المغرب يسجل 82 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 82 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8692 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 397206 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات في 212 حالة، بينما تم التأكد من 78 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7696.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.