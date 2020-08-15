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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1776 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1776 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1776 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 15 غشت 2020 - 18:05

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 1776 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 41.017 في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.542.217 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 632، وتم التأكد من 922 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 28.566 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (217)

1 - سميرة السبت 15 غشت 2020 - 18:08
يجب العودة للحجر الصحي، هذا هو الحل
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126
2 - مغربية السبت 15 غشت 2020 - 18:08
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم... الأمر كله بيد الله
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265
3 - الله الله السبت 15 غشت 2020 - 18:09
ضريبة العيد شكرا للمستهترين وللعتماني لاتعليق
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396
4 - أطلسي السبت 15 غشت 2020 - 18:09
بغيت نكتب مالقيت مانكتب بدون تعليق.
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195
5 - oujdi السبت 15 غشت 2020 - 18:09
ها التهور فين وصلنا كنا مع دولة الجزائر نفس نسبة الإصابات دبا هما يوميا 490 و حنا 1400 لفوق. اتصلت مع واحد الصديق في للجزائر قالي مزيرين بزاف التنقل و الشوارع خاليا تماما و حنا مكاين غي خيطي بيطي
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199
6 - alhabachi السبت 15 غشت 2020 - 18:09
عدد مهول لكن معقول في ظل استخفاف غالبية الشعب بالجائحة، الكمامة في الذقون !!!
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188
7 - Maroc السبت 15 غشت 2020 - 18:10
ما بقا ما يتقال دابا ههه شر البلية ما يضحك و رحم الله جميع الاموات
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84
8 - شخص السبت 15 غشت 2020 - 18:10
مرحبا بكم في ذروة الوباء مرحبا بكم في حياة حيت صار فيروس لامرئي يتحكم بحياتنا
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61
9 - abid السبت 15 غشت 2020 - 18:10
يا رب السلامة.......!!!!اللهم اللطف بنا يا رب
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96
10 - mmmmm السبت 15 غشت 2020 - 18:10
لا لا لا ...شي حاجة ماشي هي هاديك....هذا الحماق....بزاااااف...الدول كيتراجعو وحنا غي مازايدين فيه.
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم
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85
11 - يونس السبت 15 غشت 2020 - 18:10
نسأل الله السلامة والعافية ،اللهم ارفع عنا البلاء
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77
12 - مول لحكمة السبت 15 غشت 2020 - 18:10
نتيجة ديال لعيد لكبير . الله يلطف بينا
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107
13 - فرنسا السبت 15 غشت 2020 - 18:10
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يجب استقالة وزير الصحة و الحكومة كما يفعل الدول الأوروبية لأن سبب هذا أولا الحكومة لأنها فتحت الباب لعيد الأضحى و البطولة المغربية لكرة القدم لا اله الا الله محمد رسول الله. شكرا هسبريس
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150
14 - عبدو السبت 15 غشت 2020 - 18:11
لازم من حجر صحي حالا لاسبوعين،لنرى هل ترتفع النسبة ام تنخفض
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89
15 - Abdelhak السبت 15 غشت 2020 - 18:11
كلما ارتفعت نسبة التحاليل كلما ارتفعت نسبة الإصابات.
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47
16 - حيدر السبت 15 غشت 2020 - 18:11
هذا ماجنيناه من تبعبيات العيد الله ياخد الحق في كان سبب اللهم اعف عنا وارحمنا اننا لا طاقة لنا اللهم جنبنا كل مكروه
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80
17 - عقلاني السبت 15 غشت 2020 - 18:11
جمعوا ولادكم من الزنقة و ديروا الكمامة على نيفكم و بعدوا من بعضياتكم.
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115
18 - الوطنية السبت 15 غشت 2020 - 18:11
هذا هو العيد ولقاء العيد وفرحة العيد قد تحولت إلى كارثة عظمى
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75
19 - Abdou السبت 15 غشت 2020 - 18:12
باسم الله . واش عاد بديتا ولا
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29
20 - racg السبت 15 غشت 2020 - 18:12
اين المعلق الذي كان ياتي دائما و يقول بعد أيام سوف يطلع علينا السي اليوبي و يعلن صفر حالة حينذاك سنتعانق و نفعل كذا و كذا اينك يا مسيلمة الكذاب
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61
21 - فاسي مغترب السبت 15 غشت 2020 - 18:12
ها قد بدأ العرض، مرحبا بالجميع
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36
22 - مواطن السبت 15 غشت 2020 - 18:13
لوطفك يييييييييييارب ورحمتك وسعت كل شى
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27
23 - معا الى الفضيلة السبت 15 غشت 2020 - 18:13
ياربي يبعد علينا هاد الوباء و البلاء على المجتمع ان يلتزم بشروط السلامة و الوقاية
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22
24 - منال المظلومة السبت 15 غشت 2020 - 18:14
يا رب احفظ بلادي وارفع عليها هاد الوباء ؛ واحفظ ليا والدي واميمتي واخوتي حتى نمشي ونشوفهم عامين ونص مشفتهم والقلب عالم بيه سوى الله ، تنتسنى هاد الحصيلة كل عشية وتنطلب الله تنقص ونرجعو لبلادنا مرتاحين تالمت بزااف ليوم لحال بلادي ..يارب ترفع علينا هاد الجائحة قولو امين الخوت
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46
25 - Lhachmi lmoghrabi السبت 15 غشت 2020 - 18:14
خرجتو علينا يا وجوه الويل احنا دروكا كبحال إيران و الطاليان في شهر مارس. نتسناو 3000 حالة و 100 وفاة يوميا إن شاء الله.
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-74
26 - ouisskhad السبت 15 غشت 2020 - 18:14
كان أكبر خطأ السماح بشعيرة عيد الأضحى كان من اللازم إلغاؤها فالمغرب اليوم يجني سياسة الحكومة الارتجالية......الله يلطف بنا
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96
27 - منال المظلومة السبت 15 غشت 2020 - 18:14
يا رب احفظ بلادي وارفع عليها هاد الوباء ؛ واحفظ ليا والدي واميمتي واخوتي حتى نمشي ونشوفهم عامين ونص مشفتهم والقلب عالم بيه سوى الله ، تنتسنى هاد الحصيلة كل عشية وتنطلب الله تنقص ونرجعو لبلادنا مرتاحين تالمت بزااف ليوم لحال بلادي ..يارب ترفع علينا هاد الجائحة قولو امين الخوت
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28
28 - وزاني السبت 15 غشت 2020 - 18:14
راه كلشي واضح وباين واش حتى نبقاوا نشوفوا الناس كيموتوا فالشوارع وأبواب المستشفيات.
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25
29 - حنان السبت 15 غشت 2020 - 18:14
لطفك يا رب، الحالة تزداد سوءا و ارتفاع عدد الاصابات لا يبشر بالخير. لطفك يا الله
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18
30 - Bendahmane السبت 15 غشت 2020 - 18:14
ماري ناري ناري ميمتي حنا مسامحين غير رجعوا الحجر
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26
31 - jamila السبت 15 غشت 2020 - 18:14
السلام عليكم الحالات في تصاعد الرقم جد مخيف أصبحنا نسجل أرقاما مرتفعة بالمقارنة مع الدول المجاورة وهذا بسبب التراخي من طرف بعض الناس علينا أخذ الأمور بجدية لأننا نسير نحو طريق غير صحيح نسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين
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23
32 - مغربي السبت 15 غشت 2020 - 18:14
اللهم ألطف بعبادك الهم ارفع عنا البلاء استهتار بعض الأشخاص الذين لا يعرفون معنى خطورة المرض والحصيلة التقيلة هاد اليوم خير دليل خير دليل
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14
33 - اكرزام السبت 15 غشت 2020 - 18:14
صافي السطاج اللخر هادشي مابغا احبس
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17
34 - said السبت 15 غشت 2020 - 18:14
الأمور خرجت عن السيطرة نسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء تغمد الله الموتى برحمته الواسعة التزموا بيوتكم واستعينوا بذكر الله والتزموا بقواعد النظافة وعدم الاختلاط واحترام المسافة المسموح بها بيننا من الواجب علينا أن نزيد من الحيطة والحذر حتى نخرج بأقل الخسائر الممكنة
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30
35 - لا حول ولا قوة إلا بالله السبت 15 غشت 2020 - 18:14
الله واكبر جهة كازا 801 ابوحدها الله يدير شي تاويل ديال خير وصافي
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26
36 - رباطي السبت 15 غشت 2020 - 18:14
أين دعاة التعايش مع الفيروس، هل تعرفون لماذا كنا نقول لكم أن المغاربة لن يستطيعوا التعايش، يجب أن يصبح العمل من البيت أو المكتب اختياري و التعليم كذلك، من يخاف له الحق في الخوف و الجلوس في البيت، لا يمكن أن تفرض علينا الدولة الخروج للعمل
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48
37 - كوفييييييد السبت 15 غشت 2020 - 18:15
ما حدها كتقاقي و هي كتزيد فالبيض
لطفك يا رب
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19
38 - ابو نائل السبت 15 غشت 2020 - 18:15
للاسف ارقام كارثية بدأت نتائج عيد الاضحى والشواطئ تظهر.اللهم لطفك
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43
39 - خطر وشيك السبت 15 غشت 2020 - 18:15
بالله عليكم ماذا ننتظر ؟ألم يحن الوقت لوضع حد لهذا الانتشار المهول ؟ أليس الحجر الصحي هو الحل الأنسب لردع المتهورين .
نحن في طريقنا إلى الحافة التي سلكتها إيطاليا.
اللهم إنا نسألك اللطف يا رب
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24
40 - نورالدين السبت 15 غشت 2020 - 18:15
لابد من عودة الحجر الصحي الصارم الدي تم تطبيقه في اوهان الصينية حتى يتم الخروج من هدا الوباء باقل الاضرار ولابد من الغاء الرخصة الاستتنائية للمواطنين الى في الحالات الطبية 21 يوم من الحجر الصارم هو الحل ومضاعفة مراكز الكشف المبكر لكل المواطنين.
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34
41 - Meryam Rochdi السبت 15 غشت 2020 - 18:15
يا لطيف الحالات غادية و كاتزيد , هذا دليل على أن الناس ما بقاتش تاتحترم الإجراءات الإحترازية و الوقائية و هادشي مرئي في الواقع و القادم سيشهد مرحلة اصعب مرحلة الدخول المدرسي طلبة و جامعات و تلاميذ فصول دراسية و تنقل للمدرسة وسائل المواصلات و زيد و زيد
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19
42 - مهاحر السبت 15 غشت 2020 - 18:16
لا حل سوى الكمامات و التباعد الاجتماغي و النضافة.ان شاء الله سنكون بخير
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11
43 - Covid-19 السبت 15 غشت 2020 - 18:16
السبب هو مكانوش اخليو الناس امشيو العيد نتمناو الفرج انشاء الله
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20
44 - المغرب السبت 15 غشت 2020 - 18:16
ماشي بعيد الايرانيين يبقاو ينشروا أعداد الوفيات دياولنا حتا هوما يوميا
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34
45 - hero السبت 15 غشت 2020 - 18:16
كنت أعارض فكرة فتح المساجد ولكن اليوم أنا أظن أن فتحها واجب من أجل التضرع لله والتصالح معه
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-2
46 - اوعقى السبت 15 غشت 2020 - 18:16
منحنى تصاعدي اللهم نرجو عفوك و رحمتك اللهم نرجو عفوك اللهم لطفك
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16
47 - Dr Abdelouarit السبت 15 غشت 2020 - 18:16
قلة الضمير والجهل واللاوعي. كلشي فالزنقة بلا سبب
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16
48 - father of maria السبت 15 غشت 2020 - 18:16
بصحتكم عيد الاضحى....للاسف...
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20
49 - عبدالرزاق السبت 15 غشت 2020 - 18:16
صعيب نعيشو تا اوصلنا اللقاح. غادي ننقارضو
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12
50 - مصطفى السبت 15 غشت 2020 - 18:16
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. لطفك يا رب.
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9
51 - Farid السبت 15 غشت 2020 - 18:16
لهم لطف بنا القضية كتكبر مزيد من الحيطة والحذر لجميع المغاربة
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9
52 - السلام عليكم السبت 15 غشت 2020 - 18:16
بلاشك غدآ الأحد مساءاً سيكون قرار جديد بخصوص حالة الطوارئ الصحية..
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16
53 - عبدو السبت 15 غشت 2020 - 18:17
يبدو ان العدد قياسي ويرتفع كل يوم.ويجب الحيطة والحذر مع وضع الكمامة والتعقيم ومسافة الأمان. وهناك سؤال ماذا يعني التنفس الإختراقي ؟؟؟؟ وشكرا
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5
54 - مشارك السبت 15 غشت 2020 - 18:17
الوضع لا يبشر بخير والمنظومة الصحية غير قادرة على استيعاب المزيد في ظل وجود حكومة متناقضة مع ذاتها ومواطن غير مكترث لما يدور حوله....
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16
55 - نورالدين السبت 15 غشت 2020 - 18:17
اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا،  وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، وتداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون

بهيجة ⁦♥️⁩
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20
56 - سعد السبت 15 غشت 2020 - 18:17
بالفعل كل هذا راجع إلى نتائج عيد الاضحى والعطلة الصيفية بدون اخد الاحتياطات والاحترازات الموصى بها رحم الله امواتنا واموات المسلمين وبالشفاء العاجل لمرضانا ومزيدا من الاحتياطات جزاكم الله خيرا
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12
57 - abdilah السبت 15 غشت 2020 - 18:17
اللي باقي متسجل يتسجل قبل ما يولي الزحام
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5
58 - معلق السبت 15 غشت 2020 - 18:17
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 632 لا تعليق
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11
59 - ابو انس السبت 15 غشت 2020 - 18:17
و مازالت الاصابات تتوالى على اخواننا وابائنا يالله ما لنا رب سواك ارحم ضعفنا و قلة حيلتنا نحن العبيد المذنبون نحن العبيد الغافلون جئناك اليوم يا الله تائبون نادمون جئناك يا الله اليوم طالبين رحمتك فارحمنا يا ارحم الراحمين ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وصلى وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه
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21
60 - صافي السبت 15 غشت 2020 - 18:17
لا صافي انا كيبانليا الحجر الصحي الاجباري ضوروري منو على الاكثر 15 يوم باش نقصو من الحالات شوية
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15
61 - mowatin السبت 15 غشت 2020 - 18:18
الحجر الصحي فورا.....يجب قطع عطلة الوزراء...والعودة الى العمل او الاستقالة...
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24
62 - عيشة كورونا في البطانة السبت 15 غشت 2020 - 18:18
ملي الأرقام غادين في تصاعد مرعب و الدولة لا تحرك ساكنا ولا حتى تفرض حجز صحي شامل على الاقل لمدة 14 يوم إذن هناك ما يطبخ على نار هادئة سميها مؤامرة سميها ما شئت مستحيل الدولة عاقلة تلاحظ هاته الارقام و تقف متفرجة، للعلم لما احست الصين الملعونة أن الوباء بدأ يظهر فقط بعشرات الإصابات ف بيجين قامت بعمل حجر كلي شامل مثل حجر هيوبي و النتيجة تم حصر الوباء بسرعة، حسبنا الله و نعم الوكيل في الحكومة فهي من سمحت للشركات و المصانع بنشر الوباء و اما الجهال من الشعب فهم ضحايا سنين من زرع الميوعة فيهم عبد الوسائل المعلومة
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25
63 - amazigh le vrais السبت 15 غشت 2020 - 18:18
wawwww le choque sa fais vraiment peur tout ça wollah,en plus le problème on a pas des hôpitaux partout ya rien ,Wollah sa fais trop peur, J'espère que les gens respectent un peu, Car la sa devien plus dure ....
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-3
64 - الوجدي1 السبت 15 غشت 2020 - 18:18
صافي الخوتي المغاربة غادي نضيعو و نضيعوا لبلاد ديالنا بسباب تهور واحد الفئة جاهلة من الشعب المغربي
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5
65 - مواطن السبت 15 غشت 2020 - 18:18
المغرب تراخى مع كورونا في المرحلة الثانية بعد الحجر والشعب يستهتر بالوباء، واليوم اصبحنا مع الدول الاولى في عدد الاصابات. ضعف المستشفيات وقلة الاطباء، تبقاو ناعسين في الزنقة كتداواو وهذا فصل الخريف البرد يسالي معاكم
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13
66 - الكرموسي السبت 15 غشت 2020 - 18:18
رغم كل هاته الأرقام و البعض مازال يقول لا يوجد شيئ إسمه كورونا لا تباعد جسدي لا كمامات هدا هو حال بلادنا تحارب كورونا و الجهل اللهم ارفع مقتك و غضبك عنا إنك على كل شيئ قدير
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11
67 - essadki السبت 15 غشت 2020 - 18:18
من أجل أن لا ينهار الإقتصاد
من أجل السياحة و تحريك عجلتها
و بفعل إستهتار المواطن و عدم تحمله المسؤولية إتجاه سلامته و سلامة أخيه المواطن و استهتار الحكومة إتجاه الوطن و الشعب
وصلنا إلى هذا العدد الوضع أصبح أكثر صعوبة و البنية التحية للصحة ضعيفة جدا البلاد ستعرف موجة كبيرة من الموتى إنه الإستهتار يا وطن
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9
68 - ادريس ابو اشرف السبت 15 غشت 2020 - 18:18
الله يحفظ . كفانا استهتارا فيما يخص الإجراءات الإحترازية للحد من هذا الوباء . سترك يا رب
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5
69 - رشيد السبت 15 غشت 2020 - 18:18
كل هذا نتيجة اللهطة والعطلة في عيد الأضحى مع الغباء والجهل لشريحة عريضة من المواطنين.
الآن ليس لنا الا مطلب وحيد هو التريت في الدخول المدرسية فما ما يهمنا الآن هم ابناؤنا فقط.
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23
70 - رضوان السبت 15 غشت 2020 - 18:19
مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع اليوم يتحملها من كان بيده إلغاء عيد الأضحى ولم يلغيه.
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16
71 - عمالي عبدالمجيد السبت 15 غشت 2020 - 18:19
بعد نجاح الحكومة في بيع ماهيتها هل نحن نعد عدد ضحايا عيد الأضحى وما جاء من ورائه فتح السواق والسفر في كل جهات المملكة لأن العيد يتطلب طقوس و لمة الأحباب والأهل من هنا تأتي الفاجعة وعدد المصابين يكرمنا.
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72 - aaaaart السبت 15 غشت 2020 - 18:19
جميع الدول لديها منحنى منخفض
الا نحن في هذا البلد لدينا منحنى الإصابة تصاعدي
فهم تسطى
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19
73 - ناشط السبت 15 غشت 2020 - 18:20
الحجر الصحي وإغلاق الحركة التجاربة والصناعية لمدة 15 يوما هو الحل لتخفيض نسبة الاصابة بالفيروس
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74 - يونس السبت 15 غشت 2020 - 18:20
هذه حصيلة العيد الكبير
اش فيها كون لغيتو عيد الأضحى وتجنبتو الإزدحام وهاد الأعداد ديال المصابين كاااملة
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21
75 - شاقي باقي السبت 15 غشت 2020 - 18:20
دارها الماتش ديال البارصا
الناس تفرجات بلا احترام قواعد النضافة
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76 - مواطنة حرة السبت 15 غشت 2020 - 18:20
ان لله وان اليه راجعون.......هادشي ليغنكول.
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10
77 - طالب لطف الله السبت 15 غشت 2020 - 18:20
إخواني أصبح الخطر الحقيقي يحيط بنا مند عيد الأضحى هذا كله سببه السياسة الفاشبة وقلة الوعي لدى المواطنين.نرجو العلي القدير أن يحفظنا مثل ما حفظ به الذكر الحكيم إلى يوم الدين.
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13
78 - الله يحفظ السبت 15 غشت 2020 - 18:20
بعد أن كنا من أوائل الدول اللتي سيطرت على الوباء، أصبحنا أضحوكة، هل نلوم المواطن الذي حبسناه 4 أشهر، هل الحكومة التي منعت الصلاة في المساجد،وأجازت عيد الأضحى،،، وأطلقت أسرع سباق مع الزمن بين المدن في تاريخ المغرب، صراحة مبقينا فاهمين والو ...كل واحد و عندو حقوا في هاذ الكارثة...سيايسة تخربيقولوجيا...الله يرحم موتا المسلمين.
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25
79 - mostafa السبت 15 غشت 2020 - 18:20
نحن بلد مسلم هل يعقل أن نفتح المقاهي و الشواطئ من الصباح إلى المساء ونترك المساجد مقفولة في وقت نحن في أمس الحاجة إلى التوجه إلى الله تعالى لكي يرفع عنا هذا البلاء والحكومة ممسوقاش اللهم لا تحرم بيوتك من أن يذكر فيها اسمك
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12
80 - Mohamed السبت 15 غشت 2020 - 18:20
برافو الحكومة الحولي تسالى و كورورنا عاد بدات
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24
81 - حمودة السبت 15 غشت 2020 - 18:20
الارقام تتزاد بوتيرة كبيرة..ياله بدات عدنا كورونا...بحال هاد الارقام اللي كانوا فرنسا و ايطاليا...فين غادين و فين غنوصلوا الله و اعلم
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82 - مول دالاح السبت 15 غشت 2020 - 18:20
انتهت حلول الارض وبقات حلول سماء
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10
83 - عبد الكبير السبت 15 غشت 2020 - 18:20
لاحول ولا قوة الا بالله.
اللهم إرفع عنا الوباء.
اللهم إرفع عنا الوباء.
اللهم اشف انت الشافي....
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84 - ياسين أشافنبورغ السبت 15 غشت 2020 - 18:21
الله يستر، أظن أن الحجر الصحي هو الحل الأنجع.
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21
85 - مثقف درب الفقراء السبت 15 غشت 2020 - 18:21
الكمامة ثم الكمامة ثم الكمامة و التعقيم الجيد و تعقيم الخضر و المشتريات .والبعد عن الزحام . خطر خطر خطر
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86 - Noumidianordest السبت 15 غشت 2020 - 18:21
اغلب المغاربة يزيلون الكمامة عن الفم والانف اثناء الحديث مع بعضهم البعض
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87 - جميل الأمزون السبت 15 غشت 2020 - 18:21
الحالة خطيرة ومع ذلك المسؤولين في عطلة. رونوها ومشاوا يخيموا بعيدا عن الوباء. المهم اللدارها بيديه يفكها بسنيه. عارفين ماعندا مسؤولين ما عندو مستشفيات وما زالين ما قدينش تطبقوا وسائل الوقاية.عندما أرى الإزدحام في كل مكان أتأكد تماما أننا فعلا قطيع.
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88 - Bilal السبت 15 غشت 2020 - 18:22
واش باقين ماعيطلعوا المدرعات والجيش نكازا ومراكش ولا الحݣرا هي على طنجة والشمال؟ولهلا يزيد كثر.....
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7
89 - salamat السبت 15 غشت 2020 - 18:22
ارقام متوقعة بسبب ما حدث خلال ايام العيد من اختلاط وهجرة وزيارات . فمن يتحمل المسؤولية؟
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90 - عتيق من صفرو السبت 15 غشت 2020 - 18:23
ارتفاع خطير في عدد المصابين
يستمر المسلسل المغربي المتهور الذي بدأت حلقاته المثيرة بعد نهاية الحجر الصحي
المغرب في خطر والحكومة فقدت بوصلتها اما الشعب المغربي فهو أكبر متهور والمسؤول الكبير عن هذا التدهور
فاللقاءات العاءلية للاحتفالات مستمرة مرات سرية ومرات جهرية
المقاهي والحدائق ممتلئة
الحافلات قد تحمل فوق طاقتها
الاطباء والممرضون يطالبون بالفلوس
المتضررون يطالبون بالفلوس
فلامؤشر يبدو على وطنية وجدية الكثير من المغاربة
الحل سهل وسريع النتائج
حجر صحي صارم وشامل ولو ل15 يوما مع إنزال أقصى العقوبات على المخالفين
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15
91 - السلام السبت 15 غشت 2020 - 18:23
لم أعد أفهم شيئا، الأعداد تتزايد يوميا و لا المبالاة تزداد يوميا.
لا مواطن لا حكومة. الله يحضر السلامة.
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92 - Jawad السبت 15 غشت 2020 - 18:23
ارقام جد عادية ولا داعي لتخويف الناس و ترهيبهم ما يسجل هنا لعدة شهور سجل في عدة دول فقط في يوم واحد و تستمر الحياة نعم لاتخاد كافة الاحترازات من نظافة و تباعد و كمامات ... ولن نقبل باي حجر لا صحي مهما كلف الامر لانه كلفنا كثيرا من قبل حتى اصبنا بامراض نفسية و اجتماعية و اصبح اولادنا قاب قوسين او ادنى من انهيار نفسي
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9
93 - Khalid السبت 15 غشت 2020 - 18:23
شكرا لحكومة العثماني التي تقامر بحياة أبائنا و أطفالنا ... صوتنا أو عرفنا على من نصوتو ...
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11
94 - Marocain السبت 15 غشت 2020 - 18:23
تجنبوا التجمعات ولا تنسو كنت يعني:
كمامة نظافة تباعد.
واذا اصبتم بالفيروس لقدر الله لا تلموا احدا فانتم مسؤولون بالدرجة الاولي.حفظ الله الجميع
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95 - الطالبي السبت 15 غشت 2020 - 18:23
اللهم احفضنا من هذا الداء الخبيث وارحمنا برحمتك وانت ارحم الراحمين
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9
96 - Oum Aymane السبت 15 غشت 2020 - 18:24
ياربي السلامة اغثنا يا الله اغثنا يامغيث المسثغيتين
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97 - Mohamed السبت 15 غشت 2020 - 18:24
les membres du gouvernement qu'est-ce que vous attendez ??
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98 - محمد السبت 15 غشت 2020 - 18:24
نتائج عيد الاضحى بدأت تظهر.وكذا ليلة الهروب الاكبر.الله يخرج العاقبة على خير.
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99 - lahnine Ahmed السبت 15 غشت 2020 - 18:24
سلام باربي عونا ادشي بزاف انت القادر على كل شيء او الناس اعجبكم الحال وخافوا على واليديكم او اوليداتكم الله يهديكم
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8
100 - مغربية عاشقة الوطن السبت 15 غشت 2020 - 18:25
الحل هو الرجوع الى الحجر الصحي مدة شهر ويجب ان يكون في شدة الصرامة والا ستنهار الاطر الطبية وهدا هو المشكل الاكبر
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19
101 - Malak السبت 15 غشت 2020 - 18:25
أنا العام جاي عندي الباك او بهاد الأعداد لكنسمع نفسيتي مرضات والله عييت مابغيتش نقرى عن بعد جربتو هاد العام واالو او زيد على هدشي غدي ندوزو الجهوي ف شهر جاي كي غادي تكون نفسيتنا يا رب تسهل علينا كاملين و تحيد علينا هاد الوباء
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102 - المكناسي السبت 15 غشت 2020 - 18:25
الله إرحمهم هدشي غذي وكيخلع ....
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103 - maghribi السبت 15 غشت 2020 - 18:25
ربما ستكون كورونا اما نهاية كل شيء او بداية كل شيء نسأل الله التبات والصبر كلما اشتدت انفرجت
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104 - Nada السبت 15 غشت 2020 - 18:25
اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية و يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا، وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، و تداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد، الصمد، وباسمك العظيم، فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، و أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، اللهم إنا نسألك رحمة بأطفالنا و شيوخنا و سائر بلادنا و بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا بلاء طال بيوتك و عبادك، بلاء عجز عنه أهل الأرض و لن يقوى عليه سوى رب السماء.اللهم فرج عنا الغم و الهم برحمتك يا واسع الجود و الكرم.
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105 - Samuel السبت 15 غشت 2020 - 18:25
لم يتغير شيئ و الأرقام لا تبشر بالخير و ما قامت به السلطات بعدة مدن لم يظهر ثماره بعد و المواطن الذي كان يخاف عند بداية الجائحه لم يعد بخائف مع أننا بهاته الأوقات في أمس الحاجة لشعب خائف و ملتزم وليس لشعب متهور و ما مسوقش
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106 - هشام السبت 15 غشت 2020 - 18:26
حقيقة صادمة نسأل الله تعالى الرحمة الوقت يمر وسلطات تتفرج بدون حلول
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107 - azul hassan السبت 15 غشت 2020 - 18:26
نتمنى ان لا يحدث لنا ما وقع لإيطاليا
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108 - امينة السبت 15 غشت 2020 - 18:26
عيد الاضحى سنة مؤكدة. الحمد لله اقمنا شعائر ديننا الحنيف و لو كان هو السبب . ولكل مرض علاجه. المهم هو الدين.
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109 - Mouad السبت 15 غشت 2020 - 18:26
اللهم بارك
بعد ما كنا دولة يضرب بها المثل في تدبير ازمة كورونا هده هي نتائج القرارات اللا مسؤولة
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110 - عمر السبت 15 غشت 2020 - 18:26
نحن ضعفاء و لا نملك لأنفسنا ضرا و لا نفعا. اللهم أرفع عنا هذا البلاء. فأنت أعلم بحالنا يا رب.
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111 - Azef السبت 15 غشت 2020 - 18:26
لطفك يارب الله يرحم الموتى و الله احد المرض الله اهدكم متخلعوش من هد المرض عليكم بالصلاة و الدعاء و الاستغفار
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112 - سفيان السبت 15 غشت 2020 - 18:27
المملكة المغربية تسجل هذه الارقام بينما جمهورية الصين الشعبية تسجل اقل من 100 حالة يوميا حتى انهم لم يجدوا متطوعين لتجربة لقاحاتهم قيد التطوير لهذا من الاحسن الرجوع للحجر الصحي
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113 - Mouatene السبت 15 غشت 2020 - 18:27
Aïd Moubarak Saïd tout les régions
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114 - محمد السبت 15 غشت 2020 - 18:27
رقم قياسي جديد في اامغرب في انتظار الايام المقبلة االله تدير تاويل الخير
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115 - عزيز السبت 15 غشت 2020 - 18:27
القضية بدات تحماض يجب ايجاد حل اقصد جميع مكونات المجتمع شعبا و سلطة و الا فالقادم سيكون قاسيا على الكل و خصوصا الطبقة الكادحة مثلي
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116 - طنجاوي حر السبت 15 غشت 2020 - 18:27
اللي غادي يرود البال غير يرود البال واللي مستهتر وفيه الفهامات الخاوية والعياقة الزايدة غدي يجيبا فراسو شحال مابقى ومكنتمناه لحد، ديك الساعة عاد غيقول ره كورونا فيروس غامض وممعهش اللاعب. الله يحفظ الجميع بوجاه النبي الشفيع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
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117 - حفصة السبت 15 غشت 2020 - 18:28
الله يحد الباس .. اللهم ارفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء ولاحول ولا قوة إلا بالله
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118 - من مكناس السبت 15 غشت 2020 - 18:28
يارب السلامة الاعداد في تصاعد مستمر فكيف سيكون الدخول المدرسي في هذا الوضع المخيف حتى وان كان بالتناوب فلا يمكن المغامرة بفلدات اكبادنا ابدا لن ارسل ابنائي الى مدرسة لاتراعي الشروط الاحترازية ولايمكن ان تراعيها نظرا للظروف التي يتم فيها الدخول المدرسي ترى التلاميذ واولياء امورهم على مدخل المدارس في تدافع واستباق ولنكن على يقين ان داخل المدرسة كما داخل القسم لن يكون هناك ادنى شروط الوقاية .الله يحفظ الجميع لطفك يارب العالمين
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119 - علي السبت 15 غشت 2020 - 18:28
أنالحدالساعةلاأفهم عجزالحكومةعن فعل اللازم ...أولاحجرصحي صارم لمدة أسبوعين. تقديم دعم مؤقت ولو500dhللأسرالمعوزةفي هذه الفترة.بعدذلك فتح جزئي مع تقييدأوقات العمل .ارتداءالكمامات منع التجمعات .تقييدالتنقلات بين المدن الموبوءةوغيرها. إعطاءالأ لويةللبحث العلمي الرجوع إلى الله والتضرع إليه .
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120 - مغربي حر السبت 15 غشت 2020 - 18:28
مزال العاطي يعطي . ليلة الهربة ستدمر المغرب الى مالا نهاية .
رئيس الحكومة هو السبب لانه اخذ موقف خطير ضد الشعب ، ضد وزارة الصحة ، ضد المغرب لسبب واحد هو ابقاء العيد .
انا شخصيا لو لم اسمع بالعيد لم اذهب و و لكن بمان العيد و متاح الي بالذهاب ، ذهبت و لكن لا اعلم كم من واحد اديت .
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121 - fatima ezzahrae السبت 15 غشت 2020 - 18:28
يارب العالمين ارفع عنا هذا الوباء ونتمنى ان يكون لقاح روسيا فعال وكذا ايجاد لقاحات فعالة ان شاء الله
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122 - أزف الرحيل السبت 15 غشت 2020 - 18:29
حان الوقت للرجوع الى الحجر الصحي المنزلي ..
حان الوقت لانزال العسكر الى الشوارع من اجل ادخال الخارجين عن القانون الى جحورهم .
وخا هكاك كورونا ضعافت وتحت السيطرة قبل الدخول المدرسي مغداش تبقا ..
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123 - Marocain السبت 15 غشت 2020 - 18:29
عدد الحالات في المغرب يزداد بصفة مهولة حتى أننا تخطينا العديد من الدول الافريقيه
المستشفيات في حالة مزرية من انعدام النظافة والتأخر في استقبال الحالات
انادي باستقالة وزير الصحة أو عزله من طرف الملك
نحتاج لأشخاص أكفاء وإلا المغرب غادي يزيد يغراق
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124 - جمال السبت 15 غشت 2020 - 18:29
أطالب وزاراة الصحة بإغلاق المستشفيات وطي صفحة كورونا وترك الأمور تسير بشكل عادي الأن فحص ومطالبة مواطن بالألتزام بتدابير صحية أصبح مجرد مضيعة للوقت الأن مواطن لن ولم يلتزم
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125 - المصمودي السبت 15 غشت 2020 - 18:29
يا رب لطفك ......
وصلنا الى الأعداد العالمية من حيث الاصابات ....
من الأفضل لي ان اشتري كفني منذ الآن ......
و ابحث عن بقعة بين قبري والدي .
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126 - mahroucha السبت 15 غشت 2020 - 18:29
يا ربي سلمت نش اد سعدو ربي الصبر
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127 - marjane السبت 15 غشت 2020 - 18:30
مخلفات عيد الاضحى وجب محاكمة المسؤولين على قرراتهم الخاطءة
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128 - اعطا السبت 15 غشت 2020 - 18:30
ما هدا يا وزير اين الاجراءت المتخدة على هدا الحال غدا ستصل الى 2000 حالة......؟؟؟؟؟؟
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129 - عبدالإله السبت 15 غشت 2020 - 18:30
لقد دخلنا مرحلة خطيرة جدا جدا. للأسف قريبا سنستسلم لهذا الوباء لأننا لم نعرف قدرنا جيدا فتبعنا خطوات دول أكثر منا تقدما و قدرة على مواجهة هذه الجائحة. لقد خربوا البلاد بفعل إقرار العيد و الآن التزموا الصمت و بدأوا يلقون باللائمة على المواطن المغلوب على أمره و يعطوننا هذه الأرقام المفزعة كل مساء. نطلب من الله أن يبعد عنا هذه المصيبة التي حلت بنا.
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130 - يتبع السبت 15 غشت 2020 - 18:30
1776مع الدخول المدرسي زوينة وروينة داباحنا نسيفطو الوليدات لكرونا والله حتى نخلي ولدي في الدار ونعلمو يبع الديطاي ونعطيهش لتلك المدارس الزبالة خذوا قرايتكوم وثرواتكم وأموالكم لجهنم إن شاء الله، كنتو ضحكوا علينا وتقولوا المغرب معجب به في العالم لطريقة سيطرته على الوباء ونحن الاغبياء صدقناكم وتهنا معكم حتى ظهر الحق لكن نعدكم أن وقت الصابون جا وانتظروا الطوفان الجارف إنما تعيشون الهدوء الذي تتبعه الزوبعة
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131 - علاء الدين السبت 15 غشت 2020 - 18:30
مسؤولية الحكومة الفاشلة ، نتائج بيع الخروف ظهرت
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132 - حسين عمري السبت 15 غشت 2020 - 18:30
أرى فرض حجر صحي صارم قبل أن تنهار المنظومة الصحية كاملة ويخرج الوباء عن السيطرة. يجب أن نصبر على الحجر خير من أن تعجز الدولة عن إحتواء الأعداد المرتفعة من المصابين
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133 - رضوان السبت 15 غشت 2020 - 18:31
نتيجة متوقعة .لو تم الغاء العيد لكان الحال افضل .التزمو فقط ب 2 متر بينكم و بين الناس .و ضعوا الأقنعة الواقية بطريقة مناسبة مع تغييرها او تنظيفها مرارا .و اغسلو ايديكم جيدا قبل أن تلمسو وجوهكم . اتمنى الصحة و العافية للجميع .اخوكم رضوان من المانيا
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134 - رشدي السبت 15 غشت 2020 - 18:32
ربي إشفي الجميع.اتمنى العودة إلى الحجر الصحي لأنه هو الحل.
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135 - مامسوقش السبت 15 غشت 2020 - 18:32
باقي العاطي يعطي لتصل الحالات إلى 10000 والوفايات اليومية إلى المئات...
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136 - ام السبت 15 غشت 2020 - 18:32
اين انتم يا اصحاب التعليم الحضوري؟ هل تخاطرون بابناءكم؟ في هذه الظروف حتى التعليم بالتناوب لا يصلح.
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137 - مصطفى السبت 15 غشت 2020 - 18:32
هذه الأرقام نتيجة تهور بعض المواطنين و ايظا نتيجة تهور الحكومة في قراراتها العشوائية مثل السماح بالإحتفال بعيد الأضحى.
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138 - صاحب رأي السبت 15 غشت 2020 - 18:33
المرجو من كافة المواطنين الالتزام بقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي ....كفانا من البوسان والتعناق وكترة الزيارات الامر يبدو خطير والمستشفيات على قد الحال عفاكم ...راك المرض كاين بلا استهتار ....
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139 - حقيقة السبت 15 غشت 2020 - 18:33
فشل ذريع للدولة التي تتحمل على الاقل قرارها بالسماح بعيد الاضحى. هاته الاعداد كانت متوقعة والأخطر قادم الله يستر. وما يؤلمك هو نحن في مصيبة وآخرون يبعثون بعدد مهم من الجسم الصحي المغربي للبنان والانكى بعثوا فيما قبل مواد تعقيم المغاربة وأجهزة تنفس شعبنا لبلدان افريقية. البخ الخاوي سنرى إن كانت هناك دولة ستساعدنا في مصيبتنا الحالية. لطفك ياألله
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140 - هشام متسائل السبت 15 غشت 2020 - 18:34
10 من الشهر الحالي : نسبة الحالات المؤكدة على عدد التحاليل 3.73٪
11: 5.15٪
12: 6.72٪
13: 5.61٪
14: 5.93٪
15: 7.82٪

الحالة الوبائية في تدهور ولحسن الحظ 1.54٪ من الوفيات فقط
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141 - kamal السبت 15 غشت 2020 - 18:34
لقد تخطينا الدول الأوروبية أما العربية والإفريقية التي كنا نتباها أمامها بأننا نمودج في التصدي الفيروس فقد أصبحت تتكلم عنا بعيون الشفقة. فقد يأتي يوما سيرسلوا لنا المساعدات. فالشعب الذي لا يؤمن بوجود الفيروس ومنهم من ينتظر من بوتين أن يعطيه اللقاح والعديد منه مستهتر هل ستنتظر منه الفائدة؟ فما عليكم إلا إنتظار الأسوء وسيتكلم عنا العالم كله.فلو إفترصنا توصل هؤلاء إلى لقاح فعلى الأقل يكون لا نكون كلنا مصابين لأنه هو وقائي وليس علاج. هذا إذا افترضنا أنهم منحونا فرصة للحصول على هذا اللقاح.
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142 - Hassan espagne السبت 15 غشت 2020 - 18:34
لم يبقى لنا إلا التعايش مع الوباء. و على الحكومة اعانة فقط المصابين و التركيز عليهم. أما عدد الحالات فلا أضن انه سينزل بعد اليوم : هناك بعض المغاربه في تنقل و لازم يرجعون لمنازلهم الاسابيع المقبلة و زد على دلك الدخول المدرسي وما ادراك ما الدخول المدرسي.
حجر الناس لن يفيد في شيء ما دام في نفس المنطقة لا يحترم فيها التباعد الاجتماعي و التعقيم كل شيء يلمس باليد.
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143 - مواطن حر السبت 15 غشت 2020 - 18:35
المغرب مملوء عن اخره بالفيروس. لا داعية للإحصاء. من أراد أن لا يصاب فعليه أن ينعزل وان لا يخالط أحدا.
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144 - karim السبت 15 غشت 2020 - 18:36
solution = confinement total
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145 - مغترب مجبر السبت 15 غشت 2020 - 18:37
الحياة حرب
حرب مع نفسك وحرب مع ظروفك وحرب مع الحمقى
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146 - مصطفى السبت 15 غشت 2020 - 18:39
لكي نتغلب على هذا الوباء اتباع النصائح الطبية .منها المصافحة وراتداء الكمامة في وضعها الصحيح .والتباعد والتعقيم.كفى من الاستخفاف والاستهتار .والوقاية افضل من العلاج.وهذا نلاحظه في الاحياء والشوارع...
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147 - TANTAN السبت 15 غشت 2020 - 18:40
الى شبابنا الطاءيش. حوالي 3 اسابيع الماضية دخل شاب في سن 30 سنة الى منزل والديه، بعدما قضى فترة من الوقة مع اصدقاءيه خارج البيت. بعد بضعة ايام مرض والده و امه و كل افراد عاءيلته، من اخ و اخة و زوجته الاخ و و ........الى اخره. والان بعد ثلاثة اسابع مات الاب. مات الاخ الكبير. الام في النعاش. الاخ الثاني في الانعاش. الاخت في خطر. واخرين يتشافو شيء ما و يرجع المرض من جديد. تسور معي ان كنت انت بطل هذا الواقع.
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148 - أم جاد السبت 15 غشت 2020 - 18:40
عافكم أجلو لينا الدخول المدرسي راه وليداتنا فخطر
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149 - زكروم اللعين السبت 15 غشت 2020 - 18:40
اختلطت الاوراق وبات من الصعب الحديث عن مستقبل كرونا
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150 - عبدو السبت 15 غشت 2020 - 18:41
أعداد المرضى بكوفيد 19 في ارتفاع . ماهي أسباب هذا الارتفاع المهول والمخيف؟ سؤال موجه إلى رئيس الحكومة الذي كان في كل خرجاته يقول الوضع ماحكم فيه . كيف الوضع متحكم فيه وجميع المستشفيات الميدانية في بن جرير وبن سليمان وفي طنجة حسب المرضى لا نظافة لا دواء لا عناية. كان على الحكومة قبل البدء في الرفع التدريجي للحجر الصحي أن تهيء له الأرضية بمنع جميع التجمعات العشوائية كالاسواق العشوائية الموجودة بالأحياء الشعبية أو تنظمها لأنها تعرف ازدحاما طوال اليوم مما يسرع في انتشار الفيروس لأن جل رواد هذه الأسواق العشوائية دون.كمامات ولا احترام التباعد الجسدي. كان على الحكومة أن تتعامل بصرامة في تطبيق القانون في ما يخص الأشخاص الذين لا يحملون الكمامات في الفضاء العام ولا زال هناك تسيب واستهتار. خلاصة هناك فوضى واستهتار من طرف( المواطنين) وغياب تام للسلطات في الأحياء الشعبية التي أصبحت بؤرا للوباء. وكمثال حي المصلى بطنجة السوق العشوائي بهذا الحي يعرف فوضى واستهتار ولا وجود للسلطات .أشخاص يحتلون الملك العام ويعرضون بضاعتهم في أسوأ الظروف ولا وجود للسلطات كما كان في بداية ظهور الفيروس ببلادنا
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151 - المواطن السبت 15 غشت 2020 - 18:41
المغرب في اتجاه مناعة القطيع وهذا هو الحل الانجع..........
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152 - طبيعي السبت 15 غشت 2020 - 18:41
لا تستغربوا نسبة الإصابات لأنها عادية جدا بالمقارنة مع استهتار أغلبية الناس و انعدام احترام التدابير الوقائية، هذا العدد من الإصابات قليل مقارنة مع ما نشاهده من تهاون
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153 - هدهد السبت 15 غشت 2020 - 18:41
الدولة تحصد ما زرعته منذ الاستقلال. لم تعمل على القضاء على الأمية. بل انها نهجت سياسة تجهيل الشعب و تضبيعه ليتسنى لكمشة من المغاربة سرقة خيرات البلاد؛و استعباد العباد. و فرطت في المنظومة الصحية و شجعت على خصخصتها لصالح مافيا لا تومن نهائيا بقسم ابو قراط. وعندما جاءت كورونا وجدت بيئة ملائمة لانتشارها :غالبية الشعب تعاني من الأمية وقلة الوعي و الإيمان بالخرافة. وبالتالي لم ولن تنضبط لوسائل الوقاية ؛ خاصة وانها تعيش في أحياء تنعدم فيها شروط الحياة الصحية و الكريمة. و باختصار :امية +فقر =انفجار كورونا.
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154 - محمد السبت 15 غشت 2020 - 18:42
لماذا استغنى المغرب عن الجدية التي واجه بها جاءحة كرونا في الشهور الاولى؟ لماذا تطبق قوانين الكمامات في البلدان المتقدمة مباشرة بعد خروجها الى الوجود ولا تجد تطبيقا في بلدنا العزيز رغم ان الفيروس اصبح ينتشر بطريقة غير مسبوقة؟ كيف يعقل ان كثير من الناس لا زالوا يتنزهون في الشوارع بدون كمامات رغم ان القانون قد خرج الى الوجود؟ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء!!!
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155 - Wadiaa mahfoud السبت 15 غشت 2020 - 18:42
هناك شيء ما ليس على ما يرام ، الأرقام الرسمية الخاصة بعدد المصابين في إرتفاع وكذلك عدد الوفيات أما الحكومة والوزراء فهم في عطلة يتمتعون بالمنتجعات الإعلام الرسمي يبث السهرات الشعبية الراقصة ،الحركة عادية جدا في الشوارع والأزقة وزارة الداخلية تخرج مذكرة حول البطاقة الوطنية البيوميترية الجديدة القديمة وزارة التربية والتعليم تدعو للتعبئة لإنجاح الدخول المدرسي بعد أيام قليلة ،الأحزاب المغربية تدخل في جولات ماراطونية مع الداخلية حول كيفية اقتسام كعكة الإنتخابات القادمة ،بالأمس فقط تم توزيع الوزيعة في مناصب ريعية بين الأحزاب في الأمانة العامة للبرلمان . المهم كل هذا ونحن نعيش كما يقال لنا في مرحلة حرجة مع وباء كورونا ،أعتقد أن المرحلة القادمة يجب أن يفرض حجر صحي سياسي على الحكومة والأحزاب الممثلة في ما يسمى بالبرلمان لأنهم أثبتوا أنهم يسرعون انتشار الوباء عبر سياستهم المتخبطة .
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156 - مجرد رأي السبت 15 غشت 2020 - 18:42
ا الاخوان راه سبب انتشار الوباء هوما اصحاب الاسواق الممتازة اللي امشاو تزاحموا باش يعمروا الكاديات بالسلعة قبل من الحجر الصحي ماشي المساكين او الفقراء اللي تيخرجوا يدبروا على القوت اليومي ديالهم علاش كتنساو ا المغاربة حسبي الله ونعم الوكيل
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157 - hajar السبت 15 غشت 2020 - 18:42
ما بقينا فهمين والو الا كورونا خطييرة الى هاذ الدرجة علاش كلشي محلول السفر البحر الاسواق ملي كانن قليلة كان الحجر اودابة ملي كثيرة كلشي مترع .عفكم شرحولي
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158 - Jeg السبت 15 غشت 2020 - 18:44
لو كان بيروس كورونا يرى بالعين و بحجم الديناصورات لما ازدجر بعض المستهترين الذين لا يبالون بوجود المرض و يا ليتهم هم من يكوون بنار المرض لكن و للاسف يكوون به غيرهم من الابرياء الذين اعيتهم الحيطة و الحذر.
اللهم ارفع عنا الوباء يا رب
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159 - capitaine السبت 15 غشت 2020 - 18:45
صعب أن تحارب الوباء والجهل في نفس الوقت ضريبة عيد الأضحى
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160 - حسن السبت 15 غشت 2020 - 18:46
دائما يبقى المواطن هو المسؤول والضحية إن لم يحترم التدابير الصحية سواء داخل العمل أو في شارع العام من أجل الحفاظ عن نفسه وغيره أم العودة إلى الحجر الصحي فليس بحل لأن له انعكسات اقتصادية واجتماعية وخاصة على الطبقة الهشة، كما يجب على السلطات أن تتخذ اجرءات صارمة ضد المخالفين.
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161 - adil السبت 15 غشت 2020 - 18:46
اتساءل لمادا لم تقم الحكومة باجراءات جديدة للحد من انتشار الوباء .مناعة القطيع ليسا حلا ولم تصل اليه الولايات المتحدة او اروبا رغم الانتشار الواسع للوباء .تم الرجوح الى الحجر الصحي في عدد من المدن الاروبية كمورسيا في اسبانيا و ابردين في اسكوتلاندا
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162 - غريب السبت 15 غشت 2020 - 18:47
رآه ماشي تنسب هاذ الوباء للعيد الأضحى رآه بلا عيد الإنسان إلى محضاش راسو رآه غيتصاب رآه هذي هي الموجة الثانية لكانو متوخوفين منها مثلا الهند أو البرازيل أو بعد الدول الأوروبية رآه ماعندهم لاعيد لاوالو رآه إلى مغيرناش السلوكيات ديلنا رآه مشينا فيها رآه المغاربة كاملين غيتصابو وعقلو فين قلتها ليكم
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163 - kamal السبت 15 غشت 2020 - 18:47
الموضفون يتمنون الحجر لنوم في منازلهم، ولا تهمهم مصلحة الدولة العليا ولا يهمهم العداب الدي يقاسيه العاطلون والفقراء نتيجة الحجر، لا للحجر لا للحجر حتى لو وصلنا 280000 يوميا الاقتصاد هو اهم شيء الاقتصاد يجب ان نحميه لانه فيه حياة لنا
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164 - Amir السبت 15 غشت 2020 - 18:48
على السلطات تطبيق الحجر الصحي الكامل لمدة ثلاثة اسابيع في الاربع مدن الاكثر تضررا. لا يجبتحميل مسؤولية اخفاق مدن لمدن ملتزمة.
ان شاء الله يكون خير.
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165 - مواطن السبت 15 غشت 2020 - 18:48
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم جشع الحكومة بغتو تبيع الأكباش وتشريو كورونا كان يجب إلغاء شعيرة عيد الأضحى والأن سوف ياتي دور جشع المطابع من اجل بيع ااكتب المدرسية التي تباع باثمنة خيالية لتثقل عل كاهل المواطن المغربي ثم بعدها تجمع وازدحام امام المكتبات وجني حصيلة جديدة
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166 - عبد الهادي السبت 15 غشت 2020 - 18:50
لو انه أجريت التحاليل لجميع المغاربة في يوم واحد كم سيكون عدد حاملي الفيروس.
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167 - abdel السبت 15 غشت 2020 - 18:51
هذه ضريبة العيد. يجب محاسبة الفاشل الذي أفتى بالعيد. حكومة فاشلة ضيعت مكاسب الحجر الذي كلف الملايير و أفقد الناس عملهم.
فقدنا السيطرة على الفيروس الأسف والسبب حكومة فاشلة برئيس خارج التغطية.
الله يشوف من حالنا ويرحمنا برحمته.
والمصيبة أنهم يلقون باللائمة على الشعب متناسين أنهم هم أصحاب القرارات العشوائية وهم من تعمد تسطيح مستوى الوعي لدى الشعب على مدار سنوات ببث التفاهة.
اللهم نسألك اللطف في الأقدار ولا تكلنا لهذه الحكومة الغبية.
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168 - عبدو السبت 15 غشت 2020 - 18:51
ليست ضريبة العيد بل هي ضريبة ذنوبنا وجشعنا وقلة ادبنا وقلة حياءنا وسرقة بعضنا البعض ووووو
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169 - DRISS السبت 15 غشت 2020 - 18:52
ثمار عيد الأضحى.لا تدخلوا أرضا بها وباء ولا تخرجوا منها.تحملوا النتيجة
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170 - Marrroqui السبت 15 غشت 2020 - 18:52
Après 3mois de confinement le gouvernement a laisser les gens partir chez eux pour fêter aid et voilà le résultat
Tout lés efforts sont partis dans l’air
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171 - جمال الشبلي السبت 15 غشت 2020 - 18:52
قرأت كتير من التعليقات لم أفهم كلمة (الناس لا تحترم ولا تلتزم بالنضافة والتباعد ووووو) المغرب لن يستطع أن يقوم بصرف الدعم أكتر من 3 أشهر بالنسبة للأسر في حدود 1200 درهم لكل أسرة بينما دول غربية تقدم دعم فوق 10000 درهم ما الفرق بين الدول الغربية والعربية ماذا عندهم من أين كل تلك الأموال الكبيرة هناك شيء غير مفهوم هناك خلل في المنضومة العربية والمغرب لن يستطع أن يرجع الى الحجر الصحي لأن هذا القرار سيكون له تبعات على ميزانية البلاط الملكي في الأول تم تفقير ميزانيات الوزارات والأحزاب عامة لن يقدرو أن يسمح في درهم واحد ولو سجلة مليون حالة في اليوم
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172 - ملاحظ السبت 15 غشت 2020 - 18:52
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم، وجب الرجوع للحجر الصحي لأسبوعين في مدن الدار البيضاء، طنجة،فاس ،مكناس،بني ملال، ازيلال،مراكش،تطوان،الحسيمة....وإغلاق كافة الشركات لأسبوعين. حتى نعود للتحكم في الوضعية الوبائية ونعطي مهلة للطاقم الطبي ليرتاح نسبيا ولضمان انطلاق الموسم الدراسي بأقل الخسائر والمخاطر ،ريثما نتوصل باللقاح من روسيا او الهند او سانوفي بفرنسا او عند السلاوي....
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173 - Rami السبت 15 غشت 2020 - 18:53
من الأحسن ماتخلعوش ديروا الاحتياطات اللازمة وراه اللقاح جاي فالطريق روسيا والهند غيبيعوه قبل راس العام وغانشروه رخيص أو غايوقع له بحال لقاح 2010
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174 - مهاجر السبت 15 غشت 2020 - 18:53
ا رسول الله الله يرحم الموتى و يشفي المرضى و يرفع لينا هاد الوباء فأقرب وقت و يهدي شي ناس ياخدو تدابير الصحية للوقاية من هاد الوباء
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175 - عادل التازي السبت 15 غشت 2020 - 18:54
الكمامة على الذقون على الجبهة فوق الرأس على اليد حتى يبانوا المخزن ديازين الشوارع عامرة والازدحام اش غادي تنتاظر من هادشي غاديين وكنوليو بحال ايطاليا واسبانيا الله يحفظ
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176 - المشكل الحقيقي السبت 15 غشت 2020 - 18:55
كل شخص مصاب يعدي 30 شخصا أخر كما حدث في ايطاليا مند بداية الوباء أعتقد أن الرقم 1776 هو 53280 شخص مصاب في أسبوعين القادمين وأعتقد أننا سنصل الى 500000 بحلول شهر مارس 2021.
لمهم عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير أيها المستهترين
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177 - المختار السبت 15 غشت 2020 - 18:55
؛شيء طبيعي يز دادو الحالات. ازدياد الفحوص اليومية
ردة فعل المواطنين عن الاغلاق
في الأول كانت الدولة تعقم الأحياء والشوارع وسيارات الأجرة والحافلات لاتحملو المواطن وحده ما يحدث الحكومة تتحمل الجزء الأكبر. لماذا مثلا إغلاق طنجة لوحدها لمدة 6اشهر. التنقل إلى مدينة أخرى برخصة انا اطلبها منذ شهرين ولم ولن أتمكن منها رغم ان لي حاجة ملحة. الله يهز علينا كورونا والحكمة.
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178 - مواطن السبت 15 غشت 2020 - 18:56
الوضع أصبح متجاوزا ولم يتحكم فيه.والبلاد تسير إلى نفق مسدود. والحكومة تنتظر ولاتفعل اي شيء .
واغلب المواطنين غير مبالين ولا مسؤولون.ونحن نؤذي
ضربة عواقب العيد.والحياة خطيرة جدا .وإمكانيات المغرب محدودة جدا سواء في عدد الأطر الصحية أو التجهيزات .أو الاقتصاد الوطني الذي ينهار يوميا بعد يوم.
والحال الوحيد هو الرجوع وبسرعة إلى الحجر الصحي ولكن بصرامة أكثر. والضرب بيد من حديد لكل من لم يطبق الإجراءات الوقاءية.وتكليف العسكر بهذه المهمة لمدة شهر ونصف. مبقاش اللعب.
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179 - أحمد السبت 15 غشت 2020 - 18:56
لطفك يارب
لا بد من فرض حجر صحي شامل لمدة شهر على الأقل
من يدافع عن الاقتصاد اقول له إذا مت بكورونا بما سينفعك المال أو الاقتصاد؟
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180 - سعيد سعيد السبت 15 غشت 2020 - 18:56
إذا كانت المستشفيات تعالج المرضى بدل الصراصير والجردان ما انتشر الوباء.
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181 - رزين السبت 15 غشت 2020 - 18:56
انسحبت الحكومة و تركت الشعب وجها لوجه مع كورونا. اللهم كن لنا وليا و نصيرا و معينا على هزيمة هذا الداء.
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182 - Karim السبت 15 غشت 2020 - 18:56
La situation est désormais incontrôlable
Avec le nombre de cas et la large distribution du virus un le confinement aura l'effet inverse sachant que c'est dans les espaces confinés pu l'infection est la plus importante. Plus qu'à espérer qu'on atteindra une immunité collective aßez rapidment.
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183 - خليل زياد السبت 15 غشت 2020 - 18:57
ليعلم الجميع وبدون أدنى شك. الفيروس مستشري في المملكة بشكل لا يمكنكم تخيله والدولة تقف عاجزة وليس أمامها سوى "مناعة القطيع"! على كل مغربي ومغربية أن يعيد ترتيب أولوياته ويستثمر وقته في الثقافة والتعلم والتربية والصحة النفسية. مع الأسف نحصد ثمار الأمية والتخلف والجهل...لنكن صرحاء، ما زلنا متخلفين جداااااا عن الركب الحضاري... المشكلة ليست في الفقر فقط..بزاف دناس عندهوم امكانيات وحتى فلوس صحاح ولكن مكوشين عليها وحالتهم حالة من الراس حتى لصباع رجلين.. لا نظافة..لا اهتمام بالابناء..لا أعمم ولكن مظاهر التخلف والتراجع فجل مناحي الحياة باااااااينة.
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184 - تاجر السبت 15 غشت 2020 - 18:57
غير اللي عندو شي صالير كايقول رجعوا الحجر الصحي.
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185 - Nihad السبت 15 غشت 2020 - 18:57
شفتو امتحانات البكالوريا و العيد الأضحى شنو دارو وزيدوها حتى بالامتحانات الجامعية لي على الابواب و قالك الدخول المدرسي كتضحكو علينا مثلا غادي تشوفو الكارثة غي بلاتي، و لكن كتجي غي فالمواطنين مساكن، الله يرحم الموتى
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186 - نور السبت 15 غشت 2020 - 18:58
من النهار بداو الناس كيوجدو للعيد لكبير وحنا كنزيدو فالاصابات والوفيات الله يحفضنا و صافي ما بقا ما يتقال
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187 - الحاج السبت 15 غشت 2020 - 18:58
1800 حالة جديدة قليل مع ما نراه يوميا من حياة اكثر من عادية في الدار البيضاء. الازدحام في الشوارع، المقاهي، القيساريات أكثر مما كان عليه قبل الكورونا، و كأنك ترى قوما قد كرهوا قدر الله و يسارعون نحو الانتحار.
ولاة أمرنا عملوا و ما يزالون يعملون كل المجهودات لحصر الأضرار و تعويض الخسائر الاقتصادية ، لكن العامة من الشعب يهملون دورهم في الحفاظ على حياتهم و صحتهم، و في النهاية يلومون الغير. تحمل مسؤولية حماية نفسك أيها المواطن و لا تلومن إلا نفسك. كلمة حق قد لا تعجب الأغلبية.
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188 - Khalid السبت 15 غشت 2020 - 18:58
هدا كله من تبعات عيد الأضحى فشكرا على الزيارة
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189 - الجيلالي بن جلول السبت 15 غشت 2020 - 18:59
جهة الدار البيضاء سطات سجلت 802 حالات انها بداية البداية لا غير لا تخف يا شعب كازا تبحرو معا راسكم وتجمهرو وامرحو في كورنيش عين الدياب بل احتفلو ببابا عيشور بعد ايام كما احتفلتم بهيروس واحليلو من هاد المنبر اقدم اعتداري للعثماني على الانتقادات اللادعة له على حرمان سكان طنجة من البحر لانه بدلك اسدى لنا خدمة كبيرة مكنت عروس الشمال من تفادي سيناريو كازاسطات اتمنى اغلاق المقاهي وحظر التجوال فقط من له عمل او طارئ من سيمح له بالخروج هكدا طنجة ستعود الى حالة صفر كورونا
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190 - بطليموس السبت 15 غشت 2020 - 18:59
لا اعرف ماذا ينتظر المسؤولون لاتخاذ التدابير اللازمة بما في ذلك الحجر...فالوضعية اصبحت خارج السيطرة والمستشفيات امتلات...كيف يتم فرض الحجر عندما كانت الحصيلة في حدود 100 حالة و عدم فرضه في 1700 حالة...كل شهور المعاناة و الحجر تم ضربها في الصفر....الله يستر و صافي
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191 - Lahrizia السبت 15 غشت 2020 - 19:00
يا لطيف يا لطيف مادا عسانا نقول
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192 - Bilal السبت 15 غشت 2020 - 19:01
الحجر الصحي كخسو على المناطق الموبوءة كبحل كازا ومراكش ووو أما في المغرب كمل علاش ؟وهدوك لكيطلبوو بالحجر الصحي حيت خايفين من المرض مع العلم الكمامة قادرة تحميك بواحد نسبة كبيرة حنا عارفين السبب لكيجعلكم طلبو الحجر الصحي..باغي تخدم من دارك؟ لمن عتخدم؟ جيبك؟ تسانستو لݣلاس والخلص بطل...إدا ماباغيشي تخدم حيت كتقول خايف إستقل كاينا ليخدم...كتقلبو عي على سهلة أما باش تخدم باش تخدمو المواطنين للمصالح ديالوم كتبقى معطلة ماكتخمموشي فيها..و منظمة الصحة قالت هد الوباء عيطول ويمكن عمرو مايزول وكاخسنا نتعايشو معه ونتوما باغيين الحجر, شحال عام دالحجر؟ را تا اللقاح مايتوفر في المغرب تان 2022 ادا عندنا زهر ..شني كخصوك دوزوها ݣلاس؟ 3شهور دالحجر مانفعتشي بسبب المعامل وبعد الأشخاص..شكون لضمنلك حجر وحدة خور عينفع..خاليو المستهترين يمرضو وإدا بغاو يموتو يموتو ولا خاليها العدد يطلع باش كلشي يكتسب المناعة...ها سويد ماسدتشي في الأول هاهما مزيانين دابا...حاضيين هي البكا وشكاو باغين تاكلوها باردة.
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193 - cool malon السبت 15 غشت 2020 - 19:01
vous faites des bêtises en temps de pandémie les match les plages la fête de laid les déplacements partout pas de respect des consignes et a la . maintenant vous vous repentissiez!! c’est trop tard les cas très élèves prévoient la catastrophe proche ! il faut agir vite et exiger un confinement total dans tout le Maroc car la situation est très grave! n’attendez pas de voir vos proches nos proches nous vous etc tout le monde mort dans les rues la situation actuelle est devenue incontrôlable et très dangereuse qu'a ttend le gouvernement pour un confinement total pendant au moins 20 jours et que personne ne sort sauf ceux qui ont autorisation et contrôler ceux qui ne respectent pas les consignes il faut frapper durgence dune main de fer pour sauver la situation tres dangereuse !
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194 - مغربي السبت 15 غشت 2020 - 19:03
الله يرحم من توفاو و السؤال هو: فاين غاديين بريوسكوم المغاربة؟ مازال مابغيتو تفهمو را كاين وباء كيضرب اللي جا قدامو؟ و الحل ديالو هو گلس فدارك و دير داكشي اللي كنتي كدير يالاه بانت كورونا، يعني لغسيل و التعقيم و الكمامة و متحطش يدك فوجهك و تبعد من الناس على الأقل 2،5 متر و تغسل كلشي قبل متدخلو للدار و تعقمو و تحط حوايج الزنقة عند الباب و ما تتسالمش مع الناس و متمشيش عند الناس وقولهوم ميجيوش عندك دابا و خلي ولادك يقراو من الدار عن بعد و فالخدمة لازم تبعد من الناس و تبدل الكمامة كل 4 أو 5 ساعات و ما تنساوش راه إيلا عطس شي واحد غير هرب من داك المكان حيت كورونا كتبقى فالآيروصول أولا فالجو حتى ل 4 ساعات و متسافروش و بعدو على الزحام و التجمع و هادشي كلشي و طلب الله لينا و ليك السلامة و يحفظنا من الوباء و يرفعو و ينزل الشفاء. اتقاو الله فنفوسكوم و فولاد بلادكوم را "كورونا وحدا كتعادي شواري". خويو الزناقي الله يرحم والديكوم.
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195 - لا تم لا السبت 15 غشت 2020 - 19:03
شوارع المغرب عامرة كباقي شوارع العالم أول مسؤولية هي المواطن لأنه يستهزئ بحياته وحيات الآخرين، المسؤولية التانية رجال الدرك للتنقل الى المدن الساحلية 100 درهم رشوة لكل نقطة تفتيش او مراقبة، فنادق أكادير ذات خمسة نجوم خالية من مواد التعقيم الى غير ذالك... عمال يشتغلون بدون توقف وبدون اذنى شروط الوقاية، مركز النداء Centre D'appelle في الدار البيضاء وجدو فيه عدد من المصابين ولكن قائد منطقة يعقوب المنصور له ظرف خاص أي رشوة لكتم عدد المشتغلين في هذ المركز، أتمنى أن يصحى ضمير السلطة لإنقاذ مايمكن انقاذه
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196 - salim السبت 15 غشت 2020 - 19:04
في الوقت ألمواطن يركز على الارتفاع المتزايد لحالات الجانحة و الاماني في الشفاء من دلك يطلع بعض لاشفقة ولا رحمة يركزون على تعيينات ضباط الكهرباء والطريقة التي تمت بها بااله عليكم من يمثلون من ينوب عن الدفاع بالمواطن في هده الظروف راجا ءا يكفي الصمت الصمت والصمت
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197 - Redoine السبت 15 غشت 2020 - 19:05
امام هذه الارقام المهولة يتم الترخيص لجامعة كرة القدم لاستئناف نشاطها.هذا ما ينقصنا الان.تصوروا احد اللاعبين احرى مبارتين وهو مصاب ولم يتم الانتباه لذلك الا قبل مباراة الجيش.
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198 - momo السبت 15 غشت 2020 - 19:08
هناك حالات عديدة بدون اعراض. المهم العلاج قبل تفاقم الوضعية. 1700 من 20 مليون مواطن نشيط رقم عادي .
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199 - خبير specialiste السبت 15 غشت 2020 - 19:08
Confinement urgent de 2 semaines et augmentant des tests rapides

الحجر مستعجل ل٢ أسابيع + رفع عدد التحاليل
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200 - corona السبت 15 غشت 2020 - 19:09
يجب استقالة الحكومة
حجر صحي صارم وشامل ل15 يوما مع إنزال أقصى العقوبات على المخالفين
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201 - عبدالله السبت 15 غشت 2020 - 19:12
بدون عاطفة بالتامغربيت!!!!
خلصو تمن تهوركم يا مغاربة ولعب القط مع الفار مع الحكومة.
هاده هي نتيجة الأمية والجهل الذين يغيمون على نصف المغرب.
بعد الجاءحة انشاء الله ما عليكم الا بالتوعية التوعية صباحا ومساءا مدة خمسة سنين كي يتحسن هاولاء الآخرين وكي تتحسن طريق البلاد انشاء الله لان اي دولة يسكن عندها الجهل يكونا كابوسا
هي ابني وهاذا الاخير يهدم.
لا تلومون الدولة ، الدولة الفالطة الوحيدة لي دارت وهي كان عليها إلغاء العيد اما الباقي فهو تهوركم.
مساء سعيد وخلصو تمن الحولي الله يرفع هاذا الوباء .
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202 - Rachid السبت 15 غشت 2020 - 19:12
تسجيل رقم قياسي وخطير بالمقارنة مع دول الجوار مصر والجزائر و تونس ومع دلك هناك قرار قد يساهم فى إرتفاع الإصابات و الوفيات بهدا الوباء كطلب حتى من المسنين تجديد بطاقة التعريف الوطنية المنتهية الصلاحية.
ألم يكن من الأجدر و الضروري إعفاء المسنين فوق سبعين سنة و اصحاب الأمراض المزمنة من قرار تجديد بطاقة التعريف الوطنية لما يشكل خطرا على صحتهم في الظروف الحالية بسبب الانتشار الكبير الوباء .
هدا القرار يتناقض ويتنافى مع الخطاب الرسمي والتعليمات الطبية على الصعيد العالمي اللتي توصي وتحت كبار السن و اصحاب الأمراض المزمنة و الهشة بالمكوت وعدم الخروج من منازلهم لأنهم أكثر عرضة للوفاة بهذا الوباء.
مما سبق وحفاظا على هذه الفئة المسنة ، ألم يكن منطقيا تمديد صلاحيات العمل بالبطاقة التعريف الوطنية القديمة لهذه الفئة المسنة حتى يمر هدا الوباء أن شاء الله.
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203 - نقولها نيشان السبت 15 غشت 2020 - 19:12
بدون شك،الحكومة تنهج سياسة مناعة القطيع، إذا إستمرت بالسكون و الجمود امام هذه الأرقام .
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204 - اكرم السبت 15 غشت 2020 - 19:13
الكل يتهم الحكومة وايام عيد الاضحى وكان المغارة وحدهم عيدو. كل العالم الاسلامي قام باحياء شعيرة العيد والاكثرية بحرية مطلقة
السبب الاول في تفشي الوباء هو قلة الامكانيات الصحية والتكفل بالمرضى في المغرب
والسبب الثاني والذي لا يقل اهمية هو عدم الالتزام بالوقاية من طرف الشعب
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205 - ام سارة السبت 15 غشت 2020 - 19:16
ردا على المعلق رقم 92 jawad :لا أدري عن أي انهيار نفسي يتحدث وكيف أصيب أولاده بأمراض نفسية نتيجة الجلوس في البيت وعدم الخروج؟؟ والوضع صعيب وكما نرى ونسمع الوباء منتشر والإعداد كبيرة سواء في المصابين أو المتوفين!!! ليكن في علمك يا سيدي اننا عائلة كنا نخرج على الاقل مرة في الأسبوع في الأيام العادية وكنا نرتاد المطاعم ونسافر في كل عطلة داخل وخارج المغرب، ولكن مع ما يقع في البلاد والعالم قمنا بنوعية اولادنا بأن الوباء خطير وان البقاء في البيت أحسن وسيلة لعدم تلقي العدوى،فلم يخرج اولادي خلال الستة أشهر الأخيرة إلا ثلاث مرات، فكيف يمكن أن يكون الابناء متفهمين إذا لم يكن آباؤهم اصلا مستوعبين لخطورة الوضع...نحن شعب ينقصنا الوعي والتربية والمسؤولية...
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206 - غيور السبت 15 غشت 2020 - 19:17
أغلب المغاربة لم يوافقوا على الاحتفال بالعيد السعيد في ظروف غامضة للوباء الخطير و سريع في الانتشار.لكن الحكومة المحكومة استجابت لبعض اللوبي من الكسأبة لارضاءىها .ولم تعر اي اهتمام لصحة للمواطنين. ففي عهد الحسن الثاني منع الاحتفال بعيد الاضحى مرتين ولم تكن كورونا انذاك؟؟؟
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207 - كرشاح السبت 15 غشت 2020 - 19:18
ها العيد تقام بغسيل الفندق زيد هادي فلحساب ثاني يالعثماني
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208 - Ben marzoug السبت 15 غشت 2020 - 19:18
اللهم إنا لانسالك رد القضاء وانما نسألك اللطف فيه اللهم الطف بنا يا الله إنك ارحم الراحمين
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209 - مغربي السبت 15 غشت 2020 - 19:18
ماذا تنتظر الحكومة من اقرار حجر صحي؟ اطر الصحة انهكت، المستشفيات لم تبق تقدر على حالات كورونا الكثيرة، الاقتصاد في حمى الله، العودة المدرسية في اقل من اسبوعين، عدد الاصابات في ارتفاع، الخ. و مع ذلك ليس هناك قرارات او خطة للحد من الانتشار بالرغم من كل هذه المعطيات التي لا تبشر بالخير.
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210 - وفاء السبت 15 غشت 2020 - 19:19
كان علينا أن نحتدي بالدول العظمى لكنا اليوم نتعايش مع الفيروس
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211 - Kamal السبت 15 غشت 2020 - 19:19
يبدو ان التهليل الى السماء من فوق السطوح لم تجدي نفعا.
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212 - بدون تعليق السبت 15 غشت 2020 - 19:22
كلشي مهول وتيشكي و يسب في الحكومة ،راه انا وانت وانت-سباب هاد شي الكمامة كاين لي دايرها في جيبوسيمانة تيخرج تيديرها تيدخل تيديرها في جيبو ،والاغلبية عند راسو هو عندو مناعة ولا هو سوبير مان مادير ليه والو ، السلطات دايرا لي عليها وحناوالدور ديالنا نديرو شوية ديال الصواب مع راسنا اولا،المهم عند بالي بلي ملي ايجي شهر 9اتقل الاصابات لان التنقلات ديال المواطنين اتنقص والحالات اتنخفض انشاء الله ،
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213 - سلام السبت 15 غشت 2020 - 19:24
الكل مسؤول عن الكارثة الحكومة لكثرة الاخفاقات ومنها قلة اعداد التحاليل في بداية الجائحة والمواطنين حدث ولا حرج عن الاستهتار واللا مسؤولية
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214 - Muslim السبت 15 غشت 2020 - 19:24
بعض المعلقين لا هم لهم الا عيد الاضحى. رغم ان الصلاة منعت ومع ذلك الاضحى هو السبب. الحالات بدات بالارتفاع قبل العيد. الأولى لهم ان يكلموا عن المقاهي والخمارات والشواطى المملوءة يوميا عن اخرها.
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215 - farid السبت 15 غشت 2020 - 19:25
غير البارح دزت حدا القهاوي عامرين كايتفرجو فالكرة وبلا كمامات وبلا تباعد ، والزحام فالشواطئ بلا وقاية هادشي فأكادير، والحالات ولات كاتزاد عندنا يوميا، والسلطات لاتطبق أي إجراءات، اللي بغا يحافظ على راسو يحافظ عليه، أما الأمن والسلطات والصحة والحكومة، راهوم هزوا ايديهم من هادشي، اللي بغا حياتو وحياة اللي عزيز عليه يتكمش ويلتزم بالوقاية
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216 - مواطنة السبت 15 غشت 2020 - 19:26
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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217 - بطليموس السبت 15 غشت 2020 - 19:28
اعتقد ان الا قتصاد تضرر في جميع المجالات سواء بسبب الحجر الذي تم فرضه من قبل أو بسبب التأثيرات الخارجية...لهذا كما يقال "لي داشي داه و لي وقع وقع" يجب فرض حجر صحي صاااارم لمدة شهر و أنا متأكد ان الحالات ستنخفض بشكل كبير على الأقل حتى يتسنى للأطر الطبية التقاط أنفاسها...و إعادة السيطرة على الوباء من جديد...في بداية الوباء كانت تفزعني حصيلة 120 او 160 حالة و الان وليت كنقول كون غير بقات 400 في النهار
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