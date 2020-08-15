24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1106:4613:3717:1420:1921:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حملة شعبية في إيران تناهض شنق المتظاهرين (5.00)

  2. المغرب يتصدّر شمال إفريقيا والشرق الأوسط في صناعة السيارات (5.00)

  3. ملجأ الكلاب الضالة (5.00)

  4. ارتفاع الحالات الحرجة لكورونا يعقد مهام أطباء الإنعاش بالمغرب (5.00)

  5. رعاية الأمهات العازبات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | "أهوالٌ" في مستشفيات "كورونا".. حشيشٌ وجرذان وغيابٌ للأطّباء

"أهوالٌ" في مستشفيات "كورونا".. حشيشٌ وجرذان وغيابٌ للأطّباء

"أهوالٌ" في مستشفيات "كورونا".. حشيشٌ وجرذان وغيابٌ للأطّباء
هسبريس من الرباط
السبت 15 غشت 2020 - 07:00

تتوالى نداءاتُ "الاستغاثة" من مواطنين مغاربة مصابين بـ"كوفيد-19" من داخلِ غُرفِ "العلاجِ" التي تحوّلت إلى ما يشبهُ "زنازين" لا تتوفّر فيها أبسط شُروط "الحياة"، حيث يُعاني المرضى من غيابٍ تامّ للأطباء والأدوية، كما أصبحت هذه "المراكز" الاستشفائية الخاصّة بالمصابين بكورونا تُشكّل "مأوى" للصّراصير والجرذان.

يحكي أحد المرضى بـ"كوفيد-19" كانَ يرقد في مستشفى سيدي يحيى الميداني أنّ "رحلة العذاب" قد بدأت مباشرة بعد تشخيصِ إصابتهِ بفيروس كورونا، ونقله إلى مستشفى سيدي يحيى الميداني، موردا أنّه "لا يوجد طبيب يتابعُ حالات المرضى الذين تركوا لحالهم دون أيّ متابعة طبّية".

وفي وقتٍ سابقٍ، نقلت التجانية فرتات، المديرة السابقة لأكاديمية التربية الوطنية والتكوين بالرباط، شهادات صادمة حول معاناتها بسبب إصابتها بفيروس "كورونا"، وقالت بعدما تمّ نقلها إلى مستشفى سيدي يحيى: "عند مدخل المشفى، يوجد العديد من الأشخاص يتحدثون إلى مسؤول ويخبروه أن لا علاج بالداخل، وأن كل ما يفعلونه هو النوم والأكل".

وأضافت فرتات في شهادتها: "داخل المستشفى أدركتُ بسرعة أن النّاس يأكلون وينامون فقط. لا توجد متابعة طبية مثل مراقبة درجة الحرارة أو ضغط الدم. لا شيء".

وقال أحد مرضى "كوفيد-19": "بعد إجراء اختبار فيروس كورونا لزوجتي، الذي تحدّد ثمنه في 800 درهم، جاءت نتيجة الفحص إيجابية. في ذلك الوقت، جاء المقدّم والقائد، ونُقلت إلى مستشفى مولاي عبد الله في سلا في غرفة عادية بدون عناية مركزة، وتفاقمتْ حالتها، وفي اليوم التالي وُضعت في العناية المركزة، لأنها لم تعد قادرة على التنفس".

وأضافَ المتحدّث، في تصريح لجريدة هسبريس فرنسية، قائلا: "لم يتم فحصي في المستشفى العام إلا بعد يوم من دخول زوجتي الحامل، وكان ذلك مجّاناً. وبعد يومين، في 27 يوليوز، تم نقلي إلى مستشفى مولاي عبد الله. تم وضعي في غرفة مع دبلوماسي كاميروني. لقد كانت قذرة للغاية، ومنعنا من مغادرة الردهة، وكان هناك الكثير من الأوساخ. لم يكن هناك طبيب لمدة 6 أيام"، ولم يتلق أيّ علاج.

بعد أيّامٍ قضاها في مستشفى مولاي عبد الله بدون أيّ متابعة طبّية، تقرّر نقله إلى المستشفى الميداني سيدي يحيى الغرب. وعند وصوله في منتصف الليل، يصف المتحدّث "الأجنحة" المخصّصة للمرضى قائلا: "أسوارٌ عالية جدًا كما في السّجون، كثير من الناس. كان المكان ضخمًا، وهناكَ أكثر من 15 شخصًا في كل غرفة. (...) كان الجوُّ حارًا والجرذان والصراصير تتجوّل في الليل".

وأكّد المتحدّث في شهادتهِ لهسبريس أنه "كان هناك حشيش يباع داخلَ المستشفى. لم تظهر على أحد أيّ أعراض، فهناك من كان يلعبُ كرة القدم، وكان آخرون يصرخون، ناهيك عن السرقات في الليل".

وأوضح أن "المستشفى تم تقسيمه إلى قسمين، أحدهما للمدنيين والآخر للجنود". وبحسب قوله، كان لدى الجنود كل ما يحتاجون إليه من أطباء وأدوية، وكانوا يتلقون علاجهم لمدة 6 أيام.

وأورد المتحدّث ذاته: "يقولون إن هناك 24 طبيبا مدنيا و54 جنديا .. هناك طبيب واحد وثلاث ممرضات، لم يأتِ أحد لرؤيتنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (108)

1 - جالي مجلي السبت 15 غشت 2020 - 07:14
هذا هو الواقع المر لبلادنا، ليس الواقع ما تريد أن تسوقه لنا قنوات الإعلام العمومي. الخوت كل واحد يرد بالو ويحضي راسو و عائلتو، الله يحفضنا ويحفظ الجميع من هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
498
2 - فين نعيش السبت 15 غشت 2020 - 07:18
المواطن عند المخزن لا قيمة له والمخزن يكدب على الشعب لا مستشفيات لا علاج لا عادلة لا تنمية لا اقتصاد لا تعليم لا عمل القوي يغتصب الضعيف ان متزوج وعندي اربعة اطفال ليس لي عمل مندو ستة سنوات وافكر دائما بش نخوي المغرب حياة قاسية وفوقها الطلم الاسواد..خمسة اشخاص انتحرو في قريتي مند مارس الماضي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
290
3 - مواطنة السبت 15 غشت 2020 - 07:19
لا حول ولا قوة الا بالله مكاين دواء الانسان وكذلك لا يوجد دواء لمحاربة الجرذان والصراصير...........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
158
4 - جون لوك السبت 15 غشت 2020 - 07:20
نعم إنها المملكة المغربية!! هادا هو العالم الثالث، نساو الدعايات الخاوية والكاذبة ديال المسؤولين والنشرات الإخبارية.. مازال ماشفتو والو.. دابا يبداو يلوحو الناس عند باب المستشفى.. قطاع الصحة في مملكة المغرب قطاع ميت وفاشل، تماما كفشل الدولة.. قبح الله المسؤولين فردا فردا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
400
5 - هولندا السبت 15 غشت 2020 - 07:20
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسابي الله ونعم الوكيل في كل مسؤليين هذا ماكونا نتخوف منه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
127
6 - حيناء السبت 15 غشت 2020 - 07:21
ها علاش قلنا كلم مخاصش بنادم امرض بكورونا في الدول دات الإمكانيات الصحية المتواضعة كان بامكاننا تفادي هده المشاكل لو انطبط الجميع بقواعد السلامة الصحية التلاتة كغن = كمامة+تباعد+ نظافة ولكن بنادم اناني ومستهتر ويريد ان تعطي له الدولة كل شي وهو لايعطيك شياءا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
71
7 - محايد السبت 15 غشت 2020 - 07:27
اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا، و قلة حيلتنا، اللهم أصلح أحوالنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
226
8 - stream السبت 15 غشت 2020 - 07:27
ماذا كنتم تنتظرون!!!!
سبق للدولة أن نبهت أن إمكانيات النظام الصحي في المغرب متواضعة و أنه يجب التزام المنازل و عدم الخروج إلا للضرورة و التباعد و الكمامة و كذكل الأطباء أن بحّ صوتهم في الفايسبوك و اليوتوب جلسو فديوركوم راه ماعندناش القوام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-34
9 - Qarfaoui Genova السبت 15 غشت 2020 - 07:28
عار أن نسمع مثل هذه الأشياء في مغرب القرن الواحد و العشرين و سبب ذلك ليس النقص المادي فحسب بل إنعدام الضمير المهني داخل هده الوزارة : غياب للأطباء و الأوساخ في مكان من الواجب أن يكون أنظف من كل مكان . أين المراقبة أين المحاسبة بل أينك يا وزير الصحة من كل هذا ?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
176
10 - امينة السبت 15 غشت 2020 - 07:39
لمدة ثلاثة أشهر ونحن في كذبة ...أو حلم جميل...لنستيقظ على الابشع.الموجود عادة في مستشفياتنا...أقصى الإهمال....لمدة ثلاثة أشهر و نحن نتبجح بأننا في مستوى التغلب على الجائحة...وبأن تجربتنا الكل في العالم مبهر بها...
أقول بملء فمي اهتموا بأنفسكم ...اتبعوا الاحترازات ...ابتعدوا عن التجمعات...البسوا الكمامة...اهتموا بنظافتكم...حتى يحكم الله...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
171
11 - سفيان السبت 15 غشت 2020 - 07:39
سبحان الله نفس الاشخاص الذين ينادون بمناعة القطيع او التعايش مع هذا الفيروس اللعين عندما يجدون انفسهم مهملين في هذه المستشفيات او ذويهم واقاربهم وابائهم يتدمرون علما ان كل الدول التي جربت مناعة القطيع تراجعت لهول ما سجلوه في اعداد الوفايات مثلا السويد كانوا يرجون الوصول الى 60% منيعة من كورونا سجلوا اكثر من 5000 حالة وفاة قبل بلوغ 5 % من السكان التي اكتسبت مناعة لذلك يجب الرجوع الى الحجر ولكن هذه المرة بطريقة جمهورية الصين الصارمة جدا لان الشعب غير واعي بتاتا ولن يعي ولا يريد معرفة الوعي اصلا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-18
12 - شهدان سعيد السبت 15 غشت 2020 - 07:41
هي في الحقيقة لا يوجد دواء لهذا الوباء إنما بعض الأطباء يعطون للمرضي بعض الأدوية وهي غير ناجعة هذا في الدول الأوربية اما في المغرب فقيل ان المرضي يعطي كلوروكين لكن الفرق بيننا وبين الغرب هو العمل فالطبيب والممرض عند هذا الأخير يعمل بجدية واخلاص للوطن والمواطن وفي المغرب ومعظم الدول العربية الطبيب والممرض وأي موظف يأتي الي المستشفي او مقر عمله فقط لقتل وقته والحصول علي اجره في اخر الشهر فلو قارنا عمل كل واحد ستري الفرق الشاسع هذا لايعرفه الا من عمل في المغرب وعمل في الغرب رغم ان اجور المغاربة تغيرت كثيرا لكن العمل هوهو الغش في كل شيء اللهم اهدي الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
126
13 - محمد السبت 15 غشت 2020 - 07:46
الم تقرأ هدا ياوزير الصحة ؟الا تهمك صحة المواطنين ؟هل ضميرك مرتاح ؟افعل شيئا او قدم استقالتك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
93
14 - متحسر السبت 15 غشت 2020 - 07:46
نشكرك يا هسبريس على فضح المستور ليعي المعتوه أن الوقاية خير من العلاج... نسأل الله أن يصلح حالنا خيرا مما كان عليه وأن يعجل بشفاء المرضى...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
72
15 - مغتربة السبت 15 غشت 2020 - 07:48
ايوا فين سيد وزير الصحة يعطينا شي تعليق على هاد الخبار
و في هو هذاك التطبيل ديال القنوات العمومية الي تقول المغرب عمل استراتيجية و انتصار على كورونا
الدعوة لله ليكم خرجتوا على الناس فقرتوهم و هبلتوهم الي شاف صطافيتات و الدبابات يقول يا لطيف اش كاين الله ياخد فيكم الحق
حلو الحدود خلو الناس ترزق الله راه قتلتوهم غير بسدان و شي فايدة ما كايناش لا خدمة لا صحة ولا علاج بنادم اصبح ينتاحر على ابسط الأسباب
الله ياخد فيكم الحق كل الدول متاعيشة مع الفيروس و حالة الحدود و خدامة الا المغرب كل شوية سد و حل قرارات صبيانية غير مسؤولة تقول عليه حانوت ماشي دولة
الله ينتقم منكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
64
16 - Sol y sombra السبت 15 غشت 2020 - 07:48
لك الله يا وطني .حسبنا الله و نعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
17 - متتبع السبت 15 غشت 2020 - 07:53
الحل هو جعل كل المستشفيات العمومية بكل اطقمها تحت إشراف القوات المسلحة الملكية .
الإعتماد على الاطقم المدنية التي ترفض العمل في المناطق النائية والتي تهفو للعمل في المصحات والعيادات الخاصة بدون حسيب ولا رقيب مضيعة للوقت والمال...
ارتفاع عدد الموتى من هذا الفيروس من بين أسبابه ماذكر في المقال من استهتار ومن وضعية مزرية ومن غياب الانضباط ...
فعوض تكوين أطباء مدنيين على حساب دافعي الضرائب يجب الاهتمام بالطب العسكري المنضبط والذي ابان على قدرته على العمل الرائع في كل الظروف. فتحية اجلال لاطقم القوات المسلحة الملكية الباسلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
18 - مهاجر السبت 15 غشت 2020 - 07:56
هاذا واقع منضماتنا الصحية للاسف ماذا تنتظرون من المفسدين وعديمي الضمير كل شيء يسرقونه ولو على صحة المواطن لانه ليس هناك حسيب ولا رقيب لو كنا في بلاد الديموقراطية لكانت الامور احسن الكلام كثير ودون جدوى احسن قول هو حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
19 - سيمو السبت 15 غشت 2020 - 07:58
هذه الاشياء كانت منتظرة . المواطنين يتحملون ايضا المسؤولية هم يعرفون ان مستشفياتنا هزيلة ومهترئة وتنعدم فيها ادنى شروط السلامة . كان عليهم الاحتياط والاستماع لنصائح الاطباء والخبراء عبر وسائل الاعلام بان الدولة لا يمكن لها ان تعالج الجميع في ظروف امنة اذا استمرت الحالات في الارتفاع وكانوا يطالبون المواطنون فقط بوضع الكمامة في مكانها اي فوق الانف والفم وايضا التباعد الاجتماعي وتعقيم اليد بالمعقم او بغسلها جيدا وبالتخلي عن التجمعات التي فقط من اجل قتل الوقت والنميمة . اشياء لم يحترمها العديد من المواطنين . هناك ايضا مسؤولية الدولة في عدم الغاء عيد الاضحى وارتباك بعض الشيء وعدم الحسم في اشياء توجب الصرامة والحزم . وايضا هنا مربط الفرس هو ان في حين لا توجد مستوصفات لائقة ومستشفيات في مدننا نجد
في بعض المدن حاليا واثناء الحجر الصحي تشييد لاعداد من المساجد الجديدة والمزخرفة بشكل جيد وباهض الثمن . لا افهم لم تشييد هذا الكم من المساجد علما ان غالبيتها الان مقفلة وبدون فائدة والبلد محتاج الى ادوية ومستشفيات ومدارس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
20 - الحقيقة والحقيبة !! السبت 15 غشت 2020 - 08:00
كنا نسمع مثل هذه أﻻحداث المرعبة تقع في مصر الشقيقة !! مستشفيات وسخة بﻻ اطباء وﻻ ممرضين وﻻ دواء وﻻ اجهزة ....!! فا أصبت بدهول شديد !! كيف يمكن ان يحدث هذا في بلدنا الحبيب !! مساعدات إنسانية ضخمة ترسل إلى عدة بلدان في العالم !! والشعب في أمس الحاجة إليها ؟؟! أين المسؤولون ، اين أﻻحزاب اين المعارضة؟؟ اين الحقوقيون ؟؟ أو عندما المدافعون عن المثلية الجنسية والدعارة واللواط فقط !!! اين صندوق كورونا ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
80
21 - abdo السبت 15 غشت 2020 - 08:02
مغرب اليوم.. لا صحة لا تعليم لا شغل .ثروات البلاد لا تحصى ولا تعد. الحكومة تطبل وتزمر الأحزاب والنقابات والجمعيات تصفق والشعب يرقص والكل يغني على ليلاه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
22 - أنس السبت 15 غشت 2020 - 08:04
نشكركم هسبريس على نقل هذه الأخبار اللتي عادة ما يتم إخفاؤها للتظاهر بأن "العام زين". مع الأسف هذا هو الواقع في وطننا الحبيب أما تلك الكلمات الجميلة و الواقع الوردي فهو موجود فقط في التلفاز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
23 - Le tordu السبت 15 غشت 2020 - 08:05
Le virus ne cherche pas les personnes à contaminer. Il n'a pas de préférences. C'est le Marocain lui même qui cherche le virus dans la rue, le marché... Sans masque, sans hygiène sans distance de sécurité... Puis il vient râler du manque du luxe dans les hôpitaux. Heureusement qu'on s'occupe peu d'eux. Ils ne les méritent pas
C'est toujours la faute aux autres. C'est la faute au gouvernement qui m'a autoriser à fêter l'Aïd aldha. C'est la faute au gouvernement qui m'a permis de voyager entre les villes, qui ne m'a pas puni lorsque je ne respecte pas les règles. On sème ce qu'on cultive.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
24 - رفعت الأقلام وجفت الصحف السبت 15 غشت 2020 - 08:08
ألهذا تجتهد دولتنا في إحصاء المخالطين واعتقالهم والرفع من التحليلات؟
شكرا جزيلا لمسؤولينا الحاليين والسابقين فأنتم تبلون بلاء حسنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
25 - مكناس السبت 15 غشت 2020 - 08:10
كن تبعتي التدابير الاحترازية الي قالت الدولة كن كاع ما مشيتي لهاذ المستشفيات. دول قوية تعاني من نفس المشكل. على الدولة ان تفرض ثمن السرير ليعي المواطن. انتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-61
26 - Amani السبت 15 غشت 2020 - 08:10
هادشي مكيصدمش. هادي هي حالة المستشفيات المغربية و هاد كورونا غي زادت فضحات شنو واقع. السرقة كاينة، سراق الزيت موجووود، المراحيض بلا منهضر، و هادشي ادا كانو. المهم المغاربة عارفين و هادوك التصاور لي كيدوزو فالاعلام غي زواق. كنت صراحة غادي نتصدم كون الشهادات ديال الناس كانو ايجابية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
27 - مغربي السبت 15 غشت 2020 - 08:13
الواقع المر لأجمل بلد في العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
28 - mounir السبت 15 غشت 2020 - 08:15
و الله العظيم و كانكم تتكلمون عن دولة احرقتها الحرب و هؤلاء هم اسرى في سجون حرب. الله يرحمك يا وطني العزيز .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
29 - Laila السبت 15 غشت 2020 - 08:18
سرهم لأطباء عياو أو لكلاخ ديال بنادم مبغاش إيسالي مديرينش الإحتياطات الوقائية هما ممعتارفينش بلي لمرض كين شعب ديالنا مستهتر أو معندوش روح المسؤولية أو مواعينش كي لقاري كي ليمقاريش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
30 - سويسي السبت 15 غشت 2020 - 08:19
على ما يقرب من أربعين سنة كنت مسافرا عبر القطار متوجها إلى طنجة،وأثناء الرحلة تحاورت مع فرنسي كان يدرس في مدينة الرباط.إنى مازلت أتذكر ما قال لي ( إن المغرب بلد رائع و جميل لكن ليس لك الحق أن تسقط مريضا) فكلما سمعت مثل هذا الخبر أتذكر ما قاله الأستاد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
31 - ماليين الريفي السبت 15 غشت 2020 - 08:24
لهذا كنّا نقول لكم الزموا بيوتكم فلربما اسبوعين من الحجر الصحي افضل من كل هذا العذاب.
بعض المغاربة يصرخون في وجهك ان نصحته بوضع الكمامة او احترام مساحة متر ونصف اوعدم الاختلاط وان كورونا ماهي الا مؤامرة على المسلمين لغلق المساجد وان سنة عيد الاضحى واجبة لا يمكن الغاؤها وووووو
وعندما يصابون بكرونا تجدهم يتباكون ويلومون الدولة والمسؤولين على سوء العناية في المستشفيات ...
ويجهلون ان الدولة فرضت الحجر الصحي لانها تعلم ان منظومتها الصحية مهترئة ولا تستطيع ان تعالج الالاف...
هذا ما جنيتم على انفسكم بسخريتكم بكورونا وعدم اخذ الاحتياطات...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
32 - Yassin السبت 15 غشت 2020 - 08:26
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ان لم تكن هناك محاسبة وضمير حي شعبا ومسؤولين بالدرجة الأولى فلن نستيقظ من سباتنا ولن نرقى وننهض بهذه الأمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
33 - Le révolté السبت 15 غشت 2020 - 08:27
Le contraire nous aurait étonné car le maroc n'a jamais pu mettre en place un système de santé digne des pays en voie de développement. Le gouvernement a essayé de capitaliser sur le secteur pendant la période de confinement alors que les hôpitaux étaient vides, on a voulu aussi mettre le maroc en avant garde de la lutte contre le Covid19 en criant haut et fort à travers ses médias les percées du pays dans la fabrication des masques, des aspirateurs et du gel hydroalcoolique qu'il a commencé à offrir aux pays africains. Le problème de notre santé ne réside pas dans le manque des équipements mais dans le manque d'une volonté politique qui consiste à établir un vrai hôpital.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
34 - لا حول ولا قوة الا بالله السبت 15 غشت 2020 - 08:28
لا حول ولا قوة الا بالله
التلفزة شكل والواقع شكل اخر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
35 - saloum السبت 15 غشت 2020 - 08:29
الحمد لله الذي عافانا مما ابثلاهم به واللهم شافي كل مريض وسقيم ربما كلامي لن ينال رضى الكثير ولكن الان لاتلقو اللوم على احد لانها منذ بداية ظهور كورونا نبهونا واصلامانحتاجورلهذازحيث حنا عارفين خروب بلادنا الصحة والتعليم على قد الحال وبالثالي التوعية والارشاد لابد منه سبق وقالو راه حنا ماعندنا لا معداث ولا كفائات كاوروبا والفيروس كينتشر كالهشيم لاننا لم نهتم لا بوضع الكمامات ولا الالتزام بالتباعد وزد وزيد ويلى تهاونا ستزيد الاوضاع سوءا اكثر مما عليه وهذه حقيقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
36 - مواطن2 السبت 15 غشت 2020 - 08:30
ادن الاهمال هو السبب في ارتفاع عدد الوفيات
ولمادا يحملون إلى المستشفيات مادام ليس هناك لا متابعة طبية ولا أدوية فاليتركوهم في منازلهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
37 - المجلي السبت 15 غشت 2020 - 08:32
الخوف المضاعف على المواطن ان يخاف من الاصابة
ومن المستشفي هكدا سينقص انتشار العدوى
لاحول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
38 - مرحبا السبت 15 غشت 2020 - 08:32
شيء متوقع في مستشفيات المملكة الحزينة و هذا ما يفسر ارتفاع عدد الوفيات و القادم اسوء الله يفرجها على جميع المرضى.
أين أنت يا من تمتلك السلطة المطلقة في البلاد شعبك يموت وانت تتجول و تستمتع بالعطلة على الشواطئ الحسيمة حسبنا الله ونعم الوكيل فيك و في من حولك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
39 - Salim السبت 15 غشت 2020 - 08:34
ماذا ننتظر من تهور المواطن المغربي .لقد بدلت الدولة مجهودات جبارة من اجل محاصرة الوباء لانها تعلم الخصاص الكبير الذي يعرفه قطاع الصحة . لقد ضحت بالاقتصاد من اجل محاصرة الوباء . ولكن تبين ان لدينا قوم في هذا الوطن متخلفون يجنون على انفسهم وعلى الاخرين وعلى الوطن
الامر الذي يجعلنا نتساءل هل بعض المواطنين المغاربة اصبحوا متخلفين الى حد ادنى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-25
40 - مواطن السبت 15 غشت 2020 - 08:35
الله تعالى أرسل لنا كورونا كعقاب على سكوتنا وقبولنا ببنية صحية مهترئة كان الفقراء والمواطنين البسطاء يموتون في أبواب المستشفيات وكنا نقبل بذلك لأننا شعب أناني نقول انه لدي المال للمعالجة في مصحات خاصة الدولة لاتتحمل المسؤولية لاننا قبلنا بذلك لو انتفضنا سابقا ضد هذه المنظومة وطالبنا بتحسينها لوجدناها الآن راه المطالبة بالحقوق ماشي عيب والساكت عن الحق شيطان أخرس وراه تحسنت المنظومة الصحية نسبيا مع احتجاجات الريف وجرادة ونضالات نشطاء الفيسبوك لكثير منهم راه في السجن الان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
41 - ايور السبت 15 غشت 2020 - 08:36
مشكلة القطاع الصحي في المغرب ليس غياب الإمكانيات بل غياب القيام عند الشعب والعاملين في القطاع الطبي تصور معي طبيب درس علم الطب وما ادراك ما علم الطب لمدة سنين من العمل الشاق وبعد حصوله على شهادة الطبيب والقسم على مهنته يأتي إلى مكان عمله ويطمع في عجوز او فقير نازل من الجبال من أجل العلاج لكي يعطيه رشوة من أجل التكفل به رغم أن هذا الطبيب أو ممرضة اقسمو أنهم سوف يحترمون مبادئ العمل النبيل،الى حد الآن أن حائر على تصرفات بعض الطاقم الطبي في المغرب بسبب غياب القيام عندهم واسبابه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
42 - رشيد السبت 15 غشت 2020 - 08:38
ماخفي اعظم، لطفك يارب اللهم لا تكلنا على مستشفياتنا فالموت في المنزل اهون، شكرا هيسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
43 - Naturaliat السبت 15 غشت 2020 - 08:41
لهذا يجب أن تحتاط وتلازم الكمامة
على والتباعد والنظافة
الفشوس ديال أيام الحجر الصحي في المستشفيات اننتهى
الان الارقام ارتفعت وممكن هذا يتعذر إيجاد سرير بالمستشفى
والأمر بأيدينا وسهل ..... الوقاية ثم الوقاية ........
والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
44 - احمد السبت 15 غشت 2020 - 08:41
الله غالب كما يُقال. موارد البلد وطاقاته محدودة ... والاقتصاد لن يتحمل الى ما نهاية...
خطاء الحكومة بالبقاء على عيد الاضحى ، والاستهتار بخطورة المرض أوصلوا الوضعية الى من نحن عليه...
هذِه نتاءبج عدم المسؤولية عن المُنتخب، وتفشي الأمية وقلة التربية...
احمد ج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
45 - جليلة السبت 15 غشت 2020 - 08:43
الرجوع الى الاصل ....عادت ريما الى عادتها القديمة ...اين ما قيل لنا انه صرف من اموال صندوق كورونا على الاجهزة الطبية والادوية....اين ثم اين.....ثم الى اين نحن ماضون فب ظل مسيرين سيئين بامتياز...هل عجزت المراة المغربية ان تلد للمغرب رجال نزهاء واكفاء...لان ابناء المغرب المهاجرين في شتى انحاء العالم مشهود لهم بالكفاءة وحسن التدبير ان لم اقل التفوق والتميز والامثلة حدث ولا حرج فاين مكمن الخلل...................
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
46 - عبدالإله السبت 15 غشت 2020 - 08:43
الحكومة تعرف أن بارتفاع الإصابات هذا ما سيحصل في جل المستشفيات و مع ذلك يرفعون الحجر و يقرون العيد. إنهم بالفعل مجرمون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
47 - Said السبت 15 غشت 2020 - 08:44
أين صرفت مداخيل صندوق كورونا و على من صرفت. حشوما حشوما اوو بزاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
48 - اللهم ارزقنا حسن الخاتمة السبت 15 غشت 2020 - 08:46
خليهم التهور ديالهم التجمعات و عدم ارتداء الكمامات و احترام الوقاية الصحية والتباعد والاستهتار بكورونا فين وصلهم خليهم يعيشو مع الصراصير و الجرذان و الثعابين والعقارب لكي لا يعودو لتهورهم و غيهم و يفرون من سماع كورونا في محيطهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
49 - Bekai السبت 15 غشت 2020 - 08:54
السيدة ف وجدة صورت مهزلة ف مستشفى الفرابي ، خرج هذا الأخير ب بيان كيكذب داك شي ، علما أن الكاميرا كتبين كولشي و الشعب كولو شايف هاذ شي بعينيه . باش يعجبوك المسؤولين ديالنا غير بالبيانات الإستنكارية وجههم قاصح .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
50 - ايمداحن الحسن السبت 15 غشت 2020 - 09:00
الطب العسكري يقوم بواجبه .أما الطب المدني فقد قتله النقابيون؟ انتهى الكلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
51 - شرطة المغرب السبت 15 غشت 2020 - 09:02
هذه نتيجة التقاء الوباء مع الغباء.الدولة عيات تقول للبشر كلي دارك.راه هاد شي ماشي اللعب.و بنادم ممسزاقش.الله يرد بينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
52 - كمال السبت 15 غشت 2020 - 09:03
للأسف القلب يحزن والعين تدمع صراحة،مانشاهد في شاشاتنا التلفزية عن نظافة وتجهيزات المستشفيات شيئ والواقع شيئ آخر للأسف، ونشاهد ونسمع من المنابر الإعلامية أنبفضل صندوق كورونا إقتنت وزارة الصحة معدات وأجهزة متطورة لمواجهة الجائحة صراحة مانشاهده من أقوال ولاأفعال شيئ مخزي صراحة للغاية ،لكي الله ياوطني ،لذا أدعو إخواني للأخد الحيطة لأن الوقاية الآن خير علاج ........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
53 - Zaloufi fatima السبت 15 غشت 2020 - 09:05
مستشفى الفرابي بمدينة وجدة .....قسم الولادة......القطط ظخمة تتجول هناك ليل نهار. . ... احد ليالي بعد نوم الام المسكينة ....في صباح الباكر وجدت ان مولودها قد اكله قط ظخم......... الممرضات لا يتحركون الا بثمن .........يغلقون عليهم البيت و ينامون.......من اراد ان يتصدق و يعفو الله عليه......فليدهب هناك.......مناظر من الفقر .....الامهات الفقيرات..... القطط ظخمة تتجول لتفترس الاكل و حديثي الولادة........منظر تقشعر له الابدان والقلوب.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
54 - مغريبة السبت 15 غشت 2020 - 09:09
هذا هو الصبيطار في المغرب كورونا فقط فضحت المفضوح ..خذوا احتياطاتكم ولبسوا الكمامة والتزموا بالنظافة راه الوضع خطير ماعندنا فين نعسوا ولا من يقابلنا .. الله يشافي المرضى ...والصراحة هاد الدكاترة والممرضين راه خدامين في ظروف صعبة لا تجهيزات لا والو .. هم اصلا مراض ومعصبين والابتسامة مكطلعش لهم هم اصلا ماحاملنش راسهم ولا الخدمة ديالهم ..اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
55 - مغربي السبت 15 غشت 2020 - 09:09
يجب على المسؤولين التأكد من هذه الشهادات التي أدلي بها لان الامر خطير و مريب بحيث تشير شهادة إلى التمييز في التعامل الصحي بين المواطن العسكري و المدني. زد على ذلك الحالة المخيفة والمزرية التي يوجد عليها هذا المستشفى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
56 - اية السبت 15 غشت 2020 - 09:12
وهل صدقتم خطاب نجحنا بشهادة الخبراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
57 - بوجمعة السبت 15 غشت 2020 - 09:13
الى صاحب التعليق رقم 40 المواطن كورونا يعاني منها كل سكان الكرة الارضية وليس لنا نحن المغاربة كما تقول في تعليقك. كنا نعلم جيدا أن إمكانات المغرب الصحية ضعيفة ومحدودة مند البداية وهدا كان مصرح به رسميا وكان المطلوب منا احترام شروط السلامة وقد قامت كل وسائل الإعلام ووزارة الصحة بالواجب لكننا نحن تهاونا وتراخينا ووقعنا في الخطأ الكبير وعلينا أن نراجع سلوكنا ولا نستمع للمخرفين ونفس الخطأ وقعت فيه دول أخرى .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
58 - يوسوف من طنجة السبت 15 غشت 2020 - 09:14
أتمنى من قلبي ان لا يدفع القدر مسلما الى أحضان مستشفى لا تجتمع فيه مكونات الكرامة الإنسانية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
59 - مواطنة مغربية السبت 15 غشت 2020 - 09:22
عدد الحالات في تزايد، الذنب على المستهثرين الذين يرفضون الامتثال لشروط السلامة الصحية وما قدر عليهم لا مخزن لا ضمير لان جهلهم فاق كل الحدود، دعيناهم لله يأخذ فيهم الحق. بعض الدول الأوربية رغم تقدمها لم تستطع احتواء الاعداد الكبيرة من الإصابات .
التايوان Taiwan لا حجر صحي لا توقف اقتصاد لا والو ، ولكن شعب واعي مربي وقاري داروالكمامة واحترم التباعد وتمكنو من تخطي الازمة بكل سلام. نحن شعب كيموت على الجوقة.
قبح الله الجهل ولا حول ولا قوة الا بالله. الله يعفو على بلادنا تشوفوها شي نهار بلا جهلة وبلا شفارة لي كيهمهمً جيوبهم قبل بلادهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
60 - حسن الريفي السبت 15 غشت 2020 - 09:24
لا حول ولا قوة الا بالله. مستشفيات ميدانية وادوية لافريقيا و اخرها للبنان. كل هذا جميل ويحسب للمغرب ..... ولكن الصدقة للمقربين اولا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
61 - Kamal السبت 15 غشت 2020 - 09:28
دوليه اسلاميه يسيرها المسلمون والبتالي هذه اشياء طبيعيه .والبتالي ماهي مشكلتكم انتم بالذات ؟
ياك الدول العلمانيه قبيحه ايوا دبا تنعمو بالدوله الاسلاميه او تكمشو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
62 - Ramire السبت 15 غشت 2020 - 09:38
الطبيب الدي يهمل مرسله ولا ياتي في الوقت المحدد للعمل هناك تسيب لا حسيب لا رقيب اغلبية الاطباء لا ياتون في الوقت الغيابات بدون مبرر كاين اطباء لهم أجرة من القطاع العام ويعمل في القطاع الخاص ان هدا القطاع الصحة اعمل ادا قورن بالملايير التى كانت تصرف على المهرجانات التافهة والاهتمام بالتفاعلات اكس وان عوض الاعلام يركز على العلماء والأجراء وتشجيع البحث العلمي نحن اهتمامماتنا الشيخة الترامي والتفاهات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
63 - المواطن المطحون السبت 15 غشت 2020 - 09:39
على الشعب ان يتقبل الصدمة ويعرف حقيقة حجم بلادو المغرب ليس اروبا المنضومة الصحية اصلا متهالكة والمسؤولين ومسيرين هاذه الحكومة وصناع القرار يعيشون في عالم مكدساتهم ومدخراتهم التي جنوها على حساب شعب لا يملك ادنه مقومات الحياة الكريمة من التطبيب والتعليم والشغل والاسكان الى غير ذلك اليوم الشعب تحمل المسؤلية واعرف انك تعيش في دولة لا تملك مقومات الدول الاربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
64 - هاذا هو واقعنا السبت 15 غشت 2020 - 09:49
وضع المستشفيات كارتي كما كنا نعرف ولا شئ تغير مع كورونا... وكلما نسمعه من لحكومة لفاشلة لمحاربة كورونا هو تطويق الاحياء وحجر وتعطيل الاقتصاد و الان ابقاء المرضى في منازلهم... في حين مليارات صندوق كورونا ومليارات بن شعبون ولقروض لخارجية تختفي بدون تاثير على الهيكلة الصحية للمغرب...
فلا تتسائلوا ان زادت اعداد الاصابات والموتى، فالمشكل ليس في الفيروس!!
شكرا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
65 - مواطن حر السبت 15 غشت 2020 - 09:53
لا حول ولا قوة الا بالله ، قلوبنا وضماءرنا معكم. مادا عساني أن اقول؟ مشكلة المغرب ليست في المؤسسات لكن في عقلية المغاربة. ناس أنانيين منافقين كدابين إلا من رحم ربي.انا مغربي وأريد أن أكون صريحا مع نفسي أولا وأقول الصراحة. يجب أن نبدأ بإصلاح انفسنا اولا وإدا نجحنا في إصلاح القاعدة سنبني مجتمعا صالحا وسنفرض على الفاسدين اصلاح أنفسهم. الله المعين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
66 - rida boukria السبت 15 غشت 2020 - 09:55
هادي هي النتيجة د ثمانين الف مسجد...يعني تمانين الف فقيه...كانو اينفعو اوكان كانو ممرضين او اطباء....للاسف... فالمغرب الدين اهم من الصحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
67 - هم.......هم السبت 15 غشت 2020 - 10:08
للإشارة فقد بدأ الأطباء و الممرضون بالتباكي منذ ظهور الحالة الأولى في المغرب، و لأن جل الشعب المغربي فضح أمرهم ، فهم سينتقمون من المرضى أشد انتقام ، فكيف و نحن عانينا الويلات في مستشفياتنا في الأيام التي كان السير العادي فيها ، فجل الأطباء و الممرضون و تقني الفحص بالأشعة لهم مواعيد في المصحات الخاصة الخارجية ، فتجدهم عقولهم شارهة و يمتلكون ذرة أخلاق للاستماع لمرضى المستشفيات الحكومية، ببساطة ، فالقطاع الخاص في المغرب دمر المستشفيات العمومية و قتل روح الجدية و الانضباط لدى رجالات الصحة ، نفس السلوك ينهجه رجال التعليم في المؤسسات التعليمية العمومية ، لأن الساعات الإضافية و التهافت على الانخراط في الوداديات السكنية و الجمعيات النفعية الاسترزاقية و النقابات قتلت ضمائر هؤلاء......التصويت سلبا ينتظرني ....لكن الحق الحق ....شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
68 - nawaf السبت 15 غشت 2020 - 10:10
و شهد شاهد من اهلها.
عموم الناس يتحدثون عن هده الكارثة يصفون الوضع بالمأسات وغياب تام للأطقم الطبية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
69 - عبدو ح السبت 15 غشت 2020 - 10:17
كل الشعب منضبط إلا أقلية القليلة والمسؤولية للضمير المهني. للأسف منعدم إلا من رحم ربك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
70 - المشكل الرئيسي السبت 15 غشت 2020 - 10:19
نقولها و نعيدها المشكل الرئيسي هو العنصر البشري الذي يعمل في المستشفيات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
71 - العربي السبت 15 غشت 2020 - 10:19
هذا عقاب جماعي و ليس استشفاء!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
72 - ملااااحظ السبت 15 غشت 2020 - 10:21
كان الكل يطبل لتجربة المغرب في محاربة الجائحة.الكل تكلم وابدع في مدح هذا (الانجاز).انقلب السحر على الساحر .تجاوزنا فرنسا وايطاليا واسبانيا في الحالات المصابة اليومية وحتى الوفيات.حدودنا 20000 الف تحليلة يوميا نكتشف من خلالها معدل 1400 يوميا.معناه الوضع كارثي اكثر مما نتصور والقدم افظع واخطر.شهادات تقول الناس بلا دوى ولا علاج في المستشفيات.الموت يتربص المرضى في أي لحظة.لا تغتروا بافلام علاج كورونا على قنوات التلفزة.الحكومة في عطلة والكل مخيم مع راسو وبوزبال يموت بكرونا افضل.الاف الحالات تسجل ولا حركة ولا اجراء ولا تصحيح للوضع .الكل ضرب الطم وتوزيع الكعكات فيما بينهم.لك الله ياطني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
73 - hamidou السبت 15 غشت 2020 - 10:21
قولوها لهادوك الاطباء والفرامليا اللي مدابزين على البريمات مركتو دابا ولا حشمتو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
74 - يوسف السبت 15 غشت 2020 - 10:23
هادوك المساعدات اللي مشاو لبنان مامحتاجينهومش حنا زعما؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
75 - المزيد من الحذر السبت 15 غشت 2020 - 10:26
ياربي تحفظنا ما توصلنا للمستشفيات و نلقاو راسنا بين يدين شي حد عديم الضمير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
76 - فضولي السبت 15 غشت 2020 - 10:28
في ظل كل هذه الكوارث التي فضحها كورونا الدولة تفكر في جعل التصويت اجباري. ها نتوما المغاربة سيرو تصوتو لمصاصي الدماء المجرمين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
77 - ساخط السبت 15 غشت 2020 - 10:28
مرحبا بكم في أجمل بلد في العالم، دولة الحق و القانون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
78 - غريب فالمغرب السبت 15 غشت 2020 - 10:29
انتظروا الاسوا مع هذه المحكومة لا نظام لاتخطيط الارتجالية تسود كل القطاعات اما عن الصحة فججل المستشفيات المغربية لا تحمل الا الاسم لك الله ياوطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
79 - السلام السبت 15 غشت 2020 - 10:30
الشعب المغربي يموت ببطء ويعاني في اسطبلات الصحة. المواطن المغربي لا قيمة له. بدليل ان المهاجرين السريين الافارقة او المستعمرون الجدد قدموا الى مدينة العيون مصابين بكورونا ومع ذالك تم اقتيادهم الى المستشفى وتم التكفل بهم وعلاجهم وتغديتهم وعند شفاءهم تم تقديم هدايا لهم عرفانا وتقديرا لاجتياحنا باعداد كثيرة وبكورونا افريقية الهوى. من يشجع التغيير العرقي للبلد؟ نترك المغربي لقدره ونعالج المهاجر السري؟ نخشى من اليوم الذي سيصبح الزاما علا المغربي التكفل بافريقي وتزويجه. سكوتنا سيكون له ما بعده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
80 - سيمو السبت 15 غشت 2020 - 10:33
الحقيقة المرة هي ان المغرب من الدول المتخلفة في القطاع الصحي العمومي . ناهيك عن قلة الاطر وقلة عمال النظافة. ... أظن ان المستشفى الميداني المغربي ببيروت احسن من جل المستشفيات المغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
81 - حسبنا الله ونعم الوكيل السبت 15 غشت 2020 - 10:34
و الاطقم الطبية تطالب بالمكافئات.....على ماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
82 - مرتن بري دو كيس السبت 15 غشت 2020 - 10:37
نتسابق لنكونوا في اول الركب لمانحين الإعانات الإنسانية لكل دولة في العالم أصابها مكروه.. ونترك المغرب الذي هو بلادنا وليس لنا غيره..في ظل تفاقم الوباء وتفشي المرض بين المغاربة حتى ولو كان لهم نسبة كبيرة من المسؤولية...نرى ونسمع ما يسري في مستشفياتنا من إخلال في المسؤولية.وعدم المبالات بالمرضى..قلة الدواء قلة الأطباء والممرضين اوساخ وقاذورات جرذان وصراصير...وكل ما ه يشمءز له القلب ..وترانا نعين دولا منكوبة بملايين الدراهم من أدوية واطقم طبية وكل ما نحتاج إليه في بلادنا في هذا الوقت...نعم لمساعدة الغير ولكن " اكرمكم اكرمكم لعياله." والصدقة للمقربين....ونصدق لما تكون لنا الكفاية لأبناء دولتنا ..المغاربة إخواننا أولى بكل الإعانات في هذه الظروف....اللهم ارزقنا الصبر في مغرب طغى فيه الفقر والجهل والمحسوبية .وعدم مبالات الدولة بما يصير في المغرب.وتركه للمجهول...بينما الحكومة و أعضاءها تتمتع باجور بالغة الأهمية وكل الامتيازات حتى في العلاج..ترى المغربي الفقير يإن تحت وطأة القوانين الجائرة في حقه وتهميشه والزيادة في فقره.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
83 - جلال السبت 15 غشت 2020 - 10:42
وهذا يعني أن كل ما نشاهده في القنوات الفضائية ليس إلا مكياج برشة ماء واحدة يزول ويضهر الوجه الحقيقي. لاحول ولا قوة الا بالله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
84 - safirbleu السبت 15 غشت 2020 - 10:43
posez vous la question ; pourquoi la fête du mouton n a pas été supprimée cette année ? le Maroc avait pris de très bonnes décision au début de l épidémie ; ce qui avait surpris le monde entier ; puis la fête du mouton a tout changée ; attendez vous a payer très cher les conséquence ; vous étés juste au début ; maintenant , a votre tour de devenir les moutons du sacrifice .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
85 - مسلم السبت 15 غشت 2020 - 10:44
الحمد لله انني لم اتزوج....الحمد لله انني لم اتزوج....الحمد لله انني لم اتزوج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
86 - Simonjk السبت 15 غشت 2020 - 10:53
اللهم ارفع عنا الوباء يا رب
اصلا المستشفيات العمومية معروف حالتها و نقص الاطر بها لدى القاصي و الداني منذ مدة،منذ المغادرة ااطوعية
قبل ان تأتي كورونا وتعمق الجراح
ظروف و اليات العمل غير موجودة و التحفيزات منعدمة و الاطر قليلة جدا و الشعب ساكت ناعس نهار اهضر الزفزافي على الوصع الكارثي لي كان عيشوه رمي بالتخوين و الفتنة وووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
87 - الرحمة السبت 15 غشت 2020 - 10:58
هادشي معروف عندنا في المستشفيات بلا كرونا ياربي تلطف الشعب تاهو متهور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
88 - هشام السبت 15 غشت 2020 - 11:07
ناس ليست خائفة من كورونا .أكثر ما تخافه من مستشفيات وأطباء المغرب داخل مفقود إلا من رحمه الله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
89 - سليم السبت 15 غشت 2020 - 11:09
قد تكون تلكم عاقبة التهور والاستهتار. بنادم غير دالع و"يتعنتر" في كل شيء. حتى يحصل بنادم عاد كيغوت. هناك من يحسب عدم لبس الكمامة وخرق الحجر الصحي "إنجازا" على غرار باقي الانجازات كعدم احترام علامات المرور وسرقة الخرفات لأداء السنة...
إمكانيات البلد محدودة وحتى الولايات المتحدة تعيش وضعيات مشابهة. فلتنظر أن يحضروا لك ممرضة أو طبيبا إلى المنزل.
أجمعو ريوسكم الإصلاح يبدأ من النفس وهو لا يباع ولايشترى ولا يمنح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
90 - متسائلة السبت 15 غشت 2020 - 11:16
ألم تتساءلوا مع أنفسكم أين ذهبت الانفلونزا والرواح هده الايام هل اختفت وحل محلها الكررونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
91 - جابري السبت 15 غشت 2020 - 11:21
اتقوا الله شويا قولوا الحقيقة عوض ما تتهمو الأطباء بالغياب قولوا بأن عدد الأطباء غير كاف لعلاج مرضى كورونا، و عطيونا عدد أطباء القطاع العام مقارنة مع عدد الساكنة، راه دول متقدمة و نظامها الصحي متطور و عجزت في مواجهة كورونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
92 - مواطن السبت 15 غشت 2020 - 11:28
للأسف فالوقت لي كان خاصنا نزيدو من عدد المستشفيات و الأطباء و نرفعو من الأجور ديالهم و نجهز البنية التحتية للقطاع الصحي بشكل جدي ، كنا كنضم مهرجنات بملاير الدراهم ، كنا كنمشيو للمستشفى العمومي نلومو الدكتور على أساس هو سبب غياب التجهيزات ، كانت الطبقة الغنية و المتوسطة مكيعرفوش معنى المستشفى العمومي ، كنا مشغولي البال بكل ماليس له علاقة بقطاع الصحة و التعليم ، و الأن كشف المستور منذ عقود من الزمن ، الأن ندفع الثمن و أخشى أن يكون أكثر بكثير مما نتوقع ، الأن كشف معنى الصحة بالمغرب ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
93 - إلى من يحمل المسؤولية للشعب السبت 15 غشت 2020 - 11:31
إذا كان الشعب المغربي غير واعي وغير مكترث بالفيروس وهو السبب الأول في انتشاره، يا ترى لماذا مازال كوفيد-19 قائما وموجودا بقوة، بل ويزداد حدة، في كل دول العالم ولاسيما الدول العظمى: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وجارتنا الإسبانية وغيرهم؟

هل شعوب الدول العظمى هي كذلك غبية ولاتحترم الإجراءات الوقائية؟ هل تظنون فعلا أن الأمريكي أو الفرنسي غير مكترث بصحته وسلامته؟

إنه وباء يا إخوان وما أدراك ما الوباء، ديرو الكمامة وانعزلوا في كهف في جبال الأطلس وإذا أراد أن يصابكم سيصيبكم! الوقاية هي فقط محاولة للتخفيف قليلا من حدة انتشار كوفيد-19 وليست وسيلة للقضاء عليه، فقط، واشدد على كلمة فقط، اللقاح الناجع الذي يمكنه ذلك.

تذكرت ضاحكا عندما كانت الدولة والبرامج التافهة لقنوات الصرف الصحي تقول للمغاربة: اجلسوا في البيت والفيروس سيذهب لوحده! الله يسمح لينا وصافي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
94 - بسمة امل السبت 15 غشت 2020 - 11:34
ومن كانوا يقول لكم يقول فديوركم فئة كبيرة كانت تقولوا غير سياسة وحتى الأطباء خافوا على رأسهم راه متوا منهم عداد وخدوا العبرة لي يقولك مكانش كورونا. حيت ناس مازال فئة كبيرة ممسوقاش على هد الفيديوهات ياتروا فيهم ماشي ناس ناضت تتبحر وتسافر وراه تتقلبوا على المرض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
95 - جواد السبت 15 غشت 2020 - 11:39
وصلتو للمعقول
فر الحجر الصحي وناضت الناس تتغوت
زعما هد الشي كامل اللي خرج خرج بخدم
اوا لقاوها دبا قلبتو عليها
الناس تتحلم وتتحدى الفيروس شبابا واطفالا ونساء
سر تجبد فالسبطار وسكت
زعما معمركم شفتو المنظومة الصحية
ولا غير توقاف البضة فالطاس وفراسك جبتيها
تسنا اللقاح يجي من روسيا
طلبوا منا الحجر نضتو
درو لكمامة لا
التباعد لا
عدم تبادل الزيارات لا
وها النتيجة
اللي بغا يموت يموت الليلة حين من غدا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
96 - ملاحظ السبت 15 غشت 2020 - 11:41
قلنا مافيه الكفاية للقول... قلنا التباعد وقلنا النظافة وقلنا الكمامة... لو احترمنا من الأول كل التعليمات الواردة من المسؤولين لما وصلنا لهاته الحالة واليوم وبالرغم من تزايد الوفيات والمصابين لازال البشر لم يفهم ماذا يجب فعله أناس بدون كمامة ولامسافة ولا نظافة لازالت التجمعات فوق السطوح وفي البيوت وفي المعامل والمصانع والمقاهي وفي الشوارع.... والحل فرض حجر صحي إلى نهاية السنة الحالية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
97 - brahim-bis السبت 15 غشت 2020 - 11:42
بالنسبة للاطباء الي تينتاقدو المنظومة الصحية شكون كتنتاقد راك نتا هو المنظومة الصحية واش كتنتاقد راسك؟

الأطر الطبية تتغيب حتى في هذه الظروف لذلك الموجودون على ارض الواقع اقل بكثير من الموارد البشرية والمشكلة مكاين لا حسيب ولا قريب على هاد الاطباء. كاين الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
98 - عمر السبت 15 غشت 2020 - 11:43
مادامت الميزانية المخصصة للصحة دون المستوى،ومادامت الاحوال المادية للأطباء والممرضين متدنية،فسوف تبقى الأوضاع بالمستشفيات كما هي..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
99 - محمد بن علي السبت 15 غشت 2020 - 11:51
استبشرنا خبرا بالروح التي سادت مع بداية الحجر الصحي وكان رهاننا كبيرا على تغير العقليات وكان أملنا أكبر في بداية مغرب جديد تعطى فيه الأولوية للصحة و التعليم ... و لكن صدمتنا من استمرار دار لقمان على حالها أكبر من تفاؤلنا الذي يبدو لنا،من حيث نحن الآن، ساذجا.
قطاع الصحة في المغرب يتربع على رأس القطاعات الفاشلة و الموبوءة التي ينخرها الفساد و الزبونية والمحسوبية و البحث عن الربح المادي. الفساد استشرى في مستشفياتنا و قد كشفت كورونا عن بعضه، في حين أن ماخفي أعظم. هناك أطر طبية شريفة تؤمن بنبل رسالتها و لكن عددها قليل مقارنة بمن جعلوا الطب مطية لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطن التي بقيت و ستبقى آخر انشغالاتهم.
لك الله ياوطني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
100 - محمد السبت 15 غشت 2020 - 11:54
لسنا هنا في مجال مناقشة من يتحمل مسؤولية زيادة اعداد المصابين... لان ماوقع قد وقع، و لكن أن تستهتر الدولة بالمواطن لهذه الدرجة أمر غير مقبول. وهذا الواقع هو مايفسر ارتفاع عدد الوفيات لانه في ظل مثل هذه الظروف حتما سيموت الإنسان حتى وان لم تكن حالته حرجة، نحن نعلم حتى قبل كورونا طريقة عمل مستشفياتنا، انه الإهمال وقلة التجهيزات وقلة الاطر الطبية. لذلك نقول دائما أن النقط السوداء في هذا الوطن الجميل هي الصحة اولا والتعليم والقضاء ثانيا.... لكن لا حياة لمن تنادي فشتان بين مغرب التلفزة ومغرب الواقع المعاش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
101 - السعيد السبت 15 غشت 2020 - 12:04
كانت عندي تجربة مريرة في المستشفيات بحكم اني كنت مصاب بهاد المرض اللي تشافيت منو بفضل ربي.الوضع كان كارثي بمستشفى المومنية بمراكش، المالكة خايبة قليلة باردة و متاتجيش في الوقت، المراحيض موسخة مشتركة مع العيالات و خاصك تستعمل سطل باش تقضي حاجتك على كرسي بلدي.الغرف فيها 6 إلى 8 ناس بلا خوامي. تيضرب فيك شمس النهار و ضو الشارع بالليل و صداع سيارات الإسعاف اللي تيمرو من حداك طول النهار.الدوا لي هو هيدروكسي كلوروكين ماكان منو تا نفع كان كيفاقم وضع الصحي انا و ناس اخرين و ما جاب الله الشفا حتى حبسناه خلسة من الممرضين.الله غالب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
102 - مواطنة 1 السبت 15 غشت 2020 - 12:09
هل من مغيث ؟! نحتاج لمن يرسل لنا طائرات محملة بالمعونة الطبية ، مستشفى ميداني من احدى الدول الصديقة !!!!!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
103 - Badr السبت 15 غشت 2020 - 12:13
دولة العسكر.الجيش لديه كل ما يحتاجه ل العلاج و بجانبه المدنيون ينامون وسط الجرذان و الحشرات دون رعاية طبية.وهذا يفسر من يبيع المخذرات وسط المستشفى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
104 - مواطن السبت 15 غشت 2020 - 12:17
هذا المستشفى في المقال عاجز حتى عن مفاومة الجرذان و الصراصير الكبيرة الحجم ، فهل سيقاوم الفيروس المجهري ؟ و لهذا كان على المتهورين أن يعوا بأن كورونا خطيرة و مستشفياتنا أخطر و هي عبارة عن سجون . في انتظار اللقاح الروسي علينا أن نكون حذرين لأن الشرور متربصة و نسأل الله السلامة . و لهذا كان البوتوكول المنزلي أفضل . من الأحسن أن يموت الإنسان في منزله من أن يموت معتقلا . هذا لا يعني أن الأطر الطبية لم تكن وطنية و لم تكافح و لكن المنظومة الصحية لبلادنا ليست بخير و تتجاوز الجميع . و حتى بعض الصحافة و الإعلام ساهموا بحجب الحقيقة و النقد البناء من أجل تجاوز الإختلالات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
105 - مغربي السبت 15 غشت 2020 - 12:26
ماذا تنتظرون من وزير همه الوحيد إعفاء المسؤولين من المناصب في هذا الوقت العصيب، في الوقت الذي لا أحد يريد تقلد المناصب، خوفا من المحاسبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
106 - غيورة السبت 15 غشت 2020 - 12:26
إيوا ياالله تخافوا شوية و تنقصو من الإستهتار. ملي كانو يديوكوم للفنادق و يتهلاو فيكم كنتو ططبلو و تزغرتو في الوقت الذي تتكبد فيه الدولة الخسائر الفادحة. أناس غير واعون و كامونيين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
107 - ملاحظ السبت 15 غشت 2020 - 12:27
مع الأسف هذا هو واقع اغلب المستشفيات المغربية العمومية مع وجود استثناءات قليلة. انعدام الضمير المهني، الطمع، الأنانية أمراض قاتلة سوف تسبب كارثة في زمن كورونا في المغرب، اللهم يالطيف الطف بنا ولاتواخذنا بما فعل السفهاء منا. نفس المميزات تعاني منها المدرسة العمومية المغربية.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
108 - Really! السبت 15 غشت 2020 - 12:29
وتتساءلون عن ارتفاع عدد الموتى بكورونا؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 108 | عرض: 1 - 108

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.