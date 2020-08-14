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كُتّاب وآراء
نقابة تُحذر من كارثة وبائية في المدارس وتقترحُ التعليم بالتناوب
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى إعداد خطة واضحة للدخول المدرسي المقبل، في ظل استمرار تطور المنحى السلبي للوضعية الوبائية لفيروس "كورونا" في المغرب بتسجيل أزيد من ألف حالة في اليوم على بعد أسبوعين من انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
وأكد المكتب التنفيذي لثاني أكبر مركزية في المغرب أن الحكومة مطالبة بتوضيح رؤية الدخول المدرسي، تستحضر من خلالها صحة وسلامة التلاميذ ونساء ورجال التعليم كأولوية، وتحافظ على الاستمرارية البيداغوجية والحق في التعليم لكافة أبناء وبنات المغاربة على أساس الإنصاف والمساواة.
وأوضح عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه بات مؤكداً أن الدخول المدرسي الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى بضعة أيام، سيكون في ظل وضعية وبائية جد متطورة.
واستغرب القيادي النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عدم حسم وزارة التربية الوطنية لنموذج الموسم الدراسي المقبل على الرغم من اتضاح الوضعية الوبائية اليوم، مشيرا إلى أن المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2020 – 2021 كان يجب أن يكون حاسماً في توضيح صورة الدخول المدرسي.
وأردف الراقي، في تصريحه، أن "الدخول المدرسي، الذي ينطلق بداية الشهر المقبل، سيكون على ايقاع أزيد من ألف إصابة في اليوم، وبالتالي يستحيل ضبط أزيد من 40 تلميذا في القسم أو 1200 تلميذا عندما يخرجون إلى ساحة المدرسة في وقت واحد".
وحذر الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم من مخاطر حقيقية تتربص بالدخول المدرسي المقبل، مقترحاً سيناريو التعليم بالتناوب كحل لحماية الأسرة التعليمية من الوباء وضمان الاستمرارية البيداغوجية.
وشرح الراقي أنه يمكن نهج خيار التعليم بالتناوب داخل المؤسسات التعليمية، من قبيل إذا كان القسم يضم 40 تلميذاً يحضر فقط 20 منهم في الأسبوع على أساس التناوب مع الفوج الثاني المتبقي الذي سيواكب الدروس من المنزل، مع استحضار أولوية الدروس الحضورية.
وأوضح القيادي النقابي أن سيناريو التعليم بالتناوب كان مطروحا على وزارة التربية الوطنية، لكنها لم تدرجه ضمن الخيارات المتاحة، مشددا على أن "هذا الحل يمكن أن يجنب الأسرة التعليمية الكارثة الوبائية"، بتعبيره.
"وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التربية الوطنية إلى حد الآن تتعامل مع الدخول المدرسي كونه غامضا، مع العلم أن الوضعية الوبائية واضحة جدا اليوم وفق الأرقام الرسمية لوزارة الصحة"، يردف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التربية الوطنية أكدت أن المقرر الوزاري الصادر عنها في 6 غشت الجاري، لم يحسم بشكل قاطع في النموذج التربوي الذي سيتم اعتماده في الدخول المدرسي المقبل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (76)
لا مزية في التحليل للأساتذة في بداية الموسم و إلا وجب تكرارها كل يوم كما يمكن أن ينقل الأطفال الفيروس من بيوتهم إلى المدرسة و إن كان ذلك مستبعدا الآن على ما يقول بعض الأطباء
لا يجب التوقف عن العمل و التعامل مع هذا الوباء الذي يظهر أنه سيبقىى بيننا مدة طويلة بحكمة و بدون كثرة خوف
لذلك ان يكون يوما بيوم يظل الحل الافضل وللوزارة الوصية واسع النظر
الشركات توقفوا في 16 مارس والعمال بطالة ولم يستأنفوا عملهم الي اليوم ما هو ردكم يا نقابات الكذوب؟؟؟
و اخطأت خطأ دراماتيكيا لما تسببت في يوم الهروب الكبير ......
و اراها تستعد لارتكاب خطأ آخر تدبر مراحل انجازه في صمت مريب يوم حلول الدخول المدرسي المقبل ....
فهل من عاقل يرشد عقلاء هذا البلد ؟؟؟
بعد كارثة عيد الاضحى ننتظر دخول مدرسي موبوء
ففي الوقت الذي نرى فيه فرض الحجر الصحي على احياء في مدن
نرى الاستعداد لدخول مدرسي غامض الملامح .
انا مع التدريس بالتناوب. اللهم يدرس التلاميذ بهذه الطريقة مع تقليص المقررات او لا يدرسوا.
دقة دقة وكلشي سوف يكون على مايرام. نطلب اجتماعات مكثفة مع المفتشين لتنويرنا وارشادنا خصوصا فيما يتعلق بطريقة التعامل مع تقنيات التدريس عن بعد.
لسنا ممن يريد الراحة كما يدعي البعض. لكننا نريد الخير للتلاميذ. واكبر خير هو محاربة الاكتظاظ حتى نؤدي وظيفتنا على أحسن وجه.
الاكتظاظ يتيح الفرصة للمشاغبين بعرقلة الدرس وتضييع الوقت. ربما التدريس بالتناوب سيكون خيرا للجميع.
والله هو العليم الحكيم.
لا نستحضر الوباء في المقاهي : كولشي مقهوي
لا نستحضر الوباء في الحدائق : الكل يتنزه
يجب وضع الكمامة و الالتحاق بالأقسام
يجب اعتماد التعليم عن البعد(او تأجيل الدخول المدرسي)في المدن الموبوءة
التعليم بالتناوب في القرى القريبة من مناطق الوباء والمدن وشبه الحواضر الامنة
التعليم الحضوري في المناطق الجبلية الامنة
كل هذا سيكون بتنسيق مع وزارة الداخلية(المقدم الباشا القايد... )والصحة والتعليم.مع اغلاق المناطق التي سيظهر فيها الوباء حتى تتم السيطرة عليه
الوليدات اللي فالزنقة و فالبحر راه الاباء ديالهم اللي رفعو هاد الحالات حتى ولينا نسمعو الف فالنهار .اما الناس الواعية راه مزال دايرة الحجر الصحي لراسها براسها انا كنخرج بنتي مرة فالاسبوع مع السابعة صباحا تشم الهواء و نرجعها قبل ما يفيق تا حد و الا قنطات كنطلعها للسطح تلعب بوحدها .
باش ما تبقاوش غا داويين حقا الدراري فالزنقة .
انا ماغاديش نصيفطها للمدرسة و انا استاذة غنمشي لخدمتي و بنتي لا و لو كلف الامر سنة بيضاء او رسوب لا يهمني الصحة اولا عااااد نشوفو الدراسة .
فكرو فولادكم اولا اما الاستاذ راه موظف بحال اي موظف نهار يقولو لينا دخلو غندخلو و نديرو الاحتياط الكارتة هي الوليدات الصغار و القسم اللي فيه 40 و المدرس اللي فيها الف واحد .
انا على يقين ان هذه المدارس لم تستثمر ولو فلسا وادا في هذا الجانب والدليل اجتماعهم الاخير مع رئيس الحكومة و تشديدهم على ضرورة التعليم الحضوري!!!!؟ لانهم واثقون ان التعليم عن بعد بوسائلهم البدائيّة سيوقهم مرة أخرى في مواجهة آباء وأولياء التلاميذ ..وبالتالي الجانب المادي سيكون مطروحا بشدة !!! وهذا ما يحاول اصحاب هذه المدارس تفاديه بشدة وهذه المرة على حساب سلامة وصحة فلذات الايباد !!
فعلا ان لم تستحي فافعل ما شفت...
لقد اقتطع من رواتبهم ثلاث شهور انت تعيش بجزيرة الوقواق ؟ جل الادارات لم تعمل طيلة الحجر و بعده و من اشتغل اشتغل عن بعد لما لا تطالب الدولة باقتطاع من رواتب هؤلاء ؟المهم انك انسان حاقد لعدم حصولك على شهادة عليا بسبب تهاونك بالدراسة و الان تعاني من وظيفة لا توفر لك لقمة العيش لدلك فطبيعي ان تحس بهدا الغل اتجاه من درس و كد و وصل .اخر شئ بكلامكم هدا تعبرون عن مستواكم المتدني الاقتراح هو للنقابة مادخل الاستاذ و اتمنى لك ان تعيش مشاكل الأستاذ الصحية و المادية لتعرف ما معنى ان تدرس ببلد عقلية مواطنيه مثل عقليتك انشري ياهسبريس لك الشكر
التعليم عن بعد هو احد هذه الحلول لكن يجب تطويره بشكل لكي يستفيد منه جميع المغاربة على حد سواء
في الحواضر و البوادي
فيما يخص الحالة الراهنة للوباء وتسجيل أزيد من ألف حالة في اليوم. هل من بين هذه الحالات من أعمارهم كأعمار التلاميذ؟
أضن أن فرض لكمامة وأخد الحيطة والحدر في انتظار اللقاح كافيين لمتابعة الدراسة!!
والعديد ممن يغيرون وضعيتهم الإدارية من أستاذ ابتدائي إلى أستاذ ثانوي يفعل ذالك بهدف التخفيض من ساعات العمل . فنظام ترقيتنا الإدارية مقلوب، كلما صعدت فيه قل عملك وارتفعت اجرتك. منظومة تشجع على الكسل .