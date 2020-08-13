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هزة نفسية تربك حياة سكان مدن "صفر كورونا" بعد عودة "الفيروس"

هزة نفسية تربك حياة سكان مدن "صفر كورونا" بعد عودة "الفيروس"
هسبريس ـ نور الدين إكجان
الخميس 13 غشت 2020 - 09:00

هزة نفسية أولى يعيشها سكان مدن كسرت "صفر كورونا" بعد عيد الأضحى؛ فقد صار التوجس مضاعفا، بعدما اجتازوا أشهرا من الثقة جراء عدم تسلل الفيروس إلى حواضرهم، واكتفاء حدود علاقتهم به بأخبار متواترة من مناطق مختلفة.

وللأسبوع الأول، تحس مدن عديدة في الشمال والجنوب والوسط بشعور إدراك تواجد الفيروس وسطها وقربها، ما خلف توترا وسط العائلات، وقلص كثيرا من التحركات، خصوصا بعد تجديد السلطات لحملاتها وإغلاقها فضاءات مختلفة.

وسجّلت عدد من المدن في مناطق مختلفة من المملكة إصابات متتالية بفيروس "كورونا"، فسّرها البعض بموجة نزوح جماعية قادت عددا من المغاربة إلى مسقط رأسهم للاحتفال بعيد الأضحى؛ فقد شهدت مثلاً مدن تيزنيت وتماسينت والفقيه بن صالح حالات إصابة مؤكّدة بالفيروس.

وصاحب استقرار عداد كورونا على الصفر بالعديد من الحواضر الصغيرة تكريس أفكار عديدة تتقدمها المؤامرة وإنكار وجود الفيروس، لكن بروز حالات قدمت خلال فترة عيد الأضحى جعل الواقع يغني عن أخبار الجرائد والتلفزيون بخصوص صحة المغاربة.

محسن بنزاكور، أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، قال إن "الخوف الذي يصاحب ظهور حالات قريبة لا يمكن أن يفي بالغرض، هو وتدخل السلطات للزجر، فالأمر مرتبط هنا بالتربية على مفهوم المسؤولية الفردية".

وأضاف بنزاكور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللحظة الحالية لا يمكن أن تبني هذا السلوك"، مقرا بأن "الخوف ينقلب الآن إلى ضده ويولد الاستهتار والتحدي وعدم الثقة"، مطالبا بـ"تحديث الوسائل التواصلية وتصحيح الأخطاء".

وأشار الأستاذ الجامعي إلى "ضرورة الانتباه لبعض التناقضات في الخطاب، فضلا عن القيام بزيارات ميدانية لتعزيز ثقافة الصوت والصورة، وتعزيز الثقة"، مسجلا أيضا "أهمية خروج وزير التربية الوطنية حالا لتوضيح مسار الدخول المدرسي المقبل".

وأكمل بنزاكور قائلا إن "الأسر متخوفة من اعتماد التعليم عن بعد مجددا، وبالتالي تحولها إلى مدرسة مجددا كما جرى خلال الموسم الفارط"، مؤكدا أن "وزارة الأوقاف عليها بدورها أن تتدخل لتقوية وازع الاطمئنان لدى الذين يغترفونه من الدين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - اعتبر بيتك مدينة بصفر حالة الخميس 13 غشت 2020 - 09:13
لم يبق لنا الآن سوى حماية بيوتنا من دخول الفيروس إليها. كيف ؟ الحجر الذاتي وعدم التسكع لأتفه الأسباب وعدم لمس الأشياء اعتباطيا. احسب خرجاتك ولمساتك وتباعد قد الامكان فالآخرون لا يأبهون لا بالتباعد ولا بالكمامات ولا بالنظافة. الحاصول، أنا بعدا حصلت ؤ حرت معكم.
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175
2 - أم أمين الخميس 13 غشت 2020 - 09:14
كنا هنين معندنا حتى حالة جو ناس فالعيد ولات منطقتنا كتجسل 5 حتى 8 حلات فنهار والينا عيشين الخوف على واليداتنا الله يخد الحق فالحكومة مكان عليهم يلغيو العيد
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113
3 - عبدالإله الخميس 13 غشت 2020 - 09:17
هؤلاء الناس كانوا مطمئنين فقررت هذه الحكومة بطغط من لوبي المال و الفساد عدم إلغاء عيد الأضحى لتفسد عنهم طمأنينتهم و أمنهم. يجب محاسبة من كان وراء كل هذا.
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151
4 - محمد الخميس 13 غشت 2020 - 09:22
ما يقع من ارتفاع في عدد الحلات المصابة بفيروس كورونا كان سببه في اعتقادي عيد الأضحى لما شكله من اختلاط بين الأسرة والعائلات كان على الدولة ان تمنع الاحتفال بهذا العيد هذه السنة لكي نقلص عدد الإصابات وضرورة التوعية بكل الوسائل المتاحة للتعريف بمخاطر التهاون في التعامل مع هذا الداء
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27
5 - مغترب الخميس 13 غشت 2020 - 09:26
للاسف بلدنا الحبيب في محن يؤدي ثمنها اشخاص من إلتزم تعليمات السلامه.أماكانعلى بعض المتهورين إلتزام اماكنهم وقضاء العيد فيها اما كان يحب على دوي القرار منع هذه المهزلة اما كان على.........للاسف اظهرت فئة من الشعب التخلف التام وضعوا أغلى ناس يحبونهم في خطر.للأسف
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15
6 - وشن مصطفى.ولد جرادة الخميس 13 غشت 2020 - 09:34
بسبب جهل هاته الحكومة الفاشلة.وبقراراتها العشوائية.خرجوا على بلدنا الحبيب.الله ياخد فيكم الحق..
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22
7 - Ali الخميس 13 غشت 2020 - 09:46
عيد الاضحى قد مر بطقوسه وترك للمغاربة انتشار الوباء بسبب تجاهل البعض لخطورة الوباء والاستهتار باللاتزامات الوقائية ضده فماذا استفدناه من تلك الهجرة الغبر المفيدة التي قمنا بها من اجل هذا العيد ?
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21
8 - مغربي الخميس 13 غشت 2020 - 09:53
الى جانب خطأ إقرار عيد الاضحى ،وهو خطأ فادح لم يبن على فرضيات علمية سليمة ، فان التنقل بين الجهات لاهداف سياحية يزيد من تفاقم الوضع ، دون مراقبة او تتبع وكأن المرض قد اختفى.الجهات المسؤولة تتحمل شطرا من مسؤولية ما يقع،الى جانب سلوك بعض المواطنين.أقدم مثالا لما أقول : جميع الحالات الجديدة المصابة بالجهة الشرقية وافدة عليها من جهات أخرى بها نسب عالية من الاصابة ، الحالات المسجلة في السعيدية مؤخرا كلها وافدة من فاس.انها مسؤولية المواطن الذي يسافر للسياحة في هذه الظروف ومسؤولية الدولة التي سمحت له بالتنقل دون حسيب او رقيب .ما ينطبق على جهة الشرق ينطبق على جهات ومدن أخرى لم تكن تعرف الوباء الا بعد عيد الاضحى والسياحة الداخلية.
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23
9 - ابو آدم القنيطري الخميس 13 غشت 2020 - 09:54
كنا ننتظر جميعا إلغاء اضحية العيد هذه السنة لكن اولائك الذين يقررون لنا لا يحسون بخطورة الموقف ... و قد عبرنا عن هذا في عدة منابر الكترونية و حذرنا العام و الخاص بعيد الاضحى هذه السنة لكن لا حياة لمن تنادي!! استعدوا يا مغاربة للاسوء و لنتحد جميعا من اجل الحفاظ على الارواح .. اللهم احفظ بلدنا و جميع المغاربة .آمين
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11
10 - واحد من الناس الخميس 13 غشت 2020 - 09:57
كان لدينا وقت كاف منذ الاستقلال لبناء مجتمع واع مثقف ومتحضر يمكن المراهنة عليه في الأزمات، لكن عوض ذلك استثمرنا في الزوايا والأضرحة والملاعب والمهرجانات ظنا منا أن ذلك هو ما سيؤطر المغاربة ويحافظ على أمن البلاد. الآن إما سينقذنا لقاح معجزة أو سيهلك المرض أعدادا كبيرة. وفي كلتا الحالتين أشك أننا سنتعلم الدرس.
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16
11 - Ahmed الخميس 13 غشت 2020 - 09:59
Le corona est une fatalité au quelle on pourra pas échapper. Est ce qu'il y avait une année ou l'humanité a réussi à vaincre le rhume ? La réponse est non et puisse que les deux virus présentent des similarités sur le mode de contamination.......quoique on fasse le virus sera la.
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12 - الصراحة الخميس 13 غشت 2020 - 10:28
على الدولة تكتيف الجهود بالمدن الأربعة التي كترت فيها الإصابات أولا الإغلاق التام لمدة شهر تانيا تزويدها باطقم طبية تالتا ان تكون التحليلة مكان الرخصة الاستثنائية رابعا عوض ظياع التحليلات بالمناطق الذي لاتوجد بها كرونا تخصيصها للمناطق الموجود بها كرونا وبكترة سادسا على الحكومة العمل بكل جد مما فعلت في بداية الوباء حيت لوحط نوع من التراخي
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13 - غيور الخميس 13 غشت 2020 - 10:35
افضل طريقة للوقاية هو الاحتياط ارتداء الكمامة خارج المنزل والتباعد الجسدي وعدم لمس الاسطح ونظافة اليدين والابتعاد عن التجمعات وتجنب ما امكن من المراكز التجارية الكبرى واحتساب الخطوات خارج المنزل وتجنب المستشفيات والمراكز الصحية ما امكن وستكون النتيجة ان شاء الله وحفظ الله الجميع
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4
14 - V عبدالله التطواني الخميس 13 غشت 2020 - 10:37
المسؤولية تتحملها الدولة لو كانوا اشتغلوا بجدية لمدة شهر فقط لكانت الأمور تحت السيطرة لكن وجود الاغنياء في السلطة وحمايتهم للأغنياء الآخرون اظف فساد الادارات جعل الأمور تخرج عن السيطرة لماذا لانسمع محاسبة اية مسؤول الفيروس انتشر في المغرب والأمور ليست تحت السيطرة الان الأفضل أن يكون كل شخص مسؤول عن تصرفاته ويحمي نفسه وعائلته ولاداعي للخروج بدون حاجة ملحة
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3
15 - أمل الخميس 13 غشت 2020 - 10:41
ما دام هناك تنقل بين المدن والجهات طبيعي جدا أن ينتشر الفيروس في جميع المدن
هذه المدن كانت صفر حالة ايام الحجر بسبب انه لم يكن هناك سفر و تنقلات وليس لأنها استثناء.
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5
16 - عبدو الخميس 13 غشت 2020 - 10:42
كشفتي كون لغات الحكومة العيد غادي التزموا به ياك عيد الصغير تلغا من طرف الحكومة وكاين شي بعضين دارو لفراسهم و تجمعو مع واليدهم ومع الجيران و مع .. و مع.. الله يهدينا على نفوسنا و صافي
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6
17 - لطفك يا الله الخميس 13 غشت 2020 - 10:59
شخصيا سرت متوجسا بعد صعود وثيرة الاصابات و تناميها بشكل لافت.. رغم ان مدينة وجدة تعيش حالة عادية .. نسأل الله اللطف فيما جرت به المقادر .
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2
18 - فريد الخميس 13 غشت 2020 - 11:08
هاد الناس لي كيلوموا الحكومة علاش ملغاتش عيد الأضحى!!! العجب! علاه نتوما بلا عقل؟ محجور عليكوم؟! ولغيوه نتوما، متعيدوش، ونبينا عليه السلام. علاه شحال من حاجة الحكومة كتطلبها من المواطنين ومكيديروهاش. كان على المغاربة كاملين وخصوصا لي كيقولوا عيد الأضحى هو لي زاد فكورونا مكانش عليهوم يعيدوا. أنا بعدا معيدتش فقدت عملي بسبب المرض ، معاوني حد ما خديت دعم مشفت حتى شي حاجة من داكشي ديال الإعلام. وأصلا حتى كون كنت باقي خدام هاد السنة مكنتش غنعيد.
والمسلمين لي كيتبجحوا بحب الله والرسول والموت كاينة وكولشي دايز و آخرتها موت وحتى واحد مغيدي معاه شي حاجة..... وديك الهضرة من الحلق للشفتين ههههه..... كلام النفاق باش يبانوا للناس مومنين! وكولشي عارف كلشي كينافق ومع دالك كيكدبوا وينافثوا باش يبانوا مؤمنين هههههه....
المهم هاد المسلمين كامليييين عارفيني معيدتش ومعنديش وهالكني غير المرض والأدوية لي حبستها حيت مقادش نشريها والله واحد ولا وحدة من لي كيعمروا المساجد مجابلي حتى رابعة دلعظم في عيد الأضحى. كلشي سد عليه وكلاه بشراهة ومكرهوش ياكلوا حتى الهيضورة.
أرجو أن ينشر تعليقي.
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24
19 - عادل بن علي الخميس 13 غشت 2020 - 11:34
الدولة تقول لكم لابأس من وفاة الاشخاص و انقاذ رؤوس الاموال . مادام تموت 30 شخص او حتى 50 يوميا لا بأس .
المهم هم اصحاب المال يخدمو و يعيشو معاهم العبيد .
عيد الاضحى كان هو الضربة القاضية . مع الاسف السلطات العليا للبلد سمحت بهاته الشعيرة ربما بضغط لوبي المال .
انقذنا الفلاح ماديا و شردنا مئات الاسر بوفاة معيليهم .
اختيارات خاطئة و غير مسؤولة للدولة .
و انتهى بها المطاف في تحميل المسؤولية للشعب .
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4
20 - مامي علي الخميس 13 غشت 2020 - 12:08
الجهة التي سمحت بالعيد معروفة وذلك من اجل تدعيم الزعيم المظلي المدلل مدير حزب الدولة وفِي العادة هولاء من لوبيات الاقطاع مامسوقينش للشعب وما معتارفينش واش اصلا هناك شعب له الكلمة فهو مجرد مجموعة من الرعايا لا ارادة لهم وهم تحت الحجر . اكيد هكذا يرى الناس اللي فوق الشعب !! وهكذا تبين ان القرار المشؤوم له عواقب كارثية كما هو الحال بالنسبة لاغلب قرارات الدولة العميقة وخدامها
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3
21 - صريح الخميس 13 غشت 2020 - 12:10
قرار عدم الغاء عيد الأضحى هو ما سبب الإختلاط بل و الاكتضاض و التكدس في المحطات الطرقية و ووسائل النقل و الأسواق و نقط بيع الخروف و الذهاب لزيارة الأهل .باختصار كل هاته العوامل لم تكن إلا لتهيأ لارتفاع أعداد الإصابات.و الكثير من المغاربة استغرب من عدم الغاء سنة عيد الأضحى لهاته السنة و الوباء لا يزال ينتشر كالنار في الهشيم.قرار خاطئ يدفع ثمنه المواطن كما العادة في هذا البلد الذي لم يعد متحكما في الوباء كما كان يتشدق المسؤولون من قبل.اللهم احفظنا من كل وباء و ارفع عنا البلاء و لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء.آمين يارب العالمين.
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3
22 - خليل زياد الخميس 13 غشت 2020 - 12:48
حالة وبائية استثنائية تستدعي توجيها رشيدا وحكيما وعقلانيا من الجهات الوصية. ألم يكن من بين أصحاب القرار والسلطة من يُقدّر نتيجة القرارات المُعلنة (عيد الأضحى مثلا)؟ ألم يكن لديهم علم بطبيعة المجتمع المغربي ودرجة وعيه وتركيبته النفسية؛هم الذين يعرفون عنك أكثر ما تعرفه عن نفسك بمنظومتهم المعلوماتية الدقيقة؟ لأشهر وقفنا وقفة المتفهمين والايجابيين والداعمين لأي توجه عام يمكن أن يخدم بلدنا الحبيب؛لكن القرارات الأخيرة تؤكد أن على ظهر السفينة من يتعمد إحداث ثغرات وثقوب لأهداف لسنا ندري طبيعتها لكن لا محالة السفينة ستمتلئ بمياه آسنة يوما فيوما وربما ستغرق ما لم نتسلح كلنا بوعي جماعي ومسؤولية فردية. دافع عن حقك في الحياة فأصناف فيروسات تترصد نفسك وتريد إعدامك!
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23 - meknassiya الخميس 13 غشت 2020 - 12:55
dans certaines campagnes si tu parles avec une personne du corona elle te réponds mais personne n'est mort chez nous..personne n'est tombé malade...donc l"inconscience et l'irresponsabilité reste un facteur qui pousse les gens à faire ce qu'ils veulent..on demande de fermer les entrées des villes mais y'a des gens qui passent par autres voies..autres pistes..j'espère vraiment que si une personne venant d'une autre ville à une autre ville sans justification qu'elle soit arrêté ou qu'elle doit payer un mandat très sévère..comme ça les gens n'iront se balader dans autres villes sans raison...
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24 - said الخميس 13 غشت 2020 - 14:11
ضمانا لمصلحة أخنوش في بيع كباشه والحصول على المزيد من الاموال تم التضحية بأرواح عباد الله ودخل النغرب مرحلة صعبة. للأسف أضحت بعض الاسماء تتحكم فينا والنتيجة واضحة. لو الغي العيد لكانت النتيجة حسنة لكن حسبنا الله ونعم الوكيل
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25 - لطيفة لحرش الخميس 13 غشت 2020 - 14:42
الاحياء الشعبية التي كثرت فيها الاصابات بالفيروس هم كانوا اكثر حماسا لعيد الاضحى وشراء "الحولي" وايضا للسفر عند ذويهم وعائلاتهم من اجل العيد حيث شهدت كل محطات النقل هجوم كاسح قبل العيد من طرف مواطنين منهم من بكى ونذب حظه عندما لم يجد تذكرة واشتراها بثمن غال . هناك فعلا نقص كبير لدى وعي المواطنين المغاربة .فهذا اللاوعي هو الذي جعل بؤر تنتشر وايضا كثرة المخالطين وتفشي الوباء بكل المدن المغربية حتى تلك التي كانت لاسابيع صفر حالة
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26 - بنادم الخميس 13 غشت 2020 - 19:10
الإصابات لي بانو في مدن صفر حالة بسباب الحكومة لي ممنعاتش تنقل بين المدن قبل العيد ب 2 سيمانات و لمراقبة مكانتش بعد العيد فلمدن لي تمنع دخول ليها رآه ميمكنش نمنعو ناس تشري لحولي للعيد ماشي هدا هو لمشكل حيت ناس خرين تيدبحو العقيقة و لمناسبات أخرى و لكن نقدرو نمنعو تنقل و ودخول للمدن لغير ضرورة استعجالية ماحد حالة طوارئ باقة كاينة خاص تنقل بين المدن يتمنع
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27 - كنيزة الخميس 13 غشت 2020 - 19:33
راه باين غاديا تزاد الحالات،بعد العيد انا مازال ما فهمت علاش كان العيد هاد العام،بلا ما يفسر بعض المفسرين،رآها باينة للعمى
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