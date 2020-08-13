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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1241 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 1241 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 1241 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الخميس 13 غشت 2020 - 18:10

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1241 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 37.935 في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.500.585 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 584.

وتم التأكد من 1010 حالات شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 26.687 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (104)

1 - تغمدهم الله بواسع رحمته الخميس 13 غشت 2020 - 18:13
28 حالات وفاة جديدة......رحمهم الله و جعلهم من الشهداء و أسكنهم فسيح جنانه و ألهم دويهم الصبر والسلوان
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358
2 - عقلاني الخميس 13 غشت 2020 - 18:15
نتا نتي، ماتحيدش الكمامة و بعد من الناس
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312
3 - اعصيم سمير الخميس 13 غشت 2020 - 18:15
اللهم الطف بنا وارحمنا انت ارحم الراحمين.اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا.اللهم ارحمنا واسقنا الغيث.واسقي بلدك هذا المغرب.وارحم امواتنا واسكنهم الجنة رفقة الشهداء والصدقين.
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83
4 - فؤاد الخميس 13 غشت 2020 - 18:15
للهم الطف بنا و رفع عنا هذا الوباء وشفاء للمصابين والرحمة على الاموات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات
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42
5 - miya الخميس 13 غشت 2020 - 18:16
لا إله الا الله...ولا حول ولا قوة إلا بالله.اللهم اعفوا عنا و عافنا.اللهم اىحم الموتى وشافب المرضى و احفظنا بحغظك الكريم.
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37
6 - مصطفى مستور. الخميس 13 غشت 2020 - 18:16
لا نملك إلا الدعاء برفع هذا الوباء البلاء. دعواتنا لمن توفاهم الله أن يشملهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.
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35
7 - يونسير الخميس 13 غشت 2020 - 18:16
نحن في ذروة الوباء ان شاء الله ستنخفظ الحالات مع مرور الوقت ما علينا الا الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة فادعوامن الله ان يبعد عنا كل مكروه وتشافي كل مرضانا وارحم موتانافاننا ضعفاء امامك يا ارحم الراحمين
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31
8 - عادل الخميس 13 غشت 2020 - 18:16
هاجمنا الوباء ولا نملك غير الدعاء للواحد القهار فوق كل سماء أن يصرف عنا البلاء
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52
9 - عز الدين الإفريقي الخميس 13 غشت 2020 - 18:16
مع أخذ العمل بالأسباب لاجتناب ومحاصرة هذا الوباء الفتاك من تباعد وكمامات ونظافة وو...فالأهم هو أن تدع عنك اليأس و القنوط وحاول أن تعيش الحياة بكل تفاصيلها، وليكن إيمانك بربك أقوى من كل الظروف
فقد تضيق الحياة عليك أحيانًا، وقد تجد نفسك وحيدا،
لا تنسى أبدأ أن الله معك، فكن مع الله يكن كل شيء معك.
وحين يتسلل اليأس إلى قلبك و تحس أنها النهاية و أنك فقدت قواك تمسك بالأمل واركب قارب الصبر و انفض عنك غبار اليأس و الخنوع.
و طالما مازال قلبك ينبض بالحياة فهناك دائماً أمل بأن القادم أجمل.
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71
10 - حسين عمري الخميس 13 غشت 2020 - 18:16
الحل هو حجر وإغلاق صحي لمدة أسبوعين حتى محاصرة المرض..لأن الدخول الأرقام الأربعة مخيف ومرعب..حتى لاتتكسر المنظومة الضحية ويعم الوباء لاقدر الله
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4
11 - محسن الخميس 13 غشت 2020 - 18:16
لا حالة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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3
12 - أحمد أبو أمير الخميس 13 غشت 2020 - 18:16
العالم بدا كيودع كورونا حنى عاد بدات معانا فحال الى كتنتقم من المغاربة حيث كانوا كيقولوا فالصيف غتموت !!!
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20
13 - mostafa الخميس 13 غشت 2020 - 18:17
لطفك يارب بالعباد والبلاد
ننحني اجلالا لجنود البدلة البيضاء ونشد على أيديهم
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5
14 - الحسين ابن الحسن الخميس 13 غشت 2020 - 18:17
اللهم ارفع عنا هذا الوباء واعف عنا وعافنا يا الله
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17
15 - مواطن الخميس 13 غشت 2020 - 18:17
نتمنى أن تحدو السلطات المحلية لجميع أقاليم و عمالات المملكة حدو السلطات المحلية لاقليم بني ملال. التي اتخدت مجموعة من القرارات للحد من انتشار الوباء كإغلاق المقاهي على الساعة 6 مساءً و المراكز التجارية في 8 مساءً و الاسواق الشعبية 4 عصرا و تجميد مجموعة من الأنشطة كصالونات الحلاقة و الحمامات و ملاعب القرب. و تشديد المراقبة على مداخيل المدن و قياس الحرارة لسائقي السيارات و مرافقيهم... كما يستحب منع الأطفال و المراهقين من الجولان و الالتزام بالبيت و فتح المهن الحرة لاسترزاق العباد و الحرص على قضاء حوائج البيوت من طرف أرباب الأسر.. إجبار الشركات و المصانع على احترام البرتكول المنصوص عليه من طرف وزارة الصحة... تفعيل الغرامات من أجل المخالفين.. و رفع الغرامات بالنسبة لاصحاب المصانع و المعامل في حال التقصير في تطبيق شروط السلامة للعمال .. و بالطبع نحن كمواطنين كفى من السلام باليد و الوجه و كثرة اللقاءات الفارغة خاصة في المقاهي حيث تكتر النميمة و تتبع المارة في الذهاب و الاياب...
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36
16 - imos الخميس 13 غشت 2020 - 18:17
تبارك الله تبارك الله لهلا يكتر هاد الخير كامل..
ها عيد الاضحى ؤ دار خدمتو
تسناو الحلقة القادمة مع الدخول المدرسي
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23
17 - Abdo الخميس 13 غشت 2020 - 18:18
عدد الوفيات في ارتفاع اللهم ارحمهم يا الله و اشفي المرضى يا ربي.
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19
18 - كلام في الصميم الخميس 13 غشت 2020 - 18:18
القضية حماضت بزاف ألخوت ولينا فايتين الجزائر في الإصابات وتبقى دولة تونس في المغرب العربي من الدول الأحسن والأكثر تحكما في انتشار الوباء.
المسؤول الول والأخير هم المواطن المغربي الذي تهاون واستهتر بالفيروس ومما لا شك فيه أن الدخول المدرسي سيزيد من وثيرة الإصابات إن لم تتخذ الحكومة قرارات حاسمة في المدة المتبقية من العطلة الصيفية فهل من عقلاء في هذه البلاد المويوءة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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8
19 - عبدالإله الخميس 13 غشت 2020 - 18:18
لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنا لله و إنا إليه راجعون. ذنوبهم عليكم يا الحكومة المحكومة.
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3
20 - saadoune الخميس 13 غشت 2020 - 18:18
Cette situation catastrophique nous amènera où ? Que Dieu soit avec nous et avec toute notre patrie
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5
21 - تلميد الخميس 13 غشت 2020 - 18:18
1200اصابه او عاد عات ديرو المدراسه من الاحسن ديرو التعليم عن بعد
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24
22 - عماد الخميس 13 غشت 2020 - 18:18
لا حول ولا قوّة إلا بالله. اللهم أزل عنا هذا الوباء
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4
23 - محمد الخميس 13 غشت 2020 - 18:19
الله يشافى المرضى ويرحم الموتى وعلى الباقي ان يلتزم الحيطة والحدر حتى يمر هدا الوقت الصعب
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7
24 - ماوكلي الخميس 13 غشت 2020 - 18:20
لقد تخطينا عدد الحالات بالجارة الشقيقة ..و هذا يعود لقرارات الحكومة الفاشلة...سوف تكون كارثة إنسانية عند الدخول المدرسي ...أتمنى أن تكون سنة بيضاء ..فأطفالنا هم من سوف يدفعون ثمن تهور الحكومة
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25
25 - مواطن صالح الخميس 13 غشت 2020 - 18:20
ان هدا الفيروس سوف يستمر تلات سنوات أو اكتر للأسف لدا يحب التعايش معه وهو الحل الوحيد
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-23
26 - لحنين احمد الخميس 13 غشت 2020 - 18:20
سلام اش ان قول ادشي غادي اوكايتزاد الله احد الباس اعيد الأضحى كتبان التوابع اديااوا ونطلب من الله أشوف من حالنا والناس الله يهديكم...........
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10
27 - Rachid tznt الخميس 13 غشت 2020 - 18:21
حلقة مفرغة لن تنتهي إلا بمعجزة من الله...
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13
28 - tom الخميس 13 غشت 2020 - 18:21
الوفيات عندكم اصبحت تفوت الوفيات لدي الجارة الشقيقة الجزائر هناك خلل كبير في المنظومة الصحية
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21
29 - Brahim الخميس 13 غشت 2020 - 18:21
لك الله ياوطني الحبيب اتمنى من الله ان يرحم موتانى ويشفي مرضانى
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4
30 - محمد أشبو الخميس 13 غشت 2020 - 18:21
نلاحظ الزيادة في عدد الوفيات بشكل كبير، يا رب ترحمنا اجمعين
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11
31 - abc الخميس 13 غشت 2020 - 18:22
نطالب من الحكومة تأجيل الدراسة للضرورة
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18
32 - omar الخميس 13 غشت 2020 - 18:22
ياربي لطفك يا الله رحمتك يارب العالمين يا ذا الجلال والإكرام الحالة تزداد سوءا الحذر ثم الحذر أيها المواطن المغربي
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7
33 - عاجلا الخميس 13 غشت 2020 - 18:22
الدولة التي لا توجد بها مستشفيات دولة يجب ان تهجر
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19
34 - فرحان الخميس 13 غشت 2020 - 18:22
الوضعية لا تبشر بالخير و ناس باقى تسخر من المرض و الابرياء يموتون اللهم ادخل من مات بهدا المرض من المسليمن جنتك
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10
35 - ناجز الخميس 13 غشت 2020 - 18:22
اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم. يجب الحفاظ على مسافة الامان وارتداء الكمامة وغسل اليدين والتقليل من الكلام لانه لا ينتج سوى الرداذ.
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9
36 - mre الخميس 13 غشت 2020 - 18:23
استهتار المواطنين قبل وبعد العيد
زد على ذلك طقوس الجهل بوجلود بوهروس....
كان من الاجدى الغاء العيد
اللهم أرفع عنا البلاء.
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12
37 - lah الخميس 13 غشت 2020 - 18:23
تجاوزنا الجزائر 37000لمن ستكون الغلبة في النهاية
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-3
38 - مواطن حر الخميس 13 غشت 2020 - 18:24
يا ربي السلا مة هادشي ولا كيخلع
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2
39 - مواطن الخميس 13 غشت 2020 - 18:24
خطير ما يحصل والناس لم يلتزموا بالتباعد ولبس الكمامات وتعقيم اليدين. إضافة إلى التساهل . في أكثر من مدينة الناس بدون كمامات أو فوق أعناقهم وهذا اليوم داخل إدارة عامة يلج الناس بدون مراقبة وبدون وسائل الوقاية. نرجو وقف هذه الكارثة التي وراءها الجهل والعناد وتكذيب وجود الفيروس.. المنكر هذا.
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8
40 - ماجد الخميس 13 غشت 2020 - 18:25
اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم لا تؤاخدنا بما فعل السفهاء منا
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7
41 - Nordin الخميس 13 غشت 2020 - 18:25
البارح 23 اليوم 28 وفيات الله يرحمهم ويرحم جميع موتى المسلمين
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4
42 - الملوكي الخميس 13 غشت 2020 - 18:26
يا رب سترك ....
الأن لم تعد كوىونا فقط ألة لنشر العدوى بل اصبحت آلة للقتل .....
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6
43 - فهد الخميس 13 غشت 2020 - 18:26
إخواني وأخواتي المغاربة... نسأل الله اللطف والعافية.. علينا بالدعاء والعمل.
قال تعالى: " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون"
وقال عز شأنه: "لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"
لنتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء الخالص مع الأخذ بالأسباب: وضع الكمامة، التباعد الاجتماعي، غسل اليدين بالماء والصابون، تجنب السلام والاختلاط.
والكمال على الله.
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3
44 - يوسف من تمارة الخميس 13 غشت 2020 - 18:26
الان الفيروس منتشر بقوة .وسط الاندية في المعامل في الادارات الحكومية.في اجهزة الشرطة.
وهل هذا يعني ان الوباء سيفتك بكل هؤلاء ؟
هل ستظنون ان الدولة قادرة على الاحصاء اليومي لعدد المصابين .
بعد اسابيع سنجد ان الكل مصاب بالفيروس .لكن سيموت من قدر له الموت (الاسباب متعددة والموت واحد ).
ما هي الايام حتى يصبح هذا الفيروس من الماضي .لكن اقتصادنا تدهور وفقرائنا ازدادو فقرا واغنيائنا ازدادو غناء.
الا تلاحظون ان عدوى الانفلونزا العادية قد تقلصت .ولم نعد نسمع احدا يموت إلا بكرونا .
هل تنتظرون اللقاح الروسي الامريكي الصيني ،
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1
45 - الفاهم يفهم الخميس 13 غشت 2020 - 18:27
هد شي سببه انتقالات وعدم اخذ الحيطة الانسان يدير كمامته و يهز معاه معقم ويعقم يديه وحبدا لو كانت عنه طنوبيل يدير فيها قرعة الماء وصابونة فيما ينزل يرجع يغسل يده ويعقم ديك القرعة ومانحيدوش الكمامة نخليوها حتى نكونو بحدنا في شي بلاصة خالية من ناس والازدحام ناخدو نفس ونرجعوها راه ماشي شي حاجة كثيرة الله يحفظنا و يحفظكم كاملين
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5
46 - هادشي لكنا خايفين منو الخميس 13 غشت 2020 - 18:28
لم نشهد مثل هذه الأرقام منذ بداية الوباء.
المستهترين الذين يروجون بأن الفيروس فقد قوته يتحملون وزرا مما يحصل.
لدينا شعب غير واعي يصدق الخرافات بأن الفيروس مجرد مؤامرة وأنه زكام عادي...
كنت أقولها وسأعيدها.
الله أعلم مذا سيحصل لنا عند قدوم الخريف والشتاء.
هذا ليس تشاؤما وإنما من حقك عدم الاستبشار باستهتار الحكومة والشعب وترك الأمر للفوضوية والعشوائية وعدم أخد الاحتياطات والأمور بجدية.

أعيد تنبيه من يروجه أن الفيروس فقد قوته.
إتقوا الله!
هناك مغفلين سيصدقون كلامكم وسيتزاحمون بدون أي احتياطات!
سيكون لك وزر وإثم ان اصاب بعضهم أو مات بسببه.
كفى من الاستهتار واللعب بالنار.
لا أدعوا لسجن من يود الخروج لجلب لقمة العيش.
لكن ما معنى أن تفتح الشواطئ في أوج قوة الوباء؟
والمراهقين يتزاحمون في وسائل النقل؟
الكل يتحمل المسؤولية.
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16
47 - Doc الخميس 13 غشت 2020 - 18:28
Le confinement n a servi à rien voila on peut plus re confinner car l état ne peut plus payer les gens
DONC PRÉPAREZ VOUS AU PIRE
YA PAS D HÔPITAUX NI RÉANIMATION
LA RÉA AU CHU DE CASA EST PLEINE ET LES GENS MEURENT DANS LES COULOIRS
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11
48 - المجلي الخميس 13 غشت 2020 - 18:29
صافي لقد استقر المؤشر في دار 1000 فما فوق
اللهم رحمتك يا ارحم الراحمين
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5
49 - France الخميس 13 غشت 2020 - 18:29
encore des morts لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أهدي الشعب المغربي.
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5
50 - younes الخميس 13 غشت 2020 - 18:30
الحكومة المنحوسة هي السبب في هذه الكارثة , بسبب العيد الاضحى اصبحنا نرى عدد الاموات بكورونا في الارتفاع , يجب رفع دعوى قضائية ضد من شارك في السماح باحتفالات العيد الاضحى , والشعب ليس بقطيع من الغنم تلعبون به كيفما شئتم,
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19
51 - Ahmed الخميس 13 غشت 2020 - 18:30
بارتفاع عدد الوفيات ارجوا من الكل احترام شروط الوقاية من هذا الوباء وهي استعمال الكمامة بالطريقة الصحيحة والابتعاد الجسدي والنظافة فالفيروس حقيقي وليس مؤامرة كما يظن البعض. ونرجوا من الله ان يحفظ كافة البشرية .
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1
52 - Karim الخميس 13 غشت 2020 - 18:30
رحمة الله على موتانا و ألهم أهليهم الصبر والسلوان.

حافظوا على التباعد ونظافة الايدي و الكمامة بالشكل الصحيح
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1
53 - الريفي مخلوف الخميس 13 غشت 2020 - 18:30
انا لا زلت لم افهم من الرابح والخاسر في هذه المعركة
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-9
54 - fatyاسبانيا الخميس 13 غشت 2020 - 18:31
غريب كان المغرب غادي مزيان اشنو هو اللي تغير هل العلاج الوفيات كثرت فيجيب مراقبة الجهاز التنفسي بدقة والله يرحمهم
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-3
55 - بهي الخميس 13 غشت 2020 - 18:31
و مخفي اعضم!
Une commission multi disciplinaire devrait superviser ces décomptes avant leur publication.
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7
56 - وشن مصطفى.ولد جرادة الخميس 13 غشت 2020 - 18:31
جرادة كانت 0حالة.حتى عيد الأضحى.والان تسجل عدة إصابات بالفيروس.الله ياخد الحق في كان السبب في انتشار الفيروس.دعيناكم لله.
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3
57 - الخطر الخميس 13 غشت 2020 - 18:31
هذا ما جناه تهور المواطنين الذين تنقلوا قبيل عيد الاضحى، نشروا الفيروس في كل المغرب. وغابت الحكوووومة
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8
58 - سباتة الخميس 13 غشت 2020 - 18:32
المدن الكبرى في صدارة.
تراخي المواطنين هو سبب. على السلطات إغلاق جميع المحلات وطاكسيات و حافلات على 20h00. بدون فلسفة. المقاهي. بقالة. مطاعم. التجمعات و الإختلاط سبب الإرتفاع
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4
59 - متتبع الخميس 13 غشت 2020 - 18:32
28 حالة وفاة.
هل هناك اهمال للمرضى او غياب التجهيزات و المعدات او غياب الاكسجين.
يجب لجنة محايدة للتحقيق في الامر فإذا استمر المغرب بهذه الطريقة سوف نسبق حتى ايران.
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6
60 - Tagrawla الخميس 13 غشت 2020 - 18:32
رحمتك يارب السماوات والأرض ...
هذا الإخفاق يتحمله الجميع...المنهاج السياسي والتعليمي المغربي فشل في بناء منظومة قيم لا دينية ولا دنيوية وأفرزت قوما بدون هوية ولا أخلاق .
كيف يعقل أن يعلم المرء بوجود الوباء ويستمر في الجولان حول المدن ناقلا العدوى كشكل من أشكال القتل العمد...هل كان سينقص من الأمر شيء إذا لزم الإنسان مكان اقامته وألغى شعائر العيد والزيارات والسفر لسنة واحدة ؟ قرأت في كتاب تاريخ الأوبئة والجماعات بالمغرب أن المغاربة كانوا زمن الوباء لا يدخلون المدينة الموبوءة ولا يخرجون منها حتى يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده ...
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10
61 - محمد الخميس 13 غشت 2020 - 18:32
يارب ارحم جميع من مات بهذا الوباء ويارب العالمين ارفع عنا هذا الوباء ارجوا الشفاء لجميع المصابين
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62 - جمال الخميس 13 غشت 2020 - 18:33
نحن ندفع ضريبة عدم إلغاء العيد وارقام طبيعة
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8
63 - طبيب الخميس 13 غشت 2020 - 18:33
على المجتمع أن يكتسب مناعة القطيع قبل فوات الاوان خصوصا في فصل الصيف تكون المناعة قوية والفيروس لعدة أسباب الشمس ترفع المناعة الاكل وتنوع الخضروات وفي فصل الصيف يقل الاكتئاب عند الناس والاكتاب يضعف المناعة بشكل كبير لهذا تترك الفيروس ينتشر مع تسطيح المنحى لانه اذا أتى فصل الشتاء سوف ترتفع الاصابات والوفيات
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-7
64 - كمال الخميس 13 غشت 2020 - 18:33
العدد الحقيقي لكورنا بالمغرب حاولية 3مليون مصاب.اي نسبة 10في مائة من سكان المغرب.كورنا انتشرت في كل المغرب القدم اجمل.مناعة القطيع
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-5
65 - ماجد الخميس 13 غشت 2020 - 18:34
اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم لا تؤاخدنا بما فعل السفهاء منا.
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66 - مزاطن غيور الخميس 13 غشت 2020 - 18:34
قلنا لكم ان الحجر الصحي هو الحل للقضاء على الفيروس
حكومة فاشلة
كان على الحكومة عدم رفع الحجر الصحي بهذه الوتيرة المتسارعة
كان على الحكومة منع التنقل بين المدن نهائيا لمدة 6 اشهر حتى نحصل على اللقاح
كان على الحكومة عدم ارجاع العالقين بالخارج لان مصلحة الوطن اغلى من بعض مئات عالقين بالخارج بسبب السياحة وتبذير الاموال في الخارج
كان على الحكومة فرض الحجر الصحي بكل قوة
لكنها فشلت والان الوفيات تجاوزت العشرين ونخاف ان نصل للمئات
اللهم ارفع عنا هذا البلاء
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67 - بشرى الخميس 13 غشت 2020 - 18:36
السلام عليكم. نتمنى من الله ان تكون متابعة الحالات التي شفيت لأنكم لا تعرفون مايعانيه الذي اصيب بهذا الوباء من انتكاسات قد تأدي بعض الأحيان إلى الموت.
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7
68 - سجين الخميس 13 غشت 2020 - 18:36
اللهم ليس لنا قوة بهذا الوباء اللهم اكفنا شره وارفعه عنا بقدرتك فقد عجز اهل الارض اللهم استجب .اللهم عجل بشفاء المرضى وارحم من مات اللهم آمين.
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69 - mohamed h t الخميس 13 غشت 2020 - 18:37
الله يحفضنا ؤ اينجينا من هادا البيروس الخبيث
الله اشافي مرضانا جميعا ويرحم موتانا الله ادخل اعليهم
الرحمه والمغفره والله يهدي شبابنا مايتخلطوشي بزاف
وادخلو البيروز الى دارهم وياديو امهم وابوهم وجدهم وجدتهم لان هاد المرض ياتي من خارج البيت
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70 - أنس الخميس 13 غشت 2020 - 18:38
يجب إغلاق المقاهي و المطاعم و المنتزهات و الشواطئ...أو الحجر الصحي الذي كسر ظهر البلاد.
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-3
71 - مغربي الخميس 13 غشت 2020 - 18:39
الكرة في ملعب الشعب
اما ان يساهم في الحد من الوباء او ان يساهم في مزيد من المعاناة
لا بد من الالتزام بالتدابير الوقائية
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-2
72 - Ibrahim الخميس 13 غشت 2020 - 18:39
28حالة وفاة بكورونا في يوم واحد، الله يرحمهم،طبعا الاعمار بيد الله لكن هناك اسباب يجب الاخد بها ، اتمنى ان الناس اللي عندهم والديهم ناس كبار فالسن او اجدادهم،او عندهم ناس مرضى بامراض مزمنة ياخدوا احتياطات اكثر،ربما لا قدر الله تكونوا سبب في موت احد اقرباءكم.
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73 - FENANE الخميس 13 غشت 2020 - 18:40
الى كل الضمائر الحية ،الناس تعاقب من طرف السلطات المغربية ،والحكومة لا تعاقب ،واصعف الايمان الاستقالة الكل متمسك بمنصبه ،من المسؤول الاول عن تفشي الجائحة ?ان الإعلان عن تأدية شعيرة عيد الاضحى كانت خطأ فادحا ومعصية امام الله و أمام العباد.على اثر هذه النازلة والافتاء فيها كانت ضربة قاضية للشعب المغربي،او منع العيد كان بامكان ابناءنا الولوج إلى المدارس بكل تفاؤل و أمل.أغلاط تلو الأخرى يؤدي ثمنها المواطنين و المواطنات. والمصاءب الأخرى ان الوباء نخر وانتشر في البوادي و المداشير و القرى فما الحل ? ايا اصحاب القرارات.قريبا سيعلن ان المغرب منطقة معزول عن العالم.
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8
74 - مصطفى الخميس 13 غشت 2020 - 18:40
اعزاءنا في ألمعرب هكذا بدا الوضع هنا في هولندا. الرجاء أخذ الاحتياطات اللازمة .هذا الشيء بدأ يكبر. كما قلت في تعليق آخر هذا الارتفاع ناتج عن الاحتفالات وعدم أخذ الاحتياطات . والله أعلم.يارب ابعد هذه المصيبة على الجميع.
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9
75 - بنصري محمد الخميس 13 غشت 2020 - 18:41
الصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرضى
الامر في غاية البساطة غسل اليدين بالماء والصابون يجب ان يصبح عادة
بكورونا او بدونها عدم المصافحة التباعد يعني مسافة الامان
يجب ان نتقيد بهده االعادات لان هناك امراض اخرى تتربص بتا دائما
وهده الاحتياطات ضرورية كان يجب ان نتعلمها في المدارس
رحم الله اموات المسلمين وحفضنا من شر هدا الوباء
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76 - المواجهة الخميس 13 غشت 2020 - 18:41
لم يعد أمامنا وقت لتبادل التهم وتحميل مسؤولية تدهور المنظومة الصحية في بلادنا لطرف دون الاخر..الان صحصح الحق وزهق الباطل...الفيروس كشر عن انيابه وانتشر في المغرب كالنار في الهشيم..زاد فتكه بالارواح لا يميز بين سليم او مريض بين شاب او عجوز بين غني او فقير..رغم الجهود المبذولة من الاطر الصحية والسلطات المدنية والعسكرية...لا تقدم يذكر ..اقترح ندوة وطنية يحضر اليها المسؤولين عن تدبير الجائحة مع اطباء ومختصين وصحفيين وممثلي الاحزاب..ندوة تلخص الوضعية منذ البداية وتشرح هذه الارقام واسباب الوفيات والشريحة العمرية للمتوفين..كما يجب ان تتعرض للبروتوكول العلاجي الاول والبروتوكول العلاجي في المنازل وصعوبة تطبيق هذا النموذج في المغرب ..كما يجب ان يناقش الدخول المدرسي والجامعي...ندوة لا تذكر المنجزات فكلنا نعرفها ..ندوة لا تلمع صورة البعض وتسود الاخر...ندوة تناقش ما نحن فيه الان وكيفية الخلاص من هذا المأزق اقتصاديا واجتماعيا وماديا..كلنايتحمل المسؤولية حكومة وشعبا..كلنا يجب ان نواجه الاسئلة الحارقة وننهي مع التعتيم ..في الاتحاد قوة
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8
77 - ااحمد الخميس 13 غشت 2020 - 18:42
قلتها من الأول، لا يجب استنزاف صبر الشعب في الحجر الاول، ولكننا نحتاج الى حجر جزئي في كل مرة ولمدد صغيرة لضبط اعداد المرضى في الإنعاش...وهذا ما فعلته الدول التي تحترم مواطنيها من دون تازيم الوضع الإقتصادي...ولكن للأسف حكامنا متطرفين ودكتاتوريين في القرارات...
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6
78 - nabil الخميس 13 غشت 2020 - 18:42
نسأل الله السلامة والعافية وأن يرفع عنا هذا الوباء
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79 - amine الخميس 13 غشت 2020 - 18:44
اذا كل واحد مع نفس قدر يفهم أن كورونا ما معها ضحك و قلة الوعي و عدم تطبيق التباعد الاجتماعي والتدابير احترازية غادي يخلينا نبقاو نتحسر بينما إلا كل واحد من جهة ديالو كورنا ما غادي تبقا مادير بحال ايام الحجر الصحي.او لنا القرار اما التحسر كل يوم دون فايدة ولا تطبيق جميع التدابير للانتهاء من ارقام ضحايا الوباء
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80 - amir الخميس 13 غشت 2020 - 18:45
يا ربي السلامة اكبر عددوفاة منهار بدا المرض الله ارهمهم اجمعين
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81 - marjane الخميس 13 غشت 2020 - 18:45
رحم الله الموتى ، مع العلم اغلبية الموتى يعانون امراض مزمنة وذالك سبب وفاتهم و ليس مرض المستجد كما تزعمون
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82 - زغبي الخميس 13 غشت 2020 - 18:46
يارب يارب يارب........
حد البأس ورفع علينا هد الوباء
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3
83 - Fatimaezzahra rafii الخميس 13 غشت 2020 - 18:47
بالنسبة للناس ديال كازا عفاكم بقاو في ديوركم والخروج غير الضرورة القصوى يبقى فقط للناس للخدامين وحتى السخرة على برا بلاش منها يمكن لك تعمل قائمة للحوايج لي محتاجين وداك لي جاي من الخدمة يجيب معاه كلشي عفاكم راه فيروس هذا ماشي الضحك بزاف الناس ماتو واش بغيتو توصلوا الحالة لي كانت وصلت ليها إيطاليا سابقا الله يحفظ عفاكم شدوا يديوركم
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2
84 - aziz ibouaa الخميس 13 غشت 2020 - 18:48
الله يرحم لي ماتو، والله يشفي جميع المرضى. سيجعل الله بعد عسر يسرا
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85 - المعطي بن التهامي الخميس 13 غشت 2020 - 18:49
الحكومة تتحمل المسؤولية عن الانتشار الواسع للفيروس و ازدياد عدد الوفيات مادا كان سيحصل لو تم الغاء العيد واستغلال عطلته لتطبيق ليس الحجر الصحي وانما حدر التجوال لمدة 15 يوما يسهر على تطبيقها الجيش مادا كنا سنخسر بل بالعكس كنا سنربح حياة المئات ونوفر مصاريف العيد المرتفعة للدخول المدرسي
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10
86 - العير الخميس 13 غشت 2020 - 18:50
اللهم زد وبارك فى عدد الصحيات
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-7
87 - الديمقراطية التشاركية الخميس 13 غشت 2020 - 18:52
أقترح -في إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية-تنظيم مناظرة وطنية تتخللها العديد من الندوات العلمية بمشاركة مختصين في عدة مجالات : طب ، صيدلة ، علم الاجتماع ، علم النفس و القانون ؛ وذلك لبحث سبل الخروج من هذا النفق المظلم .
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3
88 - يوسف الزاربان الخميس 13 غشت 2020 - 18:53
لازم علينا بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
والله ابعد علينا هد الجائحة
امين يارب
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89 - محمد الخميس 13 غشت 2020 - 18:55
اعتبر كل شخص مصاب وابتعد ما امكن عنه.
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90 - abdul الخميس 13 غشت 2020 - 18:55
اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب
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91 - عبدالاله الخميس 13 غشت 2020 - 18:55
أقل ما مانعمل يجب حماية كبرياء السن وعدم التهور وحماية بعضنا البعد باخد التدابير الوقائية
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1
92 - زكرياء المراكشي الخميس 13 غشت 2020 - 18:55
الحصيلة ثقيلة جدا والمستشفيات تكتظ بالحالات المؤكدة، والأخطر هو أن المخالطين لم يعد يتتبعهم أحد لكثرة الحالات المؤكدة، أعرف أسرة تم اكتشاف المرض ببنتهم وأغلب أفراد الأسرة يعانون من الأعراض لم يلتفت إليهم أحد، يعني أن الحالات تعتبر أكثر من ذلك بكثير، والناس في المقاهي والأسواق لا يهتمون بدون كمامات ولا مسافة قانونية، الله يهديكم.
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14
93 - دودو الخميس 13 غشت 2020 - 18:56
ياربي هز هد كرونا لشي بلاصة مافيهاش بنادم
ورميها تماك
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94 - khadija adib الخميس 13 غشت 2020 - 19:07
اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير
حسبنا الله ونعم الوكيل،
اتقوا الله عباد الله في انفسكم واهليكم وذويكم وجميع العباد ،التزموا بقواعد الوقاية والحماية
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95 - مغربي الخميس 13 غشت 2020 - 19:11
إنا لله وإنا إليه راجعون،
اللهم اغفر لهم وارحمهم.
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96 - وحيد الخميس 13 غشت 2020 - 19:24
هل الجميع
يموتون بكورونا؟؟
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1
97 - مهتمة الخميس 13 غشت 2020 - 19:55
إلى من مافتئوا يشككون في الأرقام اليومية المخيفة من الإصابات و من يستهترون بحياتهم و حياة من حولهم و ذويهم متخلين عن كل الاحتياطات ، لقد أصبح الموت يحوم من حولنا من خلال التخلي عن الاحترازات و التباعد الاجتماعي ليصبح الوباء أكثر فتكاً و شراسة.. رحم الله جميع الموتى الذين يذهبون ضحية الوباء و ضحية من لا يزالون في قمة اللامبالاة ،فرفقا بهذا الوطن الذي لازال صامدا صبورا
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0
98 - فكرة عابرة الخميس 13 غشت 2020 - 20:02
احسن حاجة هي ان الدولة تفكر .تعمل التحاليل للشعب كامل.بالمجان. في اقرب وقت مثلا في كل منطقة تكلف المقدم وتوفرلو 4 حتى 5 ديال مراكز التحليل المتنقلةعلى حساب الاكتضاض لى عندو في الجهة.وهو يقوم بتنظيم العملية ديال التحاليل بمساعدة طبعا الامن..وهكذا غدي نقوم بحصر المرضى و المخالطين و انقاذ لى باقي فيه مايتنقذ.في اسرع وقت . ونستفدو من بزاف ديال المزيا. ولي هيا نفتحو الاقتصاد و نرجعو فحال لي كنا في الايام الاولى . 5 الحلات في اليوم.هدشي لى واقع في الصين.
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99 - سعيد الخميس 13 غشت 2020 - 20:06
لحقنا على الجزائر و مصر و العراق بعد ما كنا مفتخرين بريوسنا لك الله يا بلدي
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1
100 - ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الخميس 13 غشت 2020 - 21:14
الله الطف بنا ياربي أمين
الله ايخذ الحق في هذه الحكومة هي وصلاتنا لهذه الحالة
حسبي الله ونعم الوكيل
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2
101 - رضوان الخميس 13 غشت 2020 - 21:58
عدد الوفيات جد مرتفع. كذلك عدد الحالات الحرجة في ازدياد يعني سنسمع عددا مهولا في الارواح التي ستزهق في الايام المقبلة.اصبحنا نصنف من الدول التي فقدت السيطرة على الوباء مثل البرازيل والمكسيك وجنوب افريقيا.للاسف فاتنا قطار النجاة
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102 - بوعلام الخميس 13 غشت 2020 - 22:05
البعض يقارن عن جهل المغرب بدول عربية كالجزائر لكنه لا يعلم ان المغرب يتفوق بكثير عنها من حيث التحاليل اليومية التي تصل الى 22000 في اليوم وهو الثاني افريقيا بعد جنوب افريقيا . في الجزائر عدد التحاليل لا تتعدى 1000 في اليوم والارقام التي يعلن عنها كلها كذب ومغلوطة ولا تمثل حتي 10 في المائة من الواقع. على كل حال نطلب الله السلامة لبلدنا وجميع الدول العربية و الشقيقة
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103 - الغازي سعود الخميس 13 غشت 2020 - 22:56
اللهم ارحم برحمتك الواسعة جميع المتوفين واشفي المصابين وارفع عنا هذا الوباء الفتاك في أقرب الآجال
والمزيد من الاحتياطات اللازمة التي تحض عليها السلطات الصحية
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2
104 - احمد الخميس 13 غشت 2020 - 23:30
كان من الأفضل إلغاء العيد لتجنب هذه الكارثة.
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