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كُتّاب وآراء
خبراء مغاربة: أجهزة الكشف السريع عن فيروس "كورونا" غير دقيقة
قالت الجمعية المغرب للتخدير والإنعاش والجمعية المغربية لطب المستعجلات إن اختبارات الكشف السريع عن فيروس "كورونا" غير دقيقة لتشخيص الإصابة بـ"كوفيد 19"، على المستوى العالمي؛ وذلك بالنظر إلى نسبة الخطأ فيها (Faux négatif)، علاوة على تأخر ظهور مضادات الأجسام حتى اليوم العاشر من الإصابة.
وأضافت الجمعيتان العلميتان، ضمن مراسلة موجهة إلى وزير الصحة، أن سلبية اختبار الكشف السريع في فترة مبكرة لا يعني بالضرورة أن المريض سليم، محذرتين من إسهام هذه الاختبارات في انفجار وبائي وظهور حالات حرجة، ومصير غامض لهذه الحالات التي تستدعي الاستشفاء داخل مصالح العناية المركزة وأقسام الإنعاش.
وقالت المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إن الأولوية تقتضي الإسراع في بدء الدواء والعلاج، وفق البروتوكول الوطني المعتمد، باعتباره الحل الوحيد لضمان تطور إيجابي للمصابين حسب تجربة المهنيين المغاربة؛ وهو ما يعني تشخيصا مبكرا، وتكفلا مستعجلا وتتبعا عن قرب للحالات النشطة والمخالطة.
واعتبر المصدر ذاته إشراك المراكز الصحية في عملية الكشف المبكر مسألة ضرورية، مؤكدا في الوقت نفسه أن إدماجها في مسار العلاج والتكفل، وفق ما جاء في المذكرة الوزارية الأخيرة، سيكون سببا في تفقيس وتفريخ إصابات بسبب تضاعف المسارات المخصصة وتزايد أمكنة التجمعات.
وأكدت المراسلة نفسها أن قرار وزارة الصحة العمل بالاختبارات السريعة Tests rapides sérologique، لتشخيص الحالات المشتبه فيها، جاء ضدا على رأي وتوصيات خبراء (SMAR) و(SMMU) المنشورة في 1 غشت، والتي أقرت بتخصيص هذه الكشوفات السريعة لمراقبة الوضعية الوبائية بالموازاة مع الاختبار المخبري على طريقة (PCR).
ونبهت الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش والجمعية المغربية لطب المستعجلات من توجيه المرضى إلى منازلهم بناء على نتائج هذه الاختبارات السيرولوجية، دون الأخذ بعين النظر الحالة الإكلينيكية؛ لأن ذلك سيؤدي إلى تأخر التكفل العلاجي، كما سيساهم في ارتفاع نسبة الإماتة والوفيات.
جدير بالذكر أن قرار العمل بالاختبارات السريعة Tests rapides sérologique، على مستوى المراكز الصحية، للحالات المشتبه فيها التي يحيلها أطباء القطاع الخاص أو صيادلة القرب على المراكز الصحية أو الحالات المُكتشفة على مستوى هذه المراكز خلق نقاشا علميا بين الخبراء المغاربة وباقي المتدخلين الميدانيين الذين يرون أنها تتعارض مع المعطيات والبيانات العلمية والواقع الاجتماعي والثقافي للمغاربة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
فقطاع الصحة العمومية غير موجود في المغرب حسب معايير المنظمات المختصة فالدولة رفعت يدها عنه منذ سنوات واصبح منهار مثله مثل التعليم العمومي !!
و بعده سيموت ابطاله ، و ستطوي صفحاته أحداث أخرى و يظهر أبطال جدد .
وهكذا الايام.
وعند فتح المجال الجوي تم فحص 300 راكب مصري اتوا من إيطاليا وكانت كل النتائج سلبية لديهم مما جعل نقابة الأطباء تدق ناقوس الخطر خصوصا بعدما أصيب الكثير من الأطباء بالتقاط الفيروس مع تسجيل وفيات بينهم.
وقد عانت المنظومة الصحية المصرية كقيرا قيل ان تتمكن من تخفيض نسب الإصابات لهذا فأ التحليلة السريعة ليست اكيدة ولا يمكن الوثوق بها ومنظمة الصحة العالمية كانت قد نبهت إلى ذلك منذ مارس وأبريل الماضيين كما أن الشركة الكندية المنتجة لهذه التحليلة السريعة أنها لم تزل تحصل على ترخيص من الدولة الكندية قصد اعتمادها للكشف عن فيروس كوفيد 19 حيث كانت تستعمل للكسف عن فيروسات اخرى من عائلة كورونا ومن المنتظر ان تكون النتائج كارثية في حالة اعتماد هذه النحليلة بالمغرب
اظن ام وزارة الصحة عليها تغيير البروتوكول المعمول به حالبا والعمل على استراد اللقحات الموجودة عند بريطانيا أو روسيا.
إن حياة الناس بيد الله عز وجل وليست....
عساك تحكم على آلات متطورة
في غياب الادوية اللازمة لمحاربة كورونا ..بل يحكي الحوامل بان مستشفى الفارابي بوجدة يعتبر
علامة سوداء لان القطط السمينة تهجم على المواليد وقد تم افتراس احدهم الى حد الموت؟؟! ..بدون الحديث عن إهمال المصابين بدون اي تدخل في مستشفى ب سيدي يحيى الغرب مع التمييز بينهم وبين المصابين العسكريين حيث يجدون أطباء في رعايتهم ..مما يدل على هناك انهيارا لمؤسسة الصحة بالمغرب.
على اساس المواطن المغربي غير كيحس باعراض كورونا كيجري عند الطبيب
هؤلاء الخبراء عايشين معانا في المغرب و لا عايشيف فلالمان
اليوم العاشر من الإصابة إلى حيدنا منها 5 أيام أولى بلا أعراض فغاتجي هي هاديك