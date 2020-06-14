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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة تدعو إلى الحيطة والحذر وتفادي الزيارات العائلية

وزارة الصحة تدعو إلى الحيطة والحذر وتفادي الزيارات العائلية

وزارة الصحة تدعو إلى الحيطة والحذر وتفادي الزيارات العائلية
هسبريس من الرباط
الأحد 14 يونيو 2020 - 19:00

حذّرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، المغاربة من الزيارات العائلية، بعد انتشار بؤر وبائية عائلية في الفترة الأخيرة.

وزارة الصحة أكدت، خلال الندوة الصحافية اليومية، أن الرفع التدريجي للحجر الصحي لا يعني نهائياً العودة إلى الحياة الاجتماعية التي تعوّدنا عليها سابقاً، مشيرة إلى أن "يونيو 2020 يختلف تماماً عن يونيو 2018 أو يونيو 2019، بسبب العنصر الجديد غير المرغوب فيه؛ وهو وباء كوفيد 19".

وجدّدت وزارة الصحة دعوتها بضرورة توخي الحيطة والحذر، والتركيز على ارتداء الكمامات، وتفادي التجمعات وأماكن الازدحام، واحترام مسافة الأمان، بالإضافة إلى قواعد التباعد الشخصي وغسل اليدين بالماء والصابون أو المطهر الكحولي بشكل مستمر.

وفي ظل انتشار البؤر العائلية بشكل مهول، دعت وزارة الصحة إلى تفادي الزيارات العائلية، خاصة بالنسبة إلى الأشخاص المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة.

وبخصوص الإصابات الجديدة وعددها 101، فقد تصدرت جهة الرباط سلا القنيطرة الحصيلة بسبب بؤرة مهنية سابقة في مدينة القنيطرة أفرزت 42 حالة جديدة.

جهة مراكش آسفي سجلت 21 إصابة مؤكدة؛ منها 20 حالة في مدينة مراكش بينها 19 مخالطا لبؤرة عائلية، وحالة واحدة في مدينة آسفي. كما سجلت جهة الدار البيضاء سطات 13 حالة جديدة، ثم 12 إصابة بفاس مكناس مرتبطة كذلك بمخالطين في محيط عائلي.

وتراجعت الإصابات اليومية في جهة طنجة تطوان الحسيمة لتسجل 9 حالات؛ 8 في طنجة، وحالة واحدة في إقليم العرائش. كما تم تسجيل حالتين في كل من بني ملال خنيفرة وكلميم واد نون في محيط عائلي.

وبالنسبة إلى الحالات النشطة فقد بلغت، إلى حدود اليوم، 816 حالة، تتوزع في كل من جهة مراكش آسفي بـ 219، ثم الدار البيضاء سطات بـ211 حالة، و196 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والرباط سلا القنيطرة بـ125.

وتبقى ثلاث جهات بالمغرب بدون أية حالات نشطة، وهي العيون الساقية الحمراء ودرعة تافيلالت والداخلة وادي الذهب؛ فيما توجد حالة واحدة نشطة لطفل يبلغ من العمر 13 سنة بجهة سوس ماسة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - الوعي الأحد 14 يونيو 2020 - 19:08
المسألة مسألة وعي وثقافة.من الصعب منع الزيارة بصفة نهائية ولكن من المفروض والواجب الالتزام بالتعليمات كعدم المصافحة والعناق خصوصاً ادا كان الامر يتعلق بكبار السن وذوي الامراض المزمنة.اللهم احفظنا وابعد عنا كل الشرور
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10
2 - [email protected] الأحد 14 يونيو 2020 - 19:10
ما راي وزارة الصحة في بؤرة للا ميمونة (الفريز) وشكرا
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4
3 - البلغيتي الأحد 14 يونيو 2020 - 19:10
قريوا الشعب وعيوه كرموه .. راه اللي زرع شي يلقاه ..
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13
4 - للأسف نقول مالانفعل الأحد 14 يونيو 2020 - 19:12
كين لي واعي وملتزم باسباب الوقاية وكين للآسف ناس ماوعينش ولايردعهم إلا القانون
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4
5 - بوجمعة الأحد 14 يونيو 2020 - 19:13
ممكن نعرف كم أصبح معدل إنتشار الوباء بالمغرب RO؟
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2
6 - [email protected] الأحد 14 يونيو 2020 - 19:13
نعم و إلزامي علينا اخد الحيطة و الحدر و لكن بالنسبة للزيارات لأن عائلتنا و محتاجة إلينا
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-1
7 - مواطن مغربي الأحد 14 يونيو 2020 - 19:16
لازالت تسجل حالات جديدة يوميا، ومع بداية رفع الحجر الصحي فان الناس خصوصا الشباب لا يلتزمون بالجراءات الاحترازمة التي اوصت بها وزارة الصحة، فقد رجع الناس الى الحياة العادية بالخروج دون كمامات ومن دون احترام التباعد الاجتماعي وغيرها من الاحتياطات. فبالرغم من الاجراءات الصارمة التي اتخدتها الصين في محاربة الوباء فقد ظهرت بها حالات جديدة مؤخرا. نطلب الصرامة في هذا المجال.
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1
8 - عبدو الأحد 14 يونيو 2020 - 19:16
توحشنا نشوفو السلطات فالدروبا تيقولو للناس دخل لدارك. جميعا منخرجو من الدار تا تسالا كرونا من المغرب و يدوز شهر دون تسجيل حالات. حياتنا وسلامتنا حسن من اي حاجا. الله الي تيرزق بقا فدارك.
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1
9 - Sabrina الأحد 14 يونيو 2020 - 19:17
ثلاتة اشهر ونصف ووزارة الصحة مازال ما القاتش الحل .مع العلم ان الحل سهل اتركوا الناس تستفيد من ضعف الفيروس في فصل الصيف لتكتسب المناعة .اعرفتوا غادي ايجي البرد والشتاء غادي يرجع الطايح اكثر من النايض راه ما كاين لا لقاح لا دوا ادا كنتم تراهنون على لقاحات امريكا او ابريطانيا .اوروبا واللتي فهمت الموضوع تركت الناس يكتسبون المناعة الطبيعية وانتم تدورون في حلقة مفرغة .ضوختونا اوضوختوا راسكم.
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4
10 - سعد الأحد 14 يونيو 2020 - 19:17
هل حقا سيتم إدراج الرباط و تمارة في المنطقة 1
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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-1
11 - ملاحظ الأحد 14 يونيو 2020 - 19:19
لغة الحيطة والحذر غير معروفة عند المغاربة أو يفهمونها كل حسب هواه ولهذا ونظرا للحالة المتقلبة يجب فرض حالة الحجر الصحي من جديد مع كثير من التشدد إلى نهاية السنة الحالية.
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-2
12 - Youssef الأحد 14 يونيو 2020 - 19:20
ربنا اادكسف عنا العذاب إنا مومنون
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-2
13 - مغربي حر الأحد 14 يونيو 2020 - 19:20
بنادم معرفتش شنو عندو فراسو كيشوف ان اغلب الحالات فالمنطقة 2 و كيقول هادي نتيجة رفع الحجر الصحي ههه
حكومة الصمت يجب ان تتدخل بخصوص الوحدات الصناعية
شيء غريب صراحة و يبعت على التساؤل ، اكتر من 80٪ من الحالات مند بداية الوباء وجدت في وحدات صناعية
الناس كانت خايفة من النقل العمومي كوسيلة سهلة لانتشار الفيروس ساعة المشكل فالوحدات الصناعية
يجب على السلطات التدخل فمسألة الوحدات الصناعية ، يا اما يجب توفير شروط السلامة الصحية داخلها، او الزام العمال بقضاء الفترة المتبقية من مرحلة الطوارئ في مكان العمل حتى لا يتم نقل العدوى للمحيط العائلي (هادشي الا مبغاوش يلتازمو بشروط السلامة)
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4
14 - Chomeur الأحد 14 يونيو 2020 - 19:22
autoriser le voyage entre ville o limate lah irahmo , l'economie devient plus important que la vie humaine
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-1
15 - ابن مقاوم الأحد 14 يونيو 2020 - 19:23
أنتم من تعلمون عمق المصيبة و مدى خطورة الوباء ، لا تحذروا أحدا بل يجب تطبيق القانون حتى لا يستفحل الوباء و يصعب السيطرة عليه
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16 - باز الأحد 14 يونيو 2020 - 19:24
اودي قهرتونا بهاد كورونا والمصيبة ان افراد الحكومة تخاف فقط عن نفسها من ان يلاحقهم الوباء من طرف احد افراد الشعب والسلام اين المساهمة التي خصصها ملك البلاد للطبقة المسحوقة؟يتصرف فيها القياد والمقدمين ونحن في خبر كان الله ياخذ الحق
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17 - محمد الأحد 14 يونيو 2020 - 19:25
خبر جيد من فرنسا حيث انها قررت فتح حدودها مع الدول الأوروبية يعني ان العطلة الصيفية أصبحت ممكنة وأتمنى لو ان المغرب فتح حدوده خصوصا انه استطاع ان يحقق نتاءج ملموسة في احتواء تداعيات الفيروس شكرا للحكومة الفرنسية
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18 - ادم الأحد 14 يونيو 2020 - 19:26
ا ولاد الناس
بلاصة متقولو انتشار مهول البؤر العائلية خاصكم تقولو انتشار مهول البؤر الصناعية
الكل يتفادى التكلم عن البؤر الصناعية لا وزارة الصحة لا الحكومة ، علما ان هاد البؤر الصناعية ستتسبب في افشال مخططاتكم لمحاصرة الوباء
الحكومة و وزارة الصحة تعلم علم اليقين ان الوحدات الصناعية لا يتم فيها احترام شروط السلامة الصحية و ضاربين الطم
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19 - دعوة متأخرة الأحد 14 يونيو 2020 - 19:27
بالرغم من التحذيرات التي تعلنها وزارة الصحة إلا انها تبقى غير مجدية مع الاجراءات الغير مصاحبة لرفع الحجر مع تمديد حالات الطوارئ.و يبدو ان العديد أصبح يرى ان الحياة أصبحت عادية خاصة و كلمات التحكم في الوباء و تقلص الوفيات و قوة دواء الكلوروكين واعتماد مديننتين فقط لمرضى كوفيد هذا كله يوحي بانتهاء الوباء وهو مازال باق معنا. الله يحفظ
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20 - العربي الأحد 14 يونيو 2020 - 19:27
فعلا هناك من فهم رفع الحجر الصحي بالغلط حيت كثرت الزيارات و التحية بالعناق و كأن كورونا رحلت ، لهدا وجب الحدر
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21 - said الأحد 14 يونيو 2020 - 19:30
اش من زيارات عائلية ، و الله تعيا وزارة الصحة ما تهضر ، هي في واد و خمسين في المية من الشعب في واد ، يكفي نظرة بسيطة في الشوارع و الاسواق لنستنتج ان فيروس الجهل و سياسة الدولة التعليمية منذ الاستقلال الى الان ، اخطر بكثير من وباء كورونا ، اللهم ارحمنىا و لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء بيننا .احد جيراني لايزال يأمن بان كورونا مجرد كذبة و مئامرة صهيونية و لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ، اين اعقلها و توكل على الله ؟ و اين نصاءح الرسول بعدم دخول او خروج من قرية فيها طاعون (اي وباء بلغة العصر ) .......
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