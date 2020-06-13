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كُتّاب وآراء
إصابات إضافية بـ"كوفيد-19" في 5 جهات .. 784 يتلقون العلاجات
شهدت 5 جهات في المغرب 82 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي، اليوم السبت على الساعة السادسة مساء، من طرف وزارة الصحة.
ويتعلق الأمر بـ59 إصابات تم تسجيلها على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة و11 في جهة مراكش آسفي، إضافة إلى 10 حالات عدوى في الدار البيضاء سطات و1 بالرباط سلا القنيطرة و1 في جهة الشرق.
تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا محدد حاليا في 88,54% في المملكة، بعد التأكد من شفاء 78 اليوم 7696 في المجموع، بينما نسبة الفتك 2,44% بـ212 وفاة، ويبقى 784 يتلقون العلاج.
الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2893 حالة في جهة البيضاء 1579 في مراكش آسفي، و1334 بطنجة تطوان الحسيمة و1042 في فاس مكناس، و788 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.
المجموع في جهة الشرق 197 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 127 في بني ملال خنيفرة، و 90 في جهة سوس ماسة و46 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
هاد المصنع تحطوه في محاميد الغزلان يحولها لأكبر بؤرة في المغرب كله..
جهة درعة تافيلالت معرضة للجفاف ولمجلس الجهة مبعثر الأوراق وتالف كما يقال بالدارجة ولرئاسة عرجاء . فربنا لم يثقل كاهله أكثر بهذا الفيروس الخطير ولله الحمد.