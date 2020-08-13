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كُتّاب وآراء
غرامات مالية تنتظر مخالفي القانون الجديد لبطاقة التعريف الإلكترونية
دخل القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية حيز التنفيذ بالمغرب بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وعند دخول القانون الجديد الخاص بالبطاقة الوطنية الإلكترونية حيز التنفيذ، تظل البطاقات الصادرة قبل هذا القانون صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها، أو حدوث تغيير في معطى من معطياتها.
ويتضمن القانون الجديد عقوبات بالنسبة لكل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛ إذ تنص المادة 15 على غرامة من 300 إلى 400 درهم.
كما يعاقب بغرامة من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية في الحالات المتعلقة بتغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة، أو تصحيح مكان الولادة أو رقم رسم الحالة المدنية أو النسب، أو تغيير عنوان السكن، أو ضياع البطاقة الوطنية للتعريف أو سرقتها أو تعرضها للتلف، أو انتهاء صلاحيتها، أو تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية "زوجة" أو "أرملة" أو "أرمل"، أو بلوغ القاصر 12 سنة.
وتنص العقوبات كذلك على غرامة من 100 إلى 150 درهم لكل شخص يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية ولم يتمكن من تقديمها إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.
وأكدت المادة 16 أن البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تظل صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغيير في إحدى معطياتها.
وكان المجلس الحكومي صادق، أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي كان وزير الداخلية عرضه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم 6 غشت الجاري، إلى تفعيل أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية، ولا سيما المواد 6 و12 و14 منه.
يشار إلى أن مشروع هذا المرسوم يحدد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها (10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة، و7 سنوات على الأكثر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة شمسية كاملة)، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.
كما يحدد هذا المشروع الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على هذه البطاقة وكيفيات إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا الإجراءات الخاصة بإنجاز هذه البطاقة بالنسبة للقاصر، بالإضافة إلى حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للشخص الذي يتجاوز عمره 12 سنة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (145)
لا يمكن لشخص يكتري مكان السكن ان يغير في كل مرة بطاقته الوطنية.
بالمقابل لماذا لا تقومون بعملية تغيير البطاقة بطريقة الكترونية دون حاجة المواطن للتنقل. باستثناء حالة أخد البصمات
وكون عدم حملها يعرض صاحبها لغرامة من 100 و 150 درهما اذا ما لم يقدمها للشرطة او الدرك في حال المراقبة في الشارع
زائد الغرامة على الكمامة 300 درهم على الأقل = 400 درهما على الأقل !
بالمناسبة كذلك، فعدد الملزمين حاليا باستصدار البطاقة من 16 وما فوق يشكل رصيدا مهما من حيث الكم اذا كل واحد ادى واجباتها، سوف تساهم في ملئ الخزينة، ولو انها لن تغطي نفقات الاصدار
المهم
دقت ساعة الانضباط، دقت ساعة الفورة، دقت ساعة دفع الواجبات لاستيفاء الحقوق التي طالما نودي بها في مختلف المحافل السياسية الوطنية
اللي بقى من كورونا نكملوه مشاكل
واش ماكاينش شي حاجة اخرى عندكم من غير الغرامات والسجن .
يجب تبسيط المساطر حتى يتسنى للجميع باستبدال الوثاىق الشخصية .
شعب الغرامات
هذا لا يليق بأي دولة محترمة وتحترم مواطنيها.
نتحول ببطء نحو دولة قمعية مثل مصر، ستفرض علينا غرامات في حالة عدم الابتسام في وجه رجال السلطة.
عدم وجود قيادات ذات كفاءة سيسمح للدولة باقرار المزيد من القوانين الاضطهادية.
زيدوا حلبوا من الشعب بالغرامات والضرائب حتى نشوفوا فين أتوصلوا
Il faut passer par l'arrondissement de police pour remettre une liasse de papier toujours les mêmes;
revenir dans 24h pour recevoir un autre papier de l'arrondissement ;
Aller au commissariat pour prendre un rendez vous de 2 mois.
gestion arriérée dépassé des années 60
pour quand le changement
b ns
لا حول ولا قوة الا بالله
انتظروا في الانتخابات المقبلة صناديق فارغة يا حكومة الضرائب والغرامات.
غرامات منذ استيقاضنا من النوم حثى ركوننا اليه و ربما حثى في المنام .
و في انتظار غرمات جديدة تصبحون على غرامات
لاحول ولا قوة الا بالله
الطلاب يطلب ومرتو تصدق
ماقدنا فيل زادونا فيلة علامات الساعة هادي
الله يسهل على الجميع يخرج من هاد البلاد نخليوها لسي نعمان لحلو يغني بلادي يازين البلدان
والله يلا قهرتونا... الله ياخذ الحق.
-أي قانون كيخدموه فقط وكيفكروا ديما في عقوبات مخالفة القانون.
-يعني هاد المغاربة مايفكروا غير فالغرامات.
برافو مهندسي وزارة الداخلية
ملحوظة :بطاقة إلكترونية أو بلاستيكية التكرفيص ديما كاين كل 10 سنوات ديما 4 كيلو ديال الاوراق
انقدوا الشباب واعتقوهم من مخالب البطالة بدلا من تسليط العقوبات الواهية عليهم.
كان ينقص فقط فرض غرامة عدم رد السلام على الضابط!
هل البرلمان يدافع عن من يمثلهم أم يسعى لاقتيادهم الى المحاكم والسجون؟
اليوم اقراء أغرب القوانين المتعلقة بإثبات الهوية في العالم.
في حالة عدم طلب تحدد غرامة في حالة عدم التجديد تفرض غرامة وفي حالة عدم القدرة على تقديمها وهذا هو الهبال تنفذ غرامة؟
المهم هذا البرلمان الذي قرر تمرير العقوبات والتي هي جنحية في بعضها وليست بمخالفات، لماذا لم يقم بتحديد الوثائق المطلوبة لاستخراج البطاقة وثمن الخدمة ومدة صلاحية الوثيقة بدل ترك ذلك للنص تنظيمي يصدر عن وزير الداخلية؟
اليس ذلك هروب من المسؤولية وفتح باب السلطة التقديرية للحكومة في استنزاف المواطن من حيث شروط طلب الوثيقة ومدة صلاحيتها ما يمس بحق الاعتراف والانتماء للوطن.
فعلا بلاد البرلمان الفاسد والشعب الضحية أمام الحكومة المفترسة التي تريد ملء ميزانيتها من اي مصدر ممكن وتشجع ظروف الرشوة لدى موظفيها.
لك الله يا وطن
الشكوى بكم لله الواحد القهار و لله أقوى منكم و الحساب أمام الله تعالى عند اللقاء.
السي لغاية اتق الله في المساكن و المناطق النائية إلى ملتقى التلاجه عامرة و الفيلا راه كاينين لينال تتعشوا ببراد من شاي و خبز .
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تدكر ايها المواطن تدكر جيدا و لا تنسى الانتخابات قريبة
المقدم أو الشيخ ماعمرو غيعطيك شهادة السكنى إلا لكنتي ساكن يعني ولد البلاد أو شاري الدار
هذه قوانين تجارية
الهدف منها " حلب المواطن "
الدولة يجب أن تكون في خدمة المواطن
صاحب هذه القوانين
يجب أن يفهم
إذاكانت الدولة غير قادرة على توفير الشغل للمواطن
فيجب عليها كذلك
إعطاء 200 درهم غرامة يومية لكل مواطن .
إذا عجزت الدولة عن توفير العمل لكل مواطن
Air France....والفاهم يفهم
الدولة كتقلب غير فين تدخل الفلوس وبس.
المنكر في قمة الطغيان والحكرة والظلم .
يلا باغين تديرو الخير في الشعب عطيوا للناس هذه البطاقات التعريف ب صفر مصاريف أي بدون مصاريف .
وحتى جواز السفر خصوا يكون مجانا مجانا مجانا .
الله يعفو على هذا البلاد والعباد من المسؤولين كبار ولا صغار بحال بحال .
ومن يعاقبكم أنتم حين كذبتم على شعب بأكمله وواعدتموه بأن البطاقة الحالية سوف تنوب عن شهادة السكنى وعقد الازدياد ثم بعد ذلك لم يحصل شيء من هذا القبيل.
ليس من المعقول وليس من الصواب أن يتوفر المواطن على البطاقة الوطنية التي تستوجب العديد من الوثائق وفي الاخير يطلب منه شهادة السكنى أو نسخة من عقد الازدياد!
إن كانت هذه المعلومات إختيارة . فلما العقوبة في عدم تجديد معلومات البطاقة الوطنية؟
أولا يجب رأيت كيف يكابذ الناس الأمرين فقط لوضع طلب البطاقة الوطنية. يجب الحضور في 4 صباحا لكي تتمكن من تقديم الطلب. و الله إلى حشومة
هل منكم من قرأ قانون البطاقة الوطنية 35-06، فهي تقريبا نفس العقوبات الجزرية لمن اغفل عن انجاز البطاقة لكن لم تكن تطبق هذه العقوبات فهي ليست جديدة، ثانيا لمن ينتقد و يسب كالعادة فهذه البطاقة لها أهداف أمنية لتامين سلامة الوطن و المواطنين عندما تعمم و يجني الشعب ثمارها عند اذن ستفهمون و اخيرا ولماذا تقلون هذه العقوبات هي في صالح الدولة و كأنكم أعداء لهذه الدولة ياربي غير من دابا لعشر سنوات يغطيو مصاريف الاستتمار، قراوا افهموا عاد هضروا الله اجازيكم اولا سكتوا فسكوت خير من إشعال الفتنة و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ويديرو العنوان بوحدو فبطاقة خاصة بيه !!
و إلا الواحد فينما يكري بلاصة جديدة يبدل لاكارط, راه ميمكنش !!
سن الدولة لهذه القوانين بسرعة هذفه ملء الخزينه و تخفيض سن إلى 16 سنة لزيادة ملء الصندوق.
المشكل هو تعقيد المسطرة الادارية ، السفر كيلمترات للحصول على عقد الازدياد. مزيدا من الحلب ، هذا القانون داز بسرعة البرق لأنه سيسمن صندوق الدولة.
مزيدا من التألق يا س الفتيت مول الداخلية.
في يوم رمضاني حار سافرت مسافة 600km الى قنصلية المملكة بفراكفورت لتمديد مدة صلاحية جواز السفر المغربي.
سألوني عن نسخة من البطاقة الوطنية التي كنت قد نسيتها بالمنزل، رفض أخونا تمد يد جوازي مع العلم
أني اخدت البطاقة الوطنية من نفس القنصلية . بعد مقابلة نائب القنصل رفض هو الاخرو قال سنمدد لك لكن بدل 5 سنوات ستحصل على سنتين و نصف فقط. أحسست بالحكرة، فقبلت و قلت له هذا آخر يوم لي عندكم. بعد اسبوع قدمت طلب الحصول على الجنسية الالمانية تم حصلت عليها بعد اقل من شهر.
حصل هذا قبل 9 سنوات. احمد اني لا حاجة لي بعد بمثل هذه القنصلية.
قبل الآخرة .
حساب الآخرة قدام الله يسير على المومنين
و عسير على الظالمين .فلا فضل على حاكم و غني على فقير و مسكين .
اما حساب الدنيا فهو عسير على الفقراء و المساكين
و يسير على المفسدين و الظلمة و مستغلي
مناصبهم و العائلات الكبار و دوي النفود .
و ما نشهده و نحس به اليوم هو انتقام
جماعي من المواطن المغربي .الذي سوط
لدستور 2011 .كما انتقم الطغاة من تورات ما
يسمى الربيع العربي .
فالشعب المغربي وراء جلالة الملك في تورة
ملك و شعب ضد الفساد و المفسدين .
C'Est insultant pour nous marocains de devoir renouveller notre citoyenneté chaque 10 ans en allant au commissariat et demander de renouveller notre carte nationale. Cela devrait cesser et le ministre de l'intérieur devrait adapter la loi de la citoyenneté et de la carte nationale à notre constitution qui stipule que toute personne née sur cette terre est un citoyen marocain permanent et ne doit pas renouveler sa citoyenneté.
حسبنا الله ونعم الوكيل
نفس الشيء قالوه فيما يخص البطاقة بيوميترية ومع دالك ،فين ما مشيتي يطلبون منك الوثائق ل قالو عليهم البطاقة بيوميترية غادي تكفي.
أين هو التحسيس والتوعية وتبسيط المساطر في الحصول على الوثائق الإدارية.
نخشى عليكم من ثورة الجياع... الظلم لن ينتصر أبدا.
لعفووووووو
للتحسيس بالقانون الجدبد للبطاقة الوطنية حتى يمكن للمواطن العلم به و تفادي الغرامات...اما ان يصادق على القانون دفعة واحدة دون تحسيس سينزل على المواطن كالصاعقة وخصوصا الاشخاص الاميين البسطاء الذين يجهلون القانون....
الإستثمار في الرأس المال البشري، خصوصا في التعليم و التربية أحسن وسيلة لخلق مواطن صالح يعرف ما له و ما عليه.
اسعى القاو المغاربة مامسوقينش
خلاوهوم حتى نساو شويا
اوهوما اخرجوا بهاد القرار
الصندوق راه خوا يا هاد الى الناس الى خليناكوم على خاطركوم راكوم تما والصندوق غادي كيخوا
Le pouvoir, méfiant et coupé du reste de la nation, doit, afin de présérver ses privilèges et ses intérets, contrôler, faire peur, mater, persécuter, imposer, se comporter comme un corps uni et solidaire en face des classes laborieuses.
La classe possédante-dominante fait usage de tous les moyens pour distiller, au sein des petites gens, la crainte, le désespoir, la honte, la soumission volontaire et l'acceptation du réel tel imaginé par la caste d'en haut.
المواطنون في بريطانيا بدون بطاقة ومنذ قرون وليس هناك مشكل
اوا الله استر على حكومة وعلى عقلية معقدة