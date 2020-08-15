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تكليف المراكز الصحية بتحليلات كورونا "يؤزم" وضعية بقية المرضى

تكليف المراكز الصحية بتحليلات كورونا "يؤزم" وضعية بقية المرضى
هسبريس - محمد الراجي
السبت 15 غشت 2020 - 20:00

بعد تكليف وزارة الصحة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية (المراكز الصحية) بإجراء اختبارات كشْف فيروس كورونا السريعة، في إطار تخفيف الضغط عن المستشفيات الكبيرة والمراكز الاستشفائية الجامعية التي تعتني بالمصابين بالفيروس، يتساءل الفاعلون في القطاع الصحي حول مدى جاهزية هذه المراكز للقيام بالمهمة الجديدة الموكولة إليها في ظل محدودية مواردها البشرية.

من جهة ثانية، ثمة مخاوف أن يؤدي انخراط المراكز الصحية في توفير العناية الطبية للمصابين بفيروس كورونا إلى "الإجهاز" على حق استفادة فئة واسعة من المواطنين من الرعاية الطبية المتعلقة بالأمراض العادية، ذلك أن مؤسسات الرعاية الصحية الأولية هي التي تتكلف بتتبع المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، وصحة الأم والطفل، والصحة الإنجابية، وتلقيح الأطفال وغيرها...

أولى الإشكالات التي سيطرحها قرار تكليف المراكز الصحية بإجراء الاختبارات السريعة لكشف كورونا، لأوّل مرة منذ انتشار الجائحة في المغرب، تتمثل في كون 90 في المئة من الأطر الصحية العاملة في هذه المراكز تعمل بدوام يومي من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة الرابعة والنصف، ما يعني أن تكليفها بتحاليل كشف "كوفيد-19" سيرهقها.

وقال حمزة الإبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، إن النسبة الأكبر من الأطباء والممرضين العاملين في المراكز الصحية تزيد أعمارهم على خمسين عاما، ويصعب أن يتحمّلوا الإرهاق الذي سينجم عن تكليفهم باستقبال المواطنين المشكوك في إصابتهم بفيروس كورونا لإخضاعهم للاختبارات السريعة.

من جهة أخرى، يطرح الإجراء الجديد الذي اتخذته وزارة الصحة وعمّمته على المديرين الجهويين للصحة أمس الخميس، إشكال مدى قدرة الأطر الصحية بمؤسسات الرعاية الصحية على ضمان الخدمات المقدمة للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة، أو النساء الحوامل، موازاة مع اعتنائهم بالمرضى أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

في هذا الإطار، قال حمزة الإبراهيمي، في تصريح لهسبريس، إن العناية التي أوْلتْها السلطات الصحية لمرضى فيروس كورونا خلال الشهور الأخيرة واكبها إهمالٌ في الخدمات الصحية المقدمة للمصابين بأمراض أخرى في المستشفيات الكبيرة، وتراكم بشكل كبير عدد العمليات الجراحية والفحوصات الطبية المؤجّلة.

وتوقع المتحدث أن تتأزّم وضعية المرضى أكثر بعد تكليف المراكز الصحية بإجراءات اختبارات كشف فيروس كورونا، في ظل النقص الحاصل أصلا على مستوى الموارد البشرية العاملة فيها، وأردف قائلا: "هذا القرار الجديد قرار آني، وليس قرارا استراتيجيا مقعّدا".

وتابع متسائلا: "كل ممرض سيكون مكلفا بتتبع عدد من المصابين بفيروس كورونا، فكيف سيتسنى له أن يتوفق في أداء هذه المهمة مع مهمته الأصلية المتمثلة في تقديم الرعاية الطبية للمرضى من ذوي الأمراض المزمنة أو النساء الحوامل أو حتى التلقيح"، لافتا إلى أن وزارة الصحة كان عليها أن تستشير مع الفاعلين في الميدان الصحي قبل اتخاذ قرار تكليف المراكز الصحية بإجراء الاختبارات السريعة لكشف فيروس كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - إعمال العقل . السبت 15 غشت 2020 - 20:09
علينا أن نفعل مناعة القطيع فلسنا السويد ولسنا فرنسا نحن فقراء .
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-58
2 - زد على ذلك السبت 15 غشت 2020 - 20:10
زد على ذلك، امكانية تحول هذه المصالح الى بؤر للفيروس. مما يعني اغلاق تام لهذه المصالح في حال اصابة الاطباء والممرضين.
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99
3 - العشوائية يا وزارة الصحة السبت 15 غشت 2020 - 20:10
طفلي لديه ستة أشهر و يوم الاثنين المقبل عندو التلقيح كيفاش غنمشي ندير هاد التلقيح فوسط الناس المشكوك فيهم كورونا؟أعباد الله يا حكومة العار نصبوا الخيام و ديروا مراكز صحية ميدانية لي تستقبل هاد الفئات أما سبيطار د الحومة و خصوصا لي متبعة معاه هنا فسلا راه ولاو كيديرو هي التلقيح مكيستقبلوش الحالات الأخرى اش كتخربق هاد الوزارة وحنا الناس ديال التلقيح فين نمشيو ؟؟؟؟؟ حنا ضد هاد القرار شكون بحالي ؟؟؟
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187
4 - هذا غير مقبول السبت 15 غشت 2020 - 20:10
الأمر غريب لكن كل شيء يعطي الانطباع أن القرارات هدفها تأزيم الأوضاع أكثر...يستحيل أن يكون المسؤولون مغفلين لهذا الحد.
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127
5 - كورونا السبت 15 غشت 2020 - 20:10
بحال هاد القرارات العشوائية كانت متوقعة جدا لاسيما أن الوضع الوبائي يسير نحو المجهول... نسأل الله السلامة لأن الوضع لا يبشر أبدا بالخير
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60
6 - مغربي السبت 15 غشت 2020 - 20:12
هدا ما وقع في اوروبا بمرافقها المتطورة ما بالك المغرب الى درجة اهمل المرضى الاخرين نتيجة الضغط على المختبرات والمشافي زالغي حوالي 70% من تحاليل امراض اخرى كلما ارتفع عدد المصابين كما ارتفع الضغط على المستشفيات اما المصيبة العضمى هي الضغط على مراكز الانعاش المستعجل لان الاسرة محدودة
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40
7 - مواطن غيور1/ الحل الإستقالة السبت 15 غشت 2020 - 20:13
السلام عليكم
لمادا يتهم المواطن دائما فقط بالتقصير؟ و من يتحمل انتشار الفيروس؟ الجواب الحكومة و الدولة:
1- بتخفيفها من التحليلات مند بداية الحجر و اعتمادها في البداية على مركز وحيد في الدارالبيضاء (باستور).. نفس القصة تعاد الآن مع التحليلات الضعيفة و المتأخرة.
2- الإرتجالية في القوانين و قرارات منتصف الليل
تشريد آلاف المغاربة في الداخل و الخارج و تفقيرهم.
3- إغلاق محلات التجارة و ورشات الصناعة، في نفس الوقت كانت المعامل تعمل ليل نهار ( معمل رونو بطنجة ، الكابلاج ، الفريز الصباط الشكلاط...)
4- وسائل النقل المكتظة و بدون تهوية...
5- فرض الأضحية على المغاربة رغم رفضهم و مطالبتهم بإلغاء العيد.
6- التصريح بالتنقل من المدن الموبوءة، ثم بعدها قرار الهروب الكبير و ما تبعه من فواجع داخل المغرب.
7- التعليم عن بعد الدي كان أكبر اكدوبة و احتيال على دوي التلاميد.
هنا نميز بين المسؤول الصالح الرشيد الدي يستقيل حين يفشل، و الآخرون.
الضحية : المواطن البسيط الدي يصدق كل مل يقال له وهو يصدق بحق أنه المدنب.
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79
8 - مواطن السبت 15 غشت 2020 - 20:13
قرار في محله.لأن المراكز الصحية ليس عليها ضغط كالدي على المستشفيات الجامعية
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-69
9 - كرادي السبت 15 غشت 2020 - 20:14
يجب على الشعب أن يتحمل مسؤوليته و على الدولة أن تحمي من يريد الحجر الصحي، لا يمكن فرض التنقل للعمل على الناس خاصة وأنه في المؤسسات العمومية و الوزارات الناس لا يرتدون كمامة و هذا وباء و مجرد الخروج من البيت هو مغامرة، من يريد التعايش مع الفيروس فهذا شأنه،العمل عن بعد يجب أن يصبح اختياري و ليس مجاملة
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16
10 - FENANE السبت 15 غشت 2020 - 20:14
لا مراكز صحية تتحمر الوجه لا اطباء وممرصين مؤهلين لهذه الخدمات،خالونا حتى نجيو لعندكوم ،لماذا ؟ هناك مراكز صحية في طور الانجاز و منها في نهاية الإصلاح ،كما انها صغيرة جدا، خوفا من الوباء فالتباعد الجسدي مستبعد انكم تزيدون الطين بلة
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18
11 - عابر سبيل السبت 15 غشت 2020 - 20:19
إبن عمي يعاني من ألم في الرأس بسبب سقوطه و لما ذهب للمستشفى سيدي مومن الجديد أرغموه على إجراء إختبار كورونا في عيادة خاصة أرسلوه إليها ليتفاجئ بثمن التحليل 850 درهم.. هذا ما سيؤرق المواطن إذ سيصبح المتاجرة في البشر مختلقين أسباب متعددة من طرف الحكومة المعمل المستشفيات الشركات ...
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29
12 - touhali السبت 15 غشت 2020 - 20:22
ﻹستنفار جميع ﻻوطور طبية

يجيب عودة الحجر صحي خصوصاً في لمدون التي فيها كثرة الؤار الفيروسية. وإستنفار جميع ﻷطباء والممرضين وتوفر لهم أﻹمكانيات لويقية ومتبعتهم ثم نشر مستشفيات ميدانية.
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-2
13 - اللوم علا الحكومة السبت 15 غشت 2020 - 20:28
أسائل الحكومة، حيت مقادينش على هادشي وقفو الحركة قبل العيد، دابا مغرب كولو تطلا،
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17
14 - مستغرب السبت 15 غشت 2020 - 20:38
هاد الوحلة كاملة ودوز حدى لقهاوي لوجه على لوجه ولكتف على لكتف الناس فعلام آخر مفخبارهوم كٖاع اشواقع، ماذا اقول !!
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29
15 - مغربي السبت 15 غشت 2020 - 20:59
كيف لام حامل الذهاب الى المركز الصحي لتتبع حالتها والكشف عن كورونا في نفس المكان ، ما هذا يا قوم ، الارتجال وخبطة عشواء
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21
16 - Adel السبت 15 غشت 2020 - 21:00
الآن بات من الضروري الاهتمام بقطاع الصحة و التعليم كفانا عشوائية
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26
17 - غيور على بلادو السبت 15 غشت 2020 - 21:08
يجب هيكلت القطاع الصحي آنيا وفي أقرب الآجال بالاقتطاع نصف من اجور كل النواب البرلمانيين والمستشارين و رؤساء البلديات ...
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18
18 - مع قرارات الدولة السبت 15 غشت 2020 - 21:08
السلام عليكم ورحمة لله وبركاته وبعد،
أولا يجب على المواطن المغربي أن يقف جنباً الى جنب في جميع قراراتها في ظل هاته الأزمة الصحية بحيث نلاحظ أن أي قرار إتخد في صالح المواطن المغلوب على أمره الى ويخرج أصحاب الرأسمالية المتوحشة بتصريحات ضد هده القرارات بدعوى نقص في الموارد البشرية أو إكتظاظ المواعيد أو نقص في الوجيستيك او ......
فالواقع هم ليس همهم صحة المواطن وإنما إرغام المواطن الى الدهاب القطاع الخاص من أجل حلبه وتنشيف جيبه والدي هو فالواقع كما يقول المثل المغربي "فيه عقرب" واش أعباد لله فينما كان شي قرار ديال الدولة فصالح المواطن يعني خدمة مجانية كينوضو ليها وكيحركوا عليها جميع الوسائل باش يرغموها على الإلغاء ديالوا هدشي بزاف أعباد لله أ الأطباء راه نهار قريتوا طب فالمغرب راكم قرايتوه فابور وكنتوا كتخلصوا واش كاين شي طبيب عدنا فالبلاد قرا بالفلوس راه ناس فاش كتجي تداوا راه خاصها لعنايا ماشي شحال جهدك اصلن كون كان عندوا جهد گعما يمشي لصبيطار ممكن نقبلوا شي مجالات تخوصص ولكن الصحة ولله حتى حرام ولله حتى غادي تحاسبوا حساب عسير غدا أمام لله
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3
19 - ميستر كولومبو السبت 15 غشت 2020 - 21:36
قريت فهذ المقال ان الاطر التي تشتغل في المراكز الصحية تبدأ العمل في 8h30 الى 4 هل هذا صحيح
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-7
20 - RMICH Mohamed السبت 15 غشت 2020 - 21:40
الحل :
تغير العقلية
مضاعفة عدد الممرضين و الأطباء
تكوين و تخليق المواطن
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10
21 - مواطن السبت 15 غشت 2020 - 21:51
هادي هيا سياسة تقريب كورونا من المواطنين
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20
22 - Hassan السبت 15 غشت 2020 - 22:13
إلى صاحب التعليق 8 المراكز الصحية هي الأكثر اكتظاظا و أكثر مشقة وتعب و أغلب العاملين لم يعودوا قادرين على الاشتغال بهم. نقص في الموارد البشرية. الأدوية. غياب الأمن. و الآن أغلب العاملين يشتغلون في كورونا العشوائية و الارتجالية ستزيد في عدد المصابين
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13
23 - اسماعيل الأدوزي السبت 15 غشت 2020 - 22:28
قال الخبر:" تتمثل في كون 90 في المئة من الأطر الصحية العاملة في هذه المراكز تعمل بدوام يومي من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة الرابعة والنصف"
,,,
قلت:هذا غير صحيح
أرجو أن تزوروا يوما المركز الصحي/ المحايطة بتارودانت الذي يقع على مرمى حجر من مندوبية الصحة:
يفتحه عون الحراسة 8,30
يحضر أول الممرضين 9
يحضر الأطباء 10 الى 10,30
يصبح خاليا الا من أعوان الحراسة ما بين 12 الى 1 ظهرا
المساء لا أحد يعمل قطعا
أما مراكز العالم القروي باقليم تارودانت فأكثرها لا يعمل سوى يوم السوق الأسبوعي
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7
24 - سمير السبت 15 غشت 2020 - 22:37
هذا القرار فيه خطورة على الناس. الواحد مريض مرض عادي ويمشي اختالط مع المشكوك فيهم.
كان على الوزارة ان تجهز عربات متنقلة مثل عربات الكشف عن الإديز. أو ان تنصب غرف كبيرة ميدانية للكشف. في كل مدينة عشرة غرف. كل غرفة في حي. ويكلف الممريضين الشباب بعملية الكشف.
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9
25 - Nabil السبت 15 غشت 2020 - 22:42
قرار صائب سيسهل تسريع نتائج التحليلات.
المنتقدين لهذا القرار حججهم غير مبررة ولامنطقية فقط من أجل التبخيس وهذا عيب ويتنافى مع المصلحة الوطنية. نحن أمام كارثة كبيرة .لا مجال للمزايدات الفارغة. وحدة للتحليلات في كل مركز ستخفف من الضغط على المستشفيات الكبرى كما ستريح المواطنين من التنقلات والانتظار الطويل.
ارجو من المنتقدين ان يراجعوا تصوراتهم وفهمهم للواقع.
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-13
26 - المناولة هي الحل السبت 15 غشت 2020 - 22:55
اذا كان الضغط على المستشفيات هناك حلول غير المراكز الصحية
مثلا يمكن اللجوء الى المناولة او la sous traitance في مكان بعيد عن المراكز الصحية لأن هذه المراكز تقوم بادوار مهمة والناس في حاجة ماسة اليها
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3
27 - محمد السبت 15 غشت 2020 - 23:12
سيذة بمراكش تبين من خلال التحليلة بالمستشفى يوم الجمعة 07 غشت إصابتها بالوباء ، فأمروها بالبقاء بمنزلها وسيتصل بها طاقم خاص لتسليمها الدواء مع بروتوكول استعماله، لكن لحد اليوم السبت 15 غشت أي أكثر من أسبوع لم يتصل بها أحد، وحاولت مرارا الاتصال بالمستشفى والمديرية الاقليمية ورقم 141، لكن ما من مستجيب.
فهل تخرج هذه السيذة وتتسبب في انتقال العدوى لمئات من المواطنين، أم تبقى في المنزل دون دواء؟
ولمن ستوجه الشكوى. بالاهمال؟
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7
28 - Amine الأحد 16 غشت 2020 - 00:06
العشوائية في أبها تجلياتها الله يحد الباس و صافي
واحد الصديق ديالي مخالط 5 أيام باش دار التحاليل باقي لحد الآن بلا جواب الله يحد الباس و صافي
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