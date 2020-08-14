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الرئيسية | مجتمع | طلبة الأقسام التحضيرية يلتمسون تدخل أمزازي

طلبة الأقسام التحضيرية يلتمسون تدخل أمزازي

طلبة الأقسام التحضيرية يلتمسون تدخل أمزازي
هسبريس من الرباط
الجمعة 14 غشت 2020 - 13:35

مازال طلبة الأقسام التحضيرية شعبة الاقتصاد المسجلين بالمراكز العمومية الأحد عشر الموزعة على مختلف المدن المغربية، بالإضافة إلى الطلبة المسجلين بالمؤسسات الخاصة للأقسام التحضيرية، الذين لم تدرج أسماؤهم في اللائحة الرسمية ولائحة الانتظار لنتائج مباراة ولوج المدارس الوطنية للتجارة والتسيير برسم السنة الأكاديمية الحالية، التي أشرفت عليها هذه السنة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، (مازالوا) يخوضون احتجاجات متواصلة للمطالبة بإدراج كافة أسماء الطلبة والطالبات في لائحة الانتظار.

وفي ملتمس موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، شدد الطلبة على أن مجموعة مهمة من الطلبة والطالبات المدرجة أسماؤهم في اللائحة الرسمية سيغادرون بسبب قبولهم في المدارس والجامعات الفرنسية أو بسبب نجاحهم في مباراة ولوج المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.

وقال الطلبة الغاضبون: بـ"معادلة حسابية بسيطة سيدي الوزير، إذا ما تم انسحاب 182 طالبا وطالبة من اللائحة الرسمية، وهو عدد المقاعد الذي سيتم انتقاؤه من طرف المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات خلال السنة الاكاديمية المقبلة، بالإضافة إلى أزيد من 122 طالبا وطالبة الذين سيلتحقون بالمدارس والجامعات الفرنسية، سنحصل على حوالي 322 مقعدا شاغرا، بينما لائحة الانتظار المعلن عنها لا تضم سوى 18 اسما، هذا إذا أضفنا الوعود السابقة من طرف وزارتكم بإضافة 20 مقعدا بكل مدرسة من المدارس الوطنية للتجارة والتسيير، سنحصل على عدد من المقاعد يكفي لاحتضان كافة طلبة وطالبات الأقسام التحضيرية شعبة الاقتصاد الذين اجتازوا مباراة ولوج المدارس الوطنية للتجارة والتسيير خلال هذه السنة".

وأضافوا: "إننا لنرفع لكم هذا الملتمس وكلنا ثقة في تفهمكم لوضعنا كطلبة متميزين في مسارنا الدراسي منذ الابتدائي، بالإضافة إلى المجهودات الكبيرة المبذولة من طرفنا طيلة السنتين اللتين قضيناهما بالأقسام التحضيرية، ناهيك عن المصاريف المادية المهمة التي صرفت علينا، سواء من طرف أولياء أمورنا أو من طرف وزارتكم كميزانية مخصصة لتسيير شعب الأقسام التحضيرية".

وطالب المحتجون سعيد أمزازي، بصفته المسؤول الأول على القطاع، بإعطاء تعليماته للجنة المشرفة على مباراة ولوج المدارس الوطنية للتجارة والتسيير لتمكين كافة الطلبة والطالبات الذين لم تدرج أسماؤهم باللائحة الرسمية للاستفادة من لائحة الانتظار حسب درجة الاستحقاق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سنة 3 ENCG/ISCAE؟! الجمعة 14 غشت 2020 - 14:29
حسب علمي فإن خريجي الأقسام التحضيرية سواء منها العمومية أو الخاصة لهم الحق في الترشيح لمتابعة دراستهم في السنة الثالثة في (ENCG/ISCAE...) وذلك وفق كوطا معينة مسبقا، وبالتالي أرى أن المقال لم يشير إلى هذه الوضعية
وكأننا الموضوع يعطي انطباعا على أنه يتحدث عن مترشحين للتسجيل برسم السنة الأولى في هذه المدارس حسب ظني!!
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5
2 - وطني الجمعة 14 غشت 2020 - 14:51
مؤلم ،أسلوب يؤلم ويبكى هدا الدي يناجون به هؤلاء الطلبة لحقوقهم المشروعة وكأنهم يطلبون شفقة او ورحمة من السيد الوزير،نحن نعرف انشغالاته وعبء المسؤولية ولكن هدا لا يبرر هجره لمثل هذه المحطات التى تشكل منعطف حاسم في تحديد مسار أبناءنا،الدي اصبح مجهولا. فهناك حاشية تشتغل بجانبكم لا بأس أن تذكركم. (أضف نتائج السنة الثانية من BTS) التى أصبحت هي الأخرى في أرشيف النسيان.
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4
3 - OKok الجمعة 14 غشت 2020 - 14:55
ils veulent intégrer des écoles sup par la force c est la vrai fouda ! il y a aussi les universités marocaine franchement on a marre de ces enfants gâtés
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-11
4 - kamal الجمعة 14 غشت 2020 - 15:36
تلتمسون من الوزارة أن تتدخل لحل مشاكلكم. فأين هي الوزارة الآن؟ هم في عطلة يستمعون والشعب تائه ومحاصر ومنهم من هم بدون مورد رزق. فالوزير تجده الآن يتصل فقط بالواتساب لإعطاء كتابه أوامر لإصدار مذكرات ومراسلات تغرد خارج السرب لتبين أنها تشتغل. فشهر شتنبر سيكون مليء بالمفاجئات.
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5
5 - farissrabia الجمعة 14 غشت 2020 - 15:43
واش ضروري التلاميذ يطعنوا ويكون روطار فكلشي والمسالة متعلقة بمصير مستقبلهم والمسؤولين عن التعليم ماهماش فهاد العالم ...الله يخليكم شوية دالمسؤولية
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6
6 - ام إحسان الجمعة 14 غشت 2020 - 15:45
فعلا يستحقون أن تقوم الوزارة بهذه الخطوة لأنه ليس سهلا الدراسة سنتين في الأقسام التحضيرية بما فيها من ظغط نفسي ومادي ثم تأتي الصدمة التي أبقت الطلبة ووالديهم مصدومين خصوصا أن النتائج تم الإعلان عليها ليلة عيد الأضحى فاي عيد مر به الطلبة وعائلاتهم. نتمنى من الوزارة أن تعير اهتمامها لهذه الفئة خصوصا أنها قلصت من عدد المدارس ولم تترك لهم سوى encg وescae هذه الأخيرة التي لم تقبل سوى 183 منهم طلبة الأقسام التحضيرية وطلبة encg السنة التانية وطلبة كلية الاقتصاد مما يقلص حظوظ طلبة الأقسام التحضيرية.
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3
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