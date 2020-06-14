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كُتّاب وآراء
مصابون إضافيون بـ"كوفيد-19" في 6 جهات .. و29 حالة شفاء
شهدت 6 جهات في المغرب 42 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الأحد، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.
ويتعلق الأمر بـ13 إصابة تم تسجيلها على مستوى جهة الدار البيضاء سطات و10 في مراكش آسفي، و9 بجهة طنجة تطوان الحسيمة و6 في الرباط سلا القنيطرة، و2 بجهة بني ملال خنيفرة و2 في كلميم وادي نون.
تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا محدد حاليا في 88,45% في المملكة، بعد التأكد من شفاء 29 اليوم 7725 في المجموع، بينما نسبة الفتك 2,43% بـ212 وفاة، ويبقى 797 يتلقون العلاج.
الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2906 حالات في جهة البيضاء 1589 في مراكش آسفي، و1343 بطنجة تطوان الحسيمة و1042 في فاس مكناس، و794 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.
المجموع في جهة الشرق 197 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 129 في بني ملال خنيفرة، و 90 في جهة سوس ماسة و48 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
محاصرة البؤر تعطي نتائج
اصابات امريكا و العلم لله فوق 20000 اصابة و وفيات تناهز 1000 وفاة مع العلم انني اشكك في الاصابات و الوفيات و اعلم انه ارهاب ممنهج للترعيب و التخويف.
المغرب 42 اصابة و 0وفاة هذا يعني اننا اصبحنا جنب امريكا من ناحية الاصابات
هذا يعني ان المغرب تنخره كورونا من كل النواحي
على من تضحكون انتم ؟؟؟؟؟؟
انه ضحك على الذقون بكل بساطة
انشري يا هيسبريس ولا تترددي
ان ما نراه هذه الايام من سلوكات لا تبشر بالخير
فاما ان نراجع سلوكنا واما الرجوع الى نقطة الصفر
نطلبو من الله انجينا من الموجة التانية...
الله انجينا او ينجيكوم من هاد الوباء
والاوضح صورة لمعرفة طريقة تصنيف انتشار الوباء.
فإن ذلك لن يغير شيئا من واقع كون البؤر لا زالت تتكاثر وتتناسل
ما الفائدة إدن من تعداد المتعافين وتشتيت ذهن المواطن عن التركيز فقط على عدد الإصابات ؟
الشركات لا زالت دون مستوى انتظارات الشعب : تفرًخ الإصابات وتنشرها وسط الناس
وكان الأجذر أن تشدد من إجراءات الوقاية لمستخدميها وتكثر من التحليلات
بعضهم اكتفى فقط بتحليل 30٪ من مستخدميه ولكن المصابين أصلا كانوا من ضمن 70٪ الذين لم يشملهم التحليل فنشروا الفيروس بين بقية العمال وهؤلاء نشروه بين عائلاتهم
يجب عزل المدن الصناعية نهائيا عن العالم فلا يدخل ولا يخرج أحد وحتى اختلاط العمال مع بقية المواطنين ممنوع :
على الشركات الكبرى أن تتكفل بكراء فنادق وتأخذ إليها عمالها باستعمال وسائل نقل الشركات وإقامة حراس يشرفون على الحجر داخل الفنادق
وذلك لمدة شهر على الأقل
نعم عدد الحالات المستبعدة اليوم 10054 .
امس مجموع الحالات المستبعدة 397206 اليوم 398260