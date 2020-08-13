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الرئيسية | مجتمع | غرامات مالية تنتظر مخالفي القانون الجديد لبطاقة التعريف الإلكترونية

غرامات مالية تنتظر مخالفي القانون الجديد لبطاقة التعريف الإلكترونية

غرامات مالية تنتظر مخالفي القانون الجديد لبطاقة التعريف الإلكترونية
هسبريس من الرباط
الخميس 13 غشت 2020 - 02:00

دخل القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية حيز التنفيذ بالمغرب بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وعند دخول القانون الجديد الخاص بالبطاقة الوطنية الإلكترونية حيز التنفيذ، تظل البطاقات الصادرة قبل هذا القانون صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها، أو حدوث تغيير في معطى من معطياتها.

ويتضمن القانون الجديد عقوبات بالنسبة لكل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛ إذ تنص المادة 15 على غرامة من 300 إلى 400 درهم.

كما يعاقب بغرامة من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية في الحالات المتعلقة بتغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة، أو تصحيح مكان الولادة أو رقم رسم الحالة المدنية أو النسب، أو تغيير عنوان السكن، أو ضياع البطاقة الوطنية للتعريف أو سرقتها أو تعرضها للتلف، أو انتهاء صلاحيتها، أو تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية "زوجة" أو "أرملة" أو "أرمل"، أو بلوغ القاصر 12 سنة.

وتنص العقوبات كذلك على غرامة من 100 إلى 150 درهم لكل شخص يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية ولم يتمكن من تقديمها إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.

وأكدت المادة 16 أن البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تظل صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغيير في إحدى معطياتها.

وكان المجلس الحكومي صادق، أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي كان وزير الداخلية عرضه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم 6 غشت الجاري، إلى تفعيل أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية، ولا سيما المواد 6 و12 و14 منه.

يشار إلى أن مشروع هذا المرسوم يحدد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها (10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة، و7 سنوات على الأكثر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة شمسية كاملة)، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.

كما يحدد هذا المشروع الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على هذه البطاقة وكيفيات إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا الإجراءات الخاصة بإنجاز هذه البطاقة بالنسبة للقاصر، بالإضافة إلى حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للشخص الذي يتجاوز عمره 12 سنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (145)

1 - مواطن الخميس 13 غشت 2020 - 14:06
وما فائدة البطاقة الوطنية الجديدة إذا كنت ستتكبد عناء البحث والسفر لجلب عقود الإزدياد الأصلية؟؟؟
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783
2 - karim الخميس 13 غشت 2020 - 14:08
هذا ارهاق للمواطن واثقال لكاهله وبحث عن مضادر جديدة لتمويل خزينة الدولة.
لا يمكن لشخص يكتري مكان السكن ان يغير في كل مرة بطاقته الوطنية.

بالمقابل لماذا لا تقومون بعملية تغيير البطاقة بطريقة الكترونية دون حاجة المواطن للتنقل. باستثناء حالة أخد البصمات
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728
3 - مي و افتخر الخميس 13 غشت 2020 - 14:09
دولة تنتظر متى تحلب المواطن متى امكن و متى سمحت الفرصة ولو ضئيلة هاذ القوانين سريعة الاستصدار ولكن قانون تجريم الاثراء الغير مشروع شي كيشوف فشي ووحلوها ليه عادي او قوانين جزر شركات المحروقات لي استغنات رغم رخص البترول و .........هذا هو المغرب خاصهم يحكرو على التقطة الاضعف م............عليه
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624
4 - مجرد رأي الخميس 13 غشت 2020 - 14:10
يبدو هذا صعبا خصوصا وأن هناك طائفة كبيرة جدا من المواطنين يغيرون سكنهم كل سنة بسبب الرهن أو الكراء فتغيير البطاقة بسبب تغيير أحد معطاياتها جيد إلا أنه لايناسب الجميع خصوصا والحال أن هناك عدد كبير من الناس لايملكون السكن الخاص بهم وإنما تجدهم قد غيروه كل سنة لظروف خاصة بهم . كان هذا مجرد رأي
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422
5 - حميد الخميس 13 غشت 2020 - 14:11
شكرا على هذه الغرامات.. مزيدا من التألق للحكومة
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465
6 - %%%% الخميس 13 غشت 2020 - 14:12
pourquoi pas vous donner le pin de notre carte bancaire .et prélevez tous et vider les poches du peuple .comme ça et je ne pense pas que vous serez satisfait
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268
7 - علاء الخميس 13 غشت 2020 - 14:15
هذا حال الدول المتخلفة والدكتاتورية عقوبات فقط . فرق كبير بين أن تكون دولة وأن تكون ...
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441
8 - kata الخميس 13 غشت 2020 - 14:15
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واش هذه الدخلية حادگا غير في سرعة تنفيذ الغرامات لماذا لا تقتل كل بطالي زايد في الدنيا باش تفرغ للكل فقير حتى يسهل عليها الوصول للكل أسرة متوسطة الدخل فتنفذ عليها كل الاحكام التي تطرح في اجتماعهم بكل حرية
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191
9 - visiteur الخميس 13 غشت 2020 - 14:16
في المغرب كثرة العقوبات تعني كثرة الرشاوي و الاستفزازت . يا ربي شي فيزا
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346
10 - كريم الخميس 13 غشت 2020 - 14:16
هاذ الشي سميتو لبسالة عيقتو بزاف. دبا غاذي يولي يبتزو الناس لناس لكارت ديالو . باركا متمثو فهاذ الشعب
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256
11 - حمزة الخميس 13 غشت 2020 - 14:16
تبحثون عن كل ما يمكن أن يسلب للعباد أموالهم بينما تبتعدون عن كل ما يمكن أنويكشف سرقتكم لأموال الصناديق والمشاريع العمومية بدأتم تقتربون من النظام المصري
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293
12 - Amine الخميس 13 غشت 2020 - 14:16
Haha money printer for Moroccan gov goes better, noice.
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61
13 - مغربي الخميس 13 غشت 2020 - 14:17
يا سلام الغرامات واعربن فيهم ...................
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171
14 - احمد فريد الخميس 13 غشت 2020 - 14:18
هادو كثروا من الغرامات قانون مورى خوه بغاو ارضوا فلوس الدعم صحة
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168
15 - الله يستر الخميس 13 غشت 2020 - 14:19
زعما البطاقة الوطنية ختارو ليها وقت جد مناسب الله يعطيهم الصحة..حالة الطوارئ...كورونا بالعرارم....الحاله المادية ...عدم التنقل الا للضرورة ...او بمعنى آخر الا لتجديد البطاقة..و العفووووو ...والادارات عندنا قبل متوقف عليهم كيقضيو ليك الغرض....
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270
16 - مغربية الخميس 13 غشت 2020 - 14:19
دبا أنا غيرت مكان السكنى ضروري خصني نغير البطاقة واخة مزال مدة الصلاحية ديالها
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82
17 - دقت ساعة الانضباط، الخميس 13 غشت 2020 - 14:19
هذه مناسبة للتذكير بوجوب حمل البطاقة الوطنية،

وكون عدم حملها يعرض صاحبها لغرامة من 100 و 150 درهما اذا ما لم يقدمها للشرطة او الدرك في حال المراقبة في الشارع

زائد الغرامة على الكمامة 300 درهم على الأقل = 400 درهما على الأقل !

بالمناسبة كذلك، فعدد الملزمين حاليا باستصدار البطاقة من 16 وما فوق يشكل رصيدا مهما من حيث الكم اذا كل واحد ادى واجباتها، سوف تساهم في ملئ الخزينة، ولو انها لن تغطي نفقات الاصدار

المهم

دقت ساعة الانضباط، دقت ساعة الفورة، دقت ساعة دفع الواجبات لاستيفاء الحقوق التي طالما نودي بها في مختلف المحافل السياسية الوطنية
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-240
18 - N.H الخميس 13 غشت 2020 - 14:19
هذا يعني أن عند بلوغ الفتاة أو الفتى 16 سنة لم يعد قاصر
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69
19 - Aissa الخميس 13 غشت 2020 - 14:20
واش دابا حتى الوليدات الصغار غتكون عندهم بطاقة التعريف؟هادي سابقة في التاريخ
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86
20 - marocaine الخميس 13 غشت 2020 - 14:21
المهم هو تدخل فلوس الصندوق في جميع الحالات تخلص غرامة
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112
21 - فقير الخميس 13 غشت 2020 - 14:21
بعد صندوق كورونا،ياتي الدور علي صندوق البطاقة الوطنية بشقين : شق باستخلاص التنمر وما جاوره والشق الثاني بتطبيق الغرامة .مزيدا من الصناديق التي تدر الملايير للدولة .هاك جوج فرنك من صندوق كورونا وارا الملايير تخرج من ظهر الشعب .ارا برررع!!!
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136
22 - طارق الخميس 13 غشت 2020 - 14:22
حكومة تتنتاقم من الشعب.و بهدا الوزير باغي يدخل الشعب كولو للحبس...حيت مقدرش على كروش الحرام.الشعب هوا الحيط القصير يرجع عليه فيدور.....حيدتو حس المواطنة منا و من الجيل الصاعد فقط بقرارتكم الديكتاتورية....الهجرة هيا الحل...ليبغا يكبر وليداتو في وسط تيعرف الحق و القانون و تيعطي قيمة للبشر.. ماشي تيتعامل مع البشر على اساس خروف في المزرعة ديالو..
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140
23 - mounir الخميس 13 غشت 2020 - 14:22
اضعف حكومة دازت فالمغرب الله ياخد فيكم الحق .كيما كتسرقو الشعب الله يخلصكم من عندو . قاليك باش رويضة الدور ديال اقتصاد على ظهر الشعب .
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101
24 - الراشدي الخميس 13 غشت 2020 - 14:23
البطاقة الوطنية فعلا تحديث جيد سيتضمن كل المعطيات الشخصية للمواطنين مما تجعله يستغني عن الإدلاء كل مرة بنفس الوثائق لولوج الخدمات الإدارية لكن لابد من تنظيم مواعيد تقديم الطلبات كي لا تسقط في فوضى تتسبب في استفحال انتشار الفيروس بسبب الازدحام
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-97
25 - خالد الخميس 13 غشت 2020 - 14:23
تبارك الله على بلادي الغرامات فيها كتر من الحقوق اللهم بارك وزيد في دلك
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97
26 - مغربي عزالدين الخميس 13 غشت 2020 - 14:23
الله اهديكم كورونا من جهة والبطالة من جهة وزايدينا بكارت جديدة والغرامات وزيد اوزيد.
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71
27 - مواطن كادح الخميس 13 غشت 2020 - 14:24
الدولة بين عشية و ضحاها كتخرج قانون جديد لي كيصبح فيه جل المغاربة مخالفين للقانون كل مرة كتخرج لينا بي بلان الله افرجها على هاد الشعب يارب
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79
28 - ج مصطفى الخميس 13 غشت 2020 - 14:24
الحمد لله
اللي بقى من كورونا نكملوه مشاكل
واش ماكاينش شي حاجة اخرى عندكم من غير الغرامات والسجن .
يجب تبسيط المساطر حتى يتسنى للجميع باستبدال الوثاىق الشخصية .
شعب الغرامات
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61
29 - تطواني الخميس 13 غشت 2020 - 14:25
ولله مكاين فهاد دولة غير غرامات و خلص خلص.... بغينا قرارات تفرح الطبقة الضعيفة
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56
30 - ابو جنة تسنيم الخميس 13 غشت 2020 - 14:27
قبل سنوات تم التطبيل لبطاقة التعريف الحالية بكونها غير قابلة للتزوير ، وبانها ستعفي حاملها من عقود الولادة وشهادة السكنى وغير ذلك ..لكن حليمة ظلت على عادتها القديمة بحيث يطلب من المواطن عند الضرورة الادلاء بعقود الولادة وشهادة السكنى وشهادة الحياة ...وها نحن الان مطالبون بالحصول على البطاقة الجديدة التي ربما لن تمضي عليها سوى شهور ليظهر عوارها... ايتها الدولة ارفقي بالمواطن فبعد ايام سنرى الصفوف الطويلة تحت حر الشمس وخطر كورونا ....
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82
31 - mostafa الخميس 13 غشت 2020 - 14:28
la carte d identité est devenu un simple gadget qu `on l` envoie au citoyen par poste
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15
32 - مواطن x الخميس 13 غشت 2020 - 14:28
الدولة تستغل حالة الطوارئ لتمرير قوانين تعسفية ولا تعرف سوى لهجة الامتثال أو الغرامة و السجن.

هذا لا يليق بأي دولة محترمة وتحترم مواطنيها.

نتحول ببطء نحو دولة قمعية مثل مصر، ستفرض علينا غرامات في حالة عدم الابتسام في وجه رجال السلطة.

عدم وجود قيادات ذات كفاءة سيسمح للدولة باقرار المزيد من القوانين الاضطهادية.
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88
33 - عجيب الخميس 13 غشت 2020 - 14:28
انا كي بان لي غير قولوها مباشرة للمواطن باش يقسم معاكم رزقوا . الحل الوحيد للقاتو هاد الحكومة هي الغرامات ، كي بان لي كلشي فيه غرامة حتى الاوكسجين الله ينعل لي ما يحشم . تغيير العنوان قال ليك بدل البطاقة او الغرامة راه كاين لي كل شهر كي بدل العنوان غير كاري ؟؟؟؟!!!!
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61
34 - الأضرعي الخميس 13 غشت 2020 - 14:29
بعد قراءة هذه الشروط اتضح أن التغيير حتمي وإجباري غير أنهم غلفوه بإطار اختياري بادئ الأمر ، عموما هذه إحدى الأساليب الخبيثة لامتصاص ردود الفعل الشعبية هههه
زيدوا حلبوا من الشعب بالغرامات والضرائب حتى نشوفوا فين أتوصلوا
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55
35 - محمد علي الخميس 13 غشت 2020 - 14:30
دخول القانون الجديد حيز التطبيق سييمكن الخزينة العمومية من سد العجز ولو بقسط رمزي في زمن تفشي الكورونا وتراجع مداخيل الخزينة في ظل الازمة الاقتصادية.
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16
36 - Simo الخميس 13 غشت 2020 - 14:30
Nouvelle carte avec des procédures vieillottes et archaique
Il faut passer par l'arrondissement de police pour remettre une liasse de papier toujours les mêmes;
revenir dans 24h pour recevoir un autre papier de l'arrondissement ;
Aller au commissariat pour prendre un rendez vous de 2 mois.
gestion arriérée dépassé des années 60
pour quand le changement
b ns
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28
37 - بيضاوي الخميس 13 غشت 2020 - 14:35
جميع المشاكل حلوهم باقي ليهم غير البطائق. لا حول ولا قوة الا بالله
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37
38 - مغربي الخميس 13 غشت 2020 - 14:37
انا مفهمتش هاد البلاد لا حقوق لا عمل لا والو هالكين المواطنين بالفقر والبطالة وانعدام فرص العمل ؤزيدين كيقلبو كيفاش اخرجو من بنادم الريال التالي الي غيكسبو .
لا حول ولا قوة الا بالله
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55
39 - كرشاح الخميس 13 غشت 2020 - 14:37
تشوف الدولة شي طريقة أخرى باش تكريسي اما هادي ولفناها 400 ريال كتحل المشكل
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28
40 - سعيد الخميس 13 غشت 2020 - 14:38
ايام الثمانينات والتسعينات لم نكن سمع بالتهديد من السلطات من لم يفعل سنطبق عليه القانون من لا يفعل سيتعرض للعقوبات هذا عيب وعار أن تتكلم الحكومة مع الشعب المغربي بهذه الطريقة انا مواطن مغربي تحت حكم الملك محمد السادس نصره الله وتحت قانون الملك محمد السادس نصره الله وحفظه أما هؤولاء الذين يتعملون مع الشعب المغربي بالتهديد والوعيد انتم كذلك موظفين وليس لكم الحق أن تهددون المواطن دائما اقول الحمد لله اننا دولة ملكية يحكمها الملك الحمد لله على هذه النعمة والله لو كانو من يحكمون لذهبنا إلى المزبلة ندعو الله بطول العمر للملك محمد السادس نصره الله وندعو الله أن يبقى المغرب دولة ملكية يحكمها الملك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
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-27
41 - محمد الخميس 13 غشت 2020 - 14:39
بداتم تتعاملون مع المواطن بالغرامات ولا حل اخر غير ذللك لا باس اجيبوني اين غرامات من نهبوا اموال الشعب اين سجن من نصبوا في اراضينا اين غرامات من ارتشوا و عتو في الارض لسنين وفي الاخير كانت الغرامة /عفا الله عما سلف /كيف تحكمون /الا تستحييون/
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27
42 - med الخميس 13 غشت 2020 - 14:39
مشيت اليوم ندفع الوثائق وانا نتخلع من هول ما رايت جحافل من البشر يتهافتون امام الكوميسارية لا مسافة امان بزاف بلا كمامة ورجال الامن ومديرينهاش وجالسين كيوزعو الارقام على الناس بحال عام البون احد المتواجدين بعين المكان قال لي ملي كتشوف بحال هادشي كتفهم ان داكشي لي كيبقاو اقولو فالتلفزة غير سينما...واش ا عيباد الله مديرية الامن بميزانيتها كاملة متقدرش دير موقع فيه خانة كتعمر رقم بطاقة التعريف ديالك وزر مكتوب فيه طلب موعد كتكليكي عليه كيعطيك رقم وتاريخ وساعة لي تجي فيه وكلشي مرتاح ...هادشي عندو زوج تفسيرات لا ثالث لهما يا نتيجة اهمال وسور تسيير يا بغاو امرضونا حيث ملقيتش ليه تفسير اخر
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53
43 - يوسف الخميس 13 غشت 2020 - 14:42
تطبيق هدا القانون في هده الظروف الصعبة يعتبر ظلم لمن انتهت صلاحية بطاقته الوطنية.
انتظروا في الانتخابات المقبلة صناديق فارغة يا حكومة الضرائب والغرامات.
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41
44 - عاديلينهو الخميس 13 غشت 2020 - 14:42
المغرب ولا غادي غير بالعقوبات...قولو بغيتو تعمرو الخزينة و توزعوها على كروش الحرام
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31
45 - مغربي الخميس 13 غشت 2020 - 14:42
الى هذا الحد اصبحت الغرامات تلاحقنا خلال معيشنا اليومي .
غرامات منذ استيقاضنا من النوم حثى ركوننا اليه و ربما حثى في المنام .
و في انتظار غرمات جديدة تصبحون على غرامات
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25
46 - Momo الخميس 13 غشت 2020 - 14:43
ما كاين هاد الايام غير الغرامة ؟ غرامة الكمامة ، رخصة السياقة لدراجة النارية ،غرامة على البطاقة الوطنية ،!! مابقا والو على غرامة تنفس الاكسجين¡!!!!!!!!
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28
47 - كان يا مكان الخميس 13 غشت 2020 - 14:47
هذه أضعف حكومة في تاريخ المغرب على الإطلاق. الوسيلة هي الدين والغاية المناصب وحلب الأبقار.
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21
48 - مغربي بالمهجر الخميس 13 غشت 2020 - 14:47
لماذا نحتاج إلى السفر كيلومترات لعقد الأزدياد النسخة الكاملة للإزدياد ، ولماذا هذه الأثمنة ، مثلا جواز السفر الأوروبي ثمنه 30 اورو وصالح 10 سنوات بينما المغربي هنا بمديد قمت بتعديله ب 80 أورو وصالح 5 سنوات فقط
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17
49 - احمد الخميس 13 غشت 2020 - 14:47
الحكومة متعرف غير العقوبات للمواطن لا تدافع عن مصلحته اول حكومة في المغرب أصدرت عدة قوانين لمعاقبة المواطنين
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14
50 - ن .ن الخميس 13 غشت 2020 - 14:48
اجراءات الحكومة اصبحت تهدد المواطن كاننا في حرب وهده هي الديكتاتورية القمعية لتوفير المال عن اخطاء بسيطة والهروب من الازمات ككرونا والبطالة
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22
51 - belahcen الخميس 13 غشت 2020 - 14:50
ان اخذ موعد لتجديد البطاقة هل تعلمون كيفية ان تصل في الصباح الباكر وتاخذ الرقم وتبقئ في الصف لمدة تزيد عن خمس ساعات او اكثر فتصوروا كيف يطالبون المواطن لكي يجدد للبطاقة او تسجيل من جديد .نطالب مديرية الشرطة بفتح ملحقات لكي نجدد البطاقة بدون تغيير اي شيء.اما اذا كان هناك تغيير فايفرقوا بين هذه وتلك لكب لا بكون هناك ازدحام في الشارع امام ابواب ادارة الشرطة سوى لتجديد البطاقة وهي الفءة الاكثر ممثلة في الزحام في هذه الموجة الوباءية .واعطيكم هنا ان اامواطن والمواطنة يعانين سوى لتجديد البطاقة يومين او ثلاث ايام لكي ياخذ الموعد .فراجعوا وتبينوا من هذه الظاهرة .لان اللتزام بالتباعد لا يحترمه احد يوى داخل مغفر الشرطة اما قبل فلا احد يلتزم لان الازدحام على الرقم وثانيها الصف للدخول الى الداخل .شيء لا يطاق لهدا يوجد عزوف عن التجديد .
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11
52 - احمد الخميس 13 غشت 2020 - 14:51
الله ياخد الحق من كل من يسعى إلى ظلم العباد
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20
53 - عبد الله من مكناس الخميس 13 غشت 2020 - 14:51
المهم هوا تكون كتنفع فلاءدرات وتنقص علينا هدوك الشواهد الادارية اما العقوبات ديال الفلوس خصها تحييد ماخصهاش تكون
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11
54 - المغاربه الخميس 13 غشت 2020 - 14:55
حسبي الله ونعم الوكيل
لاحول ولا قوة الا بالله
الطلاب يطلب ومرتو تصدق
ماقدنا فيل زادونا فيلة علامات الساعة هادي
الله يسهل على الجميع يخرج من هاد البلاد نخليوها لسي نعمان لحلو يغني بلادي يازين البلدان
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15
55 - Hammadi الخميس 13 غشت 2020 - 14:55
من الاحسن ان نحمل معنا الحالة المدنية .بها جميع المعلومات ما خاصناش لا جديدة لا والو .هذ الدولة فالح غير فالغرامات و الادانات و الشرطة القضائية مازالت تفعل ما تشاء في المحاضر القضاء في ازمة كل القطاعات في ازمةً.اختاروا توقيت كورونا لاخراج مجموعة من القوانين المثيرة للجدل .الله افرج علينا و كان
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14
56 - تقهرنا الخميس 13 غشت 2020 - 14:55
زيد الشحمة فظهر المعلوف ؟!!
والله يلا قهرتونا... الله ياخذ الحق.
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57 - مهتم الخميس 13 غشت 2020 - 14:57
هاذ القانون جاء في وقته.لاننا اشتقنا كثيرا لاداء الغرامات.شكرا لأنكم تذكرتمونا...
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4
58 - Adil الخميس 13 غشت 2020 - 14:58
غرامة في حق شخص عمره 16 سنة حلل وناقش؟؟؟؟
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23
59 - مصطفى السوسي الخميس 13 غشت 2020 - 14:58
ديما العقوبات.
-أي قانون كيخدموه فقط وكيفكروا ديما في عقوبات مخالفة القانون.
-يعني هاد المغاربة مايفكروا غير فالغرامات.
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11
60 - حكومة فاشلة الخميس 13 غشت 2020 - 14:59
لا تغيير في المحتوى لا فائدة أو تخفيف الإجراءات للمواطن فقط الغرامات
برافو مهندسي وزارة الداخلية
ملحوظة :بطاقة إلكترونية أو بلاستيكية التكرفيص ديما كاين كل 10 سنوات ديما 4 كيلو ديال الاوراق
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12
61 - salwou الخميس 13 غشت 2020 - 15:00
شخصيا كنسكن غير فبيث وعمري فوق خمسين سنة ويتيم كاري هذ البيث ومايمكن للمالكين الاصليين يعطيوك شهادة السكنى ومن حقهم حيث ملكهم وماشي راهنة دار او كارياها واش فنظر الحكومة ملي يبغيو هذ الناس بيثهم ويقولو ليا خوي شكون لي غادي يعطيك شهادة السكنى واخا كتجيب لهم حسن السيرة للاسف ماكتفكرو فالماسكين ولا فالفقراء غير ايلى نبهكم ملكنا الهمام اما باقي القرارات تتاخذها على حساب الطبقات المتوسطة لي لاباس عليها sorry
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4
62 - أيمن الخميس 13 غشت 2020 - 15:01
هل هذا يعني أن الأطفال من سن ١٢ سنة يجب أن يتوفروا على بطاقة وطنية ؟؟. و ما فائدتها بالنسبة لهذه الفئة ؟؟
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8
63 - انقدوا الشباب بدلا من التسلط الخميس 13 غشت 2020 - 15:03
لماذا لاتفكرون في تخفيف الحمل والعناء على الاسر التي جاهدت وقاوت على ابنائها حتى نالوا الشواهد الكبرى.كالدكتراء والماستر والاجازة وهم عالة على ذويهم الكهول الذين يتدبرون مصروفهم اليومي بالكاد او ذوي المعاشات الهزيلة ويتفرجون على ابنائهم يحترقون كالشمعة يوما بعد يوم وسنهم وشواهدهم تمر عليها السنين وتتقادم.
انقدوا الشباب واعتقوهم من مخالب البطالة بدلا من تسليط العقوبات الواهية عليهم.
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13
64 - aziz الخميس 13 غشت 2020 - 15:04
للأسف....بلادنا او مسؤولونا اللامسؤولون لا يزالون يعيشون في الماضي العتيق ، حكومة فاشلة بكل المقاييس و في جميع المجالات و في كل الظروف ...نحن أمام وباء يفتك بشعوب عظمى و أنتم تضعون قوانين لتأزيم الشعب أكثر، حسبنا الله و نعم الوكيل
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13
65 - السكنداوش الخميس 13 غشت 2020 - 15:05
لو كانت الدولة استثمرت في بناء المواطن فلن تضطر لفرض عقوبات على الشادة والفادة، اللهم إذا كان الغرض هو ملء الصناديق بالكَرمَومة!
كان ينقص فقط فرض غرامة عدم رد السلام على الضابط!
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66 - lhogra الخميس 13 غشت 2020 - 15:05
ولينا بحال العبيد واكتر والله إلى هاد شي فايت بزاف
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10
67 - مواطن الخميس 13 غشت 2020 - 15:06
ان اصدار اي قانون يتطلب احترام الصياغة القانونية تفاديا لاي لبس او سوء تطبيق . مع مراعاة احكام و مقتضيات الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان التي صادق عليها المغرب. فما معنى -مثلا-"عدم تمكن المواطن من الادلاء بالبطاقة الوطنية؟من سياق النص يفهم انه لايرفض اي انه يمكن ان يكون قد نسيها او حتى سرقت منه او فقدها ولم ينتبه الى ذلك الخ .. فلماذا يعاقب باداء غرامة مبالغ فيها(200 درهم. )؟.هذا يعني اننا اصبحنا جالية اجنبية مقيمة بالمغرب.وهذا يتنافى مع مبدأ حرية التنقل الني ينص عليها الدستور. و هذا يذكرني بما كان يجري خلال سنوات الىرصاص حيث كان يتم اعتقال كل من شخص لا بحمل البطاقة الوطنية .فسبحان الله. كم يتراجع المغرب الى الوراء..
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68 - Karim الخميس 13 غشت 2020 - 15:06
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلم او ساعد على ظلم المواطن
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13
69 - حسين الخميس 13 غشت 2020 - 15:07
الكريساج المؤسساتي القانوني وبرداء عسكر فاشي نازي.
هل البرلمان يدافع عن من يمثلهم أم يسعى لاقتيادهم الى المحاكم والسجون؟
اليوم اقراء أغرب القوانين المتعلقة بإثبات الهوية في العالم.
في حالة عدم طلب تحدد غرامة في حالة عدم التجديد تفرض غرامة وفي حالة عدم القدرة على تقديمها وهذا هو الهبال تنفذ غرامة؟
المهم هذا البرلمان الذي قرر تمرير العقوبات والتي هي جنحية في بعضها وليست بمخالفات، لماذا لم يقم بتحديد الوثائق المطلوبة لاستخراج البطاقة وثمن الخدمة ومدة صلاحية الوثيقة بدل ترك ذلك للنص تنظيمي يصدر عن وزير الداخلية؟
اليس ذلك هروب من المسؤولية وفتح باب السلطة التقديرية للحكومة في استنزاف المواطن من حيث شروط طلب الوثيقة ومدة صلاحيتها ما يمس بحق الاعتراف والانتماء للوطن.
فعلا بلاد البرلمان الفاسد والشعب الضحية أمام الحكومة المفترسة التي تريد ملء ميزانيتها من اي مصدر ممكن وتشجع ظروف الرشوة لدى موظفيها.
لك الله يا وطن
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70 - Samir الخميس 13 غشت 2020 - 15:07
اتركوا المخزن يضع قوانينه و ليطبق الشعب قوانينه الخاصة.
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11
71 - Azemmour. الخميس 13 غشت 2020 - 15:08
Ma question:Est-ce que les autorités ont commencé à établir la nouvelle CIN. merci.
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-8
72 - مسكين المواطن المغربي الخميس 13 غشت 2020 - 15:09
واش في هذا البلاد ناعندكومش الا الغرامات و العقوبات. المواطنون في المغرب تعاملهم الحكومة و الدولة كالقطيع. فينما تحراف لكم طحنو المواطن ومارسو عليه التسلط و العقاب. فشلكم في تدبير شؤون البلاد يدفعكم للانتقام من المواطن.
الشكوى بكم لله الواحد القهار و لله أقوى منكم و الحساب أمام الله تعالى عند اللقاء.
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14
73 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الخميس 13 غشت 2020 - 15:09
لماذا لا تقوم وزارة الداخلية بحملة في القرى والمدن لاستصدار البطائق الالكترونية كما كانت تفعل أيام الحملات الانتخابية بإحداث وكالات متنقلة في عين المكان بدل الازدحام على أبواب الكوميساريات
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10
74 - Rachid usa الخميس 13 غشت 2020 - 15:09
بالله عليكم هل وقت مثل هده القوانين و ونحن نسجل كل يوم ازيد من الف حالة وباء جديدة و وفيات بالعشرات من اين أتاكم هده التعليمات . الا تعرفون أن للمواطن في بطالة من اوائل مارس او ان لم نقل مند ولادته لان المغرب و الحمد لله بلد الخيرات و والثروات للجنة شعبة يعاني من الفقر المدقع. لقد سلبتم كرامة المواطن البسيط الدي يطارد لقمة العيش في هذا الزمن الدي اختلت في جميع الموازين و السلام ِ
السي لغاية اتق الله في المساكن و المناطق النائية إلى ملتقى التلاجه عامرة و الفيلا راه كاينين لينال تتعشوا ببراد من شاي و خبز .
فالمرجوا النشر دون تميز او تغير المحتوى
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8
75 - محمد الخميس 13 غشت 2020 - 15:09
حكومة لا يهمها سوى فرض مخالفاتعلى المواطنين .هده الحكومة تجتهد غي فرض الغرامان على المواطنين كما اجتهدت في رفع قيمة التمبر على الباسبور و في سن قانون الاشطر الجديد للماء و الكهرباء وووووو.........
تدكر ايها المواطن تدكر جيدا و لا تنسى الانتخابات قريبة
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8
76 - abdel الخميس 13 غشت 2020 - 15:11
انا غير كاري بيت عند الجيران..تنغيرو كل 8 شهور مثلا...يعني غادي نبدل البطاقة كل سنة...شكرا لحكومة الغرامات.
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7
77 - مواطن الخميس 13 غشت 2020 - 15:11
أنا غير كاري شقة ماشي في البلد الديالي واش غيعطوني شهادة السكنى من الجماعة الي أنا كاري فيها
المقدم أو الشيخ ماعمرو غيعطيك شهادة السكنى إلا لكنتي ساكن يعني ولد البلاد أو شاري الدار
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4
78 - هذه قوانين تجارية الخميس 13 غشت 2020 - 15:12
قوانين عشوائية خارجة عن المنطق
هذه قوانين تجارية
الهدف منها " حلب المواطن "


الدولة يجب أن تكون في خدمة المواطن

صاحب هذه القوانين
يجب أن يفهم

إذاكانت الدولة غير قادرة على توفير الشغل للمواطن
فيجب عليها كذلك

إعطاء 200 درهم غرامة يومية لكل مواطن .
إذا عجزت الدولة عن توفير العمل لكل مواطن
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79 - kamal الخميس 13 غشت 2020 - 15:13
هل فعلا الحكومة تعيش في المغرب الذي ينخره كوفيد29؟ هل هذا هو وقت المخالفات والقدرة الشرائية كارثية؟ فهل سيصبح المواطن متهما في وطنيته ؟ فمثلا هذة الإجراءات ستزيد من يأس المواطنين وقد يؤدي ذلك إلى إنفجار خاصة وأن المستقبل لا يبشر بخير من الناحية الإقتصادية. فربما أصبحنا نعاني من قرارات الحكومة أكثر من كورونا.
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8
80 - Mak الخميس 13 غشت 2020 - 15:13
والله ما عرفات ليكم غير الحكومة الفرنسية،،وبالضبط
Air France....والفاهم يفهم
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2
81 - لحسن الخميس 13 غشت 2020 - 15:14
الا تلاحظون معي انه كثرت في الآونة الاخيرة العقوبات والغرامات حتى ضد من كان وحيدا بسيارته و لم يرتد كمامة وهذا على الرغم من تصريح وزارة الصحة انها غير ضرورية داخل السيارة الشخصية ! انه نوع من التعسف المفضوح فقط من اجل البحث عن موارد للخزينة التي أفرَغَها سوء التدبير والنهب والريع الممنهج والاعانات الضخمة لاصحاب الضيعات الكبيرة غير المحتاجة ومالى الى ذلك من مظاهر التسيب في تدبير الموارد والنفقات العمومية ."غير زيدو من الغرامات ومالى ذلك من اثقال كاهل الكادحين والطبقات المتوسطة ان بقي لها اثر "ما نايض ما نايض على حد قول المثل الشعبي "
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5
82 - العابر الخميس 13 غشت 2020 - 15:14
قلتها مرارا هنا لعل المسؤولين ينتبهوا الى امر بالغ الأهمية.لماذا يطلب من المكترين لاثبات محل سكناهم حين طلب الحصول على البطاقة الوطنية ان يكون وصل فاتورة الماء او الكهرباء تحمل اسم طالب البطاقة؟؟؟ مع العلم ان العدادان في اسم صاحب الملك.هناك حالات قليلة يكون فيها العداد في اسم المكتري بترتيب مسبق من طرف المالك.فلا يجوز للسلطات المحلية في المقاطعات رفض تجديد اابطاقة او الحصول عليها لاول مرة.رجاء تدارك هذا الامر لانه خلق و يخلق مشاكل كثيرة للمواطنين مع العلم انه غير قانوني.هذا ما يخلق جدالا مع رجال الامن في المقاطعات.
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4
83 - citoyen sans carte الخميس 13 غشت 2020 - 15:16
تجديد البطاقة شيء جيد فيه تحيين للمعلومات ولكن ليس بالضرورة إعادة الوثائق التي تثبت سكناك ما دام الشخص لم يغير سكناه كان الاجدر أن يملا كل مواطن تصريح بالشرف فيه جميع المعلومات ويوقعه ويصحح امضاءه لدى السلطات وكفى زائد واجبات البطاقة وصورة جديدة ولا داعي لإعادة البصمات فكل إعادة يعاد أخذ البصمات إنهم يخلقون لهم وللمواطن متاعب لسنا حملا لها إدارة ومواطنين
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5
84 - عيسى الخميس 13 غشت 2020 - 15:16
هاد القوانين الهدف منها هو الدولة تدخل الفلوس و اهم حاجة هي كيسخنو طعارج الانتخابات باش يكون التصويت اجباري و ربما تخفيظ سن التصويت لتفادي العزوف.
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85 - غرامة الخميس 13 غشت 2020 - 15:17
المزيد من التقدم في فرض الغرامة ههه
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2
86 - MOHAMED الخميس 13 غشت 2020 - 15:17
هذا القانون في صالح الدولة من خلال تسهيل التعرف على الاشخاص و لكن المشكلة هنا ان بعض مراكز دفع البطاقة الوطنية مثل الصويرة يستعملون الرشوة ويتم استعمال العنف بين الناس وعدم النظام بالحق يتم تسبيق ذوي النفوذ على المواطنين كما وقع لي انا كذالك لكنني مواطن حر لا اقبل الرشوة والحكرة طلعتها معاهم وجبت لعز لراسي ماشي بحال شي شميت كيخافوا ومكيحشموا
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87 - THÉ KING الخميس 13 غشت 2020 - 15:18
قلبوا للناس فين تخدم وباركة راه هذا الشعب جربتوا فيه جميع أشكال القمع وباقي صابر .
الدولة كتقلب غير فين تدخل الفلوس وبس.
المنكر في قمة الطغيان والحكرة والظلم .
يلا باغين تديرو الخير في الشعب عطيوا للناس هذه البطاقات التعريف ب صفر مصاريف أي بدون مصاريف .
وحتى جواز السفر خصوا يكون مجانا مجانا مجانا .
الله يعفو على هذا البلاد والعباد من المسؤولين كبار ولا صغار بحال بحال .
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4
88 - Wishes الخميس 13 غشت 2020 - 15:19
تبارك الله عليكم. ممنوع التنقل وممنوع البحر وممنوع التجمعات. وووو . ولكن يجوز الوقوف في صف غير منظم لساعات من أجل إيداع طلب تغيير البطاقة. وتعالوا لترو الصف في كمسارية طنجة ناهيك عن التعقيدات من أجل شهادة السكن .الاولى والثانية. الله يعطينا وجهكم. هذا هو الاستفزاز الحقيقي
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7
89 - احمد الخميس 13 غشت 2020 - 15:19
فالحين عا في العقوبات والغرامات!
ومن يعاقبكم أنتم حين كذبتم على شعب بأكمله وواعدتموه بأن البطاقة الحالية سوف تنوب عن شهادة السكنى وعقد الازدياد ثم بعد ذلك لم يحصل شيء من هذا القبيل.
ليس من المعقول وليس من الصواب أن يتوفر المواطن على البطاقة الوطنية التي تستوجب العديد من الوثائق وفي الاخير يطلب منه شهادة السكنى أو نسخة من عقد الازدياد!
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7
90 - ENTIFI الخميس 13 غشت 2020 - 15:20
أو تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية "زوجة" أو "أرملة" أو "أرمل"
إن كانت هذه المعلومات إختيارة . فلما العقوبة في عدم تجديد معلومات البطاقة الوطنية؟
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91 - saad الخميس 13 غشت 2020 - 15:21
اجراءات مستعجلة لجلب الاموال و سيعرف جواز السفر هو الاخر نفس الاجراءات
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3
92 - مواطن الخميس 13 غشت 2020 - 15:24
على الاقل حتى تنتهي هذه الظروف من حصار وخوف .كيف البطاقة تحتاج لوتائق متفرقة من مكان لآخر .قد نتعرض اثناء تنقلنا للعدوى .
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5
93 - حافظ الخميس 13 غشت 2020 - 15:25
في العيون الشرقية يتجمع المواطنون امام باب مقر الامن من اجل انجاز البطاقة الوطنية و المواعيد قد تستغرق ايام.. لأن عدد الموظفين في تلك المصلحة هو 3 اشخاص. فقط مشكل سهل الحل لكن الإرادة غير متوفرة للأسف الشديد و المواطن يدفع ثمن سوء التسيير.
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94 - Marcain الخميس 13 غشت 2020 - 15:27
هذشي اللي عارفين. ماكاين غير العقوبات من 100 درهم إلى 400 درهم.
أولا يجب رأيت كيف يكابذ الناس الأمرين فقط لوضع طلب البطاقة الوطنية. يجب الحضور في 4 صباحا لكي تتمكن من تقديم الطلب. و الله إلى حشومة
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95 - جمال الخميس 13 غشت 2020 - 15:27
هل الوضعية الراهنة مناسبة لتبديل البطاقة الوطنية في ظل التباعد وهاجس كورونا ان لم يكن بد من ذلك اتمنى فرض الاجراءات الوقاءية وبصرامة ابان هذه العملية لتفادي الاصابات واجتناب الاكتظاظ كذلك
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1
96 - bbingoman الخميس 13 غشت 2020 - 15:27
السلام عليكم
هل منكم من قرأ قانون البطاقة الوطنية 35-06، فهي تقريبا نفس العقوبات الجزرية لمن اغفل عن انجاز البطاقة لكن لم تكن تطبق هذه العقوبات فهي ليست جديدة، ثانيا لمن ينتقد و يسب كالعادة فهذه البطاقة لها أهداف أمنية لتامين سلامة الوطن و المواطنين عندما تعمم و يجني الشعب ثمارها عند اذن ستفهمون و اخيرا ولماذا تقلون هذه العقوبات هي في صالح الدولة و كأنكم أعداء لهذه الدولة ياربي غير من دابا لعشر سنوات يغطيو مصاريف الاستتمار، قراوا افهموا عاد هضروا الله اجازيكم اولا سكتوا فسكوت خير من إشعال الفتنة و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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-8
97 - بلال الخميس 13 غشت 2020 - 15:29
يجب ان تذون بالمجان حتى تصدر عقوبات، اما ان اخلص المصاريف من جيبي، فلا معنى لعقوباتكم سوى الشفرة واللصوصية، انتم اكبر خطر يهدد المغرب.
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6
98 - عبدالسلام الخميس 13 غشت 2020 - 15:32
وتنص العقوبات كذلك على غرامة من 100 إلى 150 درهم لكل شخص يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية ولم يتمكن من تقديمها إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء على طلب منهم
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1
99 - AAA الخميس 13 غشت 2020 - 15:40
على هاد الحساب خاص يحيدو العنوان من البطاقة, كيفما حيدو المهنة من قبل
ويديرو العنوان بوحدو فبطاقة خاصة بيه !!
و إلا الواحد فينما يكري بلاصة جديدة يبدل لاكارط, راه ميمكنش !!
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7
100 - محلل الخميس 13 غشت 2020 - 15:52
تم منع الأعراس حيث تعطى الغرامة ولكن البديل في الكمامة و البطاقة لمن أراد أن يعطي الغرامة في صندوق عرس كورونا.
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2
101 - CABLERIAS TANGER الخميس 13 غشت 2020 - 15:56
ما فائدة تجديد البطاقة الوطنية ؟ صفقة جديدة لقارئ البطاقات بعد فشل الصفقة الاولى بدون حسيب ولا رقيب.
سن الدولة لهذه القوانين بسرعة هذفه ملء الخزينه و تخفيض سن إلى 16 سنة لزيادة ملء الصندوق.
المشكل هو تعقيد المسطرة الادارية ، السفر كيلمترات للحصول على عقد الازدياد. مزيدا من الحلب ، هذا القانون داز بسرعة البرق لأنه سيسمن صندوق الدولة.
مزيدا من التألق يا س الفتيت مول الداخلية.
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6
102 - عبد الله الخميس 13 غشت 2020 - 15:57
المعاملة في الكومسارية ليست جيدة و عدم احترام الطابور لكل شخص له معرفة و يجب الحضور قبل طلوع الشمس لكترت الناس.
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3
103 - كنعاودها نيت الخميس 13 غشت 2020 - 15:57
بغيت نجددها يالاه سالات ليا قالولي خاسني عقود ازدياد اصلية، وهاد العقود خاصني نضرب عليهم 500 كلم دهابا و ايابا هههه، اقسم بالله مفهمت واش زعما انكون مزيود فبلايص بزاف فنفس الوقت مع العلم ان هاد العقود عنهم، وهادي راه لا كارط الثالثة، و البصمات اللي كيتعاودو زعما يكونو كيتبدلو ليا كل ٦ سنوات!!!! ، بزززززززززاف على التمزكيك هادشي.
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8
104 - Etranger الخميس 13 غشت 2020 - 15:59
البطاقة الوطنية كانت السبب الرئيسي في حصولي على الجنسية الالمانية.
في يوم رمضاني حار سافرت مسافة 600km الى قنصلية المملكة بفراكفورت لتمديد مدة صلاحية جواز السفر المغربي.
سألوني عن نسخة من البطاقة الوطنية التي كنت قد نسيتها بالمنزل، رفض أخونا تمد يد جوازي مع العلم
أني اخدت البطاقة الوطنية من نفس القنصلية . بعد مقابلة نائب القنصل رفض هو الاخرو قال سنمدد لك لكن بدل 5 سنوات ستحصل على سنتين و نصف فقط. أحسست بالحكرة، فقبلت و قلت له هذا آخر يوم لي عندكم. بعد اسبوع قدمت طلب الحصول على الجنسية الالمانية تم حصلت عليها بعد اقل من شهر.
حصل هذا قبل 9 سنوات. احمد اني لا حاجة لي بعد بمثل هذه القنصلية.
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6
105 - Amine الخميس 13 غشت 2020 - 16:03
كفى تقليدا أعوجا فالدول المتقدمة قبل أن تمر لهكذا عقوبات وضعت و رسخت البنية و المقاربة الجيدة وهيأت جميع الفاعلين و المتدخلين الإداريين كمنظومة ذات رؤية واحدة. أولا وجب تحديد لائحة واضحة للوثائق اللازمة بطريقة عقلانية و توزيعها على الإدارات. إذ لايعقل أن كل موظف يغرد كما يشاء و يطلب أوراقا كما يحلو له گأن المواطن وقته فارغ و لايساوي شيئا. أنا لم أجدد بطاقتي بعد إضاعتها لأن موظف مقاطعة شرطة الوازيس يصر على أن أقدم عقد كراء السكن الذي ضاع مني علما أنه مسجل بالمقاطعة (لا أدري ما الفائدة إذن) ورغم أنني أتوفر على فواتير الماء و الكهرباء و شهادة السكن مصادق عليها القايد.
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2
106 - مواطن مغربي الخميس 13 غشت 2020 - 16:08
المغاربة مساكين كا ادوزوا الحساب في الدنيا
قبل الآخرة .
حساب الآخرة قدام الله يسير على المومنين
و عسير على الظالمين .فلا فضل على حاكم و غني على فقير و مسكين .
اما حساب الدنيا فهو عسير على الفقراء و المساكين
و يسير على المفسدين و الظلمة و مستغلي
مناصبهم و العائلات الكبار و دوي النفود .
و ما نشهده و نحس به اليوم هو انتقام
جماعي من المواطن المغربي .الذي سوط
لدستور 2011 .كما انتقم الطغاة من تورات ما
يسمى الربيع العربي .
فالشعب المغربي وراء جلالة الملك في تورة
ملك و شعب ضد الفساد و المفسدين .
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107 - marocain الخميس 13 غشت 2020 - 16:09
C'est injuste et abusif de la part du ministère de l'intérieur. C'est anti-constitutionnl et illégal d'émettre une carte nationale aux citoyens marocains pour une durée de 10 ans et en plus d'imposer aux citoyens des amendes en cas de non prolongement et ou de changements d'informations personnelles. Dans tous les pays europèens démocratiques chaque citoyen a le droit à une carte nationale à durée illimité sans date d'expiration. LE MAROCAIN est un citoyen du pays et n'est pas immigrant ou un résident permanent qui a une carte de résidence renouvelable.
C'Est insultant pour nous marocains de devoir renouveller notre citoyenneté chaque 10 ans en allant au commissariat et demander de renouveller notre carte nationale. Cela devrait cesser et le ministre de l'intérieur devrait adapter la loi de la citoyenneté et de la carte nationale à notre constitution qui stipule que toute personne née sur cette terre est un citoyen marocain permanent et ne doit pas renouveler sa citoyenneté.
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108 - 3outman الخميس 13 غشت 2020 - 16:13
ماذا تنتظر من دولة فاشلة ؟ تتخذ قرارات بدون منطق وتحاول إبتزاز المواطن بأغبى طرق
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109 - الله يبقى يستر الخميس 13 غشت 2020 - 16:14
الحكومة والوزراء وكل ممثلي الشعب يستغلون المسائل الضرورية في الحياة اليومية ليثقلوا بها كامل الشعب بالغرامات. وبما أن البطاقة الوطنية من بين اللوازم التي يجب أن تكون بحوزة الشخص يوميا فقد أتى الدور عليها لتصبح مكسب رزق للحكومة وليصبح الشعب بقرة حلوبا في كل المجالات تحلب منه الحكومة ما أرادت وقتما أرادت . الله ياخد فيهم الحق
حسبنا الله ونعم الوكيل
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110 - Ahmed الخميس 13 غشت 2020 - 16:15
إنها البلطجة يا سادة .لم تعد للدولة مداخيل أو بالأحرى ثرواتنا نهبت كلها ولم يتبقى للدولة إلا المواطن لتسد به النقص الحاصل في الميزانية.
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111 - إدريس الجراري الخميس 13 غشت 2020 - 16:16
بما ان البطاقة إليكترونية ومعلوماتي فتغير مكان السكن يجب ان يكون معلوماتيا وبالتبليغ عن تغير مكان السكن والعنوان الجديد دون اداء وغلكترونيا في صفحة المعلومات بالبطاقة الوطنية ودون اداء
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112 - مغربي الخميس 13 غشت 2020 - 16:16
خاص الدولة تسهل لينا الاجراءات ديال تصحيح اسم احد الابوين بعدا باش نتمكنوا بعدا من الحصول على البطاقة الوطنية حيث را انا وخوتي عندنا غلاط فاسم الام ولي داير لينا مشكل مخلاناش نصايبو لي كارط بقوة التعقيدات وبعد المسافة كيفاش غادي نخلصو غرامة وحنا معندناش لاكارط
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113 - فقير الخميس 13 غشت 2020 - 16:18
حسبنا الله ونعم الوكيل . نشكوكم الى الله . غلبتوا علينا بمناصبكم واموالكم .
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114 - Fayer الخميس 13 غشت 2020 - 16:20
الى الرشيدي رقم 24 .
نفس الشيء قالوه فيما يخص البطاقة بيوميترية ومع دالك ،فين ما مشيتي يطلبون منك الوثائق ل قالو عليهم البطاقة بيوميترية غادي تكفي.
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115 - مروان الخميس 13 غشت 2020 - 16:22
ما معنى بطاقات وطنية للأطفال و غرامات عليهم!! منين غايجيب لكم مول 16 عام 300 درهم؟ هذيه غرامة على الوالدين و إلا ما كانوش؟! و بلاد كي دايرة يا سلام!
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116 - أبو الشيماء الخميس 13 غشت 2020 - 16:25
منطق العصابة... القانون يجب أن يحمي المواطن...فلسفة التغريم هي امتصاص لدماء الناس البسطاء...
أين هو التحسيس والتوعية وتبسيط المساطر في الحصول على الوثائق الإدارية.
نخشى عليكم من ثورة الجياع... الظلم لن ينتصر أبدا.
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117 - lahbil الخميس 13 غشت 2020 - 16:26
حكومة الغرامات وتعدبل القوانين لتكميم أفواه المواطنين وخلق صنادبق جديدة رغم أن هناك صناديق سوداء لانعرف عنها إلا الخير والإحسان وهي في خبر كان لاتخضع للمحاسبة ولاحتى معرفة رصيدها وأين تصرف وكيف صرفت ولاأحد يتجرأ للكلام عنها بلد الصناديق حساباتها في جيوبه وهم يعرفونها جيدا كل الصناديق تعرف الإفلاس لأن عفاريث بنكيران يعرفون كيف يأكلون لحم الكتف صناديق بقي لها فقط الإسم يقومون بإصلاحها على حساب المواطن كما حصل لصندوق التقاعد سبب إفلاسه حكومة اليوسفي بسبب المغادرة الطوعية وعدم توظيف مواطنين جدد كل حكومة تأتي لتستفيد على حساب المواطن وتقوم بإصلاحات لقتل المواطن وتكبيله لأن المواطن مغلوب على أمره فهي تعرف بأن المواطن لايحرك ساكنا كيفما كانت النتائج قتلوا فيه كل شيء وبقي فقط الإسم بدون نفس ولاحركة
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118 - Reda الخميس 13 غشت 2020 - 16:27
التلفة و اللهطة، واش جهلتوا ؟ هادشي لي بان
لعفووووووو
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119 - عبد ربه الخميس 13 غشت 2020 - 16:32
في كل مرة لا تعدم الحكومة وسيلة لالحاق الأذى بالمواطن. انها قمة الابداع ان تجد وسيلة لحلب البسطاء. في ذروة الجاىحة تطبخ قرارات الغرامات حتى على القاصرين. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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120 - خالد الخميس 13 غشت 2020 - 16:42
في نظري قبل المصادقة على القانون المتعلق بالبطاقة الجديدة والغرامات التي ستفرض على عدم تجديدها كان بجب على الاقل القيام بحملات واسعة لدى كافة المواطنين وبكل الوسائل الممكنة
للتحسيس بالقانون الجدبد للبطاقة الوطنية حتى يمكن للمواطن العلم به و تفادي الغرامات...اما ان يصادق على القانون دفعة واحدة دون تحسيس سينزل على المواطن كالصاعقة وخصوصا الاشخاص الاميين البسطاء الذين يجهلون القانون....
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121 - Salm الخميس 13 غشت 2020 - 16:42
غرامة ديال عدم تقديم البطاقة لظباط الشرطة واعوان . اوا بعدا لبغاو بطاقة اطلبوها بالادب عدد منهم يتطلب بطاقة بتعفار .عدم احترام
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122 - المعتمد على الله / الإستثمار الخميس 13 غشت 2020 - 16:46
قوانين و تشريعات لا تعرف إلا الزجر و العقوبات و الغرامات لن تخلف إلا الغضب و التعصب.
الإستثمار في الرأس المال البشري، خصوصا في التعليم و التربية أحسن وسيلة لخلق مواطن صالح يعرف ما له و ما عليه.
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123 - الجددي الخميس 13 غشت 2020 - 16:48
الثور اللي غادي ينطحك آ لحكومة مازال تيرجع اللور
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124 - الشيخ الخميس 13 غشت 2020 - 16:53
ياللعجب ! العالم يتحفنا من حين لآخر باكتشافات ،اختراعات،صناعات،مستشفيات راقية،تعليم في المستوى،خلق تنمية ذات أسس قوية ،وأنتم لازلتم تدورون حول البطاقة الوطنية ،لماذا كل هذا الصداع على أشياء لا تغني ولاتسمن من جوع،مع العلم أن فرنسا التي تحذون حذوها في كل شيء لازالت بالبطاقة الوطنية العادية الى يومنا هذا.
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125 - sehir الخميس 13 غشت 2020 - 16:54
بوما عن يوم يتاكد لنا أن من يحكمنا هم مصاصي دماء الشعب الفقير المقهور اصلا. فمزيدا من الضغط والتفقير لان كترة الضغط تولد الانفجار . وستصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه... وقانا الله من ظلم المسؤولين الذين لا يتقنون الا الدفاع عن مصالحهم وتقاعدهم وتعويضاتهم السمينة ومن تبعات أعمالهم . الله المنتقم الجبار.
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126 - كريم الخميس 13 غشت 2020 - 16:56
عندما سمعنا للوهلة الاولى بان البطاقة الوطنية سيتم استبدالها باخرى ذات شكل جديد ومميزات جديدة وبشكل اختياري دون غرامات قلنا ايوا مزيان الحمد لله الى بغينا هو هداك مابغيناش هو هذاك
اسعى القاو المغاربة مامسوقينش
خلاوهوم حتى نساو شويا
اوهوما اخرجوا بهاد القرار
الصندوق راه خوا يا هاد الى الناس الى خليناكوم على خاطركوم راكوم تما والصندوق غادي كيخوا
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127 - فرد من القطيع الخميس 13 غشت 2020 - 16:57
انها دكتاتورية معاملة القطيع ... هوما يخويو الصندوق و الكلاخ يعمرو ... العثماني مستعد ليمرر أي قانون، المهم أن يحافظ على الكرسي المعلوم
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128 - تنغيري 2020 الخميس 13 غشت 2020 - 17:03
هذا ما يسمى الدولة و الحكومة انتهت من نهب الخيرات و اتجهت نحو نهب المواطن عن طريق القانون.شي كيتبحر و مدوز العطلة في الحسيمة او شي مسؤولين مكلخين كيسير البلاد نحو الهاوية.الحاصول كل يلغي بلغاه.الفقيه لي كنتسناو بركتو مشى عطلة
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129 - علي بن حمو كاحي الخميس 13 غشت 2020 - 17:22
الشعب " المكلّْخ " غا يبقى مكلخ ، قرارات تصدر في غير صالحه و هو صامت لا يحرك ساكناً ، فهذا التجديد للبطاقة الوطنية ماذا تعني ؟ تعني تحميل الشعب الفقير أعباء و نفقات إضافية من أجل استبدال بطاقة ببطاقةٍ مثلها ، و الغرض معلوم و معروف و واضح وُضوح الشمس في عزّ النهار .. شعبٌ يستحقّ ما يحدُثُ له جرّاء عدم فهمه لما يجري في كواليس السياسوية العمياء العبثية التي تقودها جهات لا تُبالي بهُموم الشعب و لا بانتظاراتها ..
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130 - Chopin الخميس 13 غشت 2020 - 17:22
هاذا ان دل وانما بدل على تغول جهاز المخزن والذي حرم المواطن بالبسيط من أدنى شروط العيش.... بالمقابل لازال ينهك كاهله بالقوانين المجحفة و الضرائب والغرامات..... لن الى اين؟ هل تريدون لبنانا جديدا؟ هل تريدون أن يستقبل المغاربة ماكىون بالورود و بالشكايات كأنه المهدي المنتظر؟
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131 - لايهم... الخميس 13 غشت 2020 - 17:27
كتعجبوانا غي فالغرامات وإنهاك طاقة المواطن...قدمو شي خدمات تريح الناس من مشي واجي...وعطيو قيمة للمواطن المغربي...قتلتونا بالوعد والوعيد والتهديد بالغرامات...لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...
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132 - GADIRI الخميس 13 غشت 2020 - 17:48
En cas de contrôle d’identité, je présenterai mon passeport. Je ne veux surtout pas subir l’humiliation d’aller au consulat d’un régime despotique. Avec ce genre de décisions, ils sont en train d’aliéner tous les Marocains, qu’ils soient de l’intérieur ou de l’étranger.
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133 - mourad الخميس 13 غشت 2020 - 17:49
وجيونا من التالي وگولولينا علاش كتقلبوا والصافي راه عيينا من الغرامات في جميع المجالات الضغط بزاف هاد الحكومة استغلت هاد كرونا غير باش تخرج في القوانين لي بغات ما تخرج ماتسفر شد فمك دير الكمامة وجلس في الدار اااااو
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134 - Slimane d'Argenteuil الخميس 13 غشت 2020 - 17:51
Dans un régime policier et autoritaire, comme le Maroc, ce machin n'a qu'une utilité, essentielle à sa survie: ficher, fliquer et suivre à la trace tous les citoyens qui sont vus comme des ennemis et, donc, source de danger pour la caste makhzeniènne.
Le pouvoir, méfiant et coupé du reste de la nation, doit, afin de présérver ses privilèges et ses intérets, contrôler, faire peur, mater, persécuter, imposer, se comporter comme un corps uni et solidaire en face des classes laborieuses.
La classe possédante-dominante fait usage de tous les moyens pour distiller, au sein des petites gens, la crainte, le désespoir, la honte, la soumission volontaire et l'acceptation du réel tel imaginé par la caste d'en haut.
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135 - الطاهر الخميس 13 غشت 2020 - 17:56
ايها الحكومة الفاشلة لقد اتقلتم كاهل المغاربة بالقوانين والغرامات اليس فالبطاقة الوطنية القديمة كل المعلومات بما فيها رقم الو لادة فعلى الحكومة ان تفتح بريد الكتروني يرسل فيه كل مواطن غيّر مكّان سكناه او اي شيء يمكن تغيره فى بطاقته دون ان يسافر الى اي مكان باستناء الدين يريدون بطاقة جديدة لاول مرة خففو على المواطنين حسبنا الله ونعم الوكيل فى هاده الحكومة
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136 - khalid الخميس 13 غشت 2020 - 18:10
ا حد الاصدقاء لي اراد تغيير بطاقته فتم اعطاه موعد الى غاية شهر اكتوبر ايعقل هذا
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137 - bouledogue الخميس 13 غشت 2020 - 18:23
tant d analyses montrent que les marocains sont ingouvernables !je ne vois pas en quoi changer la structure d une carte d idendite derange?la presente est toujours valable jusqu a ce qu elle soit perimee, alors? . toutes les pieces demandees ne constituent en rien une corvee. par de fausses calculs d autres pensent que c est pour renflouer les caisses de l etat , cela est faux !
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138 - abohamza الخميس 13 غشت 2020 - 18:28
الحكومات التي تحترم شعوبها تصدر قوانين لانقاد المواطنين من الفقر و الجهل و المرض و الهشاشة اما حكومة الشؤم عندنا فهمعا هو مزيدا من التفقير و التجهيل والتيئيس واغراق البلاد والعباد في الفوضى و التخويف ،فحرام اصدار مثل هكذا قرار في زمن كورونا انها سلطة مطلقة وكل سلطة مطلقة مفسدة مطلقة.
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139 - zouhier casa الخميس 13 غشت 2020 - 18:55
الله يخد فيكم الحق نطالب الحكومة بتقديم استقالتها لانه لا تخدم مصالح الشعب يجب تبديل هده الحكومة السوداء
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140 - المهدي الخميس 13 غشت 2020 - 19:18
هذه طريقة أخرى لإرهاق المواطن والقضاء عليه من أجل ملء خزينة الدولة،لأن الخزينة أوشكت أن تنتهي،وليس لهم طريقة أخرى لملئها سوى إفقار المواطن،
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141 - تلميذة الخميس 13 غشت 2020 - 19:50
هل بطاقة التعريف الالكترونية أصبحت ضرورية لاجتياز الجهوي؟
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142 - أستاذة الخميس 13 غشت 2020 - 19:53
تحية خاصة للحكومة المغربية التي خذلت المغاربة قاطبة bien joué
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143 - amaziri الخميس 13 غشت 2020 - 21:54
بطاقة لا تحمل هوتي لاتهمني اقصاء اللغة الامازيغية وجعل الفرنسية والعربية على وجه البطاقة الوطنية اهانة واقصاء هوية المواطن المغربي الامازيغ وخرق الدستور الذي ينص على الامازيغية لغة وطنية رسمية ولهذا لا اطلبها
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144 - من بريطانيا الجمعة 14 غشت 2020 - 00:00
الدول العالم تتسابق للحصول على لقاح و ايجاد حل لكورونا ويتقدمون في العلم انتما حايرين غير مع البطاقة الوطنية كل مرة تخرجوا وحدة جديدة احسن عملو واحدة من الحديد ولصقوها للمغاربة ف رجلوهم باش تعرفوهم بحال الخرفان
المواطنون في بريطانيا بدون بطاقة ومنذ قرون وليس هناك مشكل
اوا الله استر على حكومة وعلى عقلية معقدة
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145 - جمال الشبلي الجمعة 14 غشت 2020 - 00:02
الى التعليق رقم x الملك يا أخي هو في الأصل رئيس الدولة وله صلاحيات واسعة ولا يخرج أي قرار حتى يعرفه ويفهمه تم يقوم بالموافقة عليه بعد دالك يضهر في الجريدة الرسمية تحت إسم قانون رقم كذى من طرح الحكومة التي هي في الأصل محكومة من رئيسها الذي هو في الأصل محكوم من طرف رئيس الدولة الذي هو أصلا محكوم بالدستور الذي هو أيضا محكوم من طرف الحاكم الفعلي (إيوا نوض الله يجيبك على خير راه صبح طلع)
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