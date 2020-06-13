إصابات إضافية بـ"كوفيد-19" في 5 جهات .. 784 يتلقون العلاجات

هسبريس من الرباط

شهدت 5 جهات في المغرب 82 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي، اليوم السبت على الساعة السادسة مساء، من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ59 إصابات تم تسجيلها على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة و11 في جهة مراكش آسفي، إضافة إلى 10 حالات عدوى في الدار البيضاء سطات و1 بالرباط سلا القنيطرة و1 في جهة الشرق.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا محدد حاليا في 88,54% في المملكة، بعد التأكد من شفاء 78 اليوم 7696 في المجموع، بينما نسبة الفتك 2,44% بـ212 وفاة، ويبقى 784 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2893 حالة في جهة البيضاء 1579 في مراكش آسفي، و1334 بطنجة تطوان الحسيمة و1042 في فاس مكناس، و788 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 197 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 127 في بني ملال خنيفرة، و 90 في جهة سوس ماسة و46 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.