مصابون إضافيون بـ"كوفيد-19" في 6 جهات .. و29 حالة شفاء

هسبريس من الرباط (رسم: مبارك بوعلي)

شهدت 6 جهات في المغرب 42 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الأحد، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ13 إصابة تم تسجيلها على مستوى جهة الدار البيضاء سطات و10 في مراكش آسفي، و9 بجهة طنجة تطوان الحسيمة و6 في الرباط سلا القنيطرة، و2 بجهة بني ملال خنيفرة و2 في كلميم وادي نون.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا محدد حاليا في 88,45% في المملكة، بعد التأكد من شفاء 29 اليوم 7725 في المجموع، بينما نسبة الفتك 2,43% بـ212 وفاة، ويبقى 797 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2906 حالات في جهة البيضاء 1589 في مراكش آسفي، و1343 بطنجة تطوان الحسيمة و1042 في فاس مكناس، و794 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 197 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 129 في بني ملال خنيفرة، و 90 في جهة سوس ماسة و48 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.