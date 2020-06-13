24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1213:3217:1320:4422:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أفاعي وعقارب البيضاء (5.00)

  2. عرض كتاب: "مظاهر يقظة المغرب الحديث" (5.00)

  3. القضاء الفرنسي يجيز نبش وثائق لفرانسوا ميتيران (5.00)

  4. "كنموت بالجوع".. رسالة خمسيني قبل انتحاره بفاس (5.00)

  5. يساريون في خدمة أجندات الإسلاميين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | 73 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8683 في المغرب

73 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8683 في المغرب

73 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8683 في المغرب
هسبريس من الرباط
السبت 13 يونيو 2020 - 10:00

أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، رصد 73 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8683 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 390054 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات في 212 وفاة.

وتم التيقن أيضا من 46 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 7664 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - متتبعة السبت 13 يونيو 2020 - 10:10
الله يلطف بينا وخلاص الإصابات في ارتفاع والمتعافون في إنخفاض اللهم ارفع عن عبادك هذا الوباء في القريب العاجل يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
2 - عز الدين أفريكانو السبت 13 يونيو 2020 - 10:11
الحياة نعمة من الله لمن كافح لعيشها بكل أحوالها و تقبل قضاءه و القدر.. فأيامها متلونة و غير ثابتة منها ما يفرحك و منها ما يتعبك و الشئ الوحيد الثابت فيها أنها متغيّرة و ما دامت لأحد لا تحزن عليها لأنها بما رحبت لا تساوي جناح بعوضة...صبرا جميلا.... صباح الخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
3 - يوسف م السبت 13 يونيو 2020 - 10:11
السؤال الذي يطرح نفسه بعد تسجيل حالات جديدة في منطقة 1 كيف ستقنع الناس بالعودة إلى الحجر المنزلي من جديد .العشوائية بمعنى الكلمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
4 - Abdou RABAT Far السبت 13 يونيو 2020 - 10:12
يا ربي السلامة عدنا لنقطة الصفر....كنظن شي حاجة ماشي هي هاديك الله يلطف بينا و صافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
5 - USK, SIDI KACEM السبت 13 يونيو 2020 - 10:14
يا ربي السلامة ... ليوم تاني شي 100 إصابة... كوفيد ها العار إلى ما عطي المغاربة واحد الشبر ديال التيساع را حنا غا دراوش ماقادرين على سبيطرات ! تحية لإخواني واخواتي المغاربة، احبكم في الله من مدينة الصفر حالة سيدي قاسم، الله يفرجها علينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
6 - Bvx السبت 13 يونيو 2020 - 10:14
اللهم اغفر لنا وابعد عنا البلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
7 - Amir السبت 13 يونيو 2020 - 10:15
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
8 - Aziz السبت 13 يونيو 2020 - 10:16
Espérons que le covid 19 disparaisse du Maroc
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - غريب السبت 13 يونيو 2020 - 10:16
عجيب وغريب، لنبدأ من حيث انتهينا.
أمس انتهت ب 73 حالة
وأصبحنا على 73 حالة
شيء يطرح أكثر من علامة أستفهام؟؟؟؟؟؟؟؟إإإإإإإإإإ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
10 - يوسف السبت 13 يونيو 2020 - 10:17
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العضيم، لا أعلم ماذا ينقصنا للتغلب على هذه الجائحة، اللهم احفضنا وجميع المسلمين من هذا الوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
11 - عبد الحي السبت 13 يونيو 2020 - 10:17
نسأل الله تعالى الشفاء للمرضى و السلامة لباقي سكان الأرض. على الدولة أن تضاعف مجهوداتها في تتبع المخالطين... لأن هذا الفيروس خطورته تكمن في سرعة إنتقاله... و عليها الرفع من عدد التحاليل المخبرية اليومية... و عليها أن تقدم الحالات المتعلقة بكل إقليم خلال اللقاء الصحفي اليومي حتى يتسنى للساكنة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية... لأن الفتور بدأ يدب في جميع الأوساط.. كما أن الحملات التوعوية و عمليات التعقيم لا بد تستمر ...و أخيرا وجب تذكيركم أن هناك معامل و أوراش صناعية لا تخضع لشروط السلامة الصحية للعمال... فمزيدا من المراقبة و الضرب بيد من حديد على أمثال هؤلاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
12 - aboukhalid السبت 13 يونيو 2020 - 10:17
ces données sont celles communiquées hier soir par le ministère de la santé rectifiez svp
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
13 - تطواني السبت 13 يونيو 2020 - 10:17
بغينا المدن لي كاتعرف تفشي الفيروس إغلاقها وإغلاق جميع المنافد عليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
14 - ait baha السبت 13 يونيو 2020 - 10:18
plus de 8000 cas est plus de 7000 guérison alors le total ne doit pas dépasser quelque centaine
mais l'économie souffre énormément j'ai peur que ca soit trop tard pour plusieures sécteure comme le tourisme est le téxtile etc ils auront besoin plus de deux ans pour revenir a la situation d''avant covide
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
15 - Abou soufian السبت 13 يونيو 2020 - 10:18
Allah ihad al bass
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
16 - سفيان الهولندي السبت 13 يونيو 2020 - 10:19
لماذا لاتعرض جميع النتائج مرة واحدة في اليوم عوض مرتين في اليوم اي ان تختار وزارة الصحة الساعة الثانية زوالا لإعلان نتائج 24 ساعة السابقة.
واخيرا االلهم أشف مرضى كورونا في جميع انحاء العالم..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - said c السبت 13 يونيو 2020 - 10:22
الحمد لله كل شي بيد الله و بأيدينا يجب أن نحمي أنفسنا بأنفسنا والكمال على الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
18 - سوسي كاعي السبت 13 يونيو 2020 - 10:24
البارحة بوم الجمعة وفي 24 ساعة سجلت 73 إصابة واليوم في 18 ساعة فقط سجلت 73 إصابة فما هو المنتظر عند الساعة السادسة مساءا كما نتمنى من وزارة الصحة تفسير هذه الإصابات وما هم مصدرها ؟؟؟ وكيف يعقل لعمال أثناء الحجر الصيحي في صحة جيدة وبعد البدأ في العمل في أي وحدة صناعية يصابون بعد اسبوع بالعدوى؟
المغاربة يحتاجون إلى شرح مفصل وتفسيرات لهذه الأحداث وعدم التعتيم على المستجدات حتى يكونوا على بال
أما تلكم الندوة التي الفناها فهي أصبحت محفوظة عند جل المغاربة لا تبديل ولا شرح ولا تتخللها اسئلى الصحافيين ولا شيء سوى إعطاء ارقام عمومية للجهات دون ذكر لإي مدينة او قرية
طالما ان وزارة الصحة ووزارة الداخلية تصران على التعتيم فإن الإصابات سترتفع أو ستبقى على ما هي عليه للأبد
أتذكر بعجب وزير الصحة لدولة تونس الذي خرج في أول تصريح من بداية انتشار الوباء وعيناه تفيض بالدموع وبصوت خافت باكي صرح بكل الحقيقة المرة للتونسيين ودعاهم إلى التعقل واحترام الإجراءات بعدما اطلعهم على المستوى الصيحي البسيط لتونس لمواجهة هذا الفيروس الفتاك فاستجاب التونوسيون لبكاءه والآن تونس ينصح بزيارتها سياحيا من طرف صحف طبية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
19 - jamal السبت 13 يونيو 2020 - 10:24
المغرب استغل جائحة كورونا أبشع استغلال من أجل تقييد الحريات وإطلاق يد أعوان السلطة من مقدمين وقياد وباشوات لممارسة قمع سنوات الرصاص وكأنه كان يحن إلى تلك الفترة. جميع الدول التي ظهرت فيها كورونا قبلنا أو بعدنا أكثر منا أو أقل. جميعها أعلنت السيطرة على كورونا بما فيها الصين نفسها وعودة الحياة إلى مجراها من فتح المساجد والمقاهى والفضاءات العمومية إلا المغرب فإنه يمارس سياسية إنا عكسنا وكأنه هو الدولة الوحيدة التي تفهم جيدا وباء كورونا كما أن قنواته مازالت تهلل وتطبل وتأتي ببرامج عن كورونا مع أن كورونا أصبحت موضوعا مستهلكا لا يثير أحد. يبقى السؤال هو من استفاد ومن مازال يستفيد من هذا الوضع ؟؟؟ لأن أغلب المواطنين يعانون أزمات نفسية ومالية جراء هذا الوضع المقيت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
20 - هشام السبت 13 يونيو 2020 - 10:25
غير الله يحفض كراج علال ودرب عمار وقريعة فتحو محطة ولاد زيان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
21 - شخص السبت 13 يونيو 2020 - 10:25
بؤر الصناعية ولدت بؤر عائلية و هذا ليس عدم الالتزام من الشعب بل عدم الالتزام من الحكومة...و اللان بالامكان القول انه هناك احتمال العودة من جديد اذا استمر الوضع هكذا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
22 - Observateur السبت 13 يونيو 2020 - 10:27
اللهم هذا منكر, هذا الصباح في مدينة طنجة, مبارات في كرة القدم بجوار الملعب الكبير قرب ملاعب التنس رغم الإرتفاع الكبير في عدد الإصابات بالجهة .. قمة الكلاخ .. أين السلطات؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
23 - وحصلة هادي حصلنا السبت 13 يونيو 2020 - 10:29
هاد الفيروس لصق فينا بحال البرص ياربي السلامة .
اوا شنو المعمول اعباد الله راه ضاقت علينا الارض بما رحبت .. ياااارب فرجها عنا يااارب
يارب هذه الارض ارضك والسماء سماؤك اللهم رفع عنا هذا الوباء والبلاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
24 - قلق السبت 13 يونيو 2020 - 10:30
ما يقلق في هذه الحالات هو العدد الذي لم يتغير منذ شهور . المنحنى يبقى في نفس المستوى . اكيد ان البروتكول العلاجي جيد ولكن عدد الحالات الجديدة مستقر و يدعو للقلق. هذه الاحصاءات تؤكد ان رغم اعداد التحاليل الكبيرة لازلنا لم نسيطر على الفيروس . يعني ربما التحاليل تقام في مناطق اصلا ليس بها شكوك . و ربما لاتقام التحاليل لرقعة اكبر للبؤر المكتشفة . وربما ارتفاع العدد يعزى للوافدين الجدد . يجب اعطاء الاحصاءات لعدد التحاليل لكل منطقة . و القيام بتحليل المنحنى لكل منطقة . مايقلق هو بعد ثلاث اشهر من الحملات الاعلامية لازلنا لانقدر على احترام قواعد التباعد و النظافة . اسبانيا الان في نفس مستوانا بعدد الحالات بعد شهرين من الاف الحالات . اللهم اصرف عنا هذا الوباء و شفي مرضانا و ارحم موتانا جميعا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
25 - عبدو السبت 13 يونيو 2020 - 10:31
نطالب بالرجوع إلى الحجر الصحي . هادي العياقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
26 - Hico السبت 13 يونيو 2020 - 10:31
على الدولة أن تكون صارمة مع من يخرق اجراءات الحجر الصحي خصوصا مع الاشخاص الذين يضعون الكمامة على اعناقهم عوض تغطية الفم و الانف وكذلك الاشخاص الذين لايحترمون مسافة الامان ونفس الشئ بالنسبة لارباب المعامل والشركات الكبرى التي لاتحترم اجراءات النظافه والتباعد بين العمال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
27 - سعد السبت 13 يونيو 2020 - 10:31
على كل حال نقول الحمد لله ولكن السؤال الى متى والنسبة لم تتغير وتتارجح بين العشرة و المئة مع العلم انه سبق وان تطرقتم ان من واجبنا أن نحاصر الفيروس كيف؟ اعطوا توضيحات ... نلتزم ونطبقها من غير الماء والصابون والكمامة والبقاء في البيت وغيرها من التعليمات المعروفة ... نحن في الشهر الرابع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - فهيم السبت 13 يونيو 2020 - 10:33
كورونا ولا عملة كرونا ديال سويد هادشي بحال بورصة مرة طالع الوفيات 0 مرة هابط عدد الوفيات طالع وشفاء طالع مرة شفاء هابط وأصابة هابط فهم كلام الفاهم نعمة اللعبة الرائعة للبورصة المغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
29 - Maroc السبت 13 يونيو 2020 - 10:33
اللهم احفظ الجميع من هذا الوباء، هذه الفترة فترة الانتباه وأخذ الإحتياطات اللازمة، وعدم الاستهتار، شهر يوليوز سيعرف حركة في التنقل في وسائل النقل خلال شهر يوليوز بسبب إمتحانات الباكالوريا، المرجو أخذ الاحتياطات والالتزام بالنظافة و التعقيم، كي لا تسجل أي بؤر جديدة، حفظ الله المغرب، اللهم ارفع عنا هذا الوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
30 - Issam السبت 13 يونيو 2020 - 10:33
الرقم 73 تكرر مرارا هل مجرد صدفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
31 - Zouhal السبت 13 يونيو 2020 - 10:36
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجز اللسان عن الكلام وما من تأويل في كتابة بعض السطور سيثير البلبلة والصخطية اللهم أن أسكت وألجم فمي بالكمامة.
الصراحة تابعت الدردشة البارحة بين رشيد شو ومنصف السلاوي الأستاذ الخبير في علم الفيروسات وقال بالحرف هاذ الفيروس أخطر ما عرفه في حياته.
ايبولا استغرق 27 سنة بحق
الملاريا 5 سنوات
هاذ الفيروس اللعين لازالت الأبحاث عليه جارية وقال بالحرف لولا التباعد الإجتماعي والحجر الصحي لا كانت الكارثة لا قدرة الله.
الفيروس قال اللقاح ديالو حتى 2021 أما مدته في الطبيعة لا تتعدى 5 أشهر أو 6 أشهر أبعد تقدير.
السؤال هل بالسهولة سنتعايش مع الفيروس بعد رفع الحجر الصحي؟؟؟
الإجابة منعديش قلتها في بداية السطر.
وشكرا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
32 - يوسف السبت 13 يونيو 2020 - 10:36
اينكم يا من يتحدث عن مراكش، طنجة سجلت 57 غير فالصباح و تكلموا كما كنتم تتحدثون عن مراكش حيث اسبحتم اعراض المسلمين و زينت لكم انفسكم ما كنتم تفعلون .... ، ولا قلبكم عامر غير على مراكش المهم الله يحفظ مراكش وناس مراكش من هاد الوباء اللعين ، اما باقي الجهات فلا يهمنا امرهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-18
33 - ماروت السبت 13 يونيو 2020 - 10:37
الخطير ان كل الدول التي استقر فيها الوضع مازالت الوفيات 40 فالنهار ماعدا اسبانيا في غالب الأحيان سوف يرتفع عدد الحالات في المغرب مع تخفيف الحجر 16000 تحليلة كان خاص تدار فالبدية فمارس باش يسيطر على التفشي دابا الوباء سرح و سلا الفيلم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
34 - Abdou السبت 13 يونيو 2020 - 10:39
الله يلطف بينا يا ربي . الحقيقة لا يعلمها الا الله تعالى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - ن.ن السبت 13 يونيو 2020 - 10:48
الكارتة ان الاقتصاد المغربي تضرر بسبب الجاءحة بالاضافة الى الامراص النفسية والجسدية الاخرى وهدا اندار خطير بسبب الاجراءات الحماءية والفلاتات الامنية للمواطنين الدين لم بحترموا الحجر الصحي وبالتالي تسببوا في الخساءر البشرية والاقتصادية والاجتماغية للمواطنين امامحاولة القضاء النهاءي من ااجاحىءة فهو مستيحل لعدة اسباب لاداعي لدكرها فقط اللاقاح الفعال هوالوحيد للقصاء على اامرض على غرار الامراض الفيروسية الاخرى في سنوات الاربعينات والخمسينات كشلل الاطفال على سبيل المثال للحصر والفرج قريب ان شاء الله فقط الدعاء الى الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 35 | عرض: 1 - 35

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.