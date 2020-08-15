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ارتفاع الحالات الحرجة لكورونا يعقد مهام أطباء الإنعاش بالمغرب

ارتفاع الحالات الحرجة لكورونا يعقد مهام أطباء الإنعاش بالمغرب
هسبريس من الرباط
السبت 15 غشت 2020 - 11:00

تعيش أقسام الإنعاش ضغطاً متزايدا بفعل ارتفاع الحالات الحرجة المصابة بفيروس "كورونا" خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفع مهنيين في المجال الصحي إلى التحذير من حدوث موجة ثانية من الوباء في المرحلة المقبلة.

وباتت الأطر الصحية المرابطة في أقسام التخدير والإنعاش تشتغل ليل نهار، بعد التطور الوبائي المقلق الذي ضاعف مهام الأطباء في المشافي المغربية، نتيجة ارتفاع الحالات الصعبة والخطيرة المسجلة بشكل يومي.

خصاص دائم

جمال الدين الكوهن، رئيس الفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش بالمغرب، قال إن "الحالات الحرجة والصعبة المصابة بكوفيد-19 تزايدت بشكل مطرد في الأيام الأخيرة، الأمر الذي نتج عنه ضغط مضاعف على الأطر الصحية التي تشتغل في قسم التخدير والإنعاش".

وأضاف الكوهن، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المهنيين يبذلون جهدا كبيرا منذ عقود، فالخصاص لا يقتصر على المرحلة الراهنة فقط، بل يعود إلى سنوات خلت بالنظر إلى السياسات الصحية التراكمية".

وأبرز المتحدث أن "الحالة الوبائية الاستثنائية كانت متوقعة، نظرا إلى الحركية التي تشهدها المدن بعد رفع الحجر الصحي"، مؤكدا أنه "لا يوجد أي نقص في مادة الأوكسيجين على الصعيد الوطني، بل كان هناك خصاص على مستوى بعض الأدوية المتعلقة بالإنعاش والمستعجلات بعد إغلاق الحدود، لكن بدأت الوضعية تتحسن قليلا حينما أعاد المغرب فتح مجاله الحدودي".

ضغط استثنائي

من جانبه، أفاد الحبيب كروم، فاعل نقابي في قطاع الصحة، بأن "ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 مرده إلى الرفع من الكشوفات المخبرية، ففي البداية اقتصرت وزارة الصحة على معهد باستور والمعهد الوطني للصحة، لكنها عقدت شراكات مع مختبرات خاصة في مرحلة لاحقة".

وأوضح كروم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "زيادة التحاليل المخبرية الخاصة بالفيروس كشفت عن أعداد كبيرة من المصابين، لا سيما غير الحاملين للأعراض"، مبرزا أن "الضغط الكبير على المستشفيات دفع وزارة الصحة إلى اعتماد الاستشفاء بالمنازل".

ولفت الفاعل الصحي إلى أن "تزايد الحالات الحرجة يعد مسألة خطيرة، لأن الأعداد كانت قليلة في الأشهر الأولى التي تلت ظهور الوباء بالمغرب، إلا أنها شهدت قفزة خلال الفترة الأخيرة، بعدما بدأت تسجل بالعشرات في اليوم الواحد".

وأشار المتحدث إلى أن "معدل الوفيات يثير القلق أيضا، بخلاف الفترة السابقة التي كانت تسجل حالات معدودة على رؤوس الأصابع"، منبها إلى "امتلاء المستشفيات الوطنية، ذلك أن 90 في المائة من الأسرة مملوءة، سواء تعلق الأمر بالمستشفى الميداني في الدار البيضاء، أو مستشفى ابن سليمان، أو مستشفى بنجرير".

وحذر الفاعل النقابي من "خطورة الوضع الصحي القائم، بحيث يطرح ارتفاع معدلات الوفيات والحالات الحرجة تساؤلات عديدة بشأن التفسيرات العلمية وراء التطور الوبائي الأخير، وهو ما قد ينذر بحدوث موجة ثانية من الفيروس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - chek السبت 15 غشت 2020 - 11:14
بكورونا أو بدون كورونا الحالة هي الحالة .....مزرية.
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17
2 - ملاحظ السبت 15 غشت 2020 - 11:18
ليست لدينا معلومات عن عدد او نسبة المصابين الذين تم شفاؤهم بعد ان وصلوا الى المرحلة الخطيرة او الحرجة من الاصابة بالفيروس
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3
3 - Omar السبت 15 غشت 2020 - 11:19
العملية معقدة من الاصل اي قبل حلول كورونا من متى ونحن مأهلون في قطاع الصحة مستشفياتنا عبارة عن دكاكين للتجارة والموت كفانا من الظحك على الذقون ليس لدينا اي ميدان مؤهلين فيه سوى المهراجانات وتكليخ الشعب والنهب حسبي الله ونعم الوكيل
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22
4 - kamal السبت 15 غشت 2020 - 11:20
الاستشفاء في المنزل و زيادة اعداد اسرة الانعاش ، المهم ميكونش الحجر ، لا للحجر الاقتصاد هو عصب الحياة فقدت الملايين من الوضاءف بسبب الحجر و بالتالي مهما كان تطور الفيروس ففتح الحدود وعودت النشاط الاقتصادي كما كان، المغاربة كانو يعانون قبل الحجر فما بالك الان بعد تضرر الاقتصاد العداب النفسي الناتج عن فقدان العمل و الفقر اكتر ضرر من كورونا لهدا لاللحجر مهما يحدت
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1
5 - محمد السبت 15 غشت 2020 - 11:22
لأننا معندنا وااالو فهاد البلاد، الميزانيات تخسرو فالخوا الخاوي، قارنو عدد الحالات الحرجة عندنا و عند شي دولة أوربية و كذلك عدد أسرة الانعاش و الأطقم الطبية .. واش اعباد الله مدينة ديال مليون و نص دالبشر فيها 10 او 15 سرير ديال الانعاش ؟؟
راه غي سارحينا لي مات ماشي مشكل حنا كنولدو الخلف.. و الضيعة راه غادة مزيان..
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6
6 - عابر السبت 15 غشت 2020 - 11:22
الوباء لايحل الا بذنب وبما ان كثرت الذنوب والمعاصي والشرك وقلت العدل وعدم الجهر بالمنكر والنهي عنه وسكوت العلماء فلا يزداد هذا الوباء الا تكاثرا بين العباد ولم نعد ليومنا هذا الى الله فماذا سيفعل الطبيب او الممرض من غير الهروب من مركز توجد به كورونا لكنها توجد بكل الاماكن ولا يعرف كيفية تصربها
اللهم ارفع عنا هذا البلاء ولا تواخذنا بما فعله السفهاء منا
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10
7 - safir السبت 15 غشت 2020 - 11:22
قد يكون تداول النقود من بين الاسباب في انتشار الفيروس.، في البداية كانت هي الاخرى تعقم عند كل استعمال، بعكس الآن. اللهم اشف كل مريض وابعد عنا هذا الوباء.
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0
8 - زهير السبت 15 غشت 2020 - 11:23
تحياتي للأطر الطبية المغربية من طنجة إلى الكويرة لما يقدمونه من تضحيات من أجل إنقاذ الأرواح وإسعاف المصابين بالفيروس القاتل. لا تنتظروا جزاءا ولا شكورا من أي أحد
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3
9 - Omar السبت 15 غشت 2020 - 11:25
مزيدا من الصبر والاكثار من الدعاء والاستغفار فان الله رحيم سبرحمنا ان شاء بعد كل هذا العناء ونتمنى الشفاء لكل مصاب بهذا المرض كما ندعو الله ان يرحم من مات بسبب هذا الوباء انه على ذلك قدير
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5
10 - MOUISSA السبت 15 غشت 2020 - 11:27
هذا ما كنت أخشاه أن يصل دلك اليوم الدي سيضطر فيه الأطباء إلى طب الحروب حيت يتم التخلي إجباريا عن كبار السن الدين هم تحت التنفس الإصطناعي لإعطاء الفرصة لصغار السن و هناك أمل في شفاىهم و أقول للدكتور الكوهن بأن هناك بعض المغاربة سيحملونكم مسؤولية الوضع المتردي لأقسام الإنعاش كأطبا لأن ليست لهم الجرأة و الشجاعة لإنتقاد وزير الصحة و المندوب لأنكم أنتم الأطباء الحاىط القصير الذي يلصقون فيه فشل المنظومة الصحية فلا تهتموا لهاذا يعني أعطوهم النحال
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11 - quasssi السبت 15 غشت 2020 - 11:34
كل هادشي ومزال مادخلنا فالموجة الثانية
اللهم الطف بنا
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12 - جمانفو السبت 15 غشت 2020 - 11:35
رغم دالك شواطئكم مفتوحة لمادا الكيل بمكيالين معدل العدوى في طنجة اقل من الدار البيضاء والشواطئ مغلقة ومفتوحة لباك صاحبي كتسناو حتى يرجعو الحالات ب4الف يوميا عاد تفتحو شواطئ طنجة والمدينة باش تهربو ليها
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