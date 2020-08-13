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الرئيسية | مجتمع | "الصحة العالمية" تحذر من "وفيات كورونا" بالمغرب

"الصحة العالمية" تحذر من "وفيات كورونا" بالمغرب

"الصحة العالمية" تحذر من "وفيات كورونا" بالمغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 13 غشت 2020 - 21:08

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الخميس، إن عدد الإصابات والوفيات في المغرب بسبب فيروس "كورونا" "يظل ضعيفا بالمقارنة مع عدة بلدان لكنه في منحى متصاعد"، محذرا من "أن يصير الوضع أكثر جدية إذا استمر هذا المنحى التصاعدي".

وحثّ غيبرييسوس السلطات المغربية خلال مؤتمر صحافي عن بعد من مقر المنظمة بجنيف "بأن تكون أكثر حزما في الإجراءات التي تتخذها" لمواجهة هذا الوضع.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1010 حالات شفاء لتبلغ حصيلة التعافي 26687 حالة، و28 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة المنصرمة ليصل مجموع الوفيات إلى 584، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الحالات الخطيرة إلى 156، منها 85 تحت التنفس الاصطناعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - إبن جرير الخميس 13 غشت 2020 - 21:20
منظمة الصحة العالمية تحدر المغرب الله يلطف بنا و بجميع المسلمين والأمة العربية والإسلامية
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135
2 - لطفي الخميس 13 غشت 2020 - 21:22
اللهم لطفك اللهم لطفك اللهم لطفك
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157
3 - مغربي الخميس 13 غشت 2020 - 21:22
هذه المنظمة فقدت مصداقيتها ولم تجلب لنا سوى اخبار السوء .. بدل اعطاء نصائح للمغرب او غيره الاجدر العمل على ايجاد لقاح .. ثم اين كان هذا المدير عندما بدا الوباء في الصين!!! منظمة فاشلة بكل معنى ولا يجب اساسا نقل مثل هذه الاخبار لانها لا تغني ولا تطعم من جوع!!
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221
4 - رايي الشخصي الخميس 13 غشت 2020 - 21:23
هاد منظمة الصحة العالمية غير كتفتي ماعندها حتى شي معطيات دقيقة...وضعف تواجدها العالمي والمرتبط بالقوى العظمى كتقلب على شماعات تبين فيها بان لها وجود وراي....
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84
5 - مصطفى المذكوري الخميس 13 غشت 2020 - 21:25
تخلصو من الدواء القاتل الذي منعه العالم الكلوركين المدمر فقد منع في كل دول العالم إلا وزراة صحتنا الفاشلة
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-101
6 - سلاوي الخميس 13 غشت 2020 - 21:26
لا حول ولا قوة الى بالله العلي العظيم هادشي ولى كايخلع فصراحة الله يدير شي تويل ديال الخير
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41
7 - هااام جدا الخميس 13 غشت 2020 - 21:27
المشكل من خلال ما يروج في الشارع انا اغلب المغاربة للاسف لا يصدقون الامر ويرون ان المسالة مجرد خدعة اظن ان الدولة ملزمة باعطاء تفاصيل اكثر كير يخاف الناس ويلتزمو كنشر اسماء الوفايات والمصابين ومدنهم
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73
8 - من البيضاء الخميس 13 غشت 2020 - 21:28
هاذ منظمة الصحة العالمية شحال حطات لينا في صندوق كورونا؟
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45
9 - منظمة اللصوص العالمية الخميس 13 غشت 2020 - 21:33
هذا لا يعنيك اهتمي بالدول التي تدعمك ماديا.لماذا لا تذكري الدول العظمى التي يموت فيها آلاف.سقط القناع لم تعد لديك مصداقية.
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51
10 - مكناسية الخميس 13 غشت 2020 - 21:36
مرضنا نفسيا و معنويا بهاد الفيروس اللعين، مابقينا فاهمين والو فهاد البلاد، فاش كانو كايتسجلو عشر حالات فالنهار كان الححر الصحي الكلي و دابا لي ولينا فاكتر من الف حالة فالنهار كلشي مطلوق و كلشي محلول و العيد خلاوه و القراية قالك غايطلقوها فالمدارس اش هادشي اش هاد المنطق اعباد الله لقاو لينا حل
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105
11 - Elbouhali الخميس 13 غشت 2020 - 21:39
المغرب بعيد كل البعد عن خطر كورونا لاتنضروا الى الاصابات بل الوفيات فنحن بعيدين كل البعد عن الخطر ناقصة غير الزرواطة فهي دواؤنا وفلسفتنا في الحياة
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-21
12 - خالد الخميس 13 غشت 2020 - 21:43
المغرب ماض قدما نحو الكارثة الدخول المدرسي على الأبواب والناس غاترجع من الكونجيات والحالات الحرجة والوفيات في تزايد والوباء بدأ يستشري بين المواطنين والمسؤولون متخبطون في طريقة محاصرته وعلامة الإستفهام الرئيسية مالعمل ؟؟؟
الله المستعان هذه عاقبة الجهل والتخلف والإبتعاد عن الدين وعن القيم والتقليد الأعمى للغرب في كل شيء كأننا أمة بلا هوية بلا تاريخ بلا حضارة
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24
13 - كمال الخميس 13 غشت 2020 - 21:44
منظمة لم تقدم للعالم شيئا سوي الشفوي.
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23
14 - يوسف الخميس 13 غشت 2020 - 21:45
عادي كلشي عادي، كورونا تنتشر، العديد من الحالات بدون أعراض تتزايد بدون اكتشاف وحتى لي فيه أعراض مامسوقش، بطبيعة الحال غادي يتزادو الحالات الخطرة، لي ماشي عادي هو حالة المستشفيات في المغرب
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39
15 - محارب سابق الخميس 13 غشت 2020 - 21:45
المنحى التصاعدي لعدد الاصابات و الوفيات ناتج عن سياسة حكومتنا الفاشلة لو اتخدوا القرار المناسب بمنع الأضحية و تشديد إجراءات الحجر الصحي و منع التنقلات خلال ايام عيد الاضحى المبارك لما كان ما نحن عليه هذه الايام من ارتفاع في اعداد المصابين و الوفيات. لمنظمة الصحة العالمية انما تعكس ما نعيش فقط. أما الحلول عن الخالق سبحانه.
نسال الله اللطف في القادم.
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25
16 - ribak الخميس 13 غشت 2020 - 21:47
le Maroc avait fait des bonnes démarches pour lutter contre le virus dés le début..mais on a des gens vraiment incroyables, irresponsables, inconscients..qu'ils faut vraiment taper sur la tête pour faire comprendre que l'état actuelle du Maroc est grave ..il faut vraiment prendre les choses au sérieux..pour les indifférents, les inconscients il faut vraiment des punitions très sévères afin qu'ils soient comme exemple pour les autres...soyez sérieux et unions nous pour le bien de notre pays
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13
17 - Bouchaib الخميس 13 غشت 2020 - 21:55
هاد المنظمة مالقات ماتحضر غير المغرب لي عدد الموتى ضعيف بالمقارنة مع دول اخرى الي تيموتو فيها الآلاف كل يوم
منظمة ضعيفة بكل المقاييس
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6
18 - الحق الخميس 13 غشت 2020 - 21:55
وزارة الصحة عارفين علاش تزادت عدد الوفيات لأنهم لا يقبلون بأخد المرضى ولو أن حالتهم مستعصية غير الله يلطف بينا وصافي أما المستشفيات هزوا يديهم وخلاو الي بغا يموت يموت
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18
19 - عمر الخميس 13 غشت 2020 - 21:57
سلام عليكم
إخوان الله سبحانه خالق كل الأشياء في الدنيا والأخرة
من الدي خلق الوباء الله ومن الدي خلق دواء الله
ان الدي خلق دواء والوباء قادر على ان يرفع الوباء بدون دواء الله قادر على كل شيء قلو الحمد لله
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15
20 - رياض الخميس 13 غشت 2020 - 21:58
منظمة الصحة العالمية او بتعبير أدق منظمة الإحباط العالمية ،تذخلاتها وخرجاتها كلها من قعر الموت ،لن تجد خرجة تبعث على الأمل ،ما كاين غير الإحباط ثم الإحباط.
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13
21 - محمد الخميس 13 غشت 2020 - 22:00
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أن ربنا بنا لرؤوف رحيم.
لا احد يخاف على نفسه من الموت لأنها حتمية انما بخاف أن يلقى الله وهو غاضب عليه
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21
22 - سي عتمان الخميس 13 غشت 2020 - 22:06
فين داك لقد نجحنا بشهادة التاريخ نجحنا بشهادة الدول نجحنا بشهادة العالم. و بإشادة منضمة الصحة. لقد دقت ساعة الحقيقة و اقترب موعد الحساب
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16
23 - لحنين احمد الخميس 13 غشت 2020 - 22:13
سلام لطفك يا ربي اللهم الطف بنا واحفض هده الأمة السعيدة يا ربي أنت القادر على كل شيء
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0
24 - عبدالرحيم الخميس 13 غشت 2020 - 22:22
المشكلة في السلطات اكثر مما هو في المواطن. الفساد هو أساس الوضع الذي نحن فيه
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8
25 - عبدالإله الخميس 13 غشت 2020 - 22:28
أصبحنا أضحوكة بعدما كنا نفتخر بأننا من أنجح الدول التي حاربت كورونا و هذا كله بسبب تلك العصابة التي ضغطت لإقرار العيد.
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14
26 - مواطن الخميس 13 غشت 2020 - 22:48
الامر خطير عدما اصبحت الحالات بالمئات والالاف، الفيروس خطير الانتشار وسريع الانتشار، كل واحد يعمل الحجر الصحي بنفسه، مكاين ما يدار في الزنقة ولا داعي للسفر والزيارات هم اسباب هذا الوضع. حالات حرجة بالمستشفيات تنذر بالخطر بصعوبة التنفس. اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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9
27 - taoufik الخميس 13 غشت 2020 - 22:51
منظمة اللاصحة العالمية اخبارها كاذبة و متنتيقش بأي حاجة تتقولها مجرد هتران و خرافات.
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7
28 - مواطن الخميس 13 غشت 2020 - 22:56
بعدما كان يضرب بنا المثل في الخطوة الاستباقية في مقاومت كرونا أصبحنا نتلقا التحذيرات من منظمة الصحة باخذ الحذر أين وصل بنا التهور
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4
29 - belahcen الخميس 13 غشت 2020 - 22:56
ان. منضمة الصحة العالمية تعطي توجيهات الي البلدان وانما عليها ان تعطي الدواء واللقاح وتعمم الدواء لجميع الدول وتساهم بالاليت التي تساعد عنرالخروج من هذه الافة كوفيد19.ام عن الاموات فان حوادت السير تموت غبها اكثر.
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4
30 - marwa الخميس 13 غشت 2020 - 23:01
الاعمار بيد الله ماشي بيد وزير الصحة ولا بيد رئيس الحكومة
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-1
31 - man الخميس 13 غشت 2020 - 23:08
منظمة الصحة العالمية لا تاتي باخبار الخير ابدا ..وليس في مصلحتها شفاء الناس من هذا الوباء
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6
32 - بوجمعة الخميس 13 غشت 2020 - 23:37
لماذا مغرب لم يرجع الى الحجر الصحي
يك ولين تنسجلو كتر من 1000 إصابة في نهر
أو اكتر من 20 وفاة في اليوم
لمادا مغرب مدرش حآلة الطوارئ
أو سدا طريق أو خلصو ناس في رزقهم
لي عطهم الملك في صندوق كورونا.
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5
33 - حميد الخميس 13 غشت 2020 - 23:40
أصبح الكل يركز في الندوة الصحفية لوزارة الصحة على الوفيات ولا يولون أهمية للحالات الجديدة والكل ينتظر مبرر معقول لهاته الوفايات وهل الأمر أصبح متجاوزا أم هناك تقصير فلما بدأ عدد الوفيات يتقلص في معظم الدول أصبحنا عكس التيار حتى مقارنتا مع جيراننا
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5
34 - ن.أ الخميس 13 غشت 2020 - 23:43
منظمة الصحة كاتجيني بحال حكومة العثماني ههههه نفس السربيس حاضرين وغايبين فنفس الوقت وجودهم كعدمهم
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9
35 - مغربي الجمعة 14 غشت 2020 - 00:17
لم تعد لهذه المنظمة الدولية مصداقية كما كانت عليه .يجب تسميتها منظمة الضجة الدولية
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3
36 - Fatin الجمعة 14 غشت 2020 - 00:23
يجب على منظمة الصحة العالمية أن تحذر من الدخول المدرسي في 7شتنبر ...تاريخ التدفق العظيم لكورونا بالمغرب فالكبار لايلتزمون بشروط الوقاية والتباعد الإجتماعي فما بالك الصغار
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4
37 - jawad الجمعة 14 غشت 2020 - 01:01
منظمة الصحة العلمية عندها الغيرة على صحتنا بالمقارنة مع المسؤولين عن تفشي الفيروس في ايام عيد الاضحى
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