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كُتّاب وآراء
الدخول المدرسي الجديد يتأرجح بين "التأجيل أو التّعليم عن بُعد"
لا خيارَ أمام وزارة التّربية الوطنيّة لضمانِ دخول مدرسي بدونِ مشاكل صحيّة إلا سلك سيناريو "التّعليم عن بُعد"، الذي وإن كانَ مكلّفاً من النّاحية المادّية واللوجيستيكية فإنّه يبقى "الورقة" الوحيدة المتبقّية في يدِ الوزارة المعنيّة، في ظلّ مواصلة فيروس "كوفيد 19" انتشاره السّريع في كلّ أرجاء البلاد.
واختارَ المغرب، منذ العشرين من مارس الماضي، اتّباع خيار التّعليم عن بُعد، بحيث ألزمَ هذا القرار الحكومي تلاميذ المغرب بالبقاء في منازلهم، بسبب تفشّي فيروس "كورونا". وأعلنت وزارة التربية الوطنية عن برنامج للتعليم عن بُعد للحيلولة دون إهدار السنة الدراسية؛ وذلك من خلال تشجيع الأساتذة على تسجيل الدروس على شكل فيديوهات.
وإلى حدود اللّحظة، مازالت وزارة التّربية الوطنية "حائرة" ما بين سيناريوهين؛ أوّلهما اعتماد الطّريقة التّقليدية في التّعليم، أي ضمانُ حضور التّلاميذ إلى الأقسام ومُباشرة الدّروس والحصص بالطّريقة المعهودة. أمّا السّيناريو الثّاني المطروح في طاولة النّقاش، فهو "التّعليم عن بُعد" الذي أثبتَ نجاعته في ظلّ الظّروف الصّحية التي تمرّ منها البلاد.
وفي ظلّ تسجيل أرقامٍ قياسية في عدد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" المستجدّ وما يطرحه ذلك من إشكالات على مستوى تدبير الدّخول المدرسي والمقرّر في شتنبر المقبل، يبقى خيار "التّعليم عن بُعد" أحد السّيناريوهات التي يمكن اللّجوء إليها لتفادي الوقوع في "كارثة صحّية" تعيد البلاد إلى نقطة الصّفر.
كما يطرحُ "سيناريو" تأجيل موعد الدّخول المدرسي إلى تاريخ معيّن، كأحد أهم الخيارات التي يمكن للوزارة أن تتبعه؛ وذلك في ظلّ المشاكل التّقنية واللوجيستيكية التي يمكن أن يثيرها خيار "التّعليم عن بُعد"، إذا ما تمّ اعتماده بشكلٍ رسميّ مع الدّخول المدرسي المقبل.
وفي هذا الصّدد، يؤكّد كريم عايش، الباحث في السّياسات العمومية، أنّ "اعتماد التّعليم الحضوري قد يثيرُ مشاكل صحّية، إذ يكفي شخصٌ واحد لإصابة قسم بأكمله في أحد الفصول الدراسية، ومعها احتمالية انتشار سريع للفيروس؛ وهو ما يعقّد الوضع أكثر بسبب مضاعفاته واحتمالية الوفاة الكبيرة به".
وأوضح الباحث ذاته أنّ "التّدابير الوقائية يتم خرقها بسهولة، مما يحتم استعمال طرق بيداغوجية جديدة للتدريس والتلقين"، متوقّفاً عند "دور الآباء والوعي المجتمعي بضرورة التعلم والدراسة، إذ يتحوّل التعليم إلى بنيان له أسس عديدة، وأحد هذه الأسس توفير المواد الدراسية عن بُعد، ككبسولات مصورة واختبارات مباشرة".
وقال كريم عايش إنّ "الإمكانيات اللوجستيكية والمادّية هي الركيزة والدعامة الصّلبة التي تحدد استقرار هذا البنيان؛ فالموسم الدراسي السابق أبان عن نقائص وعيوب شابت التّكوين بسبب فوارق مجالية على مستوى توفير وسائل ووسائط التعلم، إذ بالرغم من مجانية دخول التلاميذ إلى مواقع الدروس وتمكنهم من متابعة قنوات الشركة الوطنية، فإنّ أساليب الاختبار والامتحان لم تعد ممكنة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (162)
هههههه وصلت لحد الجملة او حبست القراية حيث لا علاقة
الناس ملاقيين حتى متاكل أو نتوما كتقولو القراية عن بعد فحال إيلا كاع الناس عندهم أنترنت و حواسيب
يجب الإعتراف قانونيا بالتعليم عن بعد ويمكنكم في هذا الإطار التعلم من تونس وفلسطين
والتدريس عن بعد لم يعطي نجاعته البيداغوجية لعدة اعتبارات وبالتالي ماتريطوش وتخلصوا عام كامل !!
نعم للتعليم عن بعد.......................
أقولها بصراحة، كل أب وكل أم لا يرون إلا المصلحة الضيقة لأولادهم، ولا يحسبون مصلحة أبناء الآخرين ولا مجهودات الأساتذة، والمثل المغربي القديم يقول .. فرش لوليدات الناس فين ينعسو وليداتك .. سيدي ربي كبير
الممنوع من التعليق
السؤال اامطروح المستوى الإبتدائي والأول الدي لا ينفع معه الا الحضوري
خليونا نرجعو نقراو و نحتارمو الاجراءات الوقائية ! و نبينا عليه السلام واش باغيينا نضيعو ف عام آخر
شهر من CuriosityStream يكلف 50 درهما، و يضم أفضل البرامج التعليمية و الشرائط الوثائقية المنجزة من قبل أخصائيين و خبراء عالميين.
شهر من التعليم الخصوصي عن بعد، سيكلفك 1000 درهم شخصيا، لتشاهد فيديوهات بدقة 360p مصورة بمصورة هاتف سامسونج S5.
إن كان التعليم سيكون عن بعد، و سيبقى ابنك أو بنتك في المنزل، لماذا لا تنقله للمدرسة العمومية، فهي أيضا تقدم خدمة التعليم عن بعد، مجانا.
العالم الجبلي لا يستفيد من هذا التعليم عن بعد
يعني التأجيل هو الحل
هناك حلين لهاد المشكل في نظري شخصيا أفضل أن الدولة تأمم هذه المدارس والمصحات الخاصة وتجعلها خاصة تابعة للدولة موجهة للفئة المتوسطة و الغنية ماديا ومداخيلها تتجه لوزارة التعليم والصحة وبهذه الطريقة الدولة يصبح عندها مدخول في التعليم والصحة فلوسي تمشي للدولة حسن من هاد المافيا.
زد على ذلك ، التلميذ بالقسم ولا يتابع درسه بالأحرى فالبيت ومهازل الوتساب اللي تفرجنا فيها؟
التعليم عن بعد اثبت فشله.ومن الآن سيكون فاشلا لان التلميذ سوف ينجح في نهاية المطاف.
اما الوساءل المادية فالجميع يتوفر على هاتف ذكي سواء فالقرية أو المدينة وبلا مزايدات. الغرض من استعمالها هو المشكل.ومن يكذب ففي حراسة الباك وطني هناك من له 3 هواتف ذكية.
شوفو شي حل من غير التعلم عن بعد . راه بالقسم وياربي...
اتمنى من الكل المساهمة في انقاذ البلاد الكل من جهته اكان مسؤولا حكوميا او استاذا او طبيبا او مواطن عادي.
فنحن الان في معركة مع عدو غير مرئي و غبيث لهذا من وجهة نظري البسيطة يجب علينا التفاؤل و عيش بإيجابية فالله تعالى يقول *انا عند حسن ضن عبد بي ان كان خير فهو له*
التلميذ كي يفهم لا يد ان تكون الأمور محسوسة لديه يعني ان يعيش الحدث.ام التعليم عن بعد فممكن ان ينفع مع الجامعيين.
كيف يعقل أن نسمح لأطفالنا و فلذات كبدنا التوجه للمدارس في ظل هذه الظروف
و كيف سيسجل الثلاميد و كيف سيحصلون على أقسامهم و على إستعمال الزمن و كذالك على أدواتهم...
طلبي للوزارة هو تأجيل الدخول المدرسي إلى وقت لاحق و إنتظار تحسن الحالة الوبائية إن شاء الله لكي لا تحصل كارثة كالتي و قعت مع عيد الأضحى و شكرا
اعتماد التفويج في الاقسام لتحقيق التباعد
الغاء المواد الثانوية والتكميلية بالنسب لكل شعبة
تخفيف البرنامج الدراسي السنوي
استغلال أمثل للببنية التربوية
اعادة النظر في الزمن المدرسي بما يتيح استفاذة المتعلمين من عطلة نهاية الأسبوع على اساس ان تغطي الدراسة كل ايام الاسبوع الىحد الجمعة مساء
من
اعتماد التعليم عن بعد واعتباره مكملا للدروس الحضورية
التعليم يمكن تعويضه لكن العمر والصحة لايعوضهما احد
في نظري تعليم عن بعد ليس هو الحل حيت واخا كيتوفر عندك internet لكن راه لمغرب كلو كيكون م connectée كونكسيون كاتكون عيانة هي اصلان عيانة و كايتزاد عليها اضغط و كا يبقى يتقطع عليك ف وسط درس و بالإضافة أنك فدار و صداع تلفازا و خوتك صغار مكايبقاش تركيز نهائيا
خاص يلقاو حل باش نراجعوا نقراو حيت لهوروب أو اختيار لحل ساهل عامروا كان حل و تعليم قطاع مهم بزاف
الله يجزيكم بالخير لقاولينا ش حل حيت كنحاسوا براسنا غادي نضيعوا ....
خاصة بالتعليم الابتدائي،هناك جل الأساتذة لا يقومون بالواجب، هل من يتنصل من أداء واجبه حضوريا سوف يؤديه عن بعد،؟بكل تأكيد لا طبعا،...مجمل القول التعليم عن بعد ظلم للمتعلمين ،وراحة وطمأنينة للأستاذ،الراتب بدون مقابل.
* الأب والأم متعلمان بمستوى يمكن من مساعدة الأبناء.
* توفر كل طفل على هاتف ذكي.
* تفرغ الأب والأم للمهمة يعني عدم الالتحاق بالعمل.
* توفير أدوية مهدئة للأعصاب لكل أسرة.
والنتيجة :
* مردودية لن تتعدى %70 في أحسن الأحوال.
" عبد " اشتروه من سوق النخاسة ليست له اي قيمة و لا رائ و ما عليه الا السمع و الطاعة .فعلا غباء و جهل لا مثيل لهما ليس غريبا ادن ان تكون هناك معضلة كبيرة في التعليم لان وسط التلميذ العائلي غير صحي و الاباء لهم مفهوم غريب للتعليم و للمدرسة و هم غير واعون للظرفية و ما تمليه من خيارات محدودة في بلد له امكانات جد محدودة و مع اباء اكثرهم من وسط فقير او متوسط و دوي مؤهلات تعليمية جد بسيطة لان الميسورين و من لهم مؤهلات عالية لم يشكلوا اي مشكل بالنسبة للمدرسة ادوا واجباتهم المادية لمدارس ابنائهم و تفهموا الوضعية و سايروا تعليم ابنائهم عن بعد و شكروا مجهود المدرسة و الأستاذ .
"فالموسم الدراسي السابق أبان عن نقائص وعيوب شابت التّكوين بسبب فوارق مجالية".
تيفكرني في نشرة الاحوال الجوية: رياح ضعيفة أو معتدلة إلى أحيانا قوية ببعض المناطق.
لكن من الواجب على نواب الأمة والحكومة الحسم مع المدارس الخصوصية لان أولياء التلاميد يؤدون واجبات التمدرس من اجل الدروس الحضورية وحراسة ابناءهم الى حين وقت الخروج جل الاباء و الامهات في العمل طيلة اليوم فمن يراقب هؤلاء الأطفال في المنازل من اجل تحصيل الدروس والاستفادة هذا من الجانب التحصيلي
اما من الجانب المادي فالجاءحة على الجميع والواجب الشهري من اجل التحصيل الحضوري فلهذا من الواجب على اصحاب القرارات إصدار مراسيم قوانين التمدرس عن بعد وتحديد الاقساط الشهرية بدون ربح ولا خسارة
التضامن يكون على الجميع في هذه الضروف
اما من يقول بأن التمدرس عن بعد كان ناجحا فلماذا حذفت الدروس عن بعد من الامتحانات وجل التلاميذ الذين نجحوا حسبت لهم نقط الدورة الحضورية فقط أليس هذا خوف لان كل نجاح يكون وراءه امتحان
والكلام كثير ونترك القرار لاصحاب القرار
<< في ظلّ المشاكل التّقنية واللوجيستيكية التي يمكن أن يثيرها خيار "التّعليم عن بُعد"، إذا ما تمّ اعتماده بشكلٍ رسميّ مع الدّخول المدرسي المقبل>> !!!
<< فالموسم الدراسي السابق أبان عن نقائص وعيوب شابت التّكوين بسبب فوارق مجالية على مستوى توفير وسائل ووسائط التعلم !!! >>
لماذا لم تحرص الوزارة على تكوين المدرسين وتعمل على توفير وسائل و وسائط التعليم خلال هذه الفترة الزمنية التي طال أمدها مع العلم مسبقا أن الفيروس يهدد العالم بظهوره مجددا و بحدة أقوى ؟؟؟
كيف سيتم استدراك ما ضاع من دروس الاسدس الثاني و الاستفادة من الدعم البيداغوجي و التربوي ؟ كيف سيتم إجراء التقويم التشخيصي عن بعد ؟ و متى ؟
كيف سيتحقق التعليم الأولي عن بعد ؟؟؟
الأحزاب تفكير وتخمن و تحضر للانتخابات و لم تهتم بتأطير المواطنين في سبل تحدي ظرفية توقف التعليم الحضوري و الجهود التي يمكن المساهمة بها حالا و مستقبلا ... لمادا لم تستقطب اطر التعليم في لقاءات و ندولت عن بعد لتدليل الصعوبات و وضع استراتيجيات توكي بها برامجها النتخابية ؟
1 اعتماد مقرر موحد لكل مستوى
الزام المعلم الاستاد والدكتور احترام الحصص الزمنية
الانضباط واحترام استعمال الزمان (لادزوس بالليل او حساب المدرس )
هيئة التفتيش ثقوم بواجبها
مواكبت هيءة التعليم في مجال الرقمننة
لا لتطبيل لكل عمل الوزارة حتى التحري
لان التعليم عن بعد لم ينجح والدليل الاكتفاء بالدروس الحضورية
المجموع 3300 درهم زائد مستلزمات الدراسة
رآه غدي نتسطى إلى عطيت هادشي كل شهر والدراسة عن بعد
من صميم قلبي لن اغامر وارسل صغاري للتعرض للعدوى اللهم الا اد كانت المؤسسة ستخضع الاساتدة والتلاميد للتحاليل المخبرية مرتين في الشههر
أما في التعليم الابتدائي..سوف لن تكون له نتائج ..فكيف لتلميذ المستوى الأول ان يتعلم عن بعد وهو في حاجة اولا الى التاقلم مع جو الدراسة..ومحتاج الى من يساعده على فك رموز القراءة والكتابة...ولا اعتقد ان الاسرة قادرة على القيام بالدور كما يجب..بل قد تلجا الى العصا والعقاب لجعل الطفل يتعلم....وهذا سيضيع كل المجهودات وينسفها
لذا يجب التريث من الوزارة قبل إصدار أي قرار...
لا للتعليم مع الحظور في ظل الجائحة
نعم لإلغاء السنة الدراسية.
سنة بيضاء افظل من جميع السيناريوهات
الحل هو التأجيل مع وضع برنامج دراسي يتناسب مع الأوضاع الحالية.
لان الموارد البشرية لاتمتلك القدرات اللازمة والخبرات لتدبير هذه المقاربة والتي تتطلب ماتطلبه واعني بالذكر القطاعين العمومي والخصوصي هذا الاخير الذي يشتغل بادوات اكل عليها الدهر وشرب بدون رقابة ومحاسبة من اللوبي المتحكم.
ولكن اعتدنا على قرارات صادمة من لدن حكومة علي بابا، المهم على جمعيات الاولياء التصدي لكل اقتراح يتنافى مع مصلحة التلميذ المغربي.....يستحسن تاجيل الدخول وعدم المغامرة
سبحان الله. كل شيء تغير في لحظة. لكن،
ربما يرفع الله عنا هذا البلاء في القريب العاجل.
اكثروا من الدعاء والاستغفار.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
لان الدراسة في هدا الوباء ستادي الى كارثة