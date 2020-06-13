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كُتّاب وآراء
73 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8683 في المغرب
أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، رصد 73 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8683 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 390054 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات في 212 وفاة.
وتم التيقن أيضا من 46 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 7664 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
أمس انتهت ب 73 حالة
وأصبحنا على 73 حالة
شيء يطرح أكثر من علامة أستفهام؟؟؟؟؟؟؟؟إإإإإإإإإإ
mais l'économie souffre énormément j'ai peur que ca soit trop tard pour plusieures sécteure comme le tourisme est le téxtile etc ils auront besoin plus de deux ans pour revenir a la situation d''avant covide
واخيرا االلهم أشف مرضى كورونا في جميع انحاء العالم..
المغاربة يحتاجون إلى شرح مفصل وتفسيرات لهذه الأحداث وعدم التعتيم على المستجدات حتى يكونوا على بال
أما تلكم الندوة التي الفناها فهي أصبحت محفوظة عند جل المغاربة لا تبديل ولا شرح ولا تتخللها اسئلى الصحافيين ولا شيء سوى إعطاء ارقام عمومية للجهات دون ذكر لإي مدينة او قرية
طالما ان وزارة الصحة ووزارة الداخلية تصران على التعتيم فإن الإصابات سترتفع أو ستبقى على ما هي عليه للأبد
أتذكر بعجب وزير الصحة لدولة تونس الذي خرج في أول تصريح من بداية انتشار الوباء وعيناه تفيض بالدموع وبصوت خافت باكي صرح بكل الحقيقة المرة للتونسيين ودعاهم إلى التعقل واحترام الإجراءات بعدما اطلعهم على المستوى الصيحي البسيط لتونس لمواجهة هذا الفيروس الفتاك فاستجاب التونوسيون لبكاءه والآن تونس ينصح بزيارتها سياحيا من طرف صحف طبية
اوا شنو المعمول اعباد الله راه ضاقت علينا الارض بما رحبت .. ياااارب فرجها عنا يااارب
يارب هذه الارض ارضك والسماء سماؤك اللهم رفع عنا هذا الوباء والبلاء.
الصراحة تابعت الدردشة البارحة بين رشيد شو ومنصف السلاوي الأستاذ الخبير في علم الفيروسات وقال بالحرف هاذ الفيروس أخطر ما عرفه في حياته.
ايبولا استغرق 27 سنة بحق
الملاريا 5 سنوات
هاذ الفيروس اللعين لازالت الأبحاث عليه جارية وقال بالحرف لولا التباعد الإجتماعي والحجر الصحي لا كانت الكارثة لا قدرة الله.
الفيروس قال اللقاح ديالو حتى 2021 أما مدته في الطبيعة لا تتعدى 5 أشهر أو 6 أشهر أبعد تقدير.
السؤال هل بالسهولة سنتعايش مع الفيروس بعد رفع الحجر الصحي؟؟؟
الإجابة منعديش قلتها في بداية السطر.
وشكرا هسبريس