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كُتّاب وآراء
خبير يعدد أسباب ارتفاع وفيات "كورونا" بالمغرب
عرفت حالات الوفيات بسبب كورونا، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا مضطردا، مسجلة أعلى مستوياتها منذ انطلاق الجائحة بداية مارس الماضي.
مصطفى الناجي، اختصاصي علم الفيروسات ومدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يعزو سبب ارتفاع الوفيات بشكل رئيسي إلى تأخر المصابين في البدء بأخذ الدواء والعناية اللازمة.
ويقول الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الأمر يتعلق بحالات لم تأخذ الدواء منذ البداية، خاصة إذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة فإن المرض يتقدم فيهم بسرعة".
ويوضح اختصاصي علم الفيروسات ومدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن "الفيروس لا يرحم وخطير"، سواء تعلق الأمر بأطفال أو كبار السن"، مفيدا بأن "العناية الطبية من البداية هي التي تضمن عدم انتشار الفيروس".
ويتوقع الناجي أن تزيد نسبة انتشار المرض خلال الأيام المقبلة، وأن لا تعود إلى الاستقرار إلا بعد مضي أسبوع أو عشرة أيام من هذا التاريخ.
ويؤكد اختصاصي علم الفيروسات أن الأمر راجع إلى الاكتظاظ، الذي شهدته الشوارع والأسواق والمقاهي خلال أيام عيد الأضحى، دون الأخذ بالإجراءات الاحترازية ضد "كوفيد 19".
وتابع الناجي قائلا: "المواطن وقع له خلط ما بين رفع الحجر ونهاية الفيروس، وهو ما خلف نوعا من التراخي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
كان الأولى إلغاؤه حفاظا على أرواح الناس أم أن هناك أولويات اخرى تحافظ على مصالح فئة معينة ؟؟؟؟
الأسواق مكتضة
سفر العمال و العائلات
فوضى المحطات
قرار منع التنقل الفجائي و المتأخر زاد من الطين بلة
التعايش مع الوباء حتى نكتسب المناعة هو الحل ..الوباء موجود و لا ينتهي و لا نعرف متى ينتهي ...و لا يمكن تدمير اقتصادنا و توقيف الدراسة بسبب كورونا يجب ان تكون لدينا العزينة لمي نهزم الوباء بالامتتثال للاجراءات الوقائية حت نكتسب المناعة...
أظن ان هناك مشكل في التعامل مع الات التنفس الاصطناعي ، فالعديد من الاطباء المتخصصين ليسوا مؤهلين و النتيجة هو عدد من الموتى أكثر
هذا كلام مختص ومع ذلك تجد اناسا يروجون انه لا وجود للفيروس وغالبية من يروج لذلك لا يتجاوز مستوى السادس ابتدائي.
هذا كلام مختص ومع ذلك تجد اناسا يصدقون انه لا وجود للفيروس وغالبية من يفتي بذلك لا يتجاوز مستوى السادس ابتدائي.