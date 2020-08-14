24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4513:3717:1420:2021:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هذه أسباب تحويل ملعب إلى "باركينغ" بالمحمدية (5.00)

  2. "الصحة العالمية" تحذر من "وفيات كورونا" بالمغرب (5.00)

  3. رصيف الصحافة: شهادات صادمة عن "وفيات كورونا" بأقسام الإنعاش (5.00)

  4. سلطنة عمان تؤيد الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل (5.00)

  5. المغرب يتصدّر شمال إفريقيا والشرق الأوسط في صناعة السيارات (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | نقابة تُحذر من كارثة وبائية في المدارس وتقترحُ التعليم بالتناوب

نقابة تُحذر من كارثة وبائية في المدارس وتقترحُ التعليم بالتناوب

نقابة تُحذر من كارثة وبائية في المدارس وتقترحُ التعليم بالتناوب
هسبريس من الرباط
الجمعة 14 غشت 2020 - 16:00

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى إعداد خطة واضحة للدخول المدرسي المقبل، في ظل استمرار تطور المنحى السلبي للوضعية الوبائية لفيروس "كورونا" في المغرب بتسجيل أزيد من ألف حالة في اليوم على بعد أسبوعين من انطلاق الموسم الدراسي الجديد.

وأكد المكتب التنفيذي لثاني أكبر مركزية في المغرب أن الحكومة مطالبة بتوضيح رؤية الدخول المدرسي، تستحضر من خلالها صحة وسلامة التلاميذ ونساء ورجال التعليم كأولوية، وتحافظ على الاستمرارية البيداغوجية والحق في التعليم لكافة أبناء وبنات المغاربة على أساس الإنصاف والمساواة.

وأوضح عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه بات مؤكداً أن الدخول المدرسي الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى بضعة أيام، سيكون في ظل وضعية وبائية جد متطورة.

واستغرب القيادي النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عدم حسم وزارة التربية الوطنية لنموذج الموسم الدراسي المقبل على الرغم من اتضاح الوضعية الوبائية اليوم، مشيرا إلى أن المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2020 – 2021 كان يجب أن يكون حاسماً في توضيح صورة الدخول المدرسي.

وأردف الراقي، في تصريحه، أن "الدخول المدرسي، الذي ينطلق بداية الشهر المقبل، سيكون على ايقاع أزيد من ألف إصابة في اليوم، وبالتالي يستحيل ضبط أزيد من 40 تلميذا في القسم أو 1200 تلميذا عندما يخرجون إلى ساحة المدرسة في وقت واحد".

وحذر الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم من مخاطر حقيقية تتربص بالدخول المدرسي المقبل، مقترحاً سيناريو التعليم بالتناوب كحل لحماية الأسرة التعليمية من الوباء وضمان الاستمرارية البيداغوجية.

وشرح الراقي أنه يمكن نهج خيار التعليم بالتناوب داخل المؤسسات التعليمية، من قبيل إذا كان القسم يضم 40 تلميذاً يحضر فقط 20 منهم في الأسبوع على أساس التناوب مع الفوج الثاني المتبقي الذي سيواكب الدروس من المنزل، مع استحضار أولوية الدروس الحضورية.

وأوضح القيادي النقابي أن سيناريو التعليم بالتناوب كان مطروحا على وزارة التربية الوطنية، لكنها لم تدرجه ضمن الخيارات المتاحة، مشددا على أن "هذا الحل يمكن أن يجنب الأسرة التعليمية الكارثة الوبائية"، بتعبيره.

"وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التربية الوطنية إلى حد الآن تتعامل مع الدخول المدرسي كونه غامضا، مع العلم أن الوضعية الوبائية واضحة جدا اليوم وفق الأرقام الرسمية لوزارة الصحة"، يردف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التربية الوطنية أكدت أن المقرر الوزاري الصادر عنها في 6 غشت الجاري، لم يحسم بشكل قاطع في النموذج التربوي الذي سيتم اعتماده في الدخول المدرسي المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (76)

1 - شرف الجمعة 14 غشت 2020 - 16:08
اظن أن رؤية الوزارة للدخول المدرسي، وفي سياق هذا الوباء الذي لم نشهد له تجربة سابقة، هي مسألة وقضية كل المتدخلين والشركاء والفرقاء. نحن في مرحلة دقيقة يجب ان تتظافر فيها جهود كل المواطنين لايجاد صيغ تحافظ على الزمن المدرسي وتتكيف مع هذه المستجدات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
2 - Anas rabat الجمعة 14 غشت 2020 - 16:08
هدا ليس مقترحا بل هو منقول عن النظام الفرنسي . إدا أردت أن تطلع على مستقبل المغرب ما عليك إلا أن تجده في فرنسا و لاكن كل ماهو سلبي . هاؤلاء الأطفال إدا لم يدهبوا إلى المدرسة سيكسرون علينا المنازل و الأزقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
3 - مجرد كلام الجمعة 14 غشت 2020 - 16:09
جل الأطفال يلعبون في شارع والبحر ونطلب الدراسة عن بعد والله من يطلب الدراسة عن بعد هم الاساتدة همهم الجلوس في المنازل والمقاهي وحينما يتعلق بالدراسة انها تشكل خطر علي تلميد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-246
4 - BOULEVARD de HAMID الجمعة 14 غشت 2020 - 16:10
الدخول المدرسي في بعض الدول الأوروبية سيكون في شهر فبراير القادم. فلماذا لا يتم تأخيره في المغرب حتى يتضح مسار انتشار الفيروس المدمر التأخر في الوصول خير من عدم الوصول.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
168
5 - دكالي الجمعة 14 غشت 2020 - 16:14
دخول مدرسي بطعم الرعب لا يوجد خطط مستقبلية شاملة تستهدف كل الطبقات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
66
6 - مهتم الجمعة 14 غشت 2020 - 16:16
لا محيد عن التناوب إذا كان عدد التلاميذ يفوق 30 في القسم الواحد
لا مزية في التحليل للأساتذة في بداية الموسم و إلا وجب تكرارها كل يوم كما يمكن أن ينقل الأطفال الفيروس من بيوتهم إلى المدرسة و إن كان ذلك مستبعدا الآن على ما يقول بعض الأطباء
لا يجب التوقف عن العمل و التعامل مع هذا الوباء الذي يظهر أنه سيبقىى بيننا مدة طويلة بحكمة و بدون كثرة خوف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-29
7 - مقترح الجمعة 14 غشت 2020 - 16:16
في المناطق التي انتشار هذا الوباء ضعيف جدا .. الدخول المدرسي يكون عاديا .. اما المدن المبوءة يكون بالتناوب او عن بعد او تأجيل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-31
8 - مواطن الجمعة 14 غشت 2020 - 16:16
عودة الاطفال للدراسة مطلب قومي راه الناس كتبحر والدراري كيتجراو فالزناقي من غير المقبول بقاء الاكفال دون مدارس حتى التعليم عن بعد راه بحال الى لوليدات مكيقراوش غالبية لاتتوفر على الامكانيات وحتى من تتوفر لديه الامكانيات لايساير لا بديل على التعليم الحضوري والله العظيم الى عاد عرفت بقيمة المعلمين الله يجازيهوم بخير غير باش نفهم انا بعدا ولو فهمت عندي الدري عندو الكسور فالثالت عييت نشرح ليه والو الاستاذ ديالو فواتساب بدا يشرح لي وانا كنشرح ليه حتى فهم. يركزو على المواد الاساسية رياضيات عربية فرنسية علوم ويقريو عشرة فالقسم والى دارو التعليم عن بعد يديرو فيه الاجتميات الاسلاميات والامازيغية التربية فنية حنا كنجيو عيانين من الخدمه كورونا صعيبة ولكن ضياع مستقبل الدراسة ديال لوليدات أصعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
63
9 - محمد ريان الجمعة 14 غشت 2020 - 16:18
مع الأسف القطار انطلق ولم نلحقه والوضعية الكارثية أمام أعيننا والبناء الآن أصعب من أي وقت مضى ،لقد ركزنا على التفاهات من ألعاب ومهرجانات وندوات وتركنا الجوهر من مدارس ومعاهد ومرافق صحية فلانلومن إلا أنفسن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
10 - Spartex الجمعة 14 غشت 2020 - 16:19
أبتلينا بأفشل حكومة فالتاريخ بقيادة المايسترو الضائع العثماني..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
11 - احمد الجمعة 14 غشت 2020 - 16:20
اقترح اللجوء لتفويج الاقسام بحيث يعمل الاستاذ مع نصف القسم بالتناوب مع اعتماد التعليم عن بعد مساءا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-63
12 - otman الجمعة 14 غشت 2020 - 16:20
الحال هو تصبيق عطلة نهاية العام الجاري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
13 - السلام عليكم الجمعة 14 غشت 2020 - 16:20
الحل هو تأجيل التحاق التلاميذ بالمدارس الى غاية شهر اكتوبر حتى تتضح الرؤيا مع التحاق الاساتذة والاطر الادارية بشكل طبيعي في شهر شتنبر.المشكل هو امتحانات الجامعات والمعاهد العليا المقررة في شهر شتنبر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
14 - شخص مر من هنا الجمعة 14 غشت 2020 - 16:20
واش ابغيتوا اتكملوا الباهية للتعليم.التلاميذ اتنسات ليهم الحروف.واكواك اعيباد الله.هاد الانانيين غادي ايخرجوا لينا لعقل.اعرفتوا ما اديروا الأساتذة اللي اكبار فالسن ما ايخدموش.واصغار ايخدموا.والا ما قدوش زيدوا وظفوا شباب اخرين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-46
15 - هناك غموض الجمعة 14 غشت 2020 - 16:21
ما رأيت غموضا في بلدنا الا الذي أراه في من يسير أمور المواطن..ناهيك عن القرارات العشوائية والانتهازية الجشعة لبعض أصحاب القرار...الله ارد بنا و ببلادنا المحبوبة المغرب...عاش الملك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
16 - يوسف الجمعة 14 غشت 2020 - 16:22
سلام
نعم للتعليم عن بعد..............
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
17 - أم طه الجمعة 14 غشت 2020 - 16:23
انا اشجع الدراسة الحضور ية مع احترام التدبير الوقائية سواء للاساتدة او التلاميذ مع احترام التباعد اي ان القسم يجب أن يحتوي على نصف طاقته الاستيعابية من التلاميذ الأمر الذي سيحمي من انتشار الوباء وايضا تسهيل التواصل مع التلاميذ مما سيؤدي إلى فهم سريع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
18 - fouad fouaad الجمعة 14 غشت 2020 - 16:23
تأجيل الدخول المدرسي لغآية إنتاج لقاح أو سنندم يوم لاينفع الندم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
81
19 - aklani الجمعة 14 غشت 2020 - 16:24
التعليم بالتناوب خيار جيد لكن على ان يكون يوم ل عشرين تلميذا لان مسالة الاسبوع ستشكل صعوبة نفسية للتلميذ من اعادة الدخول والاندماج بعد فترة طويلة من الجلوس بالبيت
لذلك ان يكون يوما بيوم يظل الحل الافضل وللوزارة الوصية واسع النظر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
20 - Jalal الجمعة 14 غشت 2020 - 16:24
من الحكمة التريت وتاجيل الدخول شهرا او شهرين حتى تمر العاصفة الوصول متاخرا احسن من عدم الوصول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
67
21 - Farid الجمعة 14 غشت 2020 - 16:24
أين هو التعليم يا بكرونا أو بلا كروما إلا من رحم ربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
22 - رشيد الجمعة 14 غشت 2020 - 16:24
من وجهة نظري الشخصية ارى الحل الأمثل هو اعتبار السنة سنة بيضاء مع الاعتماد على الدراسة عن بعد تهيئة للسنة بعدها. غير ذلك أبنائنا والكوادر التربوية في خطر كبير في ظل الانتشار المهول للوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
23 - مواطن الجمعة 14 غشت 2020 - 16:25
الشغل قادين به مواليه باراكا من النفاق ما كدافعوش حتى على حقوق العمال بقا ليكم غير التعليم
الشركات توقفوا في 16 مارس والعمال بطالة ولم يستأنفوا عملهم الي اليوم ما هو ردكم يا نقابات الكذوب؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
24 - الملوكي الجمعة 14 غشت 2020 - 16:27
سبق و ان ارتكبت الحكومة خطأ تاريخيا لما سمحت بعيد الأضحى ....
و اخطأت خطأ دراماتيكيا لما تسببت في يوم الهروب الكبير ......
و اراها تستعد لارتكاب خطأ آخر تدبر مراحل انجازه في صمت مريب يوم حلول الدخول المدرسي المقبل ....
فهل من عاقل يرشد عقلاء هذا البلد ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
25 - fahd الجمعة 14 غشت 2020 - 16:27
التناوب لا ينبغي أن يكون بذلك الشكل و إنما بتقسيم التلاميذ على خمسة أفواج يحضر كل فوج مرة واحدة في الأسبوع على أن تعطى الأولوية للتعليم عن بعد . أما حسب الاقتراح المدن و الذي يقضي بحضور نصف عدد التلاميذ فهو سيؤدي إلى نفس النتيجة تقريبا....و يبقى الحل الأفضل هو دروس عن بعد خلال الشهر أو الشهرين الأولين و بقاء التلاميذ في منازلهم إلى غاية تحسن الأحوال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
26 - سعد الجمعة 14 غشت 2020 - 16:27
انا بغيت غي نفهمكي انديرو مع ولادنا و الخدمة و الله حتى وحلنا، ايلا دارو هاد التعليم بالتناوب شكون ايخدمنا حنا بالتناوب، و لا نخليوا وليداتنا بوحدهم فالدار حتى توقع ليهم شي كارثة الله يحفظ ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
27 - belahcen الجمعة 14 غشت 2020 - 16:27
اذا كانت هناك سياسة لفتح السنة الدراسية لابد من ايجاد حل اما التلقيه اولا للتلاميذ. والاحتياط واجب لان اذا لقدر الله اخدت مدرسة الوباء فان مدارسنا تزيد عن الف تلميذ في كل مدرسة عمومية. واما تدريس المواد الضرورية والغاء بعض المواد التي ليست اساسية للعلم والمعرفة فالعلميين مثلا ندرسم الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الارض. واما الادبيين نقترح اللغة العربية وادابها. والتلاميذ الابتداءية نراجع المواد التي يدرسونها لان التعليم الابتدايء هو بسط المعرفة للتاميذ من قراءة وكتابة. وحساب. هنا تبقي المسوولية على عاتق الاساتذة والموجهين لبرنامج للخروج من الوباء سالمين بتقليص الساعة والمواد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
28 - سعد الجمعة 14 غشت 2020 - 16:27
انا بغيت غي نفهمكي انديرو مع ولادنا و الخدمة و الله حتى وحلنا، ايلا دارو هاد التعليم بالتناوب شكون ايخدمنا حنا بالتناوب، و لا نخليوا وليداتنا بوحدهم فالدار حتى توقع ليهم شي كارثة الله يحفظ ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
29 - moh الجمعة 14 غشت 2020 - 16:28
الحل في نظري اعتماد التقسيم السابق منطقة 1 و2 التعليم الحظوري في1 بينما يكون التعليم عن بعد في 2 كون الإمكانيات في هذه الاخيرة متوفرة لمواكبة التعليم عن بعد بينما تقل في المنطة2.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
30 - القصراوي الجمعة 14 غشت 2020 - 16:30
يمكن الإستعانة بالتعليم عن بعد و لكن لا بديل للتعليم الحضوري. فكرة التناوب بينهما فكرة جيدة يمكن أن تحل حتى مشكلة الإكتضاض في الأقسام. حيث يمكن تفويج الأقسام. حين يكون التدريس حضوريا للفوج الأول يكون عن بعد بالنسبة للفوج الثاني و يجري التناوب كل أسبوعين. لأن الإكتضاض سيشكل أكبر خطر بالنسبة للتعليم الحضوري.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
31 - شاهد على عصره الجمعة 14 غشت 2020 - 16:30
الحل الوحيد من بين الحلول هو اعلان السنة الدراسية 2020-2021 سنة بيضاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
32 - Khaddija lgh الجمعة 14 غشت 2020 - 16:30
من وجهة نظري كل شيء واضح فوثيرة الاصابات و الوفيات تزداد يوما بعد يوم و وزارة التربية و التعليم ليس لديها سوى خيار التعليم عن بعد و اذا ارادت الوزارة أن تكون فرصة التعلم متاحة لجميع التلاميذ فعليها تقديم أجهزة الكمبيوتر و اللوحات الإلكترونية لكافة المتعلمين في إطار حملة للتضامن مع التلاميذ و الطلبة و خصوصا الطبقة الفقيرة و هكذا سوف نبني جيلا متفوقا و ناجحا وستكون هناك مساواة بين كافة المتعلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - حسن بن علي الجمعة 14 غشت 2020 - 16:31
اولا يتعين معرفة أن مصطلح النقابة و صفة النقابي .....اصبحت منفرة للمواطنين.... وهي نذير شؤم ... نعم نحن مع إيجاد الحلول لأزمة التعليم في ظل كوفيد ...لكن نحن لا ننتظر ذلك من النقابات ....باراكا عليها غير إلى دافعات على النوم و التعويضات التي أصبحت متلازمة رجل التعليم الحالي...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
34 - صديق بن صاديق الرباط الجمعة 14 غشت 2020 - 16:36
اولا يجب أن يكون تعليم حضوريا 2هناك لايمكن أن معلم والأستاذه وموظفه والموظف ان يتقضى أجرته طيلت كوفيد وهو نعاس في دارو هدش حرام قبل كل شي 3ان عدد من الأسر ليس لديهم انترنت ولا هاتف نقطاع الكهربا وصبيب لكنسيون منعدم من اتصلات ال ارونج الي اذا كنتم حقا تريدون الخير بابنا وشباب الوطن ولمسات في الحقوق والواجبات بالأمس الحكومة دوزات قرار اصحيه العيد وحصرات المواطن من سفر اليوم حكومة تنقل كاهل الأسر بالادوات والكتب وتامين وواجب تمدرس في الاخير تقفل لمدارس من الخاسر هم أوليا وتلاميد واش هذ حكومة َاعضاها وعضوتها وبيادقهم وجيوشع لهم بعد تفكير او متحضرين في ميجنوه من ريع ومتيازات وتعويضات ونفخ الارصده لبنكيه وتلاعب في مشاريع وثفقات وتعينات ووظايف زبونيه والمحسوبيه لحزبيه حلال ام حرام يلمن بتاجر في الدين َبعقول لمغفلات وأرسل صحفين َاسرت تعليم لشرا سكوتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-22
35 - جواد الجمعة 14 غشت 2020 - 16:38
كارثة بكل المقايي تنظرنا
بعد كارثة عيد الاضحى ننتظر دخول مدرسي موبوء
ففي الوقت الذي نرى فيه فرض الحجر الصحي على احياء في مدن
نرى الاستعداد لدخول مدرسي غامض الملامح .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
36 - هم.......هم الجمعة 14 غشت 2020 - 16:42
في الحقيقة ما دام ان رجال التعليم هم الفئة الوحيدة من الموظفين الذي كانت له كورونا سببا في مزيد من العطل إذ أن الأساتذة و المعلمون كانوا بشكل رسمي في عطلة منذ 2 مارس 2020 مع بداية أول حالة من الوباء ، بالدخول المدرسي المقبل وجب أن يتأسس على نظام تفويج يعتمد 25 % من كل قسم لكل استاذ مع تمديد فترة تدريس الأساتذة إلى 8 ساعات في اليوم عوض 4 ساعات إسوة بنظرائهم في مختلف الوظيفة العمومية حيث عدد ساعات العمل هو 8 ساعات في اليوم ، و نلتمس من أساتذتنا الكرام الكف عن التباكي و الشكوى ، و ليعلموا ان الجميع وجب عليه الانخراط في التضحية من أجل الوطن ، و لكم في رجال الدرك الملكي و الامن الوطني و القوات المسلحة الملكية و القوات المساعدة و رجال الوقاية المدنية النموذج الحي في الوطنية الصادقة ، و نناشد رجال التعليم بإعمال بصائرهم إلى إنهم الوحيدين المتنعمين بأجور جيدة و سلاليم مرتفعة و عطل فضفاضة لا تنتهي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-49
37 - الحكيمة الجمعة 14 غشت 2020 - 16:43
لطالما طلبنا من الوزارة محاربة الاكتظاظ في الأقسام. ربما جاءفيروس كورونا ليحقق لنا هذا الطلب.
انا مع التدريس بالتناوب. اللهم يدرس التلاميذ بهذه الطريقة مع تقليص المقررات او لا يدرسوا.
دقة دقة وكلشي سوف يكون على مايرام. نطلب اجتماعات مكثفة مع المفتشين لتنويرنا وارشادنا خصوصا فيما يتعلق بطريقة التعامل مع تقنيات التدريس عن بعد.
لسنا ممن يريد الراحة كما يدعي البعض. لكننا نريد الخير للتلاميذ. واكبر خير هو محاربة الاكتظاظ حتى نؤدي وظيفتنا على أحسن وجه.
الاكتظاظ يتيح الفرصة للمشاغبين بعرقلة الدرس وتضييع الوقت. ربما التدريس بالتناوب سيكون خيرا للجميع.
والله هو العليم الحكيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
38 - عين الصواب الجمعة 14 غشت 2020 - 16:47
لا نستحضر الوباء في البحر : الكل يتبحرون
لا نستحضر الوباء في المقاهي : كولشي مقهوي
لا نستحضر الوباء في الحدائق : الكل يتنزه
يجب وضع الكمامة و الالتحاق بالأقسام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
39 - أستاذ الجمعة 14 غشت 2020 - 16:49
إذا كان ولا بد من العودة إلى الدراسة، فلا بد من توفير الوسائل اللازمة لكل المؤسسات التعليمية، سواء المتعلقة بالتدريس عن بعد أو المتعلقة بالاحتياطات الصحية، و أن لا يتجاوز عدد التلاميذ في القسم 15 تلميذا، ويكون هناك تناوب بشكل يدرس فوج اليوم، وفوج في اليوم التالي، بحيث يدرس التلميذ ثلاث أيام في الأسبوع، مع تفعيل التعليم عن بعد بشكل جيد وفعال للجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
40 - Mohalib الجمعة 14 غشت 2020 - 16:51
في رأيي تأجيل الدخول المدرسي حتى تتضح الرؤيا أحسن من الدخول الآن مع العلم ان الوضعية الوبائية في تصاعد كما قررت الجزائر علما ان عدد المدارس فيها يفوق عدد المدارس في المغرب. الدخول المدرسي في الجزائر سبكون في اكتوبر و الجامعي في نوفمبر اما شهر شننبر فهو مخصص للامتحانات الجامعية بالتناوب على حسب المستاوايات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
41 - ع م الجمعة 14 غشت 2020 - 16:54
بدأت اشك ان كورونا من صنع رجال التعليم لانهم المستفيد الوحيد من هذه الجائحة في المغرب حيث قضوا الموسم الدراسي لسنة 2020/2019 في راحة والان يطالبون ان يكون موسم 2021/2020 مثل سابقه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-40
42 - abdo الجمعة 14 غشت 2020 - 16:54
اظن انه لامفر من تأجيل الدخول المدرسي هذه السنة لكي تتضح عدة أشياء .... تطور الفيروس و الأزمة المالية للأسر والمشاكل المادية مع المؤسسات الخصوصية ....... وووو هادشي كثير على المواطن البسيط اللذي تضرر كثيرا خاصة من يشتغل في القطاع الخاص والقطاع الغير مهيكل ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
43 - رأي1 الجمعة 14 غشت 2020 - 16:55
سواء احضر التلاميذ في الفصول باعداد كبيرة او صغيرة فالامر سيان اذا استمر الوباء على هذه الوتيرة.فالصغار اكثر ارتباطا واتصالا واحتكاكا جسديا بالكبار.ويمكنهم نشر الوباء بسهولة.ولذلك فالحل الاكثر مناسبة للوضعية هو التدريس عن بعد الى يتضح مسار الوباء.فاذا ما انكشف وخف او انجلى يمكن اتمام السنة الدراسية حضوريا اما اذا حصل العكس فلا مفر من الدراسة عن بعد شريطة تطويرها وتوفير امكاناتها ووسائلها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
44 - وجدي الجمعة 14 غشت 2020 - 16:57
حين ترى التقييم السلبي أو الدسلايك لتعليقات لم تنتقد أحدا ولم تطلب سوى إستئناف الدراسة الحضورية أو على الأقل العمل بنظام التفويج أو التناوب فحتما تصل إلى نتيجة مفادها أنه هناك إجماع واتفاق من طرفهم من أجل عدم الإلتحاق وترك الأمور على حالها.هم هكذا لن أستطيع أنا أو أنت أو الآخر تغيير عقليتهم.سيكولوجية الأستاذ المغربي مادة دسمة تستحق الدراسة صراحة..هم مستعدون للقبول بأي خيار عدا التعليم الحضوري والتحاقهم بالمدارس.تعليم عن بعد أو سنة بيضاء متفرقش معهم كما يقول المصريون طالما أن كلى الخيارين لا يتعارض ومصالحهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-22
45 - حدو الجمعة 14 غشت 2020 - 16:59
نريد من ابنائنا الالتحاق بالمدارس في التاريخ المحدد للدراسة اي 7 شتنبر...التعايش مع الوباء حتى نكتسب المناعة هو الحل ..الوباء موجود و لا ينتهي و لا نعرف متى ينتهي ...و لا يمكن تدمير اقتصادنا و توقيف الدراسة بسبب كورونا يجب ان تكون لدينا العزينة لمي نهزم الوباء بالامتتثال للاجراءات الوقائية حت نكتسب المناعة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
46 - معلم الجمعة 14 غشت 2020 - 17:01
التعليم سيكون بجميع الصيغ الممكنة حسب المناطق...فلا يمكن ان تضمن عدم انتقال الفيروس بين التلاميذ الحاضرين في المناطق الموبوءة
يجب اعتماد التعليم عن البعد(او تأجيل الدخول المدرسي)في المدن الموبوءة
التعليم بالتناوب في القرى القريبة من مناطق الوباء والمدن وشبه الحواضر الامنة
التعليم الحضوري في المناطق الجبلية الامنة
كل هذا سيكون بتنسيق مع وزارة الداخلية(المقدم الباشا القايد... )والصحة والتعليم.مع اغلاق المناطق التي سيظهر فيها الوباء حتى تتم السيطرة عليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
47 - Smikes الجمعة 14 غشت 2020 - 17:01
اعتقد ان التدريس عن طريق التناوب هو الحل الامثل لتفادي كارثة صحية في المدارس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
48 - ناصر الجمعة 14 غشت 2020 - 17:02
الأساتذة يأكلون ويشربون وينعمون بالراتب من دون عمل ونفر من قومنا يعانون الحرمان والفقر الشديد والجوع والمرض.هل الحكومة منتبهة لهذا الأمر.أضعف الإيمان أن نقتطع من رواتبهم .استفادتهم من رواتبهم لشهور عدة من دون فعل أي شيئ ريع ما بعده ريع.يجب على الفئات المسحوقة أن تقوم باحتجاجات تكون المطالب فيها إما التحاقهم بالمدارس أو الخصم الإجباري من رواتبهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-24
49 - أستاذ التاربخ الجمعة 14 غشت 2020 - 17:07
كأستاذ بتجربة طويلة أقترح مثلا بالنسبة لتدريس مادة الاجتماعيات والتي تتم في ثلاث ساعات أسبوعيا أن تعوض بساعة ونصف لكل فوج فالأستاذ سيدرس نفس عدد الساعات التي كان يدرسها من قبل،مع تخصيص التعليم عن بعد فقط لكتابة الملخصات وإنجاز التمارين ومساعدة التلاميذ ذوو المستوى المتواضع.بهذه الطريقة نتجنب اكتظاظ التلاميذ داخل حجرات الدراسة ونرفع من المردودية بفعل محدودية عدد التلاميذ وفي نفس الوقت لانضيع الوقت في إملاء الملخصات ونكتفي بالشرح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
50 - فلالي الجمعة 14 غشت 2020 - 17:07
التعليق هم هم .ينصر دينك يا أستاذ .دائما تشفي غليلي وتجود بتعاليق كافية وافية ملمة محيطة بكل شيء. هؤلاء القوم صراحة يفعلون ما يشاءون وكأنهم ماسكين لذلة على الدولة والوزارة. لا يعاقبون ولا يزجرون ولا ينقلون تأديبيا على الرغم من عصيانهم المتكرر.من ينتقدهم يتهمونه بالحقد.هل أحقد على موجز في الدراسات الإسلامية أو الأدب العربي أو الاجتماعيات...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
51 - الحجر ليس حل الجمعة 14 غشت 2020 - 17:08
التعليم عن بعد والحجر ليس حلا ،خصوصا في المناطق الخالية من الوباء والمنطقة الشرقية التي تبكي وتنزف دما إقتصاديا لقلة المصانع والشركات....بل لإنعدامها أصلا...) لكن مع العمل بالوصايا الصحية من طرف وزارة الصحة من تباعد وتعقيم وهذا ما تقوله وزارة الصحة ومنظمة غير الصحة العالمية ، أليس ما تقوله هو التباعد والكمامات والتعقيم..؟؟ سنطبقه بحذافيره....ولكن إن كبرة في رأس البعض الحجر والتعليم عن بعد رغم معرفتهم مسبقا أنه لا يسمن ولا يغني من جوع....الشارع لا ولن يقبل بالحجر والتعليم عن بعد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
52 - Abdo الجمعة 14 غشت 2020 - 17:09
في ظل استفحال وباء كورونا وبحكم أنني أستاذ أدرس بالتعليم الثانوي التأهيلي فتجربة التعليم عن بعد رغم كونها جيدة فإنها لا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين ولأجل تحقيق المساواة بين أبناء الشعب المغربي أقترح أن يكون التعليم حضوريا على أساس التفويج( 15 تلميذ كحد أقصى) و تقليص عدد ساعات التدريس والتخفيف من المقرر فما دام الوضع استثنائيا فيجب إتخاذ قرارات استثنائية نحافظ فيها على الحد الأدنى من شروط التعلم وهي فرصة كذلك لمراجعة البرامج والمناهج وطرائق التدريس...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
53 - فاطمة الجمعة 14 غشت 2020 - 17:12
انا لا أشجع التعليم بالتناوب لأن التلاميذ مهما تباعدو في الاقسام فلن يتباعدوا خارجها، ما إن يخرجوا منها إلا وتراهم يتعاركون ويتشاركون الأكل والشرب......أما عن النقل فحدث ولا حرج. كيف سيصل التلاميذ الى مؤسساتهم بدون التكدس في الحافلات؟ التعليم بالتناوب والتعليم الحضوري لافرق بينهما من حيث الخطر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
54 - أستلذ الجمعة 14 غشت 2020 - 17:12
اللهم ارفع عنا هذا الوباء، تعبت من الجلوس في البيت اريد العودة الى القسم. .اشتقت الى تلامذتي الصغار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
55 - ولد الوقت الجمعة 14 غشت 2020 - 17:12
شفت واحد قال لهم سنة بيضاء ، ونسيتي أن أساتذة القطاع الخاص ، كيف سيعيشون ، إذن سيتسولون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
56 - مواطنة الجمعة 14 غشت 2020 - 17:13
شي ناس سبحان الله مستعدين يغامرو بوليداتهم غير باش الاستاذ ما يبقاش جالس و كيتخلص .
الوليدات اللي فالزنقة و فالبحر راه الاباء ديالهم اللي رفعو هاد الحالات حتى ولينا نسمعو الف فالنهار .اما الناس الواعية راه مزال دايرة الحجر الصحي لراسها براسها انا كنخرج بنتي مرة فالاسبوع مع السابعة صباحا تشم الهواء و نرجعها قبل ما يفيق تا حد و الا قنطات كنطلعها للسطح تلعب بوحدها .
باش ما تبقاوش غا داويين حقا الدراري فالزنقة .
انا ماغاديش نصيفطها للمدرسة و انا استاذة غنمشي لخدمتي و بنتي لا و لو كلف الامر سنة بيضاء او رسوب لا يهمني الصحة اولا عااااد نشوفو الدراسة .
فكرو فولادكم اولا اما الاستاذ راه موظف بحال اي موظف نهار يقولو لينا دخلو غندخلو و نديرو الاحتياط الكارتة هي الوليدات الصغار و القسم اللي فيه 40 و المدرس اللي فيها الف واحد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
57 - مغرب الغد الجمعة 14 غشت 2020 - 17:19
لا يجب المغامرة برجال الغذ حتى لو تطلب الأمر تأجيل الدخول المدرسي حتى لا يقع ما وقع بعد العيد و قد أعذر من أنذر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
58 - علي الجمعة 14 غشت 2020 - 17:21
السؤال الذي يجب طرحه اولا : هل هذة المؤسسات الخاصة قادرة على ضمان تعليم عن بعد جيد و في المستوى المطلوب ؟!!!! فإذا كانوا يظننون (المدارس الخاصة ) ان التعليم عن بعد هو WhatsApp و Facebook فهم واهون !!!
انا على يقين ان هذه المدارس لم تستثمر ولو فلسا وادا في هذا الجانب والدليل اجتماعهم الاخير مع رئيس الحكومة و تشديدهم على ضرورة التعليم الحضوري!!!!؟ لانهم واثقون ان التعليم عن بعد بوسائلهم البدائيّة سيوقهم مرة أخرى في مواجهة آباء وأولياء التلاميذ ..وبالتالي الجانب المادي سيكون مطروحا بشدة !!! وهذا ما يحاول اصحاب هذه المدارس تفاديه بشدة وهذه المرة على حساب سلامة وصحة فلذات الايباد !!
فعلا ان لم تستحي فافعل ما شفت...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
59 - مغربية الجمعة 14 غشت 2020 - 17:21
ناصر

لقد اقتطع من رواتبهم ثلاث شهور انت تعيش بجزيرة الوقواق ؟ جل الادارات لم تعمل طيلة الحجر و بعده و من اشتغل اشتغل عن بعد لما لا تطالب الدولة باقتطاع من رواتب هؤلاء ؟المهم انك انسان حاقد لعدم حصولك على شهادة عليا بسبب تهاونك بالدراسة و الان تعاني من وظيفة لا توفر لك لقمة العيش لدلك فطبيعي ان تحس بهدا الغل اتجاه من درس و كد و وصل .اخر شئ بكلامكم هدا تعبرون عن مستواكم المتدني الاقتراح هو للنقابة مادخل الاستاذ و اتمنى لك ان تعيش مشاكل الأستاذ الصحية و المادية لتعرف ما معنى ان تدرس ببلد عقلية مواطنيه مثل عقليتك انشري ياهسبريس لك الشكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
60 - مواطن الجمعة 14 غشت 2020 - 17:22
نظرا للارتفاع المهول لعدد الاصابات بمرض كوفيد19 فانه من العقل و التبصر من وزارة التعليم اجاد حل لبداية السنة الدراسية المقبلة بشكل يضمن استرار الدراسة و ضمان عدم اصابة الثلاميذ و الاطقم التعليمية من اساتدة و اطر الادارة
التعليم عن بعد هو احد هذه الحلول لكن يجب تطويره بشكل لكي يستفيد منه جميع المغاربة على حد سواء
في الحواضر و البوادي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
61 - المقترح الجمعة 14 غشت 2020 - 17:24
في ظل ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروي كورونا و الوفيات يجب اتخاذ احسن حل من الوزارة الوصية على القطاع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
62 - بلادي بلاد الجمعة 14 غشت 2020 - 17:27
انا كاستاذ على عتبة الستين اقترح ان يحال الأساتذة الذين تجاوزوا الستين إلى التقاعد.فهم أكثر عرضة للفيروس لكبر سنهم و ضعف المناعة لديهم.وهدا سيجنب التلاميذ و الأطر الويلات كما سيفتح مجال العمل للشباب!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
63 - ما قل ودل الجمعة 14 غشت 2020 - 17:27
صحة أطفالنا اهم من تعليمهم . يفهمو أولا مقرر السنة الفارطة ونتكلمو على السنة الحالية. تبارك الله كل مجال عندو وزير ونواب والاعضاء...و..... يجبرو الحلول المناسبة مع أوضاع وإمكانية المواطن المغربي .لا مجال لوضع نفس حلول دول اخرى تفوقنا تقدما على جميع المستويات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
64 - أستاذ مادة العصيدة و الزعلوك الجمعة 14 غشت 2020 - 17:29
الحكمة ضالة المؤمن ، لا يهم عمن تأخذ أمور الدنيا إن كان في ذلك فائدة ، المهم ان تكون تلك الحلول مناسبة لشرطك الحضاري و واقعك و إنمكانياتك و استعدادتك المادية و النفسية ....لعل أصحاب مقترح التعليم بالتناوب يغيب عن بالهم أن أساتذة التعليم الثانوي يتعبون كثيرا جراء الغلاف الزمني الاسبوعي المحدد في ست و عشرين ساعة ، فهل ستصبح اثنين وخمسين مثلا تبعا لما جاؤو به ؟!! أنا عن نفسي مستعد التدريس بأي صيغة كانت لكن في حدود الغلاف الزمني الذي وقعت عليه في عقد التوظيف مع الوزارة الوصية ...واعتقد أن التعلم في القسم لا يمكن أن يعوض بالتعليم عن بعد ، وأن التعليم عن بعد اكثر ارهاقا و اجهادا إذ يلزمك لإنجاز حصة من ساعتين أن تعد لها في المنزل في ثلاث ساعات والان ومع التعليم عن بعد يجب عليك أن تضيف إليها ساعتين إضافييتن من أجل رقمنة الدرس وتوفيره على شكل مورد ينتفع به ...بمعنى سيتطلب إنجاز درس واحد سبع ساعات من الاستاذ فضلا عن الارهاق المترتب عن استعمال الحاسوب الشخصي ( الالام في العينين والرقبة واطراف الاصابع ...) ناهيك عن أن الوزارة ليس لديها خطة واضحة لتعميم الاستفادة منه لجميع التلاميذ ...الله يلطف بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
65 - ملاحظ الجمعة 14 غشت 2020 - 17:29
المدن الاقل وباء يحضر فيها التلاميذ مع احترام التدابير الوقائية والمدن التي تشهد ذروة انتشار الوباء يتم اعتماد التعليم عن بعد، ريثما يتم تلقيح أسرة التعليم كافة انذاك يتم حضور الجميع ،وبالنسبة للتقريمات يمكن اعتماد تقويمات الدورة الثانية لأنها ستعرف حضور التلاميذ، أما الجامعات فعلى الجميع الحضور ولكن ضرورة التقيد لارتداء الكمامة واخذ المعقمات ومسافة الأمان، لأن الطلبة كبار وكل شخص مسؤول عن نفسه....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
66 - التريث الجمعة 14 غشت 2020 - 17:30
الحل الأنجع هو التريث و تأجيل الدخول المدرسي إلى أن تتضح الرؤية و انتظار ما ستجود به علينا الأبحاث العلمية من لقاحات ضد مرض كوفيد 19. أما الدخول المدرسي العادي أو التعليم عن بعد أو التمدرس بالتناوب أو ما شابه ذلك قبل إيجاد لقاح فعال، فهو ضرب من المغامرة و مضيعة للزمن المدرسي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
67 - YOUNESS الجمعة 14 غشت 2020 - 17:36
للمواطنة 56....... طريقتك في التعامل مع المرض تظهر أنك تعانين من مشاكل نفسية كالوسواس القهري...بزاف على الإحتياطات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
68 - احمد الجمعة 14 غشت 2020 - 17:40
مازاد في الطين بلة أن بعض المدارس الخصوصية تم الترخيص لها بممارسة التدريس رغم أنها لا تتوفر على فضاءات كي يتمكن التلاميذ من التباعد.
فيما يخص الحالة الراهنة للوباء وتسجيل أزيد من ألف حالة في اليوم. هل من بين هذه الحالات من أعمارهم كأعمار التلاميذ؟
أضن أن فرض لكمامة وأخد الحيطة والحدر في انتظار اللقاح كافيين لمتابعة الدراسة!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
69 - Jilali الجمعة 14 غشت 2020 - 17:40
عدد سكان تركيا يزيد عن 80مليون نسمة تجاوز عدد الاصابات الاف1000عندهم فقرروا تأجيل الموسم الدراسي شهرا إضافيا، المغرب يسجل فوق الألف ووصل عدد الاصابات إلى 1499و مع ذلك النقابة لا زالت تتحدث عن التعليم بالتناوب و 20في القسم ،انه الضحك على الذقون، اين التباعد والكمامات و المعقمات و تجهيز المؤسسة بوسائل النظافة ،؟لا حل لتجاوز الكارثة الا التأجيل و منع التجمعات و اغلاق الشواطئ و المقاهي مهما كلف الأمر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
70 - محمد الجمعة 14 غشت 2020 - 17:40
النقابات التي لا تنقب الا على قوتها وقوت عيالهاومصالحها الشخصية /اخيرا اصبحت النقابات تفهم في كل شىء حتى في الامراض والاوبءة ومهام الطب /تحشرون انوفكم في كل شىء /اظن انه لا فاءدة منكم /خطاياكم تزيد وظلمكم يتفاقم /بدونكم سيكون كل شىء بخير / اتسمعون/
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
71 - صريح الجمعة 14 غشت 2020 - 17:42
يبدو انك حاقد على اسرة التعليم.احترم من علمك كتابة هذه السطور.كيف لي ان اطلب منك ذلك وانت لا تحترم حتى نفسك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
72 - مغربي حر الجمعة 14 غشت 2020 - 17:46
إلى النابغة وجدي،اولا نقول كلا و ليس كلى (توكيد معنوي) إذن فالأجدر بك أن تدرس الإملاء و قواعد اللغة قبل المطالبة بإجراء دراسة لسيكولوجية الأستاذ.....ثم إن الأولى بالدراسة هي سيكولوجية الفاشلين و الحاقدين على من علموهم القراءة والكتابة...وكأن الأستاذ هو من شر الدراسة عن بعد....هذا تدبير احترازي نهجته ااحكومة ولا دخل الأساتذة فيه...لماذا تعلق فشلك الدراسي على الأستاذ.....لا تفك عن ااهذيان و راء شتشة هاتفك...الحند لله أن اا أحد يعتد برأيك التافه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
73 - الى المعلق رقم 44 وجدي الجمعة 14 غشت 2020 - 17:53
يا اخي العن الشيطان دائما تحكم على رجال التعليم بأحكام مستفزة فهم يريدون دراسة الأبناء فقط ولايريدون سنة بيضاء وادا كان إن سبق لأحدهم أن خورك في ترمتك في طفولتك فلا تكن العداء للآخرين .وتقبل رأيي وشكرا انشري ياهسبريس المحترمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
74 - مواطن الجمعة 14 غشت 2020 - 17:53
بالنسبة للسنتين الاولى والثانيه ابتدائي يمكن اعتماد التناوب بتفويج التلاميذ فوج في الصباح وفوج في المساء مع الحرص على تخفيف المقرر الدراسي والاقتصار على المواد الاساسية فقط . سيكون هذا مرهقا للاستاذ ولكنه حل صائب وقد كان معتمدا في الستينات بحيث كان أستاذ القسم التحضيري يشتغل مع فوجين صباحا ومساء بينما يستريح الاطفال نصف يوم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
75 - Nabila الجمعة 14 غشت 2020 - 17:54
السلام عليكم، الدراسة عن بعد أو بالتناوب ليست حلا بتاتا، الكارثة الحقيقية هو ضياع مستقبل فلدات اكبادنا،خصوصا من هم في مستويات حرجة، المرجو إعلان سنة بيضاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
76 - المغربي الجمعة 14 غشت 2020 - 17:57
العديد من أساتذة الثانوي همهم الوحيد هو ألا يقترب أحد من عدد ساعاتهم الأسبوعية المقدسة ، علما أن غالبيتهم لا تكمل 21 ساعة القانونية المنصوص عليها ، لأن غالبيتهم يعمل 14 او 16 ساعة على أبعد تقدير . وستجدهم أول المعارضين لفكرة التناوب .
والعديد ممن يغيرون وضعيتهم الإدارية من أستاذ ابتدائي إلى أستاذ ثانوي يفعل ذالك بهدف التخفيض من ساعات العمل . فنظام ترقيتنا الإدارية مقلوب، كلما صعدت فيه قل عملك وارتفعت اجرتك. منظومة تشجع على الكسل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 76 | عرض: 1 - 76

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.