24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:12
|06:46
|13:37
|17:13
|20:18
|21:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سألتُ كاتبا من الغرب
- الحسنية وآسفي يحققان الانتصار بالدوري الاحترافي
- الغرق ينهي حياة شاب في حقينة سدّ "باب لوطة"
- مع رضا الوهابي
- الشرطة تبحث عن خمسيني قتل شقيقه في أكادير
"أهوالٌ" في مستشفيات "كورونا".. حشيشٌ وجرذان وغيابٌ للأطّباء (5.00)
ارتفاع الحالات الحرجة لكورونا يعقد مهام أطباء الإنعاش بالمغرب (5.00)
- المغرب يسجل 1776 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (249)
- "أهوالٌ" في مستشفيات "كورونا".. حشيشٌ وجرذان وغيابٌ للأطّباء - (140)
- الدخول المدرسي يجمع أمزازي بمديري الأكاديميات - (71)
- ممرضون يستأنفون الاحتجاج للمطالبة بالتعويض عن "مخاطر كورونا" - (65)
- بيضاويون يتخوفون من عودة الحَجْر الكامل بعد إغلاق أحياء وأزقة - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تكليف المراكز الصحية بتحليلات كورونا "يؤزم" وضعية بقية المرضى
بعد تكليف وزارة الصحة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية (المراكز الصحية) بإجراء اختبارات كشْف فيروس كورونا السريعة، في إطار تخفيف الضغط عن المستشفيات الكبيرة والمراكز الاستشفائية الجامعية التي تعتني بالمصابين بالفيروس، يتساءل الفاعلون في القطاع الصحي حول مدى جاهزية هذه المراكز للقيام بالمهمة الجديدة الموكولة إليها في ظل محدودية مواردها البشرية.
من جهة ثانية، ثمة مخاوف أن يؤدي انخراط المراكز الصحية في توفير العناية الطبية للمصابين بفيروس كورونا إلى "الإجهاز" على حق استفادة فئة واسعة من المواطنين من الرعاية الطبية المتعلقة بالأمراض العادية، ذلك أن مؤسسات الرعاية الصحية الأولية هي التي تتكلف بتتبع المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، وصحة الأم والطفل، والصحة الإنجابية، وتلقيح الأطفال وغيرها...
أولى الإشكالات التي سيطرحها قرار تكليف المراكز الصحية بإجراء الاختبارات السريعة لكشف كورونا، لأوّل مرة منذ انتشار الجائحة في المغرب، تتمثل في كون 90 في المئة من الأطر الصحية العاملة في هذه المراكز تعمل بدوام يومي من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة الرابعة والنصف، ما يعني أن تكليفها بتحاليل كشف "كوفيد-19" سيرهقها.
وقال حمزة الإبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، إن النسبة الأكبر من الأطباء والممرضين العاملين في المراكز الصحية تزيد أعمارهم على خمسين عاما، ويصعب أن يتحمّلوا الإرهاق الذي سينجم عن تكليفهم باستقبال المواطنين المشكوك في إصابتهم بفيروس كورونا لإخضاعهم للاختبارات السريعة.
من جهة أخرى، يطرح الإجراء الجديد الذي اتخذته وزارة الصحة وعمّمته على المديرين الجهويين للصحة أمس الخميس، إشكال مدى قدرة الأطر الصحية بمؤسسات الرعاية الصحية على ضمان الخدمات المقدمة للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة، أو النساء الحوامل، موازاة مع اعتنائهم بالمرضى أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
في هذا الإطار، قال حمزة الإبراهيمي، في تصريح لهسبريس، إن العناية التي أوْلتْها السلطات الصحية لمرضى فيروس كورونا خلال الشهور الأخيرة واكبها إهمالٌ في الخدمات الصحية المقدمة للمصابين بأمراض أخرى في المستشفيات الكبيرة، وتراكم بشكل كبير عدد العمليات الجراحية والفحوصات الطبية المؤجّلة.
وتوقع المتحدث أن تتأزّم وضعية المرضى أكثر بعد تكليف المراكز الصحية بإجراءات اختبارات كشف فيروس كورونا، في ظل النقص الحاصل أصلا على مستوى الموارد البشرية العاملة فيها، وأردف قائلا: "هذا القرار الجديد قرار آني، وليس قرارا استراتيجيا مقعّدا".
وتابع متسائلا: "كل ممرض سيكون مكلفا بتتبع عدد من المصابين بفيروس كورونا، فكيف سيتسنى له أن يتوفق في أداء هذه المهمة مع مهمته الأصلية المتمثلة في تقديم الرعاية الطبية للمرضى من ذوي الأمراض المزمنة أو النساء الحوامل أو حتى التلقيح"، لافتا إلى أن وزارة الصحة كان عليها أن تستشير مع الفاعلين في الميدان الصحي قبل اتخاذ قرار تكليف المراكز الصحية بإجراء الاختبارات السريعة لكشف فيروس كورونا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
لمادا يتهم المواطن دائما فقط بالتقصير؟ و من يتحمل انتشار الفيروس؟ الجواب الحكومة و الدولة:
1- بتخفيفها من التحليلات مند بداية الحجر و اعتمادها في البداية على مركز وحيد في الدارالبيضاء (باستور).. نفس القصة تعاد الآن مع التحليلات الضعيفة و المتأخرة.
2- الإرتجالية في القوانين و قرارات منتصف الليل
تشريد آلاف المغاربة في الداخل و الخارج و تفقيرهم.
3- إغلاق محلات التجارة و ورشات الصناعة، في نفس الوقت كانت المعامل تعمل ليل نهار ( معمل رونو بطنجة ، الكابلاج ، الفريز الصباط الشكلاط...)
4- وسائل النقل المكتظة و بدون تهوية...
5- فرض الأضحية على المغاربة رغم رفضهم و مطالبتهم بإلغاء العيد.
6- التصريح بالتنقل من المدن الموبوءة، ثم بعدها قرار الهروب الكبير و ما تبعه من فواجع داخل المغرب.
7- التعليم عن بعد الدي كان أكبر اكدوبة و احتيال على دوي التلاميد.
هنا نميز بين المسؤول الصالح الرشيد الدي يستقيل حين يفشل، و الآخرون.
الضحية : المواطن البسيط الدي يصدق كل مل يقال له وهو يصدق بحق أنه المدنب.
يجيب عودة الحجر صحي خصوصاً في لمدون التي فيها كثرة الؤار الفيروسية. وإستنفار جميع ﻷطباء والممرضين وتوفر لهم أﻹمكانيات لويقية ومتبعتهم ثم نشر مستشفيات ميدانية.
أولا يجب على المواطن المغربي أن يقف جنباً الى جنب في جميع قراراتها في ظل هاته الأزمة الصحية بحيث نلاحظ أن أي قرار إتخد في صالح المواطن المغلوب على أمره الى ويخرج أصحاب الرأسمالية المتوحشة بتصريحات ضد هده القرارات بدعوى نقص في الموارد البشرية أو إكتظاظ المواعيد أو نقص في الوجيستيك او ......
فالواقع هم ليس همهم صحة المواطن وإنما إرغام المواطن الى الدهاب القطاع الخاص من أجل حلبه وتنشيف جيبه والدي هو فالواقع كما يقول المثل المغربي "فيه عقرب" واش أعباد لله فينما كان شي قرار ديال الدولة فصالح المواطن يعني خدمة مجانية كينوضو ليها وكيحركوا عليها جميع الوسائل باش يرغموها على الإلغاء ديالوا هدشي بزاف أعباد لله أ الأطباء راه نهار قريتوا طب فالمغرب راكم قرايتوه فابور وكنتوا كتخلصوا واش كاين شي طبيب عدنا فالبلاد قرا بالفلوس راه ناس فاش كتجي تداوا راه خاصها لعنايا ماشي شحال جهدك اصلن كون كان عندوا جهد گعما يمشي لصبيطار ممكن نقبلوا شي مجالات تخوصص ولكن الصحة ولله حتى حرام ولله حتى غادي تحاسبوا حساب عسير غدا أمام لله
تغير العقلية
مضاعفة عدد الممرضين و الأطباء
تكوين و تخليق المواطن
,,,
قلت:هذا غير صحيح
أرجو أن تزوروا يوما المركز الصحي/ المحايطة بتارودانت الذي يقع على مرمى حجر من مندوبية الصحة:
يفتحه عون الحراسة 8,30
يحضر أول الممرضين 9
يحضر الأطباء 10 الى 10,30
يصبح خاليا الا من أعوان الحراسة ما بين 12 الى 1 ظهرا
المساء لا أحد يعمل قطعا
أما مراكز العالم القروي باقليم تارودانت فأكثرها لا يعمل سوى يوم السوق الأسبوعي
كان على الوزارة ان تجهز عربات متنقلة مثل عربات الكشف عن الإديز. أو ان تنصب غرف كبيرة ميدانية للكشف. في كل مدينة عشرة غرف. كل غرفة في حي. ويكلف الممريضين الشباب بعملية الكشف.
المنتقدين لهذا القرار حججهم غير مبررة ولامنطقية فقط من أجل التبخيس وهذا عيب ويتنافى مع المصلحة الوطنية. نحن أمام كارثة كبيرة .لا مجال للمزايدات الفارغة. وحدة للتحليلات في كل مركز ستخفف من الضغط على المستشفيات الكبرى كما ستريح المواطنين من التنقلات والانتظار الطويل.
ارجو من المنتقدين ان يراجعوا تصوراتهم وفهمهم للواقع.
مثلا يمكن اللجوء الى المناولة او la sous traitance في مكان بعيد عن المراكز الصحية لأن هذه المراكز تقوم بادوار مهمة والناس في حاجة ماسة اليها
فهل تخرج هذه السيذة وتتسبب في انتقال العدوى لمئات من المواطنين، أم تبقى في المنزل دون دواء؟
ولمن ستوجه الشكوى. بالاهمال؟
واحد الصديق ديالي مخالط 5 أيام باش دار التحاليل باقي لحد الآن بلا جواب الله يحد الباس و صافي