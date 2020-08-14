"كونفدرالية" تدعو إلى إغلاق الصيدليات الوطنية‬

هسبريس من الرباط

دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزارة الداخلية إلى التدخل لإيقاف إغلاق الصيدليات الوطنية، بعدما سجلت مجموعة من الإصابات في صفوف الصيادلة بفيروس "كوفيد-19".

إلى ذلك، أكدت الكونفدرالية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "السلطات المحلية تتعامل مع الصيدليات بدون منهجية قارة، ولا مراجع قانونية تؤطر تدخلها لغلق الصيدليات في مثل هذه الحالات".

وأوضح البيان ذاته أن "الصيدليات يؤطرها القانون 04-17 بمثابة مدونة الدواء والصيدلية، والذي يقضي في مواده 110 و123 و126 و127 في حالة تعذر الصيدلاني عن مزاولة مهامه لأسباب مرضية يتم تعويضه بصيدلاني مسؤول عن تلك الفترة التي يتم فيها الانقطاع عن الممارسة؛ وهو ما يعني عدم تطرق القانون بالبتة لمسألة الإغلاق، لما فيها من عرقلة لاستمرارية هذه المرافق الصحية".

وتابع: "نطلب من الوزير التدخل على وجه السرعة لمعالجة هذه المقاربات المربكة للسير العادي للصيدليات، وهذا حفاظا على أداء مهامها المواطناتية في هذه الظرفية الخاصة، لضمان استمرارية الخدمات الصيدلانية المقدمة لفائدة المواطنين".د

وأبرز المصدر عينه أن ذلك يأتي "اعتبارا للأهمية البالغة التي تلعبها الصيدليات الوطنية في هذه الظرفية الحساسة التي تمر بها بلادنا في ظل الجائحة العالمية، من تأطير وتوعية للمواطنين وتأمين للأدوية ومختلف المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا".