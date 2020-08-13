"الصحة العالمية" تحذر من "وفيات كورونا" بالمغرب

هسبريس من الرباط

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الخميس، إن عدد الإصابات والوفيات في المغرب بسبب فيروس "كورونا" "يظل ضعيفا بالمقارنة مع عدة بلدان لكنه في منحى متصاعد"، محذرا من "أن يصير الوضع أكثر جدية إذا استمر هذا المنحى التصاعدي".

وحثّ غيبرييسوس السلطات المغربية خلال مؤتمر صحافي عن بعد من مقر المنظمة بجنيف "بأن تكون أكثر حزما في الإجراءات التي تتخذها" لمواجهة هذا الوضع.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1010 حالات شفاء لتبلغ حصيلة التعافي 26687 حالة، و28 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة المنصرمة ليصل مجموع الوفيات إلى 584، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الحالات الخطيرة إلى 156، منها 85 تحت التنفس الاصطناعي.