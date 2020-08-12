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كُتّاب وآراء
الحكومة تصادق على مرسوم أداء "غرامات كورونا"
حددت الحكومة طريقة أداء الغرامة الجزافية الإصلاحية للأشخاص الذين يخرقون شرطا من شروط الطوارئ الصحية، ويهم الأمر بشكل رئيسي مخالفات الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات.
وصادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم رقم 2.20.572 لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحي وإجراءات الإعلان عنها.
وحسب إعلان الحكومة، يأتي المرسوم في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر، وذلك من خلال إقرار واعتماد مسطرة التصالح.
وتنص مقتضيات هذا المرسوم على كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية، ويتعلق الأمر بثلاث حالات رئيسية.
الحالة الأولى تتمثل في قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون بالأداء الفوري لهذه الغرامة نقدا، بحيث يحرر الضابط أو العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا إلى المعني بالأمر.
الحالة الثانية ترتبط بمنح المخالف مهلة للأداء نقدا داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذا تعذر عليه أداء الغرامة فورا بمكان معاينة المخالفة. ولهذه الغاية، يسلم الضابط أو العون إلى المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به، ويتعين في هذه الحالة على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة.
الحالة الثالثة ترتبط بوضع عدم قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري لهذه الغرامة التصالحية الجزافية، أو انصرام الأجل المحدد للأداء (الذي لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة)، وفي هذه الحالة يتم وفق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة من قبل الضابط أو العون، قصد اتخاد التدابير القانونية المناسبة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
اللهم ارفع هذا الوباء.
.
الحكومة حسب العرف السياسي ما هي الا اداة في يد النخبة المتحكمة في الاقتصاد والمال
بالنسبة للكمامة الموجودة في السوق فهي غير صحية ارتداءها في الصيف معاناة لا تنتهي مع عملية التنفس وفي هاته الحرارة يعتبر امر جنوني ولكن ماةالعمل مع حكومة لم تهتم قط بحياة المواطن فهاته الازمة اكبر هدية للحكومة في تنزيل اقسى القوانين فعل ما يحلو لها في زمن استثناءي لا يمكن لاحد ان يعاؤضها لانهم من يسنون القوانين وما على المداويخ الا اطاعة الحكومة والا اصبح من المنبوذين.
* لكن ، إذا ما إستمر عدد ضحايا كورونا في الإرتفاع ، بالرغم من إلتزام
جميع المغاربة بشروط الطوارئ الصحية . في تلك الحالة ، ما عسى أن
يفعله المسؤولون ؟ إنهم سيكتشفون أن ما كانوا يفرضوه على الناس لا جدوى منه .
* إن الإنتشار السريع للجائحة يعم العالم أجمع و ليس المغرب وحده فقط .
إن الحل يكمن في إيجاد لقاح أو دواء ، و قد تخفف الطوارئ من حدة الإنتشار
السريع للمرض ، و لن تقضي عليه .