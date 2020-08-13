"كورونا" يقتل 28 شخصا في يوم واحد .. والحالات الخطيرة ترتفع

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1010 حالات شفاء، و28 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الحالات الخطيرة إلى 156، منها 85 تحت التنفس الاصطناعي.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، في تصريح صحافي، أن 8 وفيات سجلت بمدينة الدار البيضاء، و5 بمراكش، ثم 3 حالات في كل من فاس وطنجة، وحالتي وفاة في كل من الرشيدية وورزازات، وحالة في كل من الرباط وسلا والناظور والحسيمة وبوجدور.

وتم تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بكورونا بجهة الدار البيضاء-سطات، منها 331 حالة بالدار البيضاء، و38 بسطات، و5 بالمحمدية، و4 في كل الجديدة ومديونة، وحالتان ببنسليمان، و7 بالنواصر، وحالة في كل من برشيد وسيدي بنور.

وسجلت جهة مراكش آسفي 150 حالة، منها 130 بمراكش، و8 حالات بالصويرة، و5 حالات بقلعة سراغنة، و6 حالات بالرحامنة، وحالة في الحوز. ثم 146 حالة جديدة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، منها 96 بطنجة، و43 بتطوان، و5 بالمضيق الفنيدق، وحالة بالعرائش وحالة بالفحص أنجرة.

وبدأ عدد الاصابات يرتفع في جهة الرباط سلا القنيطرة بتسجيل 173 إصابة جديدة، منها 36 بسلا، و40 بالرباط، و47 بتمارة، و27 بالقنيطرة، و6 حالات بسيدي قاسم، و17 حالة بالخميسات، فيما سجلت فاس مكناس 173 حالة أيضا، ضمنها 64 بفاس، و43 بمكناس، و15 بصفرو، و4 بإفران، و3 بمولاي يعقوب، و20 بتازة، و14 بتاونات، و10 بالحاجب.

باقي الإصابات تتوزع على بني ملال خنيفرة بـ 54 حالة، منها 13 ببني ملال، و9 بالفقيه بنصالح، و2 بخنيفرة و16 بخريبكة، و14 بأزيلال. ثم 75 إصابة في درعة تافيلالت، منها 54 بالرشيدية، و11 في ورزازات، و9 بميدلت، وحالة بتنغير.

ونالت سوس ماسة 25 إصابة جديدة، منها 8 بإنزكان آيت ملول، وحالة بتزنيت، و16 بأكادير إدوتنان. ورصدت 32 حالة بالجهة الشرقية، منها 10 بوجدة، و9 بجرسيف، و4 في كل من الناظور وفكيك، و3 ببركان، وحالة بجرادة والدريوش.

كما سجلت 7 حالات بالداخلة، ثم 7 بالعيون-الساقية الحمراء، منها 5 بالعيون وحالتان ببوجدور، ثم 6 حالات بكلميم واد نون، منها 4 بكلميم وحالتان بأسا الزاك.