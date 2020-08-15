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الرئيسية | مجتمع | نقابة مغربية تنادي بـ"خطة إنعاش اجتماعي" أمام تداعيات الوباء

نقابة مغربية تنادي بـ"خطة إنعاش اجتماعي" أمام تداعيات الوباء

نقابة مغربية تنادي بـ"خطة إنعاش اجتماعي" أمام تداعيات الوباء
هسبريس - مصطفى شاكري
السبت 15 غشت 2020 - 05:55

تعيش الشغيلة المغربية وضعاً اجتماعيا متأزماً في "زمن كورونا"، بفعل الركود الاقتصادي الذي تشهده المملكة منذ إقرار حالة "الطوارئ الصحية"، ما جعل المهنيين يعيشون وضعية هشاشة طوال الأشهر المنصرمة، في ظل غياب بدائل اجتماعية دائمة.

وأمام ارتفاع معدلات البطالة في المجتمع، نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية للشغيلة، نتيجة الارتباك الحكومي في تدبير الطارئ الصحي العالمي، الأمر الذي أثر سلباً على التماسك المجتمعي.

وسجلت المركزية العمالية "تزايد كل أشكال الهشاشة، مقابل الإفراط في توظيف قانون الطوارئ، والعودة القوية للهاجس الأمني، والتضييق على الحقوق والحريات"، مؤكدة أن الوضع القائم "يهدد الاستقرار الاجتماعي"، داعية الفاعل التنفيذي إلى الانكباب على معالجة الآثار الاجتماعية للوباء.

كما طالب المصدر عينه بـ "الإشراك الفعلي للحركة النقابية، عبر الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف حول كل القوانين والقضايا الاجتماعية، وخطط إنعاش الاقتصاد الوطني، وسبل الحفاظ على مناصب الشغل، ومشاريع إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، ومستقبل الحماية الاجتماعية".

وفي هذا السياق، قال عبد القادر العمري، قيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الوضع الوبائي الراهن مقلق للغاية، ما يتجسد في الخط التصاعدي للأرقام؛ سواء تعلق الأمر بأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد أم حالات الوفيات".

وأضاف العمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هناك ارتباكاً حكوميا في تدبير التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للوباء، حيث لا تتوفر الحكومة على خطة واضحة ذات أفق محدد، متعلقة بمعالجة الإشكالات الاجتماعية المترتبة عن تفشي الفيروس".

وأوضح القيادي النقابي أن "البطالة ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، وزاد معدل الهشاشة الاجتماعية في ظل غياب بدائل حكومية واضحة المعالم بشأن المرحلة المقبلة"، مستدركا بأن "الفاعل التنفيذي اقتصر في تصوره للوباء على الأشهر الثلاثة التي تلت إعلان حالة الطوارئ، وهو ما يفسر الارتباك السائد في المرحلة الحالية".

ولفت المتحدث إلى أن "الحكومة صارت محكومة بالهاجس الأمني في تدبيرها لتداعيات الوباء، حيث نشهد تضييقا متواليا على الحقوق والحريات العامة في البلاد"، خاتما بالدعوة إلى "إشراك الحركة النقابية في تدبير التداعيات الاجتماعية للوباء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عبدالمجيد السبت 15 غشت 2020 - 06:35
النقابة ما قالت عيب اشركوها معكم في قراراتكم وحتى تكون المسؤولية جماعية في كل حال من الاحوال وهذا هو عين العقل الكل ينعت الحكومة بقراراتها المتسرعة والغير مواتية للمكان والزمان فإن هي تفضلت واقحمت معها النقابات فسيكون كل طرف أدلى بدلوه في هذه الجايحة.
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2 - مول الشجرة د الخروب السبت 15 غشت 2020 - 07:02
يجب على الجميع التعاون من أجل القضاء على الهشاشة الاجتماعية لأننا في بلد فلاحي سياحي . على الشباب التدرب على اللغات و الاعلاميات لتطوير مستواهم في ميادينهم وان يتدرب الجميع على الثقافة و جلب المعلومة الصحيحة لننتقل الى مجتمع التكنولوجيا. والابتعاد عن المخدرات و النميمة. لأننا في زمن تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و الإلكترونيك .كل ميدان يتطور باعتماد تكنولوجيا المعلوميات .
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3 - مدير تربوي السبت 15 غشت 2020 - 07:44
ما دخلت النقابات قطاعا إلا أفسدته ! نقابات غير مواطنة، في التعليم ساندت المتعاقدين ظلما ليتركوا أبناء الشعب لمدة شهور وشهور ويرابطوا في الساحات وامام البرلمان ورفعت النفايات شعارا ظالما (فُرِض عليهم التعاقد) كذبا وزورا ضدّأ في أبناء الشعب . رغم مستواهم الضعيف حذار من هذه الكائنات !!
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4 - ملاحظ السبت 15 غشت 2020 - 10:24
لا خير في نقابات يسيرها عجزة ،أينما حلّت النقابات إلا وحل الخراب، ناصرت المتعاقدين المخلين بالعقود والمضربين على الدوام ذوي المستوى الضعيف على حساب التلاميذ أبناء الشعب .على الحكومة تنزيل قانوني الإضراب والنقابات والتكثيف من الاقتطاعات للحد من العبث.
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5 - فاطمة الزهراء السبت 15 غشت 2020 - 10:59
من وجهة نظري ان اخر هم الحكومة حاليا هي المواطن، لماذا؟
لأن معظمهم سيوفر جهده و طاقتهه للانتخابات 2021،بمعنى اي تغير اي برنامج لن يكشف عنه الا بداية مطلع السنة المقبلة ليتم الترويج له في الانتخابات و لكي يشعر المواطن ان مطالبه قد تم تحقيقها.... و سيعاد السيناريو القديم و لن يتغير المغرب و ستظل المطالب هي المطالب و و و
و هذا عيبنا توارتناه عبر الاجيال "المغربي يشكو و ينتقذ لكن لا يحلل و يبني'' لا اعمم لكن اكثر.
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6 - مغربي السبت 15 غشت 2020 - 11:15
احذروا النقابات ودورها ،انظروا ماذا فعلت في التعليم بترجيحها كفة المعلمين المتعاقدين ضد المتعلمين ،انتصرت لفوضى واعتداء من فُرِضوا على التعليم وتنكروا للعقد المكتوب رغم مستواهم المخجل أمام التلاميذ .حذار من نقابات همها التبطيق .
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