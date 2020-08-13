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الرئيسية | مجتمع | "كورونا" يقتل 28 شخصا في يوم واحد .. والحالات الخطيرة ترتفع

"كورونا" يقتل 28 شخصا في يوم واحد .. والحالات الخطيرة ترتفع

"كورونا" يقتل 28 شخصا في يوم واحد .. والحالات الخطيرة ترتفع
هسبريس من الرباط
الخميس 13 غشت 2020 - 19:10

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1010 حالات شفاء، و28 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الحالات الخطيرة إلى 156، منها 85 تحت التنفس الاصطناعي.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، في تصريح صحافي، أن 8 وفيات سجلت بمدينة الدار البيضاء، و5 بمراكش، ثم 3 حالات في كل من فاس وطنجة، وحالتي وفاة في كل من الرشيدية وورزازات، وحالة في كل من الرباط وسلا والناظور والحسيمة وبوجدور.

وتم تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بكورونا بجهة الدار البيضاء-سطات، منها 331 حالة بالدار البيضاء، و38 بسطات، و5 بالمحمدية، و4 في كل الجديدة ومديونة، وحالتان ببنسليمان، و7 بالنواصر، وحالة في كل من برشيد وسيدي بنور.

وسجلت جهة مراكش آسفي 150 حالة، منها 130 بمراكش، و8 حالات بالصويرة، و5 حالات بقلعة سراغنة، و6 حالات بالرحامنة، وحالة في الحوز. ثم 146 حالة جديدة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، منها 96 بطنجة، و43 بتطوان، و5 بالمضيق الفنيدق، وحالة بالعرائش وحالة بالفحص أنجرة.

وبدأ عدد الاصابات يرتفع في جهة الرباط سلا القنيطرة بتسجيل 173 إصابة جديدة، منها 36 بسلا، و40 بالرباط، و47 بتمارة، و27 بالقنيطرة، و6 حالات بسيدي قاسم، و17 حالة بالخميسات، فيما سجلت فاس مكناس 173 حالة أيضا، ضمنها 64 بفاس، و43 بمكناس، و15 بصفرو، و4 بإفران، و3 بمولاي يعقوب، و20 بتازة، و14 بتاونات، و10 بالحاجب.

باقي الإصابات تتوزع على بني ملال خنيفرة بـ 54 حالة، منها 13 ببني ملال، و9 بالفقيه بنصالح، و2 بخنيفرة و16 بخريبكة، و14 بأزيلال. ثم 75 إصابة في درعة تافيلالت، منها 54 بالرشيدية، و11 في ورزازات، و9 بميدلت، وحالة بتنغير.

ونالت سوس ماسة 25 إصابة جديدة، منها 8 بإنزكان آيت ملول، وحالة بتزنيت، و16 بأكادير إدوتنان. ورصدت 32 حالة بالجهة الشرقية، منها 10 بوجدة، و9 بجرسيف، و4 في كل من الناظور وفكيك، و3 ببركان، وحالة بجرادة والدريوش.

كما سجلت 7 حالات بالداخلة، ثم 7 بالعيون-الساقية الحمراء، منها 5 بالعيون وحالتان ببوجدور، ثم 6 حالات بكلميم واد نون، منها 4 بكلميم وحالتان بأسا الزاك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (63)

1 - سميرة الخميس 13 غشت 2020 - 19:16
الحالات التي ترتفع بجهة الرباط من الواضح أنها تعود للموظفين الذين ذهبوا للإصطياف أو لزيارة العائلة في عيد الأضحى.
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132
2 - Aahmed Belgomaro الخميس 13 غشت 2020 - 19:17
قلتها من الأول، لا يجب استنزاف صبر الشعب في الحجر الاول، ولكننا نحتاج الى حجر جزئي في كل مرة ولمدد صغيرة لضبط اعداد المرضى في الإنعاش...وهذا ما فعلته الدول التي تحترم مواطنيها من دون تازيم الوضع الإقتصادي...ولكن للأسف حكامنا متطرفين ودكتاتوريين في القرارات...
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235
3 - hassan الخميس 13 غشت 2020 - 19:17
سنصير أضحوكة أمام العالم بسبب غباء البعض وتراخي الدولة !!!!!!!!
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276
4 - يارب سلم الخميس 13 غشت 2020 - 19:18
اللهم ارحم كل الشهداء، وندعو للمصابين بالشفاء، ونسأل الخالق برفع البلاء، يا رب
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249
5 - bamhil الخميس 13 غشت 2020 - 19:19
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ها نتايج ماجنيناه من عيد الاضحى
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121
6 - swissmor الخميس 13 غشت 2020 - 19:19
المغرب يتفوق على سويسرا رغم أن هذه الأخيرة انطلقت انطلاقة صاروخية في عدد الحالات والولايات و لا زالت تسجل مئات الحالات يوميا. لكن عدد الوفيات أصبحت نادرة والحالات في المستشفى قليلة جدا.
المغرب دخل في موجته الثانية قبل أوربا.
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96
7 - الحل الوحيد الخميس 13 غشت 2020 - 19:20
نطالب بعودة الحجر الصحي ..لانه الحل الوحيد في خضم هذا الارتفاع المهول فنحن اصبحنا نحارب عدوين في ان واحد وها الوباء و الغباء من بعض المواطنين المستهترين بصحتهم و صحة الناس
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77
8 - youssef الخميس 13 غشت 2020 - 19:21
إذن هل الطب مؤهل لعلاج الحالات الحرجة لأنه الحالات العادية تشفي بدون علاج.
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96
9 - Abdelhak الخميس 13 غشت 2020 - 19:23
أصبح لا يهمنا عدد الإصابات في اليوم أكثر ما يهمنا الناس التي تزهق أرواحهم يرحمهم الله. نعاني ما كانت تعانيه أسبانيا إيطاليا وفرنسا.
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60
10 - علم النفس الخميس 13 غشت 2020 - 19:25
اغلاق. لا مجال لتأخير ستقع الكارثة لن نلوم اخطاء الدولة في ما حصل، فالوقت ليس للمحاسبة الان .
الان يجب اخد الامور على محمل الجد. هناك قطيع و هناك راعي. !!!!!!
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13
11 - aziza الخميس 13 غشت 2020 - 19:26
يجب العودة الى الحطر الصحي ومنع التنقل بين المدن هذا هو الحل الوحيد لأن الوعي مفقود تماما
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19
12 - ام ياسر الخميس 13 غشت 2020 - 19:27
اللهم ارحمهم وانزلهم منزلة الشهداء
اللهم ارفع عنا هذا الوباء وقنا شر الداء واصرف عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين
نتيجة حتمية لتهور الكثير قبل عيد الأضحى
كان الأولى إلغاء عيد الأضحى لما تمر به البلاد والعباد من ظروف صحية واقتصادية
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58
13 - متتبع الخميس 13 غشت 2020 - 19:27
الدول قرضت الحجر الصحي لما كانت تسجل الف و مافوق من الحالات و احنا عملناه لما كنا نسجل 26 اصابة...نفس عقلية المنتخب كنربحوا كوت ديفوار و كتقصينا البنين..اللهم ارحم موتانا
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104
14 - حميد العسري الخميس 13 غشت 2020 - 19:28
نسبة فتك كورونا هي نفسها في جميع بلدان العالم اي اقل من 4% من المصابين و اقل من 0.5% من الساكنة. يعني لا شيء. كورونا اسوء بقليل من الانفلوزا الموسمية و غوغل بيننا لمن اراد ان يتاكد من مواقع رسمية مختصة.
رحم الله امواتنا و الموت علينا حق جميعا ايا كان السبب. اما التهويل و التخويف فلا مبرر علمي عليه. سنسوق بلدنا الى الدمار الشامل اقتصاديا والى احتجاجات شعبية و انفلات امني و هذا اكثر خطرا.
#لا_للتهويل
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54
15 - Doc الخميس 13 غشت 2020 - 19:28
CHAQUE PEUPLE MÉRITE LES GENS QUI LE GOUVERNENT
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44
16 - noure الخميس 13 غشت 2020 - 19:29
هذه نتائج عيد الاضحى والسفر لقضاء العيد مع الاهل . والبقية يعلمها الله .
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70
17 - Ayman الخميس 13 غشت 2020 - 19:31
أعباد الله اتقوا الله في الناس الكبار. من 156في الإنعاش 85تحت التنفس الإصطناعي.
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39
18 - ايمداحن الحسن الخميس 13 غشت 2020 - 19:33
كل الأمل على المواطنين في محاربة الوباء،من خلال اتباع التدابير الصحية،...فمجهود السلطات لوحده لا يكفي، لا بد من مساهمة المواطنين،
فلا يعقل أن تجد البعض لازال لايؤمن بوجود كورونا.
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36
19 - Observateur الخميس 13 غشت 2020 - 19:34
لماذا الخوف والفزع من الفيروس القاتل؟؟ هذا الفيروس ليس حالة عابرة, وإنما حالة مستدامة سيدوم لسنوات طويلة مثل الإنفلونزا الإسبانية التي ضربت العالم في 1918 وأدت إلى وفاة أكثر من 50 مليون شخص نحو العالم. لنكون أقوياء ونتأقلم مع الوضع الجديد
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-13
20 - meknassiya الخميس 13 غشت 2020 - 19:34
يجب العمل بالحجر بشكل عقلاني حتى لا يتضرر الاقتصاد..مثلا منع التجمعات التي نراها الان بالحدائق و الشوارع..اغلاق كل المحلات على الساعة السادسة..منع التجوال بين المدن دون مبررطارئ..ضبط وقت محدد للتسوق مع مراعاة المسافة الامنة و ارتداء الكمامة....منع كلي للافراح و الاكتظاظ المتولد عنه...اي رجوع عقلاني للحجر لكن صيرورة الحياة الاقتصادية ..لا ضرر و لا ضرار..و الله لطيف بالعباد
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25
21 - No Matter Who I Am الخميس 13 غشت 2020 - 19:35
صاحب تعليق 7 ديرو ها بوحدك باينة فيك ناعس و لفلوس داخلاك
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16
22 - citoyen الخميس 13 غشت 2020 - 19:36
Il faut absolument re-confiner certaines villes, mais de maniere intelligente. Maniere adaptée au peuple
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2
23 - انس مكناس الخميس 13 غشت 2020 - 19:39
دنوبهوم فرقبة الحكومة التي سمحت بإقامة عيد الأضحى.... هذا السيناريو كان جد متوقع عند إصرار الحكومة على بيع الأكباش...
الأكباش بيعت وأكلت وذهبت مع قنوات الصرف الصحي...و بقيت كورونا تقتل المواطنين شرقا وغربا، شمالا وجنوبا..والآتي أسوأ...
وكل الإجراءات المعلنة من الحكومة لا تزيد الوضع الا تفاقما... الارتجالية والارتباك و و و ..
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37
24 - بنت لبلاد الخميس 13 غشت 2020 - 19:44
تمارة 47 إصابة وسط 600 ألف نسمة رقم مجهول جدا والشواطىء والمقاهي مفتوحة دون اي تباعد اين هي السلطة التي كانت صارمة لما من 0 حالة في تمارة .لم نعد نفهم شيءا.الشعب أو المواطن لازم له من يقوده حتى في الغرب لولا حنكة السلطة ابقي الجميع بدون تباعد .اين انتم ياسلطة هذا البلد لمذا تركتم الابواب مفتوحة على مصراعيها .هل المقاهي و و اهم من الانسان .اين انتم؟
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9
25 - الحق الخميس 13 غشت 2020 - 19:44
من الطبيعي أن يزداد عدد الوفيات لأن الناس كلهم مرضى ولا يجدون مكانا في المستشفى ولا حتى من يجيبهم على الأرقام الهاتفية المخصصة لذلك و أن أجابوك يكون قد فات الأوان وادهورت الحالات فشل ذريع في النظام الصحي وأنا لله وأنا أليه راجعون
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29
26 - خالد الخميس 13 غشت 2020 - 19:45
حنا يلا ماشي كل عائلة مات فيها شخص أو أكثر بهاذ كورونا الشعب ماغاديش يجمع راسو وهاذ الأرقام اللي كاتعطا أغلبية المواطنين ما مسوقينهاش
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20
27 - صابرين الخميس 13 غشت 2020 - 19:46
بصراحة هاد الفيروس غادي و كينتسر كل نهار كنحطمو رقم قياسي فعدد الاصابات و الوفايات. و المشكلة هي ان الدخول المدرسي قرب ويلا كان التعليم حضوري فهاد العام نقدرو نفقدو الله يحفظ عدد كبير من الاطفال ديالنا. لذلك في رايي ان يكون التعليم في هذه السنة عن بعد و حتى شتنبر عن بعد.و شكرا
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11
28 - From Minneapolis الخميس 13 غشت 2020 - 19:47
لي وصل الاجل ديالوا مايزيد حتى 1 ثانية اما الحالات الخطيرة فهناك امراض اخطر من كورونا كالسرطان والتهاب الكبد C وأمراض القلب والظغط الدموي
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0
29 - عبدالرحيم الخميس 13 غشت 2020 - 19:48
ليس كما يعتقد البعض نحن تخطيطنا المرحلة الأولى ونزتاج الموجهة الثانية.. هذه الموجة الأولى اما الثانية فهي في اروبا. سياسة الحكومة والفساد المتفشي. لم يكن أبدا حجرا. الفساد الفساد الفساد. نخاف من الشهور المقبلة إذا استمرت هذه السياسة. يتكون النهاية لا قدر الله.
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6
30 - Said الخميس 13 غشت 2020 - 19:49
هاذ الناس لتصابوا ايام العيد وماتلاه هما الناس مساكن لمشاو يتزاحمو في الاسواق باش يشريو الكبش والنساء لشراء التوابل ولوازم العيد وهذا دنب الحكومة التي لم تستمع لمطالب الشعب بحذف عيد الاضحى هاته السنة فلا تلوموا الشعب بل الحكومة هي الملامة.
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22
31 - Mounir الخميس 13 غشت 2020 - 19:49
un gouvernement qui manque de la maturité et du professionnalisme.
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1
32 - رشيد الخميس 13 غشت 2020 - 19:50
الحجر الصحي هو المخرج الوحيد من هذه الأزمة مع العقاب المشدد لكل الشماكرية والمعطلين انفسهم عن العمل.وترك المجال أمام العمال لعدم عرقلة عجلة الاقتصاد الوطني.
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3
33 - Jamal الخميس 13 غشت 2020 - 19:50
لا أعتقد أن جميع من ماتوا كان السبب كورونا، أكيد التشخيص الطبي هو عشوائي و كل من مات بمضاعفات مرض آخر يتم إحتسابه على كورونا، و هذا في كثير من الدول و ليس المغرب فقط، و السبب راجع لعدم التشخيص الصحيح. التهويل و التخويف التي تمارسه وزارة الصحة و الداخلية له أثر سلبي و رجعي على نفسية المصاب بمرض كورونا حيث يضعف لديه جهاز المناعة بشكل كبير. لذلك يجب عدم إخافة الناس فهو لا يختلف كثيرا عن الإنفلوانزا العادية مع العلم أن هاته الأخيرة تقتل الملايين من الناس عبر العالم كل سنة و أكيد ان ممن ماتوا بالأنفلونزا تم تشخيصهم أن سبب الوفاة هو كورونا.
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9
34 - filali الخميس 13 غشت 2020 - 19:52
اللهم سلم سلم .اللهم انا نسألك اللطف في ما جرت به المقادير
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5
35 - متتبع الخميس 13 غشت 2020 - 19:54
متعاقد ينصحكم عدم مغادرة منازلكم, خصوصا أن الدولة تقوم بواجبها تجاه الجميع. الموسم الدراسي الجديد على الأبواب .. التعليم عن بعد والنجاح للجميع هو الحل
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-13
36 - مواطنة الخميس 13 غشت 2020 - 19:55
14 يوم من بعد العيد العدوى سترتفع كان هذا متوقعا . لطفك يا الله . رحم الله شهداء الوباء و إنا لله و انا إليه راجعون .
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8
37 - لم يعد لدينا وقت الخميس 13 غشت 2020 - 19:59
يجب أن يكون لدينا 5000 حالة إصابة في اليوم لعمل الحجر الصحي لم يعد هناك وقت وإذا كنت تتحدث عن الاقتصاد او تريد العمل من أجل المال سوف تفقد الإقتصاد سوف تفقد العمل وسوف تفقد نفسك او اعز ما عندك وستكون ازمة طويلة اد لم نقم بالحجر الصحي 20 يوم على الأقل من الأن الناس تصابق الزمن ونحن ننتظر المصيبة
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0
38 - سعيد الخميس 13 غشت 2020 - 20:03
اصبحت اكرة الساعة السادسة مساء
لم اعد اطيق سماع العدد 1000 و ما تجاوزه بقليل من ارقام..
كرهت كلمات بعينها و تمنيت لو ثم سحبها من القاموس:لم اعد اطيق سماع كلمات:المخالطين..الحالات النشطة..الانعاش..المصابين..كوفيد 19..الماء و الصابون..الكمامة..
اصبحت كمن يسكن بيتا مهجورا ..محاصرا باصوات مرعبة و مخيفة..
اقبل بنهم على مطالعة كل خبر او دراسة تحمل بارقة امل لنهاية هدا الكابوس المزعج..و لكنني سرعان ما اكتشف ان الامر اشبه بمن يبحث عن ابرة في رمال صحراء مترامية الاطراف
فاجاني ابني الصغير و هو يقلب بانامله الصغيرة صفحات دفتر ملخصاته للسنة الماضية بسؤال زاد من المي وحزني هل سنستمر يا ابي في التعليم عن بعد؟؟
تدكرت كل العذاب التي تجرعته من جراء هذه العملية السيزيفية..ووقفت امامه كالتلميذ الدي فاجاه معلمه بسؤال محير..
رفعت يداي الى السماء و انا اطلب من الله عز وجل ان يريحنا من هذا العذاب بالطريقة التي يرضاها لنا..
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38
39 - فهم تسطا... الخميس 13 غشت 2020 - 20:03
واش ماشي جا الوقت لإستقالة الحكومة وبالأخص وزير الصحة،ماقدرتوش تحاربوا الوباء سيروا فحالكم يا عباد الله.
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16
40 - بوعيون الخميس 13 غشت 2020 - 20:13
فين هوما الذين كانوا يدافعون وبقوة على ضرورة عدم الغاء عيد الاضحى لانه شعيرة دينية وملزم المسلم ان يقوم بها . فيه حين كان البعض القليل يحذرون من ان عيد الاضحى ليس بعيد الورود والجمالية وانه عيد تنتعش فيه الفيروسات والازبال والنفايات وتجتمع خلاله العائلة على طاولة واحدة والشوا والدخان وزيارة الجيران والاحباب وحذروا من ان عدم الغاءه سيخلق كارثة مباشرة بعد العيد . وفعلا كانوا على حق وانتشرت العدوى في جل مناطق المغرب حتى تلك التي كانت بمنئى من اي حالة واحدة
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18
41 - عماد الخميس 13 غشت 2020 - 20:15
أنا لم أفهم فقبل أيام كنا نموذج في العالم يتباه به المسؤولون فماذا حصل ...
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9
42 - نادية الخميس 13 غشت 2020 - 20:16
Je me demande pourquoi plusieurs citoyens n'assument pas leur responsabilités. pourquoi partir en vacances et voyager passer l'Aïd chez la famille ,alors que la pandémie fait des ravages.En Il faut tirer la sonnette d'alarme
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3
43 - Anas fes الخميس 13 غشت 2020 - 20:20
لكي تقوم الحكومة بإلغاء الموسم الدراسي أو برمجة النظام الدراسي عن بعد أو العمل عن بعد . يوميا نشاهد ارتفاع الإحصائيات أنا لا أثق في هاده الحكومة
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1
44 - كاظم الغيض الخميس 13 غشت 2020 - 20:24
الى 34 جمال. متفق معك 100/100 لأن هذا التصاعد الصاروخي في عداد الأموات، لا ندري ماذا وراءه ؟ و مستحيل أن ينقلب الوضع هكذا، بين عشية وضحاها !! والمشكل ، أن غالبية المتدخلين ذهبوا في مهب الريح......بالتولويل ...والتشاؤم.
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4
45 - اكاديري الخميس 13 غشت 2020 - 20:27
اكبر ديمقراطية في العالم هي السويد بلد 10M ماتو 6000 حتى الان بسبب كوروناو لكنهم لم يطبقوا الحجر
حلل وناقش ...ولا تصدقوا كل ما يقال لكم

نحمد الله على الانترنيت .....
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5
46 - أمل الخميس 13 غشت 2020 - 20:42
إلى 31 سعيد
هاذلك المساكين اللي مشاو يشريو الاكباش والنساء اللي مشاو يشريو التوابل مشاو بخاطرهوم ماداهوم حتى أحد بسيف تماك
الجهل وقلة الوعي.
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6
47 - cool malon الخميس 13 غشت 2020 - 20:51
Nous demandons un confinement total d’urgence pour stopper ou réduire les contaminations en croissance continue ; et qui déclencheront la deuxième vague qui détruira la moitie de la population!! fermer Casa la grande ville saturée de cas de contaminations. et l’état doit frapper dune main de fer sans négliger ceux qui se jouent de la vie d’autrui. avec leur comportements insupportables! pourquoi ne pas fermer les cafés, interdire les plages l lieux idéal ou séjourne le virus faites très attention car si le bateau chavire on va tous se noyer !sans exception
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-3
48 - عبدالله القنيطري الخميس 13 غشت 2020 - 20:51
كليتوا اللحم وشويتوا مع روسكم ايوا خلصوا دابا بالعملة الصعبة : أرواح بشرية غالية وعزيزة تنفقدوها بغبائنا ...
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8
49 - احمد الخميس 13 غشت 2020 - 20:53
هو عدم الإرادة او القدرة على إلغاء عيد الاضحى.. لان من من هم المسؤولية يبنون شرعيتهم على الدين... احد ركائز الترويج لسلعة افكار أوصلت الشعب الى ما هو عليه...
باسم الدين الاستيلاد على كل شيء...
والجهل يُكمل هذه الطامة الكبرى...
احمد ج
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4
50 - ابحث قليلا الخميس 13 غشت 2020 - 21:01
هل تعلمون ان بريطانيا حدفت 5000 وفاة من ضحايا كورونا لانهم اكتشفو انهم ماتو لاسباب اخرى ليست كورونا ومن لم يصدقني فليبحث . دولة مثل بريطانيا العظمى تخطئ في احصاىياتها فما بالك بدولتنا العزيزة
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9
51 - الحجر الصحي واجب وطني الخميس 13 غشت 2020 - 21:17
يلزم تفعيل حجر صحي فوري، حتى يتسنى لأبنائنا الالتحاق بالدخول المدرسي.
حجر صحي خلال شهر ثمانية أفضل من شهر ٩
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-3
52 - Maroki الخميس 13 غشت 2020 - 21:20
كان متوفع بعد تهور عيد الاضحى. لالوم على الدولة وانما اللوم على اامواطن غبر الواعي المليء بالخرفات والتدين الزاءد.
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53 - Erra الخميس 13 غشت 2020 - 21:21
بسبب عيد الاضحى سنغرق جميعا أمام طوفان كورونا الذي عاد بشراسة وسنرى الطايح اكثر من النايض
على مزينة المستشفيات التي عندنا
كاليك البروتوكول العلاجي نديروه في المنازل!!!!!!!!!!!
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54 - خالد الخميس 13 غشت 2020 - 21:26
ثلاث توصيات مهمة لا تظهر في الشارع
الكمامات يتم ارتدائها بطرق غريبة و عجيبة كل واحد منا يضعها بطريقة لا توفر السلامة الصحية التباعد غائب الزحام فين ما مشيتي المعقم مبقاش كيبان في اي بلاصا ناذر بل أصبح غير ضروري
هاذا هو لي خلى العدد يكثر في عدد الاصابات و الوفيات
الحكومة من مارس وهي بالتوصيات
هنا مسؤولين على تصرفاتنا مع الفيروس وهو قايم بالدور لي عليه و هنا كشعب كنضحكو على بعضيتنا وعلى رؤوسنا
والكارثة قادمة لا محالة
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55 - سنة الله في ارضه الخميس 13 غشت 2020 - 21:26
هذه سنة الله في ارضه وقد وقع هذا في امم قد خلت من قبل
وجب الرجوع الى الله وكثرة الاستغفار حتى يرفع الله الوباء
♦ الآية: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾.
وقد نزلت هذه الآية الكريمة في قوم فروا خوفا من الموت بسبب الطاعون
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56 - cool malon الخميس 13 غشت 2020 - 21:48
Nous demandons un confinement total d’urgence d'au moins 25 jour , si vous n’agissez pas vite , ce sera la catastrophe ! ceux qui pensent a l'économie , ils laisseront tout derrière eux : perdront leur vie leur travail et leurs plus chers ! pensez d’abord a sauver la vie et l’argent et l' économie tout viendra après si la santé et la vie sont là
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57 - Haron الخميس 13 غشت 2020 - 22:06
أسمعو إلى الكلام المعقول لقد جاء دوركم الآن على ما يبدو كورونا أحبت المغرب وتريد الإستقرار فيه لن ينفعكم لا حجر ولا رملة ماينفعكم الآن هو الدعاء لله رغم انه على ما يبدو غاضب منكم
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58 - Sala الخميس 13 غشت 2020 - 22:09
استغرب ان يكون هناك في سلا غير 36 حالة. فهناك دهبت الى المستعجلات قصد قياس نسبة الضغط وقيل لي انهم لا يتوفرون على جهاز قياس الضغط. تخيل مستعجلات سلا لا تتوفر على جهاز لقياس الضغط فمابالك جهاز تحليل حالة كورونا....
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59 - إسلام الجمعة 14 غشت 2020 - 00:05
أرقام مبالغ فيها كفانا كذبا، إذا كنتم تذيعون أخبار زائفة حتى تتمكن الحكومة من الزيادة في اجور الأطباء والممرضين، فلكم القرار، لكن بدون تضليل للرأي العام، فذلك الطبيب وذلك الممرض لم يصنعوا معجزات هم يقومون بمهامهم لا غير. إذا كانت المستشفيات تفتقر لأبسط المعدات فكيف لها أن تظبط أرقام صحيحة، حلل وناقش؟
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60 - حسن الجمعة 14 غشت 2020 - 00:05
سأعطيكم حالة شابة أصيبت بكوفيد لتستنتجوا بعض أسباب ارتفاع أعداد الوفيات و المصابون الجدد.
هذه الشابة قامت بفحص السكانير يوم الأربعاء 05 غشت فتبين إصابتها بالوباء، فاتجهت لمستشفى مراكش وأجرت التحليلة يوم الجمعة 07 غشت ، ولم تتوصل بالنتيجة حتى يوم الإثنين 10 غشت عبر الهاتف، وأكدوا لها إصابتها بالوباء وعليها البقاء بالمنزل وسيزورونها لأعطائها بروتوكول الدواء.
مند ذلك اليوم أي الاثنين 10 غشت وهي تتصل برقم 141 ورقم المديرية والرقم الذي اتصل بها، دون أن تلقى رد على مكالمتها، وبعد اتصالات متتالية مع المديرية الاقليمية للصحة بمراكش عبر الميسبنجر تم طمأنتها مساء الأربعاء 12 غشت أنها ستتوصل بالدواء اليوم الخميس 14 غشت، لكن اليوم انتهى ولم يزرها أحد .
إذن تخيل مواطنة مصابة مند أكثر من أسبوع ، ولم تتوصل بأي دواء، كما أن هذه المدة كافية إذا خرجت خلالها والتقت مع الآخرين فكم من حالة جديدة ستصاب بسبب إهمال المسؤولين؟
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61 - Ben الجمعة 14 غشت 2020 - 00:06
السبب في إرتفاع عدد المصابين والموتى هو إرتفاع عدد التحاليل في الاول على ما أعتقد بدئ المغرب ب 500 تحليلة في اليوم إذن من الطبيعي ان تكون هناك إصابات كثيرة وموتى اما اليوم وبإرتفاع عدد التحاليل بدئ يضهر خطر هذا الوباء ولكن يبقى كورونا بالوباء الذي يصل سلم خطورته إلى 1/10 فلا تخافو
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62 - مواطنة الجمعة 14 غشت 2020 - 00:19
نطالب بعودة الحجر الصحي او سوف نصير اضحوكة امام العالم
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63 - وطني الجمعة 14 غشت 2020 - 00:36
وانا اتابع هذه الأخبار، أحس بألم شديد، ارتفاع عدد الحالات والوفيات، فلا يسعني إلا أن أقول اللهم احفظ بلادنا، ولا تشمت أعداءنا بنا، واجعل المغرب عاليا شامخا يارب
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