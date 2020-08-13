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الرئيسية | مجتمع | الدخول المدرسي الجديد يتأرجح بين "التأجيل أو التّعليم عن بُعد"

الدخول المدرسي الجديد يتأرجح بين "التأجيل أو التّعليم عن بُعد"

الدخول المدرسي الجديد يتأرجح بين "التأجيل أو التّعليم عن بُعد"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الخميس 13 غشت 2020 - 16:00

لا خيارَ أمام وزارة التّربية الوطنيّة لضمانِ دخول مدرسي بدونِ مشاكل صحيّة إلا سلك سيناريو "التّعليم عن بُعد"، الذي وإن كانَ مكلّفاً من النّاحية المادّية واللوجيستيكية فإنّه يبقى "الورقة" الوحيدة المتبقّية في يدِ الوزارة المعنيّة، في ظلّ مواصلة فيروس "كوفيد 19" انتشاره السّريع في كلّ أرجاء البلاد.

واختارَ المغرب، منذ العشرين من مارس الماضي، اتّباع خيار التّعليم عن بُعد، بحيث ألزمَ هذا القرار الحكومي تلاميذ المغرب بالبقاء في منازلهم، بسبب تفشّي فيروس "كورونا". وأعلنت وزارة التربية الوطنية عن برنامج للتعليم عن بُعد للحيلولة دون إهدار السنة الدراسية؛ وذلك من خلال تشجيع الأساتذة على تسجيل الدروس على شكل فيديوهات.

وإلى حدود اللّحظة، مازالت وزارة التّربية الوطنية "حائرة" ما بين سيناريوهين؛ أوّلهما اعتماد الطّريقة التّقليدية في التّعليم، أي ضمانُ حضور التّلاميذ إلى الأقسام ومُباشرة الدّروس والحصص بالطّريقة المعهودة. أمّا السّيناريو الثّاني المطروح في طاولة النّقاش، فهو "التّعليم عن بُعد" الذي أثبتَ نجاعته في ظلّ الظّروف الصّحية التي تمرّ منها البلاد.

وفي ظلّ تسجيل أرقامٍ قياسية في عدد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" المستجدّ وما يطرحه ذلك من إشكالات على مستوى تدبير الدّخول المدرسي والمقرّر في شتنبر المقبل، يبقى خيار "التّعليم عن بُعد" أحد السّيناريوهات التي يمكن اللّجوء إليها لتفادي الوقوع في "كارثة صحّية" تعيد البلاد إلى نقطة الصّفر.

كما يطرحُ "سيناريو" تأجيل موعد الدّخول المدرسي إلى تاريخ معيّن، كأحد أهم الخيارات التي يمكن للوزارة أن تتبعه؛ وذلك في ظلّ المشاكل التّقنية واللوجيستيكية التي يمكن أن يثيرها خيار "التّعليم عن بُعد"، إذا ما تمّ اعتماده بشكلٍ رسميّ مع الدّخول المدرسي المقبل.

وفي هذا الصّدد، يؤكّد كريم عايش، الباحث في السّياسات العمومية، أنّ "اعتماد التّعليم الحضوري قد يثيرُ مشاكل صحّية، إذ يكفي شخصٌ واحد لإصابة قسم بأكمله في أحد الفصول الدراسية، ومعها احتمالية انتشار سريع للفيروس؛ وهو ما يعقّد الوضع أكثر بسبب مضاعفاته واحتمالية الوفاة الكبيرة به".

وأوضح الباحث ذاته أنّ "التّدابير الوقائية يتم خرقها بسهولة، مما يحتم استعمال طرق بيداغوجية جديدة للتدريس والتلقين"، متوقّفاً عند "دور الآباء والوعي المجتمعي بضرورة التعلم والدراسة، إذ يتحوّل التعليم إلى بنيان له أسس عديدة، وأحد هذه الأسس توفير المواد الدراسية عن بُعد، ككبسولات مصورة واختبارات مباشرة".

وقال كريم عايش إنّ "الإمكانيات اللوجستيكية والمادّية هي الركيزة والدعامة الصّلبة التي تحدد استقرار هذا البنيان؛ فالموسم الدراسي السابق أبان عن نقائص وعيوب شابت التّكوين بسبب فوارق مجالية على مستوى توفير وسائل ووسائط التعلم، إذ بالرغم من مجانية دخول التلاميذ إلى مواقع الدروس وتمكنهم من متابعة قنوات الشركة الوطنية، فإنّ أساليب الاختبار والامتحان لم تعد ممكنة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (162)

1 - مواطن الخميس 13 غشت 2020 - 16:09
ادا كان لا بد من التعليم عن بعد نطالب كل استاد ان يقدم الدرس لطلابه على الانترنيت ويشارك معه تلاميذه ولا نقبل بمجموعة من الإساءة على الواتساب كما فعلوا في السنة الماضية
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-114
2 - فلاديمير بوتن الخميس 13 غشت 2020 - 16:09
"التّعليم عن بُعد" الذي أثبتَ نجاعته؟؟
هههههه وصلت لحد الجملة او حبست القراية حيث لا علاقة
الناس ملاقيين حتى متاكل أو نتوما كتقولو القراية عن بعد فحال إيلا كاع الناس عندهم أنترنت و حواسيب
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557
3 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الخميس 13 غشت 2020 - 16:13
لم يثبت ابدا نجاعته يا مربون فهناك من التلاميذ في المناطق النائية لم يتلق ولو درسا واحدا عن بعد بغض النظر عن التكاليف وإنما ضعف التغطية كانت السبب لهذا التعليم الحضوري أجدى ولو بالافواج مع التركيز على المواد الأساسية التي يمتحن فيها التلميذ في المستويات الاشهادية اما عن نسبة الناجحين في الباكلوريا كان هناك كثير من التساهل في الحراسة ثم الاعتماد على دروس الدورة الأولى فقط خفف العبء على التلاميذ وارتفعت النسبة النجاح
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332
4 - رجل تعليم الخميس 13 غشت 2020 - 16:14
اذا استمر التعليم عن بعد فان التعليم سيكون من نصيب الطبقة الميسورة على الاغلب حيت سيجلب اساتدة للقيام بالدروس في المنزل بالاضافة الى توفرهم على وسائل لوجستيكية كحواسيب و اجهزة تواصل و صبيب انترنيت و الفقراء يتفرجو فالرابعة و ها وجهي ادا فهمو و حسب احصاءاتي كان قد قاطع التعليم عن بعد 40% من التلاميذ في المؤسسة التي اعمل فيها الان ستتجاوز النسبة 60%
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352
5 - أبو زيد الطالب الخميس 13 غشت 2020 - 16:15
السلام عليكم ورحمة الله إما التعليم داخل الاقسام وبنظام متميز. أو إلغاء السنة الدراسية 2020 2021رأيي الخاص.والله اعلم
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509
6 - تلميد الخميس 13 غشت 2020 - 16:16
انا افظل التعليم عن بعد التعليم عن بعد
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-437
7 - التعليم عن بعد هو الحل لكن الخميس 13 غشت 2020 - 16:16
التعليم عن بعد هو الحل لكن هل تقبل به لوبيات المطابع والعقارات والتعليم الخصوصي وووو . هذه اللوبيات مصرة على إخراج التعليم عن بعد بالمغرب في تلك الصورة غير الجميلة على غرار أنه فقط مكمل للتعليم غير الحضوري وأنه مجرد واطساب عن بعد وتلفزة تعليمية لا يشاهدها أحد رغم أن التعليم عن بعد برئ منها براءة الذئب من دم يوسف.
يجب الإعتراف قانونيا بالتعليم عن بعد ويمكنكم في هذا الإطار التعلم من تونس وفلسطين
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-226
8 - حقيقة الخميس 13 غشت 2020 - 16:17
العقل والمنطق وتصاعد مخيف لاعداد المصابين يفرضان سنة بيضاء. اللهم نضحي بالسنة او يسقط اولادنا تباعا وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها لان هناك من سيتابعها في حال مرض الاولاد بالمؤسسة. بالمقابل التعليم عن بعد خلق احتقانا وصل للمحاكم بيننا وبين لوبي الخصوصي ولا نريد إعادة الكرة. هذا الاخير مصر على تلقين عن طريق منصات مجانية كالواتساب في حين استثمرنا نحن الآباء في صبيب انترنت عالي... الحل هو سنة بيضاء
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183
9 - kab الخميس 13 غشت 2020 - 16:18
انا كأم ماعنيته طول مدة الحجر صحي و تعليم ان بعد افضل التأجيل فنحن أمهات وليس مدرسين فهذا دور المدرسة اذا كان هناك تعليم عن بعد افضل سنة بيضاء احسن لان ابني لم يستوعب اي شئ في تعليم عن بعد
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347
10 - استاذة الخميس 13 غشت 2020 - 16:18
التعليم عن بعد الذي أثبت نجاعته بغيت غير نعرف على من كتضحكوا فين هي هذه النجاعة اوا علاش ما ختابرتوش التلاميذ حيت ثبت النجاعة ديالوا...لا للتعليم عن بعد...
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268
11 - طالب الخميس 13 غشت 2020 - 16:20
التعليم عن بعد هو الخيار الأمثل رغم افتقاره إلى كونه فعالا و معوضا للتعليم الحضوري داخل فضاء المدرسة... إن استمر الحال على ما هو عليه فالغباء هو انطلاق الموسم الدراسي حضوريا بحضور التلاميذ و التلميذات. ما يطرح الإشكال هو التكوين للأطفال الذين سيلتحقةن بالمستوى الأول ابتدائي بعدما عرفت السنة الماضية انقطاع الدراسة الحضورية دون تعويض جاد و صريح، فكيف لهم أن يندمجوا مع التعليم منذ المستوى الأول عن بعد؟ مسك الختام الله يشوف من حالنا.
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-108
12 - Lalla leila الخميس 13 غشت 2020 - 16:20
في ظل الوضع الوبائي الحرج الحالي والاكتظاظ التي تشهده المدارس بدون كورونا وخصوصا الخاصة منها هذا مؤشر على ان عودة التلاميذ الى الاقسام اصبح غير ممكنا ، وكذالك واقعة رفض اولياء التلاميذ اذاء مستحقات شهر 6 و 7 بحكم ان فلذات اكبادهم لم يلتحقوا بتلك المدارس الخاصة، أصيكم انه سيكون التعليم عن بعد فقط والفروض والامتحانات على شكل افواج متفرقة زمنيا ومكانيا لتفادي الازدحام
والتدريس عن بعد لم يعطي نجاعته البيداغوجية لعدة اعتبارات وبالتالي ماتريطوش وتخلصوا عام كامل !!
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42
13 - لطفي الخميس 13 غشت 2020 - 16:20
كأب و ولي الأمر لتلميذين أحبد التأجيل أو الإلغاء على التعليم عن بعد.
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201
14 - يوسف الخميس 13 غشت 2020 - 16:20
سلام
نعم للتعليم عن بعد.......................
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-208
15 - عماد الخميس 13 غشت 2020 - 16:21
بعد كارثة عيد الأضحى و ما رافق ليلة الهروب الكبير و الارتفاع المهول في الاصابات بالفيروس نتيجة لذلك وجب على الحكومة التعقل هذه المرة وعدم جر البلاد الى النفق المسدود بشكل كلي .. فالدخول المدرسي و ما يرافقه شئنا أم أبينا بيئة خصبة لانتقال الفيروس و نحن بغض النظر عن الدراسة صحة و حياة أبنائنا و أحبابنا فوق كل اعتبار لذا من الأفضل هذه المرة التهيئ بشكل أفضل للتعليم عن بعد .. ربما منح هواتف ذكية للطبقة المعوزة مع شريحة للاتصال بالانترنيت لكي يتمكن الجميع من التحصيل في ظروف افضل و اكثر أمنا .. لا بد من التضحيات و الصبر في ظل الجائحة
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-32
16 - simo 1111 الخميس 13 غشت 2020 - 16:22
شكون غايقابل الوليدات 6 سنين 7 سنين لو تم اعتماد التعليم عن بعد الواليدين يكلسو فالدار تاهم يديرو العمل عن بعد انا العمل ديالي فارض عليا نسافر و ديك التجربة ديال 3 اشهر الي مرينا بيها ديال هاد التعليم كافيانا مرضنا ولادنا مرضو ممكن ديرو تعليم عن بعد للاعدادي و الثانوي للكبار و الصغار راه مستحيل.
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121
17 - اجلوا الخميس 13 غشت 2020 - 16:22
تسناو مزال ...لقراية مغطيرش.....و منين يجي اللقاح كملو بالعطل كلها و حاولو تركزو على الدروس و المواد المهمة ...وهادشي مكيمنعش ان التلاميد يتوصلو بدروس الدعم ديال الاشهر لي ضاعت فينة الفارطة من خلال التلفاز و ميخرج حتى واحد لزنقة من غير الاباء ...ولكن لمن كنعاود انا .....لا ميزانية لا شعب واعي ...غير ولد وطلق ...وحة الليل و هما فزناقي...صراحة محتاجين توعية و تربية اكثر من تعليم....الله يحفض و صافي جيل صعيييييييييب و جيل لي كيربي فيه دابا ناقص تربية الا من رحم ربي.
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99
18 - باحث الخميس 13 غشت 2020 - 16:22
أحسن حل هو التعليم بالتناوب أسبوع للحضوري و أسبوع عن بعد و العكس بالعكس مع تمكين تلاميذ العالم القروي و الشبه حضري من ألواح إلكترونية و عقد شراكة مع قطاع الاتصالات لتخفيض ثمن الإشتراك الشهري للتلاميذ للنصف على أن لا يتجاوز 100 درهم للويفي الشهري شريطة الإدلاء بشهادة مدرسية عند الإشتراك شهادة الدخل السنوي المسلمة لدى إدارة الضرائب ( العالم القروي و المناطق شبه حضرية و الأسر المعوزة بالمجال الحضري)
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-51
19 - خالد ابن الوليد الخميس 13 غشت 2020 - 16:22
السلام عليكم وراه التعليم عن بعد مخدامش للتلاميد للاباء واش حنا اولادنا مقراوش حتى في القسم حضوريا بقا عاد يشدو القراية عن بعد ( الجيران مضاربين-التلفزة خدامة_التليفون يصوني_الظغط العصبي للوالدين باش يحفظو) اللهم يؤجل الدراسة وما بغيناش التعليم عن بعد
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128
20 - ايمان امغار الخميس 13 غشت 2020 - 16:22
الخيار الأفضل هو تأجيل الموعد الدخول المدرسي
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154
21 - موغرابي الخميس 13 غشت 2020 - 16:23
التعلم عن بعد في المغرب مجرد كدبة تاقت بيها وزارة التربية والتعليم و بغاونا حنا نصدقوهم.
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91
22 - omar الخميس 13 غشت 2020 - 16:23
يقول الكاتب ان التعليم عن بعد اثبت نجاعته وانا اقول له اين الدليل على ذلك. حتى الدول المتقدمة علميا وتكنولوجيا و خالية من الامية تطالب برجوع الاطفال الى القسم. المغرب ليس مستعدا تماما للتعليم عن بعد.
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84
23 - الممنوع من التعليق الخميس 13 غشت 2020 - 16:23
حسان عوان هاد الوزارة مع الآباء المغاربة، ها اللي بغى التعليم عن بعد لأولادو، ها اللي بغى التعليم الحضوري، ها اللي بغى التعليم الخاص فابور ها اللي بغى الوزارة تجري على الاساتذة، ها اللي بغى ولادو ينجحوا بدون امتحان، ها اللي بغاهوم يديرو الامتحان ويحسبو النقط حيت ولادو جايبين المونسيو ...
أقولها بصراحة، كل أب وكل أم لا يرون إلا المصلحة الضيقة لأولادهم، ولا يحسبون مصلحة أبناء الآخرين ولا مجهودات الأساتذة، والمثل المغربي القديم يقول .. فرش لوليدات الناس فين ينعسو وليداتك .. سيدي ربي كبير
الممنوع من التعليق
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81
24 - غير مهم الخميس 13 غشت 2020 - 16:24
اودي اشمن تعليم عند بعد واش من نيتكم راه مكاين لا قراية لا والو عن بعد و راه غضيعو تلاميد و ماشي كاع اولياء الامور قادين يساهمو بيه لا من ناحية الوقت لي يعطيو ولادهم او مصاريف الهاتف و الانترنيت و عاد الوايدين لي مقاريبن مفاهمين اش غيشرحو لولادهم ؟ و الواليدين لي خدامين معامن غيبقاو ولادعم ولا شكون غيقري ولادهم ؟
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45
25 - RIADROUM الخميس 13 غشت 2020 - 16:24
أحسن حل بالنسبة لي تأجيل الدخول المدرسي للحفاظ على أبنائنا
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87
26 - متضرر الخميس 13 غشت 2020 - 16:25
ما يهمنا كاباء هو من سيعلم أبناءنا، الوباء بإذن الله سيذهب لا محالة، المشكل في المتعاقدين الذين اعتدوا على التلاميذ بمستويات جد ضعيفة وبتغيبات مسترسلة، نطالب الوزارة بالحزم معهم وطرد رؤوس الفتنة منهم.
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-50
27 - رشيدة الخميس 13 غشت 2020 - 16:25
التعليم عن بعد ليس هو الحل ، نفضل تأجيل الدراسة على أن ندفع مصاريف المدارس دون أية فائدة. إذا أثبت التعليم عن بعد حقا نجاعته !!،لماذا لم تقم الوزارة بالاختبارات للتلاميد عن بعد؟واكتفت فقط بنتائج الدورة الاولى؟.
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52
28 - واقعي الخميس 13 غشت 2020 - 16:25
التعليم عن بعد هو الحل لتفادي المزيد من الكوارث الصحية وحتى لانعود إلى الوراء أكثر؛ لكن يتطلب لنجاح هذا التعليم تحسينه وتجويده بطرق بيداغوجية جديدة وناجعة؛ مثل اعتماد التعليم التفاعلي وتزويد أبناء الفقراء بمعدات لازمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص
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-35
29 - sarmad الخميس 13 غشت 2020 - 16:26
ما طفرناه تا عن قرب عاد بقى لينا عن بعد الحل الوحيد هو تنقصو عدد الساعات او المواد لي غير زايدة
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37
30 - مواطنة حرة الخميس 13 غشت 2020 - 16:26
انا شخصيا مبغيتووووش حت كنعاني فيه بزاف اعصابي كيعياااو.حت تلامذ د ليبتيدائي مزال مامعتمدين على روسهوم.اللهم سنة بيضاء ولا التعليم عن بعد.
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55
31 - منى الخميس 13 غشت 2020 - 16:26
سنتفق على التعليم عن بعد اذا وفرت الدولة انترنيت مجاني وهواتف ذكية لكل تلاميذ وطلبة الشعب.سنتفق على التعليم عن بعد اذا ضمنت الدولة اجور اساتدة القطاع الخاص كاملة وليس الفتات فقط.لا نريد حلولا ترقيعية نريد خدمات اكثر ارياحية لكل عنصر يساهم في هذا التعليم غن بعد الذي تدعون سواء الاسر ،الاساتذة،التلاميذ،المدارس.والا فمرحبا بمناعة القطيع
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14
32 - Marocain الخميس 13 غشت 2020 - 16:27
من الاحسن بداية التعليم عن بعد في انتظار التوصل الى لقاح فعال
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-36
33 - متفرج الخميس 13 غشت 2020 - 16:28
التعليم عن بعد للجامعيين يمكن ان يحقق نجاعة
السؤال اامطروح المستوى الإبتدائي والأول الدي لا ينفع معه الا الحضوري
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42
34 - مغربي الخميس 13 غشت 2020 - 16:28
كاستاذ للتعليم الابتدائي لا افضل التدريس عن بعد....
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59
35 - بسمة زروق الخميس 13 غشت 2020 - 16:28
وماذا عن التعليم الأولي التعليم عن بعد فاشل في الروض وخصوصا الحضانة هل نعطي الحليب لرضيع عن بعد ونغير الحفاضات عن بعد إضافة إلى موظفين أين سيتركون أطفالهم ومعلمات وأصحاب روض ما مصيرهم فالاباء لا يعطين الأجر الشهري
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31
36 - Salma الخميس 13 غشت 2020 - 16:29
التعليم عن بعد عملية فاشلة. يرهق ابنائنا و يجعلهم مدمنين على الالكترونيات و لا يستفيدون الا القليل. التعلم في القسم بالتناوب هو احسن حل. على وزارة التربية والتعليم القيام وضع منهج التعليم بالتناوب في اقرب وقت ممكن الذي يجب على جميع الموسسات التعليمية العمل به. كفى استخفافا بدراسة ابنائنا.
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29
37 - غزالي احمد الخميس 13 غشت 2020 - 16:29
الطريقة الثانية تكون أضمن لأن الأطفال بطبيعتهم يكونوا مندفعين نحو بعضهم ولن يحترموا التعليمات الوقائية ولو ان الدراسة عن بعد لن تكون في متناول الجميع و خصوصا الطبقة الهشة .
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-21
38 - عادل الخميس 13 غشت 2020 - 16:29
التعليم عن بعد هو الحل الجميع لشعب الكسالى...
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-30
39 - عمر الخميس 13 غشت 2020 - 16:30
نسأل الله أن يبعد عنا هذا الوباء هذا الوباء اصبح هو صاحب القرار مفروض على الجميع .الكل اصبح في حيرة من أمره ما سيقدم او ياخر بعثركل الأوراق ولا احد عنده حل .نرجو من الله أن يبعد هذا الوباء هو القادر على شئ والحمد لله رب العالمين
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25
40 - bl bl الخميس 13 غشت 2020 - 16:30
Mon avis personnel c'est que les élèves marocains doivent étudier à leurs maisons ou annuler l'année scolaire 2020/2021
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7
41 - طالب جامعي الخميس 13 غشت 2020 - 16:30
التعليم عن بعد لن يصلح لشئ لاسيما نحن طلبة التعليم العالي ... و خاصة المدارس الوطنية للهندسة ، كيف لمهندس ان يقتصر على تعليم عن بعد ! خصوصا حنا خاص نرجعو لمدارسنا ...أعدادنا قليلة مقارنة بالكليات ، يعني شروط التباعد يمكن يتحتارمو ...
خليونا نرجعو نقراو و نحتارمو الاجراءات الوقائية ! و نبينا عليه السلام واش باغيينا نضيعو ف عام آخر
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17
42 - Mr POPO الخميس 13 غشت 2020 - 16:30
شهر من نيتفليكس يكلف 150 درهم، و به تشاهد برامج ترفيهية يصورها أفضل المخرجين و يشارك فيها أفضل الممثلين.
شهر من CuriosityStream يكلف 50 درهما، و يضم أفضل البرامج التعليمية و الشرائط الوثائقية المنجزة من قبل أخصائيين و خبراء عالميين.
شهر من التعليم الخصوصي عن بعد، سيكلفك 1000 درهم شخصيا، لتشاهد فيديوهات بدقة 360p مصورة بمصورة هاتف سامسونج S5.

إن كان التعليم سيكون عن بعد، و سيبقى ابنك أو بنتك في المنزل، لماذا لا تنقله للمدرسة العمومية، فهي أيضا تقدم خدمة التعليم عن بعد، مجانا.
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32
43 - رب أسرة الخميس 13 غشت 2020 - 16:30
الإكتظاظ و الأقسام المفككة و قلة الأساتذة عار على جبين الوزارة يجب توظيف عدد أكبر من الأساتذة هذه السنة لا يعقل الإزدحام الشديد فالمدارس و الأقسام
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28
44 - mahroucha الخميس 13 غشت 2020 - 16:30
نتمنى التأجيل حتى تنخفض الإصابات إن شاء الله
العالم الجبلي لا يستفيد من هذا التعليم عن بعد
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27
45 - مواطنة حرة الخميس 13 غشت 2020 - 16:30
التعليم عن بعد مغيدر والو حت القسم والاستاد عندو اسلوبو الخاص بش افهم الدرس.والتلميد كيخاف الاستاد يعني غيتبع معاه ولكن التعليم فالدار شبه مستحيل.انا بعدا الى طبقوه منسمح ليهوم
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24
46 - جمعية المرجة الخضرا@ الخميس 13 غشت 2020 - 16:31
املنا ان يرفع الله علينا هذا الوبا@ قبل بداية الدخول المدرسي ونطالب وزارة التعليم بالمغرب ووزارة الداخلية ايضا انجاح الدخول المدرسي المقبل وذلك علي اساس توفير الوقاية الصحية بمحيط المدارس وداخل المدارس ولاسيما مدارس العالم القروي الجماعاتية .
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2
47 - FENANE الخميس 13 غشت 2020 - 16:32
ان انجع حل في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثناءية هو التعليم عن بعد ،لقد جربناه رغم كل مساوءه واكراهاته ولكن تفاديا لانتشار الوباء و عدم التحكم فيه ،وجب علينا أن تتضامن جميعا من اجل مدرسة عن بعد ،حتى الفيروس يحب البعد والتباعد الجسدي،ان آخر السنة ليست طويلة فالاعوام تمر علينا قالبرق فلما لا نصبر هذه الشهور للخروج من هذه الجائحة بأقل الأضرار البشرية والخساءر المادية واللوجيستيكة .فمكسبنا في الدرجة الأولى هو السيطرة والتعافي كليا من هذا الوباء و التخلص منه الى الأزل.
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-11
48 - عبدالرحيم الخميس 13 غشت 2020 - 16:32
التعليم عن بعد كان كارثة على التلاميذ والطلبة. ومهما يكن فإن الأطفال أو الطلبة لا يلتزمون بالحجر ولا يستطيعون ذلك. نراهم في تجمعات وووو. ثم أن السياسة الفاسدة المتبعة للحد من الوباء لادن تعطي أكلها مهما كانت الإجراءات. لا وجود للحجر ولا التزام أي جهة. والحجر كان مجرد كلام على وسائل الإعلام منذ مارس الماضي ومازال. يجب محاربة الفساد أولا. كن غير هذا لن ينفع لا تعليم عن بعد ولن يكون أي فرق.
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7
49 - متتبع الخميس 13 غشت 2020 - 16:32
لم نصل بعد للتدريس عن بعد بما يتطلبه الموضوعو من توفير الوسائل للوجيستيكية لذلك... حتى وان توفرت هاته الوسائل فلن تكون هناك نجاعة عكس ماجاء في المقال...رايى المتواضع الدراسة بالاقسام باقل عدد ممكن من التلاميذ لاحترام التباعد..وتدريس المواد الاساسية الممتحن فيها...كفى من تكديس محفظة التلميذ بالكتب اللتي لافائدة منها...وبالله التوفيق...واللهم ارفع عنا هذا الوباء...
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12
50 - حجباوي الخميس 13 غشت 2020 - 16:32
لا يعقل في مدينة ااحاجب فيها جوج ليسيات و المدينة تتوسع يجب بناء المدارس الاستثمار في التعليم و الصحة.... و البحث العلمي ذو القيمة المضافة و إلى فمصيرنا إلى الزوال
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9
51 - محمد الخميس 13 غشت 2020 - 16:32
التعليم عن بعد ليس هو الحل. لان نيل شهادة البكالوريا تحتاج الى جهد كبير وفي نظري علاش لي معندهومش المتحان يقراوا عن بعد ولي عندهم يقراو حضوريا وعن بعد اي بالتفويج
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4
52 - قارئ الخميس 13 غشت 2020 - 16:33
ااسلام عليكم ، من قال ان التعليم عن بعد اتبت نجاعته ، لو كان كذلك لشملت انتحانات البكلوريا دروس التعليم عن بعد ، ارجوكم لا تغيرو الحقائق ، فابني متلا لا يريد ابدا ان تتم الدراسة عن بعد لانها ترهقه ولانه افتقد جو الكدرسة التي كانت تشكل بالنسبة له متنفسا، وزوجتي اصبحت هي التي تقوم بالعمل والمدرسة الخاصة تصتخلص الواجبات، والمدارس الخصوصية هلى باب الافلاس بسبب عدم الاداء ... ليس هناك وصف للتعليم عن بعد سوى الفشل ،اتمنى ان يؤجلو الدخول لشهر او شهرين او يجعلوه دخولا عاديا، انا لا اتكلم عن التعليم العمومي لانه بالنسبة لي لم يكن هناك تعليم عمومي عن بعد ، الاساتدة يتقاضون اجورهم وليس هناك حسيب ولا رقيب عن ما يقومون به، وان ارادو العمل يقابلون باستهتار الاسر المتخلفة..
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4
53 - ايوب الخميس 13 غشت 2020 - 16:33
انا نا مع حتى شي خيار، فعلا متفهم موقف الحكومة، حيت التعليم عن بعد واللي بالنسبة لي انا ناسبني علما انه ماتبعت مع الاساتذة ديجا كانوا موارد رقمية وهادشي اللي تزاد غير اضافة وصافي، انا كايعجبني سولو ووركينغ، كانعطي اكثر ولكن كانعرف مزيان بلي شحااال من واحد ماعندوش انترنيت وامكانيات باش يخدم بوحدو، وكاين اللي ماكايعرف وكايضيع وقتو، ومن جهة اخرى الى تبعوا الطريقة التقليدية غانكون صراحة خايف بحكم انا كانمشي فالطوبيس، و واخا كلع ناخد الموطور هادشي ولا منتشر بواف وعاوتاني الناس اللي غايبقاو يتكدسوا فالطوبيسات شي على شي، الحال صعيب اودي احمادي. فعلا محتار اشمن سيناريو خصو يتبع ولكن الا بغيت نختار واحد غانختار التعليم عن بعد حيت السلامة دالمواطن هي الاولى والدراسة يمكن تاجل حتى دوز هذه المحنة.
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-6
54 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الخميس 13 غشت 2020 - 16:34
توفير الدروس في كبسولات سيحضى بها التلميذ الميسور اما الفقير يبقى مهمشا كما تم تهميشه في التعليم عن بعد لان ليس كل التلاميذ لهم إمكانيات استخدام الكبسولات لهذا ربما تأجيل الدخول افضل من تعجيله ويا ربي اقض على الوباء بتوفير الدواء
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15
55 - التجاني محمد الخميس 13 غشت 2020 - 16:35
إذا كان الحضور فيه خطر على صحة التلاميذ، حتى الدراسة عن بعد فيها خطر على ميزانية الأباء واولياء التلاميذ
يعني التأجيل هو الحل
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17
56 - مغربي الخميس 13 غشت 2020 - 16:37
على ما يبدو فإن الدولة مازالة غادا في واحد المخطط جهنمي "إلغاء مجانية التعليم" عن طريق المراوغة في ملف التعليم الخصوصي. صراحة المرحلة الحالية مهمة للجميع لأنه يجب التضامن و الوقوف بجانب الأباء في هاذا المشكل. لأنه إلى ماتحلش هاد المشكل لابد أننا نعرفو أن الخطوة الجاية غادي تكون "إلغاء مجانية الصحة" كيفما كنشوفو فالقطاع الخاص في التعليم و الصحة داير في الناس مابغا أخطاء طبية بدون عقوبات سجنية و أثمنة فلكية لا تناسب القدرة الشرائية للمواطن.
هناك حلين لهاد المشكل في نظري شخصيا أفضل أن الدولة تأمم هذه المدارس والمصحات الخاصة وتجعلها خاصة تابعة للدولة موجهة للفئة المتوسطة و الغنية ماديا ومداخيلها تتجه لوزارة التعليم والصحة وبهذه الطريقة الدولة يصبح عندها مدخول في التعليم والصحة فلوسي تمشي للدولة حسن من هاد المافيا.
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7
57 - Fouad belhaj الخميس 13 غشت 2020 - 16:38
بالنسبة للتعليم عن بعد لو كان ناجحا كما يدعى لما اعتماده في امتحانات الباكلوريا؟لماذا اعتمد في الامتحانات عدلى فترة ما قبل 16 مارس.
زد على ذلك ، التلميذ بالقسم ولا يتابع درسه بالأحرى فالبيت ومهازل الوتساب اللي تفرجنا فيها؟
التعليم عن بعد اثبت فشله.ومن الآن سيكون فاشلا لان التلميذ سوف ينجح في نهاية المطاف.
اما الوساءل المادية فالجميع يتوفر على هاتف ذكي سواء فالقرية أو المدينة وبلا مزايدات. الغرض من استعمالها هو المشكل.ومن يكذب ففي حراسة الباك وطني هناك من له 3 هواتف ذكية.
شوفو شي حل من غير التعلم عن بعد . راه بالقسم وياربي...
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10
58 - اب خيور على بلده الخميس 13 غشت 2020 - 16:38
ارجو من جميع المتدخلين في مجال التعليم ايجاد صيغة توافقية لطريقة الانسب لتعليم عن بعد فهناك مجموعة طرق فعالة مثل تطبيق زووم الذي تنهجه و تعمل به مجموعة من الشركات و منضمات انه فعال يسمح للاستاذ بضبط التلاميذ و اضماجهم بطريقة سهلة مع مشاركة الكتب او المناهج بحيث يراها التلاميذ في وقت واحد.
اتمنى من الكل المساهمة في انقاذ البلاد الكل من جهته اكان مسؤولا حكوميا او استاذا او طبيبا او مواطن عادي.
فنحن الان في معركة مع عدو غير مرئي و غبيث لهذا من وجهة نظري البسيطة يجب علينا التفاؤل و عيش بإيجابية فالله تعالى يقول *انا عند حسن ضن عبد بي ان كان خير فهو له*
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-11
59 - نيشان الخميس 13 غشت 2020 - 16:38
تسقيف الأسعار هو الحل مثل ماهو موجود في مراكز الفحص التقني للسيارات اللي الثمن ديالها موحد في المغرب مع العلم أن ملاكها خواص. الحل الثاني يبقى هو المقاطعة حنا عارفين أن يصعب مقاطعة التعليم والصحة ولكن لابد من فهم بعض الأمور الدولة تلهث وراء المسثمرين لأنهم كايجيبوا للدولة عملة صعبة زائد أنهم تايخلقو فرص شغل يبقى المقاطعة لابد أنها تكون مقاطعة المستثمرين الأجانب لأنه بكل بساطة هاد المسثمرين حكوماتهم واقفا في ظهرهم وإذا تم مقاطعتهم من طرف الشعب و إعلان أن السبب "ليس ضدا فيهم" فهم مرحب بهم بل لأن الدولة لاتريد حل مشكل القطاع الخاص في التعليم و الصحة سوف يعرفون أن ليس لهم ذنب في المقاطعة و سوف يبدأون يتهديد الدولة بسحب إستثماراتهم بسبب أخطاء و غباء الحكومة و هنا الدولة ستكون مجبرة على التدخل السريع لإنقاد الإستثمارات و إنقاد سمعتها على المستوى الدولي لتتجنب فضيحة أن المستثمرين هربوا من المغرب بسبب مشكل ليس لهم دخل فيه. وهادشي علاش الحكومة حاولت تعمل قانون تكميم الأفواه 22.20 المرجو النشر وشكرا.
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3
60 - عبد الله المغربي الخميس 13 غشت 2020 - 16:39
التعليم عن بعد يعنى لاتعليم. اذا كان جودة التعليم الحضاري المباشر في المدارس متدنية، فماذا ينتضر من التعليم الافتراضي؟؟؟
التلميذ كي يفهم لا يد ان تكون الأمور محسوسة لديه يعني ان يعيش الحدث.ام التعليم عن بعد فممكن ان ينفع مع الجامعيين.
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12
61 - Hanane benzaria الخميس 13 غشت 2020 - 16:39
أنا أم لأطفال أصبحت أخاف من كلمة الدراسة عن بعد الله يرحم الوالدين سنة بيضاء أحسن بكتير من الدراسة عن بعد الله يرحم الوالدين.
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17
62 - عبد الله الخميس 13 غشت 2020 - 16:40
عن أية نجاعة تتحدثون. لو كان كذلك لما ألغي امتحان التاسعة إعدادي. لو كان كذلك لما "ثار " الآباء والأمهات في وجه جشع التعليم الخصوصي . هل تريدون أن يدرس الآباء لأبنائهم في المنزل ويؤدون في نفس الوقت كل الواجبات المالية للمدارس الخاصة. هل الحكومة لديها إجابة،هل ستحمي الآباء من تغول هذه المدارس. اينو لنا مدارس عمومية في المستوى وارحمونا فقد فاض الكيل .
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9
63 - hamid الخميس 13 غشت 2020 - 16:40
إذا كان التعليم عن بعد قد أثبت نجاعته فلماذا ثم الغاء الدروس الملقنة بهذه الطريقة والإحتفاض سوى بالدروس الحضورية؟. فعلى الوزارة أولا التفكير في استدراك ما لم يتم إنجازه وإعطاء برمجة المحتويات متسلسلة والتخفيف من المقررات والتفكير في آليات التعليم عن بعد ... وأن تفكر في إنقاد السنة , والتلميذ وليس إنقاد الوزارة.
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9
64 - عبدو الخميس 13 غشت 2020 - 16:41
في رأي المتواضع فالتعليم الأولي(الروض) والتعليم الابتدائي يجب تأجيله إلى شهر نونبر حتى تتحسن الوضعية بعدها يمكن تطبيق التعليم الحضوري لان هذه الفئة من التلاميذ لا بد لها مت مصاحب خلال العملية التعليمية التعلمية زد على ذلك أنه غير متابعة ببعض الامتحانات الاشهادية فيمكن حسب رأيي المتواضع سبعة أشهر كوقت كافي لتلقينهم الدروس و اما التعليم الاعدادي والتعليم والثانوي والجامعي يمكن تطبيق التعليم عن بعد لان هذه الفئة يمكنها مسايرة الأساتذة بدون صعوبة فما يجب هو التوفر على حاسوب جيد مع صبيب الانترنيت جيد
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-4
65 - تلميذة الخميس 13 غشت 2020 - 16:42
انا كاتلميذة اري ان تعليم عن بعد فااااااشل لان اساتذة ماقيمينش بدور ديالهم و كان عاود نقولها اساتذة ماكينش نظام لي رشقات ليها تحط شي حاجة فغروب تاتحطها واخا تكون 12 ليل . كاين لي كاتعطينا موعد ف 2 ديال نهار كاندخلو كانبقاو نستناو والو ماكتجيش تاكدوز نصف ساعة وتجي تقول حصة يوم سوف تؤجل اوا لاش هاذ شي ايه تلاميذ كاين فيهم لي ممسوقش و لكن اساتذة يعطيو لي واجب عليهم و لي بقا ماشي سوقهم فيه . واحد نقطة بالنسبة للمدراس خاصة كاين نظام و شوية صرامة حيت طبعا مول مدرسة كيشعل فيهم ضو حمر ولكن عمومي والو غير تخربيق .
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0
66 - زهير الخميس 13 غشت 2020 - 16:42
التعليم عن بعد لم يعطي نتيجة في الموسم الماضي يجب على الوزارة تأجيل الدخول المدرسي إلى موعد لاحق لتجنب كارثة أخرى كما وقع مع عيد الأضحى...
كيف يعقل أن نسمح لأطفالنا و فلذات كبدنا التوجه للمدارس في ظل هذه الظروف
و كيف سيسجل الثلاميد و كيف سيحصلون على أقسامهم و على إستعمال الزمن و كذالك على أدواتهم...
طلبي للوزارة هو تأجيل الدخول المدرسي إلى وقت لاحق و إنتظار تحسن الحالة الوبائية إن شاء الله لكي لا تحصل كارثة كالتي و قعت مع عيد الأضحى و شكرا
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10
67 - ممتبعة الخميس 13 غشت 2020 - 16:42
السلام عليكم انا ابضا رابي ان يؤجل الدخول المدرسي ولو لشهر او شهربن حتى تستقر الحالة في البلاد ثم تبدا الدراسة حضوريا نظرا لعدم تكافؤ الفرص بين الشراءح المجتمعبة
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8
68 - تلميذة الخميس 13 غشت 2020 - 16:43
وانا هاذ عام بصفتي تلميذة فباك غادي نضرر حيت كيفاش غادي نفهم و نخدم وانا فدار كل نهار شادة تيلي و كتوبة و عيني مع قراية و ستريس ديال دار. فحال حضوري كيكون تحصيل حيت جو ديال قسم معروف لاش كاين استاذ كاين حماس فقسم و تتجاوب تاتجي لدار ترتاح وتشوف اذا عندك شي ماتراجع و تتنعس فصباح تاتنوض بكري و تاتمشي يعني عندك واحد نظام غادي عليه ولكن دار ميمكنش غادي تأقلم حيت دار ماشي ديال قراية تحصيلية دار للمراجعة و تحضير متأكدة غادي تكون صعيبة ويمكن كاين لي فحاالي ولكن انا كعجبني نهضر علي راسي ماشي شغلي فباقي . نتمنا يكون شي حل مثلا يقسمونا نكونو 40 نوليو غير 20 و تعقيم و شوية صرامة ولا يتم تأجيل ديال دخول حتي لشهر 10 و يديرو حجر فهاذ فترة باش هاذ شي ينقص حيت ولات ارقام خيالية الله يفرجها علينا .
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9
69 - العاقل الخميس 13 غشت 2020 - 16:44
اعتماد التعليم بالتناوب
اعتماد التفويج في الاقسام لتحقيق التباعد
الغاء المواد الثانوية والتكميلية بالنسب لكل شعبة
تخفيف البرنامج الدراسي السنوي
استغلال أمثل للببنية التربوية
اعادة النظر في الزمن المدرسي بما يتيح استفاذة المتعلمين من عطلة نهاية الأسبوع على اساس ان تغطي الدراسة كل ايام الاسبوع الىحد الجمعة مساء
من
اعتماد التعليم عن بعد واعتباره مكملا للدروس الحضورية
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3
70 - سلوى الخميس 13 غشت 2020 - 16:47
اشمن نجاعته اش كتخربقوا.والو صفر الضحك على الدقون.يا يكون دخول مدرسي حضوري ولا بلاش ما كاين لا بعد لا يحزنون.عندي تلاتة الوليدات شفت الويل ملي كنت معاهم في التعليم عن زفت. عينيهم ولاو حمرين ارهاق توتر و سجن في البيت.الوليدات محتاجين رفاقهم حداهم معلماتهم معاهم قتلتوا الجانب النفسي حطمتوه و مزال زايدين.
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9
71 - nina الخميس 13 غشت 2020 - 16:48
لا تعليم هده السنة حتى يرفع الله عنا هذا الوباء وينزل رحمته علينا فأرواحنا مهددة .. .و
التعليم يمكن تعويضه لكن العمر والصحة لايعوضهما احد
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8
72 - الرحيق المختوم الخميس 13 غشت 2020 - 16:48
إنه المأزق العظيم. شكرا كورونا لأنك جَلَّيْتِ الغبار عن سنوات من الوهم. لقد حانت ساعة الحقيقة، وآن للحق أن يعلو ولا يُعلى عليه. شكرا جزيلا مرة أخرى.
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7
73 - يوسف الخميس 13 غشت 2020 - 16:49
كاين حل ثالث هو تنقصو من المقرر، لا يعقل يهز التلميذ شكارة أثقل منو. العربية، الفرنسية والرياضيات باراكا عليه وتشجعو على المطالعة، تكون مكتبة في كل مدرسة. ولي علمي فالثانوي أش غادي يدير بالعربية، التربية الاسلامية، الاجتماعيات وباقي المواد الادبية، ونفس الشيء بالنسبة الأدبيين أش غادي يديرو بالرياضيات. نقصو وخليو بنادم فين يتنفس.
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3
74 - رجل تعليم الخميس 13 غشت 2020 - 16:50
نريد دخول مدرسي عادي و حضوري مثل جميع البلدان.
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9
75 - سعيدة الخميس 13 غشت 2020 - 16:51
رجاءا قبل أن نقبل أو نرفض الشيء نبحث أولا عن البديل في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر منها العالم بأكمله ليس فقط المغرب هناك أشياء فرضها الواقع فرضا ومنها التعليم عن بعد فلماذا لانهائي خصوصية الظرفية ونحاول أن نذيل الصعوبات ونجعلها لصالحنا وتعاون جميعا لما فيه مصلحة أبناءنا كل من منطلق وظيفته..وزارة..أولياء. .أساتذة. .تلاميذ....
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1
76 - استاذ الخميس 13 غشت 2020 - 16:52
تأجيل الموسم الدراسي والتفكير في الوسائل التي تمكن من ان تثبت نجاعة العليم عن بعد وضمان امكانية اختبار فهم التلاميذ وتوفير الوسائلةاللوجيستيكية للمدرس والمتمدرس. وتتبع بعض الاساتذة - الله يسمح لهم - الذين تنصلوا من مسؤوليتهم وتهكموا على تلامذتهم. امافتح المجارس في ظل تفشي الاذى وغياب الوعي بخطورته فهو الكارثة بعينها لا قدر الله
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6
77 - مواطن حر الخميس 13 غشت 2020 - 16:52
عن اية نجاعة تتحدث لم يحقق التعليم عن بعد اي نتيجة ايجابية لدا في تقديري اما ان يكون التعليم حضوريا او بالتناوب .ودعونا من الكلام غعير المنطقي....
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4
78 - امين الخميس 13 غشت 2020 - 16:53
بالنسبة للقرى التعليم عن بعد زاد وفاقم جهل وامية التلاميد اد أصبح الجميع في عطلة طويلة ودلك لعدم توفد اي وسيلة لمجارات وتتبع الدروس اختلط الحابل بالنابل وظاع تلاميد المناطق النائية
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3
79 - لا لتعليم عن بعد الخميس 13 غشت 2020 - 16:54
أنا تلميذة و مستافدة والو من التعليم عن بعد و خاصنا نتعيشو مع هاد الفيروس ولي معجبو حال لاهلا يصيفط ولدو يقىا لا للتعليم عن بعد
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8
80 - طالب الخميس 13 غشت 2020 - 16:56
سلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
في نظري تعليم عن بعد ليس هو الحل حيت واخا كيتوفر عندك internet لكن راه لمغرب كلو كيكون م connectée كونكسيون كاتكون عيانة هي اصلان عيانة و كايتزاد عليها اضغط و كا يبقى يتقطع عليك ف وسط درس و بالإضافة أنك فدار و صداع تلفازا و خوتك صغار مكايبقاش تركيز نهائيا
خاص يلقاو حل باش نراجعوا نقراو حيت لهوروب أو اختيار لحل ساهل عامروا كان حل و تعليم قطاع مهم بزاف
الله يجزيكم بالخير لقاولينا ش حل حيت كنحاسوا براسنا غادي نضيعوا ....
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13
81 - امال الخميس 13 غشت 2020 - 16:57
تستفزني كلمة اثبت نجاعته واش تتهضرو على التعليم عن بعد في المغرب متأكدين الله يهديكم اينا نجاعة هذي ولادنا ماستافدو حتى حاجة أي فيديو تيجبدو ولدي باش يقرا خاصني ضروري نكون حداه باش نفهمو وعباد الله في القسم وياربي يفهمو عاد مانعاودش ليكم على الكونكسيون في المغرب الله يعطينا الصبر وصافي
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13
82 - متتبع الخميس 13 غشت 2020 - 16:58
ما أفهمه من المقال أن الوزارة تتجه نحو اعتماد سيناريو التعليم عن بعد. لكن ما يجب التأكيد عليه هو ضرورة مراعاة ظروف آباء وأولياء التلاميذ من ناحية المصاريف التي تثقل كاهلهم.إضافة إلى عدم تمكنهم من مواكبة أبنائهم في مسارهم الدراسي نظرا لظروف عمل الأبوين و كذلك نظرا للظرفية الصحية التي تثير مخاوف الأباء من اعتماد خدمات المربيات.
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4
83 - houssine الخميس 13 غشت 2020 - 16:59
الذي حاول أنجاح التعليم عن بعد هم اولياء تلاميذ الإبتدائى .عندما كانوا في بيوتهم. لكن الان الكل في العمل .اين هي الوسائل واين هي المراقبة وووو
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16
84 - farissrabia الخميس 13 غشت 2020 - 17:01
التعليم عن بعد اثبت نجاعته ام لم يثبتها فهو خيار لا ثاني بعده ... لانه اذا اختارت الوزارة التعليم بحظور التلاميذ فتم الكارثة اذا سجلت لاقدر الله اي حالة ستغلق المدرسة في الحال ووووو
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0
85 - ايمداحن الحسن الخميس 13 غشت 2020 - 17:02
من يقول التعليم عن بعد مفيد فهو خاطىء
خاصة بالتعليم الابتدائي،هناك جل الأساتذة لا يقومون بالواجب، هل من يتنصل من أداء واجبه حضوريا سوف يؤديه عن بعد،؟بكل تأكيد لا طبعا،...مجمل القول التعليم عن بعد ظلم للمتعلمين ،وراحة وطمأنينة للأستاذ،الراتب بدون مقابل.
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-4
86 - aziz الخميس 13 غشت 2020 - 17:06
هنا بالمغرب مازالت العقليات جد متخلفة، واقع الأمر اليوم وبالمستقبل أيضا يفرض وبالضرورة الملحة التعليم عن بعد، العالم المتقدم اليوم يسطر ويخطط لإستراتيجيات جديثة قصد تمكين جميع التلاميذ والطلاب من تلقي الدروس وحتى المباريات عن بعد، هناك وسائل تكنولوجيا جد متطورة قصد تدريس وحتى ٱختبار مهارات التلاميذ عن بعد وبتقنيات مباشرة، وقد باشرت معاهد وجامعات أروبية وأمريكية تجارب جد ناجحة في هذا الميدان، العالم اليوم يعرف حرب بيولوجية قذرة لن تقف عند كورونا فقط بل ستظهر فيروسات أكثر فتكا من كورونا، والتطور التكنولوجي يفرض نفسه بإلحاح، وإن لم نهتدي إلى هذه الطريقة في تعليم أبناء هذا الوطن عن بعد، فإن الضحايا سيكونون هم التلاميذ والطلاب والشغيلة التعليمية وٱنتظروا سيناريوهات جد مقلقة ومخيفة.
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-2
87 - مجرب للتعليم عن بعد الخميس 13 غشت 2020 - 17:07
شروط نجاح التعليم عن بعد :
* الأب والأم متعلمان بمستوى يمكن من مساعدة الأبناء.
* توفر كل طفل على هاتف ذكي.
* تفرغ الأب والأم للمهمة يعني عدم الالتحاق بالعمل.
* توفير أدوية مهدئة للأعصاب لكل أسرة.


والنتيجة :
* مردودية لن تتعدى %70 في أحسن الأحوال.
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9
88 - اسملء الخميس 13 غشت 2020 - 17:08
عن أية نجاعة تتحدثون ؟البعد عن التعليم هي العبارة الصحيحة!!!! فاما تعليم حضوري وهذا فيه مخاطرة وانا تأجيل الدخول المدرسي حتى تتضح الامور اما التعليم عن بعد فنحن بعيدون كل البعد عن نتائجه الإيجابية نظرا لعدم توفر ظروف التعليم عن بعد لجميع التلاميذ فليس الكل بمقدوره شراء الحاسوب او الهاتف الذكي او الربط بشبكة الانترنيت وغيرها من اللوازم اضافة ان هذا النوع من التعليم وخاصة الصغار يعتمد على مساعدة الاباء وكلنا نعلم عدد كبير من الاباء لا يفقه في الوسائل الإلكترونية زيادة على عمل الأبوين معا مما سيؤدي إلى نتائج عكسية والطامة الكبرى ان المدارس الخصوصية ستطالب باداء اقساط المدرسة دون نقصان مما سيؤدي إلى صراعات واصطدامات بينها وبين اولياء الامور الشيئ الذي يجعل التلميذ الرغبة له في هذه الدراسة وخير دليل ماوقع في الأشهر الأخيرة من هذه السنة فاي تعليم عن بعد هذا الذي جعل القضية امام المحاكم؟؟؟؟؟؟في نظركم التلميذ الذي تم استدعاء أبويه الى المحكمة من أجل اقساط المدرسة سيستمر في متابعة دراسته وكان شيئا لم يكن ؟؟؟!!!!
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6
89 - مغربية الخميس 13 غشت 2020 - 17:10
استغرب الكثير من الجهل لدى اباء التلاميذ :معلق يقول نجبر الأستاذ على القاء الدرس عبر الإنترنيت و التواصل مع تلاميذه مباشرة و ثاني يقول يجب الحزم اتجاه الأساتذة و طرد رؤوس الفتنة ......و كأن الأستاذ
" عبد " اشتروه من سوق النخاسة ليست له اي قيمة و لا رائ و ما عليه الا السمع و الطاعة .فعلا غباء و جهل لا مثيل لهما ليس غريبا ادن ان تكون هناك معضلة كبيرة في التعليم لان وسط التلميذ العائلي غير صحي و الاباء لهم مفهوم غريب للتعليم و للمدرسة و هم غير واعون للظرفية و ما تمليه من خيارات محدودة في بلد له امكانات جد محدودة و مع اباء اكثرهم من وسط فقير او متوسط و دوي مؤهلات تعليمية جد بسيطة لان الميسورين و من لهم مؤهلات عالية لم يشكلوا اي مشكل بالنسبة للمدرسة ادوا واجباتهم المادية لمدارس ابنائهم و تفهموا الوضعية و سايروا تعليم ابنائهم عن بعد و شكروا مجهود المدرسة و الأستاذ .
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14
90 - nabil nabil الخميس 13 غشت 2020 - 17:14
إذا كنتم ستقررون بالبدء في ممارسة التعليم عن بعد فالأولى بنا اقصد من يدرس أبناءه في التعليم الخصوصي لماذا سنؤدي مبالغ طائلة حتى يدرس أبناؤنا عن بعد والأجدر بنا أن نسجلهم في المدارس العمومية وهكذا يدرسون عن بعد ونحن سوف نوفر لنا نقودنا حتى تنفعنا في ماهو أهم زهو الطعام في ظل هاته الجائحة وهذا الركود...
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4
91 - سفير الخميس 13 غشت 2020 - 17:14
بين قول الكاتب :" ....التعليم عن بعد الذي أثبت نجاعته...." وقوله في ٱخر المقال:
"فالموسم الدراسي السابق أبان عن نقائص وعيوب شابت التّكوين بسبب فوارق مجالية".
تيفكرني في نشرة الاحوال الجوية: رياح ضعيفة أو معتدلة إلى أحيانا قوية ببعض المناطق.
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10
92 - عبد العزيز الخميس 13 غشت 2020 - 17:16
في الضروف الراهنة التعليم عن بعد هو الحل الافضل
لكن من الواجب على نواب الأمة والحكومة الحسم مع المدارس الخصوصية لان أولياء التلاميد يؤدون واجبات التمدرس من اجل الدروس الحضورية وحراسة ابناءهم الى حين وقت الخروج جل الاباء و الامهات في العمل طيلة اليوم فمن يراقب هؤلاء الأطفال في المنازل من اجل تحصيل الدروس والاستفادة هذا من الجانب التحصيلي
اما من الجانب المادي فالجاءحة على الجميع والواجب الشهري من اجل التحصيل الحضوري فلهذا من الواجب على اصحاب القرارات إصدار مراسيم قوانين التمدرس عن بعد وتحديد الاقساط الشهرية بدون ربح ولا خسارة
التضامن يكون على الجميع في هذه الضروف
اما من يقول بأن التمدرس عن بعد كان ناجحا فلماذا حذفت الدروس عن بعد من الامتحانات وجل التلاميذ الذين نجحوا حسبت لهم نقط الدورة الحضورية فقط أليس هذا خوف لان كل نجاح يكون وراءه امتحان
والكلام كثير ونترك القرار لاصحاب القرار
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6
93 - التلميذ علي الخميس 13 غشت 2020 - 17:18
التعليم عن بعد لم يكن حلا ناجحا أبدا ،وإن كان العكس فلماذا لم تقحموا الدروس المنجزة فيه في الامتحانات؟, و كذلك فليس كل المغاربة لديهم الامكانيات لمواكبة أبنائهم للدراسة ،قلتم الاباء عليهم توجيه أبنائهم ولكن أين هو الاب و الام ونصف الاسر المغربية تجد الاب و الام كلاهما يعملان ، علاوة على ذلك إذا كان عدد أطفال الاسرة 2 فقط أين سيدرس أحدهما .و بغض النظر عن الاوضاع ألا تقولون أن الوزراء خائفون من الوضع أليس التلاميذ بشرا ليخافوا أيضا .إضافة إلى ذلك الدرس في القسم يستغرق ساعة إلى ساعتان بمعدل 70٪ من الوقت للشرح و 30٪ للكتابة وفي القنوات التلفزية لا يتجاوز الدرس 20 دقيقة اليس هذا باستهتار ، تقولون أن التدابير الوقائية سهلة الاختراق من التلاميذ و المواطنين المغاربة هذا بفعل سياسة التكليخ التي كرستموها في الشعب والدليل هو معدل الانفاق على التعليم 4٪ من الناتج الوطني الاجمالي .....
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5
94 - نورا الخميس 13 غشت 2020 - 17:19
الوضعية الحالية لاتسمح بتعليم حضوري اطلاقا ....اذن الحل هو اولا تأجيل الدخول المدرسي حتى تتضح الأمور....بعد ذلك هناك خيارات إما استكمال السنة بالتعليم عن بعد بتكوين الأستاذة في كيفية انجاز فيديوهات ....أو اعتماد سنة بيضاء بعد التيقن من إستحالة تأمين السنة الدراسية.
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3
95 - الأمر الواقع الخميس 13 غشت 2020 - 17:20
"<< التّعليم عن بُعد" الذي أثبتَ نجاعته في ظلّ الظّروف الصّحية التي تمرّ منها البلاد >> !!!
<< في ظلّ المشاكل التّقنية واللوجيستيكية التي يمكن أن يثيرها خيار "التّعليم عن بُعد"، إذا ما تمّ اعتماده بشكلٍ رسميّ مع الدّخول المدرسي المقبل>> !!!
<< فالموسم الدراسي السابق أبان عن نقائص وعيوب شابت التّكوين بسبب فوارق مجالية على مستوى توفير وسائل ووسائط التعلم !!! >>
لماذا لم تحرص الوزارة على تكوين المدرسين وتعمل على توفير وسائل و وسائط التعليم خلال هذه الفترة الزمنية التي طال أمدها مع العلم مسبقا أن الفيروس يهدد العالم بظهوره مجددا و بحدة أقوى ؟؟؟
كيف سيتم استدراك ما ضاع من دروس الاسدس الثاني و الاستفادة من الدعم البيداغوجي و التربوي ؟ كيف سيتم إجراء التقويم التشخيصي عن بعد ؟ و متى ؟
كيف سيتحقق التعليم الأولي عن بعد ؟؟؟
الأحزاب تفكير وتخمن و تحضر للانتخابات و لم تهتم بتأطير المواطنين في سبل تحدي ظرفية توقف التعليم الحضوري و الجهود التي يمكن المساهمة بها حالا و مستقبلا ... لمادا لم تستقطب اطر التعليم في لقاءات و ندولت عن بعد لتدليل الصعوبات و وضع استراتيجيات توكي بها برامجها النتخابية ؟
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2
96 - معلمة الخميس 13 غشت 2020 - 17:23
في حالة اعتمدت الدولة على خيار التعليم عن بعد سيصبح التعليم من بعيد عوض عن بعد ،الله المستعان
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7
97 - ولي امر الخميس 13 غشت 2020 - 17:25
انا مع التعليم عن بعد ولكن المشكل في المتعاقدين الذين اعتدوا على التلاميذ بمستويات جد ضعيفة وبتغيبات مسترسلة، نطالب الوزارة بالحزم معهم وطردهم.وتمكين الأساتدة الرسميين من عملية التعليم عن بعد
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-7
98 - حم22زة الخميس 13 غشت 2020 - 17:25
التعليم عن بعد أثبت نجاعته يشبه الجملة الماضية المغرب أثبت نجاعته في محاربة الفساد,التعليم عن بعد يشبه أفلام الرعب يحتاج نطارات 3D
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7
99 - البرني نبيل الخميس 13 غشت 2020 - 17:27
التعليم عن بعد تجربة فاشلة بكل المستويات، يجب الانطلاق من الفوارق الاجتماعية في مقاربة الدخول المدرسي، والنظر الى الجانب الاكبر الفارغ من الكأس في هذه العملية، شرائح واسعة من التلاميذ في مناطق لا تتوفر على انترنت ولا على هواتف او لوحات ذكية، هي امور واضحة عند الجميع، وإصرار البعد على الدخول المدرسي عن بعد لا ينم إلا البراغماتية والسياسات الاقصائية من الطبقات البرجوازية.
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7
100 - نزار الخميس 13 غشت 2020 - 17:32
سنة بيضاء هو الحل خصوصا فيما يتعلق بالتعليم الأولي و الابتدائي. الصحة و الحياة أغلى من التعليم....
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7
101 - Jilali الخميس 13 غشت 2020 - 17:32
عدد سكان تركيا أكثر من 80مليون نسمة تجاوز هذا الاسبوع عدد الاصابات عندهم1000اصابة ،فاعلنوا فورا تأجيل انطلاق الموسم الدراسي ،و نحن وصلنا 1499بالامس،لا تعليم عن بعد و لا عن قرب الحل هو التأجيل لشهر على الأقل قابل للتجديد في انتظار اتضاح الرؤية و تسطيح منحنى الاصابات ،ليس لنا استعداد للتعليم عن بعد مهلة شهر مع الاستعداد اللوجيستيكي للتعليم عن بعد أو بالأفواج مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، دون ذلك مغامرة و مقامرة عواقبها ستكون كارثية لا محالة،آخر خبر يقول أن أقسام الانعاش بالدار البيضاء امتلأت عن آخرها بدخول7كل يوم ،شخصيا افضل ربع سنة بيضاء على أن اغامر بابنائي،الوضع مطير للغاية ،على السلطات إقفال الشواطئ فورا و منع التنقل ببن المدن
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3
102 - Enseignant et père d'élèves الخميس 13 غشت 2020 - 17:33
التعليم عن بعد لا يستجيب لرغبات التلميذ ولا لرغبات المدرس.التعليم عن بعد هو أبعاد التعلم والتعليم عن اهذافهما.التعليم عن بعد يؤدي إلى تفاوت الفرص ويشجع الانتقالية ويصنع لنا تلاميذ وأشخاص المفعول بهم ويقتل روح المبادرة واتخاذ القرار لدى تلاميذنا
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8
103 - ملاحظ الخميس 13 غشت 2020 - 17:35
اتمنى من الوزارة أن تعمل بشىء من الديموقراطية و تعطى لكل أب المتمدرس، حرية الاختيار بين التعليم عن بعد، التعليم الحضوري أو المزج بين التعليم الحضوري و التعليم عن بعد. كل واحد يتقدم عند بداية السنة الدراسية و يلتزم مع ادارة المؤسسة التعليمية بالشروط المتوافق عليها. و يمكن، في حالة المزج بين الحضوري و التعليم عن بعد، اختيار كذلك فترة الصباح للتعليم الحضوري و المساء عن بعد .و من هنا يتسنى بالنسبة للاب و الام الذي يشتغلون ايجاد حل للتكفل بابناهم.
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0
104 - وجدي الخميس 13 غشت 2020 - 17:36
قد نوافق على الإعتماد على التعليم عن بعد مضطرين طبعا ولكن شريطة أن يحضر المعلمون كل يوم للثانويات والمدارس ويتواصلون مع التلاميذ عبر بث فيديوهات من القسم وذلك بشكل يومي.كما يفعل تماما السيد رئيس الحكومة مع أعضاء حكومته.وذلك حتى نتأكد من سير هذه العملية بشكل جيد ومتوالي
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-17
105 - elmennari الخميس 13 غشت 2020 - 17:37
و لو توفر للتلاميد المناخ المناسب في البيت من انترنت وتابليت لا يمكن لهم الاستعاب أو الفهم هوما مقراوش تاحداالمعلمة بقا ليهم يقراو في الدار والله لاشدو زفتا
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6
106 - zemmour الخميس 13 غشت 2020 - 17:39
أستغرب لجملة:......التعليم عن بعد الذي أثبت نجاعته.......!!عن أية نجاعة تتحدثون؟؟بالفعل،الوزارة الوصية بذلت مجهودات جبارة لتقليص حجم الضرر،لكن الحكومة لم تتدخل لمساعدة الأسر الفقيرة بتوفير الأنترنت بكل بيت،لأن نسبة كبيرة جدا من التلاميذ لم يتمكنوا من الاستفادة من التعليم عن بعد لعدم توفر أسرهم على الحواسيب أو الهواتف الذكية،ضف إلى ذلك عدم انخراط العديد من الاطر التربية في هذه العملية....إذا وحتى ينجح التعليم عن بعد لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة المتمثلة في توفير الوسائل اللوجستية للمؤسسات التعليمية، والانترنت للتلاميذ،ثم إجبارية انخراط جميع الأساتذة وبدون استثناء،ولتحقيق هذا الهدف الأخير على الوزارة أن تعين لجنا للتتبع والمراقبة....للتأكيد مرة أخرى،التعليم عن بعد لم يكن ناجعا بالمستوى الذي كنا ننتظره،ولا يمكن أبدا أن يكون بديلا للدروس الحضورية....نسأل الله أن يرفع عنا الوباء وتعود الحياة إلى طبيعتها
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3
107 - فلالي الخميس 13 غشت 2020 - 17:39
يجب على الوزارة أن تتأكد يوميا من التزام جميع الأساتذة بالتواصل اليومي والفعال مع التلاميذ.إذا تركنا الأمور اختيارية وبدون مراقبة ولجان تفتيشية فحتما لن نحصل على النتائج المرجوة
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-2
108 - اسماء الخميس 13 غشت 2020 - 17:41
امام تزايد انتشار فيروس كورونا حياة التلاميذ والأطر التربية اولى من اي تعليم والخيارين المطروحين هما:اما تأجيل الدخول المدرسي ريتما تتضح الامور واما اعلان سنة بيضاء
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10
109 - ناصر الخميس 13 غشت 2020 - 17:41
من الممكن الإقتطاع من رواتب الأساتذة بما أنهم سيوفرون مصاريف عديدة واستغلال ذلك في تجهيز الأسر بالأنترنت والهواتف زالحواسيب.
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-14
110 - عابر سبيل الخميس 13 غشت 2020 - 17:44
في المناطق النائية يجب أن يكون التعليم حضوريا و حتى في البوادي البعيدة عن المرض و التي ليست بها حالات كورونا. اما في المدن فيجب اعتماد التعليم عن بعد . لا يمكن باي حال من الأحوال عمل سنة بيضاء هذا يسمى انتحار بالنسبة لتلاميذ التعليم الابتدائي و هناك عدة مقاربات لإتمام السنة الدراسية لو تم اعطاؤنا مجالا للإبداء الرأي لكن للأسف هذا غير موجود في بلدنا الحبيب . يجب أن نفهم ان التلميذ يجب أن يتلقى العلم عبر مراحل . تخيل معي ان السنة الماضية شهدت اضراب اساتذة التعاقد ثم هذه السنة كورونا و الموسم الدراسي المقبل مستقبله غامض فهذا يعني دون أي شك تدمير اكثر من 6 أفواج من التلاميذ على الاقل .لان المستوى الابتدائي هو مرحلة مفصلية في تلقي المعارف اضف الى ذلك الاكراهات التي يعيشها قطاع التعليم في كل جوانبه من معلم و متعلم و مسير أو سائل تعليمية . و في الاخير أسأل الله ان يذهب عنا الوباء و يرجع أبناؤنا إلى فصولهم الدراسية .
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1
111 - قهرتونا بالشكوى الخميس 13 غشت 2020 - 17:48
السنة البيضاء التبعات ديالها لا الاقتصادية لا التعليمية اخطر بكثير من التعليم عن بعد اقولها و اكررها الدولة خاص تعطي للمحتاج المستلزمات الالكترونية واخا كاينين شي ناس كايباقاو غير يولدو و ماكايوفرو لولادهوم والو و كايزاحموهوم فبيت واحد و يبداو يتشكاو... على اي خاص تكون الطريقة ديال التعليم اختيارية لكل واحد على حسب الاماكن المتوفرة فالقسم و الحالة الاجتماعية و خاص يديرو كل استاذ باش اتكلف واحد بالحضوري و واحد عن بعد . راه كاين لي خاايف على راسو و واليديه . كونو متعاونين و سعاو لانه هاد الرقمنة تتطور ماشي تبقاو تشكاو و ديرو العصا فالرويضة.
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-1
112 - احفير سيتي الخميس 13 غشت 2020 - 17:49
لم يثبت التعليم عن بعد نجاعته، بدليل ان التلاميذ في إمتحانات البكالوريا برهنوا على براعتهم إلا في 75 بالمائة من المقرر السنوي.
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4
113 - محمد الأطلس الصغير الخميس 13 غشت 2020 - 17:49
سؤالي الى الحكومة عن التعليم عن بعد ما هو مصير القرى في الأطلس الصغير والكبير والصحراء مع علمكم ان هناك قرى لا تتوفر عن الكهرباء والماء الصالح للشرب ......وما بالكم بالانترنت .خصوصا هي الأماكن التي يكون الهدر المدرسي مرتفع لسوء المعيشة هناك حيث المعلمين يعانون وكأنهم في العصر الحجري ونحن في 2020
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5
114 - ياس الخميس 13 غشت 2020 - 17:51
التعليم عن بعد
1 اعتماد مقرر موحد لكل مستوى
الزام المعلم الاستاد والدكتور احترام الحصص الزمنية
الانضباط واحترام استعمال الزمان (لادزوس بالليل او حساب المدرس )
هيئة التفتيش ثقوم بواجبها
مواكبت هيءة التعليم في مجال الرقمننة
لا لتطبيل لكل عمل الوزارة حتى التحري
لان التعليم عن بعد لم ينجح والدليل الاكتفاء بالدروس الحضورية
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-6
115 - بن يوسف الخميس 13 غشت 2020 - 18:01
اولا يجب ان تستغل الدولة اي فضاء تابع لها سواء المدارس المغلقة والمساجد واستدعاء الاساتدة المتقاعدين واقرار الخدمة المدنية بالنسبة للاساتدة المتدربين وان يعباء الجميع بعيدا عن الانانية لانقاد الموسم الدراسي القادم ويجب على الجميع ان يعي جيدا اننا في حرب وفي الحرب يجوز كل شيء حتى الكدب وان يقطع الجميع مع الحسابات الضيقة والاراء الشعبوية التي تصب في صالح البعض على حساب البعض الاخر وعلى الجميع ان يتنازل بعض الشيء كل من موقع ادا فعلا اردنا ان ننقد البلاد والعباد واخيرا باركا من الانانية باركا من الانانية
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-5
116 - Nunun الخميس 13 غشت 2020 - 18:02
هل الإكتضاض الدي عرفته أسواق المواشي في العيد والدي سمحت به السلطات أقل منه في المدارس أكيد لا إدن يكفي فقط أن نستعد للدخول المدرسي كل تلميد في طاولة واحترام التباعد ومسافة بين الطاولات واحترام إجراءات السلامة مع توعية التلاميد بضرورة احترام واتباع هده الإجراءات وعدم التكتير في ساعات الدراسة مع عمل حصص أخرى عن بعد من طرف الأساتدة وتكون هناك قنوات على التلفاز مخصصة لهدا الغرض وهي كافية ومريضنا ماهندو باس.
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1
117 - مراد الخميس 13 غشت 2020 - 18:07
لماذا لا نسمح بامتحان التلميذ واعطائه شهادة نجاحه في اخر السنة دون الحاجة لتسجيله على غرار الباكالوريا أحرار. على الاقل التلاميذ الذين لديهم امهات، اباء، اخوة، اعمام.... يتفرغون لتدريسهم، ربما يكون أحسن من هذه الحلول الترقيعية.
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3
118 - استاذة الخميس 13 غشت 2020 - 18:10
سنة بيضاء بدل التعليم عن بعد من وجهة نضري
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2
119 - مواطنة مغربية الخميس 13 غشت 2020 - 18:13
اصلا التلاميذ خارجين معمرين الأحياء والحدائق العمومية والشاطى وكاع ماتيدخلو لا بالليل ولا بنهار ودروب عامرين بالاطفال جات غير على المدارس قلبو على شي حل اراضي الجميع اما التعليم عن بعد ليس بحل لانه لم ينجح التلاميذ ماستفدو والو
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6
120 - اكرم الخميس 13 غشت 2020 - 18:16
عندي 3 أولاد فالخصوصي يعني 1500×1000+800
المجموع 3300 درهم زائد مستلزمات الدراسة
رآه غدي نتسطى إلى عطيت هادشي كل شهر والدراسة عن بعد
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8
121 - Fouad2 الخميس 13 غشت 2020 - 18:20
يستحسن مواصلة التعليم عن بعد حماية للتلميذ والاستاذ في انتظار الترتيبات الضرورية لبداية الحصص الحضوريةخلال شهر اكتوبر أو نونبر وتتبعا لتطور حالة الوباء،دون الخوض في مقاربة أفضلية الحصص الحضوريةمن عدمها.
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-1
122 - مدرس الخميس 13 غشت 2020 - 18:23
أنا أستاذ بالسلك التأهيلي لدي خبرة تتجاوز 20 سنة في ميدان التدريس، وأنا متمكن في المجال المعلوماتي ولدي كل الوسائل التقنية والبيداغوجية للتدريس عن بعد، لكن عندما خضت التجربة هذه السنة كانت النتيجة كارثية، تلاميذ فقراء لا لا يمتلكون العتاد التقني الذي يمكنهم من متابعة دروسهم وآخرون ميسورون جلبوا من يدرس أبناءهم لمنازلهم وآخرون كسالى لا يحضرون الدروس في الدوام العادي فما بالك في العالم الافتراضي. باختصار التعليم الحضوري لا يمكن تعويضه بأي حال من الأحوال اللهم للضرورة القصوى ولكن دون انتظار نتائج ذات جودة وعدالة اجتماعية.
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15
123 - DRG الخميس 13 غشت 2020 - 18:23
التعليم عن بعد مزيان وخايب.، مزيان حثى لا يتفشى الوباء وخايب لان الطبقة الضعيفة وهي التي تشكل محور الحلقة لا تفقه في ذالك شيئ بسبب غياب وسائل الرقمنة في البيوت وايضا بعدم توفر العائلات على إمكانيات مادية وقدرات عقليا تسمو إلى ذالك الحد اما أصحاب التعليم الحر فهم من الدعات إلى طمس هذا النوع من التعليم لأن مذاخلهم في خطر
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8
124 - bbahmmo moh الخميس 13 غشت 2020 - 18:24
منذ 12 مارس إنقطع أبنائي الثلاثة عن الدراسة ، لا للتعليم عن بعد
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6
125 - بوزكري الخميس 13 غشت 2020 - 18:29
كيف تقول لتلميد في قسم التحضيري والتاني ابتداءي ان ان يحترس ويتباعد او لا يحك عينيه او انفه حتى الكبار لايقمون بهده الاحتطيات فكيف يمكن ان نطالب الصغار ان يطبقو دالك
من صميم قلبي لن اغامر وارسل صغاري للتعرض للعدوى اللهم الا اد كانت المؤسسة ستخضع الاساتدة والتلاميد للتحاليل المخبرية مرتين في الشههر
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4
126 - anas الخميس 13 غشت 2020 - 18:38
نمت انا نمت؟ لا للتعليم عن قرب نمت انا نمت
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0
127 - موحى اعدي الخميس 13 غشت 2020 - 18:41
التلميد لم يستفيد شيئا فالتعليم الحضوري والاستاد امامه يشرح ويشرح حتى يجف فامه .مابالك التعليم عن بعد .التعليم عن بعد ليس مناسب لجميع التلاميد .مادا عن اللدين يسكونون في الجبال ولا يملكون ولو قوة وجبة واحدة .وانتم ياصحاب البلات والسيارات الفخمة تقررون وتضحكون علينا ولكن نهايتكم قريبة انشاء الله .الانتخابات على الابواب ..........
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3
128 - العسري الخميس 13 غشت 2020 - 18:52
لا للتعليم عن بعد لأن النتيجة كارثية لتكن سنة بيضاء إدا لم يكن الحل
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3
129 - منى الخميس 13 غشت 2020 - 18:53
في ظل الجائحة ومع التزايد المهول لاعداد المصابين ولان المتمدرسين من الصعب انضباطهم واتباعهم لطرق السلامة والوقاية نطالب بسنة بيضاء عوض المغامرة بأبنائنا وبالاطقم التربوية
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5
130 - استاذ الخميس 13 غشت 2020 - 19:02
التعليم عن بعد مفيد وفعال المستويات العليا
أما في التعليم الابتدائي..سوف لن تكون له نتائج ..فكيف لتلميذ المستوى الأول ان يتعلم عن بعد وهو في حاجة اولا الى التاقلم مع جو الدراسة..ومحتاج الى من يساعده على فك رموز القراءة والكتابة...ولا اعتقد ان الاسرة قادرة على القيام بالدور كما يجب..بل قد تلجا الى العصا والعقاب لجعل الطفل يتعلم....وهذا سيضيع كل المجهودات وينسفها
لذا يجب التريث من الوزارة قبل إصدار أي قرار...
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131 - مغربي الخميس 13 غشت 2020 - 19:18
التعليم عن بعد أفضل حل ولكن ليس لنا إمكانيات لاستخدامه
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-4
132 - اكرم عفاني الخميس 13 غشت 2020 - 19:21
الحل الوحيد ف نظري هو تأخير الدخول المدرسي الى شهر دجنبر وتمديد السنة الدراسية إلى متم شهر يوليوز، تجنبا للعديد من المشاكل التي يمكنها أن تنجم عن التعليم الحضوري جراء وباء كورونا
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8
133 - واحد هبيل الخميس 13 غشت 2020 - 19:23
لا للتعليم عن بعد
لا للتعليم مع الحظور في ظل الجائحة
نعم لإلغاء السنة الدراسية.
سنة بيضاء افظل من جميع السيناريوهات
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4
134 - ALAMI الخميس 13 غشت 2020 - 19:29
pourquoi ne pas créer des nouvelles chaines TV. Plulieurs. chaque chaine se spécialise dans un niveau exemple chaine 1 niveau 2 bac; chaine 2 bac1, chaine 3 tronc commun et ainsi de suite pour tous les autres niveaux. et la diffusion des cours se feront 24h/24h. et on se permet de répéter les cours et on diffuse 2 ou 3 modele de cours pour une seule leçons. de cette manière nos enfants peuvent apprendre
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-4
135 - souad الخميس 13 غشت 2020 - 19:33
الحل الوحيد في هذه الورطة هو تاخير الدخول المدرسي الى حين ايجاد لقاح او دواء او ان تخف حدة الاصابات اما التعليم عن بعد فهذا سراب وانا اتحدث من منطلق التجربة فانا استاذة واعرف ما اقول والتلاميذ بالكاد يفهموا شيءا وهم في الفصل فما بالنا اذا كانوا عن بعد ؟لا شيء اطلاقا
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8
136 - سنة بيضاء الخميس 13 غشت 2020 - 19:37
لا يختلفاتنان عل ان المردودية هاد لعام ضعيفة و ان ناس نجاحت فلباك غير بالتعاطف من جهة و سهولة من جهة تانية لقلة الدروس و الدليل مباراة الطب و كيفاش مرات و شروطها....لهادا لا لتعلبم عن بعد ..بغينا ناجله او سنة بيضاء حيث شي و حدين ضاعو و شي وحدين انتهزو الجاءحة ...و هدا ماشي عدل بغبنا نكونو في القسم و بدون خوف و لا كمامةو كل واحد يجبد ذراعه و مخه و يفيق بكري و يجتهد اما لا بقينا على التعبءة عوالين مشاو فيها المزاليط...سنة بيضاءاو تاجيل.
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137 - أيمن الخميس 13 غشت 2020 - 19:39
تأجيل الدخول المدرسي هو الحل، فالوضعية الوبائية تتسم بالخطورة الشديدة و لا تقعوا في نفس خطأ عيد الأضحى الذي نحصد نتائجه الآن في عدد الإصابات و الوفيات.
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5
138 - محمد الخميس 13 غشت 2020 - 19:43
الحالة الوبائية أخطر مما كانت عليه في شهر مارس و أبريل... عندما كان الحجر الصحي شامل. أما بالنسبة للدخول المدرسي في التاريخ الذي أصدرته الوزارة فما هو إلى تأكيد لمسلسل الإخفاقات في ظل تفشي المرض + عدم وضع قوانين تحمي المستهلك من مافيات التعليم الخصوصي
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2
139 - وطني الخميس 13 غشت 2020 - 19:52
بسبب الأعداد الكبيرة لخالات كورنا، وحفاظا على سلامة التلاميذ خصوصا الابتدائي ، يستحسن تطبيق التعليم عن بعد، ولكن بجب توفير دروس مسجلة على اليوتوب واتاحة امكانية تحميلها بدون تعبئة، ويبقى دور الأستاذ هو ارسال هذه الدروس للتلاميذ ومتابعتهم لشرح اي غموض، أو اذا كانت الامكانيات المالية، يجب توفير لوحات الكترونية لجميع التلاميذ، بها تطبيقات مسجل بها جميع الدروس لجميع المستويات ويتكلف الاساتذة بشرح كيفية استعمالها من طرف التلاميذ خصوصا بالعالم القروي
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0
140 - المصطفى مع التأجيل الخميس 13 غشت 2020 - 19:54
التعليم عن بعد = ضعف التحصيل + إرهاق مادي ومعنوي للآباء والأمهات + نتائج كارثية
الحل هو التأجيل مع وضع برنامج دراسي يتناسب مع الأوضاع الحالية.
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6
141 - محمد فاس الخميس 13 غشت 2020 - 19:57
التعليم عن بعد غير صالح بتاتا و خصوصا مع تلاميذ الإبتدائى يلا غادي غير نضيعو فلوسنا و أولادنا مع المدارس الخاصة اللهم سنة بيضاء
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9
142 - Zoumak الخميس 13 غشت 2020 - 20:02
في رأيي احسن حل هو ان تعتمد الوزارة التعليم عن بعد لتفادي إصابة المتعلمين(ات) لأن الصحة قبل كل شيء ، ولكن بشرط ان تحاول توفير الوسائل اللوجيستيكية الضرورية كالالواح الذكية و الاتصال بالانترنت لضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين(ات) .
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-4
143 - محمد الخميس 13 غشت 2020 - 20:19
عودة التلاميذ إلى إلى أقسام الدراسة فيها خطر عليهم وعلى اسرهم لأن الصغار لا يلتزمون بطرق الوقاية من المرض:يشربون من قنينة واحدة وبيتبادلون الأقلام ويتصافحون باستمرار ولن يستعملوا الكمامات .اما التعليم عن بعد (حسب تجربتي في السنة الماضية)فلا يستفيد منه الا عدد قليل من التلاميذ لعدم توفرهم على الهواتف نظرا لكثرة اطفال الأسرة الواحدة.هذا إضافة إلى ان بعض الآباء يجيبون على التمارين بأنفسهم مما يفقد منذ النوع من التعليم مصداقيته.أمام هذا الوضع على المسؤولين ان يجدوا حلا للتدريس بأقل الأضرار.
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-3
144 - استاذ الخميس 13 غشت 2020 - 20:19
رأيي ان نعتمد التعليم عن بعد والراسبون تعتبر سنتهم بيضاٸ
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-4
145 - citoyen de centre الخميس 13 غشت 2020 - 20:39
Non aux cours à distance.L'enseignement à distance formé des élèves et des personnes passifs.et des personnes qui ne réagissent plus et acceptent toutes choses imposées sur eux.
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146 - مبارك الخميس 13 غشت 2020 - 21:12
ارى ان الحل الأفضل هو تأجيل الموعد الدخول المدرسي الى شهر 11 انشاء الله
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9
147 - ابو احمد الخميس 13 غشت 2020 - 21:18
التأجيل اوسنة بيضاء احسن حل واي خيار اخر ستندمون عليه
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7
148 - منير الوجدي الخميس 13 غشت 2020 - 21:19
لا بد من تأجيل الدخول المدرسي على الأقل مدة شهر حتى لا تقع الكارثه لا قدر الله. اقتراح عوض مبادرة مليون محفظة اقترح تعويضها بمليون طابليت لأطفال العالم القروي و أبناء المعوزين في المدن
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6
149 - محمد الخميس 13 غشت 2020 - 21:26
التعليم عن بعد يقدر يكون الحل الأنسب في هده الظروف لبعض الأمور تخادت بعين الاعتبار مدة الحصص اليومية لكل مستوى لاتتعدى 3 ساعات مع الإعادة وهدا ممكن مع الإنترنت ولكن مع التلفزة خصنا 6 قنوات كل قناة تتكلف بمستوين لتغطي 12 مستوى مدرسي مع الإعادة، شيء تاني لازم يبدأ الحجب التدريجي لألعاب الإلكترونية القتالية التي سلبت العقول.شيء ثالث الوزارة خاص ها تاخد شوية الوقت باش توجد لبداية جيدة و ذات جودة في أكتوبر على أ ن تكون بداية الدراسة الحضورية مع بداية 2021 بعدما تتضح الرؤيا حول كورونا ويفوت وقت الأنفلونزا. وحاجة رابعة لازم توحيد البرامج مع السماح للقطاع الخاص بإعطاء مواد تكميلية حسب طلب الاباء.أما التعليم العالي فكل معهد و كل كلية لازم يوفر المادة النظرية عبر الإنترنت مع الإعادة والقيام بالمادة التطبيقية التي لا يمكن عرضها بالأنترنت حضوري ببافواج محدودة مقسمة على طيلة الاسد وس الاول لتبدأ الحضوري مع بداية الاسدوس التاني.
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-5
150 - مواطن مغربي الخميس 13 غشت 2020 - 21:38
اظن انه من المنطقي رؤية الخيار المناسب هو تأجيل الدخول و الموسم الدراسي الى موعد لاحق ريثما نتجاوز هذه المرحلة
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4
151 - جنوبي قح الخميس 13 غشت 2020 - 21:59
ستكون جائحة اخرى تضرب قطاع التربية والتكوين اذا تجرأت هذه الحكومة الفاشلة في تبنى ""التعليم عن بعد: الالقاء عن بعد""
لان الموارد البشرية لاتمتلك القدرات اللازمة والخبرات لتدبير هذه المقاربة والتي تتطلب ماتطلبه واعني بالذكر القطاعين العمومي والخصوصي هذا الاخير الذي يشتغل بادوات اكل عليها الدهر وشرب بدون رقابة ومحاسبة من اللوبي المتحكم.
ولكن اعتدنا على قرارات صادمة من لدن حكومة علي بابا، المهم على جمعيات الاولياء التصدي لكل اقتراح يتنافى مع مصلحة التلميذ المغربي.....يستحسن تاجيل الدخول وعدم المغامرة
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3
152 - عبد اللطيف مكناس الخميس 13 غشت 2020 - 22:03
التعليم عن بعد - غير مجد - التلاميذ لايستوعبون الدروس - الام والاب لهم اشغال اخرى خارج المنزل - الحل هو تاجيل الدخول المدرسي بشهر على الاقل .
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6
153 - Pere الخميس 13 غشت 2020 - 22:27
الحل هو تاجيل الدخول المدرسي لشهر ريثما تتحسن الاوضاع قليلا. لان دخول التلاميذ في بداية الشهر يشكل خطرا كبيرا كما يصعب بداية الموسم بالدراسة عن بعد والأساتذة لم يتعرفوا بعد على التلاميذ
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6
154 - الحكيمة الخميس 13 غشت 2020 - 22:33
انا مع تأجيل موعد الدخول المدرسي.
سبحان الله. كل شيء تغير في لحظة. لكن،
ربما يرفع الله عنا هذا البلاء في القريب العاجل.
اكثروا من الدعاء والاستغفار.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
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155 - ام محمد الخميس 13 غشت 2020 - 22:46
التعليم عن بعد فاشل خصوصا المرحله الابتدائيه
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8
156 - استاذة الخميس 13 غشت 2020 - 23:16
التعليم عن بعد غير مجدي بثاتا ومن يقول غير هذا كذاب.والاسباب متعددة.وقد سردها الاخوة المشاركون من قبلي.اضبف فقط ان الرقابة لا يحتاجها المتعلمون كي يسايروا دروسهم بل يجب ايضا مراقبةشغيلة التعليم في اداءهم.فليس الكل يعمل بضمير فهناك من اتخذ من هذه الفترة عطلة ولم يتواصل ابدا مع تلاميذه.ومع ذلك التلاميذ استحلوا القضية ولم يشكو لانهم يخشون مغبة ذلك ولان اغلبهم لا يريد الدراسة.
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157 - ملاحظ الخميس 13 غشت 2020 - 23:46
قرأت تعليقك ولم أفهم العبارة التالية::ومع ذلك التلاميذ استحلوا القضية وبما انك استاذة التمس منك شرح هذه العبارة التي استعصى علي فهمها ولك جزيل الشكر
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3
158 - أب تلميذة الجمعة 14 غشت 2020 - 00:06
إذا استمر الحال على ما هو عليه كآباء سنعاني مع أبنائنا يومي 4 و 5 شتنبر تاريخ إجراء الإمتحان الجهوي الخاص بالسنة الأولى باكالوريا. بالنسبة للسنة المقبلة، كأب أفضل سنة بيضاء عوض اللجوء للتعليم عن بعد. رأي شخصي
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159 - kati الجمعة 14 غشت 2020 - 00:31
الحل سنة بيضاء
لان الدراسة في هدا الوباء ستادي الى كارثة
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160 - حسن الجمعة 14 غشت 2020 - 01:08
الا كان التعليم عن بعد. التلاميد الخصوصي يقراوا مع صحاب العمومي. و صحاب المدارس الخصوصية بلا ما يتمحنوا. ياك مقرر واحد
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161 - انس الجمعة 14 غشت 2020 - 01:14
والله حتى نفس الشيء وصلت لداك لعبة ديال اتنبتت نجاعته وانا نهبط لتهليقات
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162 - Pidro الجمعة 14 غشت 2020 - 01:22
اريد تفسير أو توضيح بخصوص الطلبة الدين يقطنون بدور الطلبة
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