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كُتّاب وآراء
"كوفيد-19" يغلق الأحياء الجامعية .. الطلبة يتحدّون قرارات الوزارة
تواصلُ الأحياء الجامعية في عدد من مدن المملكة إغلاقَ أبوابها في وجهِ الطّلبة المقبلين على اجتياز امتحانات آخر السّنة، بينما تؤكّد الوزارة أنّ "الإغلاق سيطالُ جميع المرافق الجامعية الخاصّة بإيواء الطّلبة طيلة الصّيف وخلال شهر شتنبر المقبل".
وفي مدينة فاس مازالَ مئاتُ الطّلبة يتّخذون من الحيّ الجامعي ظهر لمهراز مأوى لهم في انتظارِ إجراء امتحانات دورة شتنبر، وذلك على الرّغم من تحذيرات وزارة التّربية الوطنية التي أكّدت أنّ "قرار إخلاء الأحياء يأتي نظرا لتفشي وباء كورونا بشكل مخيف ومقلق، ونظرا لما يشكله ذلك من خطر على صحة وسلامة الطلبة والعمال والموظفين".
وتؤكّد الوزارة المعنيّة أنّ "القرار جاء عملا بالمقتضيات القانونية والتوصيات الصارمة للمصالح الإدارية والصحية التي توصي بمنع التجمعات منعا كليا"، مشيرة إلى أنّ "التّدخل الأمني لفضّ التّجمعات يبقى وارداً"، بينما يطالبُ الطّلبة بإيجاد حلّ توافقي وتوفير الظّروف الملائمة لاجتياز الامتحانات.
وقال طالب يقيمُ في الحيّ الجامعي ظهر لمهراز: "ليس هناك أيّ إمكانية لاجتياز الامتحانات ونحن من الوافدين؛ كيف يمكن أن يجتاز الطالب أو الطالبة الامتحان وهو يعيشُ بدون مأوى؟ هذه قمّة العبثية في اتخاذ القرارات".
وأضاف آخر: "خسهم يخرجوا بإعلان توضيحي كيفاش تكون شاكلة الامتحان، الكثير من الطلبة كيفكرو كيفاش ايدوز والجميع كيعرف الوضعية ديال الطالب من بعد الحجر الصحي"، مبرزاً أن "الوزارة تتخذ قرارات بدون أيّ أن تراعي لا نفسية الطلبة ولا أي شيء آخر".
ولم يكن الوضع مختلفاً في مدينة الرّباط؛ إذ أخبرت المصالح المكلّفة بالحيّ الجامعي السويسي الطّلبة بضرورة مغادرته في أقرب الآجال، بينما يؤكّد المعنيون أنّ "قرار الإغلاق يتزامنُ مع الامتحانات الجامعية، التي أجلتها الوزارة بسبب تداعيات فيروس كورونا، خلال شهر شتنبر".
وبينما وجد بعض الطّلبة بديلاً للسّكن الجامعي، وذلك بإيجارِ بيوت مشتركة قريبة من الكلّيات، مازالَ مئات منهم ينتظرون قراراً مركزياً يعفيهم من التّنقل والبحث عن مأوى جديد، خاصة وأن الامتحانات على الأبواب، وهو ما سيؤثّر على مردوديتهم ونتائجهم السّنوية، وفق ما يؤكّده الطّلبة.
وتبرّر الوزارة الوصّية على قطاع التّعليم العالي قرارها بإغلاق الأحياء الجامعية باستمرار تفشّي فيروس كورونا، خاصة على مستوى بعض المدن مثل فاس والدار البيضاء وطنجة، مؤكّدة أنّ "القرار يأتي حفظاً للصّحة العامّة".
وإلى حدود اللّحظة، لم تعلن الوزارة عن أيّ خطّة بديلة لقرار الإغلاق، وهو ما يقف عنده الطّلبة الذين يؤكّدون أنّ "الامتحانات يمكن أن تتزامن مع قرار إغلاق المدن أو منع التّنقل، فكيف يمكن لنا أن نتنقّل لاجتياز الامتحانات والبلاد تعيشُ حالة طوارئ صحّية قصوى؟".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
بمنطق إدارات الاحياء الجامعية فانها تعتبر الطلبة نوع من انواع كورونا...!!
ان الإدارة التي لا تفقه في تحمل مسؤولياتها تتجه للحل الأسهل وهو الاغلاق والمنع... والطرد... ووووو
ستبقى تبعاته ممتدة عبر الزمان ....
و تأثيره السلبي على شريحة واسعة من المجتمع ....
ستنذهب الحكومة و قد خلدت في الأنفس ضررا عميقا لن يمحى ...
انت وطني الاغلى... انت سند الداري
"القرار جاء عملا بالمقتضيات القانونية والتوصيات الصارمة للمصالح الإدارية والصحية التي توصي بمنع التجمعات منعا كليا"، الدخول المدرسي على الأبواب. و تجمع التلاميذ أخطر من تجمع الطلبة. ما العمل؟
"كيف يمكن أن يجتاز الطالب أو الطالبة الامتحان وهو يعيشُ بدون مأوى؟ هذه قمّة العبثية في اتخاذ القرارات". هذا صحيح تماما.
"أيّ خطّة بديلة لقرار الإغلاق"، لماذا لا يتم نقل الامتحانات إلى الثانويات أو مراكز التكوين القريبة من سكنى الطلبة؟ و الجامعة تكون مركز امتحان للطلبة القريبين منها.
الطلبة إذا لم يتكدسوا في الحي، سيتكدسون في بيوت الكراء أو في الشارع. أين الصحة العامة؟
اسير الله انعل تسيير ديالكم
وهاد الطلبة مساكن هاد المدة ديال ايام الإمتحانات، واش غيباتو فالزنقة، او غيقلبو على الكراء وشوف واش غيلقاوه او مايلقاوه، واش طالب جاي ادوز الامتحان خلال ايام معدودات او جا ادخل راسو فمشاكل الكراء وشوف واش غيلقاه اولا
الله انعلها تمسؤوليت هادي، يا أحادي التفكير، زعما راه بغا يقادها فجهة وكيخسروها فجهات كثيرة
لا حول ولا قوة الا بالله
ياربي باركا علينا من هاد المسؤولين
اللهم دمرهم تدميرا عظيما ولا تبقي منهم أحدا يتنفس على هذه البسيطة
الله كيعطنا على قد نيتنا
عنداك يعودو فحال نهار العيد الكبير
المصلحة العامة تقتضي أن يمتثل الجميع لأوامر الدولة.
ان الطلبة جد واعوون بالمشاكل الحالية المتعلقة بالجاءحة و الاختلاط الدي يشكل خطر بؤرة جديدة
لكن عدم اخد بعين الاعتبار الظرفية الحالية وباءيا و اقتصاديا و استدعاء الطلبة من طرف الجامعات لاجتياز الامتحانات و عدم تاجيلهم هو المشكل
فعدد الطلبة الكتير سيرفع تمن الكراء المرتفع اصلا في مدن متل الرباط مما يعني التخلي عن الامتحان او المبيت في الشارع من طرف الطلبة الغير المتوفرين على الامكانيات المادية
كلام معقول جدا ادعو الحكومة المغربية إلى إعلان القرارات المتخدة بخصوص ضروف إجتياز الإمتحانات فبصفتي طالب أؤكد أن المسؤولين يتلاعبون بمستقبلنا و بنفسيتنا لأنني اجتاز سنة الأمل الأخير و لست الوحيد و ليس لدي أي أفكار حول طريقة الإجتياز و شكل الإمتحان ... يجب أن تقتنعو اننا نحن الشباب هم مستقبل هدا البلد و ليس الشياب المتخدين للقرارات العمياء ... رفقا بنا فضغط الإمتحانات و كورونا يكفينا لا تزيدوننا !
*أعتذر عن اخطائي اللغوية فأنا طالب تسيير*
حكومة أبانت عن ضعفها و خذلت الشعب، في كل خرجاتها تحمله المسؤلية في حين أنها سبب الازمات. الله ياخد الحق فيكم.