المغرب يسجل 1306 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 1306 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 39.241 في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.521.286 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 611.

وتم التأكد من 957 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 27.644 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.