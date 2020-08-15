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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1776 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 1776 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 41.017 في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.542.217 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 632، وتم التأكد من 922 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 28.566 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (217)
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم
لطفك يا رب
نحن في طريقنا إلى الحافة التي سلكتها إيطاليا.
اللهم إنا نسألك اللطف يا رب
بهيجة ♥️
من أجل السياحة و تحريك عجلتها
و بفعل إستهتار المواطن و عدم تحمله المسؤولية إتجاه سلامته و سلامة أخيه المواطن و استهتار الحكومة إتجاه الوطن و الشعب
وصلنا إلى هذا العدد الوضع أصبح أكثر صعوبة و البنية التحية للصحة ضعيفة جدا البلاد ستعرف موجة كبيرة من الموتى إنه الإستهتار يا وطن
الآن ليس لنا الا مطلب وحيد هو التريت في الدخول المدرسية فما ما يهمنا الآن هم ابناؤنا فقط.
الا نحن في هذا البلد لدينا منحنى الإصابة تصاعدي
فهم تسطى
اش فيها كون لغيتو عيد الأضحى وتجنبتو الإزدحام وهاد الأعداد ديال المصابين كاااملة
الناس تفرجات بلا احترام قواعد النضافة
اللهم إرفع عنا الوباء.
اللهم إرفع عنا الوباء.
اللهم اشف انت الشافي....
يستمر المسلسل المغربي المتهور الذي بدأت حلقاته المثيرة بعد نهاية الحجر الصحي
المغرب في خطر والحكومة فقدت بوصلتها اما الشعب المغربي فهو أكبر متهور والمسؤول الكبير عن هذا التدهور
فاللقاءات العاءلية للاحتفالات مستمرة مرات سرية ومرات جهرية
المقاهي والحدائق ممتلئة
الحافلات قد تحمل فوق طاقتها
الاطباء والممرضون يطالبون بالفلوس
المتضررون يطالبون بالفلوس
فلامؤشر يبدو على وطنية وجدية الكثير من المغاربة
الحل سهل وسريع النتائج
حجر صحي صارم وشامل ولو ل15 يوما مع إنزال أقصى العقوبات على المخالفين
لا مواطن لا حكومة. الله يحضر السلامة.
كمامة نظافة تباعد.
واذا اصبتم بالفيروس لقدر الله لا تلموا احدا فانتم مسؤولون بالدرجة الاولي.حفظ الله الجميع
بعد ما كنا دولة يضرب بها المثل في تدبير ازمة كورونا هده هي نتائج القرارات اللا مسؤولة
رئيس الحكومة هو السبب لانه اخذ موقف خطير ضد الشعب ، ضد وزارة الصحة ، ضد المغرب لسبب واحد هو ابقاء العيد .
انا شخصيا لو لم اسمع بالعيد لم اذهب و و لكن بمان العيد و متاح الي بالذهاب ، ذهبت و لكن لا اعلم كم من واحد اديت .
حان الوقت لانزال العسكر الى الشوارع من اجل ادخال الخارجين عن القانون الى جحورهم .
وخا هكاك كورونا ضعافت وتحت السيطرة قبل الدخول المدرسي مغداش تبقا ..
المستشفيات في حالة مزرية من انعدام النظافة والتأخر في استقبال الحالات
انادي باستقالة وزير الصحة أو عزله من طرف الملك
نحتاج لأشخاص أكفاء وإلا المغرب غادي يزيد يغراق
وصلنا الى الأعداد العالمية من حيث الاصابات ....
من الأفضل لي ان اشتري كفني منذ الآن ......
و ابحث عن بقعة بين قبري والدي .
11: 5.15٪
12: 6.72٪
13: 5.61٪
14: 5.93٪
15: 7.82٪
الحالة الوبائية في تدهور ولحسن الحظ 1.54٪ من الوفيات فقط
حجر الناس لن يفيد في شيء ما دام في نفس المنطقة لا يحترم فيها التباعد الاجتماعي و التعقيم كل شيء يلمس باليد.
حرب مع نفسك وحرب مع ظروفك وحرب مع الحمقى
اللهم ارفع عنا الوباء يا رب
ان شاء الله يكون خير.
فقدنا السيطرة على الفيروس الأسف والسبب حكومة فاشلة برئيس خارج التغطية.
الله يشوف من حالنا ويرحمنا برحمته.
والمصيبة أنهم يلقون باللائمة على الشعب متناسين أنهم هم أصحاب القرارات العشوائية وهم من تعمد تسطيح مستوى الوعي لدى الشعب على مدار سنوات ببث التفاهة.
اللهم نسألك اللطف في الأقدار ولا تكلنا لهذه الحكومة الغبية.
Tout lés efforts sont partis dans l’air
لمهم عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير أيها المستهترين
ردة فعل المواطنين عن الاغلاق
في الأول كانت الدولة تعقم الأحياء والشوارع وسيارات الأجرة والحافلات لاتحملو المواطن وحده ما يحدث الحكومة تتحمل الجزء الأكبر. لماذا مثلا إغلاق طنجة لوحدها لمدة 6اشهر. التنقل إلى مدينة أخرى برخصة انا اطلبها منذ شهرين ولم ولن أتمكن منها رغم ان لي حاجة ملحة. الله يهز علينا كورونا والحكمة.
واغلب المواطنين غير مبالين ولا مسؤولون.ونحن نؤذي
ضربة عواقب العيد.والحياة خطيرة جدا .وإمكانيات المغرب محدودة جدا سواء في عدد الأطر الصحية أو التجهيزات .أو الاقتصاد الوطني الذي ينهار يوميا بعد يوم.
والحال الوحيد هو الرجوع وبسرعة إلى الحجر الصحي ولكن بصرامة أكثر. والضرب بيد من حديد لكل من لم يطبق الإجراءات الوقاءية.وتكليف العسكر بهذه المهمة لمدة شهر ونصف. مبقاش اللعب.
لا بد من فرض حجر صحي شامل لمدة شهر على الأقل
من يدافع عن الاقتصاد اقول له إذا مت بكورونا بما سينفعك المال أو الاقتصاد؟
Avec le nombre de cas et la large distribution du virus un le confinement aura l'effet inverse sachant que c'est dans les espaces confinés pu l'infection est la plus importante. Plus qu'à espérer qu'on atteindra une immunité collective aßez rapidment.
ولاة أمرنا عملوا و ما يزالون يعملون كل المجهودات لحصر الأضرار و تعويض الخسائر الاقتصادية ، لكن العامة من الشعب يهملون دورهم في الحفاظ على حياتهم و صحتهم، و في النهاية يلومون الغير. تحمل مسؤولية حماية نفسك أيها المواطن و لا تلومن إلا نفسك. كلمة حق قد لا تعجب الأغلبية.
الحجر مستعجل ل٢ أسابيع + رفع عدد التحاليل
حجر صحي صارم وشامل ل15 يوما مع إنزال أقصى العقوبات على المخالفين
خلصو تمن تهوركم يا مغاربة ولعب القط مع الفار مع الحكومة.
هاده هي نتيجة الأمية والجهل الذين يغيمون على نصف المغرب.
بعد الجاءحة انشاء الله ما عليكم الا بالتوعية التوعية صباحا ومساءا مدة خمسة سنين كي يتحسن هاولاء الآخرين وكي تتحسن طريق البلاد انشاء الله لان اي دولة يسكن عندها الجهل يكونا كابوسا
هي ابني وهاذا الاخير يهدم.
لا تلومون الدولة ، الدولة الفالطة الوحيدة لي دارت وهي كان عليها إلغاء العيد اما الباقي فهو تهوركم.
مساء سعيد وخلصو تمن الحولي الله يرفع هاذا الوباء .
ألم يكن من الأجدر و الضروري إعفاء المسنين فوق سبعين سنة و اصحاب الأمراض المزمنة من قرار تجديد بطاقة التعريف الوطنية لما يشكل خطرا على صحتهم في الظروف الحالية بسبب الانتشار الكبير الوباء .
هدا القرار يتناقض ويتنافى مع الخطاب الرسمي والتعليمات الطبية على الصعيد العالمي اللتي توصي وتحت كبار السن و اصحاب الأمراض المزمنة و الهشة بالمكوت وعدم الخروج من منازلهم لأنهم أكثر عرضة للوفاة بهذا الوباء.
مما سبق وحفاظا على هذه الفئة المسنة ، ألم يكن منطقيا تمديد صلاحيات العمل بالبطاقة التعريف الوطنية القديمة لهذه الفئة المسنة حتى يمر هدا الوباء أن شاء الله.
السبب الاول في تفشي الوباء هو قلة الامكانيات الصحية والتكفل بالمرضى في المغرب
والسبب الثاني والذي لا يقل اهمية هو عدم الالتزام بالوقاية من طرف الشعب