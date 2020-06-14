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الرئيسية | مجتمع | هل تواصل الحكومة تقديم الدعم للفئات الهشة بعد نهاية يونيو؟

هل تواصل الحكومة تقديم الدعم للفئات الهشة بعد نهاية يونيو؟

هل تواصل الحكومة تقديم الدعم للفئات الهشة بعد نهاية يونيو؟
هسبريس من الرباط
الأحد 14 يونيو 2020 - 09:00

مع اقتراب نهاية الفترة التي حددتها الحكومة لتقديم الدعم للفئات الهشة من صندوق مواجهة كورونا الذي أحدثه الملك محمد السادس، المقررة حسب لجنة اليقظة الاقتصادية في يونيو، تطرح العديد من التساؤلات حول إمكانية استمرار دعم فاقدي الشغل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودعم الفئات غير المسجلة به المتوفرة على بطاقة المساعدة الطبية "راميد".

وفي الوقت الذي تراهن فيه الحكومة على إجراءات تخفيف حالة الطوارئ الصحية واستئناف الأنشطة الاقتصادية، طالبت العديد من الفعاليات النقابية والجمعوية بضرورة مواصلة الحكومة لدعم الفئات الهشة، لما "للوضعية الحالية من انعكاسات اجتماعية سلبية بسبب تدني دخل فئات عريضة من الأسر، وفقدان مناصب الشغل في العديد من القطاعات الإنتاجية، مما أثر على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين"، على حد قول رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال حلوله بالبرلمان منتصف الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع، وفقا للمعطيات الحكومية، أن يترتب عن هذه التطورات انكماش مهم للناتج الداخلي الخام هذه السنة، علما أن الاقتصاد الوطني يتكبد خسارة تقدر بمليار درهم عن كل يوم من الحجر الصحي، بالإضافة إلى نقص في مداخيل الخزينة يقدر بـ500 مليون درهم في اليوم الواحد.

وفي رسالة إلى رئيس الحكومة وأعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية، حول تمديد الدعم المادي للأجراء المتوقفين عن العمل إلى ما بعد شهر يونيو 2020، طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بتمديد الدعم المادي للأجراء الذين مازالوا متوقفين عن العمل بسبب كون المقاولات التي يشتغلون فيها لم تستأنف نشاطها إلى الآن.

الرسالة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أكد الاتحاد المغربي للشغل من خلالها أن طلبه هذا يأتي نظرا لأن تداعيات جائحة وباء كورونا مازالت مستمرة، كما أن الكثير من الأجراء لم يستأنفوا عملهم لأن المقاولات التي يشتغلون فيها مازالت متوقفة، منبها إلى أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الأجراء وأسرهم ستتأزم أكثر في حال توقف هذا الدعم.

وجاء في رسالة الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن جائحة كورونا (كوفيد-19) دفعت بمئات الآلاف من الأجراء في القطاع الخاص إلى التوقف الاضطراري عن العمل، تبعا للتدابير الاحترازية والوقائية المهمة التي اتخذتها بلادنا لتجنب تفشي هذا الوباء، مبرزا أن "الحكومة اتخذت إجراءات للتخفيف من وقع هذه الأزمة، منها تخصيص دعم مادي للأجراء".

وتعول الحكومة على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد، واستئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية، مشددة على أنها عازمة على المضي قدما في مسار إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تنزيل مشروع السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية برسم 2020-2030، المصادق عليه في نونبر الماضي من قبل اللجنة الوزارية لقيادة وإصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية.

وتقوم سياسة الحماية الاجتماعية على آلية التأمين الاجتماعي، الذي يشمل أنظمة الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين على المرض والمعاشات وفقدان الشغل، والاستمرار في تنزيل التغطية الصحية ونظام المعاشات للمهن الحرة والعمال المستقلين ولغير الأجراء المزاولين لنشاط خاص.

أما آلية الدعم الاجتماعي، فتشمل تطوير مختلف أشكال المساعدات المالية والعينية والخدمات الاجتماعية المقدمة للمعوزين والأشخاص في وضعية صعبة، من خلال تنزيل الورش المتعلق بتطوير منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي بإحداث السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - الله يسهل الأحد 14 يونيو 2020 - 09:09
الباكور هدا وقتو حدو سبعة ايام فقط ويسالي
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2 - لا للتحكم الأحد 14 يونيو 2020 - 09:12
دعمكم هزيل لا يساوي شيء
هل 800 درهم تكفي لسداد مصاريف شهر بأكمله...؟
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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3 - [email protected] الأحد 14 يونيو 2020 - 09:12
الناس راها مكمشة تيتسناو فهاذ الدعم معولين عليه بزاف نطلب منهم الا تتأخروا كثيرا الناس رها محتاجة والله الموفق
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4 - مصطفى أبويحيى الأحد 14 يونيو 2020 - 09:16
إذا كان صندوق كوفيد19 تضامنيا، فما دخل الحكومة فيه؟ الحكومة ليس لها حق التصرف في صندوق خلق للحد من نتائج الجائحة السلبية على المواطن وخصوصا الطبقات الضعيفة ماديا، والتي تعول على العمل اليومي للإسترزاق، الحكومة لم تعدل حتى القانون المالي، لملائمته ورغبة الرأسماليين المغاربة، لتساعدهم على الهروب من الأفلاس، صندوق كورونا ديال الشعب مادام جاء بأمر، ومساهمة مالية، من أعلى سلطة في البلاد. الحكومة عليها أن تدخل سوق راسها، وتعطي التيساع لأرزاق المواطنين الضعفاء. الله غالب
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5 - التي لم يأتيها الدعم الأحد 14 يونيو 2020 - 09:20
او مهضروش على الفئة التي ليس لديها لا ضمان اجتماعي لا راميد او مزال مستفدناش اصلا من الدعم او خرجوني من العمل حسبي الله و نعم الوكيل
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6 - skitiwi الأحد 14 يونيو 2020 - 09:21
لم يكن دعما بل تخبطا في ابداء الدعم و ذر الرماد على الاعين فلى المغرب يستطيع دعم شعبه دعما شاملا منضما عادلا و لا الشعب كان نزيها حتى يتقدم للطلب الدعم فقطمن كان حقا محتاجا اليه و ليس انتهازيا عتيدا يستغل الجوائح للإكتساب الفاسد ....حقا صدق من قال كيف تكونوا يولى عليكم . فالحاكم مرآة المحكوم
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7 - اين الثروة؟ الأحد 14 يونيو 2020 - 09:22
هذا حقنا من ثروات بلادنا وليس استجداء مناجد .فالد التي تحترم توزيع الثروة .تمنح لكل مواطن حفه من خيرات بلاده . واسألوا عن ذالك الدول التي تقدر قيمة المواطن في وطنه لعلكم تتذكرون . نحن الفقراء نطالب بحقنا من الفوسفاط و المعادن و البحرين .و العش الكريم .ولا ضاع حق وراءىه طالب.
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8 - مواطن مغربي من المغرب الأحد 14 يونيو 2020 - 09:25
أكد هذا الوباء ان الدعم المالي المباشر ممكن عبر سجل "الرميد" !
بشرط:
1) ان تحدث هيئة مستقلة قانونيا
2)ان تكون هاذه الهيئة تحت الوصاية المباشرة لصاحب الجلالة
3) ان تكون هاذه الهيئة مكونة من شخصيات معروفة بالنزاهة وغير محزبة.
4)ان تطهر الهيئة سجل "الرميد" من بعض الاسماء التي لا تستحقه ونظيف اليه المقصيين عنه.
5) الخ.....
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9 - azddine الأحد 14 يونيو 2020 - 09:30
الاخوان راه حنا ناس القطاع الغير مهيكل فالمنطقة واحد خرجنا انخدمو على ريوسنا ولكن راه مزال تاحد ماكايجي عدنا مزال تاحد ماكيطلب الخدمات ديالنا راه كيف كنا فالحجر كيف مزالين راه والله ماخدامين راه غير تانمشيو الموقف وتنرجعو يد القدام ويد اللور تعاونو معنا الله يسهل عليكم راه حنا متضريين فكورونا ومن بعد كورونا
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10 - عبد العزيز الأحد 14 يونيو 2020 - 09:31
انا رب اسرة مجنيش الدعم مندو ان بداالحجر الصحيى الأسرة مكونة من 6أفراد الناس استافدوا حدايا اوانا مستفذت اومعندى لاسكن لا بلاد لا دار في اسمى عندى الله
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11 - kkkhh الأحد 14 يونيو 2020 - 09:31
راه خصكم تراقبو القطاعات لي خدامة ولكن مديكلاريين أجراءها حيت لا يعقل الناس خدامة وكتستفد من الضمان والاخرين لي يستاهلو مامستافدين من والو. اوااه زعما مقدرتوش تشوفو الناس كيف عايشة
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12 - يونس الأحد 14 يونيو 2020 - 09:33
والدتي أرملة تعيش معها أختي المعاقة كانت تستفيد من مبلغ مادي قدره 700 درهم لكونها أرملة وتعيش وضعية مادية جد هشة ومعاناتها مع مرض السرطان لكن تم إقاف هذه المساعدة منذ 07 يوليوز 2019. فهل من أحد يفيدني في هذا برقم هاتف المصلحة المختصة لأتصل بهم لأستفسر عن المشكل
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13 - [email protected] الأحد 14 يونيو 2020 - 09:34
الناس مزال محتاجة لدعم لشهرين ومنحة خاصة بالعيد لأن الناس في حالة متأزمة للغاية جراء الديون المترتكمة في مدة الحجر الصحي والمستحقات القادمة بعده.
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14 - البيضاوي الأحد 14 يونيو 2020 - 09:36
الاستمرار في الدعم يمليه الواقع المرير لأغلب المغاربة من الفئات الهشة التي لا تتوفر عن مورد رزق الى العمال الذين تأثرت المقاولات التي يعملون بها بتداعيات كورونا فلا يمكن للاقتصاد ان يستعيد انتعاشه دون دعم الفئات المحركة لهذا الاقتصاد
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15 - [email protected] الأحد 14 يونيو 2020 - 09:38
بم استفد من الدعم امحتاجو 20 يوم مخديت الدوا ما شاء الله يارب تعطينا موتة مستورة واحعلنا من أهل الفردوس الأعلى يارب
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16 - اليوسفي الأحد 14 يونيو 2020 - 09:43
انا حاجة وحدة لي مبغاتش تتفهملي المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2000 درهم للشهر مع العلم انه كتلقا الزوجة والزوج كيخدمو يعني 4000 درهم فالشهر و الناس لي غير مصرح بهم 800 درهم ليه وللزوجة ديالو ، واش هاد الناي كيفكرو بعقلهم ولا بشي حاجة اخرى
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17 - وصلت لعضم الأحد 14 يونيو 2020 - 09:45
عطو ناس باش يشرو مواد اساسية هاد شهر ياك صندوق فيه 14 مليار ديال درهم
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18 - تاوناتي الأحد 14 يونيو 2020 - 09:46
عمدة الرباط البيجيدي يتقاضى 105000درهم وثلاث سيارات و 5000 درهم تعويض بنزين زاءد تعويضات السفر خارج وداخل البلاد... كم عائلة نستطيع انقادها بما يصرف على هذا العمدة..
بن كيران يتقاضى90000 درهم تقاعد استثناء غير تقاعده كرءيس حكومة وكبرلماني..كم من أسرة يستطيع التكفل بها تقاعده الاستثناءي..
كم من الاموال التي تنفقها الدولة على وزراء وبرلمانيون ورؤساء جهة حاليون وسابقون. وكم من أسرة مغربية في حاجة لهذه الأموال..
ليس المال الذي ينقص المغرب، بل قيادة حكيمة ورشيدة تنفقه في محله ولا تبدره
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19 - حقيقة الأحد 14 يونيو 2020 - 09:47
ما يسمى الدعم هو نوع من اقتصاد الريع. واقتصاد بلدنا في غالبيته غير ممه٦يكل وبالتالي الاغلبية لم تتضرر حقيفة. كمثال أهاتف الحلاق لكي ياتي لمنزلي لحلق أولادي. الخياط نفس الشيء. ميكانيك يشتغل أيضا خلسة.وهكذا دواليك العديدون حولوا أنشطتهم. المحلات الكبيرة وحتى الصغرى حققت مبيعات خيالية... غول المدارس الخاصة استفاد والدولة تتفرج علينا في مواجهته
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20 - صنيديقتنا حنى الضعفا الأحد 14 يونيو 2020 - 09:48
الصندوق ديالنا ، وفلوسو ديالنا، و أنا ساهمت فيه لبارح باش ملي توصل بيا العضم نستافد منو، راه بحال الصنيديقة ديال العود اللي كنلوح فيها بالدرهم باش نهار نتحسك لقا باش نشري خبزة، و نزيد نإكد باش نشري غ خبزة و يبقا لخوتي لهوما المواطنينن الضعافا المغاربة باش اشريو تاهوما خبزا، أما اللي باغي يغرف بإيديه من صندوقنا عند الله نتحاسبو
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21 - سعيد الأحد 14 يونيو 2020 - 09:50
من الصعب تحديد الفئة الهشة في المغرب لأن هناك أسر وأشخاص يدعون انهم فقراء ومن الفئة الهشة ولكن العكس تجدهم يكدسون أموال كثيرة في بيوتهم بالملايين وتجدهم يرتدون الملابس الممزقة ويشترون الخضر والفاكهة الغير الصالحة هذا كله لتمويه فقط أغلبية ديال الأسر التي تدعي الفقر يكذبون والله تجدهم احسن من الموظفين بمليون درجة هذا ليس كذب هذه حقيقة أكثر من 50 في المائة يدعون انهم من الطبقة الهشة ولكن يكذبون وياخذون أموال الدولة وياخذون المواد الغذائية وهم ليسوا في حاجة لذلك أغلبية من الشعب يكذب يقول معنديش هوا عندو
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22 - مواطن عادي الأحد 14 يونيو 2020 - 09:50
مواطن من مدينة العروي فقير ومضرور من الحجر الصحي
تم رفض طلبي من الدعم لسبب ليس له اصل
في الواقع
وقمت بشكاية ولازلت انتظر
الشكاية في طور المعالجة هذا ما اجده حين اتتبع مصير الشكاية
ونعلم اناس كثر ميسورين وقد حصلوا على الدعم
فالشكوى الى الله رمضان دوزناه بالكريدي
والعيد قرب وحنا جالسين والرزاق هو الله
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23 - تقني الأحد 14 يونيو 2020 - 09:51
كم هي تسبة الفقراء المستفيدين من الدعم ، منذ بداية الجائحة و انا لا اسمع سوى اخبار النهب و السرقة
سرقة المساعدات الموجهة اساسا الى الطبقة الفقيرة من الناس ،
ومن يسرقها ؟
غالبية اعوان السلطة من مقدمية و شيوخ
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24 - عاطل الأحد 14 يونيو 2020 - 09:59
في اعتقادي، أحسن دعم و على مدى طويل هو خلق مناصب عمل لأن هذا يستفيد منه الكل و بالأخص المواطن و الدولة.
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25 - rida الأحد 14 يونيو 2020 - 10:00
نعم كل الفئات عانت الويلات الاقتصادية في هده الجائحة، يجب على الدولة منح المرحلة الثالثة من الدعم، كما يجب عليها بعد منح المرحلة الثالثة من الدعم اعادة النظر الى الظروف المادية و الاقتصادية و الاجتماعية و حتى النفسية لمواطنيها لما خلفته الجائحة. و شكرا للموقع على الاهتمام
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26 - مهتم الأحد 14 يونيو 2020 - 10:00
اذا كان ما جاء في هذا المقال منطقي و صحيح.فحبدا لو تكرمتم و تكلمتم للإفادة و الاستفادة ماذا سيفعل هؤلاء الإجراء مع عيد الأضحى؟واش الدولة ستشتري ليهم العيد و توزع عليهم الأكباش أم أنهم غادين يتخيروا الروسهم و الحولي اللي يعجبهم يتصوروا معاه؟
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27 - Observateur الأحد 14 يونيو 2020 - 10:01
إدا كنا حقا نحب هدا الوطن ، فالدعم كل الدعم لعلماء المختبرات فالجوع لم يقتل يوما إلا في صحراء نائية أو في محيط لا شاطئ يحدوه في الأفق .. فقط البحوث العلمية من تغني البشر عن طلب كسرة خبز أكلها يوما يعسر بسبب وباء لا يقهر إلا بعد حين من الدهر مع حظ لمن له من العلوم و المعرفة أوفر.
و ما على الفئات الهشة إلا رمي " الكاشة" و التدبر لجلب المادة كما جرت العادة ...نحن شعب نتحلى بالصبر و في المحن نكبر و لا نترك أخا من جوع يموت أو يقهر
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28 - مراد الأحد 14 يونيو 2020 - 10:06
الدعم بجب ان يستمر لان الفئات الغير المهيكلة في المقولات الصغرى وبعض المهن الحرة لم تستانف العمل بعد بسبب الجائحة
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29 - [email protected] الأحد 14 يونيو 2020 - 10:06
يجب على الدولة الاستمرار في دعم الفئات المهمشة و الفقيرة في المدن و القرى 1000درهم شهريا مدى الحياة اين السجل الاجتماعي
اما بخصوص صندوق الجائحة يجب تغيير هذا الاسم بصندق الزكاة.
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30 - علي الأحد 14 يونيو 2020 - 10:10
الحمدلله جاءت هذه ااجائحةلتحرك الحكومةلإحصاء عددالأسرالهشةقصددعمها...والآن عند هذه الحكومةجميع المعطيات فأتمنى أن يستمرالدعم وشكرا.
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31 - عبد الأحد 14 يونيو 2020 - 10:14
و هل أصلا إستفاذ كل من يستحق في من الدفعتين السابقتين
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32 - عبدالحق ج..دار.بلعامري الأحد 14 يونيو 2020 - 10:15
لقد أصبح من الضروري توفر الدولة على سجل اجتماعي لكل الاسر المغربية ويتم تحبينه كل سنة لتفادي المشاكل الاجتماعية
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33 - rkia الأحد 14 يونيو 2020 - 10:15
اصلا هناك العديد من المواطنين الذين لازالوا ينتظرون لانهم لم يتوصلوا ولو بفلس واحد من الصندوق المخصص للجائحة..رغم انهم يتوفرون على بطاقة راميد.وملامح فقرهم بادية للعميان
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34 - مهاجر الأحد 14 يونيو 2020 - 10:16
إصلاح سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل على وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل
أن تنشئ سياسة تناسب الجميع. تستمع إلى ما يجري في المجتمع. العمل عن كثب مع الشركاء والاستجابة للتطورات الجديدة على المستويين الوطني والدولي. وتشجع على الامتثال للقواعد ، وإذا كانت هناك انتهاكات ، تتصرف. كصاحب عمل ، تعد الوزارة مثالاً جيدًا.
فالوزراء مسؤولون ، من بين أمور أخرى ، عن سياسة سوق العمل ، بما في ذلك الهجرة وحرية تنقل العمال ، والاستحقاقات وإعادة الإدماج ، وسياسة الدخل ، والجمع بين العمل والرعاية ، وسياسة ظروف العمل والتفتيش عليها.
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35 - صفوان الأحد 14 يونيو 2020 - 10:16
ناس مزال متوصلت حتى بالدفعة الاولى هذي 3 اشهر وهي كتسنا الله يهديك واش عيشينا معنا في هاد البلاد ولا فين راهي الحركة عيانة وخا خفو الحجر في بعض المناطق راه المدخول والو الناس مهلوكا الله يصاوب
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36 - يونس الأحد 14 يونيو 2020 - 10:19
الله يسمح ليكم... حتى يستافدو الناس من الدعم قبل يونيو و ديك الساعة نشوفو بعد يونيو
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