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الرئيسية | مجتمع | مصابون إضافيون بـ"كوفيد-19" في 6 جهات .. و29 حالة شفاء

مصابون إضافيون بـ"كوفيد-19" في 6 جهات .. و29 حالة شفاء

مصابون إضافيون بـ"كوفيد-19" في 6 جهات .. و29 حالة شفاء
هسبريس من الرباط (رسم: مبارك بوعلي)
الأحد 14 يونيو 2020 - 10:20

شهدت 6 جهات في المغرب 42 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الأحد، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ13 إصابة تم تسجيلها على مستوى جهة الدار البيضاء سطات و10 في مراكش آسفي، و9 بجهة طنجة تطوان الحسيمة و6 في الرباط سلا القنيطرة، و2 بجهة بني ملال خنيفرة و2 في كلميم وادي نون.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا محدد حاليا في 88,45% في المملكة، بعد التأكد من شفاء 29 اليوم 7725 في المجموع، بينما نسبة الفتك 2,43% بـ212 وفاة، ويبقى 797 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2906 حالات في جهة البيضاء 1589 في مراكش آسفي، و1343 بطنجة تطوان الحسيمة و1042 في فاس مكناس، و794 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 197 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 129 في بني ملال خنيفرة، و 90 في جهة سوس ماسة و48 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - يونس ابت بلقاسم الأحد 14 يونيو 2020 - 10:29
من 4 يوم د التخفيف الحجر الصحي كورونا رجعات ل 2 جهات كانت تصنفات من المنطقة 1 اذن هادا مؤشر على موجة جديدة ستكون اكثر شراسة ان لم نتخد الحيطة و الحذر
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-13
2 - هشام متسائل الأحد 14 يونيو 2020 - 10:32
تقريبا 1100 تحليلة فقط منذ مساء يوم أمس و42 حالة مؤكدة
محاصرة البؤر تعطي نتائج
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-4
3 - زهير الأحد 14 يونيو 2020 - 10:35
نحن في الطريق الصحيح والحمد لله .. رقم 1054 على covid.hespress.com المتعلق بالحالات المستبعدة خلال ال16 ساعة الأخيرة أثار استغرابي حقا .. أضن الرقم الصحيح قد يكون 10054 وليس 1054 والله أعلم
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16
4 - سعيد الأحد 14 يونيو 2020 - 10:36
الحل الوحيد هو اللقاح ها العار ا منصف السلاوي ا شريف ديالنا الى مادير شي بركة
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-46
5 - الياس الأحد 14 يونيو 2020 - 10:38
عادت الاصابة بالضهور في جهتي كلميم و بني ملال هل يعني هذا انهما ستصنفان ضمن منطقة. 2
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5
6 - السلام عليكم الأحد 14 يونيو 2020 - 10:39
المرجو منكم تفاصيل جهة الرباط سلا القنيطرة بالتفصيل وشكر
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24
7 - مصاب بالامات الأحد 14 يونيو 2020 - 10:42
مصابون بكورونا ومصابون بحكومة ميتة ومصابون بسياسيون خونة ومصابون بجارة خبيثة ومصابون بأزمة ساكنة ومصابون بأغوال ياكلون الأخضر واليابس ومصابون بالحيل وألكذب ومصيبتنا تزداد كلما استيقضت من النوم ارى مقدم الحي آخر بشر على وجه الارض يحكم في من يستفيد ومن يلقى بالسجن ومن يغبر ومن يدفن حي فوجدت كورونا ارحم من الحجر الصحي الذي منعنا حتى الأكل
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28
8 - خدعة كورونا الأحد 14 يونيو 2020 - 10:43
فرنسا تفتح المتنزهات المانيا تفتح الحداءق اسبانيا تفتح الملاعب لممارسة الرياضة اما المغرب فيفتح لشعبه سجن يسميه الحبس النفسي و ذلك راجع للوفيات المرتفعة و الاصابات بالعدوى الغير المحدودة
اصابات امريكا و العلم لله فوق 20000 اصابة و وفيات تناهز 1000 وفاة مع العلم انني اشكك في الاصابات و الوفيات و اعلم انه ارهاب ممنهج للترعيب و التخويف.
المغرب 42 اصابة و 0وفاة هذا يعني اننا اصبحنا جنب امريكا من ناحية الاصابات
هذا يعني ان المغرب تنخره كورونا من كل النواحي
على من تضحكون انتم ؟؟؟؟؟؟
انه ضحك على الذقون بكل بساطة
انشري يا هيسبريس ولا تترددي
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-12
9 - Naoufel الأحد 14 يونيو 2020 - 10:46
كورونتنا و حكومتنا لا منطق لهما
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20
10 - الريش الأحد 14 يونيو 2020 - 10:47
رفع الحجر الصحي ماله وما عليه!!!!
ان ما نراه هذه الايام من سلوكات لا تبشر بالخير
فاما ان نراجع سلوكنا واما الرجوع الى نقطة الصفر
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9
11 - صاحب رأي الأحد 14 يونيو 2020 - 10:50
كنتمناو يخليونا ندورو فجميع أرجاء مدينة الرباط و تمارة و تامسنا و سلا ابتداء من هاد الاثنين، و كنتمناو يفتحو محلات الحلاقة بحضور نسبة 30% من الزبناء بدءا من الاثنين، و كنتمناو بدءا من هاد الاثنين يسمحولينا بولوج المطاعم و السناكات بحضور نسبة 30% ديال الكليان، و كنتمناو يفتحو المساجد بحضور نسبة 30% من المصلين و كل واحد يجيب صلايتو مع احترام التباعد الاجتماعي، و كنتمناو يخليونا نجلسو فالمقاهي بنسبة 30% ديال الكليان نهار 25 يونيو، و كنتمناو يسمحولينا نمشيو للشواطئ بحضور 30% ديال الناس نهار 15 يوليوز، و كنتمناو يخليونا نسافرو بين المدن نهار 20 او 31 يوليوز بنسبة 50% من الركاب، و نتمناو السفر بين الدول نهار 15 غشت و العودة للحياة الطبيعية ان شاء الله.
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-10
12 - Saad الأحد 14 يونيو 2020 - 10:57
كان علا الدولة تخلي حالة الطوارئ الصحية على المغرب كامل. او المدن الي فيها 0 حالة اكون تخفيف بلاما ايقولوها ليهم. ايلقاو الناس القاديا مخفا ايبداو اخرجو شويا بشويا. ما شي فحال تقسيم الي دارو الناس الله اكون فالعون ما واعيينش اسحابليهم كورونا مابقاتش ترجع
نطلبو من الله انجينا من الموجة التانية...
الله انجينا او ينجيكوم من هاد الوباء
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10
13 - سعيد الأحد 14 يونيو 2020 - 11:14
عندي سؤال الاخوان المرجو الجواب عندما نسمع المخالطين هل هم احرار ام ملزمون بالبيوت و الحجر و تقنية وقايتنا في الهاتف دليل على انهم احرار
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6
14 - عبد الله الأحد 14 يونيو 2020 - 11:15
ان ما يتم نشره من احصائيات حول كوفيد19 يتسم بالضبابية وذلك باعطاء نتائج تهم جهات مترامية الاطراف .في حين ان الاصابات تكون في مناطق بعينها وهذا طبعا يترك المواطنين في حيص بيص حيث لا احد يعرف اين يوجد الفيروس بالضبط.نتابع على التليفزيون احصائيات دول اخرى حيث نرى ما يجب ان يكون حيث تصنف كل مدينة بعدد المصابين فيها وليس كل جهة وهذا هو الاقوم
والاوضح صورة لمعرفة طريقة تصنيف انتشار الوباء.
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7
15 - Khalid الأحد 14 يونيو 2020 - 11:20
اظن ان المواطن أصبح الان مسؤولا عن سلامته بالله عليكم ناس بني ملال عارفين كاينين حالات وخارجين وحتى لي فالمنطقة ٢ خاصو يدير جميع الاحتياطات اش بغيتو الدولة دير ليكوم
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0
16 - كاري حنكو الأحد 14 يونيو 2020 - 11:21
شفتو راه واخا تقولو لينا كاين 8000 حالة شفاء
فإن ذلك لن يغير شيئا من واقع كون البؤر لا زالت تتكاثر وتتناسل
ما الفائدة إدن من تعداد المتعافين وتشتيت ذهن المواطن عن التركيز فقط على عدد الإصابات ؟
الشركات لا زالت دون مستوى انتظارات الشعب : تفرًخ الإصابات وتنشرها وسط الناس
وكان الأجذر أن تشدد من إجراءات الوقاية لمستخدميها وتكثر من التحليلات
بعضهم اكتفى فقط بتحليل 30٪ من مستخدميه ولكن المصابين أصلا كانوا من ضمن 70٪ الذين لم يشملهم التحليل فنشروا الفيروس بين بقية العمال وهؤلاء نشروه بين عائلاتهم
يجب عزل المدن الصناعية نهائيا عن العالم فلا يدخل ولا يخرج أحد وحتى اختلاط العمال مع بقية المواطنين ممنوع :
على الشركات الكبرى أن تتكفل بكراء فنادق وتأخذ إليها عمالها باستعمال وسائل نقل الشركات وإقامة حراس يشرفون على الحجر داخل الفنادق
وذلك لمدة شهر على الأقل
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0
17 - سامي الأحد 14 يونيو 2020 - 11:22
الإصابة الجديدة بجهة كلميم وادنون هي لعائلة أحد المصابين وهم من مخالطين وهم في الحجر الصحي مند مدة ومع إجراء التحاليل الطبية لهم ظهرت تحاليلهم إيجابية هده هي حقيقة الأمر
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1
18 - [email protected] الأحد 14 يونيو 2020 - 11:25
قال الله تعالى ( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) صدق الله العظيم. اللهم ردنا إليك رداً جميلاً
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1
19 - قنيطرية الأحد 14 يونيو 2020 - 11:25
المرجو تدقيق اكثر في الأخبار و ذكر المدن التي بها اصابات وليس الجهات .هكذا نستطيع اما الاطمئنان او اخذ المزيد من الحذر.خصوصا ان الشوارع امتلأت بالاطفال يجرون طيلة النهار ويلعبون دون كمامات او مسافة امان بين بعضهم البعض
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1
20 - محمد الأحد 14 يونيو 2020 - 11:26
الى التعليق 3 زهير ...
نعم عدد الحالات المستبعدة اليوم 10054 .
امس مجموع الحالات المستبعدة 397206 اليوم 398260
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1
21 - [email protected] الأحد 14 يونيو 2020 - 11:28
قال الله تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) صدق الله العظيم. اللهم ردنا إليك رداً جميلاً
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0
22 - وطني الأحد 14 يونيو 2020 - 11:30
للأسف هناك العديد من الأشخاص لا يريدون تحمل مسؤوليتهم و هم سبب استمرارية الوباء في جهات المملكة. فمثلا في مدينة طنجة نرى اصحاب المحلات التجارية الصغرى في العديد من أماكن المدينة لا يضعون الكمامات نهائيا و يقضون نهارهم في التعامل مع المواطنين. ففي طنجة المركز بشارع بتهوفن ما عليكم الا زيارة المحلات المفتوحة المواجهة للمحطة القديمة و سترون الاستخفاف الصارخ بتدابير الحجر. اللهم اني بلغت
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0
23 - ايت واعش الأحد 14 يونيو 2020 - 11:33
من هنا لجوج د سيمانات ترقبوا...ارتفاع ارقام...كبير..لا تباعد اجتماعي البوسان السلام التعناق...
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0
24 - عبدو الأحد 14 يونيو 2020 - 11:40
الى الاخ driss من جهة نظري ادا كان المغاربة بالخارج يحبون وطنهم وعاءلاتهم يجب عليهم الحظر على أن ياتوا خصوصا الوباء متفشي باوروبا الا ادا كانت وزارة الصحة تقوم بالتحاليل قبل دخولهم واتمنى ان تفهمني لان الوباء دخل المغرب عن طريق الوافدين من المغاربة والاوروبيين
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1
25 - كلميم الأحد 14 يونيو 2020 - 11:40
إن أردنا معرفة شدة فتك الفيروس في المغرب، فلنعرف عدد الوفيات جراء حوادت السير لأربع الأشهر من العام الماضي.... ونقارن عدد الوفيات مع أشهر كرونا وسنعرف ماذا شدة فتك الفيروس، وللعلم فالمغرب وضع عدة برامج و مؤسسات ولجان وضخ المال الكتير لمحاربة حوادت السير....الفيروس سنتعايش معه مالم يجد المغرب لقاح أو يغير المغاربة طريقة الأكل ويجعلها صحية لتقوية مناعتهم،فلو تبقى مريص واحد لا يظهر عليه علامات المرض سيخالط عائلته وأصدقائه وبالتالى سيخالطون وسنبقي فى دوامة لن نخرج منها وإن شفي المغاربة جميعا عند فتح الحدود ربما تسسل حالات أخرى وسنعود لصفر ولن نقدر على تطبيق الحجر على جميع مسافري الطائرات والباخرات ليذالك وجب التعايش مع المعرض وإيجاد لقاح له وعدم الثقة فى الدول الكافرة والمنافقة ومنظمة الصحة العالمية لأن سبب المشاكل والفيروس وربما هو مأمرة لتدمير الاقتصاد العالمي والدول لمرحلة الحكومة العالمية الواحدة
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