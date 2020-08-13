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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1241 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1241 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 37.935 في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.500.585 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 584.
وتم التأكد من 1010 حالات شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 26.687 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (104)
فقد تضيق الحياة عليك أحيانًا، وقد تجد نفسك وحيدا،
لا تنسى أبدأ أن الله معك، فكن مع الله يكن كل شيء معك.
وحين يتسلل اليأس إلى قلبك و تحس أنها النهاية و أنك فقدت قواك تمسك بالأمل واركب قارب الصبر و انفض عنك غبار اليأس و الخنوع.
و طالما مازال قلبك ينبض بالحياة فهناك دائماً أمل بأن القادم أجمل.
ننحني اجلالا لجنود البدلة البيضاء ونشد على أيديهم
ها عيد الاضحى ؤ دار خدمتو
تسناو الحلقة القادمة مع الدخول المدرسي
المسؤول الول والأخير هم المواطن المغربي الذي تهاون واستهتر بالفيروس ومما لا شك فيه أن الدخول المدرسي سيزيد من وثيرة الإصابات إن لم تتخذ الحكومة قرارات حاسمة في المدة المتبقية من العطلة الصيفية فهل من عقلاء في هذه البلاد المويوءة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
زد على ذلك طقوس الجهل بوجلود بوهروس....
كان من الاجدى الغاء العيد
اللهم أرفع عنا البلاء.
الأن لم تعد كوىونا فقط ألة لنشر العدوى بل اصبحت آلة للقتل .....
قال تعالى: " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون"
وقال عز شأنه: "لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"
لنتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء الخالص مع الأخذ بالأسباب: وضع الكمامة، التباعد الاجتماعي، غسل اليدين بالماء والصابون، تجنب السلام والاختلاط.
والكمال على الله.
وهل هذا يعني ان الوباء سيفتك بكل هؤلاء ؟
هل ستظنون ان الدولة قادرة على الاحصاء اليومي لعدد المصابين .
بعد اسابيع سنجد ان الكل مصاب بالفيروس .لكن سيموت من قدر له الموت (الاسباب متعددة والموت واحد ).
ما هي الايام حتى يصبح هذا الفيروس من الماضي .لكن اقتصادنا تدهور وفقرائنا ازدادو فقرا واغنيائنا ازدادو غناء.
الا تلاحظون ان عدوى الانفلونزا العادية قد تقلصت .ولم نعد نسمع احدا يموت إلا بكرونا .
هل تنتظرون اللقاح الروسي الامريكي الصيني ،
المستهترين الذين يروجون بأن الفيروس فقد قوته يتحملون وزرا مما يحصل.
لدينا شعب غير واعي يصدق الخرافات بأن الفيروس مجرد مؤامرة وأنه زكام عادي...
كنت أقولها وسأعيدها.
الله أعلم مذا سيحصل لنا عند قدوم الخريف والشتاء.
هذا ليس تشاؤما وإنما من حقك عدم الاستبشار باستهتار الحكومة والشعب وترك الأمر للفوضوية والعشوائية وعدم أخد الاحتياطات والأمور بجدية.
أعيد تنبيه من يروجه أن الفيروس فقد قوته.
إتقوا الله!
هناك مغفلين سيصدقون كلامكم وسيتزاحمون بدون أي احتياطات!
سيكون لك وزر وإثم ان اصاب بعضهم أو مات بسببه.
كفى من الاستهتار واللعب بالنار.
لا أدعوا لسجن من يود الخروج لجلب لقمة العيش.
لكن ما معنى أن تفتح الشواطئ في أوج قوة الوباء؟
والمراهقين يتزاحمون في وسائل النقل؟
الكل يتحمل المسؤولية.
DONC PRÉPAREZ VOUS AU PIRE
YA PAS D HÔPITAUX NI RÉANIMATION
LA RÉA AU CHU DE CASA EST PLEINE ET LES GENS MEURENT DANS LES COULOIRS
اللهم رحمتك يا ارحم الراحمين
حافظوا على التباعد ونظافة الايدي و الكمامة بالشكل الصحيح
Une commission multi disciplinaire devrait superviser ces décomptes avant leur publication.
تراخي المواطنين هو سبب. على السلطات إغلاق جميع المحلات وطاكسيات و حافلات على 20h00. بدون فلسفة. المقاهي. بقالة. مطاعم. التجمعات و الإختلاط سبب الإرتفاع
هل هناك اهمال للمرضى او غياب التجهيزات و المعدات او غياب الاكسجين.
يجب لجنة محايدة للتحقيق في الامر فإذا استمر المغرب بهذه الطريقة سوف نسبق حتى ايران.
هذا الإخفاق يتحمله الجميع...المنهاج السياسي والتعليمي المغربي فشل في بناء منظومة قيم لا دينية ولا دنيوية وأفرزت قوما بدون هوية ولا أخلاق .
كيف يعقل أن يعلم المرء بوجود الوباء ويستمر في الجولان حول المدن ناقلا العدوى كشكل من أشكال القتل العمد...هل كان سينقص من الأمر شيء إذا لزم الإنسان مكان اقامته وألغى شعائر العيد والزيارات والسفر لسنة واحدة ؟ قرأت في كتاب تاريخ الأوبئة والجماعات بالمغرب أن المغاربة كانوا زمن الوباء لا يدخلون المدينة الموبوءة ولا يخرجون منها حتى يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده ...
حكومة فاشلة
كان على الحكومة عدم رفع الحجر الصحي بهذه الوتيرة المتسارعة
كان على الحكومة منع التنقل بين المدن نهائيا لمدة 6 اشهر حتى نحصل على اللقاح
كان على الحكومة عدم ارجاع العالقين بالخارج لان مصلحة الوطن اغلى من بعض مئات عالقين بالخارج بسبب السياحة وتبذير الاموال في الخارج
كان على الحكومة فرض الحجر الصحي بكل قوة
لكنها فشلت والان الوفيات تجاوزت العشرين ونخاف ان نصل للمئات
اللهم ارفع عنا هذا البلاء
الله اشافي مرضانا جميعا ويرحم موتانا الله ادخل اعليهم
الرحمه والمغفره والله يهدي شبابنا مايتخلطوشي بزاف
وادخلو البيروز الى دارهم وياديو امهم وابوهم وجدهم وجدتهم لان هاد المرض ياتي من خارج البيت
اما ان يساهم في الحد من الوباء او ان يساهم في مزيد من المعاناة
لا بد من الالتزام بالتدابير الوقائية
الامر في غاية البساطة غسل اليدين بالماء والصابون يجب ان يصبح عادة
بكورونا او بدونها عدم المصافحة التباعد يعني مسافة الامان
يجب ان نتقيد بهده االعادات لان هناك امراض اخرى تتربص بتا دائما
وهده الاحتياطات ضرورية كان يجب ان نتعلمها في المدارس
رحم الله اموات المسلمين وحفضنا من شر هدا الوباء
حد البأس ورفع علينا هد الوباء
والله ابعد علينا هد الجائحة
امين يارب
ورميها تماك
حسبنا الله ونعم الوكيل،
اتقوا الله عباد الله في انفسكم واهليكم وذويكم وجميع العباد ،التزموا بقواعد الوقاية والحماية
اللهم اغفر لهم وارحمهم.
الله ايخذ الحق في هذه الحكومة هي وصلاتنا لهذه الحالة
حسبي الله ونعم الوكيل
والمزيد من الاحتياطات اللازمة التي تحض عليها السلطات الصحية