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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1306 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1306 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1306 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 14 غشت 2020 - 18:11

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 1306 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 39.241 في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.521.286 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 611.

وتم التأكد من 957 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 27.644 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - اللهم يسر الجمعة 14 غشت 2020 - 18:17
أنا الحاجة الوحيدة لي ملقيت ليها تفسير، لماذا تغيب عن المساجد قراءة اللطيف، وهذا الامر كان يفعله أجدادنا. ننتظر لقاحا للوباء من عند البشر. ولو أخلصنا النية للخالق لرفع عنا الوباء.اانه رحيم بعباده
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2 - سكفاندري الجمعة 14 غشت 2020 - 18:18
واش مزال مبغاوش يديرو الحجر الصحي هاذ الناس هههه
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3 - فرحان الجمعة 14 غشت 2020 - 18:19
حدي راسك قبل ما تجيك النوبة دير لكمامة و دخل سوق راسك مشينا فيها الوفيات اصبحت كثيرة اللهم اجعل لنا حسن الخاتمة
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4 - ابو نائل الجمعة 14 غشت 2020 - 18:19
لابد للحكومة ارجاع الحجر تلصحي ولو لمدة أسبوعين...لاخيار...ستبقى الاعداد في ارتفاع و ربما لاقدر الله ستتضاعف ... مالذي تنتظره الحكومة؟؟؟؟؟
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5 - المهدي الجمعة 14 غشت 2020 - 18:19
وحدوا الله، وحدوا الله، وحدوا الله، واستغفروه .......لامبالاة و ارتفاعات ووفيات و الوضع معقد وشهر شتنبر بدخوله المدرسي سيزيده تعقيد والله أعلم أن لا طاقة لنا بذلك. نسأل الله العافية.

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33).
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6 - Abdelhak الجمعة 14 غشت 2020 - 18:19
اللهم الطف بنا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الأعمار بيد الله ولكن!!!!!!!!
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7 - المتواضع الجمعة 14 غشت 2020 - 18:19
الوفيات تزداد يوم بعد يوم الله إحد الباس
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8 - تغمدهم الله بواسع رحمته الجمعة 14 غشت 2020 - 18:19
27 حالات وفاة جديدة.......رحمهم الله و جعلهم من الشهداء و أسكنهم فسيح جنانه و ألهم دويهم الصبر والسلوان
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9 - oujdi الجمعة 14 غشت 2020 - 18:19
الله يحسن عوان الأطقم الطبية الله يشافي المرضى جميعا
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10 - lah الجمعة 14 غشت 2020 - 18:19
ما يدعو للاستغراب والقلق هو ماوقع من تفشي للوباء في صفوف لاعبي بعض الفرق المغربية لكرة القدم( التي عجزت عن حماية عدد قليل من الناس هم في عهدتها ) وهي رسالة خطيرة ومحبطة لوزير التربية الوطنية
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11 - نتائج الحكومة الفاشله الجمعة 14 غشت 2020 - 18:20
للهم الطف بنا و رفع عنا هذا الوباء وشفاء للمصابين والرحمة على الاموات المسلمين والمسلمات
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12 - Abdou khemisset الجمعة 14 غشت 2020 - 18:20
اللهم الطف بعبادك فإنهم لا حول ولا قوة لهم إلا بك
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13 - شفيق الجمعة 14 غشت 2020 - 18:20
نسأل الله اللطف و السلامة بعباده
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14 - محمد الجمعة 14 غشت 2020 - 18:20
اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مانزل بلاء الا بذنب ومارفع إلا بتوبة
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15 - najib الجمعة 14 غشت 2020 - 18:20
لي بغيت نعرف واش هادشي أصبح عادي كااااااع الناس مامسوقين لهاد كورونا
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16 - ayoub الجمعة 14 غشت 2020 - 18:22
الخوت القضية بدات كتصعاب
ياربي تفرجها علينا
اللقاح هو الحل
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17 - محمد الجمعة 14 غشت 2020 - 18:22
مع مرور الوقت بدء المغاربة يستانسون مع هده الارقام
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18 - FATIMA ZAHRAE الجمعة 14 غشت 2020 - 18:22
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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19 - miloud Madrid الجمعة 14 غشت 2020 - 18:22
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله يرفع عنا هذا الوباء الخفي إننا ضعفاء يارب العالمين
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20 - معلق الجمعة 14 غشت 2020 - 18:23
يبدو جليا الان ان الامور لم تعد تحت التحكم. لطفك يا الله.
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21 - Hamza الجمعة 14 غشت 2020 - 18:23
اللهم ياسميع الدعاء لقد انتشر هدا الوباء وعجز الاطباء فسخر الدواء وارفع عنا هدا البلاء واكشف عنا هدا الكرب يامن وسعت رحمته بالخلائق والعباد انك على كل شيء قدير
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22 - نبيل الجمعة 14 غشت 2020 - 18:23
هدا مجنينه من عدم إلغاء العيد الأضحى، سياسة فاشلة عشوائية و تغبط في اتخاد القرارات. الدولة ترفع يدها عن الصحة المواطنين كل واحد احضي راسو لجات فيه الله صبروا مكاين والوا
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23 - حاءر الجمعة 14 غشت 2020 - 18:24
للاسف الشديد نجد أن المغرب والجزاءر والسعودية اكثر الدول في عدد الوفيات في الدول العربية اما قطر والإمارات وعمان والبحرين والكويت بالرغم من ارتفاع نسبة الاصابات تبقى نسبة الوفيات اقل وهذا يبين هشاشة المنظومة الصحية التي تعاني سنوات مضت من ضعف التجهيزات وقلة المستشفيات والزبونية ونستثني الاطباء العاملين في العناية المركزة لهم الف تحية لانهم يخاطرون من أجلنا.
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24 - Larache الجمعة 14 غشت 2020 - 18:24
يجب الزامية إرتداء الكمامات والتعامل مع المخالفين لقانون الطوارئ الصحية بصرامة والزيادة في مسافة التباعد الى مترين
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