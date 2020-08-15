24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1106:4613:3717:1420:1921:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "أهوالٌ" في مستشفيات "كورونا".. حشيشٌ وجرذان وغيابٌ للأطّباء (5.00)

  2. ارتفاع الحالات الحرجة لكورونا يعقد مهام أطباء الإنعاش بالمغرب (5.00)

  3. رعاية الأمهات العازبات (5.00)

  4. الدخول المدرسي يجمع أمزازي بمديري الأكاديميات (5.00)

  5. كورونا التعليم.. السرعة الثالثة؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | أرباب المقاهي يشْكون الإغلاقات ويرمون "بؤر كورونا" نحو السلطات‎

أرباب المقاهي يشْكون الإغلاقات ويرمون "بؤر كورونا" نحو السلطات‎

أرباب المقاهي يشْكون الإغلاقات ويرمون "بؤر كورونا" نحو السلطات‎
هسبريس من الرباط
السبت 15 غشت 2020 - 16:00

شكاوى متواصلة يبديها أرباب المقاهي في مختلف ربوع البلاد، عقب قرار السلطات العمومية إغلاق العديد من المحلات التي تتمركز في أحياء جرت الإحاطة بها بالكامل، لاكتشاف حالات إصابات مؤكدة بفيروس "كوفيد19" في صفوف القاطنين.

ويعتبر أرباب المقاهي أن محلاتهم غير مسؤولة عن أي إمكانية لتفشي الفيروس، ولم يسبق أن كانت بؤرة أو مصدرا لنقله، على عكس المعامل والمصانع التي ظلت أبوابها مفتوحة رغم تسجيل عدد إصابات مرتفع ضمنها، بل وأصبح بعضها بؤرة.

وفي مدن الدار البيضاء وسلا وبني ملال، على سبيل المثال، أغلقت السلطات بعض المقاهي ضمن أحياء تمركزت فيها الإصابات، أو زارها حاملون للفيروس، خلال الأيام القليلة الماضية؛ ما جعل أربابها يشكون من عودتهم إلى العطالة القسرية، بعد أشهر من الانتعاش الجزئي.

وتأتي تخوفات المهنيين بعدما قررت السلطات الحكومية، على مستوى مدينتي طنجة وفاس اللتين عرفتا تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة، اتخاذ إجراءات احترازية؛ على رأسها إغلاق المقاهي على الساعة العاشرة مساء، وكذا إغلاق المطاعم على الساعة الحادية عشرة مساء.

واعتبر أحمد بوفكران، المنسق الوطني لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن المحلات بعيدة جدا عن نقل الفيروس، مسجلا أن المقاهي تدفع ثمن أخطاء قطاعات أخرى، ولا يمكن الاستمرار في الصمت عن هذا الاستهداف.

وأوضح بوفكران، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المقاهي تلتزم بالوقاية والتنظيف الدوري، مسجلا أنه على امتداد الأشهر الماضية لم تؤكد أية إصابة داخل مقهى بالبلاد، وزاد: "لسنا حائطا قصيرا وعلى السلطات أن تحارب البؤر الحقيقية".

وأشار المنسق الوطني لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى أن المقاهي صرفت أموالا طائلة من أجل استئناف عملها، ومن غير المعقول أن يتم الإغلاق بهذا الشكل، مستغربا من قرارات السلطات المحلية بدورها؛ ففي بني ملال وقلعة السراغنة، تطالب بإغلاق المحلات على الساعة السادسة مساء.

وأكمل بوفكران قائلا: "كان أرباب المقاهي يعتقدون أن المشكل مركزي، لأن السلطات بالرباط لا تعايشهم بشكل يومي؛ لكن بمرور الوقت حتى السلطات المحلية تضيق الخناق مع الأسف"، مطالبا بمراقبة مصادر البؤر الحقيقية، وهي معروفة على حد قوله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - jaw1d السبت 15 غشت 2020 - 16:10
قرار الحكومة صائب لأن العديد من أرباب المقاهي لا يحترمون أدنى شروط الوقاية و بالتالي يجب على السلطة إغلاق هده الفضاءات التي تشغل الناس على الكتير من الأشياء . انا ارى المقهى مجرد مضيعة للوقت و مكان للتجسس ج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
2 - Moha السبت 15 غشت 2020 - 16:15
احتلال الرصيف العمومي يدفع المارة الى التقارب بل الاحتكاك ببعضهم و بالتالي مسؤوليتهم الجنائية قاءمة.... و إغلاق المقاهي و المطاعم و كل التجار المحتلين للرصيف يجب اغلاقها فورا، ان مسؤوليتهم و مسؤولية الساكت على خرق قانون محاربة كورونا قاءمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
88
3 - عزالدين السبت 15 غشت 2020 - 16:15
لا يمكن ان نرمي الكرة على اصحاب المقاهي في غياب تدابير لازمة من الدولة اتجاه المصانع والشركات
طيلة الاشهر الماضية لم نسمع مقهى كانت كبؤرة عكس ما سمعنا عن الشركات والمصانع
السلطات تخنق اصحاب المقاهي لتخفي معالم الصرامة في الاسواق المصانع الشركات ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
67
4 - ل.ص السبت 15 غشت 2020 - 16:15
في نضري أن المقاهي تكون أول مصدر لتفشي الفروس وذالك بالإستعمال المتكرر للكؤوس والأطباق وكل الأدوات من زبون لآخر إذا لم يتم غسلها بطريقة جيدة بماء جافيل والصابون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
68
5 - رايي الشخصي السبت 15 غشت 2020 - 16:17
هذا هو بيت القصيد...المشكل ان البعض يتفق مع فرضية تفشي وباء كورونا بعد تعليق الحجر الصحي....ذاكرتنا ليست صغيرة....بؤر مصانع الدار البيضاء اثناء الحجر ظهرت...بؤر مصانع العرائش كذلك وقبل رفع الحجر بايام قليلة وبالضبط الجمعة...بؤرة لالة ميمونة ثم بؤرة مصنع رونو بطنجة....لماذا الكذب والبهتان...بالفعل هناك استهثار بعد رفع الحجر...ولكن هناك تغاضي الدولة على اكبر مصيبة جرت الوباء هم المصانع والمعامل لماذا .....؟ الجواب بسيط ...الكل يعلمه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
6 - Hamouda السبت 15 غشت 2020 - 16:21
كيشدو غااالقهاوي د المساكين اما القهاوي د الشيكي راااهوم عامرين ماكاين لا 50% ومكاين لا رقيب ولا حسيب... كاين فرق كبير فداكشي اللي كنشوفو فالتلفزة و شنو كاين فارض الواقع، قالوا منع التنقل و الناس غا خيطي زيطي بين المدن بدون مراقبة... المواطن بصح ترخا ولكن فيناهية الجهات المكلفة بمراقبة الرخية ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
7 - المقاهي مجمع لنميمة السبت 15 غشت 2020 - 16:23
هاد صحاب لقهاوي والكردينات هم من اصبح يفرض القرارات على الدولة ويطالب بتطبيقها زمن العجائب سدو لينا لحزاق وماهي القيمة المضافة التي يقدمها هؤلاء لاشئ يدكر المقاهي مجمع لنميمة والنصب واستعمال المخدرات والكرديانات تجمع للاصحاب السوابق والشماكرية بنسبة 99٪ هدفهم نهب المواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
8 - المهدي السبت 15 غشت 2020 - 16:24
ما استغرب له هو قرار توقيت الاغلاق في الساعة العاشرة مساء وكأن الفيروس لا يستيقظ من نومه ويبدأ في الانتشار ألّا بعد العاشرة أما ان يظل المقهى أو المطعم مفتوحاً طيلة النهار فلا خوف من العدوى علماً بأن ذروة امتلاء المقاهي هي الفترة الممتدة بين الصباح وبعد الظهيرة ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
9 - نور الهدى السبت 15 غشت 2020 - 16:25
هناك بعض المقاهي لا تحترم الإجراءات الإحترازية المتعلقة بالحد من إنتشار فيروس كورونا خاصة التباعد، بل و منهم من يساهم في إذكاء نار الفيروس بنقل مباريات العصبة الأوروبية حيث يسعون إلى تكديس المقاهي و كل ما يهمهم هو الربح الكبير. و عندما يتسببون في بؤر وبائية فمرحبا بالضغط الكبير على المستشفيات التي لم تعد تستحمل مما يهدد بكارثة لا نظير لها.
كفانا إستهتارا بالأمن الصحي للوطن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
10 - amine السبت 15 غشت 2020 - 16:26
المقاهي و المصانع و الملاعب الرياضية و الحافلات و سيارات الأجرة من تسبب بؤر و تنشر الفيروس الفتاك بين المواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
11 - مواطن السبت 15 غشت 2020 - 16:26
هذا يرمي المسؤولية على ذاك و ذاك على ذاك ..لا ادري مسؤولية من وراء تفشي الوباء بهاته الوتيرة.انها مسؤوليتنا جميعا .لا حول و لا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
12 - adil السبت 15 غشت 2020 - 16:28
المقاهي ليس لها أي دور حيوي في الحياة اليومية ، لا تفيد المجتمع في أي شيئ يذكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
13 - FENANE السبت 15 غشت 2020 - 16:29
يا ارباب المقاهي و المطاعم والمسابح..... ،كل قطاع تأثر بهذه الجائحة فمرده إلى الله ،اذا كانت الشعوب غير قادرة على تغيير سلوك عيشها ،هل تعتقدون ان المقاهي هي المساجد ،؟هذا هو جزاء كورونا لقد سلطها الله علينا لنراجع انفسنا مع الله فالمسابح و البحار حيث الاختلاط الجنسين ماذا تقولون أمام الله يوم القيامة؟والمطاعم المختلطة ،اين هو العزل؟ والمرأة المسلمة العربية تتباهى بجسدها و بسيارتها ومالها و مشاريعها ومناصبها ،هذا الوباء من عند الله كالمرض ،لا كاشف له إلا الله هناك من الناس<< في قلوبهم مرض وزادهم الله مرضا >> ان الله اراد ان يجدد للمسلمين والمسلمات إيمانهم فسلط علينا هذا الوباء للرجوع إلى الله لمعرفة الحلال من الحرام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
14 - haj thami السبت 15 غشت 2020 - 16:29
المشكيل ماشي في المقهى أو صاحب المقهى المشكيل الرئيسي هو الزبون نهار كامل هو بارك عاصر على قهوة ماكين مايدار ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
15 - ياسين السبت 15 غشت 2020 - 16:30
نتأسف على الارتجالية والعشوائية في اتخاذ القرارات والتملص من المسؤولية من قبيل إرغام أصحاب الدكاكين على الإغلاق في العاشرة ليلا وكأنهم سبب هذا الارتفاع في عدد المصابين بكورونا، مقابل التغاضي عن المصانع والشركات رغم كونها تسببت في البؤر الوبائية، ناهيك عن منح رخص السفر بين المدن دون تحري، ومنع السفر من وإلى 8 مدن سويعات بعد إتخاذ القرار في ليلة تتحمل فيها الحكومة تبعات ما وقع وما ترتب من ارتفاع في عدد المصابين، أما عن ضعف بنية الاستقبال الطبية وقلة الموارد المادية والبشرية وإنهاكها دون تحفيز لائق فحدث ولا حرج، ودون إغفال استهتار المواطنين بالتدابير الاحترازية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
16 - saloum السبت 15 غشت 2020 - 16:34
لنتحمل المسؤولية ولو لمرة في حياتنا كنشوفو بعض القهاوي خاصة ملي تيكون شي ناطش او مبارة دولية كيف متكون القهاوي وحتا السيرفور ماداير الكمامة والاكتضاد وهذشي امام عينينا فلا الومو غيركم حيث كاينين مقاهي كاتب جوج فالطبلى والتباعد وارتداء للكمامة اجباري وخدامين بيخير مالهم ماسدو لهم راها كارتة وكل واحد منا مبغى يحتارم حتا وصلنا للكارثة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
17 - العربي السبت 15 غشت 2020 - 16:37
يجب منع التدخين داخل المقاهي ، مثلا شخص مصاب بالفيروس كوفيد 19 يدخن داخل المقهى إنها الكارثة الدول الاروبية هذا الاسبوع قامت بمنع التدخين حتى خارج المقاهي ، و يجب تحديد العدد الاقصى للزبائن داخل كل مقهى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
18 - Adam السبت 15 غشت 2020 - 16:39
قرارات الحكومة مرتبكة ويكتنفها الغموض والضبابية فتارة تهول من عداد الأصابات وتارة تريد ان تدفع بعجلة الأقتصاد ...فقنواتها الاعلامية الرسمية في مستهل نشراتها الأخبارية تهول من الحصيلة الوباءية في البلاد وتطالب بالتزام التدابير الأحترازية ومنها عدم التنقل الى مدن المنطقة 2 الا للضرورة وفي نهاية نشراتها تربك المشاهدين بروبورطاجاتها عن الوجهات السياحية الخلابة في بعض تلك المناطق .. تاهت الحكومة وتاهت معه ابواقها الأعلامية ولين هذا وذاك تاهت بوصلة المواطن زلم يعد يعرف الحقيقة مع من تكون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
19 - ملاحظ سابق السبت 15 غشت 2020 - 16:44
ومابلكم عن المقاهي العشوائية التي أصبحن نلاحظه بطراقات كل من اشتارا سيارة كبيرة يعمل به عصارة القهوة بمدخل المدن ووسطه لا رقيب عن نظافة القهوة المقدمة للزبون فالكأس يغسل بصطل الدي غسل به عدة كؤس من قبل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
20 - rachida السبت 15 غشت 2020 - 16:45
السلام عليكم.سبحان الله لم أسمع قط في حياتي أن مغربيا ما إعترف بخطئه ولو كان مخطئا.دائما يلوم الأخرين ويبرء نفسه..ألستم أنتم أرباب المقاهي من يتركون المواطنين يتكدسون في طاولة واحدة بدون كمامات ولا تباعد جسدي رغم تحذيرات السلطة لكم منذ رفع الحجر الصحي أم أنكم تبحثون دائما على شماعة كي تعلقوا عليها أخطائكم.وفيقو من الgلبة.لم يتسسب في هذا التفشي للمرض سواكم وأمثالكم من المواطنين الذين لا يحترمون التعليمات الصحية.فعوضى الانكباب لاصلاح أخطائكم ترمون دائما باللوم على السلطات.لقد بالغتم كثيرا في هذه الاتهامات كانكم أنتم قمت بما يلزم القيام به وفقط السلطات هي المخطئة.وباز لكم على سنطحية عندكم.والله إلا باز.ألم تعرفو أن الاعتراف بالخطاء دليل على الشهامة والرجولة أم هذه المقولة لم تصلكم بعد.اءن يجب أن ننتظر سنين ضوئية حتى تصلكم هذه المقولة ولي دارها بسنيه يفكها بديه.هءا ماكان وبارك من النواح الذي لا يسمن ولا يغني من جوع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
21 - ابن حي الألفة السبت 15 غشت 2020 - 16:49
هاذ السيد انا اعرفه جيدا له مقهى بالحي الذي اقطنه ومساحتها لاتتعدى 24 متر مربع ويستغل اكثر من 300 متر من الملك العام وانا أوجه رسالتي هذه للمجلس الجماعي والسلطة المحلية بفتح تحقيق في شئن هذه المقهى كما أوجه رسالة أخرى لمؤسسة الحوض المائي لان اخينا حفر بئر بدون رخصة ويستغل المياه الجوفية بدون سند قانوني مما يجعله يشكل خطرا عن الساكنة وتحياتي للمسؤولين ان هما قاموا بالواجب واتخاذ التدابير القانونية في حق هذا الرجل وأمثاله انشري يا هسبريس لفضح الفساد والمفسدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
22 - Abdelghani السبت 15 غشت 2020 - 16:56
بعض اصحاب او ملاكي المقاهي اغبياء والسلطة المتحركة اغبئ منهم,اصحاب المقاهي لايعرفون كيف يطبقون القرارات الجديدة التي فرضتها عليهم وزارة الصحة بمباركة وزارة الذاخلية,في حين الباشا او القائد او الشرطة الحضرية لم يلقنوها الئ اصحاب المقاهي والمطاعم والفنادق والدكاكين بطريقة حضرية فلهذا ترئ السلطة ورجالاتها يجرون في الشارع ويتكلمون مع اي مواطن بنرفزة وعصبية هي مولودة معهم اصلا ووجوه عبوسة سوداء لاتضحك ولاتبتسم وتبشر المواطن بيوم اسود,يعني كورونا دوخاتهوم اي المخزن ولم يعرف الحل لانه اصلا لا وجود لاي حل سوئ انتظار الرحمة من عند الرحمان. الشيء الجميل الذي لاحظته ومنذ ظهور وباء كورونا وهو ليس تقرب الادارة من المواطن بل اكثر من هذا وهو تقريب رجالات السلطة المخزنية من المواطن والئ المواطن مباشرة.ياعجبا.علي كل حال ما اراه وهو ان المخزن ذاخت ليه الحلوفة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
23 - sun shine state السبت 15 غشت 2020 - 17:02
pourquoi l,etat n,interdit pas de fumer dans les lieux public comme aux etats unis et en europe, ,,en fume partout au maroc, ,aux etats unis les gens ne fument meme pas a l,interieure de leurs maisons a cause des enfants ils fument a l,extrieure ou dans les balcons des appartements.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
24 - ADAM السبت 15 غشت 2020 - 17:08
السلطة محقة فيما اتخذته من إجراءات في حق المقاهي، لأن العاملين بها لا يحترمون التعليمات الوقائية وأبسطها ارتداء الأقنعة(جل العاملين بها -المقاهي التي مررت بجانبها - لا يرتدونها أو يرتدونها كربطة عنق) وكذلك الشأن بالنسبة للعاملين بالمتاجر(مرجان لابيل في، بيم- سيروا لمركب مارينا التجاري وسترون الاستهتار بعينه، بحيث يتخيل لي أن خطابات السلطات بشأن الصرامة تبقى مجرد خطابات) نفس الشيء، يتحتم على السلطات أن تراقبها واتخاذ الأجراءت المناسبة في حقها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
25 - منع التدخين السبت 15 غشت 2020 - 17:14
يجب على السلطات منع التدخين داخل المقاهي. لان دخان السجائر ينقل الفيروس لفضاء المقهى بالكامل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
26 - ولد فاس السبت 15 غشت 2020 - 17:38
والله حرام على اصحاب المقاهي لم يتركوا حتى الارصفة للمرور يملؤونها بالكراسي والحنزازا والبركاگا ،وان اردنا ان نمشي تحت الرصيف نجد سيارة هداك الحنزاز مركونة تماك وهادشي القايد والباشا ورجال السلطة كيشوفو ،، عجبا وسبحان الله السيبة،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
27 - رأي السبت 15 غشت 2020 - 17:48
أرباب المقاهي لا يحترمون التباعدو النظافة... يجب منع الجلوس بالمقاهي و إلا اقفال المقاهي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
28 - Proprietaire de salon de the السبت 15 غشت 2020 - 18:03
Pourqoi tt cette haine contre les cafe et les resto qu est ce qu.ils ont nos freres et soeurs marocains je trouve ca lamentable et bizzard il y.a des familles qui vivents des cafe et resto et tt le monde va au cafe et resto un jours ou l.autre vous voulez les fermer mais vraiment pourquoi jalousie 9altt chghal hassbiya allah wa ni3ma lwakil fikom.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
29 - Driss السبت 15 غشت 2020 - 18:49
ما يجب القيام به قبل الإغلاق هو منع التدخين في القاهي فإذا كانت مسافة التباعد محددة في متر واحد فإن دخان ورائحة السجائر تصلك عن بعد 10 أمتار من مدخن وررائحة السجائر تخترق الكمامات وحتى من بعد إتمام المدخن من سجارته لم تعد تطيق وضع الكمامة بسبب الرائحة التي تبقى ملتصقة بها وأما إن كانت مقابلة في كرة القدم فحدث ولا حرج فكما يقال المبارة والسجارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
30 - مصطفى السبت 15 غشت 2020 - 19:04
في رأيي أن المقاهي والمطاعم تعتبر من المقاولات أكثر إنتشارا في البلاد، في جميع المدن و جميع الأحياء الصغيرة والكبيرة و يرتديها جميع الفئات و بالتالي من المستحيل أن تكون خالية من وباء كورونا ومن الصعب معرفة الزبائن الحاملين للوباء الذين دخلوها ، عكس المعامل و المصانع فهي قليلة و يعمل فيها نفس العمال و هم معروفين إذا حدثت فيها بؤرة وبائية ومن السهل محاصرتهم و معرفة مخالطيهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
31 - Ahmed السبت 15 غشت 2020 - 19:11
المقاهي تغلق ابتداء من الساعة العاشرة ليلا وكأن الفيروس يخرج بالليل ويكون في راحة بالنهار ،بغينا نفهمو شي فاهم الله يرحم الوالدين يفهمنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
32 - مغربي السبت 15 غشت 2020 - 19:14
المشكل ليس في المقاهي وانما في التنقلات بمناسبة العيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 32 | عرض: 1 - 32

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.