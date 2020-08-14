24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4513:3717:1420:2021:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هذه أسباب تحويل ملعب إلى "باركينغ" بالمحمدية (5.00)

  2. "الصحة العالمية" تحذر من "وفيات كورونا" بالمغرب (5.00)

  3. رصيف الصحافة: شهادات صادمة عن "وفيات كورونا" بأقسام الإنعاش (5.00)

  4. سلطنة عمان تؤيد الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل (5.00)

  5. المغرب يتصدّر شمال إفريقيا والشرق الأوسط في صناعة السيارات (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يحشد المراكز الصحية لإجراء تحاليل "كورونا" السريعة

المغرب يحشد المراكز الصحية لإجراء تحاليل "كورونا" السريعة

المغرب يحشد المراكز الصحية لإجراء تحاليل "كورونا" السريعة
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 14 غشت 2020 - 12:00

دفع تزايد عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد وزارة الصحة إلى إعادة النظر في طريقة عمل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أي المراكز الصحية الحضرية؛ وذلك بهدف ضمان نجاعة تشخيص وعلاج الأشخاص المصابين بالفيروس.

خالد آيت الطالب، وزير الصحة، وجّه منشورا إلى المديرين الجهويين للصحة أكد فيه أن الظرفية الحالية التي يمر منها المغرب، والمتميزة بزيادة عدد الفحوصات الإيجابية وتحديث الإجراءات التقنية لتوفير الرعاية الطبية للمصابين بفيروس "كورونا" ومخالطيهم، يحتّم تكييف تنظيم شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

الإجراءات الجديدة التي أعلنتها وزارة الصحة أدخلت إلى حيز التنفيذ، لأول مرة، العمل بالاختبارات السريعة Tests rapides sérologique، على مستوى المراكز الصحية، للحالات المشتبه فيها التي يحيلها أطباء القطاع الخاص أو صيادلة القرب على المراكز الصحية أو الحالات المُكتشفة على مستوى هذه المراكز.

وفي حال كانت تحليلة الاختبار السريع إيجابية، فإن المريض يحال على المستشفى من أجل إجراء تحليلة PCR، وفي انتظار ظهور نتيجة التحليلة فإن المريض يُحال على بيته ويلتزم بحجر صحي.

وحسب ما جاء في منشور وزير الصحة إلى المديرين الجهويين، والذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، فإذا كانت نتيجة تحليلة PCR سلبية، فإن الفريق الطبي للمركز الصحي المتابع لحالة المريض يقوم بإخبار هذا الأخير بالنتيجة، ويطلب منه الالتزام بالحجر الصحي، في إطار احترام المعايير الصحية المتعبة. وإذا كانت تحليلة PCR إيجابية، فإن فريق المركز الصحي ينتقل إلى مكان إقامة الشخص المصاب، من أجل تقديم العلاجات له داخل بيته، وضمان متابعته الطبية، طبقا للإرشادات الواردة في المنشور الذي وجهه وزير الصحة إلى المديرين الجهويين للصحة.

ولجأت وزارة الصحة إلى "العلاج المنزلي" للمصابين بـ"كوفيد-19"، باستثناء الحالات التي لديها أمراض مزمنة أو متقدمة في السن، بعد التزايد المضطرد لأعدادهم خلال الأيام الأخيرة؛ وذلك كإجراء لتخفيف الضغط عن المستشفيات، بينما كان جميع المرضى في السابق يعالَجون داخل أجنحة العزل في المستشفيات.

وبالنسبة للمرضى الذين لديهم أعراض شديدة أو يعانون من أمراض مزمنة تجعلهم عرضة لمخاطر صحية، فإنهم، في حال كانت نتيجة تحليلة PCR إيجابية، يتلقون العلاج داخل المستشفيات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - معاد الجمعة 14 غشت 2020 - 12:10
في ظل هذه الاجواء من الإحباط.
اللهم فرج عن كل مسلم ومسلمة ومواطن ومواطنة وخفف عنهم هذا الكرب وهذا الغم والنكد.
اللهم اجعل بعده رحمة وفرجا ويسرا.
اللهم تغمد موتاهم واكتبهم من الشهداء عندك ان انك انت الرحيم بعبادك.
اللهم نجي من بقي من عبادك.
فإن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك انت الغفور الرحيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
241
2 - elhabachi الجمعة 14 غشت 2020 - 12:10
اختلط عليهم الأمر في الأختبارات العادية، البعض أخبروه أنه مصاب و بعد إعادة الفحص يخبرونه أنه سليم ... الاختبار السريع سيزيد الطين بله نظرا لحالة الارتباك التي أصابت الطاقم الصحي في كل أنحاء المملكة ، كان الله في عون الأطباء و الممرضين . أتمنى أن يكون الفحص الجديد دقيقا و لا مجال للشك في نتائجه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
129
3 - o.z. الجمعة 14 غشت 2020 - 12:16
مما يدل على أن هناك غياب لأي استراتيجية و خطط مستقبلية لإنقاذ ما يمكن انقاذه هو كثرة القرارات بدون فائدة.
نطلب من الله ان يفرج همنا عما قريب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
99
4 - مغربية تخاف علي بلدها الجميل الجمعة 14 غشت 2020 - 12:16
طريقة جيدة آلله اوفقكم
لو ان الحكومة استمتعت لويز الصحة عندما اخبرهم بعدم السماح الناس بالسفر في العيد لكن ..... الله اجيب السلامة واحفظ الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
5 - citoyen الجمعة 14 غشت 2020 - 12:16
ماهذا العبث؟؟!! ارسال الحالات المشكوك فيها الى المراكز الصحية التي تعج بالاطفال والمسنين واصحاب الامراض المزمنة ضرب من العبث وغياب اي افق استراتيجي لكبح الوباء كارثة بكل المقاييس لمن يعول عليه تسيير الازمة!!!! التسيير في رحمة الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
80
6 - مروان الجمعة 14 غشت 2020 - 12:16
ارتفاع عدد المصابين عرى حقيقة المنظومة الصحية في المغرب وكشف المستور والدليل ارتفاع عدد الوفيات انتهى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
70
7 - عبد الله الجمعة 14 غشت 2020 - 12:17
إذا كانت نتيجة تحليلة PCR سلبية لماذا الإلتزام بالحجر الصحي؟ أم أن تحليلة PCR مشكوك في دقتها ؟؟؟؟؟ فهم تسطا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
8 - HASSAN الجمعة 14 غشت 2020 - 12:19
اصبح التخبط والارتباك هو سيد الموقف في كل المجالات من صحة وتعليم واقتصاد والمسؤولون يتوارون للخلف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
9 - المكناسي الجمعة 14 غشت 2020 - 12:21
هادا إجراء سليم وفعال مائة في المئة جزاه الله خيرا علي هاد الإجراء ستكشف الحالات الءجابية سريعا دون الاحتكاك داخل المستشفيات وانتشار العدوي وحتى بروتوكول العلاج رائع وناجع جدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-41
10 - سؤال لوزارة الصحة الجمعة 14 غشت 2020 - 12:25
واش مازال ما هداكم الله تراجعو النظر فذاك الاختبار ديال ب س ر ؟
وعلاش ما تخرجش الوزارة بتوضيحات للرأي العام على الشكوك والنقاش الدائر في العالم على مدى دقة هاذ الاختبار، لأنه إذا كان فعلا فيه خلل فهو السبب في ارتفاع الأرقام بلامبرر صحي معقول.
شوية ديال الشفافية والتواصل مافيها باس...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
11 - Moulin Chicago الجمعة 14 غشت 2020 - 12:25
المغرب هو البلاد الوحيد الحقيقة فيه مجهولة و لايمكن أن نصدق فيه أي شيء لأن كل شيء مبني على التناقضات و المصالح . أحسن حاجة هو أن يعيش الانسان حياته الطبيعية و إن أصابنا مكروه فهو من الله.
أول حاجة سوف تجد الأطباء و وزارة الصحة يزيدون في كل شيء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
12 - طبيب الجمعة 14 غشت 2020 - 12:26
الإختبار السريع يبحث عن مضادات الأجسام و التي تظهر بشكل متأخر وقد يكون ظهورها بعد الشفاء. مصر قامت بنفس الإجراء و كانت النتيجة كارثية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
13 - محمد الجمعة 14 غشت 2020 - 12:27
وزير الصحة فشل فشلا دريعا عليه بالاستقالة فورا .و ان لم يسقيل فيجب اقالته فورا دون تأخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
14 - خليل زياد الجمعة 14 غشت 2020 - 12:28
للناس لي قهرونا بالديسلايك نهار كتبنا: استعدوا للأسوأ من شهر 7. فينكوم؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-60
15 - Kamal الجمعة 14 غشت 2020 - 12:33
المسؤولون في اجازه صيفيه على حساب ضرائب المواطنين .وكورونا كيدير خدمته .الله ابارك .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
16 - المزيد من الحذر الجمعة 14 غشت 2020 - 12:35
يا ربي ما توصلنا المستشفيات و نلقاو راسنا بين يدين شي حد......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
17 - الله ايجيب السلامة الجمعة 14 غشت 2020 - 12:38
يا سادة المراكز الصحية كادار فيها الجلبة للدراري الصغار . ادن يجب الكثير من الاحتياط لا يمشيو العيالات ايجلبو لاولادهم و يتقداو كورونا . الله ايحفظ الجميع .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
18 - ADAM الجمعة 14 غشت 2020 - 12:39
كحل الراس وأنا واحد منهم ماكاينش تعاون وتسهيل مأمورية من لهم مسؤولية هذا الأمر، ترقبوا الأفضع الذي لا أتمناه. كيفاش بغيتم تكون الحالة في ظل ما نراه من عدم التباعد الوقائي وعدم ارتداء الأقنعة وإن ارتداها فتكون بطرقة غير صحيحة من طرف الغالبية منا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
19 - تنغيري الجمعة 14 غشت 2020 - 12:42
سبحان الله،دائما قرارات إما تأتي في الوقت الضائع او تكون اعتباطية وارتجالية،وزراء آخر الزمان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
20 - السلام الجمعة 14 غشت 2020 - 12:45
اين الكلوروكين ولقاح الملاريا والسيدا باش صدعتونا دابا مابقا عندو اي مفعول زعما نتوما احسن من العالم الذي شكك في قدرته على تثبيط الفيروس.صافي لي طول فيه الفيروس اوماعندوش مناعة ذاتية سبذهب الى جوار ربه والعكس صحيح.اين سينفعك التسويق الاعلامي الآن.العالم يشيد.بما تحقق من منجزات ومعجزات الآن العالم يغلق عليك ابوابه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
21 - إبن البادية الجمعة 14 غشت 2020 - 12:47
دابا النقد ديالكوم ولومك وزارة الصحة غير شدوه عندكوم لأننا أولا وقبل كل شيئ كا نعرفو بالي الناس ألي كا تشدهوم كورونا هم من النوع الذين تستهويهم لعبة القط والفأر مع الدولة في الشوارع والأزقة والدروب والمقاهي والطرق والهرولة و... الذين يحسبون أنفسهم قافزين ويسخرون وسيتهزؤون من إجراءات السلامة والوقاية التي ما فتأت وزارة الصحة تدعو المواطنين الالتزام بها واستعلت في ذالك كل الوسائل منها الجزر والسجن والغرامات المالية والدعاية بالشلحة والعربية والدارجة في الشوارع والأزقة والتلفزة والإذاعات و...
واليوم لا زال نفس الحل هو الوحيد والأوحد ألي يمكن يحميك من الوباء ألي هو تطبيق اجراءات السلامة والوقاية التي تتلخص في سلك طريق بسيط فابور وغير مكلف ألي هو
التباعد
النظافة بشكل عام
غسل وتعقيم اليدين
تجنب الأماكن المكتظة
في حالة خروج اضطراري من المنزل لبس الكمامة
وبلا ما تبقا تلصق كولشي في وزارة الصحة، راها ما عندها ما دير ليك الى مشيتي حتى وصلتي عندهوم تكون انت من تعديت على نفسك وجنيت عليها باستهتارك بإجراءات السلامة والوقاية
كيف يمكن أن تحميك وزارة الصحة وتشفيك من مرض أنت المسؤول الوحيد على التقاطه ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
22 - c'est honteux الجمعة 14 غشت 2020 - 12:48
واش أعباد الله الناس تتموت....و الأطقم الطبية تقوم بالإحتجاجات و تطالب بالمكافئات في هذه الظروف .... و حتى واحد ما ضامن عمرو غدا أشنو غادي وقع.....إنها ألامسؤولية.....إنه الغباء بعينه.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-26
23 - متتبع الجمعة 14 غشت 2020 - 12:51
بعد ان اعترف ممثل وزارة الصحة بان ارتفاع الوفيات يعود إلى التأخر بالتكفل بالحالات والتأخر في الكشف المخبري وانه يجب انتظار4 أيام لإجراء الكشف المخبري و4 أيام أخرى لظهور النتائج مع العلم انه في شتى انحاء العالم لا تتعدى المدة 24 الى 36 ساعة كحد أقصى, يتضح جليا ودون ادنى شك ان وزارة الصحة والصناعة وكل من سند له التدبير, رغم كل ما افتخروا به وهللوا له منذ بداية الوباء من اجراءات وامكانيات و...فشلوا فشلا كبيرا في تدبير الازمة وفي تسييرالمختبرات والمستشفيات وعدم نجاعة البروتوكول العلاجي وقلة الاسرة واجهزة التنفس وضعف العناية بالمرضى من طرف الاطقم الطبية بشهادة الموظفين والمرضى.ذنوب المهملين والمتوفين ستحاسبون عليها حتما امام الله عز وجل.
ملاحظة: شاهدت برنامج عن مدينة saint tropez بفرنسا أمس مختبرصغيريقوم بازيد من 500 فحص يوميا بالمجان والنتائج خلال 24 ساعة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
24 - Abouali الجمعة 14 غشت 2020 - 12:53
لا نريد حجر صحي
لا نريد وضع الكمامة
نريد الجلوس في المقاهي جماعات
نريد الدهاب إلى البحر للسباحة
لا نلتزم بالاحتياطات
لانريد أن نصاب بكورونا وإن اصبنا نحمل الحكومة المسؤولية
ألسنا نحن أيضا مسؤولين بأنفسنا؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
25 - مراد الجمعة 14 غشت 2020 - 12:55
ماكاين pcr لا ttr.غير التخربيق ما عندنا لا صحة لا والو المغرب والصحة بالخصوص بان بحال ديك دجاجة لي معلقة عند الجزار بلا ريش...تعرى وتصفح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
26 - الحقيقة الجمعة 14 غشت 2020 - 13:00
زيادة عدد التحليلات تعني زيادة عدد الإصابات المسجلة، أي زيادة في إغلاق المدن والمرافق ،بينما عدد كبير من المواطنين غير مهتم اساسا وهناك من يجزم ان المرض غير موجود.الحل في نظري هو التكفل بالحالات الحرجة فقط ولندع الطبيعة تقوم بعملها ، من لا يريد احترام اساليب الوقاية فليمرض ليتعلم الدرس إن هو بقي حيا. ومن التزم بشكل جدي فذلك هو نوع المواطنين الذي يحتاجه هذا البلد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
27 - الكلوروكين الجمعة 14 غشت 2020 - 13:02
فلينضرو في الكلوروكين العلاج الدي يقدمون للناس حتى بدون اعراض و الممنوع في كل العالم الى في بلدي الحبيب، قرر عباقراتونا إعطائه للجميع، ربما هو سبب ارتفاع الوفيات لدى الناس الدين لديهم مشاكل أخرى في القلب او اي مشاكل اخرى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
28 - محمد الجمعة 14 غشت 2020 - 13:05
لما تبحثون عن متبرعي الدم تضعون نركبات في الشوارع و لكن تحاليل كورونا اصبحت لمن استطاع اليها سبيلا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
29 - Haron الجمعة 14 غشت 2020 - 13:11
الشعب يتحمل هذا الوضع الصحي في بلادنا لو كنتم تدافعون على حقوقكم في الماضي مثلم تفعل الشعوب المحترمة لكان الوضع مغاير ولكن الأغلبية يفضلون إعطاء الرشوة للممرضين لكي يقوم بهم وهذا هو أكبر خطأ الرشوة والمحسوبية هي سبب ما نحن فيه انتم تزرعون ماحصدتم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
30 - هشام متسائل الجمعة 14 غشت 2020 - 13:13
ترقبوا البؤر في الصيدليات والمراكز الصحية

نفترض أنا مصاب بالفيروس وعندي أعراض. سأذهب عند صيدلية الحي لعمل التحليلية السريعة.
كم سأخالط من شخص في طريقي من بيتي إلى الصيدلية وداخل الصيدلية ؟

من جهة أخرى الفحص السيرولوجي يعطي نتائج غير دقيقة إيجابية خاطئة أو سلبية خاطئة

نفترض الفحص كان سلبي وهو سلبي خاطيء. سيقول لي الصيدلي: على سلامتك ارجع لدارك. وفي طريق العودة من سأخالط من شخص حتى الوصول إلى المنزل وهكذا...

الحل: أي شخص حي بالأعراض يهاتف ٱلو يقظة والطاقه الصحي يتكفل بالفحص السريع وحسب النتيجة اتخاد التدابير اللازمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
31 - ابراهيم الجمعة 14 غشت 2020 - 13:15
علميا؛ جل اختبارات الكشف السريع تفتقد للدقة والمصداقية؛ كما أن ظهور مضادات الأجسام لدى فئة عريضة من المصابين لا يتم إلا بعد 12 يوما من اقتحام الفيروس لجسم المريض..وهذا المعطى قد تترتب عنه نتائج مغلوطة(faux négatifs ) مما سيسفر عن تفشي الوباء بشكل مباشر..ناهيك عن الإصابات التي ستلحق بمقدمي العلاجات بذات المراكز الصحية مع احتمال نقل العدوى إلى الفئات التي ترتاد بشكل مستمر هذه المراكز ونخص بالذكر المصابون بالأمراض المزمنة؛النساء الحوامل والمرضعات؛الرضع والأطفال الصغار. ..
هذه المعطيات تجعلنا نطرح العديد من الأسئلة. .ما سر اعتماد الوزارة لهذه الاستراتيجية المشكوك في نجاعتها..لماذا لم تستفد الوزارة من تجارب العديد التي اعتمدت نفس الاختبارات فثبت فشلها الذريع إسبانيا؛ مصر...هل حظيت هذه الخطوة بمباركة لجنة الخبراء ..،ألا يمكن أن يكون الأمر مجرد صفقة مشبوهة ستمكن من تحصيل أموال طائلة في أرصدة المسؤولين؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
32 - مواطن مغربي الجمعة 14 غشت 2020 - 13:30
لا يختلف اثنان كون المنضومة الصحية هشة وهذا ليس بجديد لان الامر ليس وليد الامس.
ولكن المشكل الكبير الذي لا يساعد على تجاوز الضرفية باقل الخساءر هو الجهل والتعنت والاصرار على مواصلة الاستهتار ضاربين عرض الحاءط بكل الارشادات والنصاءح.
صح فينا القول: نحن قوم لا يكادون يفقهون قولا.
اللهم نجينا من هذا القوم الجاهل والمتغطرس.
اللهم انا هذا لمنكر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
33 - احمد الجمعة 14 غشت 2020 - 13:36
الحل الوحيد لاجتناب تزايد الحالات هو الإجراءات اللازمة والصرامة في تطبيقها. الكمام 70٪ لايرتدون الكمامة 35٪ لايطبقون التباعد الجسماني 10٪ يجلسون على شكل جماعات 60٪ لايتوفر ن على مواد التعقيم زيادة على ازدحام الشارع والازقة على مدار الساعة اذن فمن المحتمل لا قدر الله ستعرف بلادنا زيادة اكثر في عدد الحالات وهو ما لانتمناه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
34 - محمد جام الجمعة 14 غشت 2020 - 13:39
من أجل تقديم العلاجات له داخل بيته.
على من تكذبون. المواطن ينتظر بطوابير طويلة و مواعيد تتجاوز السنة للولوج للعلاج؛ و فجأة حضرت روح المسؤولة و ستقوم الدولة بعلاج الناس بالمستشفيات. العجاب من سيصدقكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
35 - ابراهيم الجمعة 14 غشت 2020 - 13:42
بزاف عليكم وزارة الصحة وبزاف عليكم اطبائنا سنتغلب على كوفيد 19 في الايام القليلة الاتية ان شاء الله رب العالمين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - انس الجمعة 14 غشت 2020 - 13:43
وفيييينك آ اخنوش ؟؟؟؟؟؟
يالاه جبد لفلوس باش داوا الناس !!!
صافي كملتيها و جملتيها . عجبك الحال دابا ؟؟؟؟
يجب معاقبة كل مسؤول اعطى موافقته على احياء العيد الكبير و إن كان أخنوش بنفسه .
و بعد ذلك نشوفو ....
دون ذلك فمزيدا من القرارات المفاجئة الكارثية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - البوهالي الجمعة 14 غشت 2020 - 13:43
إن بقي الحال في تزايد لأسباب متعددة منها تهاون الدولة منذ سنين وعدم اعطائها الأهمية للقطاع الصحية سنسمع قريبا تهيئة البيوت والبيوت الغير مسكونة لإجراء التحاليل واستقبال المرضى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
38 - محمد الجمعة 14 غشت 2020 - 13:53
كون دارون التحليلية ب 200 درهم في لابراطوارات كون اسهال عليهم الحال بعدا ينقصو عليهم صحاب الفلوس واللي شك فراس يدير التحليلية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
39 - الله الشافي الجمعة 14 غشت 2020 - 13:57
الله يدير لينا شي تاويل دالخير .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
40 - cool malon الجمعة 14 غشت 2020 - 14:02
! les hôpitaux vont recevoir des gens infectes par le virus pour faire des tests et des analyses de covid 19 alors ces derniers sont pleins d'enfants , de gens ages et des malades chroniques ?!je pense que tout le monde va être infecte et les cas d’infections vont se propager partout! le mieux serai de construire des hôpitaux temporaires , et si les moyens de réanimation nous manquent d'autres pays peuvent nous dépanner et nous les procurer ! .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
41 - جمال الجمعة 14 غشت 2020 - 14:02
لا جزاه الله. اخد اخره من الشعب. رغم انه لم يفي بوعوده لناخبين. ما ينقصنا نحن المغاربة هو التفتح على الحضارات الاخري وقراءة ما يكتبون لعل اسلوب كتابتنا يتغير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - ربنا لاتحملنا مالا طاقة لنا به الجمعة 14 غشت 2020 - 14:13
وزارة الصحة اختلط عليها الأمر بعد ما تفاقم حتى دخل الفايروس الى قبة البرلمان وحتى انهك الأطباء والممرضون والله أعلم مدى تغلغل الفايروس بين الناس ولله الأمر من قبل ومن بعد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - belahcen الجمعة 14 غشت 2020 - 15:15
التحاليل عندنا تعطي نتيجتين .ان التخبط والارتجال في تقنين العمليات وتصريح بتطبيق ما يقرر من جهة الحكومة او الوزارة شيءان مختلفان الاول يعطي تحاليل سلبية والتحليل الثاني يعطي موجب .ربما خلل ما في جهة ما.اذا فرضنا وجهنا المريض الى المنزل اليس هذا خلق بؤر جديدة لينقل الفيروس الى اولاده وجيرانه رغم دالك اللتزام الذي يمضيه .ان التعافي في اامنزل وتتبع كل مريض بهذه الطريقة اليس ضياع لوقت الاطر الطبية .وجعل العملية تزداد سوءا وتفشي المرض في هذه الحااة.ان المصحات الخصوصية .والفنادق التي تشتكي من السياحة فانها فارغة فهي اولى بعرض المرضى اليها احسن بكثير من اجلاء اامرضى للمنازل .فنفرض ان لنا عشرون مريضا في مكان واحد اليس سهلا من ان نزور عشرون منزلا متفرقا في مدينة واحدة فكبغ تحكمون وتقررون .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
44 - Haj الجمعة 14 غشت 2020 - 15:21
هذا أسبوع باش درنا التحليل و مازال النتاءج ما خرجو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
45 - nawaf الجمعة 14 غشت 2020 - 15:40
سبب تفشي كورونا هي اجراءات وزارة الصحة. لو دهب بفاس الى مستشفى الغساني و شاهدت الكم الكبير من المطالبين بالفحص و طريقة تدبير الامور لايقنت ان ثمة انفلات للوضع و الامر يدعوا للخوف.
المراجع ياخد موعد الفحص لمدة اربعة ايام ثم يعود ليجري الفصح و غالبا ما يتأخر الموعد وكل هده الريحات و الجياة بسيارة الاجرة و يجلس المريض في المقهى و المطعم و يتزاحم مع المراجعين في مشهد يدكرنا بوضع دول لا امكانية لها بداية في الوباء وكل هدا بسبب سوء تدبير وزارة الصحة.
يجب ان تكون هناك اطقم ميدانية تأخد المسحات و تتولى الامر دونما تسبب في نشر المريض للعدوى بالوسط الاحتماعي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
46 - عبدالله الجمعة 14 غشت 2020 - 15:56
كل ما نراه وكل ماوصلنا اليه عشرات الموتى والمءات بل الالاف من المرضى وحين تطل من النافدة اوتخرج الى الشارع وكاءن لا شيء واقع الناس بدون كمامات والازدحامات ومن يدخن ومن يبزق في الشارع مول الطاكسي بدون كمامة كارصون بدون كمامة وحتى رجال ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - bimo الجمعة 14 غشت 2020 - 15:58
الخطاب الرسمي في واد والواقع في واد آخر .... والله العظيم ، هناك أتاس في فاس مخالطين لأناس تأكدت إصابتهم ، وتم تسجيل أسمائهم والمعلومات المتعلقة بهم ، منذ أزيد من أسبوع ، ولحد الآن لم يتم استدعاؤهم لإجراء التحاليل ، وبطبيعة الحال يحيون حياتهم ويتنقلون هنا هناك بكل أريحية ، وحين يحين دورهم في الكشف والتحاليل ، يكونوا قد خالطوا كل المغرب وسكان الدول المحجاورة لنا وكل زوار المغرب ممن دخل .... زظ على ذلك ( والله على ما أقول شهيد ) أن ثلاث أشخاص في تاونات ممن تأكدت إصابتهم البارحة الخميس بالفيروس الملعون ، تركوا في دارهم دون أي دواء أو حتى نصائح أو مجرد إرشادات من مسؤولي الصحة ممن زاروهم البارحة لإبلاغهم بتأكيد إصابتهم ، ولأخذ عينات ممن خالطوهم ، في انتظار مخالطي المخالطين .......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 47 | عرض: 1 - 47

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.