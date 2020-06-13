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الرئيسية | مجتمع | اغتصاب "الطفلة إكرام" يعيد مطالب تعديلات جنائية

اغتصاب "الطفلة إكرام" يعيد مطالب تعديلات جنائية

اغتصاب "الطفلة إكرام" يعيد مطالب تعديلات جنائية
هسبريس - أمال كنين
السبت 13 يونيو 2020 - 10:37

أعادت واقعة إطلاق سراح مغتصب طفلة صغيرة بطاطا إلى الواجهة مطالب إجراء تغييرات في القانون الجنائي تشدد العقوبات على "البيدوفيليين"، وأن يكون للقضاء الكلمة الفصل في هذه القضايا حتى في حال تنازل والديْ أو أولياء أمور ضحية الاغتصاب.

نجاة أنور، رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي"، قالت في تصريح لهسبريس: "على المشرع المغربي مراجعة فصول القانون الجنائي بما يجعل المشتبه في ارتكابهم اعتداءات جنسية على الأطفال يتابعون إجباريا في حالة اعتقال"، وعللت ذلك بأن "إطلاق سراحهم يعني منحهم فرصة للاعتداء على أطفال آخرين".

وأوضحت أنور أن "السبب في قرار قاضي التحقيق متابعة المتهم باغتصاب طفلة بطاطا في حالة سراح ليس هو تنازل الأب، لأن هذا الإجراء فقط يحرم الضحية من التعويضات المدنية"، منبهة إلى أن الأمر يرتبط بالقانون.

وسبق أن استغربت فعاليات حقوقية متفرقة قرار القاضي متابعة الجاني في حالة سراح رغم فداحة الفعل، وطالبت بضرورة تمتين معارف القضاة على المستوى الحقوقي كذلك، وليس قانونيا فقط، من أجل الإحاطة بجميع جوانب كثير من الملفات المماثلة.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ"تدخل عاجل للمُشَرِّع لمراجعة النصوص القانونية لحماية الطفل والمجتمع، ومنح قاضي القاصرين حق الدفاع عن مصالح الأطفال الضحايا وحقوقهم الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإعطائه صلاحية التدخل، بما فيها تنصيب محام للدفاع عن حق الطفل في حالة تنازل العائلة التي تصبح سلطتها منتفية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - %%%% السبت 13 يونيو 2020 - 10:50
nos enfants sont notre fierté et notre pérennité et notre futur . alors prenez vos responsabilités et soyez citoyens et changer cette maudite loi . si non d ici 20 ans on aura des homme psychopathe et des lgbt a gogo et des pervers .si vous voulez des hommes qui défendent le maroc contre nos ennemis .préparer des hommes et non pas des poules mouillées.
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2 - salaheddine bencheqroun السبت 13 يونيو 2020 - 10:52
يجب معاقبة المغتصب علنا في ساحة عامة ليكون عبرة اما سجنه فليس بعبرة للناس والمجتمع
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3 - siham السبت 13 يونيو 2020 - 10:57
آش هاد القانون دلويل الكحل...... حرام بحال هاد المغتصبين ديال ولادنا يبقاو أحرار و المجني عليهم تيشوفوهوم غاديين جايين عادي!!!!! آش هاد العدل. راه خاص القانون يتعدل و بسرعة. و إلا الواليدين غيبضطروا ياخدو حق ولادهم بيديهم. عيب و عار و حرام.
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4 - متتبع السبت 13 يونيو 2020 - 11:01
الشعب كله تعرض للاغتصاب النفسي والمغتصبين لا حسيب ولا رقيب هدا المجرم الدي اعتدى على طفلة بريئة القانون الالاهي يقول فيه يا اما الاعدام شنقا او استئصال جهازه التناسلي اما القانون البشري الفاسد يحكم عليه في حالة سراح معزز مكرم في انتضار ضحية اخرى
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5 - فاك السبت 13 يونيو 2020 - 11:07
القاضي الدي حكم عليه في حالة سراح ربما هو نفسه مغتصب اطفال لانه لايعقل جريمة في حق الطفولة البريئة تمر مرور الكرام لا يوجد قانون في العالم يحكم في حتلة سراح البيدوفيلي الا هدا البلد الدي يربطه بالاسلام فقط الاسم والاشهار اين شرع الله لو كانت تلك الطفلة بنت القاضي هل سيطبق نفس الحكم انشري هسبريس لا تتستري على الاجرام
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6 - متتبع السبت 13 يونيو 2020 - 11:15
الاعدام ياولاد القحاب واش مغتصب اطفال حرا طليقا وحتى 5 سنين قليلة عليه يجب توقيف القاضي واعدام المجرم اخر كلام
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7 - hayat السبت 13 يونيو 2020 - 11:16
ليس للوالدين الحق في التنازل عن حق الطفل المغتصب. عندما يكبر سيلقي عليهم اللوم لماذا لم تطالبوا بحقي و تنازلتم عن شرفي. ؟
يجب اقصاء حق التنازل في قضايا الاغتصاب. والا ستستغل الطفولة حتى من اقرب الناس ذوي القلوب المريضة و لكسب المال مقابل التنازل
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8 - samir السبت 13 يونيو 2020 - 11:18
j ai subi une agression quand je était petit...j'ai jamais été heureux et rien dit car un petit garcon sent une douleur profond et j'ai passer une enfance terrible dans mon fond malgré que ma famille me faisait tout pour etre heureux mais qd j ai compris que je vais choisir le bien malgré le mal que m'a fait et que je doit être fort non seulement physiquement mais mentalement je casse celui ou celle qui me fond du mal mais je fait jamais du mal le premier..avec le temps je me suis épanouie et j ai compris que la vie un test pour les uns ou un jeux pour les autres a vous de hoisir votre vision. mais pour la petite

Dieu n'est pas intervenu dans ce cas sur ce moement pour une raison que nos cerveaux ne savent pas......... mais la compensera surement par une autre chose et la rendera heureuse surtout qu'elle innoncente

j espere de sa famille le soutient et non lhouzn ALLAH MAKOUM
il faut la rendre forte lui faire comprendre que les accidents arrivent mais si ca tue pas ca avance
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9 - ميلو السبت 13 يونيو 2020 - 11:20
يجب تشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم في حق الطفولة البريئة ، وتكون العقوبة اكثر من 20سنة حتى لا يتكرر السيناريو مرة اخرى ويكون عبرة لمن تخول له الفرصة استغلال اطفال بريئين
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