24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4513:3717:1420:2021:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الإنقاذ في الشواطئ (5.00)

  2. "جبهة إنقاذ" تربط السيادة الطاقية للمغرب بإعادة تشغيل "سامير" (5.00)

  3. ليتوانيا تحظر دخول أنصار "حزب الله" إلى أراضيها‎ (5.00)

  4. "الصحة العالمية" تحذر من "وفيات كورونا" بالمغرب (5.00)

  5. اللقاح الروسي (5.00)

قيم هذا المقال

2.33

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | "كوفيد-19" يغلق الأحياء الجامعية .. الطلبة يتحدّون قرارات الوزارة

"كوفيد-19" يغلق الأحياء الجامعية .. الطلبة يتحدّون قرارات الوزارة

"كوفيد-19" يغلق الأحياء الجامعية .. الطلبة يتحدّون قرارات الوزارة
هسبريس من الرباط
الخميس 13 غشت 2020 - 11:00

تواصلُ الأحياء الجامعية في عدد من مدن المملكة إغلاقَ أبوابها في وجهِ الطّلبة المقبلين على اجتياز امتحانات آخر السّنة، بينما تؤكّد الوزارة أنّ "الإغلاق سيطالُ جميع المرافق الجامعية الخاصّة بإيواء الطّلبة طيلة الصّيف وخلال شهر شتنبر المقبل".

وفي مدينة فاس مازالَ مئاتُ الطّلبة يتّخذون من الحيّ الجامعي ظهر لمهراز مأوى لهم في انتظارِ إجراء امتحانات دورة شتنبر، وذلك على الرّغم من تحذيرات وزارة التّربية الوطنية التي أكّدت أنّ "قرار إخلاء الأحياء يأتي نظرا لتفشي وباء كورونا بشكل مخيف ومقلق، ونظرا لما يشكله ذلك من خطر على صحة وسلامة الطلبة والعمال والموظفين".

وتؤكّد الوزارة المعنيّة أنّ "القرار جاء عملا بالمقتضيات القانونية والتوصيات الصارمة للمصالح الإدارية والصحية التي توصي بمنع التجمعات منعا كليا"، مشيرة إلى أنّ "التّدخل الأمني لفضّ التّجمعات يبقى وارداً"، بينما يطالبُ الطّلبة بإيجاد حلّ توافقي وتوفير الظّروف الملائمة لاجتياز الامتحانات.

وقال طالب يقيمُ في الحيّ الجامعي ظهر لمهراز: "ليس هناك أيّ إمكانية لاجتياز الامتحانات ونحن من الوافدين؛ كيف يمكن أن يجتاز الطالب أو الطالبة الامتحان وهو يعيشُ بدون مأوى؟ هذه قمّة العبثية في اتخاذ القرارات".

وأضاف آخر: "خسهم يخرجوا بإعلان توضيحي كيفاش تكون شاكلة الامتحان، الكثير من الطلبة كيفكرو كيفاش ايدوز والجميع كيعرف الوضعية ديال الطالب من بعد الحجر الصحي"، مبرزاً أن "الوزارة تتخذ قرارات بدون أيّ أن تراعي لا نفسية الطلبة ولا أي شيء آخر".

ولم يكن الوضع مختلفاً في مدينة الرّباط؛ إذ أخبرت المصالح المكلّفة بالحيّ الجامعي السويسي الطّلبة بضرورة مغادرته في أقرب الآجال، بينما يؤكّد المعنيون أنّ "قرار الإغلاق يتزامنُ مع الامتحانات الجامعية، التي أجلتها الوزارة بسبب تداعيات فيروس كورونا، خلال شهر شتنبر".

وبينما وجد بعض الطّلبة بديلاً للسّكن الجامعي، وذلك بإيجارِ بيوت مشتركة قريبة من الكلّيات، مازالَ مئات منهم ينتظرون قراراً مركزياً يعفيهم من التّنقل والبحث عن مأوى جديد، خاصة وأن الامتحانات على الأبواب، وهو ما سيؤثّر على مردوديتهم ونتائجهم السّنوية، وفق ما يؤكّده الطّلبة.

وتبرّر الوزارة الوصّية على قطاع التّعليم العالي قرارها بإغلاق الأحياء الجامعية باستمرار تفشّي فيروس كورونا، خاصة على مستوى بعض المدن مثل فاس والدار البيضاء وطنجة، مؤكّدة أنّ "القرار يأتي حفظاً للصّحة العامّة".

وإلى حدود اللّحظة، لم تعلن الوزارة عن أيّ خطّة بديلة لقرار الإغلاق، وهو ما يقف عنده الطّلبة الذين يؤكّدون أنّ "الامتحانات يمكن أن تتزامن مع قرار إغلاق المدن أو منع التّنقل، فكيف يمكن لنا أن نتنقّل لاجتياز الامتحانات والبلاد تعيشُ حالة طوارئ صحّية قصوى؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - Said الخميس 13 غشت 2020 - 11:12
هل كورونا تفضل مكان عن مكان آخر مثلا... غلق الإدارة للحي الجامعي يجعل الطلبة يقصدون دور وغرف للكراء.. ام كرونا تصيب المباني والاماكن بغير المفهوم الذي نعرفها عنها..
بمنطق إدارات الاحياء الجامعية فانها تعتبر الطلبة نوع من انواع كورونا...!!
ان الإدارة التي لا تفقه في تحمل مسؤولياتها تتجه للحل الأسهل وهو الاغلاق والمنع... والطرد... ووووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
152
2 - الملوكي الخميس 13 غشت 2020 - 11:20
الحكومة ارتكبت خطأ تاريخيا لن ينسى ابدا ....
ستبقى تبعاته ممتدة عبر الزمان ....
و تأثيره السلبي على شريحة واسعة من المجتمع ....
ستنذهب الحكومة و قد خلدت في الأنفس ضررا عميقا لن يمحى ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
81
3 - immad الخميس 13 غشت 2020 - 11:21
والله العظيم شيء لايصدق !!! كيف لآلاف الطلبة اجتياز الامتحانات والاحياء الجامعية مغلقة!!! قرارات متناقضة ....اقرار الامتحان قي شتتبر واغلاق الاحياء.....تشجيع المواطنين على السياحة الداخلية وايقاف التنقلات بشكل فجائي ....الترخيص لعيد الاضحى وما تبعه من بؤر وبائية ثم تحميل المسؤولية كاملة للمواطن فقط دون الحكومة!!!! اكيد ستفاجئنا الحكومة بقرارات اخرى جد صادمة ....اللهم نسألك اللطف...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
182
4 - محمد الخميس 13 غشت 2020 - 11:21
مشكلة صراحة، الطلبة لي بعاد كيف غادي يديرو باش يدوزو الامتحانات؟ ما يمكنش تسدو ليهم الحي و تخليهم يعومو بحرهم..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
80
5 - امير الشعراء الخميس 13 غشت 2020 - 11:23
انت قدري الاحلى... في كل الاقدار
انت وطني الاغلى... انت سند الداري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-76
6 - طالب الخميس 13 غشت 2020 - 11:27
"قرار إخلاء الأحياء يأتي نظرا لتفشي وباء كورونا بشكل مخيف ومقلق، ونظرا لما يشكله ذلك من خطر على صحة وسلامة الطلبة والعمال والموظفين"، إذن يجب تأجيل الامتحانات.
"القرار جاء عملا بالمقتضيات القانونية والتوصيات الصارمة للمصالح الإدارية والصحية التي توصي بمنع التجمعات منعا كليا"، الدخول المدرسي على الأبواب. و تجمع التلاميذ أخطر من تجمع الطلبة. ما العمل؟
"كيف يمكن أن يجتاز الطالب أو الطالبة الامتحان وهو يعيشُ بدون مأوى؟ هذه قمّة العبثية في اتخاذ القرارات". هذا صحيح تماما.
"أيّ خطّة بديلة لقرار الإغلاق"، لماذا لا يتم نقل الامتحانات إلى الثانويات أو مراكز التكوين القريبة من سكنى الطلبة؟ و الجامعة تكون مركز امتحان للطلبة القريبين منها.
الطلبة إذا لم يتكدسوا في الحي، سيتكدسون في بيوت الكراء أو في الشارع. أين الصحة العامة؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
82
7 - عبد الهادي الخميس 13 غشت 2020 - 11:28
انا لكنتعجب ليه، هو ملي كيكون شي مسؤول جالس فوق الكرسي وهو في مكتبه المكيف ويتخذ قرار بغلق الأحياء الجامعية، قاليك حكا حيث كورونا غتنتشر ف الأحياء الجامعية (point final)
اسير الله انعل تسيير ديالكم
وهاد الطلبة مساكن هاد المدة ديال ايام الإمتحانات، واش غيباتو فالزنقة، او غيقلبو على الكراء وشوف واش غيلقاوه او مايلقاوه، واش طالب جاي ادوز الامتحان خلال ايام معدودات او جا ادخل راسو فمشاكل الكراء وشوف واش غيلقاه اولا

الله انعلها تمسؤوليت هادي، يا أحادي التفكير، زعما راه بغا يقادها فجهة وكيخسروها فجهات كثيرة
لا حول ولا قوة الا بالله
ياربي باركا علينا من هاد المسؤولين
اللهم دمرهم تدميرا عظيما ولا تبقي منهم أحدا يتنفس على هذه البسيطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
84
8 - Hilal الخميس 13 غشت 2020 - 11:30
يتعين خلال شهر شتنبر برمجة إيواء الطلبة بالحي الجامعي بشكل يؤدي إلى استفادة فقط الطلبة المقبلين على الامتحان و فقط خلال أيام الامتحان بشكل لا يؤدي إلى الاكتظاظ و من أجل ذاك ينبغي تمكين الطلبة المعنيين من التواصل مع إدارة الأحياء الجامعية لمعرفة الايام التي سيكون بإمكانهم الاستفادة و الا فكيف يمكن تصور اجتيازهم الامتحانات و هم يعانون من مشكل السكن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
9 - ابراهيم الخميس 13 غشت 2020 - 11:30
ماذا عن الطلبة الأجانب الذين يقطنون بالحي الجامعي ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
10 - عبد الله الخميس 13 غشت 2020 - 11:35
اذا كانت الصورة حديثة و هي لفئة من المجتمع المفروض فيها ان تكون على علم بالاخطار المترتبة عن التجمعات و الملامسة ...فلا تلوموا الاشخاص العاديين الذين لا يقيمون وزنا لتوجيهات المسؤولين و لا لتنبيهاتهم و تحذيراتهم من استمرار و ازدياد تفشي الداء بينهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-30
11 - طالب الخميس 13 غشت 2020 - 11:36
لا اعلم كيف سوف يتم اجتياز الامتحانات وسط ارتفاع اعداد كورونا المخيفة كيف سوف يتم ضبط العدد الكبي من طلبة فمتلا كلية يتجاوز عدد طلبتها 20 الف كيف سوف يتم التعامل مع هذا المعطى.الدينا القدرة الكافية للتعامل صخي مع هذا؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
12 - الخضار الخميس 13 غشت 2020 - 11:44
حصد الشعب ما زرعه. شعب لا يفقه يريد حكومة تفقه!؟
الله كيعطنا على قد نيتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
13 - ملاحظ تربوي الخميس 13 غشت 2020 - 11:47
الحفاظ على صحة المواطن خط أحمر بالنسبة للدولة . و الكل مقتنع بهذا الاختيار. لا يجب على الطلاب الجامعيين الاستخفاف بهذه الأمور. فكوفيد 19 ينتشر بوتيرة سريعة خلال هذه الأيام. فما عليهم إلا الامتثال للتعليمات التي تقدم لهم من طرف مسؤولي قطاعي الصحة و الداخلية. مزيدا من الحدر حفاظا على سلامة صحة المواطنات و المواطنين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-53
14 - skamch الخميس 13 غشت 2020 - 11:50
مافهمت علاش البعض يتحدون القرارات وخاصة من نقول بانهم واعون كطلبة مثلا ماخلاو للناس العاميين مايديرو للاسف هذ التحدي هو سبب فشلنا فبزاف ديال المجالات للاوعي واخا بنادم قرى شوي ولكن ماعندو مستوى اخلاقي وانساني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-46
15 - احلام الخميس 13 غشت 2020 - 11:53
مابقيت فاهمة والو فهاد البلاد العبثية والامسؤولية في جميع القرارات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
16 - younes الخميس 13 غشت 2020 - 11:56
والتلاميذ يدخلو في شهر شتنبر مفهمتش واش كورونا كتجي غير لكبار
عنداك يعودو فحال نهار العيد الكبير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
17 - نعمان الخميس 13 غشت 2020 - 11:57
إذن الأمر واضح لن يكون هناك امتحان في شهر شتنبر إلى حين التغلب على الفيروس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
18 - أستاذ وأب الخميس 13 غشت 2020 - 12:04
أسكنوهم بشكل يحفظ الكرامة أو الغوا الامتحانات يا مفكرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
19 - طالب سابق الخميس 13 غشت 2020 - 12:05
المشكل في المغرب هو التربية والمسؤولية ولا يقاس بالمستوى الدراسي، فيجب ان نجد الفئة الجامعية هي من تقبل بالقرار ليس العكس، فالدول الغربية الطالب هو الذي يطالب ببديل لاكتظاظ وبحث عن طريقة بديلة للامتحانات الحضورية تجنبا للاوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
20 - Prof Univ الخميس 13 غشت 2020 - 12:09
مشكل كبير ينتضر الدولة و الطلبة. اجتياز الامتحانات يرتبط بعدة معطيات سكن الطلبة أثناء فترة الامتحانات عدد قاعات اجتياز الامتحانات تصحيح الامتحانات. الأمور ليست واضحة تماما....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
21 - رشيد الخميس 13 غشت 2020 - 12:23
هذا حصاد الجهل والغباء لمعظم المواطنين وعدم إلغاء العيد اكمل البقية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
22 - الملاحظ....ب الخميس 13 غشت 2020 - 12:40
خير الحلول هو تأجيل الامتحانات حتى تتضح الرؤية فالوباء ينتشر بشكل مخيف و سريع و نفسيتنا مضطربة فكيف لنا بهذه الامتحانات.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
23 - الحقيقة الخميس 13 غشت 2020 - 12:59
كتعقيب على هذا المقال و كطالب داري بخبايا الجامعة أجد ان هذا التحدي من هاؤلاء الاشخاص الذي يسمون انفسهم طلبة ليس حبا في الدراسة ... لا تحدي المنع هنا فقط من اجل التسكع في الاحياء الجامعية وجعل بيوتها مكان للدعارة و تعاطي المخدرات اقسم لكم ان هذه الحقيقة و الجميع يعرفها ... تواجد بعض الطلبة في الاحياء من هذا الوقت فقط من اجل ما ذكرت سابقا.. و اتمنى من وزارة التعليم ان تجعل التعليم الجامعي هذه السنة عن بعد لان الاغلبية صلا لا تذهب للجامعة سوى للتسكع و... انشري يا هسبريس حقيقة من طالب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
24 - عتيق من صفرو الخميس 13 غشت 2020 - 13:01
ينبغي الصرامة في التعامل مع المخالفين للطوارئ الصحية سواء كانوا طلبة أو غيرهم.
المصلحة العامة تقتضي أن يمتثل الجميع لأوامر الدولة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
25 - طالب علوم احياء الخميس 13 غشت 2020 - 13:05
الى صاحب التعليق 19
ان الطلبة جد واعوون بالمشاكل الحالية المتعلقة بالجاءحة و الاختلاط الدي يشكل خطر بؤرة جديدة
لكن عدم اخد بعين الاعتبار الظرفية الحالية وباءيا و اقتصاديا و استدعاء الطلبة من طرف الجامعات لاجتياز الامتحانات و عدم تاجيلهم هو المشكل
فعدد الطلبة الكتير سيرفع تمن الكراء المرتفع اصلا في مدن متل الرباط مما يعني التخلي عن الامتحان او المبيت في الشارع من طرف الطلبة الغير المتوفرين على الامكانيات المادية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
26 - ملاخظ الخميس 13 غشت 2020 - 13:27
هناك بعض المعلقين يحملون المسؤولية للطالبات والطلبة وينعتونهم بعدم الوعي في حين أن المشكل يتطلب الروية والتفكير بحدية ومسؤولية لإيجاد حل يخفظ حق الطالبة والطالب في التعليم وكذا الحفاظ على صحة المواطن ، أما اتخاذ القرارات العشوائية كعيد الاضحي دون تفكير في العواقب فذاك هو السهل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
27 - دبلوم الخميس 13 غشت 2020 - 13:32
المعرفة من قبل كانت يسعى إليها بهدف نزع التكليخة من الدماغ وخلق فضاء من الحرية و التسامح والعمل النظيف للعيش الكريم. الآن أصبح الدبلوم و الشهادة هي الاهم ولو أن المعلومات الملقاة لا تفيد في شيء أو بالأحرى تمكن حاملها من التفاني في السرقة و التحايل على الناس... لا لتطوير و تفتح العقل ولا لغاية العيش بكرامة. فقط لوجود عمل الدي سيمكن من أجر الدي سيمكن من الزواج و تفربش البيت وازدياد الاطفال و شراء سيارة الخ و التضاهر المرضي السكيزوفريني و الاستهلاك المفرط المضر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
28 - عين العقل الخميس 13 غشت 2020 - 14:10
الحل المثل: إنجاح جميع الطلبة بمعدل 13/20. سننجي شبابنا من المرض. الشباب طاقة المستقبل والحاضر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
29 - TAAAAAAALIB الخميس 13 غشت 2020 - 14:19
"الوزارة تتخذ قرارات بدون أيّ أن تراعي لا نفسية الطلبة ولا أي شيء آخر".
كلام معقول جدا ادعو الحكومة المغربية إلى إعلان القرارات المتخدة بخصوص ضروف إجتياز الإمتحانات فبصفتي طالب أؤكد أن المسؤولين يتلاعبون بمستقبلنا و بنفسيتنا لأنني اجتاز سنة الأمل الأخير و لست الوحيد و ليس لدي أي أفكار حول طريقة الإجتياز و شكل الإمتحان ... يجب أن تقتنعو اننا نحن الشباب هم مستقبل هدا البلد و ليس الشياب المتخدين للقرارات العمياء ... رفقا بنا فضغط الإمتحانات و كورونا يكفينا لا تزيدوننا !
*أعتذر عن اخطائي اللغوية فأنا طالب تسيير*
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
30 - سعيد الخميس 13 غشت 2020 - 14:22
ضهر المهراز يقلعة النضال، يمنع التوار ، أوطم يمنبع التوار تحية نضالية لكل الرفاق بضهر المهراز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
31 - CABLERIAS TANGER الخميس 13 غشت 2020 - 16:17
إقفال الأحياء الجامعيه و سي الوزير يصرح بالدخول الجامعي المقبل. اين سيذهب الطلبة و الاغلبية من الطبقة الكادحة لا تتحمل مصاريف الكراء !!
حكومة أبانت عن ضعفها و خذلت الشعب، في كل خرجاتها تحمله المسؤلية في حين أنها سبب الازمات. الله ياخد الحق فيكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 31 | عرض: 1 - 31

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.