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الرئيسية | مجتمع | مهنيو النقل السياحي ينخرطون في إضراب وطني

مهنيو النقل السياحي ينخرطون في إضراب وطني

مهنيو النقل السياحي ينخرطون في إضراب وطني
هسبريس ـ أمال كنين (صور: فؤاد بن يحي)
الخميس 13 غشت 2020 - 14:21

رفع مهنيو وأرباب النقل السياحي شعارات تنتقد ما أسموه "التجاهل الحكومي للقطاع السياحي وتشريد مهنيي القطاع، أربابا وسائقين"، وذلك خلال الإضراب الوطني المفتوح الذي تخوضه الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي اليوم الخميس بجميع ولايات وعمالات المملكة.

وليد محمد، المنسق الجهوي للفدرالية الوطنية للنقل السياحي بمركزية مراكش، قال ضمن تصريح لهسبريس إن "الإضراب يأتي احتجاجا على الضرر الذي تعرضنا له، سواء من طرف الأبناك والتأمين أو صندوق الضمان الاجتماعي"، مؤكدا أن "أرباب النقل السياحي يعانون الأمرين".

وتابع المسؤول النقابي قائلا: "سبق أن وجهنا مجموعة من المراسلات إلى الأبناك من أجل أن نجد صيغة توافقية بيننا وبينهم، وإلى حد الساعة، ما يزال تكريس مبدأ أنهم هم من يجب أن يربحوا في هذه المعادلة قائما. أما فيما يتعلق بالتأمين، فمجموعة من الحافلات متوقفة عن العمل ونقوم بتأدية تأمينها بنسبة مائة بالمائة ولم نجد أي صيغة للتوافق معهم حتى الآن، ناهيك عن المشكل الاقتصادي والاجتماعي الذي يمس السائقين المهنيين الذين لا يتوصلون بأي تعويض إلى حد الساعة".

من جانبه، تحدث بوعبيدي يونس، منخرط في الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، عن التأثيرات النفسية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا على المشتغلين بالقطاع، سواء تعلق الأمر بأرباب العمل أو المهنيين، قائلا في حديث مع هسبريس: "مطالبنا ننادي بها منذ أن ظهرت الجائحة. نحن نتعرض لضغط نفسي يوميا من قبل مؤسسات القروض وتهديدات على شكل إرساليات نتوصل بها من قبل محاميهم"، مضيفا أن "هناك من يعاني من ضغوط نفسية ويخضع للعلاج، وآخرون حولوا سياراتهم إلى مقاهي ومطاعم".

وأفاد بيان صادر عن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، بأنها "التزمت بالحوار مع الجهات المسؤولة، كخيار مثالي للبحث عن سبل إنقاذ المقاولات من الإفلاس، وإيجاد حلول جذرية لضمان استمرارها".

وأعربت الفيدرالية عن تفاجئها بـ "عدم التزام الجهات الوصية بأجرأة مضامين الملف المطلبي، رغم التوجيهات الملكية الصريحة بحماية المقاولات الأكثر تضررا من الجائحة"، منددة بـ"السياسة التي تمت بها معالجة ملفاتها المطلبية"، محمّلة "الجهات المسؤولة تبعات نتائج هذه الحركة الاحتجاجية".

ويعيش قطاع النقل بصفة عامة على وقع احتقان متواصل منذ التخفيف التدريجي لإجراءات الحجر الصحي، نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت به في ظل عدم التوافق مع الحكومة بشأن كيفية إنعاش القطاع المتأزم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مهتم جدا الخميس 13 غشت 2020 - 14:48
الله يهديكم واش تسحاب لكم راكم عايشين فالنرويج او امريكا او فنزويلا ، راكم في فالمغرب على قد الحال ، واش انتم مرضى انتم تنعسو والدولة تكب لكم فالجيب سبحان الله . اوا ملي تكون الامور عادية وتكونوا كتخدموا ودخلوا لملايين بداو تخلصوا الضرائب الواجبة باش في يوم الحزة تصيبوا الدولة الي تعاون . ماشي انتم العام كامل هاربين من الضرائب ولقوالب والتسمسير على الدولة ودبا ملي وقفتوا خاص الدولة هي الي تسقيكم
الله يعطيكم العقل
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0
2 - كاورونا بكورونا الخميس 13 غشت 2020 - 14:49
راه أزمة عالمية ؤ سياح الأجانب بذلو لوجهة ؤ مخططات الحكومة ضربت ف صفر تاع 10 مليون سائح.
البديل هو تنظيم رحلات داخلية بتنسيق مع الأحياء الصناعية
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4
3 - رأي الخميس 13 غشت 2020 - 15:09
قبل كرونا كنتم تستغلون المواطنين في العطل بأثمنة باهضة... لستم وحدكم من يعيش الكساد،فالعالم كله تراجع اقتصاديا
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4
4 - maroc الخميس 13 غشت 2020 - 15:12
سياحة في هاد الايام غير قرار عليها سورة الفاتحة وعزانة وعزاكم واحد مدام فتحين الحدود غير اولادهم يقراو المسكين كيقولو ليه موتك حسن من حياتك الله يخد الحق
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