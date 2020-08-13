24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:10
|06:45
|13:37
|17:14
|20:20
|21:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- خبير مغربي يشكك في نيل "لقاح كورونا الروسي" المعايير المطلوبة
- متاحف المغرب تتعهّد باستعادة تراث بيروت المتضرّر
- 174 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
- الإنقاذ في الشواطئ
- رسالة تنقل مشاكل مساعدين طبّيّين لوزير الصحة
"جبهة إنقاذ" تربط السيادة الطاقية للمغرب بإعادة تشغيل "سامير" (5.00)
- الدخول المدرسي الجديد يتأرجح بين "التأجيل أو التّعليم عن بُعد" - (162)
- خبير مغربي يشكك في نيل "لقاح كورونا الروسي" المعايير المطلوبة - (138)
- المغرب يسجل 1241 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (104)
- موارد "صندوق كورونا" تتضاءل ومداخيل الدولة تستمر في الانخفاض - (69)
- اتفاق إماراتي إسرائيلي يمنع الاحتلال من ضم أراض فلسطينية - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"كورونا" يقتل 28 شخصا في يوم واحد .. والحالات الخطيرة ترتفع
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1010 حالات شفاء، و28 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الحالات الخطيرة إلى 156، منها 85 تحت التنفس الاصطناعي.
وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، في تصريح صحافي، أن 8 وفيات سجلت بمدينة الدار البيضاء، و5 بمراكش، ثم 3 حالات في كل من فاس وطنجة، وحالتي وفاة في كل من الرشيدية وورزازات، وحالة في كل من الرباط وسلا والناظور والحسيمة وبوجدور.
وتم تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بكورونا بجهة الدار البيضاء-سطات، منها 331 حالة بالدار البيضاء، و38 بسطات، و5 بالمحمدية، و4 في كل الجديدة ومديونة، وحالتان ببنسليمان، و7 بالنواصر، وحالة في كل من برشيد وسيدي بنور.
وسجلت جهة مراكش آسفي 150 حالة، منها 130 بمراكش، و8 حالات بالصويرة، و5 حالات بقلعة سراغنة، و6 حالات بالرحامنة، وحالة في الحوز. ثم 146 حالة جديدة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، منها 96 بطنجة، و43 بتطوان، و5 بالمضيق الفنيدق، وحالة بالعرائش وحالة بالفحص أنجرة.
وبدأ عدد الاصابات يرتفع في جهة الرباط سلا القنيطرة بتسجيل 173 إصابة جديدة، منها 36 بسلا، و40 بالرباط، و47 بتمارة، و27 بالقنيطرة، و6 حالات بسيدي قاسم، و17 حالة بالخميسات، فيما سجلت فاس مكناس 173 حالة أيضا، ضمنها 64 بفاس، و43 بمكناس، و15 بصفرو، و4 بإفران، و3 بمولاي يعقوب، و20 بتازة، و14 بتاونات، و10 بالحاجب.
باقي الإصابات تتوزع على بني ملال خنيفرة بـ 54 حالة، منها 13 ببني ملال، و9 بالفقيه بنصالح، و2 بخنيفرة و16 بخريبكة، و14 بأزيلال. ثم 75 إصابة في درعة تافيلالت، منها 54 بالرشيدية، و11 في ورزازات، و9 بميدلت، وحالة بتنغير.
ونالت سوس ماسة 25 إصابة جديدة، منها 8 بإنزكان آيت ملول، وحالة بتزنيت، و16 بأكادير إدوتنان. ورصدت 32 حالة بالجهة الشرقية، منها 10 بوجدة، و9 بجرسيف، و4 في كل من الناظور وفكيك، و3 ببركان، وحالة بجرادة والدريوش.
كما سجلت 7 حالات بالداخلة، ثم 7 بالعيون-الساقية الحمراء، منها 5 بالعيون وحالتان ببوجدور، ثم 6 حالات بكلميم واد نون، منها 4 بكلميم وحالتان بأسا الزاك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (63)
المغرب دخل في موجته الثانية قبل أوربا.
الان يجب اخد الامور على محمل الجد. هناك قطيع و هناك راعي. !!!!!!
اللهم ارفع عنا هذا الوباء وقنا شر الداء واصرف عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين
نتيجة حتمية لتهور الكثير قبل عيد الأضحى
كان الأولى إلغاء عيد الأضحى لما تمر به البلاد والعباد من ظروف صحية واقتصادية
رحم الله امواتنا و الموت علينا حق جميعا ايا كان السبب. اما التهويل و التخويف فلا مبرر علمي عليه. سنسوق بلدنا الى الدمار الشامل اقتصاديا والى احتجاجات شعبية و انفلات امني و هذا اكثر خطرا.
#لا_للتهويل
فلا يعقل أن تجد البعض لازال لايؤمن بوجود كورونا.
الأكباش بيعت وأكلت وذهبت مع قنوات الصرف الصحي...و بقيت كورونا تقتل المواطنين شرقا وغربا، شمالا وجنوبا..والآتي أسوأ...
وكل الإجراءات المعلنة من الحكومة لا تزيد الوضع الا تفاقما... الارتجالية والارتباك و و و ..
لم اعد اطيق سماع العدد 1000 و ما تجاوزه بقليل من ارقام..
كرهت كلمات بعينها و تمنيت لو ثم سحبها من القاموس:لم اعد اطيق سماع كلمات:المخالطين..الحالات النشطة..الانعاش..المصابين..كوفيد 19..الماء و الصابون..الكمامة..
اصبحت كمن يسكن بيتا مهجورا ..محاصرا باصوات مرعبة و مخيفة..
اقبل بنهم على مطالعة كل خبر او دراسة تحمل بارقة امل لنهاية هدا الكابوس المزعج..و لكنني سرعان ما اكتشف ان الامر اشبه بمن يبحث عن ابرة في رمال صحراء مترامية الاطراف
فاجاني ابني الصغير و هو يقلب بانامله الصغيرة صفحات دفتر ملخصاته للسنة الماضية بسؤال زاد من المي وحزني هل سنستمر يا ابي في التعليم عن بعد؟؟
تدكرت كل العذاب التي تجرعته من جراء هذه العملية السيزيفية..ووقفت امامه كالتلميذ الدي فاجاه معلمه بسؤال محير..
رفعت يداي الى السماء و انا اطلب من الله عز وجل ان يريحنا من هذا العذاب بالطريقة التي يرضاها لنا..
حلل وناقش ...ولا تصدقوا كل ما يقال لكم
نحمد الله على الانترنيت .....
هاذلك المساكين اللي مشاو يشريو الاكباش والنساء اللي مشاو يشريو التوابل مشاو بخاطرهوم ماداهوم حتى أحد بسيف تماك
الجهل وقلة الوعي.
باسم الدين الاستيلاد على كل شيء...
والجهل يُكمل هذه الطامة الكبرى...
احمد ج
حجر صحي خلال شهر ثمانية أفضل من شهر ٩
على مزينة المستشفيات التي عندنا
كاليك البروتوكول العلاجي نديروه في المنازل!!!!!!!!!!!
الكمامات يتم ارتدائها بطرق غريبة و عجيبة كل واحد منا يضعها بطريقة لا توفر السلامة الصحية التباعد غائب الزحام فين ما مشيتي المعقم مبقاش كيبان في اي بلاصا ناذر بل أصبح غير ضروري
هاذا هو لي خلى العدد يكثر في عدد الاصابات و الوفيات
الحكومة من مارس وهي بالتوصيات
هنا مسؤولين على تصرفاتنا مع الفيروس وهو قايم بالدور لي عليه و هنا كشعب كنضحكو على بعضيتنا وعلى رؤوسنا
والكارثة قادمة لا محالة
وجب الرجوع الى الله وكثرة الاستغفار حتى يرفع الله الوباء
♦ الآية: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾.
وقد نزلت هذه الآية الكريمة في قوم فروا خوفا من الموت بسبب الطاعون
هذه الشابة قامت بفحص السكانير يوم الأربعاء 05 غشت فتبين إصابتها بالوباء، فاتجهت لمستشفى مراكش وأجرت التحليلة يوم الجمعة 07 غشت ، ولم تتوصل بالنتيجة حتى يوم الإثنين 10 غشت عبر الهاتف، وأكدوا لها إصابتها بالوباء وعليها البقاء بالمنزل وسيزورونها لأعطائها بروتوكول الدواء.
مند ذلك اليوم أي الاثنين 10 غشت وهي تتصل برقم 141 ورقم المديرية والرقم الذي اتصل بها، دون أن تلقى رد على مكالمتها، وبعد اتصالات متتالية مع المديرية الاقليمية للصحة بمراكش عبر الميسبنجر تم طمأنتها مساء الأربعاء 12 غشت أنها ستتوصل بالدواء اليوم الخميس 14 غشت، لكن اليوم انتهى ولم يزرها أحد .
إذن تخيل مواطنة مصابة مند أكثر من أسبوع ، ولم تتوصل بأي دواء، كما أن هذه المدة كافية إذا خرجت خلالها والتقت مع الآخرين فكم من حالة جديدة ستصاب بسبب إهمال المسؤولين؟