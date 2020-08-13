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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي يرحب بـ"قنوات الحوار" مع الدولة لطي ملف "حراك الريف"

الزفزافي يرحب بـ"قنوات الحوار" مع الدولة لطي ملف "حراك الريف"

الزفزافي يرحب بـ"قنوات الحوار" مع الدولة لطي ملف "حراك الريف"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الخميس 13 غشت 2020 - 23:00

في ظلِّ خُفوتِ مبادرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأنِ تسوية ملفّ "حراك الرّيف" الذي باتَ يتأرْجحَ بين انتظاراتِ "الانفراج" الكلّي وجُمودٍ على مستوى التّعاطي الحقوقي، يقودُ معتقلو الحراك تحرّكات "ذاتية" بإطلاق دعوات للحوار مع الدّولة لتجاوز "سوء الفهم" الذي يُعيقُ تسوية الملفّ بشكلٍ نهائيّ.

الدعواتُ لفتح قنوات "الحوار" مع الدّولة من داخل سجونِ المملكة نقلها أحمد الزّفزافي، والد قائد احتجاجات الحسيمة، الذي قال إنّ "ناصر أكّد أنّه على العهد باق، ومتشبث بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراك الشّعبي بالريف، وإسقاط المتابعات القضائية".

وأضاف الوالد أنّ ناصر، المدان بعشرين سنة سجنا نافدا، أكّد له في اتصالٍ هاتفي أنّه "رجل حوار، ومن يجهل عنواني أذكره أنني أقبع ورفيقي نبيل احمجيق بسجن رأس الماء، تحت عدد 8083".

ورسميا، بات عدد المعتقلين على خلفية احتجاجات "حراك الريف" لا يتجاوز الخمسين، بعد أن انقضت محكومية بعضهم خلال الأيام القليلة الموالية لعيد الفطر، وهو ما أنعش آمال العائلات وفعاليات حقوقية في إمكانية الدفع نحو التسوية بالنظر إلى محدودية العدد.

وتراهن بعض قوى حقوق الإنسان على آلية العفو الملكي، رغم إقرارها بصعوبة الأمر أمام رفض المعتقلين الطلب، وكذا استكانة استفادة المسجونين منها إلى "رقم الصفر" منذ مدة، فضلا عن استمرار توتر العلاقة بين أوجه بارزة من الاحتجاجات والدولة.

وقال الحقوقي المغربي عبد الإله الخضري إن "بادرة ناصر الزفزافي باستعداده للحوار من أجل إطلاق سراحه وسراح معتقلي حراك الريف الذين معه خطوة إيجابية ومحفزة، لا سيما أننا بحاجة إلى طي ملف حراك الريف بعد الشرخ الحقوقي الهائل الذي تركه على مسار المغرب نحو تكريس الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأضاف الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان: "إننا بحاجة إلى القطع مع الاعتقال على خلفية سياسية الذي تفاقم بشكل مريب خلال العقد الأخير، وأصبح نقطة سوداء قاتمة تكاد تذهب بكل المكتسبات المتراكمة أدراج الرياح".

وشدد المتحدث على أن "بادرة حسن النية من جهة المعتقل السياسي ناصر الزفزافي لحلحلة الملف تصطدم بالكثير من التحديات، ليس أقلها مقاربة الإذعان والتخوين التي تنهجها بعض الجهات في حق قياديي حراك الريف بغاية تبخيس وتقزيم نضالاتهم، متجاهلة الزخم المجتمعي الهائل الذي حققته نضالات الزفزافي ورفاقه كأحمجيق وجلول وآخرين".

وعبر الخضري عن أمله أن "يدرك صناع القرار ببلادنا أن الزفزافي ورفاقه ليسوا أعداء الوطن، وليسوا خونة ولم يبيعوا وطنهم للأعداء، بل إنهم مناضلون حملوا على كتفهم عبئ الترافع باسم الأجيال الصاعدة التي وجدت نفسها بين مطرقة الفساد وسندان الاستبداد، فحرمت من حقها في فرص العيش الكريم".

ويعتقد المصرح لهسبريس أن "الفرصة مواتية للعمل على طي ملف حراك الريف، عبر إطلاق حوار شفاف وموضوعي يفضي إلى إطلاق سراح كل معتقلي حراك الريف وجرادة وغيرهم، ولن تجدي نفعا أية محاولة للبحث عن نموذج تنموي جديد، إذا ما ظلت سياسة الإمعان في تهميش هذه الفئات، ورميها خارج أهداف السياسات العمومية المستقبلية ببلادنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - كمال الخميس 13 غشت 2020 - 23:08
واخيرا لا يصح الا الصحيح والاعتراف بالخطأ فضيلة والحسيمة ماشية نحو البناء والمستقبل الافضل.
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-256
2 - من انتم الخميس 13 غشت 2020 - 23:11
من انتم كي تحاوركم الدولة جيبتو ليها غير الصداع وتلفتو الامن وتسببت في تخريب مجموعة من التجهيزات والعربات انا الحوار لي يمكن ديرو معكم الدولة هو العدالة وراه قالت كلمتها فيكم مساء سعيد
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-246
3 - المصطفاوي الخميس 13 غشت 2020 - 23:17
نتمنى أن يعود الزفزافي لرشده ، ويتعامل بحكمة ،فالأفضل أن يعيش خارج السجن من أن يعيش داخله ، ويعلم أن الإحتجاج الحضاري السلمي لا أحد يرفضه ،ولكن المرفوض هو عكسه تماما .
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-205
4 - محمد الخميس 13 غشت 2020 - 23:19
الحوار يحل كل المشاكل تقريبا. لهذا اتمنى هل الدولة ان تستجيب.
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77
5 - جوهر الريف الخميس 13 غشت 2020 - 23:20
نتمنى من هذا النبأ أن يكون نهاية لأزمة الأعتقالات والمحاكمات الصورية وفتح صفحة مصالحة حقيقية مع الريف
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141
6 - وجدي الخميس 13 غشت 2020 - 23:21
تطلب مستشفى ومدرسة وحياة كريمة عشرون سنة سجنا سجل ياتاريخ والله قالها الدكتور منجرة رحمه الله ان 90 في المائة من خيرات البلاد يستغلها 10 في المائة من المغاربة و 10 في المائة من خيرات البلاد فهي للشعب لك الله يا وطني
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232
7 - زهير الخميس 13 غشت 2020 - 23:21
غياب الأمن يصنع الفوضى وغياب العدل يصنع الثورة
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175
8 - امجيد الخميس 13 غشت 2020 - 23:23
خليه يكمل الحبس اديالو ومن بعد يترشح والى أنجح يحاور الحزب اديالو
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-195
9 - عبدووو الخميس 13 غشت 2020 - 23:23
نهاية مسلسل الشد والجذب... وبداية مسلسل الترويض والتسوية وووووو....
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-113
10 - Anversois الخميس 13 غشت 2020 - 23:24
اكبر خطء حقوقي و عدلي هو العفو ..كيفما كانت اشكاله..على الاقل قضاء نصف العقوبة الحبسية تم النضر في العفو من منضور انساني وفي حالات خاصة ...لا اتوقع شخصيا العفو على نشطاء اسبانيا في 20 غشت.
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-146
11 - رباطي الخميس 13 غشت 2020 - 23:26
نريد مصالحة وطنية حقيقية بين الدولة و جميع المغاربة وذلك بإرساء توزيع عادل للفرص و المشاريع و فرص الشغل و التنمية بين جميع جهات المغرب حتى ينعم كل مغربي بجزء من الثروة و يعيش بكرامة.وعلى البعض الابتعاد عن التعصب و القبلية و التفرقة فالوطن يجمع الجميع و قوتنا في وحدتنا.
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194
12 - انا الخميس 13 غشت 2020 - 23:32
الزفزافي لم يقتل الدرك ورجال الامن،الزفزافي لم يكن انفصاليا
الحرية للزفزافي،والسجن للخونة الموالون لبوليساريو القتلة المجرمون
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149
13 - Vrai marocain الخميس 13 غشت 2020 - 23:36
انشاء الله عندما تنهي مدة حبسك مدة عشرين سنة. نتحاور ادا كنت تريد المزيد شي عشرين اخرى
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-143
14 - هولندا الخميس 13 غشت 2020 - 23:38
بما أنه يريد زعزعة استقرار البلاد فنحن بدورنا نريد له ان يتمم ما تبقى له من السجن.
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-116
15 - مهتم جدا الخميس 13 غشت 2020 - 23:38
لا اعتراف بالثوابت ، لا حرية . ولكن يبدو ان المعتقلين قد خارقت قواهم واستسلموا الى طلبات العفو . لابأس اذا التزموا بثوابت الدولة : ملك واحد ووطن واحد وشعار واحد وعلم واحد
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-93
16 - بلا قبلية ولا عنصرية... الخميس 13 غشت 2020 - 23:42
مغربي جامعة... وأفتخر... لن يكون الصلح مكتملا إلا إدا خرج هؤلاء المعتقلين في تصريح رسمي للإعتدار أمام المغاربة الذين مسوهم في كرامتهم بأبشع النعوت
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-62
17 - zakaria الخميس 13 غشت 2020 - 23:49
الملك محمد السادس انساني بمعنى الكلمة ،يحب شعبه وعلى الانفصاليين ان يتجنبوا التفرقة وبعلموا ماذا جنى الطائفيين في الشرق العربى سوى الدمار
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-75
18 - omar ahbar الخميس 13 غشت 2020 - 23:53
لا مشكلة في إطلاق سراح اي مسجون بعفو ملكي.
لكن الزفزافي ارتكب أخطاء فادحة.
لا أتحدث عن الحراك قصد المشاريع الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين وهدا مشروع في إطار احترام قانون التظاهر.
أتحدث عن خطأين فقط دون أن آتي على أخطاء أخرى.
الخطأ الجسيم هو إقتحام المسجد وإنزال الامام من على المنبر أمام الملأ وهي سابقة في التاريخ.
ربما في العالم.
الخطأ الثاني الدي لا يغتفر وهو الاستقواء بالخارج. ما يفعله الأب احمد الزفزافي من دهابه لمقر المجلس الأوروبي وغيره كل دالك وراءه ما وراءه. ورأينا ما دا حدث مباشرة بعد أيام من استقباله في بيته أعضاء من البرلمان الهولندي.
يريد أن يفتح المجال بكل ما يستطيع لمن يريد ويحاول التطاول على المغرب.
وهذا يكفي لنقول أنه لا مجال للحوار مع من لا يثق في مؤسسات بلده ويقفز في الفراغ لحاجة في نفس يعقوب.
ومع كل هذا يبقى هدا رأيي ولكل رأيه.
والدولة يبقى لها الرأي المناسب في الوقت المناسب.
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23
19 - الحق يقال? الخميس 13 غشت 2020 - 23:54
لو كنا نشاهد برلمانيين لصوص ووزراء لصوص يقبعون في السجون ..لقلنا ان بلادنا ديموقراطية من يخالف القانون يسجن...اما ان نرى ابناء دائما هم من يحاكمون ويعتقلون أكيد هناك خلل في المنظومة ااقضائية...الحرية للمعتعلين✌
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74
20 - بصيص أمل الخميس 13 غشت 2020 - 23:58
إسبانيا حسمت أمرها مبكرا و اختارت طريق الديموقراطية الحقيقية و حقوق الإنسان الأصيلة منذ 1975. و هاهو دخلها الداخلي يساوي ترليون و 400 مليار دولار. و رغم تعرضها لأزمة قوية فإنها تمكنت من الصمود. و اقتصادنا هو فقط 1/14
من نسبة اقتصادها؛ و قد حكمناها لسبعة قرون.
الحاضر يثبت أن الملف المطلبي الذي اعتقل من أجله ناصر و رفاقه كان و ما يزال محقا و سيظل كذلك إلى أن يتحقق وفاء لذاكرة محسن فكري.
عار أن يذهب الناس إلى السجن على رأي و كلمة؛ و ربما هناك من سرقوا الملايير و مستقبل الوطن و هم يتجولون بكل حرية. على الأقل لا نرسل الناس ظلما إلى السجن؛ إذا لم نكن قادرين على المحاسبة. و الدول القوية تبني سياساتها على القناعات الراسخة و الخيارات الصحيحة و الاستراتيجية؛ و ليس على ما تقذف به الظروف و الظرفية العالمية.
نأمل ألا يكون أوان المراجعة و التصحيح قد فات. و كل من زَيَّن السياسات الخاطئة بالإعلام أو بغيره عليه أن ينظر إلى نفسه.
الوطن أكبر من الأشخاص الذين قد يختزلونه لكي ينزلونه إلى مرتبتهم.
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49
21 - منتقد الخميس 13 غشت 2020 - 23:59
الزمن أتبت أن الزفزافي ومطالبه كانت على حق فاليوم المستشفى أصبح أغلى من المسرح والمدرسة أهم من الملعب لأنهما عنوان للصحة والتعليم للذين لوكانا صالحين لأعطا تمارهما في وعي الناس وأهتمامهم بصحتهم ففي الوقت الذي تسارع فيه الدولة وتنفق الملايير ليس لإيجاد لقاح لفيروس كورونا بل فقط لإقناع المواطنين أن المرض موجود وارشادهم إلى الطريقة الصحيحة لوضع الكمامة وغسل اليدين ولم تنجح في ذلك ....
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58
22 - مغربي الخميس 13 غشت 2020 - 23:59
في نظري لا احد من مدينة الحسيمة يريد الفتنة اتمنى الحرية لجميع المعتقلين واتمنا استكمال انجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافيه بمدينة الحسيمة
لاحظت في بعض التعليقات ان هناك حقد وهذا لا يجب ان يكون بين المواطنين من نفس الوطن
لا احد من مدينة الحسيمة نكر وطنيته المغربية( ولكن ارى في التعليقات اتهامات خطيرة )
من فضلكم حاولوا اخماد الفتنه لا اشعلها في التعليقات ناقش الموضوع بجديه وعقليه كي يكون حل مثالي للجميع وشكرا
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71
23 - المجد الجمعة 14 غشت 2020 - 00:00
يجب تسوية وطي هذا الملف من خلال الانصات وللحوار مع كل المغاربة لكي لا نقع في انفصال اخر
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26
24 - ولد حميدو الجمعة 14 غشت 2020 - 00:00
امور لا دخل لنا فيها و لكن بعض المحرضين و المسترزقين ليس في صالحهم الانفراج حتى يركبوا داءما على القضية
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-14
25 - zemmouri الجمعة 14 غشت 2020 - 00:03
اللي دار الدنب يستاهل العقوبة خاصو يخلص
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-32
26 - بوبكر المريد الجمعة 14 غشت 2020 - 00:10
إن صح فعلا انه نضجت مراجعة فكرية جماعية ، نستطيع القول ان الوطن غفور رحيم كما قالها الحكيم ، و ان خير خير الخطاءين التوابون.
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-30
27 - مصطفى السوسي الجمعة 14 غشت 2020 - 00:10
شتان بين المهداوي والزفزافي.
-المهداوي دوز الحبس بعزة نفس،والجميع يحترمه ويحترم ردود فعله داخل السجن وخارجه.
-الزفزافي كلشي طلع ليه ف الراس،حيث المعاملة وردة الفعل الغير الموزونة جعلته صغيرا في أعين جل المتتبعين للشأن ااسياسي بالمغرب.
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-33
28 - ادريس الجمعة 14 غشت 2020 - 00:12
امنيتي ورجائي هو اخلاء سبيل كل هؤلاء الشباب المناضلين من اجل اقتلاع الفساد الاخلاقي السياسي وتكليفهم بعد دلك بمسؤليلت في الدولة لمناهضة كل هؤلاء المستغلين لثروات الوطن، انهم هم الامل من اجل بناء مغرب المستقبل الزاهر يكون نمودجا في الديموقراطية الحقة في قارتنا الافرقية وكل الوطن العربي.
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16
29 - محمود الجمعة 14 غشت 2020 - 00:13
ما أثار انتباهي في هذا الموضوع ليس الزفزافي في حد ذاته "لي دار الغلط يستاهل لعقوبة "رغم أني أرى أن الزفزافي لم ينهب المال العام و لم يمص دماء الشعب ترأس احتجاجات طالبت بحقوق إقتصادية و اجتماعية و استجابت الحكومة لبعضها و تم إقالة المقصرين في تنفذ ما كان مبرمجاً الحسيمة بمعنى أنه نبه الدولة لاختلالات في منطقة الريف عموما ،ما أثار انتباهي هو بعض المعلقين يتشفون في المعتقلين ،القانون والمحاكمات شئ أما الحق يبقى عند الله ،ثم عندما يتعلق الموضوع بشأن ديني تلقاهم كالملائكة يوعضون طولاً و عرضاً أما في موضوع معتقلي منطقة الريف لا يذكرون و لا يتذكرون "اللهم لا شماتة "أضن أن التشفي ليس سلوكاً أخلاقياً و لا من شيم الإسلام !
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36
30 - السلام عليكم الجمعة 14 غشت 2020 - 00:25
ستكرر الدولة ما قامت به مع معتقلي أحداث الدار البيضاء في ماي 2003 مع الشيوخ ابو حفص والفيزازي وكيف تراجعوا عن افكارهم مقابل العفو عن 30 سنة .نفس الشيئ سيقع مع معتقلي الريف خاصة الزفزافي ليتم اكتشاف أن لا أحد يمكن أن يلوي ذراع المخزن
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-11
31 - Stikeur du halazoune الجمعة 14 غشت 2020 - 00:26
نعم فأنا لا أفهم لماذا قبضت الدولة على الفيزازي و متى تم ذلك و لماذا يطلب الحوار مع الدولة و شكرا،
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-14
32 - حسيمي الجمعة 14 غشت 2020 - 00:31
كمال رقم 1
ليي هناك خطأ لكي يعترف به أحد...
الزفزافي ورفاقة حوكموا بنزاهة والحكم الذي نفذ في حقهم صحيح ولا غبار عليه... يبقى املهم الوحيد هو العفو الملكي... وانتهى الكلام...
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-22
33 - la verite الجمعة 14 غشت 2020 - 00:33
je defendrais mes propres droits ceux des autres je n,ai rien a foutre .
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-2
34 - سعيد الجمعة 14 غشت 2020 - 00:34
الناس تتشفى فشخص تحكم بعشرين ينة لانه طالب بمرافق اجتماعية... بأي منطق يفكر هؤلاء.. اريد ان اضع نفسي مكانه وفجأة اجد نفسي اشتم نفسي لاني اضعها في موضع غير منطقي ... عن التعليقات أعلق
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22
35 - بروكسيل الجمعة 14 غشت 2020 - 00:34
الحرية للزفزافي، على الدولة أن تعلم أن نصف المغرب كله مع الزفزافي خصوصا الجالية المقيمة بأوروبا ،فضائح الفقر والبطالة والنهب الحكومي في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، الزفزافي لم يطالب بالانفصال او بالحرب، طالب بالخبز والماء والقلم وطبيب ، على الدولة أن تعلم أن الأمر قد خرج عن سيطرتها فنحن لم نعد في زمن البصري فنحن في زمن الفيسبوك واليوتوب وزمن العلم وسهولة نشر فضائح الحكومات، وعلى الدولة ان تستيقظ على خبر ان الأجيال الصاعدة كلها أجيال ذكية وكلها تحلم بأن تصبح دكاترة ومهندسين ومشاهير وأطباء الخ... وان لم يجدو تكافؤ للفرص فحثما سنقع في حرب داخلية ، نحن نحتاج لحكومة عقلانية لا حكومة صبيانية
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14
36 - Mohamed الجمعة 14 غشت 2020 - 00:41
El faut fait attention, nous sommes dans le maroc des freres en islam .....nous avons le meme drapaus l...le meme religion.....alhamdo llah...ce n'est pas la penne d'ecrire les comentaires negatif merci a tout le monde
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0
37 - مغربي الجمعة 14 غشت 2020 - 00:43
سي طرو طار ..كان من قبل الحوار في متناوله ولكن الايادي الخفية الاجنبية لعبت لعبتها و حصل فيها الزفزافي..
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-17
38 - omar01 الجمعة 14 غشت 2020 - 00:57
كما قال واحد الأخ فالتعليق ديالو المغاربة كلهم من طنجة لگويرة كانو مع ناصر الزفزافي فالمطالب ديالو باش إحاسبو الفاسدين لي نهبو و هملو مدينة الحسيمة أو جيهت الريف بصيفا عامة لاكن للأسف زفزافي طاح فالأخطاء فادحة أو معطاش الفرصة باش إكون حوار جدي بين الدولة و المجتمع ديال الحسيمة هادش لي خلا أعداء الوطن إستغلو أو هنا خرج الوضع عن السياق ديالو من مطالب عادلة إلى أمور أسوء أو هنا كنطلب ناس الريف إبدلو مجهود إكون أكثر إنفتاح على مكونات الوطن حنا كاملن المغاربة نبغيو لخير لبلادنا كلها من الحسيمة لگويرة
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4
39 - جيهان الجمعة 14 غشت 2020 - 00:58
من الغباء ان الانسان يضيع عمره من اجل قضية خاسرة .نعم المطالب مشروعة حتى واحد ما يقدر ينكر ولكن احنا شعب كيطبل مع الموجة و كتاخذه موجة اخرى. مثلا جات كورونا ما بقا حتى واحد كيهدر على الزفزافي هو بوحده اللي عيدفع الثمن وترشى عظامه فالزنازن الباردة . الهدرة ساهلة لكن هو اللي كيتعرض للاهانة و الاذلال واللي كيشجعوا فيه كلهم مكمشين فديورهم فحضن زوجاتهم وامهاتهم . ماشي عدل ان الزفزافي بوحدو يدفع ثمن الحقيقة لهذا كنتمنى يشوف حل مع الدولة و يتفاوضوا على الله يلقاو حل وسط يحفظله كرامته . البطولة احيانا كتكون غباء
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0
40 - وطني الجمعة 14 غشت 2020 - 01:00
حينما يصرح الزفزافي من زنزانته كتابة أن علم المملكة علم واحد احمر تتوسطه نجمة خماسية خضراء و بانه لايناصر اي انفصال عن تراب المغرب و حينما يعتذر والده عن الخرجات الصحفية خارج الوطن خصوصا بهولندا و التي تروم الاساءة و التحرشات ضد التوابث الاساسية للدولة ، آنذاك يمكن أن نجزم بولاءهما للوطن و الملك. ما عدا ذلك سيظل الزفزافي و امثاله مصنفون من اعداء الوطن شأنهم في ذلك شأن عصابة البوليزاريو.
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-5
41 - Fatin الجمعة 14 غشت 2020 - 01:01
عن أي حوار تتحدثون ؟..من أنتم ؟ مجموعة من المشاغبين يريدون الإخلال بالنظام العام ...فإتخذت الدولة إجراءاتها القانونية مثلهم مثل أي شخص يزعزع أمن الوطن ...فنحن الشعب نريد أن نتحرك وننام بسلام .....
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-9
42 - انس الجمعة 14 غشت 2020 - 01:14
في نظري . الملك سيسامح كل المعتقلين يوما ما و ستكون مفاجأة سارة للجميع.
الزفزافي و اصدقاؤه عليهم تكوين حزب سياسي او الدخول في السياسة. وانا متأكد انه سينجحه لانه انسان صادق رغم مزاجهه الصعب .
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-9
43 - مواطن حر الجمعة 14 غشت 2020 - 01:16
نثمن ونؤيد هذه الخطوة الشجاعة التي اقبل عليها ناصر الزفزافي وهي تعبر عن الشجاعة والحكمة والتبصر والرؤية البعيدة والمستقبلية للامور..نتمنى ان يطلق سراح كافة السجناء السياسيين سواء ابناء الحسيمة والصحافيين وغيرهم
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11
44 - مهاجر مغربي الجمعة 14 غشت 2020 - 01:30
لماذا الوطن غفور رحيم على عناصر المرتزقة البوليزبال ومنحهم إقامات مجانية ووظائف وامتيازات رغم قتلهم لجنودنا البواسل وزرعهم الفتنة لسنوات عجاف
ما ذنب الزفزافي ورفاقه وناس جرادة والمهداوي وبوعشرين إلا أنهم قالوا كلمة حق
أطلقوا صراحهم ولنحاول أن تتعايش بسلام فالحق يعلو ولا يعلى عليه واتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب
شكراً هسبريس
المكناسي
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13
45 - محمد الجمعة 14 غشت 2020 - 01:31
فتح قنوات حوار مع الدولة وكأني بهدا الزفزافي زعيم سياسي أو أنه يريد اكتساب زعامة بدها المطلب لما راى ان الكل نسيه
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46 - Nor الجمعة 14 غشت 2020 - 01:33
يجب إطلاق سراحهم ٠٠كلا المغاربة يعلمون ان إعتقالهم تعسوفي وإسكات الحقيقة ٠٠حتى خبرهم وصل لكل العالم ٠٠٠لهدا تقرير أخير لحقوق الإنسان كان صريحا ٠٠٠٠بركة ٠٠٠
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