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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 101 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 101 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 101 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط (صورة: منير امحيمدات)
الأحد 14 يونيو 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 101 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8793 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 413727 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات في 212 حالة، بينما تم التأكد من 69 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7765.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (81)

1 - sivan الأحد 14 يونيو 2020 - 18:10
هاتشي بزااف الله يلطف بينا ياربي
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66
2 - anas الأحد 14 يونيو 2020 - 18:11
باقا هاد كورونا..حساب ليا مشات حيت بانت ليا الدنيا ولات طبيعية...ونساو شوية هاد كورونا بلاما تفكروا فيها الناس
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46
3 - بشرى الأحد 14 يونيو 2020 - 18:12
الله يلطف بنا كل ما نقول أننا اقتربنا من التخلص من هذا الوباء ،تظهر حالات وبؤر تؤزم الوضع اكثر....لو تمكننا من حصر المصابين والمخالطين في أوائل شهر مارس لما وصلنا لهذا الوضع،لكن الحمد لله ولا راد لقدر الله،نسأل الله تعالى ان يقينا شر هذا المرض.
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47
4 - omar الأحد 14 يونيو 2020 - 18:12
ياربي تلطف بينا ياربي نسألك رفع البلاء عن العباد والبلاد يا ذا لجلال والإكرام
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58
5 - Yassin XD الأحد 14 يونيو 2020 - 18:13
مزال ماشفتو والو خير مازل جاي في ضل استهتار الشعب بالمرض
هير ليحفض او صافي
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-29
6 - جمل تاءه في الصحراء الأحد 14 يونيو 2020 - 18:13
ها حنا بغينا راجعو لمربع الاول اوا الله ايحد البأس
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12
7 - إسلام الأحد 14 يونيو 2020 - 18:14
يا ربي الطف بنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به
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53
8 - محمود الأحد 14 يونيو 2020 - 18:14
جميع البلدان تنخفظ فيها عدد الإصابات إلى في مغربنا الحبيب وهذا بسبب عدم احترام التباعد الاجتماعي ووسائل حماية مثل الكمامات النظافة بسبب قلة الوعي
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20
9 - عز الدين أفريكانو الأحد 14 يونيو 2020 - 18:14
في الجهة الأخرى من شاطئ الحياة ثمّة قارب ينتظرك...
قارب الفأل الجميل ، و الفرج القريب ، و السعادة القادمة ، و الخير العاجل ...
لا تقتل داخلك بطعنات اليأس و فقدان الأمل ...
ألم تعلم أن الله يراك و يعلم مابك ؟! فقط قل يـــارب ؛ وسيأتيك فَرَج الله يسعى إليك سعيًا..

طاب مساءكم أحبتي ☘️
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106
10 - Fcjyd الأحد 14 يونيو 2020 - 18:15
عاولنا بكري علا الوعي د الشعب باش ياخد الاحتياطات نراسو.
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24
11 - sauf الأحد 14 يونيو 2020 - 18:15
الحمد لله اليوم الحصيلة مرتفعة شيءا ما ولكن لادعية للقلق كل هذا سيبقى من الماضي حاولوا أن تعيشوا حياتكم الطبيعة مع بعض التحفض والتزموا بقواعد النظافة وأكثروا من ذكر الله تعالى
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51
12 - حسن الأحد 14 يونيو 2020 - 18:16
معدل الشفاء 88.2 الحمد لله الأمور تتحسن
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-3
13 - Hamza الأحد 14 يونيو 2020 - 18:16
دائما البؤر تزيد عدد الاصابات في بعض المدن
علينا جميعا ان نركب سفينة النجاة ان نلتزم بالتدابير الوقائية ونشكر الاطر الطبية المرابطة الساهرة على احوال المرضى نسال الله الشفاء لكل مريض
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14
14 - مغربي قح الأحد 14 يونيو 2020 - 18:16
ارقام جد عادية ولا تدعو إلى الخوف لأنه المغرب رفع من عدد التحاليل اليومية ،%1 من هذه الحالات هي التي في حالة حرجة.عدد المصابين تحت العلاج هو 816 حالة اي تقريبا 20 شخص من كل مليون مغربي مصاب.يجب رفع الحجر على المنطقة 2 في اقرب وقت لأنه لو تم تشييد عشرات المستشفيات الجامعية لمواجهة الفيروس لكانت اقل تكلفة من حجر كل المدن الكبرى وتحطيم اقتصادها.بركة من الحجر راه صافي كلشي وصلت ليه للعظم.
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13
15 - Bendahmane Youssef الأحد 14 يونيو 2020 - 18:16
يرجى ضم الرباط إلى المجموعة الأخرى لرفع الحجر أكثر بالمناسبة ..صورة الغلاف لم تعجبني !!!!
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-25
16 - سعاد الأحد 14 يونيو 2020 - 18:16
كل هدا متوقع،حينما نرى الإستهانة بالوباء وعدم اخد الحيطة والحدر أكثر،والله هدي يومين توفى جارنا وناس داخلة تعزي بطريقة عادية ورجال حاطين كراسة على برا لا كمامة ولا يحزنون والطامة الكبرى أن ليلة البارحة دايرين طلبة فدار العزا والعائلة كلها مجتامعة وفصباح كنعاود مع جارنا مول المحل للمواد الغدائية،كيتبسم ويقولي وراه غير العائلة بيناتهم ،معارضينش البراني.تصدمت ومشيت فحالي ونا نقول الله يجيب الخير وصافي.ناس مبقاتش مهتمة.صافي انسو الموضوع
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8
17 - khaald الأحد 14 يونيو 2020 - 18:16
لا نجد ما نقول غير لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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25
18 - مصطفى الأحد 14 يونيو 2020 - 18:17
اللهم ارفع عنا هذا الوباء... وارحمنا برحمتك الواسعة.. فإنا ضعفاء أمام قدرتك يا الله.
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14
19 - الطنز البنفسجي الأحد 14 يونيو 2020 - 18:18
بغيت تفهم واحد الحاجة.. ارقام الاصابات طلعات.. شيء عادي الناس رجعو يخدمو..
ولكن ارقام الحالات للي تشافات علاش العدد ولا قليل بزاف واش الكرولوكين ولاهاداك العجب ضغطو عليهم ومابقاوش كيخدمو بيه ولا اش.. حيت بصح شي حاجة محيرة.
أما القضية ديال يجمعو الاصابات كاملين فبنسليمان وبنجرير راها فكرة ذكية بزااااف..
الواحد قبل مايمرض يعرف راسو فين غادي.. راه ماغاديش يبقى حدا دارهم.
يا ربي الغد احسن وافضل.. نتفاءلو خير.
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15
20 - مواطن صالح الأحد 14 يونيو 2020 - 18:18
المرض ما زال مطول معانا حتى اشعار آخر
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4
21 - البيضاوي الأحد 14 يونيو 2020 - 18:18
الله المستعان. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته....
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14
22 - كلام في الصميم الأحد 14 يونيو 2020 - 18:18
هذه هي نتائج رفع الحجر الصيحي الذي تعبنا من طلب عدم رفعه إلى حين التحكم اكثر في البؤر الوبائية وتسجيل نقص واضح في الإصابات لكن لا حياة لمن تنادي ولا نداء للحياة ومما لا شك فيه ستزداد الإصابات مع قابل الأيام واقتراب عيد الأضحى
الكثير نادى بالتعايش مع الفيروس وهو كلام حق يراد به الباطل وكان بالإمكان التعايش مع الحجر الصيحي أحسن بكثير من التعايش مع الوباء الذي سوف تتفاقم ازمته يوما بعد يوم خصوصا بعدما خصصت المغرب مؤسستين صحيتين فقط ببنكرير وبنسليمان البعيدتين عن باقي الجهات لأستقيال المصابين وكان هذا القرار وبال على باقي الجهات البعيدة لكن نحن المغاربة اعتادوا على قرارات خاظئة ومتخبطة لوزارتي الصحة والداخلية منذ بداية هذه الجائحة فلكم الله أيها المغاربة والله المستعان
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-35
23 - المرزوقي الأحد 14 يونيو 2020 - 18:20
هذا الارتفاع كان متوقعا و لا قدر الله سيزيد ارتفاعا خاصة في فاس ....
اذ بزيارة الى اسواقها يتبادر لك ان كورونا استسلمت و رحات ......و الناس عادوا بقوة للتسوق و الازدحام و الاختلاط و الاحتكاك دون اخذ الاحترازات الضرورية و لو حتى بوضع الكمامة .....
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13
24 - Sabrina الأحد 14 يونيو 2020 - 18:21
لماذا تعلن وزارة الصحة عن ارقام الاصابات.الدول كلها حيدات المؤتمر الصحفي اوركزات اعلى كيفية ارجاع الناس للحياة الطبيعية .اما الارقام فهي لاتخص المواطنين بقدر ما تخص وزارة الصحة .لان ارتفاعها للبدل الا على شيء واحد الى وهو فشل الحكومة في مكافحة الجاىحة.البارحة احتل المغرب المراكز الأخيرة في ترتيب الدول اللتي لم تعرف كيف تواجه الجائحة بينما احتلت ألمانيا واللتي لم تقم بالحجر الثام واسرعت في الرجوع للحياة الطبيعية المرتبة الاولى.
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-17
25 - امازيغي الأحد 14 يونيو 2020 - 18:21
ياربي سلامه غير نكولو القضيه ولات بخير و تكفس من جديد، المرجوا من الجميع الانتباه يبدوا كأنها بدايه الموجه الثانيه
فليحفظ الله البشريه
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4
26 - امغار محمد انزكان الأحد 14 يونيو 2020 - 18:22
101 حالة مرة أخرى الله يجعل السلامة حتى كنقولو نقصات وكنتفاجؤوا بالارتفاع ما سبب عدم الاستقرار في عدد الحالات هل كلهم مخالطين ام حالات جديدة هل وصل المغرب فعلا دروة انتشار الفيروس أسئلة عديدة تجيبنا عنها الأيام القادمة اللهم احفظ المغاربة جميعا واشف مرضانا واشف البشرية عامة والحمد لله على حالات الشفاء اللتي تنسينا عدد الحالات
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6
27 - شمروخ الأحد 14 يونيو 2020 - 18:23
ايكون خير هدا ميقول الواحد
اصبرو وصابرو ان فرج الله قريب
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7
28 - Dr ali الأحد 14 يونيو 2020 - 18:23
إنه العود الأبدي في كل شي مع هده الحكومة
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1
29 - رغد الأحد 14 يونيو 2020 - 18:23
الرضع في جهة الرباط سلا غير مفهوما.يوم بإصلبة واحدة فقط و يوم تةآخر بدون إصابات ويوم آخر بتسجيل على حالات الإصابة.
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8
30 - ورزازي الأحد 14 يونيو 2020 - 18:23
اكثر من علامات استفهام والله غريب كيف يعقل يا الحكومة الفاشلة أنكم تكدبون على الشعب "الحالة الوبائية متحكم فيها" بالله عليكم كيف يعقل كل هده الأعداد الكبيرة وتهللون الوضع متحكم فيه ..... اللهم ارفع عنا هدا البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله
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14
31 - مراقب الأحد 14 يونيو 2020 - 18:25
يبدو ان رفع حالة الحجر الصحي تكون تكلفته غالية بسبب عدم الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والتباعد الجسدي حسب مانشاهده في شوارع المدن
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8
32 - لحسن الأحد 14 يونيو 2020 - 18:26
اين المفر البحر امامكم والعدو ورائكم ياربي انك قريب تجيب دعوة الداعي ان دعاك اللهما استجب دعائنا ورفع هدا الوباء عنا
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3
33 - علي كرامي الأحد 14 يونيو 2020 - 18:26
,كيبان ليا و الله اعلم هادوك المساعدات اللي مشات لافريقيا . قريب نحتاجوها جيال بصح
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12
34 - عبد الله الأحد 14 يونيو 2020 - 18:27
الموجة الثانية بدأت...لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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0
35 - Clément الأحد 14 يونيو 2020 - 18:27
عييتو ماتهدروا فطنجة ,, ها نوبتكم جات ا الرباط
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-17
36 - Al wardi الأحد 14 يونيو 2020 - 18:27
ازيد من 100 اصابة،هذا يعني ان ننتظر ابتداءا من الغد توقع حصيلة تقيلة . قلناها و نعيدها الحجر الاجباري هي الوسيلة الوحيدة للتغلب على هذا الداء خصوصا في المناطق الموبوؤة و تنفيد الجهوية. كل جهة تتحمل مسؤوليتها.اما التقسيم الى منطقتين لن يحل المشكل بل سيؤدي الى كارتة خصوصا ان المغرب لا يتوفر على البنية التحتية لاحتواء هذا الوباء .
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-1
37 - هاجر الأحد 14 يونيو 2020 - 18:27
ماسبب هذا العود المفاجيء في الارقام في جهة الرباط
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3
38 - اعتدر الأحد 14 يونيو 2020 - 18:27
صورة مضحكة كثرة الهم تضحك مشات كورونا وبقات الخلعة على المواطن تطبيق تعليمات وزارة الصحة ليتحمل مسؤلته القانونية والصحية علينا أن نصبر ونفكر فمن هم أشد منا بلاء رجال ونساء الصحة كان الله في عونهم
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4
39 - mohair الأحد 14 يونيو 2020 - 18:27
عندما يتم الوصول الى 10000حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حينها ستندثر الجائحة, فحذاري من رفع الحجر الصحي على الفور,
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-5
40 - عروة بن الورد الأحد 14 يونيو 2020 - 18:27
اللهم بارك وزد في ذلك المسرحية لم تنتهي بعد هناك فصول أخرى لا يعلمها إلا الله.
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-5
41 - الصورة معبرة الأحد 14 يونيو 2020 - 18:27
الخيل تاتجري والاصابة بكورونا حتى هي تاتجري
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3
42 - مرقة ديال العدس الأحد 14 يونيو 2020 - 18:27
نلاحظ جهة الدارالبيضاء لم يتم تحديث عدد الاصابات منذ 6 يونيو ترى ما السر وراء ذلك
هل هناك خطب ما ام مجرد خطا فني؟
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6
43 - زبير الأحد 14 يونيو 2020 - 18:28
من خلال هذا الرقم 101 حالة يبدو أن الأمر ليس عادي ولا يستهان به نسأل الله السلامة والعافية للجميع
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11
44 - ياسن الأحد 14 يونيو 2020 - 18:29
فيروس كورونا وجد راحته وألفنا وألفناه كيف به إذن أن يتركنا. نخشى أن يصبح كالوحش فيفترسنا. اللهم اشفي مرضانا يارب وردنا إليك ردا جميلا.
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4
45 - Immigré الأحد 14 يونيو 2020 - 18:29
على كل مواطن مغربي قرر قضاء عطلته بالمملكة أن يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا ببلد إقامته والحصول على وثيقة تثبت خلوه منه قبل السفر،
كما أن بيع التذاكر سيكون بطريقة قبلية، إذ لن يسمح باقتنائها مباشرة بنقاط البيع المتواجدة بالموانئ.
وبخصوص موعد انطلاق العملية، فقد حددت الوزارة الفترة الممتدة ما بين 4 و 15 من يوليوز كموعد لبداية أولى الرحلات البحرية الرابطة بين الضفتين.


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-2
46 - Observateur الأحد 14 يونيو 2020 - 18:29
الأمور متحكم فيها بإذن الله .. تحية للشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة
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-3
47 - simo الأحد 14 يونيو 2020 - 18:29
نسال الله العافية من هذا الوباء
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8
48 - عابدي مليح الأحد 14 يونيو 2020 - 18:29
إن هي إلا مناطق سميتموها انتوما و الداخلية بحال منطقة 1 بحال 2
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4
49 - التزموا الأحد 14 يونيو 2020 - 18:29
اعباد الناس واش مكلخة أو تستهين بالوباء :
لاتباعد صحي
الكمامة لاتغطي الفن والأنف
التذخين بالشارع والراءحة تصل إلى الناس واخا على بعد 5 أمتار
الحر بالغمزة والعبد بالدبزة
كلكم مسؤول امام الله تعالى وامام القانون

نرجو من السلطات عدم التساهل مع هؤلاء

وشكرا
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4
50 - عبد اللطيف الأحد 14 يونيو 2020 - 18:30
إيوا هادي هي تسحر مع البراهش تصبح فاطر
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9
51 - الحافظ الله الأحد 14 يونيو 2020 - 18:31
ها الكونتور بدا يطلع
ارى شي واحدين بداوا يتعانقوا ويتسالموا بحال اللي ودعنا الفايروس والدنيا ولات هانية الله يهدي ماخلق
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9
52 - باقي مشفتوا والوا الأحد 14 يونيو 2020 - 18:32
باقي مشفتوا والوا للاسف!
كانوا تيقولوا كورونا غادي تمشي مع الحرارة والصيف...
الله أعلم شنو غادي يوقع منين يدخل عاوتاني الخريف والشتاء...
الشوط الثاني ربما يكون حامض بزاااف في كل الكرة الأرضية...
الحل في نظري هو:
* التوزيع العادل للثروة باش كلشي يعيش بكرامة...
ماشي جوج ريال توزع بطريقة غبية لا تصل لكثير من المستحقين
*ضروري توصل المساعدات للكل الايتام والمعاقين والارامل والمحتاجين...
*لا يجوز عرقلة أي شخص من الخروج للترزق كي لا يموت جوعا أو فقصة...
*غلق نهائي لجميع الأنشطة التافهة الغير ضرورية للابد لان كورونا غادي تستوطن....
*منع خروج المتسكعين والمتسكعات... لخارج يخدم على راسوا ره باين...
*توبة جماعية ونية صادقة للتوقف عن صنع وترويج المحرمات والموبقات كالخمور والميسر والفساد بكل أنواعه....

إن بقا المجتمع متمرد على الله تعالى...
فكورونا هي سروا...
البشر دسر بزااف وطغى...
خلي الله تعالى يربي لمباغيينش يحشموا....
البعض تيساين كورونا تمشي باش يسكر ويزني ويتعرى في البحر...
نيتكم ناااقصة؟؟!!!
إيوا سينوها تمشي...
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7
53 - محمد بن أحمد الأحد 14 يونيو 2020 - 18:32
تجاوزنا ل100 حالة يعني ان اننا لا زلنا فى منطقة الخطر.مانخشاه هو هدا الخروج الجماعى لعامة الناس الى الاسواق والقيساريات للتبضع دون اتخاذ تدابير احتياطية للوقاية من الفيروس . اسبوع من اللامبالاة قد يكون كافيا ليعصف بكل المجهودات التى قمنا بها ملكا وحكومة وشعبا مند شهور .وعلينا اخذ العبر من هاته الارقام التى زالت مرتفعة والتى لا تبشر بخير .
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7
54 - مواطنة مغربية الأحد 14 يونيو 2020 - 18:32
كل ما هو مطلوب هو الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية واحترام المسافة، الظاهر ان هاد شي حتى هو مقدرناش عليه.
ابعض الناس كانو باغين يخرجو غير باش يديرو الصف قدام محلات الأكل والملابس.
والحدائق معبرها حتى واحد، لان هذ ه ثقافة .
خسارة على بلادنا زوييينة ولكن الجهل من جهة والنهب ديال لي مكيهمهمش امر هاذ البلاد خلاوها اللور اللور.
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9
55 - فتحي محمد الأحد 14 يونيو 2020 - 18:32
Il faut prendre en considération les circonstances de vie pour chaque citoyen car il y.a parmi nous ceux qui souffrent et qui vivent des situations critiques
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1
56 - سعد الأحد 14 يونيو 2020 - 18:33
الله يلطف بنا .....
والله يرفع علينا الوباء في القريب العاجل ....
اما هذا الفيروس والتعايش معه صعيب جدا ...
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5
57 - ابن تومرت الأحد 14 يونيو 2020 - 18:33
المغرب يعاند نفسه ويدور في حلقة مفرغة .. فلا هو قضى على الفيروس ولا هو يرى حتى افقا لانتهاء الازمة الصحية.. فبعدما كان سباقا في وضع الاجراءات الاحترازية الضرورية. الشيء الذي أثار اعجاب العالم حتى المتقدم منه.. هاهو يدور في حلقة مفرغة لم يستطع الخروج منها.. السبب ،؟ هنالك عوامل متعددة في تقديري.. اولها خرق الدولة نفسها لاجراءات الحجر الصارم وذلك بالسماح لمعامل معينة بالعمل والتي فرخت بدورها العدوى التي نقلها العمال بدورهم لدويهم.. فاصبحت لدينا بؤر صناعية وعائلية.. ثانيها.. استهتار بعض المواطنين بالوضع الصحي وبالتالي ساهموا في انتشار الوباء.. ثالثا.. وهذا المعطى يمكن ان نجد له تبريرا.. ألا وهي تلك الطبقة المعوزة المنهوكة التي تخاطر بصحتها من أجل كسب لقمة العيش "الاسود".. تخرج "باش ترزق على راسها" واضعة نصب اعينها المثل الشائع: اللهم قطع الرقاب ولا قطع الارزاق". .
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58 - انتهى الكلام الأحد 14 يونيو 2020 - 18:35
نتعايشو مع المرض لي مات الله ارحمو لي ابقا اموت بعد ان تنهار مناعته بعض اعوام ... المهم الكل سيصاب ... لا أحد سيخرج من الدنيا حيا .... يجب تشييييد مقابر في كل المدن او مقابر طولية لان الآتي سيكون أعظم لن ننجو من الجاءحة حتى أن وصلت 0 ستاتينا من مليلية المهم ودعو من تحبون انه الاجل ولا مفر منه ... لي عندو لفلوس اموت اخلي للناس ماتاكل ... الكسب الحلال لا يتعدى الملايين و كورونا لا يرشى بالمال متل الدولة الافريقية
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59 - لعبة القط والفأر الأحد 14 يونيو 2020 - 18:35
حتى ولو حجرتم سنين ومنين علينا لا تقدو عليوده لانكم ربيت الامية والجهل والدين السياسي في الشعب لهذا ما اراخ الان بعد الخروج ان الناس تعيش كانها كانت في عالم اخر والشعب في عالم اخر الشبابيتقاسمون سجارة الحشيش في مابينهم وبي و كأس الشا ي كذلك .لقدقتلتم السياحة والغلاحة بقررات تقلدون فيها أوروبا ونسيتم انكم في المغرب حيث الصحة و التعليم و السكن..
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60 - مغربي حر الأحد 14 يونيو 2020 - 18:36
80٪ من الحالات المصابة بكورونا متواجدة فالمصانع
نحن لا نطالب باقفال المصانع ، نطالب بمراقبتها و اخد الاحتياطات لانه فاش كانشوفو الربورطاجات فالتلفزة رغم التحفظ امام الكاميرا المسافة غير محترمة فكيف سيكون الحال دون الكاميرا !
3 اشهر من الصمت و الحكومة لم تخرج بقرار واحد بخصوص الوحدات الصناعية ،
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61 - Marouane الأحد 14 يونيو 2020 - 18:36
ارقام عادية في ظل عودة الحياة الكبيعية واستهتار بعض المواطنين الله يهديهم. مزيد من الحيطة والحدر لا شيء تحقق.
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62 - Tim الأحد 14 يونيو 2020 - 18:36
J'aimerai bien voir la tête de ceux qui disaient que les cas augmentaient à l'approche du déconfinement!!Que les résponsables gonflaient les chiffres pour prolonger l'état d'urgence sanitaire.Ces 101 cas on les ramène d'une autre planète peut être.Allah yhdina.
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63 - وطني الأحد 14 يونيو 2020 - 18:37
للأسف هناك العديد من الأشخاص لا يريدون تحمل مسؤوليتهم و يستخفون باجرتءات الحجر و هم سبب استمرارية الوباء ببلادنا. فمثلا في مدينة طنجة نرى اصحاب المحلات التجارية الصغرى في العديد من أماكن المدينة لا يضعون الكمامات نهائيا بينما يقضون نهارهم في التعامل مع المواطنين. ففي طنجة المركز بشارع بتهوفن ما عليكم الا زيارة المحلات المفتوحة و اكشاك النسخ و الانترنيت cyber المواجهة للمحطة القديمة و الموجودة قرب صيدلية بتهوفن لترون الاستخفاف الصارخ بتدابير الحجر. إلى أين نحن نسير؟
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64 - moukhtar الأحد 14 يونيو 2020 - 18:39
j espere que ce virus ne frappe que ceux qui ne portent pas le bavette particulierement les vendeurs et les distributeurs de centrale laittier
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65 - الن الأمين الأحد 14 يونيو 2020 - 18:40
التحفظ والحجر ضروري لكن لكل شخص طريقته في النظر الى الأرقام. بالنسبة لي عدد الوفيات هو الأهم. لأن مائة أومائتي شخص مصاب يوميا ليست مخيفة مادامت نسبة العلاج مرتفعة. فنتخيل أن هؤلاء الأشخاص مصابون بأمراض أخرى تستدعي العلاج لأسبوعين فهل هذا مخيف لدولة تقترب من أربعين مليون نسمة. تسعة آلاف مصاب لحد الآن ليس رقما مهولا لأن الأمراض الأخرى تصيب وتقتل أكثر من هذا العدد. كم من شخص توي بمرض السرطان في الأربعة أشهر الأخيرة؟ بالتأكيد أكثو من مائتين وعشرة. نفس الشيء بالنسبة لأمراض خطيرة أخرى.
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66 - FAHD الأحد 14 يونيو 2020 - 18:41
ادا لم يحسم في العيد الاضحى الدي في مصلحة وزارة الفلاحة و قروض الابناك سنعود الى 0 ونبدأ من جديد في حجر طويل الامد لان الاسواق الاضاحي والجزار الدي ينتقل من بيت الى اخر في العيد. العدوى ستنتشر في لمح البصر ستكون كارتة مع العلم منضمة الصحة العالمية تحدر من موجة تانية. الصين الشعبية عادت للحجر من جديد فماهي الاسباب؟؟؟؟
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67 - حسن الأحد 14 يونيو 2020 - 18:42
يجب إغلاق كرج علال ودرب عمر والقريعة والقسارية حفاظا علي سلامة المواطنين وعدم احترام اجراءت السلامة الصحية
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68 - عبدو الأحد 14 يونيو 2020 - 18:42
يارب السلامة هادشي بسبب الحجر الصحي ليترفع قبل الوقت اللهم ارفع
عنا الوباء يآرب العالمين
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69 - رشيد البارصا الأحد 14 يونيو 2020 - 18:46
قريبا اوصلها 10000 باش ادخلو في الدعم من طرف منظمة الصحة العالمية ها صندوق اخر جابو الله
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70 - ملاحظ الأحد 14 يونيو 2020 - 18:46
أظن أن المغرب في طريقه إلى إعادة سيناريو مصر، موريطانيا، إيران ... ، هو إعادة إنتشار الفيروس بأعداد كبيرة بعد رفع التدريجي للحجر الصحي !!! و ذلك راجع إستهتار المواطنين و غير مبالين بفيروس كورونا. اتمنى ان يكون ظني على خطأ.
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71 - hind الأحد 14 يونيو 2020 - 18:47
اللهم ارفع عنا هذا الوباء. يا رب
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72 - khalid الأحد 14 يونيو 2020 - 18:52
الى رقم 45-ليس هناك احد من الجالية يريد المغامره لقضاء العطلة في المملكه فطب خاطرا يا اخي وشكرا مقدما على حسن الضيافة وكفى المؤمنين شر القتال.
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73 - خدعة كورونا الأحد 14 يونيو 2020 - 18:53
يا شعب استيقظ من السبات ..........
هذا ما يريدون بث الخوف و ارهاب الناس لماذا تم دفن كل شيء لمدة 3 اشهر .نقول تفاديا لارتفاع الوفيات .لكن الغريب في الامر في مدة 3 اشهر 200 وفاة هل تضنون بدون كورونا نسبة الوفيات بالمغرب اقل من 200 وفاة ؟؟؟؟ اظن ستكون اكثر.جراءم قتل يوميا في البيضاء .سلا .الجديدة كل يوم تزهق روح في الاحياء الشعبية .فاين المسؤولين من حياة المواطن ؟؟؟؟؟؟اليس ازهاق الروح من دون سبب اكبر من كورونا .
لماذا هذه الضجة الاعلامية لكورونا لخدمة من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الجواب :اجندة اجنبية بكل وضوح
اشكك في الاصابات من ناحية و من ناحية تانية اشكك في حقيقة كورونا ...
الدول الاوروبية شرعت في فتح الحدود و فتح المتنزهات وووووووو لا افهم لمذا المغرب لا زال يتدبر الامر بكثير من العشواءية
بتصنيف المدن منطقة 1 ...2....
خلاصة : انه ضحك على الذقون لا غير
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74 - ارقام تدل ان الحكومة فاشلة الأحد 14 يونيو 2020 - 18:54
من يوم ما شاهدتكم في التلفاز وانتم بباب المستشفيات تروجون وتصفقون لنصركم على كورونا عرفت انكم لا تهمكم الا المظاهر. اينكم من تونس
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75 - بدر بنزروال الأحد 14 يونيو 2020 - 19:00
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل والله العظيم الا تقهرنا وحق الله راه بزاف هادشي راه بزاف بزاف بزاف
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76 - المحتار الأحد 14 يونيو 2020 - 19:02
المشكل هو عدم استعمال الكمامات، أو استعمالها في العنق فقط. و عدم التباعد الإجتماعي، بالإضافة إلى عدم الإكتراث بالوقاية عنذ لقاء الأصدقاء و الأحباب....
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77 - محمد الأحد 14 يونيو 2020 - 19:13
خبر رفع الحظر الصحي داخل فرنسا وإمكانية السفر بين الدول الأوروبية خبر مفرح لانه يمكن بعض الناس قضاء العطلة في فرنسا ان ام تستطع السفر الى المغرب شكرا للحكومة الفرنسية
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78 - ابراهيم الأحد 14 يونيو 2020 - 19:13
42 سلا الرباط???????
بؤرة جديد ولا شنو
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79 - الدليمي الأحد 14 يونيو 2020 - 19:16
عادي جدا حيت الدولة كادير التحاليل للخدامين ف الشركات أو لوزينات او الابناك او المصانع او حيت كترو من التحاليل الطبية مسألة عادية ماكاين لا استهتار لا حتى حاجا غي المخزن كايكتر التحاليل المستخدمين اللهم يشدهم ف الحلة الاولى و لا يعاديو المغرب كامل خدمو عقلكم او ما تكوموش جاهلين حيت البارح ف الرباط دارو التحاليل لمالين الطاكسيات لكبيرة او ديك النهار لطاكسيات الصغيرة أو ديك النهار للموظفين الي ف الإدارات الحكومية و العمومية مسألة عادية
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80 - [email protected] الأحد 14 يونيو 2020 - 19:21
هدشي باقي مستمر عندنا واحد عام او فشك يايربي تهدي المواطنيين الا خرجين بدون حجر صحي
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81 - عبرو الأحد 14 يونيو 2020 - 19:24
تعليقا على الصورة نهديولو اغنية الله عليها زيارة. او كما قال الشاعر؛ الخيل واليل و الرمال تعرفني و التفرتيح والتصنطيح والهربووووو. هههههه
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