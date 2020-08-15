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الرئيسية | مجتمع | ممرضون يستأنفون الاحتجاج للمطالبة بالتعويض عن "مخاطر كورونا"

ممرضون يستأنفون الاحتجاج للمطالبة بالتعويض عن "مخاطر كورونا"

ممرضون يستأنفون الاحتجاج للمطالبة بالتعويض عن "مخاطر كورونا"
هسبريس - أمال كنين
السبت 15 غشت 2020 - 17:00

أعلنت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب عن استئناف برنامجها النضالي للمطالبة بالإنصاف في "التعويض عن الخطر"، قائلة إن الإصابات بفيروس "كوفيد 19" في صفوف الأطر التمريضية بلغت إلى حد الآن 235 حالة كحصيلة أولية.

الحركة، ضمن بلاغ لها، أعلنت عن استنكارها الشديد لما أسمته "تكتم الوزارة الوصية على العدد الإجمالي للإصابات". كما تدين "التجاهل الذي يطال هاته الأطر من طرف أشباه المسؤولين ببعض المستشفيات والمندوبيات وكذا مسؤولي الوزارة الوصية، على رأسهم وزير الصحة" على حد تعبيرها.

وتقول الحركة إن "هذه الجائحة سلطت الضوء من جديد على تفاوت التعويضات عن الأخطار المهنية بين مقدمي العلاجات، هذا الحيف لا يزال الممرض المغربي يعاني تحت وطأته مع تعاقب السياسات الصحية الفاشلة، دون حل يذكر، رغم تقديمه لنسبة مهمة من الخدمات العلاجية للمرضى، مما يجعله أكثر عرضة للخطر المهني دون تعويض يناسب دوره المحوري".

وقالت فاطمة الزهراء بلين، منسقة لجنة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، "منذ أزيد من ست سنوات ونحن في الشارع.. بعد أن قمنا بدعوة الممرضين إلى تعليق جميع الأشكال النضالية منذ ظهور أول حالات "كوفيد 19" في مارس الماضي للانخراط في مواجهة المرض، نجد أنفسنا اليوم مضطرين لاستئناف برنامجنا النضالي".

وتردف بلين ضمن تصريح لهسبريس: "للأسف، الظروف في قطاع الصحة تعرف تدهورا، وأهمها النقص في قطاع الموارد البشرية؛ وعلى رأسهم الممرضون وتقنيو الصحة".

وانتقدت بلين الحوار الأخير مع وزير الصحة قائلة إن هذا "الحوار الاجتماعي لا يمت إلى الحوار بأية صلة؛ بل هو مجرد إشهار لما أسموه منحة "كوفيد 19" التي نتبرأ منها، فنحن نريد حقوقنا فقط وتنفيذ ملفنا المطلبي ولا زيادة عليه".

وتتابع: "وأبرز مطالبنا التعويض عن المخاطر الذي أصبح ملحا الآن، إذ نتقاضى تعويضات عن المخاطر تتسم بفرق كبير، ففي الوقت الذي يبلغ التعويض لدى الممرضين 1400 درهم يتقاضى زملاؤنا الأطباء ما بين 2800 إلى 5900؛ في حين أن الأخطار هي متساوية".

وتؤكد المتحدثة أن "محنة كوفيد أظهرت بالواضح أن الممرضين هم من يقفون في الصفوف الأمامية، وهم الأكثر عرضة الأخطار؛ ومع ذلك يتقاضون تعويضا عن الأخطار هو أقل"، منبهة إلى أن التعويض لا يجب أن يكون له علاقة بالراتب بل بمدى التعرض للخطر.

وقالت الحركة في بيان لها: "لا يختلف اثنان في كون الجائحة وما رافقها من إرهاق بدني واحتراق مهني ونفسي للأطر الصحية عرّت من جديد عن خصاص حاد وغير مبرر في صفوف الأطر الصحية وخاصة التمريضية، في مقابل تعطيل قسري وغير مفهوم للآلاف من الممرضين وتقنيي الصحة الخريجين المعطلين، مما يحيل للتذكير بمطلب توظيف جميع الخريجين بعيدا عن منطق التعاقد المشؤوم الذي تجدد الحركة رفضه جملة وتفصيلا".

وذكرت الحركة بـ"المجهودات والتضحيات الجبارة للممرضين وتقنيي الصحة التي أشاد بها جلالة الملك وثمنها في خطاب عيد العرش المجيد، كما خص الأطر الصحية بعناية خاصة"، مضيفة: "في المقابل، نجد أن وزير الصحة يضرب عرض الحائط هذا الخطاب بفعل ممارساته وتصريحاته الإقصائية الاستفزازية، والتي تتجلى أساسا في تعليق الرخص الإدارية الهزيلة (10 أيام فقط) بعد أن تم إقرارها، الشيء الذي خلف ردود أفعال غاضبة لدى الأطر التمريضية، ناهيك عن التحفيزات الهزيلة التي تنوي الوزارة تخصيصها للشغيلة الصحية التي واصلت الليل بالنهار منذ شهر مارس في سبيل التصدي لتفشي الوباء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - مواطن السبت 15 غشت 2020 - 17:07
صراحة الله يحسن العوان كنمشي المستعجلات كنلقى ممرض واحد اولا جوج مقابل مئات المرضى. كيفاش غتكون الجودة فظل النقص الحاذ فالأطر الصحية ...
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77
2 - ممرض عاطل السبت 15 غشت 2020 - 17:07
أنا ممرض القطاع الخاص وأقسم بالله أن أعمل من أجل حماية المواطن حتى لو كلفني الامر حياتي
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87
3 - متتبع السبت 15 غشت 2020 - 17:07
تقريبا من شهر 3 و هوما خدامين و حيدو ليهم العطلة يعني لازم يعطيوهوم تعويضات ... ينقصو من الخلصة تاع البرلمانيين و يزيدو ليهم
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88
4 - tadlawi السبت 15 غشت 2020 - 17:09
ناس لي تاتكون مامولفاش بالخدمة.خدمو غاشوية برزطونا.ناس فأوروبا والله ماهدرو على هاد التعويضات او داكشي لي دارو والله مايديروه هادو تاربع ديال الربع.
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-47
5 - الوطنية السبت 15 غشت 2020 - 17:10
نظرا للمجهود الذي يقومون به في ظل تزايد إعداد المصابين والإرهاق الذي يشعر به هؤلاء الممرضات والممرضون يستحقون التعويض وزيادة التنويه بتضحياتهم الكثيرة
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52
6 - najm السبت 15 غشت 2020 - 17:13
ينبغي الإنهاء مع الريع من خلال إلغاء مجلس المستشارين و تقليل عدد أعضاء مجلس النواب من خلال إلغاء لائحة الشباب و اللائحة النسوية و التخفيض من التعويضات التي تؤدى لأعضاء مجالس لا فائدة منها اخرها كان تعيين اعضاء مجلس ضبط الكهرباء الذي شكل فرصة لاقتسام الوزيعة...دون أن ننسى إلغاء دعم الأحزاب و الجمعيات المشبوهة.. آنذاك ستتوفر الأموال اللازمة لحل كل المشاكل : بطالة ، تعويضات للأشخاص الذين يعرضون حياتهم للخطر الخ.....
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52
7 - مغربي السبت 15 غشت 2020 - 17:13
من حقهم المطالبة بالحقوق مع القيام بالواجب ،ليس مثل المتعاقدين المعلمين الذين لايقومون بالعمل ويطالبون بالادماج للاختباء
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17
8 - مواطنة السبت 15 غشت 2020 - 17:14
أولا ما تقومون به يدخل في صميم عملكم من جهة أخرى يجب أن يكون الحس الإنساني عال عند هيئة التمريض والأطباء ..من جهة أخرى دون أن تخرجون للإحتجاج حيث ذهب ثواب عملكم عند الله تعالى..كان على الدولة من تلقاء نفسها و أسوة بعدة دول رصد مكافئات تشجيعية لكم..و الله يكون في العون
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-7
9 - مواطن السبت 15 غشت 2020 - 17:14
فئة الممرضين تعاني من الظلم والحيف في هذه البلاد السعيدة .. إسأل جنيع الممرضين هل أنت راض عن وضعيتك المهنية ؟ سيجيبك بسرعة وبدون تردد ... لا و ألف لا
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31
10 - اللهم إن هذا منكر .. السبت 15 غشت 2020 - 17:14
ممرضون بﻻ كمامات ، دون احترام المسافة. . ومستشفيات تشكوا من إﻻهمال ﻻ أطباء ﻻ ممرضين ﻻ دواء ..!! والمغرب يجتاز ظروف صعبة للغاية !! اشخصك العريان قاليه الخاتم اموﻻى !! سير خدمو وﻻ عطا الله ممرضون ... اما الزيادة في راس الحمق! !
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-38
11 - fariddo السبت 15 غشت 2020 - 17:16
بزاف ديال الناس وخاصة مايكتب في وساءل الاعلام كجرائد تيقولو ماكاينة لاعناية ولامراقبة لمرضى كوفيد لي ماكظهر عليهم اعراض اما ليفي التنفس الاصطناعي فمراقبتهم بالكاميرة فقط وسبحان الله عدد قليل اللهم عافينا ويعلفيكن شفتوه واهتميتو به وهو عدد ضعيف بمقارنة من ماتو ومن هم فالتنفس الاصطناعي او لي فحالة حرجة ايوى زيدو فالاحتجاج وعطلو الوقت قد ماستطعتم والله هو الرقيب اتعطاتكم تحفيزات قلتم هزيلة دريهمات حمدو ربي انثم عندكم شهرية وخدمة اما حنا حتا وحدة منهم ماكاينة الوقت بغات التعاون معا لنخرج من هذ الجائحة ولكن كلها كيشوف مصلحتو بعيدة على غيره
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-21
12 - متتبعة السبت 15 غشت 2020 - 17:20
التعويض السمين خليه غير لضابط الكهرباء البعيد عن المخاطر..
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48
13 - said السبت 15 غشت 2020 - 17:20
من حقهم التعويض فالبرلمانيون يتقاضون اجورا دون ان يستفيد منهم هذا الوطن. هؤلاء يستحقون أكثر
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45
14 - الكرامة السبت 15 غشت 2020 - 17:20
من حقهم الاحتجاج لنيل حقوقهم العادلة
يستاهلو
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37
15 - محمد السبت 15 غشت 2020 - 17:21
الواجب منعدم في المستشفيات غياب تام ... اسالوا مرضى كوفيد 19 وغير المرضى به ...حسبي الله ونعم الوكيل
لا تنسوا القسم الذي اديتموه من اجل خدمة الوطن والمواطن
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-32
16 - طبيب السبت 15 غشت 2020 - 17:22
وكأن الممرضين هم من يعملون لوحدهم في وزارة الصحة.
هناك تقنيي الاسعاف او ما يسمى بسائقي الاسعاف
هناك التقنيين و المهندسين الذين يقومون بصيانة التجهيزات و المعدات
هناك المتصرفين الذين يقومون بجميع الاعمال الادارية في تدبير المالية و الموارد البشرية و منهم خريجي المعاهد و المدارس العليا
كفاكم انانية ايها الممرضون ؟ اتريدون ان تصبحوا مثل الاطباء ؟ فلتدرسوا في كلية الطب إذن
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-32
17 - الفاروق السبت 15 غشت 2020 - 17:23
من الاستقلال الى يومنا هذا وهذا القطاع ناعس لا خدمة لا ردمة نهار جات كورنا خدموا أربعة اشهر داروا فيها فيلم وراكم قرن ونتما ناعسين
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-16
18 - Citoyenne marocaine السبت 15 غشت 2020 - 17:26
Ce n’est pas le moment de faire des grèves faites preuve d’abnégation envers ce peuple que la cette pandémie disparaisse après réglez vos comptes ...
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-22
19 - الحكيم السبت 15 غشت 2020 - 17:30
هل الممرضون لايفهمون التناسبية حين الحديث عن المساوات في التعويض عن المخاطر.
تكوين باك + 3 سنوات = 1400 درهم
تكوين باك + 7 سنوات = ازيد من 2800 درهم
تكوين باك + 12 سنة = ازيد من 5600 درهم
حساب منطقي جدا فأين هو مشكل المساواة؟
و الا يجب ان تستفيد المنظفة في المستشفى هي كذلك من نفس التعويض عن المخاطر كالطبيب الاخصاءي. قمة البلادة
اذا كان الامر كذلك فالاطباء سيفضلون ان يصبحوا ممرضين ب 3 سنوات تكوين.
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-25
20 - الدنيا ساعة السبت 15 غشت 2020 - 17:31
اقبح حاجة هي عندما يريد الشخص قضاء اغراضه الدنيوية عندما يحس انه في موقع قوة والاخر في موقع ضعف لي دار شي مجهود يديرو في وجه الله والوطن والملك راه كلشي يتقاضا وخا يشد بنادم لي بغا يشد حنا سبحان الله ديما كنقلبو غير على الفرص باش نسمنو المنضة
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-17
21 - فيصل ولد الشعب السبت 15 غشت 2020 - 17:31
عطيوهم يستاهلو وهذا حقهم.. ولقد آن الأوان لكي تراجع الدولة المغربية اوراقها بخصوص وضعية موظفي قطاع الصحة وكذلك التعليم ..
التعليم والصحة هم العمود الفقري لأي دولة متقدمة.. كفانا ويكفينا ما ذقنا وذاق آباءنا .. لا بديل عن النهوض بالمنظومة الصحية والتعليمية في وطننا.. لا يعقل أن شيخ او مقدم يتقاضى نفس أجر ممرض لأن التطبيب والتمريض واجب إنساني قبل أن نعتبره وظيفة نركنها إلا جانب باقي الوظائف ولهذا نجد الدول المتقدمة تضع الطبيب او الممرض في مكانة خاصة في المجتمع وتدفع له راتب مريح لكي يقوم بواجبه الانساني والمهني بشكل جيد (ماعندو كريديات ولا مشاكل مع الكراء والضوء...)
أقول هذا رغم أن أبي مات الله يرحمو بسبب إهمال طبي فالمستشفى.. لكن يبقى لي أمل مايعيشوش ولادنا نفس الحال اللي عاشوه واليدينا واحنا
السلام عليكم
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22
22 - لا للتعويض السبت 15 غشت 2020 - 17:31
صراحة كنت من بين الداعين لتقديم تعويضات مهمة للطاقم الطبي: أطباء و ممرضين نظير مجهوداتهم و تضحياتهم. و لكن عندما قرأت المقال المنشور في هذا الموقع تحت عنوان ""أهوالٌ" في مستشفيات "كورونا".. حشيشٌ وجرذان وغيابٌ للأطّباء" أصبحت متحفظا؛ بل و رافضا لكل تعويض. إلا إذا خرج الأطباء العاملين بالمستشفيات التي أشار إليها المقال لتكذيب و نفي كل ما جاء فيه.
عندما تم الإعلان عن بداية ارتفاع عدد الوفيات فسرت ذلك بفرضيتين: نقص التجهيزات في الإنعاش و هذا كان مؤكدا و الإهمال و هذا أصبح شبه مؤكدا في انتظار حق الرد المكفول للأطباء و الممرضين.
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-11
23 - stop السبت 15 غشت 2020 - 17:32
الا شفتي المغاربة كتار في مظاهرة عرف راهم باغين الفلوس,اما حاجة اخرى والله الا احتجو
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-12
24 - هشام السبت 15 غشت 2020 - 17:33
على رعايتكم الزينة بمرضى كورونا مستشفيات بدون دواء بدون أطباء جردان وسراسير كل مرضى يشكون من هول مستشفيات
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-16
25 - عين العقل السبت 15 غشت 2020 - 17:40
يجب على هذه الحركة التقدم بدعوى قضائية عاجلة من أجل رفع الضرر و الإنصاف في التعويض عن الأخطار و مع مطالبة الدولة بجبر الضرر و كل التضامن مع الممرض المغربي المقهور
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4
26 - مواطن مغربي السبت 15 غشت 2020 - 17:46
درت خير الله اجازيكم بخير أنتم قدتم عمل جيدوبدتم جهد كبيرللوطن والمواطن ولكن الآن ليس وقت للاحتجاج ا نتضرو حتى تتضح الرئوي تم بعد أن لم تعمل الوزارة الواجب في دلك الوقت يحق لكم الإضراب وسيكون المواطن بجانبكم
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-6
27 - ايمداحن الحسن السبت 15 غشت 2020 - 17:48
قمة الأنانية والله العظيم...قليل من العمل وكثرة المطالب، لا أظن أن هؤلاء يمكن تسميتهم ملائكة الرحمان،بزاف عليهم هذا الوصف....لهذه الأسباب الناس تفضل الذهاب للمستشفيات العسكرية،عوض الذهاب للمستشفيات العمومية،.
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-5
28 - ابو انس السبت 15 غشت 2020 - 17:53
هذه الشريحة من المجتمع مهما عوضناها لن نستطيع ان نوفي باجرها لانها اكثر عرضة للوباء وللضغط النفسي مع عدم تمتعها باجازاتها السنوية وكل ذلك فداء لهذا الوطن و المواطنين فحبذا لو تلبي الوزارة الوصية متطلباتهم التي هي حق من حقوقهم
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9
29 - lahbil السبت 15 غشت 2020 - 17:53
النقابات دائما تختار المناسبة الصعبة للضغط على الجهات المسؤولة هدا هو حالهم في جميع القطاعات بدون إستثناء لايهمهم صحة المواطن في زمن كورونا ولايهمهم مستقبل أبناء المغرب في التعليم هم دائما في جانب الظالم في القطاع هم منخربو التعليم والصحة ووو
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-6
30 - مواطن السبت 15 غشت 2020 - 18:01
إلى كل من ينتقد مطالب الممرضين ثم يظيف و يقول في اروبا الأطر الصحية كذا و كذا ولم يطلبوا و و و...أقول لك أنت جاهل أو كاذب. في فرنسا مثلا أخذوا ما بين 500 و 1500 اورو. هذا بالاظافة إلى أن أغلبهم كان يعمل صباح مساء فمن حقهم أيضا المطالبة بتعويض عن الساعات الإضافية لأن مدة العمل في قانون الشغل هي 8 ساعات في اليوم.... ما تطالبو بحقكم ماتخليو الناس تطالب بحقها
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5
31 - رعما السبت 15 غشت 2020 - 18:06
y'en a qui disent que le virus circule toujours, je suis
certain que ils l'ont dans le cul et qu'ils jouissent des frissons
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0
32 - مصطفى Rx السبت 15 غشت 2020 - 18:33
أقسم بالله العلي العظيم أنني أتنازل عن( المحنة )التي تنوي الوزارة صرفها بشرط أن تعطى للفقراء ولن أتنازل عن مطالبتي بالمساواة في التعويض عن الأخطار المهنية
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8
33 - فجر السبت 15 غشت 2020 - 18:35
التفاوتات في الأجور وفي التعويضات باامغرب كارثية وهي سياسة ممنهجة فاشلة تقف حجر عثرة أمام التقدم...في المغرب تجد الرتب الدنيا تشتغل كثيرا ومعرضة للمخاطر مقابل أجور وتعويضات هزيلة...!!!
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4
34 - الدكالي السبت 15 غشت 2020 - 18:42
هؤلاء الممرضين يطالبون فقط بحقوقهم فهم أكثر قرب من الأخطار و انا كمتابع لهسبريس فمن مدة طويلة قبل كورونا و هم يطالبون بالمساوات و هذا حقهم. فلما تعطى التعويضات لضباط الكهرباء و البرلمانيين ووووو
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2
35 - الصالحي السبت 15 غشت 2020 - 18:45
يستحقون كل الشكر والتقدير
لاكن الظرفية و الانسانية و الظمير المهني و الحالة الاقتصدية التي نعيشها لا تسمح بالتضاهر (تجمعات). قطعوا ف الفايت. كنا نمشيوا للمشفى باش نداواو (نزيدو نمرضوا) طبيب باقي مجاش الممرضين شي غايب (داير شهادة طبية) شي جا او ما كاينش شي خصك تدور معاه باش ايدخلك للطبيب
صراحة خاصنا التعاقد او الخوصصة في جميع المجالات
الكفاءة= الدخل+مدةالخدمة
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0
36 - Sliman السبت 15 غشت 2020 - 18:55
لنتحدث بكل موضوعية
هذا مطلب قديم للفئة التمريضية في قطاع الصحة...و التعويض عن الخطر هو جزء من الاجرة... بالتالي المساواة في هذا التعويض يؤكد شرط اساسي في حقوق الانسان هي المساواة في التعامل بين جميع البشر...رغم عدم امكانية اعطاء قيمية مادية تساوي قدر حياة انسان .. فالتعويض عن الخطر في قطاع ما يجب ان يكون متساويا ... فلا يمكن ان تقول حياة ممرض اقل قيمة من حياة طبيب او حياة عامل مصنع اقل قيمة من حياة مديره
نعم في فارق الاجور حسب الديبلومات و المسؤولية... لكن ليس في التعويض عن الخطر ...
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1
37 - Abdo السبت 15 غشت 2020 - 19:04
بالنسبة لهؤلاء الممرضين الذين يطلبون التعويض وبسبب ههذه الجائحة اقول لهم احمد الله انكم مازال خدامين نحن تلاث اشهر بدون عمل سوى 2000dh ديال الضمان الاجتماعي فاش بديت الخدمة لقيت 5500ديال الكراء كاتسالني الماء ولكهرباء يعني 6300dh اللي كاتسالني ،رغم ان خدمتي مهددة بالاصابة اكثر من اصحاب التمريض ورغم هذا انا مكرهتش كون بقيت خدام او ديك العطلة المكرهة بسبب الجائحة حمدو الله وشكروه راه هده هي الحياة واي واحد معرض للافة ولكن العمل نعمة من الله ،كيفما كايقول المثل المغربي خدم بريال وتحاسب مع اللي عاطل ،السلام عليكم
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-1
38 - مستغرب السبت 15 غشت 2020 - 19:16
بالله عليكم واش هذا وقت الإضراب واش مكتحشموش هاذي رآها خدمتك علاش فنظرك كتاخذ أعلى راتب مقارنة مع وظائف أخرى لها نفس المستوى الدراسي
خلاصة القول إلى بغيتي تعويض طبيب عاود الباك وإلى جبتيه بعدا ودوز مباراة الطب إلى تاهلتيلها بعدا وقرأ على ر اسك 12 عام حتى يبياض رأسك وبصحتك اسيدي التعويض آنذاك عندك غير تقول باغي تعويض وزير الصحة تاني حيت الطمع ديالكوم ما عندوا حدود
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0
39 - سعيد سعيد السبت 15 غشت 2020 - 19:16
من حق أصحاب القرار أن يحفزوا الأطباء والممرضين بدون استثناء لأنهم يواجهون الأمراض من يوم تعيينهم في العمل إلى تقاعدهم. اللهم احفظهم من كل بلاء
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0
40 - مجرد راي السبت 15 غشت 2020 - 19:17
لفت نظري عبارة التكتم على العدد الإجمالي للاصابات، هذا يعني أن الحالة أخطر بكثير يا حفيظ يا ستار.
بالنسبة التعويضات صراحة الأطباء والممرضون يستحقون أكثر من ذلك
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0
41 - ملاحظة السبت 15 غشت 2020 - 19:22
في الحروب في الصحرا واش الجندي والجنرال عندهوم نفس التعويض
واش ضابط في الشرطة عندوا نفس التعويض مع قاىده
وراه كل اطار عندوا التعويضات ديالو في العلم باسره جات حتى للمرض في المغرب باغي يدير فيها مطور قرا 3 سنين وباغي خلاص طبيب 12 عام وهو كيدمر والعجب هذا
راه خاص وزارة الصحة نهار يمضي عقدة العمل يشتارطوا عليه يقلل التجر كما هو حيت الى استاجبولهم لكل حلم كيحلموا بيه غادي ينوض الصداع وكلشي غادي يبغي يىجع ممرض هه
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