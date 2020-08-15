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كُتّاب وآراء
ممرضون يستأنفون الاحتجاج للمطالبة بالتعويض عن "مخاطر كورونا"
أعلنت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب عن استئناف برنامجها النضالي للمطالبة بالإنصاف في "التعويض عن الخطر"، قائلة إن الإصابات بفيروس "كوفيد 19" في صفوف الأطر التمريضية بلغت إلى حد الآن 235 حالة كحصيلة أولية.
الحركة، ضمن بلاغ لها، أعلنت عن استنكارها الشديد لما أسمته "تكتم الوزارة الوصية على العدد الإجمالي للإصابات". كما تدين "التجاهل الذي يطال هاته الأطر من طرف أشباه المسؤولين ببعض المستشفيات والمندوبيات وكذا مسؤولي الوزارة الوصية، على رأسهم وزير الصحة" على حد تعبيرها.
وتقول الحركة إن "هذه الجائحة سلطت الضوء من جديد على تفاوت التعويضات عن الأخطار المهنية بين مقدمي العلاجات، هذا الحيف لا يزال الممرض المغربي يعاني تحت وطأته مع تعاقب السياسات الصحية الفاشلة، دون حل يذكر، رغم تقديمه لنسبة مهمة من الخدمات العلاجية للمرضى، مما يجعله أكثر عرضة للخطر المهني دون تعويض يناسب دوره المحوري".
وقالت فاطمة الزهراء بلين، منسقة لجنة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، "منذ أزيد من ست سنوات ونحن في الشارع.. بعد أن قمنا بدعوة الممرضين إلى تعليق جميع الأشكال النضالية منذ ظهور أول حالات "كوفيد 19" في مارس الماضي للانخراط في مواجهة المرض، نجد أنفسنا اليوم مضطرين لاستئناف برنامجنا النضالي".
وتردف بلين ضمن تصريح لهسبريس: "للأسف، الظروف في قطاع الصحة تعرف تدهورا، وأهمها النقص في قطاع الموارد البشرية؛ وعلى رأسهم الممرضون وتقنيو الصحة".
وانتقدت بلين الحوار الأخير مع وزير الصحة قائلة إن هذا "الحوار الاجتماعي لا يمت إلى الحوار بأية صلة؛ بل هو مجرد إشهار لما أسموه منحة "كوفيد 19" التي نتبرأ منها، فنحن نريد حقوقنا فقط وتنفيذ ملفنا المطلبي ولا زيادة عليه".
وتتابع: "وأبرز مطالبنا التعويض عن المخاطر الذي أصبح ملحا الآن، إذ نتقاضى تعويضات عن المخاطر تتسم بفرق كبير، ففي الوقت الذي يبلغ التعويض لدى الممرضين 1400 درهم يتقاضى زملاؤنا الأطباء ما بين 2800 إلى 5900؛ في حين أن الأخطار هي متساوية".
وتؤكد المتحدثة أن "محنة كوفيد أظهرت بالواضح أن الممرضين هم من يقفون في الصفوف الأمامية، وهم الأكثر عرضة الأخطار؛ ومع ذلك يتقاضون تعويضا عن الأخطار هو أقل"، منبهة إلى أن التعويض لا يجب أن يكون له علاقة بالراتب بل بمدى التعرض للخطر.
وقالت الحركة في بيان لها: "لا يختلف اثنان في كون الجائحة وما رافقها من إرهاق بدني واحتراق مهني ونفسي للأطر الصحية عرّت من جديد عن خصاص حاد وغير مبرر في صفوف الأطر الصحية وخاصة التمريضية، في مقابل تعطيل قسري وغير مفهوم للآلاف من الممرضين وتقنيي الصحة الخريجين المعطلين، مما يحيل للتذكير بمطلب توظيف جميع الخريجين بعيدا عن منطق التعاقد المشؤوم الذي تجدد الحركة رفضه جملة وتفصيلا".
وذكرت الحركة بـ"المجهودات والتضحيات الجبارة للممرضين وتقنيي الصحة التي أشاد بها جلالة الملك وثمنها في خطاب عيد العرش المجيد، كما خص الأطر الصحية بعناية خاصة"، مضيفة: "في المقابل، نجد أن وزير الصحة يضرب عرض الحائط هذا الخطاب بفعل ممارساته وتصريحاته الإقصائية الاستفزازية، والتي تتجلى أساسا في تعليق الرخص الإدارية الهزيلة (10 أيام فقط) بعد أن تم إقرارها، الشيء الذي خلف ردود أفعال غاضبة لدى الأطر التمريضية، ناهيك عن التحفيزات الهزيلة التي تنوي الوزارة تخصيصها للشغيلة الصحية التي واصلت الليل بالنهار منذ شهر مارس في سبيل التصدي لتفشي الوباء".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
يستاهلو
لا تنسوا القسم الذي اديتموه من اجل خدمة الوطن والمواطن
هناك تقنيي الاسعاف او ما يسمى بسائقي الاسعاف
هناك التقنيين و المهندسين الذين يقومون بصيانة التجهيزات و المعدات
هناك المتصرفين الذين يقومون بجميع الاعمال الادارية في تدبير المالية و الموارد البشرية و منهم خريجي المعاهد و المدارس العليا
كفاكم انانية ايها الممرضون ؟ اتريدون ان تصبحوا مثل الاطباء ؟ فلتدرسوا في كلية الطب إذن
تكوين باك + 3 سنوات = 1400 درهم
تكوين باك + 7 سنوات = ازيد من 2800 درهم
تكوين باك + 12 سنة = ازيد من 5600 درهم
حساب منطقي جدا فأين هو مشكل المساواة؟
و الا يجب ان تستفيد المنظفة في المستشفى هي كذلك من نفس التعويض عن المخاطر كالطبيب الاخصاءي. قمة البلادة
اذا كان الامر كذلك فالاطباء سيفضلون ان يصبحوا ممرضين ب 3 سنوات تكوين.
التعليم والصحة هم العمود الفقري لأي دولة متقدمة.. كفانا ويكفينا ما ذقنا وذاق آباءنا .. لا بديل عن النهوض بالمنظومة الصحية والتعليمية في وطننا.. لا يعقل أن شيخ او مقدم يتقاضى نفس أجر ممرض لأن التطبيب والتمريض واجب إنساني قبل أن نعتبره وظيفة نركنها إلا جانب باقي الوظائف ولهذا نجد الدول المتقدمة تضع الطبيب او الممرض في مكانة خاصة في المجتمع وتدفع له راتب مريح لكي يقوم بواجبه الانساني والمهني بشكل جيد (ماعندو كريديات ولا مشاكل مع الكراء والضوء...)
أقول هذا رغم أن أبي مات الله يرحمو بسبب إهمال طبي فالمستشفى.. لكن يبقى لي أمل مايعيشوش ولادنا نفس الحال اللي عاشوه واليدينا واحنا
السلام عليكم
عندما تم الإعلان عن بداية ارتفاع عدد الوفيات فسرت ذلك بفرضيتين: نقص التجهيزات في الإنعاش و هذا كان مؤكدا و الإهمال و هذا أصبح شبه مؤكدا في انتظار حق الرد المكفول للأطباء و الممرضين.
certain que ils l'ont dans le cul et qu'ils jouissent des frissons
لاكن الظرفية و الانسانية و الظمير المهني و الحالة الاقتصدية التي نعيشها لا تسمح بالتضاهر (تجمعات). قطعوا ف الفايت. كنا نمشيوا للمشفى باش نداواو (نزيدو نمرضوا) طبيب باقي مجاش الممرضين شي غايب (داير شهادة طبية) شي جا او ما كاينش شي خصك تدور معاه باش ايدخلك للطبيب
صراحة خاصنا التعاقد او الخوصصة في جميع المجالات
الكفاءة= الدخل+مدةالخدمة
هذا مطلب قديم للفئة التمريضية في قطاع الصحة...و التعويض عن الخطر هو جزء من الاجرة... بالتالي المساواة في هذا التعويض يؤكد شرط اساسي في حقوق الانسان هي المساواة في التعامل بين جميع البشر...رغم عدم امكانية اعطاء قيمية مادية تساوي قدر حياة انسان .. فالتعويض عن الخطر في قطاع ما يجب ان يكون متساويا ... فلا يمكن ان تقول حياة ممرض اقل قيمة من حياة طبيب او حياة عامل مصنع اقل قيمة من حياة مديره
نعم في فارق الاجور حسب الديبلومات و المسؤولية... لكن ليس في التعويض عن الخطر ...
خلاصة القول إلى بغيتي تعويض طبيب عاود الباك وإلى جبتيه بعدا ودوز مباراة الطب إلى تاهلتيلها بعدا وقرأ على ر اسك 12 عام حتى يبياض رأسك وبصحتك اسيدي التعويض آنذاك عندك غير تقول باغي تعويض وزير الصحة تاني حيت الطمع ديالكوم ما عندوا حدود
بالنسبة التعويضات صراحة الأطباء والممرضون يستحقون أكثر من ذلك
واش ضابط في الشرطة عندوا نفس التعويض مع قاىده
وراه كل اطار عندوا التعويضات ديالو في العلم باسره جات حتى للمرض في المغرب باغي يدير فيها مطور قرا 3 سنين وباغي خلاص طبيب 12 عام وهو كيدمر والعجب هذا
راه خاص وزارة الصحة نهار يمضي عقدة العمل يشتارطوا عليه يقلل التجر كما هو حيت الى استاجبولهم لكل حلم كيحلموا بيه غادي ينوض الصداع وكلشي غادي يبغي يىجع ممرض هه