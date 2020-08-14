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كُتّاب وآراء
المغرب يحشد المراكز الصحية لإجراء تحاليل "كورونا" السريعة
دفع تزايد عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد وزارة الصحة إلى إعادة النظر في طريقة عمل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أي المراكز الصحية الحضرية؛ وذلك بهدف ضمان نجاعة تشخيص وعلاج الأشخاص المصابين بالفيروس.
خالد آيت الطالب، وزير الصحة، وجّه منشورا إلى المديرين الجهويين للصحة أكد فيه أن الظرفية الحالية التي يمر منها المغرب، والمتميزة بزيادة عدد الفحوصات الإيجابية وتحديث الإجراءات التقنية لتوفير الرعاية الطبية للمصابين بفيروس "كورونا" ومخالطيهم، يحتّم تكييف تنظيم شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
الإجراءات الجديدة التي أعلنتها وزارة الصحة أدخلت إلى حيز التنفيذ، لأول مرة، العمل بالاختبارات السريعة Tests rapides sérologique، على مستوى المراكز الصحية، للحالات المشتبه فيها التي يحيلها أطباء القطاع الخاص أو صيادلة القرب على المراكز الصحية أو الحالات المُكتشفة على مستوى هذه المراكز.
وفي حال كانت تحليلة الاختبار السريع إيجابية، فإن المريض يحال على المستشفى من أجل إجراء تحليلة PCR، وفي انتظار ظهور نتيجة التحليلة فإن المريض يُحال على بيته ويلتزم بحجر صحي.
وحسب ما جاء في منشور وزير الصحة إلى المديرين الجهويين، والذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، فإذا كانت نتيجة تحليلة PCR سلبية، فإن الفريق الطبي للمركز الصحي المتابع لحالة المريض يقوم بإخبار هذا الأخير بالنتيجة، ويطلب منه الالتزام بالحجر الصحي، في إطار احترام المعايير الصحية المتعبة. وإذا كانت تحليلة PCR إيجابية، فإن فريق المركز الصحي ينتقل إلى مكان إقامة الشخص المصاب، من أجل تقديم العلاجات له داخل بيته، وضمان متابعته الطبية، طبقا للإرشادات الواردة في المنشور الذي وجهه وزير الصحة إلى المديرين الجهويين للصحة.
ولجأت وزارة الصحة إلى "العلاج المنزلي" للمصابين بـ"كوفيد-19"، باستثناء الحالات التي لديها أمراض مزمنة أو متقدمة في السن، بعد التزايد المضطرد لأعدادهم خلال الأيام الأخيرة؛ وذلك كإجراء لتخفيف الضغط عن المستشفيات، بينما كان جميع المرضى في السابق يعالَجون داخل أجنحة العزل في المستشفيات.
وبالنسبة للمرضى الذين لديهم أعراض شديدة أو يعانون من أمراض مزمنة تجعلهم عرضة لمخاطر صحية، فإنهم، في حال كانت نتيجة تحليلة PCR إيجابية، يتلقون العلاج داخل المستشفيات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (47)
اللهم فرج عن كل مسلم ومسلمة ومواطن ومواطنة وخفف عنهم هذا الكرب وهذا الغم والنكد.
اللهم اجعل بعده رحمة وفرجا ويسرا.
اللهم تغمد موتاهم واكتبهم من الشهداء عندك ان انك انت الرحيم بعبادك.
اللهم نجي من بقي من عبادك.
فإن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك انت الغفور الرحيم.
نطلب من الله ان يفرج همنا عما قريب.
لو ان الحكومة استمتعت لويز الصحة عندما اخبرهم بعدم السماح الناس بالسفر في العيد لكن ..... الله اجيب السلامة واحفظ الجميع
وعلاش ما تخرجش الوزارة بتوضيحات للرأي العام على الشكوك والنقاش الدائر في العالم على مدى دقة هاذ الاختبار، لأنه إذا كان فعلا فيه خلل فهو السبب في ارتفاع الأرقام بلامبرر صحي معقول.
شوية ديال الشفافية والتواصل مافيها باس...
أول حاجة سوف تجد الأطباء و وزارة الصحة يزيدون في كل شيء
واليوم لا زال نفس الحل هو الوحيد والأوحد ألي يمكن يحميك من الوباء ألي هو تطبيق اجراءات السلامة والوقاية التي تتلخص في سلك طريق بسيط فابور وغير مكلف ألي هو
التباعد
النظافة بشكل عام
غسل وتعقيم اليدين
تجنب الأماكن المكتظة
في حالة خروج اضطراري من المنزل لبس الكمامة
وبلا ما تبقا تلصق كولشي في وزارة الصحة، راها ما عندها ما دير ليك الى مشيتي حتى وصلتي عندهوم تكون انت من تعديت على نفسك وجنيت عليها باستهتارك بإجراءات السلامة والوقاية
كيف يمكن أن تحميك وزارة الصحة وتشفيك من مرض أنت المسؤول الوحيد على التقاطه ؟
ملاحظة: شاهدت برنامج عن مدينة saint tropez بفرنسا أمس مختبرصغيريقوم بازيد من 500 فحص يوميا بالمجان والنتائج خلال 24 ساعة.
لا نريد وضع الكمامة
نريد الجلوس في المقاهي جماعات
نريد الدهاب إلى البحر للسباحة
لا نلتزم بالاحتياطات
لانريد أن نصاب بكورونا وإن اصبنا نحمل الحكومة المسؤولية
ألسنا نحن أيضا مسؤولين بأنفسنا؟؟؟؟؟؟؟
نفترض أنا مصاب بالفيروس وعندي أعراض. سأذهب عند صيدلية الحي لعمل التحليلية السريعة.
كم سأخالط من شخص في طريقي من بيتي إلى الصيدلية وداخل الصيدلية ؟
من جهة أخرى الفحص السيرولوجي يعطي نتائج غير دقيقة إيجابية خاطئة أو سلبية خاطئة
نفترض الفحص كان سلبي وهو سلبي خاطيء. سيقول لي الصيدلي: على سلامتك ارجع لدارك. وفي طريق العودة من سأخالط من شخص حتى الوصول إلى المنزل وهكذا...
الحل: أي شخص حي بالأعراض يهاتف ٱلو يقظة والطاقه الصحي يتكفل بالفحص السريع وحسب النتيجة اتخاد التدابير اللازمة.
هذه المعطيات تجعلنا نطرح العديد من الأسئلة. .ما سر اعتماد الوزارة لهذه الاستراتيجية المشكوك في نجاعتها..لماذا لم تستفد الوزارة من تجارب العديد التي اعتمدت نفس الاختبارات فثبت فشلها الذريع إسبانيا؛ مصر...هل حظيت هذه الخطوة بمباركة لجنة الخبراء ..،ألا يمكن أن يكون الأمر مجرد صفقة مشبوهة ستمكن من تحصيل أموال طائلة في أرصدة المسؤولين؟
ولكن المشكل الكبير الذي لا يساعد على تجاوز الضرفية باقل الخساءر هو الجهل والتعنت والاصرار على مواصلة الاستهتار ضاربين عرض الحاءط بكل الارشادات والنصاءح.
صح فينا القول: نحن قوم لا يكادون يفقهون قولا.
اللهم نجينا من هذا القوم الجاهل والمتغطرس.
اللهم انا هذا لمنكر.
على من تكذبون. المواطن ينتظر بطوابير طويلة و مواعيد تتجاوز السنة للولوج للعلاج؛ و فجأة حضرت روح المسؤولة و ستقوم الدولة بعلاج الناس بالمستشفيات. العجاب من سيصدقكم.
يالاه جبد لفلوس باش داوا الناس !!!
صافي كملتيها و جملتيها . عجبك الحال دابا ؟؟؟؟
يجب معاقبة كل مسؤول اعطى موافقته على احياء العيد الكبير و إن كان أخنوش بنفسه .
و بعد ذلك نشوفو ....
دون ذلك فمزيدا من القرارات المفاجئة الكارثية .
المراجع ياخد موعد الفحص لمدة اربعة ايام ثم يعود ليجري الفصح و غالبا ما يتأخر الموعد وكل هده الريحات و الجياة بسيارة الاجرة و يجلس المريض في المقهى و المطعم و يتزاحم مع المراجعين في مشهد يدكرنا بوضع دول لا امكانية لها بداية في الوباء وكل هدا بسبب سوء تدبير وزارة الصحة.
يجب ان تكون هناك اطقم ميدانية تأخد المسحات و تتولى الامر دونما تسبب في نشر المريض للعدوى بالوسط الاحتماعي