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كُتّاب وآراء
هزة نفسية تربك حياة سكان مدن "صفر كورونا" بعد عودة "الفيروس"
هزة نفسية أولى يعيشها سكان مدن كسرت "صفر كورونا" بعد عيد الأضحى؛ فقد صار التوجس مضاعفا، بعدما اجتازوا أشهرا من الثقة جراء عدم تسلل الفيروس إلى حواضرهم، واكتفاء حدود علاقتهم به بأخبار متواترة من مناطق مختلفة.
وللأسبوع الأول، تحس مدن عديدة في الشمال والجنوب والوسط بشعور إدراك تواجد الفيروس وسطها وقربها، ما خلف توترا وسط العائلات، وقلص كثيرا من التحركات، خصوصا بعد تجديد السلطات لحملاتها وإغلاقها فضاءات مختلفة.
وسجّلت عدد من المدن في مناطق مختلفة من المملكة إصابات متتالية بفيروس "كورونا"، فسّرها البعض بموجة نزوح جماعية قادت عددا من المغاربة إلى مسقط رأسهم للاحتفال بعيد الأضحى؛ فقد شهدت مثلاً مدن تيزنيت وتماسينت والفقيه بن صالح حالات إصابة مؤكّدة بالفيروس.
وصاحب استقرار عداد كورونا على الصفر بالعديد من الحواضر الصغيرة تكريس أفكار عديدة تتقدمها المؤامرة وإنكار وجود الفيروس، لكن بروز حالات قدمت خلال فترة عيد الأضحى جعل الواقع يغني عن أخبار الجرائد والتلفزيون بخصوص صحة المغاربة.
محسن بنزاكور، أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، قال إن "الخوف الذي يصاحب ظهور حالات قريبة لا يمكن أن يفي بالغرض، هو وتدخل السلطات للزجر، فالأمر مرتبط هنا بالتربية على مفهوم المسؤولية الفردية".
وأضاف بنزاكور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللحظة الحالية لا يمكن أن تبني هذا السلوك"، مقرا بأن "الخوف ينقلب الآن إلى ضده ويولد الاستهتار والتحدي وعدم الثقة"، مطالبا بـ"تحديث الوسائل التواصلية وتصحيح الأخطاء".
وأشار الأستاذ الجامعي إلى "ضرورة الانتباه لبعض التناقضات في الخطاب، فضلا عن القيام بزيارات ميدانية لتعزيز ثقافة الصوت والصورة، وتعزيز الثقة"، مسجلا أيضا "أهمية خروج وزير التربية الوطنية حالا لتوضيح مسار الدخول المدرسي المقبل".
وأكمل بنزاكور قائلا إن "الأسر متخوفة من اعتماد التعليم عن بعد مجددا، وبالتالي تحولها إلى مدرسة مجددا كما جرى خلال الموسم الفارط"، مؤكدا أن "وزارة الأوقاف عليها بدورها أن تتدخل لتقوية وازع الاطمئنان لدى الذين يغترفونه من الدين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
هذه المدن كانت صفر حالة ايام الحجر بسبب انه لم يكن هناك سفر و تنقلات وليس لأنها استثناء.
والمسلمين لي كيتبجحوا بحب الله والرسول والموت كاينة وكولشي دايز و آخرتها موت وحتى واحد مغيدي معاه شي حاجة..... وديك الهضرة من الحلق للشفتين ههههه..... كلام النفاق باش يبانوا للناس مومنين! وكولشي عارف كلشي كينافق ومع دالك كيكدبوا وينافثوا باش يبانوا مؤمنين هههههه....
المهم هاد المسلمين كامليييين عارفيني معيدتش ومعنديش وهالكني غير المرض والأدوية لي حبستها حيت مقادش نشريها والله واحد ولا وحدة من لي كيعمروا المساجد مجابلي حتى رابعة دلعظم في عيد الأضحى. كلشي سد عليه وكلاه بشراهة ومكرهوش ياكلوا حتى الهيضورة.
أرجو أن ينشر تعليقي.
المهم هم اصحاب المال يخدمو و يعيشو معاهم العبيد .
عيد الاضحى كان هو الضربة القاضية . مع الاسف السلطات العليا للبلد سمحت بهاته الشعيرة ربما بضغط لوبي المال .
انقذنا الفلاح ماديا و شردنا مئات الاسر بوفاة معيليهم .
اختيارات خاطئة و غير مسؤولة للدولة .
و انتهى بها المطاف في تحميل المسؤولية للشعب .