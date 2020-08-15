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كُتّاب وآراء
"أهوالٌ" في مستشفيات "كورونا".. حشيشٌ وجرذان وغيابٌ للأطّباء
تتوالى نداءاتُ "الاستغاثة" من مواطنين مغاربة مصابين بـ"كوفيد-19" من داخلِ غُرفِ "العلاجِ" التي تحوّلت إلى ما يشبهُ "زنازين" لا تتوفّر فيها أبسط شُروط "الحياة"، حيث يُعاني المرضى من غيابٍ تامّ للأطباء والأدوية، كما أصبحت هذه "المراكز" الاستشفائية الخاصّة بالمصابين بكورونا تُشكّل "مأوى" للصّراصير والجرذان.
يحكي أحد المرضى بـ"كوفيد-19" كانَ يرقد في مستشفى سيدي يحيى الميداني أنّ "رحلة العذاب" قد بدأت مباشرة بعد تشخيصِ إصابتهِ بفيروس كورونا، ونقله إلى مستشفى سيدي يحيى الميداني، موردا أنّه "لا يوجد طبيب يتابعُ حالات المرضى الذين تركوا لحالهم دون أيّ متابعة طبّية".
وفي وقتٍ سابقٍ، نقلت التجانية فرتات، المديرة السابقة لأكاديمية التربية الوطنية والتكوين بالرباط، شهادات صادمة حول معاناتها بسبب إصابتها بفيروس "كورونا"، وقالت بعدما تمّ نقلها إلى مستشفى سيدي يحيى: "عند مدخل المشفى، يوجد العديد من الأشخاص يتحدثون إلى مسؤول ويخبروه أن لا علاج بالداخل، وأن كل ما يفعلونه هو النوم والأكل".
وأضافت فرتات في شهادتها: "داخل المستشفى أدركتُ بسرعة أن النّاس يأكلون وينامون فقط. لا توجد متابعة طبية مثل مراقبة درجة الحرارة أو ضغط الدم. لا شيء".
وقال أحد مرضى "كوفيد-19": "بعد إجراء اختبار فيروس كورونا لزوجتي، الذي تحدّد ثمنه في 800 درهم، جاءت نتيجة الفحص إيجابية. في ذلك الوقت، جاء المقدّم والقائد، ونُقلت إلى مستشفى مولاي عبد الله في سلا في غرفة عادية بدون عناية مركزة، وتفاقمتْ حالتها، وفي اليوم التالي وُضعت في العناية المركزة، لأنها لم تعد قادرة على التنفس".
وأضافَ المتحدّث، في تصريح لجريدة هسبريس فرنسية، قائلا: "لم يتم فحصي في المستشفى العام إلا بعد يوم من دخول زوجتي الحامل، وكان ذلك مجّاناً. وبعد يومين، في 27 يوليوز، تم نقلي إلى مستشفى مولاي عبد الله. تم وضعي في غرفة مع دبلوماسي كاميروني. لقد كانت قذرة للغاية، ومنعنا من مغادرة الردهة، وكان هناك الكثير من الأوساخ. لم يكن هناك طبيب لمدة 6 أيام"، ولم يتلق أيّ علاج.
بعد أيّامٍ قضاها في مستشفى مولاي عبد الله بدون أيّ متابعة طبّية، تقرّر نقله إلى المستشفى الميداني سيدي يحيى الغرب. وعند وصوله في منتصف الليل، يصف المتحدّث "الأجنحة" المخصّصة للمرضى قائلا: "أسوارٌ عالية جدًا كما في السّجون، كثير من الناس. كان المكان ضخمًا، وهناكَ أكثر من 15 شخصًا في كل غرفة. (...) كان الجوُّ حارًا والجرذان والصراصير تتجوّل في الليل".
وأكّد المتحدّث في شهادتهِ لهسبريس أنه "كان هناك حشيش يباع داخلَ المستشفى. لم تظهر على أحد أيّ أعراض، فهناك من كان يلعبُ كرة القدم، وكان آخرون يصرخون، ناهيك عن السرقات في الليل".
وأوضح أن "المستشفى تم تقسيمه إلى قسمين، أحدهما للمدنيين والآخر للجنود". وبحسب قوله، كان لدى الجنود كل ما يحتاجون إليه من أطباء وأدوية، وكانوا يتلقون علاجهم لمدة 6 أيام.
وأورد المتحدّث ذاته: "يقولون إن هناك 24 طبيبا مدنيا و54 جنديا .. هناك طبيب واحد وثلاث ممرضات، لم يأتِ أحد لرؤيتنا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (108)
سبق للدولة أن نبهت أن إمكانيات النظام الصحي في المغرب متواضعة و أنه يجب التزام المنازل و عدم الخروج إلا للضرورة و التباعد و الكمامة و كذكل الأطباء أن بحّ صوتهم في الفايسبوك و اليوتوب جلسو فديوركوم راه ماعندناش القوام
أقول بملء فمي اهتموا بأنفسكم ...اتبعوا الاحترازات ...ابتعدوا عن التجمعات...البسوا الكمامة...اهتموا بنظافتكم...حتى يحكم الله...
و في هو هذاك التطبيل ديال القنوات العمومية الي تقول المغرب عمل استراتيجية و انتصار على كورونا
الدعوة لله ليكم خرجتوا على الناس فقرتوهم و هبلتوهم الي شاف صطافيتات و الدبابات يقول يا لطيف اش كاين الله ياخد فيكم الحق
حلو الحدود خلو الناس ترزق الله راه قتلتوهم غير بسدان و شي فايدة ما كايناش لا خدمة لا صحة ولا علاج بنادم اصبح ينتاحر على ابسط الأسباب
الله ياخد فيكم الحق كل الدول متاعيشة مع الفيروس و حالة الحدود و خدامة الا المغرب كل شوية سد و حل قرارات صبيانية غير مسؤولة تقول عليه حانوت ماشي دولة
الله ينتقم منكم
الإعتماد على الاطقم المدنية التي ترفض العمل في المناطق النائية والتي تهفو للعمل في المصحات والعيادات الخاصة بدون حسيب ولا رقيب مضيعة للوقت والمال...
ارتفاع عدد الموتى من هذا الفيروس من بين أسبابه ماذكر في المقال من استهتار ومن وضعية مزرية ومن غياب الانضباط ...
فعوض تكوين أطباء مدنيين على حساب دافعي الضرائب يجب الاهتمام بالطب العسكري المنضبط والذي ابان على قدرته على العمل الرائع في كل الظروف. فتحية اجلال لاطقم القوات المسلحة الملكية الباسلة
في بعض المدن حاليا واثناء الحجر الصحي تشييد لاعداد من المساجد الجديدة والمزخرفة بشكل جيد وباهض الثمن . لا افهم لم تشييد هذا الكم من المساجد علما ان غالبيتها الان مقفلة وبدون فائدة والبلد محتاج الى ادوية ومستشفيات ومدارس
C'est toujours la faute aux autres. C'est la faute au gouvernement qui m'a autoriser à fêter l'Aïd aldha. C'est la faute au gouvernement qui m'a permis de voyager entre les villes, qui ne m'a pas puni lorsque je ne respecte pas les règles. On sème ce qu'on cultive.
شكرا جزيلا لمسؤولينا الحاليين والسابقين فأنتم تبلون بلاء حسنا.
بعض المغاربة يصرخون في وجهك ان نصحته بوضع الكمامة او احترام مساحة متر ونصف اوعدم الاختلاط وان كورونا ماهي الا مؤامرة على المسلمين لغلق المساجد وان سنة عيد الاضحى واجبة لا يمكن الغاؤها وووووو
وعندما يصابون بكرونا تجدهم يتباكون ويلومون الدولة والمسؤولين على سوء العناية في المستشفيات ...
ويجهلون ان الدولة فرضت الحجر الصحي لانها تعلم ان منظومتها الصحية مهترئة ولا تستطيع ان تعالج الالاف...
هذا ما جنيتم على انفسكم بسخريتكم بكورونا وعدم اخذ الاحتياطات...
التلفزة شكل والواقع شكل اخر
ولمادا يحملون إلى المستشفيات مادام ليس هناك لا متابعة طبية ولا أدوية فاليتركوهم في منازلهم
ومن المستشفي هكدا سينقص انتشار العدوى
لاحول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
أين أنت يا من تمتلك السلطة المطلقة في البلاد شعبك يموت وانت تتجول و تستمتع بالعطلة على الشواطئ الحسيمة حسبنا الله ونعم الوكيل فيك و في من حولك.
الامر الذي يجعلنا نتساءل هل بعض المواطنين المغاربة اصبحوا متخلفين الى حد ادنى
على والتباعد والنظافة
الفشوس ديال أيام الحجر الصحي في المستشفيات اننتهى
الان الارقام ارتفعت وممكن هذا يتعذر إيجاد سرير بالمستشفى
والأمر بأيدينا وسهل ..... الوقاية ثم الوقاية ........
والسلام
خطاء الحكومة بالبقاء على عيد الاضحى ، والاستهتار بخطورة المرض أوصلوا الوضعية الى من نحن عليه...
هذِه نتاءبج عدم المسؤولية عن المُنتخب، وتفشي الأمية وقلة التربية...
احمد ج
التايوان Taiwan لا حجر صحي لا توقف اقتصاد لا والو ، ولكن شعب واعي مربي وقاري داروالكمامة واحترم التباعد وتمكنو من تخطي الازمة بكل سلام. نحن شعب كيموت على الجوقة.
قبح الله الجهل ولا حول ولا قوة الا بالله. الله يعفو على بلادنا تشوفوها شي نهار بلا جهلة وبلا شفارة لي كيهمهمً جيوبهم قبل بلادهم .
ياك الدول العلمانيه قبيحه ايوا دبا تنعمو بالدوله الاسلاميه او تكمشو.
فلا تتسائلوا ان زادت اعداد الاصابات والموتى، فالمشكل ليس في الفيروس!!
شكرا هسبريس
عموم الناس يتحدثون عن هده الكارثة يصفون الوضع بالمأسات وغياب تام للأطقم الطبية.
اصلا المستشفيات العمومية معروف حالتها و نقص الاطر بها لدى القاصي و الداني منذ مدة،منذ المغادرة ااطوعية
قبل ان تأتي كورونا وتعمق الجراح
ظروف و اليات العمل غير موجودة و التحفيزات منعدمة و الاطر قليلة جدا و الشعب ساكت ناعس نهار اهضر الزفزافي على الوصع الكارثي لي كان عيشوه رمي بالتخوين و الفتنة وووو
إمكانيات البلد محدودة وحتى الولايات المتحدة تعيش وضعيات مشابهة. فلتنظر أن يحضروا لك ممرضة أو طبيبا إلى المنزل.
أجمعو ريوسكم الإصلاح يبدأ من النفس وهو لا يباع ولايشترى ولا يمنح.
هل شعوب الدول العظمى هي كذلك غبية ولاتحترم الإجراءات الوقائية؟ هل تظنون فعلا أن الأمريكي أو الفرنسي غير مكترث بصحته وسلامته؟
إنه وباء يا إخوان وما أدراك ما الوباء، ديرو الكمامة وانعزلوا في كهف في جبال الأطلس وإذا أراد أن يصابكم سيصيبكم! الوقاية هي فقط محاولة للتخفيف قليلا من حدة انتشار كوفيد-19 وليست وسيلة للقضاء عليه، فقط، واشدد على كلمة فقط، اللقاح الناجع الذي يمكنه ذلك.
تذكرت ضاحكا عندما كانت الدولة والبرامج التافهة لقنوات الصرف الصحي تقول للمغاربة: اجلسوا في البيت والفيروس سيذهب لوحده! الله يسمح لينا وصافي.
فر الحجر الصحي وناضت الناس تتغوت
زعما هد الشي كامل اللي خرج خرج بخدم
اوا لقاوها دبا قلبتو عليها
الناس تتحلم وتتحدى الفيروس شبابا واطفالا ونساء
سر تجبد فالسبطار وسكت
زعما معمركم شفتو المنظومة الصحية
ولا غير توقاف البضة فالطاس وفراسك جبتيها
تسنا اللقاح يجي من روسيا
طلبوا منا الحجر نضتو
درو لكمامة لا
التباعد لا
عدم تبادل الزيارات لا
وها النتيجة
اللي بغا يموت يموت الليلة حين من غدا .
الأطر الطبية تتغيب حتى في هذه الظروف لذلك الموجودون على ارض الواقع اقل بكثير من الموارد البشرية والمشكلة مكاين لا حسيب ولا قريب على هاد الاطباء. كاين الله
قطاع الصحة في المغرب يتربع على رأس القطاعات الفاشلة و الموبوءة التي ينخرها الفساد و الزبونية والمحسوبية و البحث عن الربح المادي. الفساد استشرى في مستشفياتنا و قد كشفت كورونا عن بعضه، في حين أن ماخفي أعظم. هناك أطر طبية شريفة تؤمن بنبل رسالتها و لكن عددها قليل مقارنة بمن جعلوا الطب مطية لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطن التي بقيت و ستبقى آخر انشغالاتهم.
لك الله ياوطني.