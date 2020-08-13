المغرب يسجل 1241 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1241 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 37.935 في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.500.585 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 584.

وتم التأكد من 1010 حالات شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 26.687 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.