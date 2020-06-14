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كُتّاب وآراء
هل تواصل الحكومة تقديم الدعم للفئات الهشة بعد نهاية يونيو؟
مع اقتراب نهاية الفترة التي حددتها الحكومة لتقديم الدعم للفئات الهشة من صندوق مواجهة كورونا الذي أحدثه الملك محمد السادس، المقررة حسب لجنة اليقظة الاقتصادية في يونيو، تطرح العديد من التساؤلات حول إمكانية استمرار دعم فاقدي الشغل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودعم الفئات غير المسجلة به المتوفرة على بطاقة المساعدة الطبية "راميد".
وفي الوقت الذي تراهن فيه الحكومة على إجراءات تخفيف حالة الطوارئ الصحية واستئناف الأنشطة الاقتصادية، طالبت العديد من الفعاليات النقابية والجمعوية بضرورة مواصلة الحكومة لدعم الفئات الهشة، لما "للوضعية الحالية من انعكاسات اجتماعية سلبية بسبب تدني دخل فئات عريضة من الأسر، وفقدان مناصب الشغل في العديد من القطاعات الإنتاجية، مما أثر على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين"، على حد قول رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال حلوله بالبرلمان منتصف الأسبوع الجاري.
ومن المتوقع، وفقا للمعطيات الحكومية، أن يترتب عن هذه التطورات انكماش مهم للناتج الداخلي الخام هذه السنة، علما أن الاقتصاد الوطني يتكبد خسارة تقدر بمليار درهم عن كل يوم من الحجر الصحي، بالإضافة إلى نقص في مداخيل الخزينة يقدر بـ500 مليون درهم في اليوم الواحد.
وفي رسالة إلى رئيس الحكومة وأعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية، حول تمديد الدعم المادي للأجراء المتوقفين عن العمل إلى ما بعد شهر يونيو 2020، طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بتمديد الدعم المادي للأجراء الذين مازالوا متوقفين عن العمل بسبب كون المقاولات التي يشتغلون فيها لم تستأنف نشاطها إلى الآن.
الرسالة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أكد الاتحاد المغربي للشغل من خلالها أن طلبه هذا يأتي نظرا لأن تداعيات جائحة وباء كورونا مازالت مستمرة، كما أن الكثير من الأجراء لم يستأنفوا عملهم لأن المقاولات التي يشتغلون فيها مازالت متوقفة، منبها إلى أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الأجراء وأسرهم ستتأزم أكثر في حال توقف هذا الدعم.
وجاء في رسالة الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن جائحة كورونا (كوفيد-19) دفعت بمئات الآلاف من الأجراء في القطاع الخاص إلى التوقف الاضطراري عن العمل، تبعا للتدابير الاحترازية والوقائية المهمة التي اتخذتها بلادنا لتجنب تفشي هذا الوباء، مبرزا أن "الحكومة اتخذت إجراءات للتخفيف من وقع هذه الأزمة، منها تخصيص دعم مادي للأجراء".
وتعول الحكومة على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد، واستئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية، مشددة على أنها عازمة على المضي قدما في مسار إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تنزيل مشروع السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية برسم 2020-2030، المصادق عليه في نونبر الماضي من قبل اللجنة الوزارية لقيادة وإصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية.
وتقوم سياسة الحماية الاجتماعية على آلية التأمين الاجتماعي، الذي يشمل أنظمة الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين على المرض والمعاشات وفقدان الشغل، والاستمرار في تنزيل التغطية الصحية ونظام المعاشات للمهن الحرة والعمال المستقلين ولغير الأجراء المزاولين لنشاط خاص.
أما آلية الدعم الاجتماعي، فتشمل تطوير مختلف أشكال المساعدات المالية والعينية والخدمات الاجتماعية المقدمة للمعوزين والأشخاص في وضعية صعبة، من خلال تنزيل الورش المتعلق بتطوير منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي بإحداث السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
هل 800 درهم تكفي لسداد مصاريف شهر بأكمله...؟
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بشرط:
1) ان تحدث هيئة مستقلة قانونيا
2)ان تكون هاذه الهيئة تحت الوصاية المباشرة لصاحب الجلالة
3) ان تكون هاذه الهيئة مكونة من شخصيات معروفة بالنزاهة وغير محزبة.
4)ان تطهر الهيئة سجل "الرميد" من بعض الاسماء التي لا تستحقه ونظيف اليه المقصيين عنه.
5) الخ.....
بن كيران يتقاضى90000 درهم تقاعد استثناء غير تقاعده كرءيس حكومة وكبرلماني..كم من أسرة يستطيع التكفل بها تقاعده الاستثناءي..
كم من الاموال التي تنفقها الدولة على وزراء وبرلمانيون ورؤساء جهة حاليون وسابقون. وكم من أسرة مغربية في حاجة لهذه الأموال..
ليس المال الذي ينقص المغرب، بل قيادة حكيمة ورشيدة تنفقه في محله ولا تبدره
تم رفض طلبي من الدعم لسبب ليس له اصل
في الواقع
وقمت بشكاية ولازلت انتظر
الشكاية في طور المعالجة هذا ما اجده حين اتتبع مصير الشكاية
ونعلم اناس كثر ميسورين وقد حصلوا على الدعم
فالشكوى الى الله رمضان دوزناه بالكريدي
والعيد قرب وحنا جالسين والرزاق هو الله
سرقة المساعدات الموجهة اساسا الى الطبقة الفقيرة من الناس ،
ومن يسرقها ؟
غالبية اعوان السلطة من مقدمية و شيوخ
و ما على الفئات الهشة إلا رمي " الكاشة" و التدبر لجلب المادة كما جرت العادة ...نحن شعب نتحلى بالصبر و في المحن نكبر و لا نترك أخا من جوع يموت أو يقهر
اما بخصوص صندوق الجائحة يجب تغيير هذا الاسم بصندق الزكاة.
أن تنشئ سياسة تناسب الجميع. تستمع إلى ما يجري في المجتمع. العمل عن كثب مع الشركاء والاستجابة للتطورات الجديدة على المستويين الوطني والدولي. وتشجع على الامتثال للقواعد ، وإذا كانت هناك انتهاكات ، تتصرف. كصاحب عمل ، تعد الوزارة مثالاً جيدًا.
فالوزراء مسؤولون ، من بين أمور أخرى ، عن سياسة سوق العمل ، بما في ذلك الهجرة وحرية تنقل العمال ، والاستحقاقات وإعادة الإدماج ، وسياسة الدخل ، والجمع بين العمل والرعاية ، وسياسة ظروف العمل والتفتيش عليها.