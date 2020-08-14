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كُتّاب وآراء
بارو: مرضى يتوفون في مدخل المستشفى .. والاستهتار يفاقم الخطر
اعتبر البروفيسور الحسين بارو، رئيس مصلحة الإنعاش والتخدير بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، أن السبب في ارتفاع الحالات الحرجة المصابة بفيروس "كورونا" يرجع إلى "عدم الخوف من الفيروس".
وأوضح بارو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "عدم الخوف من الفيروس هو الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، حيث نرى أن الناس مامسوقينش، والاحتياطات غائبة جدا، وهذا ما جعلنا في هذا الوضع، حيث ارتفعت الحالات".
وأضاف رئيس مصلحة الإنعاش بمستشفى "موريزكو" أن الوضع الذي نحن عليه اليوم مغاير للمرحلة الأولى، مشيرا إلى أن "كورونا كان يُفزع المواطن، ومع المدة لاحظ هذا الأخير أن الفيروس لا يقتل كثيرا والإصابات قليلة، وهو ما جعله يرى أن الأمر عادي جدا ولم يعد خائفا منه، فوصلنا بذلك إلى هذه المرحلة".
وقدم البروفيسور ذاته معطيات خطيرة عن الحالات التي تفد عليهم، مشيرا إلى أن 23 بالمائة من المرضى الذين يصلون إلى المستعجلات يتوفون في مدخل المستشفى لأن الفيروس يكون قد دمر الرئتين، وهذا يعني أن الحالة خطيرة جدا، يضيف بارو.
وقال إن "أكثر من 55 بالمائة من الحالات التي تفد تخضع للتنفس الاصطناعي بمجرد ولوجها، وهذا معناه أن هناك تأخرا في التشخيص وفي تناول الأدوية، بخلاف المرحلة الأولى التي كان يخضع فيها المريض فور شعوره بالأعراض للتشخيص ويتعافى على إثرها".
وشدد البروفيسور بارو، في هذا السياق، على وجوب أن يعمد كل من أحس بالأعراض إلى اللجوء إلى الطبيب حتى يتم تشخيص حالته وتناول الأدوية، وبالتالي ضمان شفائه.
وفيما يسود عدم الالتزام بالتدابير الصحية، ويشكك المغاربة بوجود الوباء، قال بارو: "يجب أن يعي الجميع بأن "كورونا" موجود ويقتل، ولا يفرق بين الصغير والكبير، ولا بين المريض أو غيره".
ودعا إلى الوقاية من هذا الوباء لكونها خير من العلاج، مشددا على وجوب الالتزام بالتدابير الصحية بالشكل الجيد، والالتزام بالتباعد. وأضاف أن القيام بذلك "سيمكن المغاربة من السفر وغيره دون خوف".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (74)
يتحدث عن التشخيص والعلاج وكأنه لايعيش بالمغرب
chu souissi
ما لاحظته هناك يوم 13 غشت من الساعة 14 الى الساعة 18 لا وجود لاي طبيب او ممرض للكشف عن مرضى كوفيد حيث المصابين المؤكدون والمخالطون والمشكوك في أمرهم كلهم في مكان واحد يوجد من هم مصابون بكورونا بدون كمامة.
حلل وناقش
كلام هدفه تخويف الناس...لان المواطن أصبح يفهم بحقيقة المؤامرة العالمية التي تهدف إلى تغيير العالم بالكلام عن فيروس
ومن مات نتيجة استهتاره بهذا الفيروس فهو خطؤه لوحده
الصراحة وزارة الصحة لا يمكنها أن تبني من جهة والناس تدمر من جهة أخرى وتحمل غيرها المسؤولية كالأطفال الصغار.
اللهم ارفع عنا هذا الوباء وارحمنا.
الوقاية من الجوع و العطش و نقص الأموال و المبيت في العراء
والمواطن عنيد ومستهتر
والمستقبل غير مطمإن
ولكن هذا البروفيسور اااش تيقول ؟؟؟المواطن هو كذا وكذا . ما عرفنا ليكم والو !!! تتسابقون على التصريحات .المتواحدون في الخطوط الامامية هم من يعرف الحقيقة
أضف إلى هذا ان المخالفين لا يخضعون التحليل فقط المقدم يعطيك التزام بالحجر الصحي الالزامي للزوجة اما ان تصاب فلا يهمهم الأمر و هذا من اسباب ارتفاع الحالات المتقدمة
هذه الثنائية هي أخطر ما يمكن ان يصل إليه مجتمع ما : أناس لا شيئ لديهم ليخسروه فموتهم او حياتهم سواء و آخرون يريدون أن يعيشوا ليستمتعوا بما لديهم من رزق وفير....
الخوف كل الخوف من القادم....
هذه الشابة قامت بفحص السكانير يوم الأربعاء 05 غشت فتبين إصابتها بالوباء، فاتجهت لمستشفى مراكش وأجرت التحليلة يوم الجمعة 07 غشت ، ولم تتوصل بالنتيجة حتى يوم الإثنين 10 غشت عبر الهاتف، وأكدوا لها إصابتها بالوباء وعليها البقاء بالمنزل وسيزورونها لأعطائها بروتوكول الدواء.
مند ذلك اليوم أي الاثنين 10 غشت وهي تتصل برقم 141 ورقم المديرية والرقم الذي اتصل بها، دون أن تلقى رد على مكالمتها، وبعد اتصالات متتالية مع المديرية الاقليمية للصحة بمراكش عبر الميسبنجر تم طمأنتها مساء الأربعاء 12 غشت أنها ستتوصل بالدواء يوم الخميس 13 غشت، لكن وحتى ليلة الجمعة 14 غشت لم تتوصل لا بالدواء ولم يزرها أحد .
إذن تخيل مواطنة مصابة مند أكثر من أسبوع ، ولم تتوصل بأي دواء، كما أن هذه المدة كافية إذا خرجت خلالها والتقت مع الآخرين فكم من حالة جديدة ستصاب بسبب إهمال المسؤولين
في هذه الحالة من المسؤول؟ ومع من يمكن الاتصال لحل هذا المشكل؟
ردو البال
اتساءل لوحدي كباقي الناس الذين ،ربما فكروا بنفس الطريقة،و اقول
لمذا عدد المرضى و المصابين بهذا الوباء يتزايد و نحن كشعب و بلد من بلدان عربية و ما اكثر الوصفات القديمة التقليدية التي فيها خصوص كثيرة للشفاء و لا نوصي بها
كمثل السحتر و الزعفران و ورقة سيدنا موسى و الحامض و خل التفاح و قد اكدوا على هذا بعض الاطباء الاجانب و الباحث المغربي الوجدي محمد ابو صالح و الدكتور الفايد و غيرهم
لأن كثير من الناس من فئة تعاني من الفقر و قلة الامكانيات فلا بأس لو نتركهم وننصحهم ببعض الوصايا و النصايح بالمجان !و شكرا جزيلا
Et be pas oublié des vidéos de la morgues si non on va devenir comme le brezil
وا ديرو غا خدمتكم و تا الحكومة دير خدمتها كلشي مسؤول و أكبر مسؤول وخسو اتحاسب لي لي قالو كورنا مرض عادي وما غانوصلوش لهاد الحالة و الكمامات ماشي ضاروري... كلشي عارفنو بلا ماتزيدو تهمو المواطن
المواطن وحده من يتحمل ما وصلنا له اليوم نفس منحى ايطاليا في شهر مارس تماما ، يجب أن لا نتفاجئ عند سماع 1000 وفاة في اليوم في أواسط شهر شتنبر القادم .
فكيف يعقل أن تنتظر اربعة ايام لتقوم بال PCR وتنتظر اربعة ايام اخرى لمعرفة النتيجة.
اللهم الطف بنا.
دابا كنشوف الدولة مخرجة قانون منع السفر بين المدن و كاتلقاي بنادم مكبوب على المدن السياحية و بلا رخصة ديال الباشا من الفوق و حتا البراجات ممسوقينش بطبقة القانون على من بغاو
الآن في الحقيقة الدولة هي للي مامسووقاش ماشي المواطن... المواطن هو اداة فيد الدولة كاتوجهو فيت مابغات... اذن الدولة هي من صنعت هذا الوضع..ومن أكبر ألأخطاء الفادحة للدولة انها لم تلغ عيد الأضحى الذي كان السبب الرئيسي في تفشي الوباء... كان القرار السليم عندها هو الغاء العيد و ابعاد السبب الرئيسي للتنقلات الكثيرة و الزيارات العائلية و و و...
-باش تعرفو الشلوح أش كايسواو،قمة التواضع وكلام لا يحتاج إلى شرح وتفسير.
-كاينين لبروفيسورات كايهضروا بالفرنسية والإنجليزية ماتفهم من عندو حتى جملة مفيدة.
المغرب: لا صحة؛ لا تعليم؛ لا أمن؛ لا عدالة؛ لا عمل؛ .......
للأسف لا يريدون التكفل بالأعداد الكبيرة من المرضى لو أمكنهم يعطونك موعد سنة للكشف عن كورونا
هرستوا الاقتصاد فرقتوا ناس على عائلتهم.
والخطير في الأمر ان كل واحد عارف بان المستشفيات في المغرب كارثية 100%
والمسؤولون لا يريدون إثارة نعرة الرفض الذي يتصف به المواطن الرافض لكل تحذير من طرف السلطات الصحية ....المطلوب من الحكومة اليوم فضلا لا أمرا إعادة القطيع إلى الحجر الصحي من جديد لمدة ثلاثين يوما على الأقل مع سن قوانين الاستفادة من الالتحاق بالعمل وتدبير بعض المواطنين للمعيش اليومي بطرق جد قاسية وإلزام الكل بارتداء الكمامة بشكل صحي وعدم الاختلاط والاقتراب مع اعتماد نظام مستمر للتعقيم والنظافة في البيوت والأماكن العامة ...كل هذا يعرض من لم يمتثل له لغرامات سبق أن أعلنت السلطات تفعيل سريانها على كل مخالف أو رافض لتعليمات الحجر الصحي ودواعي حالة الطوارىء ....
فالحذر كل الحذر أيها المواطن الشريف ..
وانتم تعلمون ان الموت واحد والاسباب متعددة يكفي من محاضرات فارغة
نحن كشعب متهاونون في التزامنا وانتم كقطاع مهملون اكثر من اللازم واهمالكم هو من يقتل انانيتكم هي السم بعينه
لا حول ولا قوة الا بالله
و المعطيات الموردة بالنص غير دقيقة
كيف ان نسبة الوافدين الذين يموتون في باب المستشغى هي /23 يعني اذا ورد عليكم 100 شخص فان 23 يموتون في باب المستشفى و /55 يلجون الانعاش
هذه المعطيات تتناقض تماما مع الواقع
و لاعطاءكم مثالا على ذالك
مثالا الدار البيضاء سجلت اليوم حوالي 400 حالة اي 92حالة ماتت في باب المستشفى و 220 دخلت النعاش هذا فقط اليوم!!
اما تصريحات وزارة الصحة ففي المغرب ككل 27 وفاة
رحم الله موتانا و موتى المسلمين و رفع عنا البلاء و الوباء و ادام الله علينا نعمة الصحة و العافية