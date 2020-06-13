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الرئيسية | مجتمع | إلغاء اختبار التربية البدنية من "باكالوليا الأحرار"

إلغاء اختبار التربية البدنية من "باكالوليا الأحرار"

إلغاء اختبار التربية البدنية من "باكالوليا الأحرار"
هسبريس من الرباط
السبت 13 يونيو 2020 - 19:10

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها قد قررت إلغاء اختبار التربية البدنية في البكالوريا بالنسبة للمترشحين الأحرار، بمن فيهم أولئك الذين اجتازوا هذا الاختبار المندرج في إطار اختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا "دورة 2020".

وأشارت الوزارة، في بلاغ إخباري توصلت به هسبريس، إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، حيث إن العديد منهم تعذر عليهم اجتياز هذا الاختبار في التواريخ المحددة له كونها صادفت إعلان حالة الطوارئ الصحية من أجل الحد من تفشي وباء كورونا.

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