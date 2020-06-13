24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1213:3217:1320:4422:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أفاعي وعقارب البيضاء (5.00)

  2. عرض كتاب: "مظاهر يقظة المغرب الحديث" (5.00)

  3. القضاء الفرنسي يجيز نبش وثائق لفرانسوا ميتيران (5.00)

  4. بركات يفضح سر درويش الدفين .. ابنة من "علاقة غير شرعية" (5.00)

  5. "كنموت بالجوع".. رسالة خمسيني قبل انتحاره بفاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 82 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 82 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 82 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 13 يونيو 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 82 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8692 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 397206 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات في 212 حالة، بينما تم التأكد من 78 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7696.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - سايكو السبت 13 يونيو 2020 - 18:10
منحنى الإصابات و الشفاء هرب ليه الفريخ كل مرة شاد طريق هههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
2 - عااااااااامل بسييييط السبت 13 يونيو 2020 - 18:10
معرفتش علاش كطلع الاصابات،واش بنادم ترخا مبقاش مسافات الأمان،كلشي مزاحم اودي غير خليها على الله وصافي،عطونا فلوسنا ضمان اجتماعي عطلتي علينا شهر 5.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
3 - متابع السبت 13 يونيو 2020 - 18:10
قبض دفع تقريبا نفس عدد الاصابات هو عدد الشفاء اوا الله يلطف بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - عام كورونا السبت 13 يونيو 2020 - 18:11
عام كورونا بمتياز الله يفرج علينا راحنا كلينا لعصة و الحمد الله على كل حال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
5 - aziz السبت 13 يونيو 2020 - 18:11
رغم تخفيف الإجراءات فإنه يلزمنا نحن المواطنين الإستمرار دوما في احترام التدابير الوقائية بكاملها وخاصة الإلتزام بارتداء الكمامة بالشكل الصحيح في الأماكن العامة، والحرص على احترام التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن التي يرتادها الناس دون الإنتظار من أية سلطة فرضه علينا لأن الأمر يتعلق بصحتنا وصحة الجميع...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
6 - عروبي السبت 13 يونيو 2020 - 18:13
خاص المصانع و المقاولات لي فيها عمال كي شتاغلو في أماكن مغلقة إسدهوم لمدة 15 يوم و إلا ما حققناه في 3 أشهر غيتضرب في زيرو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
7 - Kamal السبت 13 يونيو 2020 - 18:14
دائما البؤر تزيد عدد الاصابات في بعض المدن
علينا جميعا ان نركب سفينة النجاة ان نلتزم بالتدابير الوقائية ونشكر الاطر الطبية المرابطة الساهرة على احوال المرضى نسال الله الشفاء لكل مريض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
8 - سر يحتاج بحث السبت 13 يونيو 2020 - 18:14
أغلب المغاربة لا يستعملون الكمامة إما بغير الطريقة الصحيحة أو لا يستعملونها بالمرة و أغلبهم لا يطبقون التباعد الاجتماعي و أغلبهم محلقين رؤوسهم و لحاهم بطريقة غير قانونية أي ( الحلاقة بالسر عند الحلاقة) كل هذا و غيره و عدد الحالات يتأرجح بين 20 و 120 . إما أن كورونا لم تعد ذا تأثير أو أنها تعدي بطريقة أو بأخرى ، هناك سر غير معروف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
9 - متتبع السبت 13 يونيو 2020 - 18:18
لفلوس مشات وكورونا عاد بدات، اللهم ارفع عنا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
10 - راي خاص السبت 13 يونيو 2020 - 18:18
الارقام متفائلة لم يبقى كثيرا حتى نستأنف حياتنا العادية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
11 - عز الدين أفريكانو السبت 13 يونيو 2020 - 18:20
"‏كلّ ما عليك فعله وسط هذه الفوضى ، أن تعيش بأقلّ قدر من الخسارة النفسية ، وبأقل قدر ممكن من المعاناة . .
هذا يعني أن تتغافل قدر ما تستطيع عن صغائر الأمور ، وسفاسف الأفعال والأقوال .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
12 - الحقيقة العلمية السبت 13 يونيو 2020 - 18:24
كفي تخويل وتخويف فالفيروس غير فتاك وقاتل كأروبا والدليل ان عدد الوفايات صفر وقليل جدا في جميع الدول الافريقية ويجب التعايش معه ورفع الحجر لانه لافأئدة منه لانه تدمير لاقتصاد وهلاك لمواطن ماديا ونفسيا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
13 - عمر السبت 13 يونيو 2020 - 18:24
ما مصير امتحان باكالوريا باقي ليه عشرون يوم
هل هذه الأرقام ستتصاعف نتيجة الاختلاط في الامتحان أم انها لا تشكل خطر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
14 - سعيد السبت 13 يونيو 2020 - 18:25
كورونا في المغرب ولفات و عجبها الجو و الشمس .قالوا لها هدا هو احسن بلد في العالم داك شي علاش بغات تستقر عندنا...مرحبا بيك ا كوررونا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
15 - عيش نهار تسمع اخبار السبت 13 يونيو 2020 - 18:25
إصابات الصباح تكل قليلة اذن نستنتج ان جيش نصف جيش كورونا بالليل يكون ناءما والله اعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
16 - barguigue السبت 13 يونيو 2020 - 18:32
أنا بان ليا أول مرة قالت فيها الدولة الحقيقة
عند تقسيمها للمغرب إلى منطقتين
المنطقة ١ ومنطقة ٢
والأرقام توضح
من جد وجد ومن زرع حصض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
17 - احمد السبت 13 يونيو 2020 - 18:35
كنا نخاف من الدار البيضاء لعدد سكانها فإذا بجهتي طنجة و مراكش أصبحتا تخيف لاندري أين الخلل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - عبدو السبت 13 يونيو 2020 - 18:36
الرحامنة غادي تنزل للدور الثاني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
19 - ELMAHDI/KENITRA السبت 13 يونيو 2020 - 18:43
قبل أيام قليلة كانت نسبة التعافي مرتفعة بنسبة 400 متعافي في اليوم واكثر ومع قرب رفع الحجر الصحي ارتفعت نسبة المصابين حيث فاقت المائة وقلت نسبة التعافي(معادلة صعبة)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - عمالة البرنوصي السبت 13 يونيو 2020 - 18:46
وفيناهي الدوريات الامنية الليلية في المنطقة رقم 2 هنا بالبرنوصي اختفت دوريات السلطة مع تمديد الحجر لا نعلم لماذا مما اصبح ندير شؤم لتكون بؤر جديدة وخصوصا ان البرنوصي له حي صناعي كبير وانتشار اوباء يبقى مسألة تراخي في تطبيق اليات حالة الطوارئ ومن بينها الوجود الامني المستمر لردع المخالفين فالناس بالليل تخرج بدون كمامة والمراهقين والاطفال في تجمعات كبيرة ولايدخلون لمنازلهم حتى 2 صباحا ضجيج وصراخ وكلام نابي مما يعيق طبيعة حالة الطوارئ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - كورون السبت 13 يونيو 2020 - 18:55
نفترض وصلنا 0 حالة هل سنعيش منعزلين على العالم ستأتنا حالة من مليلية و نرجع الى 2 مارس ... المهم الفضل في لقاح السل الدي احنا به في الاولى ابتدائي و رحم الله الحسن التاني الدي فطن بالأمراض الستة الحصبة و السل و السعال الديكي .... تقريبا في المغرب هناك 50 الف مصاب بكورونا 10الف تم الكشف عنها و الباقي شفي بمناعة السل اما المنطقة الشرقية ف 99 % لسعته عقرب او تعبان فأصبحت لهم داركو مناعتية قوية المضاد اجسام السم يدمر كورونا رغم تغسديير شكلها أنها الطبيعة... حتى الأفارقة إريتريا نامبيا لم تسجل اية وفاة بكورونا ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - ربيع السبت 13 يونيو 2020 - 18:59
نتائج مقبولة خاصة مع الرفع من عدد الكشوفات و الحل هو تخفيف الاجراءات و الحرص على التباعد و أخد الحدر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - محمد السبت 13 يونيو 2020 - 19:03
اللهم يا شافي اشف كل المرضى و ارزقهم التبات و السكينة واجعل بلاءهم مغفرة لذنوبهم و ارحمنا برحمتك جميعا يا ربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.