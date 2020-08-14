24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1106:4613:3717:1420:1921:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هذه أسباب تحويل ملعب إلى "باركينغ" بالمحمدية (5.00)

  2. السباق نحو التسلح (5.00)

  3. حملة شعبية في إيران تناهض شنق المتظاهرين (5.00)

  4. المغرب يتصدّر شمال إفريقيا والشرق الأوسط في صناعة السيارات (5.00)

  5. ملجأ الكلاب الضالة (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | بارو: مرضى يتوفون في مدخل المستشفى .. والاستهتار يفاقم الخطر

بارو: مرضى يتوفون في مدخل المستشفى .. والاستهتار يفاقم الخطر

بارو: مرضى يتوفون في مدخل المستشفى .. والاستهتار يفاقم الخطر
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 14 غشت 2020 - 22:35

اعتبر البروفيسور الحسين بارو، رئيس مصلحة الإنعاش والتخدير بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، أن السبب في ارتفاع الحالات الحرجة المصابة بفيروس "كورونا" يرجع إلى "عدم الخوف من الفيروس".

وأوضح بارو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "عدم الخوف من الفيروس هو الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، حيث نرى أن الناس مامسوقينش، والاحتياطات غائبة جدا، وهذا ما جعلنا في هذا الوضع، حيث ارتفعت الحالات".

وأضاف رئيس مصلحة الإنعاش بمستشفى "موريزكو" أن الوضع الذي نحن عليه اليوم مغاير للمرحلة الأولى، مشيرا إلى أن "كورونا كان يُفزع المواطن، ومع المدة لاحظ هذا الأخير أن الفيروس لا يقتل كثيرا والإصابات قليلة، وهو ما جعله يرى أن الأمر عادي جدا ولم يعد خائفا منه، فوصلنا بذلك إلى هذه المرحلة".

وقدم البروفيسور ذاته معطيات خطيرة عن الحالات التي تفد عليهم، مشيرا إلى أن 23 بالمائة من المرضى الذين يصلون إلى المستعجلات يتوفون في مدخل المستشفى لأن الفيروس يكون قد دمر الرئتين، وهذا يعني أن الحالة خطيرة جدا، يضيف بارو.

وقال إن "أكثر من 55 بالمائة من الحالات التي تفد تخضع للتنفس الاصطناعي بمجرد ولوجها، وهذا معناه أن هناك تأخرا في التشخيص وفي تناول الأدوية، بخلاف المرحلة الأولى التي كان يخضع فيها المريض فور شعوره بالأعراض للتشخيص ويتعافى على إثرها".

وشدد البروفيسور بارو، في هذا السياق، على وجوب أن يعمد كل من أحس بالأعراض إلى اللجوء إلى الطبيب حتى يتم تشخيص حالته وتناول الأدوية، وبالتالي ضمان شفائه.

وفيما يسود عدم الالتزام بالتدابير الصحية، ويشكك المغاربة بوجود الوباء، قال بارو: "يجب أن يعي الجميع بأن "كورونا" موجود ويقتل، ولا يفرق بين الصغير والكبير، ولا بين المريض أو غيره".

ودعا إلى الوقاية من هذا الوباء لكونها خير من العلاج، مشددا على وجوب الالتزام بالتدابير الصحية بالشكل الجيد، والالتزام بالتباعد. وأضاف أن القيام بذلك "سيمكن المغاربة من السفر وغيره دون خوف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (74)

1 - رأي الجمعة 14 غشت 2020 - 22:45
التهاون و الجهل أوصلنا للمجهول... يجب القضاء على الجهل أولا بعدها سننتصر على كرونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
182
2 - نوفل الجمعة 14 غشت 2020 - 22:46
دابا لي حس بالأعراض او جا عندكم باش يتعالج غادي تقولو ليه حط 500درهم ديال تحليلة هذا هو الحل فنظركم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
70
3 - oujdi الجمعة 14 غشت 2020 - 22:46
كلام صحيح أيها البروفسور و أولهم الحكومة في فتح المدن مما جعل العدوى تنتشر بسرعة فائقة. حتى فات الفوت عاد غلقت المدن المعنية بالإصابات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
109
4 - مواطن عادي الجمعة 14 غشت 2020 - 22:46
الحجر الصحي هو الدواء المناسب للفيروس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
66
5 - rachid75 الجمعة 14 غشت 2020 - 22:48
كلام صحيح 100٪. يجب إعادة النظر في طريقة التعامل مع الوضع دون استهتار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
85
6 - ياسين الجمعة 14 غشت 2020 - 22:50
ناس ماشي ممسوقنش ...ناس تخلعو لدرجة استسلمو لاي مصير...فراه كرا و معيشة وتأتير نفسي ديال الحظر مقابل كورونا...تيفضل الإنسان ياخد الخيار الأول ...هادي وجهة نظر فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
85
7 - aziz souidi الجمعة 14 غشت 2020 - 22:51
Les symptômes les plus fréquents de la ‎COVID-19 sont la fièvre, la toux sèche et la ‎fatigue. D’autres symptômes moins courants ‎peuvent également apparaître chez ‎certaines personnes, comme des ‎courbatures et des douleurs, une congestion ‎nasale, des maux de tête, une conjonctivite, ‎des maux de gorge, une diarrhée, une perte ‎du goût ou de l’odorat, une éruption ‎cutanée ou une décoloration des doigts de la ‎main ou du pied. Ces symptômes sont ‎généralement bénins et apparaissent de ‎manière progressive. Certaines personnes, ‎bien qu’infectées, ne présentent que des ‎symptômes très discrets
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
8 - معاد الجمعة 14 غشت 2020 - 22:51
يعلقون المسؤولية كلها على عاتق المواطن.
يتحدث عن التشخيص والعلاج وكأنه لايعيش بالمغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
107
9 - عمي الجمعة 14 غشت 2020 - 22:52
ياسيدي لبروفسور والله يرحم الوالدين امنين كاين أخاي الدواء اعطيو الوصفة للصيادلة باش اللي حس بالاعراض يمشي يشري الدواء من عند الصيدلي اويداوى افدارو.راه الناس كتخاف تمشي للمستشفى امنين شافوا هادوك الفيديوهات اعلى الاوضاع المزرية للمستشفيات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
185
10 - saloum الجمعة 14 غشت 2020 - 22:52
من فظلكم قوموا بتوعية الناس من جديد عن طريق الثلفاز لان مشاهدته قد تفيد في تخصيص ولو دقيقة بجميع اللهجات لكي يستفيق النائم ولي حس بالسخانة او نزلة برد يستاسر على الاقل اقرب مستوصف او صيدلية للاسف هذا يحز في النفس اللهم عافينا ياكريم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
11 - هشام الجمعة 14 غشت 2020 - 22:54
انا كنت من المخالطين ولم يتصل بي اي شخص انا فقط من قام بالمبادرة وتقدمت للمستشفى العمومي بالقنيطرة وقمت بتحليلة كورونا يوم 7 غشت في يوم 13 غشت احسست بضيق في التنفس وبعدها انتقلت للمعرفة نتيجة كورونا عندها اكتشفت انهم لم يجدوا نتيجتي وبعدها. انتقلت للرباط
chu souissi

ما لاحظته هناك يوم 13 غشت من الساعة 14 الى الساعة 18 لا وجود لاي طبيب او ممرض للكشف عن مرضى كوفيد حيث المصابين المؤكدون والمخالطون والمشكوك في أمرهم كلهم في مكان واحد يوجد من هم مصابون بكورونا بدون كمامة.

حلل وناقش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
187
12 - خدعة الجمعة 14 غشت 2020 - 22:58
كلام غير منطقي ولا حجة عليه انا اسكن قريب من المستشفى ولم ارى الناس تموت على الابواب...
كلام هدفه تخويف الناس...لان المواطن أصبح يفهم بحقيقة المؤامرة العالمية التي تهدف إلى تغيير العالم بالكلام عن فيروس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-68
13 - أحمد الجمعة 14 غشت 2020 - 22:58
لا تتعب نفسك بروفيسور مع هذا الشعب فلن يفهم شيئا ولن يعي شيئا ولن يلتزم بشيء
ومن مات نتيجة استهتاره بهذا الفيروس فهو خطؤه لوحده
الصراحة وزارة الصحة لا يمكنها أن تبني من جهة والناس تدمر من جهة أخرى وتحمل غيرها المسؤولية كالأطفال الصغار.
اللهم ارفع عنا هذا الوباء وارحمنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-23
14 - يوسف الجمعة 14 غشت 2020 - 22:59
سلام
الوقاية من الجوع و العطش و نقص الأموال و المبيت في العراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
15 - خالد الجمعة 14 غشت 2020 - 22:59
أنتم من أوصلنا إلى هذه النتيجة ، التطبيل والتصفيق أمام كاميرات التلفزة أيام الحجر الصحي للمتعافين وتقديم الورود وطمئنة المواطنين بدل تحديرهم وحتى إرهابهم من الوباء ، إشارة منكم للإستخفاف من المرض بل نكران حتى وجوده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
73
16 - Citron الجمعة 14 غشت 2020 - 22:59
Il me semble que le Maroc est livré à lui même, pas de gouvernement, pas d'Etat et pas de résponsable directe à juger et punir...., Pitza Nostra
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
17 - HASSAN الجمعة 14 غشت 2020 - 23:00
صحيح ما قاله البروفسور . ففئة لاتومن بوجود كورونا وفئة متهورة ومستهترة لم تتقبل الاحترازات الصحية والتي يدعو لها ديننا وهي النظافة والحذر والوقاية خير من العلاج .فلا يمكن لوم اصحاب الوزرة البيظاء وخصوصا انهم انهكوا بعد خمسة اشهر من المجهود ليل نهار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
18 - تايكة غرماد الجمعة 14 غشت 2020 - 23:00
دليل على ان من بيدهم امر البلد لم يكونوا ابدا مهتمين بصحة المواطن لهذا عمدوا بشكل ممنهج الى تدمير المستشفى العمومي وتفقير واقصاء قطاع الصحة العمومية من كل مخطط جدي !!مع الاسف هذه هي الحقيقة قطاع الصحة غير موجود حسب المعايير المعترف بها دوليا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
19 - معلق الجمعة 14 غشت 2020 - 23:00
ما اوصلنا الى هدا الوضع هو قرارات الحكومة الصبيانية و التي تخلق نوعا من الهرج و المرج في صفوف المواطنين مما يؤدي الى الازدحام و العشوائية و ارتفاع الحالات بالاضافة الى السماح بعيد الاضحى في ضل الجائحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
20 - البجعدي الجمعة 14 غشت 2020 - 23:00
كثير من المغاربة يتهمون عيد الأضحى ! حتى الجزائريين إحتفلوا بالعيد لكن الوباء لا ينتشر عندهم بهذه الطريقة !! الأسبوع الماضي سافر الى إحدى القرى على متن طاكسي كنت الوحيد الدي يرتدي الكمامة و عندما إقتربنا من الدرك أخرجوا كمامتهم خوفا من الدرك 100متر من بعد إقتلهوها !!! الخوف من السلطة و لا يخافون من الوباء عقلية همجية هذا هو السبب في إنتشار الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
67
21 - محند الجمعة 14 غشت 2020 - 23:01
الحالة خارج السيطرة
والمواطن عنيد ومستهتر
والمستقبل غير مطمإن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
22 - مغربي الجمعة 14 غشت 2020 - 23:02
لي وصلنا لهادشي يا سيدي البرروفيسور ماشي المواطن و إنما التدبير الفاشل ديال الأزمة من طرف الحكومة و التخبط و العشوائية في اتخاذ القرارات أما التحليل ديالكم سمح ليا نقولك بلي راه جد سطحي ربما طفل فالحضانة مغاديش يحلل الأمر بهاد السطحية … كفاكم من اتهام المواطنين اتهامات باطلة باش تغطيو على الفشل و العجز و الخبث ديالكم حيت هاد الإتهامات العشوائية هي لي خلات المواطن يحقد و يسخط على الوضعية و يتعامل باللامبالاة . نهار تولو تعترفو بالضعف ديالكم و الأخطاء ديالكم و تعلمو كيفاش تهدرو مع المواطنين و تحاوروهوم بدل استعمال لغة التهديد و الوعيد كأننا دواب أو عبيد غادي تلقاو المواطن بجنبكم أحكومة و مسؤولي الدل و العار إلى مزبلة التاريخ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
23 - Jawad الجمعة 14 غشت 2020 - 23:03
لكل من يحس باعراض عليه زيارة الطبيب!!! ناس كايتسناو سيمانة باش اديرو التحاليل و كايتسناو على الاقل 3 ايام اعرفو النتائج اشمن طبيب هدا غايزورو؟؟؟ الله اعطينا وجهكم ذنادم مابقاش خايف حيت الحكومة كاتعامل باللا شفافية و بالتالي شعور متبادل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
24 - اسماعيل والحاج الجمعة 14 غشت 2020 - 23:04
قرانا اليوم صباحا في هسبريس عن مهنيي الصحة ان الحالات التي ترد عليهم تكون بسبب بطء مسطرة الالتحاق بالمستشفى .وقيل 4 ايام بعد الاختبار ثم 4 ايام اخرى انتظار شي حاجة اي المجموع 8 ايام وانه لا يجب ان تتعدى المدة 36 الى 48 ساعة كحد أقصى.
ولكن هذا البروفيسور اااش تيقول ؟؟؟المواطن هو كذا وكذا . ما عرفنا ليكم والو !!! تتسابقون على التصريحات .المتواحدون في الخطوط الامامية هم من يعرف الحقيقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
25 - دحدح بن دح الجمعة 14 غشت 2020 - 23:05
البروفيسور كلامو من ذهب. حشومة على هاد الناس مازال ما بغاو يفيقو. كايعرضو نفسهم للخطر و يمشيو لدارهم و يعديو والديهم لي كبروهم .. و مساكن صحتهم هشة ويموتو . لا حولة ولا قوة الا بالله. هاد الفئة ديال الناس لي مامصوقينش لهاد الفيروس خاص الحكومة تتابعم قانونيا لارتكاب جراءم قتل.ها فين وصلنا. .. و هاد شي عاد في بدايتو.. مازال نسمعو ب 5000 متوفي فكل يوم.. و عقلو عليها . خاصكم تلتازمو ا خوتي..ديرو الكمامات و ديروها مزيان .ماشي تحطوها غير ديكور.. و غسلو يديكم بكترة.. والحاجة الأساسية ماتجامعوش بزاف بيكم.. و تهلاو فواليديكم و ربي يتهلى فيكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
26 - الخطة II الجمعة 14 غشت 2020 - 23:08
ارحمونا من ضغطكم المستمر و طبقوا سياسة "مناعة القطيع" التي طبقتها قبلكم دول كالسويد و هولاندا و غيرهم و هم الان بألف خير بل و يقفلون حدودهم في وجهكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
27 - معلق الجمعة 14 غشت 2020 - 23:09
الاطر الطبية هما اللي واكلين العصا بسباب الاستهتار لا ديال الحكومة ولا ديال المواطنين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
28 - بنادم الجمعة 14 غشت 2020 - 23:09
لا الاستخفاف من كورونا لي بانت فيه شي اعراض يمشي يدير تحليلة دغيا باش مايتزادش عليه لحال و يكون ديك ساعة فات لفوت اللهم لواحد يتداوى فسبيطار ولا يبقا يتداوى زعما فدار ويخلط فالاعشاب و يعادي عائلتو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
29 - rodeo الجمعة 14 غشت 2020 - 23:09
اليوم توفي زوج عمتي بكورونا لم يمنحه المرض المدة الكافية للإستشفاء فقد علم بمرضه قبل ثلاثة أيام بعدما ارتفعت حرارته و السعال اللهم ارحمه و احسن إليه والتزمو الحيطة والحذر ولمن ليس له عمل بالخارج لا داعي ليخرج من منزله تفادو المقاهي و الأماكن العامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
30 - محمد الجمعة 14 غشت 2020 - 23:12
شكرا للبروفيسور. لقد حلل سبب مشكل ارتفاع الحلات والموتى هو ان كتير من الناس لم تعد تخف من الفيروس بغلط انه لا يقتل الا المسنين والدين لهم امراض مزمنة . ويضن الاصحاء انهم قد لا يصيبهم او سيشفون منه بسهولة . ما دام هاد الفيروس ينهك الرءتين الضروريتين للتنفس ودوام والحياة ، يجب ان نحتاط بكل صرامة (مهما كان انسان صحيح اوًمريض ) راجين من الله ان يرفع عنا هاد الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
31 - عبد الغني السباعي الحسني الجمعة 14 غشت 2020 - 23:12
لابد من العودة الى الحجر الصحي بشكل اقوى من السابق لمدة شهر على الاقل حتى نحد من هذا التطور الغير مسبوق في الإصابات والوفايات وحتى لاينطبق علينا قول المثل الشعبي المغربي "لحرثو الجمل دكو".
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
32 - FENANE الجمعة 14 غشت 2020 - 23:13
هذا الاقتصاد المغربي نريده ان يبقى راكدا ،فلنا من الثروات الطبيعية والخيرات الفلاحية والتجارية والصناعية ما يسد العجز خلال هذه الجائحة،لكنم تسرعتم في رفع الحجر الصحي،؟ هل نحن دولة تملك اعرافا و عادات و طقوسا وافكارا ووعيا كما تملكه دولا كفرنسا واسبانيا و المانيا... الفرق والبين واسع وشاسع بيننا وبينهم ، اقول لقد تسرعتم بخططكم العمياء في انتشار الوباء ،وهذا ما ادى بالمواطنين الى التحدي و المجازفة بأرواحهم و أرواح المواطنين و المواطنات هذا ليس وعيا وانما الوعي تحصيل حاصل عندما كان الحجر الصحي مفروضا حتى الناموس والدباب والقطط قد اختفوا من هذه الجائحة حيث كل ابواب الناس كانت مغلوقة ،فالتخوف الحقيقي نابع من السلطات المغربية ،التي عجزت عن ارجاع الأحوال عما كانت عليه الا وهو الحجر الصحي و ما ادراك ما الحجر الصحي مازالت الفرص قاءمة ،هذه هي الفرصة الثانية والأخيرة للرجوع الى الخوف والوعي ،صوب الخروج من هذه البؤر الوباءية و المضاعفات الخطيرة التي اخدت في الانتشار والفتك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
33 - كمال الجمعة 14 غشت 2020 - 23:13
كلامو كلو على صواب ، راه احنا غاديين للهاوية بهذا التعامل المستهتر بهذا الوباء ،جمعوا راسكم الى بغيتوا اتعيشوا باركة من العياقة الخاوية ، الدولة دارت اللي عليها و اكثر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
34 - Abdou الجمعة 14 غشت 2020 - 23:13
و المنظومة الصحية بدورها تتحمل المسؤولية انا مصاب أجريت التحليل يوم الثلاثاء و تلقيت النتيجة يوم الخميس يومين كافية لنقل العدوى لابنائي وأصدقائي و زملائي في العمل لحسن الحظ أنني التزم قدر المستطاع بالحذر و توجيهات وزارة الصحة و من لم يلتزم
أضف إلى هذا ان المخالفين لا يخضعون التحليل فقط المقدم يعطيك التزام بالحجر الصحي الالزامي للزوجة اما ان تصاب فلا يهمهم الأمر و هذا من اسباب ارتفاع الحالات المتقدمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
35 - منية الجمعة 14 غشت 2020 - 23:15
كاينين اشخاص كتوصلهم نتائج التحاليل بعد 5ايام هدا بحد ذاتو مشكل. كيكون الفيروس كلاهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
36 - محب الحكمة الجمعة 14 غشت 2020 - 23:16
كان على البروفيسور أن يبين أن غياب الخوف ناتج عن الفهم الخاطىء للمواطن عن حقيقة الفيروس . وهو فهم كان نتيجة القرارات الارتجالية للسلطة . ففي الوقت الذي كان المغرب متحكما في الجائحة بمجموعة من التدابير الاحترازية انقلب كل شيء مع موسم عيد الأضحى. فبدل أن تضحي السلطة بعيد الأضحى ليبقى كل واحد في مكانه فضلت السلطة أن تخضع لرغبة المواطن وفتحت الأسواق وتحركت وسائل المواصلات متجهة هنا وهناك فاختلط المصاب مع غير المصاب فسقطنا في القطيع نبحث عن المخالطين لأن الوباء انتشر بسرعة البرق . وهاهي النتيجة . كل يوم يسجل المغرب زيادة في عدد المصابين وعدد الوفيات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
37 - المنظومة الصحية الجمعة 14 غشت 2020 - 23:17
في أحد الفيديوهات ابان بداية الحجر الصحي قال بائع الفواكه لاحد المسؤولين الذين كانوا يطلبون منه مغادرة السوق أنه يفضل الموت بكورونا عوض فقدان رزق يومه فرد عليه المسؤول أن يذهب ليلقي نفسه من فوق السطح ان شاء و أن المسؤول يريد ان يعيش....
هذه الثنائية هي أخطر ما يمكن ان يصل إليه مجتمع ما : أناس لا شيئ لديهم ليخسروه فموتهم او حياتهم سواء و آخرون يريدون أن يعيشوا ليستمتعوا بما لديهم من رزق وفير....
الخوف كل الخوف من القادم....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
38 - غيور الجمعة 14 غشت 2020 - 23:19
الوضعيةالوباءية جد مقلقة وخطيرة في بلادنا، الارقام المسجلة في ارتفاع مستمر وهي التي كنا نتابعها في ايطاليا واسبانيا؛ وقد تبلغ ارقامنا الى ما فوق 2000 والموتى الى المءات ، وذلك نتيجة التهور والاستهتار بالفيروس؛ ف(sars cov 2) لا يعرف المزاح فهو يلتهم كل من يجد امامه لا فرق بين صغير ولا كبير ولا ذكر وانثى ، حذار ثم حذار ؛ الدولة قامت باكثر من واجبها ، وتبقى المسؤولية على كل واحد منا ، وكما يقال : اللي فرط يكرط والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
39 - imadoo الجمعة 14 غشت 2020 - 23:19
كيف ما قال، الناس فالاول كانت خايفة دابا حتا واحد مبقا مسوق،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
40 - عمر عبدالنور الجمعة 14 غشت 2020 - 23:19
الله يحفظ بلدنا والله يهدي كل متراخ لا يفكر الا في نفسه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
41 - فاطمة الجمعة 14 غشت 2020 - 23:21
حسبنا الله ونعم الوكيل عيد الاضحى وفك الحجر قبل الاوان والاستهتار وعدم وضع الكمامة كل هذه العوامل من المأكد الوصول لهاته الحالة لطفك يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
42 - دراسة الجمعة 14 غشت 2020 - 23:22
يجب اعطاء دراسة على الناس المتوفين مثل السن وهل لهم اعراض جانبية حتى نعرف جيدا كيف الناس يصابون.وكما قال المقال الناس يتوفون في باب المستشفيات لمادا وكيف واظن ان الناس لايدهبون الى المستشفى حتى فوات الاوان لهدا يجب التشخيص والله اعلم ما يخفى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
43 - Ayman الجمعة 14 غشت 2020 - 23:23
اللهم إن هذا منكر.الناس لا ضمير لها. لا يمر يوم بدون أن يصرح اختصاصي أن البشر عندنا عنيد لا يفهم ولا يريد أن يفهم. الوباء موجود ويقتل و فتاك ومن يشكك في هذا فما عليه إلا يستعد لنتائجه الوخيمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
44 - محمد الجمعة 14 غشت 2020 - 23:24
سأعطيكم حالة شابة أصيبت بكوفيد لتستنتجوا بعض أسباب ارتفاع أعداد الوفيات و المصابون الجدد.
هذه الشابة قامت بفحص السكانير يوم الأربعاء 05 غشت فتبين إصابتها بالوباء، فاتجهت لمستشفى مراكش وأجرت التحليلة يوم الجمعة 07 غشت ، ولم تتوصل بالنتيجة حتى يوم الإثنين 10 غشت عبر الهاتف، وأكدوا لها إصابتها بالوباء وعليها البقاء بالمنزل وسيزورونها لأعطائها بروتوكول الدواء.
مند ذلك اليوم أي الاثنين 10 غشت وهي تتصل برقم 141 ورقم المديرية والرقم الذي اتصل بها، دون أن تلقى رد على مكالمتها، وبعد اتصالات متتالية مع المديرية الاقليمية للصحة بمراكش عبر الميسبنجر تم طمأنتها مساء الأربعاء 12 غشت أنها ستتوصل بالدواء يوم الخميس 13 غشت، لكن وحتى ليلة الجمعة 14 غشت لم تتوصل لا بالدواء ولم يزرها أحد .
إذن تخيل مواطنة مصابة مند أكثر من أسبوع ، ولم تتوصل بأي دواء، كما أن هذه المدة كافية إذا خرجت خلالها والتقت مع الآخرين فكم من حالة جديدة ستصاب بسبب إهمال المسؤولين
في هذه الحالة من المسؤول؟ ومع من يمكن الاتصال لحل هذا المشكل؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
45 - ناظوري الجمعة 14 غشت 2020 - 23:24
هذا يعني ان الكثير من الاشخاص أصابهم الفيروس ولا يذهبون لتشخيص حالتهم خوفا من العزل ويذهبون للمستشفى الا بعد ان تتضاعف الاعراض والفيروس حينها يكون قد تمكن من المريض !! هذا خطير جدا ... المغاربة نسوا اننا في فصل الصيف و الفيروس يضرب الجهاز التنفسي ... و كورونا مع الحرارة وضيق التنفس نتيجته الموت لا محالة
ردو البال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
46 - مصطفى التهامي الجمعة 14 غشت 2020 - 23:26
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اتساءل لوحدي كباقي الناس الذين ،ربما فكروا بنفس الطريقة،و اقول
لمذا عدد المرضى و المصابين بهذا الوباء يتزايد و نحن كشعب و بلد من بلدان عربية و ما اكثر الوصفات القديمة التقليدية التي فيها خصوص كثيرة للشفاء و لا نوصي بها
كمثل السحتر و الزعفران و ورقة سيدنا موسى و الحامض و خل التفاح و قد اكدوا على هذا بعض الاطباء الاجانب و الباحث المغربي الوجدي محمد ابو صالح و الدكتور الفايد و غيرهم
لأن كثير من الناس من فئة تعاني من الفقر و قلة الامكانيات فلا بأس لو نتركهم وننصحهم ببعض الوصايا و النصايح بالمجان !و شكرا جزيلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
47 - Vaudois الجمعة 14 غشت 2020 - 23:26
Il faut faire des reportages en direct de l’hôpital montrer des cadavres aux marocains car ils ne comprennent pas avec des paroles ni des images
Et be pas oublié des vidéos de la morgues si non on va devenir comme le brezil
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
48 - america الجمعة 14 غشت 2020 - 23:30
يجب إجراء إذن السفر وإرساله إلى الأشخاص عبر الهاتف الذكي لتجنب انتشار الفيروس والفساد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
49 - مواطن الجمعة 14 غشت 2020 - 23:31
علاش ما قلتيش اسي بارو بلي وزارة الصحة والعجز ديالها على استعاب المرضى وعدم رد فعلها السريع لمعاينة كل من شك في مرضه هو السبب. عندكم المواطن هو اضعف حلقة لي جا إحملو المسؤولية أما عن ؤولئك الذين يتوفون أمام المستشفى كيما قلتو هذا إن دل على شيء دل عل ضعف المنظومة الصحية وعدم استجابتها في الوقت والزمن المناسبين لتشخيص المواطن المهزلة وصلات لدرجة أن المواطن براسو تايمشي ادوز التيست و اتمحن ايام وشوف واش توصلو النوبة آش تاتخربق على الناس لاواه المواطن تايتحمل المسؤولية واش باغي هاد المواطن ادوز عمرو فالدار؟
وا ديرو غا خدمتكم و تا الحكومة دير خدمتها كلشي مسؤول و أكبر مسؤول وخسو اتحاسب لي لي قالو كورنا مرض عادي وما غانوصلوش لهاد الحالة و الكمامات ماشي ضاروري... كلشي عارفنو بلا ماتزيدو تهمو المواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
50 - غيور على المرضي الجمعة 14 غشت 2020 - 23:31
شكرا جزيلا للبروفسور بارو. ولكن مذا تقول في الأزدحام اليومي في Tramway والحافلات وفي الحمامات. أليس هذا تناقض فيما نسمع عن ارتفاع عدد المصابين بمرض كوفيد19 .ولك والقراء رأيكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
51 - كريم الجمعة 14 غشت 2020 - 23:33
يجب علينا جميعا تحمل المسؤولية و الألتزام ، أعرف شخص يبلغ من العمر 30 سنة بصحة جيدة توفي رحمه الله لأنه كان يرفض التشخيص و يرفض الذهاب للطبيب .
المواطن وحده من يتحمل ما وصلنا له اليوم نفس منحى ايطاليا في شهر مارس تماما ، يجب أن لا نتفاجئ عند سماع 1000 وفاة في اليوم في أواسط شهر شتنبر القادم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
52 - احمد الجمعة 14 غشت 2020 - 23:37
صحيح ان المواطنين يستهترون بهذا المرض ولكن حتى الدولة ووزارة الصحة لا يقومان بالواجب كما هو وخير دليل على ذلك هو ما يحكوه المرضى وما صدر أخيرا عن منظمة الصحة الدولية من انتقادات لوزارة الصحة.
فكيف يعقل أن تنتظر اربعة ايام لتقوم بال PCR وتنتظر اربعة ايام اخرى لمعرفة النتيجة.
اللهم الطف بنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
53 - Hassan الجمعة 14 غشت 2020 - 23:37
A qui vous parlez et vous expliquez tout ça ? A des gens inconscients qui ne vous lisent et ne vous écoutent même pas et qui sont entrain de chercher de quoi se droguer et je ne parle même pas des inconscients friqués dans leurs monde qui ne respectent rien ni personne . Il nous faut du civisme et pour cela il nous faut de l'éducation depuis le maternel. On rajoute l'application de la loi et des sanctions
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
54 - مواطنة كازاوية الجمعة 14 غشت 2020 - 23:41
تهاون من طرف السلطات وعدم تطبيقها للقوانين على كل الناس و استهتار من طرف المواطنين و عدم المبالاة الخطورة الڤيروس هادشي لي وصلنا لهادشي.
دابا كنشوف الدولة مخرجة قانون منع السفر بين المدن و كاتلقاي بنادم مكبوب على المدن السياحية و بلا رخصة ديال الباشا من الفوق و حتا البراجات ممسوقينش بطبقة القانون على من بغاو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
55 - سفيان الجمعة 14 غشت 2020 - 23:41
يجب الرجوع الى الحجر الصحي في اقرب وقت فانهيار المنظومة الصحية خطير جدا والا فانتظروا سيناريوهات مثل سيناريو البرازيل والهند وايران
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
56 - maroquino الجمعة 14 غشت 2020 - 23:43
si tu veux te suicider et tuer tes proches personne ne t'en empechera mais personne ne te donnera le droit de mettre la vie des autres en danger
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
57 - Marocaine الجمعة 14 غشت 2020 - 23:50
لماذا القا اللوم على المواطن واش الحكومة رفعت الحجر والشركات رجعو للعمل وطرق التنقل عمومية لان الناس معندهاش سيارات خاصة و تقولون السبب هو المواطن. احنا المواطنين باغين نجلسو في البيوت ديالنا و الحكومة من واجبها تقوم بالدعم ديالنا في الأكل و السكن و التطبيق حتى يمشي هذا الوباء. أما تبقاو تعلقو الاغلاط ديال الحكومة على المواطن فهذا الشي غير معقول طلع تاكل الكروس انزل شكون كالها ليك او اخرج تخدم في الشركة عامرة بنات وركب في الطوبيس واياك تمرض. والله يهديكم علي المآذن رآها مسكين بزاف و مظلوم بزاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
58 - أبو فراس الجمعة 14 غشت 2020 - 23:51
وقتاش غادي يطبقو القانون على الكمامات .حنا تخنقنا بالكمامات والأغلبية مامسوقينش كيرشونا بالبزاق ديالهم وقت الهدرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
59 - Amal الجمعة 14 غشت 2020 - 23:53
اتساءل فقط هل فعلا المدن التي تم اغلاقها مغلقة فعلا فحسب علمي الدار البيضاء من المدن المغلقة ولكن جيراني في نفس العمارة ضيوفهم لا ينقطعون وكلهم من الدار البيضاء حيث يذهبون ويجيؤون بكل حرية وصديقة لي ذهبت عند اهلها بالدار البيضاء بعد العيد وعادت واخبرتني انه لم يوقفها احد وما يحز في النفس هو ان هؤلاء قريبين مني ونتشارك نفس الباب ونفس السطح ونفس السلم وقد نمرض بسبب استهتارهم رغم اني احبس نفسي واسرتي الصغيرة بالبيت الا للضرورة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
60 - انس مكناس الجمعة 14 غشت 2020 - 23:58
كلام الدكتور غير صحيح... الدولة في مغرس وأبريل كانت حازمة بدليل فرض الحجر ووجود القوة العسكرية في الشوارع...
الآن في الحقيقة الدولة هي للي مامسووقاش ماشي المواطن... المواطن هو اداة فيد الدولة كاتوجهو فيت مابغات... اذن الدولة هي من صنعت هذا الوضع..ومن أكبر ألأخطاء الفادحة للدولة انها لم تلغ عيد الأضحى الذي كان السبب الرئيسي في تفشي الوباء... كان القرار السليم عندها هو الغاء العيد و ابعاد السبب الرئيسي للتنقلات الكثيرة و الزيارات العائلية و و و...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
61 - fatyاسبانيا السبت 15 غشت 2020 - 00:01
الاهمال هو اللي وصلنا لهد الوضعية الوبائية لا تعقيم لشوارع والشريكات والحفيلات و بدون تعقيم كيكتر الباعوض واساعد في انتشار هد الفيروس لا تحليلات في الوقت المناسب ولا توزيع الكمامات بالمجان كاينين الناس اللي كيوضع الكمامة هدي اكتر من اربع اشهر ومسخة ديرو مثل الصين كفاش قضات علئ هد الفيروس اللعين في مدة قصيرة مع هد الحكومة الفاشلة غير الاهمال ثم الاهمال .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
62 - HASSAN السبت 15 غشت 2020 - 00:09
كثير من يبرر تصاعد الاصابات والوفيات بعيد الاضحى فالدول الاسلامية جميعها احتفلت به وحالها ليس ما هو عليه نحن مثل تونس الاردن لبنان عكس بعض الدول التي كانت فيها الاعداد مرتفعة منذ البداية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
63 - نرجس السبت 15 غشت 2020 - 00:10
ضروري يعود صلاح الدين الغماري لبرنامجه التوعوي في القناة الثانية، لا أمزح، راه حقيقة الناس كانوا يتفاعلو مع البرنامج واستافدو منو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
64 - مصطفى السوسي السبت 15 غشت 2020 - 00:11
زعما سي الحسين كايهضر من نيتو مسكين ويتكلم بحرقة وتواضع.
-باش تعرفو الشلوح أش كايسواو،قمة التواضع وكلام لا يحتاج إلى شرح وتفسير.
-كاينين لبروفيسورات كايهضروا بالفرنسية والإنجليزية ماتفهم من عندو حتى جملة مفيدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
65 - محمد جام السبت 15 غشت 2020 - 00:12
المشكل في منضومتنا الصحية.
المغرب: لا صحة؛ لا تعليم؛ لا أمن؛ لا عدالة؛ لا عمل؛ .......
للأسف لا يريدون التكفل بالأعداد الكبيرة من المرضى لو أمكنهم يعطونك موعد سنة للكشف عن كورونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
66 - الوزير السبت 15 غشت 2020 - 00:19
طاحت الصومعة علقو الحجام. واقولو النظام الصحي اللي دون المستوى . المستشفى العمومي تموت فيه غير بالفقسة. لانظافة لاتعامل زين لاماكلة. الله احفظنا اوكان .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
67 - Ahmed السبت 15 غشت 2020 - 00:22
مشينا فيها بسبب المتهورين والجهالة وعديمين الضمير الله ياخد فيكم الحق
هرستوا الاقتصاد فرقتوا ناس على عائلتهم.
والخطير في الأمر ان كل واحد عارف بان المستشفيات في المغرب كارثية 100%
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
68 - العابر السبت 15 غشت 2020 - 00:23
زيادة على التهور و احتقار الفيروس الفتاك،هناك فءات اخرى مازالت الى الان تكذب وجود الفيروس و تتعلق بوهم مؤامرة الدول.و هناك فءة متحجرة تلجا للاعشاب و الدجالين.لكن عندما تتدهور صحتهم يهرولون الى المستشفى بعد ان يكون الفيروس فعل فعلته، هرلاء هم من يموت الان بالاضافة الى ضعاف المناعة و ذوي الامراض المزمنة.قبح الله الجهل.شيء صادم ان تجد اليوم من مازال يؤمن بالهم.لمغاربة تيخلعو بهاد الجهل!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
69 - واحد من الناس السبت 15 غشت 2020 - 00:27
تعليق البروفيسور عين العقل ...الدولة قامت بواجبها ..
والمسؤولون لا يريدون إثارة نعرة الرفض الذي يتصف به المواطن الرافض لكل تحذير من طرف السلطات الصحية ....المطلوب من الحكومة اليوم فضلا لا أمرا إعادة القطيع إلى الحجر الصحي من جديد لمدة ثلاثين يوما على الأقل مع سن قوانين الاستفادة من الالتحاق بالعمل وتدبير بعض المواطنين للمعيش اليومي بطرق جد قاسية وإلزام الكل بارتداء الكمامة بشكل صحي وعدم الاختلاط والاقتراب مع اعتماد نظام مستمر للتعقيم والنظافة في البيوت والأماكن العامة ...كل هذا يعرض من لم يمتثل له لغرامات سبق أن أعلنت السلطات تفعيل سريانها على كل مخالف أو رافض لتعليمات الحجر الصحي ودواعي حالة الطوارىء ....
فالحذر كل الحذر أيها المواطن الشريف ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
70 - مصابة بكوفيد السبت 15 غشت 2020 - 00:40
عندما نحس بالاعراض ونلجأ للمستشفى من أجل الاختبار يرفضون اجراءه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
71 - ساخط السبت 15 غشت 2020 - 00:43
العمر بيد الله والمرض بيد الله اختلطت عليكم الامور واصبحتم عاجزين على تفسيرها في نصابها
وانتم تعلمون ان الموت واحد والاسباب متعددة يكفي من محاضرات فارغة
نحن كشعب متهاونون في التزامنا وانتم كقطاع مهملون اكثر من اللازم واهمالكم هو من يقتل انانيتكم هي السم بعينه
لا حول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
72 - من تطوان السبت 15 غشت 2020 - 00:48
بل أيضا وسائل الإعلام البصرية تلعب الدور الرئيس في ذلك،ولا أدل على ذلك من دعوة الناس للسفر والسياحة،بل عند استجواب بعض الناس عن كونهم يتوفرون على ورقة التنقل الاستثنائية لغرض قاهر أم لا؟سيما وقد أتوا من مناطق مغلقة وموبوؤة يتم التغاضي عن ذلك كله بالروبورطاجات المصورة وبوسعكم متابعة ذلك،ولا يتم إلا ذكر سكان المناطق الشعبية فقط وكأنهم هم المسؤولون وحدهم عن نقل الفايروس وليس لهم لا مال ولا سيارة للسفر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
73 - خالد السبت 15 غشت 2020 - 01:19
هذا كلام غير منطقي
و المعطيات الموردة بالنص غير دقيقة
كيف ان نسبة الوافدين الذين يموتون في باب المستشغى هي /23 يعني اذا ورد عليكم 100 شخص فان 23 يموتون في باب المستشفى و /55 يلجون الانعاش
هذه المعطيات تتناقض تماما مع الواقع
و لاعطاءكم مثالا على ذالك
مثالا الدار البيضاء سجلت اليوم حوالي 400 حالة اي 92حالة ماتت في باب المستشفى و 220 دخلت النعاش هذا فقط اليوم!!
اما تصريحات وزارة الصحة ففي المغرب ككل 27 وفاة
رحم الله موتانا و موتى المسلمين و رفع عنا البلاء و الوباء و ادام الله علينا نعمة الصحة و العافية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
74 - مواطن السبت 15 غشت 2020 - 01:55
جوج ناس من العائلة من صباح كقلبو على سبيطار اشدهم وااااااااااااااالو دابة كنكتب راه 2 ديال الليل 3 ايام و هوما غادين جايين على ود تحليلة حتى مشاو لشيخ خليفة داروها بالفلوس نمرة 500 من 8 ديال صباح حتى ل7 ديال ليل. بلاما نقول ليكم شحال من تدويزة دارو و كقول ليهم طبيب غير سخانة قتلوهم بدوا بدون فائدة باش ميقولش كورونا و سدو ليه العيادة........الوضع كارثي جدا جدا. اما لمخالطين بلامة نهضر بينة العائلة كلها تعدات يا ربي تحد الباس حضيو راسكم راه مكين فين تعطيو الراس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 74 | عرض: 1 - 74

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.