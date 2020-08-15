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الرئيسية | مجتمع | خبراء مغاربة: أجهزة الكشف السريع عن فيروس "كورونا" غير دقيقة

خبراء مغاربة: أجهزة الكشف السريع عن فيروس "كورونا" غير دقيقة

خبراء مغاربة: أجهزة الكشف السريع عن فيروس "كورونا" غير دقيقة
أيوب صدور
السبت 15 غشت 2020 - 23:00

قالت الجمعية المغرب للتخدير والإنعاش والجمعية المغربية لطب المستعجلات إن اختبارات الكشف السريع عن فيروس "كورونا" غير دقيقة لتشخيص الإصابة بـ"كوفيد 19"، على المستوى العالمي؛ وذلك بالنظر إلى نسبة الخطأ فيها (Faux négatif)، علاوة على تأخر ظهور مضادات الأجسام حتى اليوم العاشر من الإصابة.

وأضافت الجمعيتان العلميتان، ضمن مراسلة موجهة إلى وزير الصحة، أن سلبية اختبار الكشف السريع في فترة مبكرة لا يعني بالضرورة أن المريض سليم، محذرتين من إسهام هذه الاختبارات في انفجار وبائي وظهور حالات حرجة، ومصير غامض لهذه الحالات التي تستدعي الاستشفاء داخل مصالح العناية المركزة وأقسام الإنعاش.

وقالت المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إن الأولوية تقتضي الإسراع في بدء الدواء والعلاج، وفق البروتوكول الوطني المعتمد، باعتباره الحل الوحيد لضمان تطور إيجابي للمصابين حسب تجربة المهنيين المغاربة؛ وهو ما يعني تشخيصا مبكرا، وتكفلا مستعجلا وتتبعا عن قرب للحالات النشطة والمخالطة.

واعتبر المصدر ذاته إشراك المراكز الصحية في عملية الكشف المبكر مسألة ضرورية، مؤكدا في الوقت نفسه أن إدماجها في مسار العلاج والتكفل، وفق ما جاء في المذكرة الوزارية الأخيرة، سيكون سببا في تفقيس وتفريخ إصابات بسبب تضاعف المسارات المخصصة وتزايد أمكنة التجمعات.

وأكدت المراسلة نفسها أن قرار وزارة الصحة العمل بالاختبارات السريعة Tests rapides sérologique، لتشخيص الحالات المشتبه فيها، جاء ضدا على رأي وتوصيات خبراء (SMAR) و(SMMU) المنشورة في 1 غشت، والتي أقرت بتخصيص هذه الكشوفات السريعة لمراقبة الوضعية الوبائية بالموازاة مع الاختبار المخبري على طريقة (PCR).

ونبهت الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش والجمعية المغربية لطب المستعجلات من توجيه المرضى إلى منازلهم بناء على نتائج هذه الاختبارات السيرولوجية، دون الأخذ بعين النظر الحالة الإكلينيكية؛ لأن ذلك سيؤدي إلى تأخر التكفل العلاجي، كما سيساهم في ارتفاع نسبة الإماتة والوفيات.

جدير بالذكر أن قرار العمل بالاختبارات السريعة Tests rapides sérologique، على مستوى المراكز الصحية، للحالات المشتبه فيها التي يحيلها أطباء القطاع الخاص أو صيادلة القرب على المراكز الصحية أو الحالات المُكتشفة على مستوى هذه المراكز خلق نقاشا علميا بين الخبراء المغاربة وباقي المتدخلين الميدانيين الذين يرون أنها تتعارض مع المعطيات والبيانات العلمية والواقع الاجتماعي والثقافي للمغاربة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - مواطن السبت 15 غشت 2020 - 23:05
يا ربي السلامة مع هاد الأجهزة الجديدة الله يحفظ بلدنا المغرب يا رب
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16
2 - moh السبت 15 غشت 2020 - 23:08
هل لدينا حقا خبراء؟ الله يحفض الجميع
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35
3 - ali السبت 15 غشت 2020 - 23:09
هذ الخبراء المغاربة شنو دارو باش فادو البلاد من غير الانتقاد واش خدامين على شي احهزة للكشف سريعة ودقيقة خدامين على شي تلقيح ولا كايتسناو الغرب يديرو شي حاجة باش ينتاقدوها ويعطيو رأي ديالهم فيها
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61
4 - علال كبور السبت 15 غشت 2020 - 23:10
كان منتظر انهيار المنظومة في قطاع منهار اصلا !!
فقطاع الصحة العمومية غير موجود في المغرب حسب معايير المنظمات المختصة فالدولة رفعت يدها عنه منذ سنوات واصبح منهار مثله مثل التعليم العمومي !!
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89
5 - Aspro10g السبت 15 غشت 2020 - 23:12
كمغربي أطالب الحكومة و المسؤولين بالاسراع في عقد صفقة استيراد اللقاح الروسي قبل نفاده من السوق العالمي.
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15
6 - هشام متسائل السبت 15 غشت 2020 - 23:13
قلتها في تعليق يوم أمس رغم أني لست خبيرا ولا اختصاصيا
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8
7 - marwan السبت 15 غشت 2020 - 23:18
وزير الصحة أين الطالب على المحك
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10
8 - Aziz السبت 15 غشت 2020 - 23:26
À part le test PCR, le reste c'est du n'importe quoi. Ce sont des sociétés escrocs qui fabriquent ces tests rapides sachant qu'ils ne sont pas fiables. La radio thoracique c'est aussi du n'importe quoi. Alors arrêtez de se moquer des gens avec ces tests
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12
9 - أبو بكر السبت 15 غشت 2020 - 23:26
مهما طال هذا المسلسل فسينتهي يوما ما .

و بعده سيموت ابطاله ، و ستطوي صفحاته أحداث أخرى و يظهر أبطال جدد .

وهكذا الايام.
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-3
10 - فؤاد السبت 15 غشت 2020 - 23:27
يا ايها الناس ، الوقاية خير من العلاج فالافضل ان يبقى الانسان في منزله محاطا بابناءه على ان يحشر في مشفى مملوء بالمصابين وما يصاحب ذلك من صعوبات ومشاق لا حصر لها , استعمال الكمامة خارج المنزل ولا تخرج الا للحاجة الملحة. ، التباعد الجسدي وتجنب الاماكن المزدحمة والنظافة قدر الامكان ، كل هذا سيساهم في حماية الفرد وتجنيبه العدوى ويحافظ على سلامته ؛ وحفظ الله جميع المغاربة ورزقهم السلامة ودوام الصحة والعافية امين
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39
11 - قرار عشوائي السبت 15 غشت 2020 - 23:29
هادشي غي تخربيق أنا ولدي نهار الاثنين عندو التلقيح و ملي بدات كورونا و انا ملتازمة وفالتالي نمشي لسبيطار الحومة نتلاقا بالناس دكورونا نجيبها معايا؟؟؟حرام عليكم أقسم بالله سبيطار د الحومة يلا يتكافا بالتلقيح و بالحوامل ...أما هاد الحالات لي كتقولو سيرو نصبو ليهم الخيام ف الخلا و قلبوهم بهاد الاختبار د الكشف السريع راحنا مرضنا ف نفسيتنا ملي سمعت هاد القرار و انا خايفة على راسي وعلى ولدي خليو دوك سبيطارات د الحومة فالتيقار كولنا ضد هاد القرار
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22
12 - التحليلة السرعة كارثة سوداء السبت 15 غشت 2020 - 23:29
مصر العربية اتبعت خذا البروتوكول منذ بداية انتشار الوباء عوض البي. س .أر. فاتضح جليا ان هذه التحليلة غير اكيدة حيث أرسل المصابون إلى بيوناتهم في حين حين احتفظ ببعض المصريين في المستشفيات تبين فيما بعد انهم سليمين.
وعند فتح المجال الجوي تم فحص 300 راكب مصري اتوا من إيطاليا وكانت كل النتائج سلبية لديهم مما جعل نقابة الأطباء تدق ناقوس الخطر خصوصا بعدما أصيب الكثير من الأطباء بالتقاط الفيروس مع تسجيل وفيات بينهم.
وقد عانت المنظومة الصحية المصرية كقيرا قيل ان تتمكن من تخفيض نسب الإصابات لهذا فأ التحليلة السريعة ليست اكيدة ولا يمكن الوثوق بها ومنظمة الصحة العالمية كانت قد نبهت إلى ذلك منذ مارس وأبريل الماضيين كما أن الشركة الكندية المنتجة لهذه التحليلة السريعة أنها لم تزل تحصل على ترخيص من الدولة الكندية قصد اعتمادها للكشف عن فيروس كوفيد 19 حيث كانت تستعمل للكسف عن فيروسات اخرى من عائلة كورونا ومن المنتظر ان تكون النتائج كارثية في حالة اعتماد هذه النحليلة بالمغرب
اظن ام وزارة الصحة عليها تغيير البروتوكول المعمول به حالبا والعمل على استراد اللقحات الموجودة عند بريطانيا أو روسيا.
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5
13 - Benhouze السبت 15 غشت 2020 - 23:30
Je vois bcp de photos des malades COVID -19 en réanimation mal positionné sur le lit. Il paraît que pour les sauver il faut les mettre sur le ventre
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8
14 - أشرف العوني السبت 15 غشت 2020 - 23:30
الاختبار الكشف السريع أثبتت فشلها منذ مدة، وقد نبهت منظمة الصحة العالمية على هذا الأمر والاختبار الآمن هو إختبار PCR، حفظ الله الجميع من كل سوء.
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5
15 - mohamed السبت 15 غشت 2020 - 23:37
يجب إعادة النظر في المنظومة الصحية المغربية
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5
16 - Testes sans resultats السبت 15 غشت 2020 - 23:38
اليوم العاشر من المرض عاد تقدر تعطي النتيجة اجابية. يعني حتى اتشافا الحامل للفيروس اذن بناقس منها تضييع للوقت والجهد والمال وكم من نتيجة في الحقيقة اجابية ولاكنها سلبية لان دخول الفيروس للجسم لم يكمل العشرةايام كي تظهر مضادات جسمية antigenes
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3
17 - mohamad السبت 15 غشت 2020 - 23:38
حنا بغينا دواء مشي أجهزة نزيدو فأرقام مرضى :(
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4
18 - اللهم عفوك ورحمتك السبت 15 غشت 2020 - 23:44
اللي غادي يدير الكشف السريع والدقيق اراه خايف على راسه من العدوى ارى الكل خايف لا أطباء ولا ممرضين والكل خايف ماشي غير جيء ولوم ارى الفايروس قتل عدد كبير من الناس وخير لنا نطلب الله يستر وتخرج الامور على خير
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2
19 - HAMZA السبت 15 غشت 2020 - 23:45
خبراء مغاربة في الانتقاد .. هاد شي فاش فالحين !
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3
20 - متتبع السبت 15 غشت 2020 - 23:48
الحكومة ألمانية كانت قالتها قبل شهرين اختبارات لي كيعتمد عليها المغرب بتشخيص اصابة كوفيد 19 غير دقيقة نسبة فعاليتها 43 ف مئة بمعنى الشخص المصاب بفيروس تقدر طلع تحليلة تاعتو سلبية و شخص الغير المصاب تقدر طلع تحليلتو إيجابية هذ نوع من الاختبارات حكومة شراتو ب 100 درهم الحبة وخسرت فيه فلوس بزااف مئات ملايين دراهم من بعد حزب الاصالة المعارض دارو بحث لقاو حكومة شرات هذ كمية و صلاحية انتهاء قريبة تسالي ومايبقاوش نافعين ومصيبة لقاو ثمن ديال جهاز واحد 50 درهم ماشي 100 درهم
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8
21 - Hanmadi99 السبت 15 غشت 2020 - 23:50
Je demande aux personnes qui se moquent de ces docteurs et professeurs qu’es ce que vous vous aviez apporté lblad ? Es que vous aver leurs niveaux? Critique avec une haine incroyable de tout ce qui est en rapport avec lablad je suis sur que had nass qui critique makarhouch tzid tkafass car tout simplement ils ont des coeurs noirs o laayado billah une haine mais impossible
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3
22 - بن ايشو السبت 15 غشت 2020 - 23:53
الى كنتي كتعني بالخبراء الاطباء في المغرب من الاحسن قول الكزارة مالين الكرنة مع احتراماتي لبعض الاطباء الشرفاء؟؟ اما بالنسبة للاختبارات السريعة من نهار بدا المرض الكثير من الدول اكتشفت ان الاجهزة الصينية غير دقيقة في نتاءجها
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3
23 - دولة العالم الثالث الأحد 16 غشت 2020 - 00:02
للأسف الشديد اللقاح لن يكون في متناول دول العالم الثالث لا في هده السنة ولا حتى في السنة القادمة 2021 حسب ما صرحة به صحيفة فرنسية أمس نظرا لتكلفته الباهظة حوالي 350 دولار للحقنة الواحدة بالنسبة لنا كمغاربة نحتاج الى 14 مليار دولار من حقنات اللقاح وهدا الثمن لا أعتقد أن الحكومة ستوفره لأنها لم تقضي حتى على مرض السل مند 60 عام حتى الأن بسبب الفساد
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2
24 - الله الشافي الأحد 16 غشت 2020 - 00:03
واش هاد الناس باغين يخرجو علينا. واش ماخفتوش من اللي خلقكم. راه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . مانسمحو ليكم لا دنيا لا آخرة إلى غي كتفلاو علينا.
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3
25 - طبيب من ألمانيا الأحد 16 غشت 2020 - 00:06
ما يقوله الخبراء المغاربة صحيح ..فمثلا التحاليل السريعة للكشف عن فيروس السيدا ...لا نقوم بها هنا في ألمانيا إلا بعد 6 أشهر بعد شك أو علاقة جنسية غير محمية لأن الجسم باقي مكونش مضادات وجهاز المناعة باقي متعرفش على الفيروس وهاد شي ينطبق على جميع الفيروسات .. أما التحاليل المخبرية لكدار فالمختبر وكتكون نتائجه دقيقة 100% فتقام بعد أيام ....تحاليل الكشف السريع عن فيروس كورونا لا تعطي نتائج 100% صحيحة ودقيقة
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10
26 - احذروا من التقاعس الأحد 16 غشت 2020 - 00:06
المشكل الكبير والخطأ الجسيم الذي سنطالب في ما بعد بمتابعات قضائية للمسؤولين عنه، بعد توسع الجائحة وارتفاع الوفايات بشكل رهيب؛ هو إطلاق سراح المصابين وإخبارهم بالبقاء بمنازلهم مع المعرفة المسبقة بعدم الإلتزام من قبلهم ولو وضع حارسين لمنزل كل مصاب، حارس بالباب الرئيسي وحارس لباب سطح المنزل. نحن مغاربة ونعرف جيدا بعضنا.
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5
27 - مواطن الأحد 16 غشت 2020 - 00:10
بزاف علينا كلما مرة ينوض شي واحد يخرج شي عجب جديد نسبة الإماتة قليلة
إن حياة الناس بيد الله عز وجل وليست....
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-1
28 - رد على Testes sans resultats الأحد 16 غشت 2020 - 00:11
أنت لا تفرق أصلا مضادات الأجسام عن antigènes
عساك تحكم على آلات متطورة
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0
29 - ايت الراصد:المهاجر الأحد 16 غشت 2020 - 00:13
بصفتي خريج إدارة الرعاية الصحية فلابد ان أدلي برأيي في هذا الموضوع الصحي.. فاذا كان صندوق كورونا قد تم احداثه من اجل التدخل ماليا للمساهمة في تطويق مضاعفات كورونا فانه تم استغلاله للاستنزاف من خلال صرف تعويضات لكبريات الشركات التي في ملك الحكام الكبار مثل شركة الخطوط الملكية 600 مليار سنتيما ومكتب الماء والكهرباء والمقاولات الكبرى ..اما الصحة العمومية والتي من اجلها احدث الصندوق فقد تم دعمها بمبلغ هزيل 200مليار سنتيما صرفت عشوائيا في شراء اجهزة الاختبارات وبعض اجهزة التنفس وقيل اعلاميا سيتم تجهيز المستشفيات ..فاذا بها ابشع مكان يمكن الذهاب اليه وقد حكى المرضى عن للإهمال ونقص التجهيزات بل انتشار الحشرات /الصراصير والجرذان
في غياب الادوية اللازمة لمحاربة كورونا ..بل يحكي الحوامل بان مستشفى الفارابي بوجدة يعتبر
علامة سوداء لان القطط السمينة تهجم على المواليد وقد تم افتراس احدهم الى حد الموت؟؟! ..بدون الحديث عن إهمال المصابين بدون اي تدخل في مستشفى ب سيدي يحيى الغرب مع التمييز بينهم وبين المصابين العسكريين حيث يجدون أطباء في رعايتهم ..مما يدل على هناك انهيارا لمؤسسة الصحة بالمغرب.
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30 - dades الأحد 16 غشت 2020 - 00:21
un seul chemin vers Rome c'est de s'inscrire comme les pays qui nous ont precedé sur la liste des demandeurs de vaccins Russe. Nous sommes en retard et nous nous sommes pas plus intelligents que ces pays qui l'ont demandé
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1
31 - فاهم الوضعية الأحد 16 غشت 2020 - 00:31
...أن سلبية اختبار الكشف السريع في فترة مبكرة لا يعني بالضرورة أن المريض سليم،...
على اساس المواطن المغربي غير كيحس باعراض كورونا كيجري عند الطبيب
هؤلاء الخبراء عايشين معانا في المغرب و لا عايشيف فلالمان
اليوم العاشر من الإصابة إلى حيدنا منها 5 أيام أولى بلا أعراض فغاتجي هي هاديك
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0
32 - مواطن الأحد 16 غشت 2020 - 01:04
لماذا تنهج وزارة الصحة هادا الصم اتجاه كل ما قد يرد البلاء عن المواطنين لماذا تقودنا إلى مستنقع لا أحد سيستطيع النجاة منه واش ماكاينش شي يحد يقدر يوقف هاد اللامبالاة و هاد الاستهتار بصحة المواطن واش ماكاين لا حسيب لا رقيب و في الاخير تايقولك المواطن هو المسؤول على الوضع اللي وصلنا ليه حيت ماتايديرش الكمامة الله ياخد فيهم الحق
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