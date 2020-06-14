وزارة الصحة تدعو إلى الحيطة والحذر وتفادي الزيارات العائلية

هسبريس من الرباط

حذّرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، المغاربة من الزيارات العائلية، بعد انتشار بؤر وبائية عائلية في الفترة الأخيرة.

وزارة الصحة أكدت، خلال الندوة الصحافية اليومية، أن الرفع التدريجي للحجر الصحي لا يعني نهائياً العودة إلى الحياة الاجتماعية التي تعوّدنا عليها سابقاً، مشيرة إلى أن "يونيو 2020 يختلف تماماً عن يونيو 2018 أو يونيو 2019، بسبب العنصر الجديد غير المرغوب فيه؛ وهو وباء كوفيد 19".

وجدّدت وزارة الصحة دعوتها بضرورة توخي الحيطة والحذر، والتركيز على ارتداء الكمامات، وتفادي التجمعات وأماكن الازدحام، واحترام مسافة الأمان، بالإضافة إلى قواعد التباعد الشخصي وغسل اليدين بالماء والصابون أو المطهر الكحولي بشكل مستمر.

وفي ظل انتشار البؤر العائلية بشكل مهول، دعت وزارة الصحة إلى تفادي الزيارات العائلية، خاصة بالنسبة إلى الأشخاص المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة.

وبخصوص الإصابات الجديدة وعددها 101، فقد تصدرت جهة الرباط سلا القنيطرة الحصيلة بسبب بؤرة مهنية سابقة في مدينة القنيطرة أفرزت 42 حالة جديدة.

جهة مراكش آسفي سجلت 21 إصابة مؤكدة؛ منها 20 حالة في مدينة مراكش بينها 19 مخالطا لبؤرة عائلية، وحالة واحدة في مدينة آسفي. كما سجلت جهة الدار البيضاء سطات 13 حالة جديدة، ثم 12 إصابة بفاس مكناس مرتبطة كذلك بمخالطين في محيط عائلي.

وتراجعت الإصابات اليومية في جهة طنجة تطوان الحسيمة لتسجل 9 حالات؛ 8 في طنجة، وحالة واحدة في إقليم العرائش. كما تم تسجيل حالتين في كل من بني ملال خنيفرة وكلميم واد نون في محيط عائلي.

وبالنسبة إلى الحالات النشطة فقد بلغت، إلى حدود اليوم، 816 حالة، تتوزع في كل من جهة مراكش آسفي بـ 219، ثم الدار البيضاء سطات بـ211 حالة، و196 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والرباط سلا القنيطرة بـ125.

وتبقى ثلاث جهات بالمغرب بدون أية حالات نشطة، وهي العيون الساقية الحمراء ودرعة تافيلالت والداخلة وادي الذهب؛ فيما توجد حالة واحدة نشطة لطفل يبلغ من العمر 13 سنة بجهة سوس ماسة.