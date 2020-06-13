24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1213:3217:1320:4422:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أفاعي وعقارب البيضاء (5.00)

  2. عرض كتاب: "مظاهر يقظة المغرب الحديث" (5.00)

  3. القضاء الفرنسي يجيز نبش وثائق لفرانسوا ميتيران (5.00)

  4. بركات يفضح سر درويش الدفين .. ابنة من "علاقة غير شرعية" (5.00)

  5. "كنموت بالجوع".. رسالة خمسيني قبل انتحاره بفاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | إصابات إضافية بـ"كوفيد-19" في 5 جهات .. 784 يتلقون العلاجات

إصابات إضافية بـ"كوفيد-19" في 5 جهات .. 784 يتلقون العلاجات

إصابات إضافية بـ"كوفيد-19" في 5 جهات .. 784 يتلقون العلاجات
هسبريس من الرباط
السبت 13 يونيو 2020 - 18:20

شهدت 5 جهات في المغرب 82 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي، اليوم السبت على الساعة السادسة مساء، من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ59 إصابات تم تسجيلها على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة و11 في جهة مراكش آسفي، إضافة إلى 10 حالات عدوى في الدار البيضاء سطات و1 بالرباط سلا القنيطرة و1 في جهة الشرق.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا محدد حاليا في 88,54% في المملكة، بعد التأكد من شفاء 78 اليوم 7696 في المجموع، بينما نسبة الفتك 2,44% بـ212 وفاة، ويبقى 784 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2893 حالة في جهة البيضاء 1579 في مراكش آسفي، و1334 بطنجة تطوان الحسيمة و1042 في فاس مكناس، و788 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 197 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 127 في بني ملال خنيفرة، و 90 في جهة سوس ماسة و46 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - محمد السبت 13 يونيو 2020 - 18:30
فحص انجرة نواحي طنجة عدد السكان قلييل و لكن مصنع "رونو" قاضي الغرض..
هاد المصنع تحطوه في محاميد الغزلان يحولها لأكبر بؤرة في المغرب كله..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
2 - ولد الشعب السبت 13 يونيو 2020 - 18:31
يجب حصار الأحياء الموبوئة بكل صرامة فقط وليس المدينة بأكملها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
3 - ابن تومرت السبت 13 يونيو 2020 - 18:35
كثير ديال معامل رونو سدوهم ففرنسا ولكن باقي بركتو فطنجة باش يفرخ العدوى ف عباد الله..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
4 - صاحب رأي السبت 13 يونيو 2020 - 18:35
كنتمناو يسمحولينا بالتجول فجميع أرجاء مدينة الرباط و تمارة و تامسنا و سلا ابتداء من الإثنين إن شاء الله بدون الحاجة للورقة الإستثنائية، و كنتمناو يفتحو محلات الحلاقة بنسبة 30% من الزبناء، كنتمناو فتح المساجد بنسبة 30% من المصلين و كل واحد يجيب صلايتو مع احترام التباعد الإجتماعي بدءا من الإثنين إن شاء الله، كنتمناو يخليونا نمشيو المطاعم و السناكات بشكل عادي بنسبة 30% مع احترام التدابير الوقائية بدءا من الإثنين، كنتمناو يسمحولينا بولوج المقاهي نهار 25 يونيو بنسبة 30% ديال الكليان، و كنتمناو يسمحولينا بولوج الشواطئ نهار 15 يوليوز و يسمحولينا بالسفر بين المدن نهار 20 أو 31 يوليوز، و كنتمناو يكون السفر بين الدول نهار 15 غشت و 31 غشت عودة الحياة لطبيعتها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
5 - مواطن السبت 13 يونيو 2020 - 18:37
اليوم تسجيل حالة إصابة في جهة الشرق و البارحة تسجيل إصابات في اقليم الفحص أنجرة..هذه الجهة و الإقليم هم ضمن المنطقة رقم واحد. إذن هل آصبحا ضمن المنطقة رقم 2؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - fatima zahra السبت 13 يونيو 2020 - 18:37
هادوك المندوبية ديال جهة الدار البيضاء باقي ما بغاوش احشمو و احطو لينا التفاصيل ديال كازا راه هادشي ماشي معقول من 6 يونيو ما بقاو دارو التحديثات راه من حقنا نعرفو ماشي غايديرو فينا خير راه من حقنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
7 - سوس العالمة السبت 13 يونيو 2020 - 18:39
من الأفضل أن تستعملوا معدل الإماتة بدل نسبة الفتك، فالفتك مصطلح له وقع معين في أذن السامع، تماما كما فعل الدكتور محمد اليوبي، في البداية كان يستعمل نفس المصطلح إلا أن تم تنبيهه لذلك فأضحى يستعمل " معدل الإماتة". وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
8 - نحن حضارة طارق بن زياد السبت 13 يونيو 2020 - 18:41
ملاحظة مهمة جهات المنطقة 1 و لا أحد أصبح يتابع مستجدات الفيروس نظرا لانهم التزموا و نالوا و الان الجميع منخرط في العمل و الانشطة الاقتصادية ...حيث اصبح الوباء لا يشكل خوفا للمواطنين نظرا لمعرفتهم انه فيروس يصيب ضعاف المناعة...التعايش أصبح امرا لا مفر منه و بالناسبة للمنطقة 2 الفرج قريب فقط مسألة وقت....الفيروس اصبح مؤلوفا كزكام شديد ينبغي توخي الحذر خصوصا من اصحاب امراض الربو و الامراض المزمنة....وفي شهر يوليوز ستعود الحياة طبيعية و سترفع حالة الطوارى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
9 - Cool السبت 13 يونيو 2020 - 18:43
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل عندك مصدر الخبر ؟ شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
10 - حسن السبت 13 يونيو 2020 - 18:44
تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا محدد حاليا في 88,54% في المملكة، بعد التأكد من شفاء 78 اليوم 7696 في المجموع، بينما نسبة الفتك 2,44% بـ212 وفاة، ويبقى 784 يتلقون العلاج. جمل وعبارات مهدئة لما يقع انه فيروس لم يستطع العلم المتطور ولا الدول المتقدمة معرفة جيناته ولا السيطرة عليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - Sabrina السبت 13 يونيو 2020 - 18:44
اليوم 13 فالشهر وا اسي العثماني شوف ما اتدير الراسك باش تحبس هادشي راه ابقاتليك غير 26 يوم.واش كتسنا المعجزة .راه عصر المعجزات اتسالى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
12 - السلام عليكم السبت 13 يونيو 2020 - 18:44
المرجو منكم تفاصيل جهة الرباط سلا القنيطرة بالتفصيل وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
13 - الدليمي السبت 13 يونيو 2020 - 18:45
ايوى بسيف المصانع هي سبب هدا الكم الهاءل ديال كورونا معامل فرنسا رونو او ما المواطنين مساكن غي داو شنعا او كايتضلمو من طرف الاعلام او الصولوطات كترو لمعامل التحليلات باش نخروج بأقل الأضرار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
14 - م المصطفى السبت 13 يونيو 2020 - 18:48
جهة درعة تافيلالت خالية من كورونا ولله الحمد. نسأل الله جلاءه التام من كل جهات المملكة.
جهة درعة تافيلالت معرضة للجفاف ولمجلس الجهة مبعثر الأوراق وتالف كما يقال بالدارجة ولرئاسة عرجاء . فربنا لم يثقل كاهله أكثر بهذا الفيروس الخطير ولله الحمد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
15 - حسن السبت 13 يونيو 2020 - 18:52
يجب تمديد الحجر الصحي في جهة سوس ماسة ليس هناك احترام لمغير السلامة الصحية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - النمر السبت 13 يونيو 2020 - 19:01
فهمو الناس واش الحاله لی فشرق جایه من الناس العالقین لی راهم فی الحجر فالسعیدیه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
17 - بوعلام السبت 13 يونيو 2020 - 19:02
هاد المسلسل مغاديش يسالي كل يوم : بؤرة صناعية في طنجة، بؤرة شبه عائلية في مراكش، مخالطين في الدارالبيضاء.ياربي السلامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.