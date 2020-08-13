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كُتّاب وآراء
"الصحة العالمية" تحذر من "وفيات كورونا" بالمغرب
قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الخميس، إن عدد الإصابات والوفيات في المغرب بسبب فيروس "كورونا" "يظل ضعيفا بالمقارنة مع عدة بلدان لكنه في منحى متصاعد"، محذرا من "أن يصير الوضع أكثر جدية إذا استمر هذا المنحى التصاعدي".
وحثّ غيبرييسوس السلطات المغربية خلال مؤتمر صحافي عن بعد من مقر المنظمة بجنيف "بأن تكون أكثر حزما في الإجراءات التي تتخذها" لمواجهة هذا الوضع.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1010 حالات شفاء لتبلغ حصيلة التعافي 26687 حالة، و28 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة المنصرمة ليصل مجموع الوفيات إلى 584، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الحالات الخطيرة إلى 156، منها 85 تحت التنفس الاصطناعي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
الله المستعان هذه عاقبة الجهل والتخلف والإبتعاد عن الدين وعن القيم والتقليد الأعمى للغرب في كل شيء كأننا أمة بلا هوية بلا تاريخ بلا حضارة
نسال الله اللطف في القادم.
منظمة ضعيفة بكل المقاييس
إخوان الله سبحانه خالق كل الأشياء في الدنيا والأخرة
من الدي خلق الوباء الله ومن الدي خلق دواء الله
ان الدي خلق دواء والوباء قادر على ان يرفع الوباء بدون دواء الله قادر على كل شيء قلو الحمد لله
لا احد يخاف على نفسه من الموت لأنها حتمية انما بخاف أن يلقى الله وهو غاضب عليه
يك ولين تنسجلو كتر من 1000 إصابة في نهر
أو اكتر من 20 وفاة في اليوم
لمادا مغرب مدرش حآلة الطوارئ
أو سدا طريق أو خلصو ناس في رزقهم
لي عطهم الملك في صندوق كورونا.