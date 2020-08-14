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كُتّاب وآراء
جمعيات بالتعليم الأولي تستبق مقررا وزاريا بـ"التحايل" على المربيات
بعد أيام من إصدار وزارة التربية الوطنية لمقرر وزاري يرمي إلى إضفاء الشفافية على الدعم الحكومي المخصص للجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولي المدمجة في المؤسسات التعليمية العمومية، وإلزامها باحترام الحقوق الشغلية لمواردها البشرية، تشكّك المربيات العاملات في هذا القطاع في إمكانية نجاح هذا المقرر في ضمان حقوقهن.
وموازاة مع وضع وزارة التربية لشروط جديدة لاستفادة الجمعيات من الدعم، منها تقديم تقارير دورية لضبط مراحل تتبع وتنفيذ مشاريعها، لجأت هذه الأخيرة إلى التماطل في تقديم تقارير صرف الشطر الأول من الدعم الذي استفادت منه خلال السنة الحالية، ما أدّى إلى تأخير استفادتها من الشطر الثاني، وبالتالي عدم استفادة المربيات من حقهن في الدعم إلى حدود الآن.
ولمْ تكتف بعض الجمعيات بعدم تقديم تقارير إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حول المشاريع التي صرفت فيها دعم الشطر الأول من السنة الجارية، بل عمَدت إلى طرْد المربيات المطالبات بتمكينهنّ من تعويضاتهنّ، حيث أقدمت جمعيات ببرشيد على طرْد خمس مربيّات من عملهن الأسبوع الفارط، بحسب مصدر من التنسيقية الوطنية الممثلة لهن.
وقالت مسؤولة بالتنسيقية إن المربّيات لا يتوقّعن أن تَفيَ الجمعيات بالشروط المنصوص عليها في المقرر الوزاري الذي وضعته وزارة التربية الوطنية، خاصة في الشق المتعلق باحترام الحقوق الشغلية لمواردها البشرية، متسائلة: "واش الجمعية اللي كانت كتاكْلك فْرزق غتجي اليوما وتعطيك السميگ وتخلص ليك الضمان الاجتماعي وتعطيك الخلصة ديالك كاملة".
الإطار القانوني الجديد الذي سينظم اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجمعيات المسيّرة لأقسام التعليم الأولي المدمجة في المؤسسات التعليمية العمومية، ينص على وجوب تشغيل المربيات وفق عقود عمل تحترم مبادئ مدونة الشغل، وتمتيعهن بالحد الأدنى للأجر القانوني يُصرف عن طريق تحويل بنكي، وليس الدفع نقدا كما هو معمول به حاليا، والتصريح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستفادتهن من التأمين عن حوادث الشغل.
ومع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي المقبل، الذي يُفترض أن يُشرع خلاله في تطبيق المقرر الوزاري المذكور، لجأت بعض الجمعيات إلى استغلال عدم معرفة المربيات بحقوقهن وإجبارهن على توقيع التزام تحدد فيه الجمعية مبلغ التعويض الذي تقرر منحه للمربية، كورقة ضغط عليها يتم استخدامها ضدها في حالة طلبت بحقوقها المادية.
وعلى الرغم من الشروط الجديدة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية لتنظيم علاقات الشراكة بين الجمعيات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأيضا العلاقة الشغلية مع المربيات، إلا أن هؤلاء ما يزال يساورهن القلق من أن يتم هضم حقوقهن، "بسبب قوة لوبي الجمعيات".
واعتبرت المسؤولة بالتنسيقية الوطنية للمربيات التي تحدثت إلى هسبريس أن الحلّ الأمثل لحماية حقوق المربيات هو جعل عقود العمل التي يشتغلن وفقها مفتوحة، عوض العقود محددة الأجل المعمول بها حاليا، من أجل غلق الباب أمام الجمعيات لفسخ عقود عملهن، مضيفة: "لا ما كانتش الكونطرا مفتوحة في أي لحظة يجي رئيس الجمعية ويقول لك مع السلامة".
وأضافت المتحدثة أن هضم الجمعيات لحقوق المربيات يتفاوت حسب درجة صرامة وحزم مسؤولي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية التي تشتغل الجمعية في نفوذها، موضحة أنه "كاينين أكاديمات ومديريات إقليمية مْزيّرة الجمعيات، وكتفرض عليها تعطي للمربيات حقهن، وكاينين شي وحدين بحالا متواطئين معاهم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
لقد اصبحت الجمعيات عندنا تتعامل كالأحزاب المغربية!!
إن عمل مربية الصغار أتعب بكثير من أي واجب لذى الحد الأدنى للأجر جد قليل في حقها!!!!.
في الحقيقة لم يبقى شيء نعيش من أجله، الوضع خرج عن السيطرة!!!!
لتصل الحقوق الى أهلها يجب إعادت تنظيم العلاقة بين الجمعيات والمدربين وعلى المربيات والمربين أخد دورة تدريبية تخولهم مزاولت هذه اامهنة وكذلك عقود العمل يجب إشراك الأكادمية في إحازة العقد ولا يسمح بتشغيل الا من له إجازة من الاكادمية بمعنى أخد دورة تدريبية لمزاولت هجا العمل
الدولة عندما تفكر في سن قانون ما لا بد لها من التفكير قبل ذلك في آليات المراقبة خصوصا فيما تعلق بالموارد البشرية...
من يؤكد لكم أيها المسؤولون بأن ما يقدم لكم من تقارير هي صحيحة 100٪ ؟ لا أحد طبعا ..حتى عندما يريد أن يشتكي عامل من العمال يخشى أن يكون مصيره الطرد لأنه يعلم أن هناك مفتشي شغل فاسدون ويقبلون بثمن لإنجاز تقرير في صالح رب العمل..عندما يتمّ اشتراط الحد الأدنى للأجور فكيف تتأكد الدولة من إلتزام المشغل به ؟ فبط عبر التقارير التي ينجزها هو(المشغل)يعني هو في نفس الوقت الخصم والحكم..وعندما يصرح المشغل كل عماله(وهذا ما لا نراه حتى في المؤسسات الكبرى فما بالك بالصغرى)فمن يؤكد للصندوق أن ذلك العامل يتقاضى فعلا الحد الأدنى؟.لا أحد طبعا..
يجب إعادة النظر في طريقة التفتيش ...أما الاعتماد على تصاريح أرباب العمل(في كل شيء سواء التصريح بالعمال..الضريبة على القيمة المضافة...وزيد..وزيد...) هو تشجيع المنظومة الفساد...
صراحة هناك عمال عملوا عشرات السنين في مؤسسة تجارية وكانوا دائما يتحايلون في تصريحات TVA وما يترتب عنه من cotisation minimale و..و
الوزارة تعرف الفساد و الظلم الذي يتعرض له المربين و المربيات .ولكنها تصمت !!!
الجمعيات تنهب تعويضات المربين
الجمعيات تنهب تعويضات تجهيز الاقسام
الجمعيات تنهب تعويضات النسخ و الادوات المدرسية الملزمة توفيرها للتلاميذ .
الجمعيات تنهب على طوللللللللل لا تعطي اي فلس،.
الجمعيات يد في يد مع الوزارة في نهب اموال التعليم الاولي .
كيف يعقل مربية تعمل في الصباح والزوال تأخد أجرة 1500درهم أقل بكثير من السميك
كيف لمربية تتقاصى 1500درهم في الشهر أن تربي هؤلاء البراعم
من العار أن تبقى هذه المهزلة