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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 101 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 101 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8793 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 413727 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات في 212 حالة، بينما تم التأكد من 69 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7765.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (81)
هير ليحفض او صافي
قارب الفأل الجميل ، و الفرج القريب ، و السعادة القادمة ، و الخير العاجل ...
لا تقتل داخلك بطعنات اليأس و فقدان الأمل ...
ألم تعلم أن الله يراك و يعلم مابك ؟! فقط قل يـــارب ؛ وسيأتيك فَرَج الله يسعى إليك سعيًا..
طاب مساءكم أحبتي ☘️
علينا جميعا ان نركب سفينة النجاة ان نلتزم بالتدابير الوقائية ونشكر الاطر الطبية المرابطة الساهرة على احوال المرضى نسال الله الشفاء لكل مريض
ولكن ارقام الحالات للي تشافات علاش العدد ولا قليل بزاف واش الكرولوكين ولاهاداك العجب ضغطو عليهم ومابقاوش كيخدمو بيه ولا اش.. حيت بصح شي حاجة محيرة.
أما القضية ديال يجمعو الاصابات كاملين فبنسليمان وبنجرير راها فكرة ذكية بزااااف..
الواحد قبل مايمرض يعرف راسو فين غادي.. راه ماغاديش يبقى حدا دارهم.
يا ربي الغد احسن وافضل.. نتفاءلو خير.
الكثير نادى بالتعايش مع الفيروس وهو كلام حق يراد به الباطل وكان بالإمكان التعايش مع الحجر الصيحي أحسن بكثير من التعايش مع الوباء الذي سوف تتفاقم ازمته يوما بعد يوم خصوصا بعدما خصصت المغرب مؤسستين صحيتين فقط ببنكرير وبنسليمان البعيدتين عن باقي الجهات لأستقيال المصابين وكان هذا القرار وبال على باقي الجهات البعيدة لكن نحن المغاربة اعتادوا على قرارات خاظئة ومتخبطة لوزارتي الصحة والداخلية منذ بداية هذه الجائحة فلكم الله أيها المغاربة والله المستعان
اذ بزيارة الى اسواقها يتبادر لك ان كورونا استسلمت و رحات ......و الناس عادوا بقوة للتسوق و الازدحام و الاختلاط و الاحتكاك دون اخذ الاحترازات الضرورية و لو حتى بوضع الكمامة .....
فليحفظ الله البشريه
اصبرو وصابرو ان فرج الله قريب
هل هناك خطب ما ام مجرد خطا فني؟
كما أن بيع التذاكر سيكون بطريقة قبلية، إذ لن يسمح باقتنائها مباشرة بنقاط البيع المتواجدة بالموانئ.
وبخصوص موعد انطلاق العملية، فقد حددت الوزارة الفترة الممتدة ما بين 4 و 15 من يوليوز كموعد لبداية أولى الرحلات البحرية الرابطة بين الضفتين.
لاتباعد صحي
الكمامة لاتغطي الفن والأنف
التذخين بالشارع والراءحة تصل إلى الناس واخا على بعد 5 أمتار
الحر بالغمزة والعبد بالدبزة
كلكم مسؤول امام الله تعالى وامام القانون
نرجو من السلطات عدم التساهل مع هؤلاء
وشكرا
ارى شي واحدين بداوا يتعانقوا ويتسالموا بحال اللي ودعنا الفايروس والدنيا ولات هانية الله يهدي ماخلق
كانوا تيقولوا كورونا غادي تمشي مع الحرارة والصيف...
الله أعلم شنو غادي يوقع منين يدخل عاوتاني الخريف والشتاء...
الشوط الثاني ربما يكون حامض بزاااف في كل الكرة الأرضية...
الحل في نظري هو:
* التوزيع العادل للثروة باش كلشي يعيش بكرامة...
ماشي جوج ريال توزع بطريقة غبية لا تصل لكثير من المستحقين
*ضروري توصل المساعدات للكل الايتام والمعاقين والارامل والمحتاجين...
*لا يجوز عرقلة أي شخص من الخروج للترزق كي لا يموت جوعا أو فقصة...
*غلق نهائي لجميع الأنشطة التافهة الغير ضرورية للابد لان كورونا غادي تستوطن....
*منع خروج المتسكعين والمتسكعات... لخارج يخدم على راسوا ره باين...
*توبة جماعية ونية صادقة للتوقف عن صنع وترويج المحرمات والموبقات كالخمور والميسر والفساد بكل أنواعه....
إن بقا المجتمع متمرد على الله تعالى...
فكورونا هي سروا...
البشر دسر بزااف وطغى...
خلي الله تعالى يربي لمباغيينش يحشموا....
البعض تيساين كورونا تمشي باش يسكر ويزني ويتعرى في البحر...
نيتكم ناااقصة؟؟!!!
إيوا سينوها تمشي...
ابعض الناس كانو باغين يخرجو غير باش يديرو الصف قدام محلات الأكل والملابس.
والحدائق معبرها حتى واحد، لان هذ ه ثقافة .
خسارة على بلادنا زوييينة ولكن الجهل من جهة والنهب ديال لي مكيهمهمش امر هاذ البلاد خلاوها اللور اللور.
والله يرفع علينا الوباء في القريب العاجل ....
اما هذا الفيروس والتعايش معه صعيب جدا ...
نحن لا نطالب باقفال المصانع ، نطالب بمراقبتها و اخد الاحتياطات لانه فاش كانشوفو الربورطاجات فالتلفزة رغم التحفظ امام الكاميرا المسافة غير محترمة فكيف سيكون الحال دون الكاميرا !
3 اشهر من الصمت و الحكومة لم تخرج بقرار واحد بخصوص الوحدات الصناعية ،
عنا الوباء يآرب العالمين
هذا ما يريدون بث الخوف و ارهاب الناس لماذا تم دفن كل شيء لمدة 3 اشهر .نقول تفاديا لارتفاع الوفيات .لكن الغريب في الامر في مدة 3 اشهر 200 وفاة هل تضنون بدون كورونا نسبة الوفيات بالمغرب اقل من 200 وفاة ؟؟؟؟ اظن ستكون اكثر.جراءم قتل يوميا في البيضاء .سلا .الجديدة كل يوم تزهق روح في الاحياء الشعبية .فاين المسؤولين من حياة المواطن ؟؟؟؟؟؟اليس ازهاق الروح من دون سبب اكبر من كورونا .
لماذا هذه الضجة الاعلامية لكورونا لخدمة من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الجواب :اجندة اجنبية بكل وضوح
اشكك في الاصابات من ناحية و من ناحية تانية اشكك في حقيقة كورونا ...
الدول الاوروبية شرعت في فتح الحدود و فتح المتنزهات وووووووو لا افهم لمذا المغرب لا زال يتدبر الامر بكثير من العشواءية
بتصنيف المدن منطقة 1 ...2....
خلاصة : انه ضحك على الذقون لا غير