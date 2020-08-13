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الرئيسية | مجتمع | أصوات تنتقد تنفيذ "بروتوكول العلاج المنزلي" لاحتمال تزايد العدوى

أصوات تنتقد تنفيذ "بروتوكول العلاج المنزلي" لاحتمال تزايد العدوى

أصوات تنتقد تنفيذ "بروتوكول العلاج المنزلي" لاحتمال تزايد العدوى
هسبريس - أمال كنين
الخميس 13 غشت 2020 - 01:00

منذ أن أعلنت وزارة الصحة عن بداية تنفيذ بروتوكول العلاج المنزلي، تعالت أصوات منتقدة لهذا البروتوكول، معتبرة أنه قد يتسبب في تزايد العدوى على اعتبار أن المواطنين لن يكونوا قادرين على الالتزام بالحجر بالشكل المطلوب.

وأمام الانتقادات المطروحة، تتحدث وزارة الصحة عن إمكانية وضع مراكز صحية مرجعية بالأحياء تتكلف بعلاج حالات كورونا المتواجدة بها.

وفي هذا الإطار، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إنه في إطار عملية التشخيص المبكر التي اعتمدتها وزارة الصحة ولو بشكل متأخر، تقرر، إضافة إلى المختبرات المرجعية والمراكز الاستشفائية والمستشفيات الإقليمية، اعتماد مراكز صحية مرجعية بمختلف الأحياء لاستقبال الحالات المشكوك في إصابتها بالفيروس من أجل التشخيص والتوجيه.

وأضاف لطفي ضمن تصريح لهسبريس قائلا: "في اعتقادنا، هذا القرار إيجابي في توسيع قاعدة عملية التشخيص المبكر للحد من انتشار الفيروس، خاصة أننا بدأنا نشاهد أرقاما ومؤشرات مرتفعة جدا، بما فيها الوفيات، وهذا مؤشر مقلق جدا؛ فالفحص المبكر يساعد على الحد من انتشار الفيروس".

وأوضح لطفي أن القرار المتعلق بإدماج المراكز الصحية الوقائية المرجعية القريبة من السكان إيجابي، خاصة أن أغلب المصابين من الفئات الفقيرة ويقطنون بأحياء شعبية مكتظة وبيوت غير صحية تفتقد إلى التهوية، ويجدون أحيانا صعوبة في الانتقال إلى المستشفيات بسبب حالة الطوارئ.

وأشار إلى أن القرار سيمكن من اكتشاف أعداد كبيرة من المصابين وحاملي الفيروس بدون أعراض، خاصة في أوساط الشباب الذين نسبة كبيرة منهم لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية من كمامات وتباعد جسدي، بل حتى نظافة اليدين.

وأردف لطفي قائلا: "هذه العملية على ايجابياتها في تجسيد صحة القرب وتقريب التشخيص والعلاج من المواطنين، تتطلب إمكانيات بشرية من ممرضين وأطباء، وتوفير كل الإمكانيات الضرورية للتشخيص ومراقبة جودته حتى لا نقع في أخطاء Faux positifs et faux négatifs".

وأكد رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن على الوزارة توفير وسائل الوقاية للأطباء والممرضين الذين سيقومون بهذه العملية في المراكز الصحية المرجعية، "حتى نتفادى انتشار الفيروس في أوساط مهنيي الصحة أنفسهم ونقله للمواطنين المرتفقين بهذه المراكز، خاصة أنه من الممكن جدا أن تتوافد أعداد كبيرة عليهم من النساء والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة لقرب المراكز الصحية من السكان".

وخلص إلى أنه "لكل هذه الاعتبارات، ورغم أهمية وايجابية عملية التشخيص عن قرب المبكر وتوجيه المصابين والمخالطين إما إلى المستشفيات أو البقاء في منازلهم، فإنها تتطلب تنظيما محكما".

يذكر أن آخر الأصوات المنتقدة كانت هي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة فاس مكناس، التي استنكرت ما أسمته بـ"حرمان مجموعة من المواطنين والمواطنات من حقوقهم/هن في العلاج وفي السلامة البدنية والجسدية، خصوصا ذوي الأمراض المزمنة".

"كما سجل المكتب الجهوي استمرار الأخطاء الطبية، ولا سيما تلك المتعلقة بنتائج التحاليل المخبرية لمرضى كرونا المستجد".

وفي بلاغ لها، انتقدت الجمعية ما أسمته "التراجع على مستوى الحق في الصحة بالجهة، من تردي وتدهور غير مسبوق على جميع المستويات، وأزمة هيكلية، في ظل غياب المرافق والبنيات الصحية، وقلة الأطر من أطباء وممرضين وإداريين وسائقي سيارات الإسعاف... وكذلك الحيف والتمييز في التوزيع غير العادل للخدمات والتجهيزات والأدوية، نتيجة السياسة اللا اجتماعية الممنهجة من لدن القيمين على هذا القطاع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 13 غشت 2020 - 01:15
هناك المئات من الفنادق السياحية والمنتجعات والمخيمات الصيفية فارغة بسبب كورونا . لما لا تكون أماكن للحجر الصحي للأشخاص المصابين بالفيروس وبتوفر سبل الراحة هناك فإن شفاءهم مضمون مائة بالمائة..
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64
2 - مغربية الخميس 13 غشت 2020 - 01:30
هناك انباء عن اجبارية اجراء تحليلة كورونا لرجال التعليم، سيئ جميل ،لكن قطاع التعليم من هي الفئة الكثيرة الاسلتذة ام التلاميذ، من الذي لاتظهر عليه الاعراض ويمكن ان يكون ناقل للفيروس التلاميذالصغار يعتي الاطفال ام كبار السن ، نخبة الاساتذة الذينالذين لهم خبرة ويعطون هم رجال التعليم الذين تخرجوا من مراكز التكوين و90%منهم فوق سن الاربعين ونسبة كبيرة منهم تعاني من امراض مزمنة ، اضن انه سبتم الاجهاز على قطاع التعليم والمخاطرة باحسن اطره وتركهم في مهب جائحة كرونا، اذا كانت هناك جدية فلابدمن اجراء التحاليل للتلاميذ ولابد من توفير الكمامات لمن لايستطيع شراءها منهم ولابد من توفير المعقم في ابواب المدارس وابواب الاقسام فالصغار كذلك فيهم من يعاني من امراض مزمنة كالسكري والقلب والسرطان والصرع وفقر الدم ، القسم على الاقل 37تلميذا هذه السنة اكثر
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31
3 - درعة تافيلالت الخميس 13 غشت 2020 - 01:31
اصوات تنتقد .. تفرجو مازال القدام فاش كيقولو لكم ديرو الكمامة تباعد ماتسافروش .. مكايناش كورونا كيكدبو علينا موامرة ... الان بدات نتائج كتبان كتغوتو ... شعب اناني والله ناس كتموت كتقوليه راه كورونا كاينة مكاتشوفهمش كيموتو كيقولك ببرودة دم لا راه كتقتل غي شراف و المراض بالله عليك الا يوجد منزل مغربي فيه شارف ؟؟؟ او مريض بمرض مزمن الله يشافيه ؟؟؟ والله عيب وحرام الله يرد بينا و يعفو علينا من هاد الجيل انشري يا هسبريس
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81
4 - غيور على الوطن الخميس 13 غشت 2020 - 02:15
انتم تنتقدون فقط كيفية العلاج في البيوت،الم يخطر ببالكم ان المستشفيات مملوءة عن اخرها والمنظومة الصحية قريبة من الانهيار،فالمرجو التعبئة الجماعية والالتزام كما سبق في الاشهر الماضية لنتغلب على هاته الجاءحة ونمر بوطننا آلى بر الامان،وشكرا للجميع
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21
5 - مواطن مسؤول الخميس 13 غشت 2020 - 02:44
ايها الاخوة..
فكروا بكل مسؤولية. فعندما التزمنا بالحجر فتحت لنا الدولة المستشفيات والفنادق والمنشآت السياحية ووفرت لنا الأطباء والممرضين والأدوية والتغذية المناسبة. وكل هذا صرف من أموال الشعب ولم يكن منة منها..وكان المصابون حينها قليلون مما اتاح إمكانية التحكم في انتشار الوباء.
واليوم بعد أن خرجنا من الحجر الصحي وتصرفنا بتهور حيث أردنا ان نتجول ونسافر ونحتفل ونذهب إلى الشواطئ دون أي اكثرات بتوجيهات السلطات بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية ارتفع عدد المصابين والموتى
لا نحمل الدولة مسؤولية ما وقع ويقع.. على المواطن ان يتحمل مسؤولية سلامته.. الأطباء بشر مثلنا والمنظومة الصحية نعرف قدراتها والرجاء أن لا يزايد احد علينا بخطابات المظلومية. وعوض ذلك عاتبوا المتهورين واللامبالين وليتحمل كل واحد مسؤولية سلامته
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16
6 - الوطنية الخميس 13 غشت 2020 - 05:26
منذ ظهور الجائحة ووزارة الصحة والداخلية قامت بالواجب احسن قيام تحذر من انتشار المرض والالتزام بالتباعد وقواعد النظافة ولزوم البيت وعدم الخروج الا للضرورة وخصصت مستشفيات ميدانية من المستوى اللائق اعتنت بالرضى فلم تسجل أعدادا مرتفعة كتلك التي نشهدها حاليا أما عندما تم تخفيف الحجر خرج الناس وانتشروا في كل مكان مثل الذباب المقاهي الأسواق الكبرى الجوطيات الزيارات ايام العيد وها هو الوباء انتشر واستفحل انتشاره لما أصبحنا نسجل الالف وارتفع عدد الموتى فليتحمل اذن المواطن المسؤولية لانه ليس صبيا بجب مراقبته وإنما انسان راشد وعاقل يتبع الحجر بنفسه لانه يتحمل المسؤولية الكبرى في زيادة عدد المرضى ولا نحمل المسؤولية لوزاة الصحة التي لأول مرة تعتني بالمواطن احسن عناية ولكن ( ضصر ومن مور الضصارة خسارة) فليتحمل المسؤولية ويبقى ف داروا ويحضي راسو وجيرانو واهله
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5
7 - المتتبع الخميس 13 غشت 2020 - 06:00
ان محكومتنا بقراراتها العشوايية هي التي تساهم في انتشار الوباء بالمغرب فهذه المحكومة سمحت بشعاير العيد رغم تحذير منظمة الصحة العالمية من ان بلادنا ستدفع الثمن غاليا وبعد ان كثرت اعداد المصابين قررت تتبع علاج المصابين او عدد كبير منهم بمنازلهم مع توقيع المصاب على اشهاد شرف بالله عليكم من هو هذا المغربي المصاب الذي سيمكث ببيته حتى يشفى انه العبث والله انا اخيرا كنت جالسا بمقهى وسمعت عون سلطة يقول لمواطن *ابق بعيدا عني انا مصاب بكورونا ولا اريد ان اعديك لقد خرجت من المشفى منذ ثلاثة ايام فقط لا تقترب* بالله عليكم الكوب الذي شرب فيها المصاب قهوته والطاولة التي جلس بها كم من مصاب ستنقل له العدوى عن افعال عون السلطة المصاب هذا وخصوصا ان الواقعة كانت بحي شعبي بطنجة لهذا هذه المحكومة يجب ان تحاسب عن قراراتها
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8 - مغربي حر الخميس 13 غشت 2020 - 09:21
لقد وصل المغرب إلى مرحلة خطيرة لم يسبق لها مثيل مع انتشار وباء الكورونا .إذ أصبحنا نعيش تلك الفترة التي اجتازتها دول مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا حيث المصابون بالآلاف. مع ان لديهم هم إمكانيآت صحية ومادية عآلية. فماذا عندالمغرب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يجب على المغرب ان يفرض خطة واسلوبا.يمتثل له الجميع بدون استثناء والتضحية اللازمة وبدون هوادة لمدة شهر كامل. لمحاربة هذا الداء وتعيين الجيش لهذه المهمة..لنتمكن من الخروج من هذا النفق المظلم .أن شاء الله.
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9 - احمد الخميس 13 غشت 2020 - 09:26
خودوا العبرة من الشعب التونسي
كفى تهور لان الآتي اصعب والمنظومة الصحية هشة
كيف يعقل ان السلطات تقوم باغلاق الحي المحمدي بالدار البيضاء والناس كبار وصغار مجمعة وتصور بدون خوف رغم ان العدوى منتشرة
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10 - سليمان الخميس 13 غشت 2020 - 09:44
فكرة نصب الخيم في بعض الأماكن و الساحات مع نصب مراحض و تطهيرها و تقديم الأكل و الشرب في نضري هي الحل الانجع حاليا.كما انه من المستحسن على بعض الشركات المواطنة تغيير إنتاجها لتوفير ما أمكن من الخيام والكاشات و المراحض ...و المعقمات...هدا ادا كنا نريد النجاح في القضاء او توقيف كورونا... فهده سبل السعي إلى الوصول الى الهدف. نحن في حرب...كما قال ماكرون... وهنا اناشد المسلمين والمسلمات خاصة و المحسنين و المحسنات عامة بتسديد ما في دمتهم من زكاة 2% من دخلهم السنوي و ارجاع فلوس لحرام التي سرقوا ونهبوا ...لعل الله ينجيهم و يحفظ أولادهم و عاءلاتهم و مجتمعنا من كل مكروه و من هاته الآفة الخطيرة التي قد تخرب مستقبلنا وتعصف بكل مجهوداتنا و تقضي علينا. كان ممكن و معروف اخد بعد التدابير الوقاءية كالكمامةو التباعد و لم لا الامتناع على العيد ضرفيا ووو للحد من شراسة كورونا لكن ضعف العقلانية و الجدية و النضام organisation و الشطط في استعمال الدين وبافراط و هلوسة ...(والمروءة...اكثر من الرجولة)...و الفقر و الهشاشة وكدالك الرفاهية المرضية...كل هدا كان ممكن أن يحد من انتشار هدا المرض الخبيث.
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11 - swissmor الخميس 13 غشت 2020 - 09:44
سياسة السكن الاقتصادي أو علب الكبريت أظهرت فشلها في توفير سكن لائق للمواطنين.
السكن اللائق يجب أن يتوفر على مصدر ضوء طبيعي وتهوية جيدة والتحمعات والأحياء يجب أن تتوفر على مناطق خضراء ومساحات لعب للأطفال إلخ.

الأحياء في المغرب: شقق ضيقة، غرف ضيقة، أزقة ضيقة، أرصفة ضيقة، غالبا صفر مساحات خضراء، أسواق عشوائية مكتضة، أوساخ أزبال...

وحتى في القرى والبوادي المغربية لازال الناس يتكدسون في نفس الغرف وليس لهم لا مراحيض ولا غرف حمام وكأن الزمان توقف

فمثلا في إحدى الدول الأوربية إن لم يكن بالشقة مساحة دنيا من النوافذ للضوء الطبيعي والتهوية تعتبر هذه شقة خارج المعايير المعتمدة. أو إذا كانت مساحتها لا تناسب عدد إفراد العائلة لا يتم كراؤها لهم. وفي عقد الكراء يشار إلى العدد الأقصى الذي يمكن أن يسكن في شقة ما.

لم ينجح المغرب في القضاء على مرض مثل السل اختفى في أغلب دول العالم.
فهل في نظركم سيتغلب على مرض كورونا ؟

يجب إعادة النظر في السياسة السكنية وتخطيط المدن والقرى وجعلها تواكب التقدم العلمي والحضاري والمتطلبات البيئية الذي يعرفه العالم.
.
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12 - عبدالله القنيطري الخميس 13 غشت 2020 - 11:11
تفكروا شوية داك الشيئ اللي كانوا تيديروم لا رجال السلطة ولا الأطباء ولا كل من له صلة بسلامة المواطنين تفكروا غير هديك الدموع اللي نزلات من عيونهم واش كانوا كيمثلوا حاشا راهم كانت تتغلب عليهم وطنيتهم وحبهم لولاد بلادهم باش يبقاوا سالمين وباش ما يعانيوا من حتئ حاجا فين حنا دابا واش كنجنيوا من تصرفنا هذا رحموا غير هذا الناس اللي كيسهروا على دابا على سلامتنا واش ماشي عيب وعار وحدين كيتقتلوا باش حنا نعيشوا وهوما الله يعلم بيهم واش كايعانيوا وكيواجهوا من مخاطر باش يداويونا ونبقاوا بصحتنا راه اخكحشوما وعيب هذا المكافئة اللي كان نعطيوهم ...لازم علينا نديروا واحد الصندوق خاص بيهم ونساهموا فيه وتوزع عليهم مكافئات بالتساوي كل شهر كبيرهم وصغيرهم وهاد الشيئ قليل في حقهم .
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13 - Marocain الخميس 13 غشت 2020 - 12:06
je suis contre ce nouveau protocole pour la simple raison s`il y a un cas dans une famille et le reste sont sain ils restent avec lui pour qu`ils soient a coup sur contamine et si la sante de la personne infecter ce dégrade il y aura un retard pour la prise en charge ,sans parler de la possibilité d`une plus grand diffusion de la pandémie a défaut d`engagement
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