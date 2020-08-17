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تقلص حقينة السدود يُنذر بانقطاعات متكررة للماء الشروب في الصيف

تقلص حقينة السدود يُنذر بانقطاعات متكررة للماء الشروب في الصيف
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 17 غشت 2020 - 11:00

تشهد عدد من المدن المغربية خلال الآونة الأخيرة انقطاعات متتالية في الماء الصالح للشرب، في الوقت الذي يشهد المخزون الوطني من هذه المادة الحيوية تناقصا مطّردا، حيث تقلصت حقينة السدود وتراجع منسوب الوديان والمياه الجوفية.

وأدّى شُحّ التساقطات المطرية وعدم استقرارها خلال السنوات الأخيرة إلى تسجيل تراجع ملموس في نسبة ملء السدود المغربية، إذ تراجعت حقينتها، حاليا، إلى 6.55 مليارات متر مكعب من الماء، بعدما كانت في حدود 7.88 مليارات متر مكعب خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

تراجع مخزون المياه، سواء السطحية أو الجوفية، في ظل استمرار سنوات الجفاف، أصبح يثير المخاوف من أن يؤثر ذلك على تزود المواطنين بالماء الصالح للشرب، وهو أمر بديهي، حسب عبد الرحيم لخويط، الخبير المتخصص في الهندسة المدنية، قبل أن ينبّه إلى وجود عوامل أخرى ترتبط بطريقة إمداد السكان بالمياه ونمط عيش الساكنة.

وأوضح الخبير المغربي، في تصريح لهسبريس، أن سؤال تأثير الجفاف على المخزون المتوفر من المياه لدى أي دولة، وبالتالي على تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، يقتضي، أولا، معرفة وجرْدَ المصادر المعتمدة لتزويد السكان بالماء، وما إن كانت الدولة تعتمد في هذه العملية على مياه السدود أم لا.

وفي حالة المغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على المياه السطحية والجوفية لتزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب، فإن الجفاف سيكون له أثر على توفير الماء للمواطنين، يقول لخويط، قبل أن يستدرك بأنه ينبغي الانتباه إلى أن تزويد الساكنة بالماء يتعلق بالجوانب التقنية أيضا، كمحطات المعالجة، وبنمط عيش السكان أيضا.

وفي هذا الإطار أفاد الخبير المغربي المقيم بكندا أن الساكنة في فصل الصيف غالبا ما تشعر بنقص في المياه الصالحة للشرب، مبرزا أن سبب ذلك لا علاقة له بمصادر المياه، بل يرجع أساسا إلى الجانب التقني، من محطات المعالجة والخزانات، وعدد السكان، وحجم استهلاكهم للماء.

وأوضح الخبير ذاته أن من البديهي أن تنخفض حقينة مياه أحواض السدود التي تُبنى لجمع المياه السطحية وللحماية من الفيضانات، كلّما قلّت التساقطات المطرية، لكن هناك عاملا آخر لا يقل أهمية في تناقص مياه السدود، هو تبخّر المياه المخزنة في أحواضها بفعل ارتفاع درجة الحرارة، يضيف لخويط.

وشرع المغرب منذ سنوات في البحث عن حلول بديلة أو مكمّلة لتحصين أمنه المائي، موازاة مع استمراره في تشييد سدود جديدة، كتصفية مياه البحر، واستغلال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء.

وفي هذا الإطار قال لخويط إن تصفية مياه البحر تعد من الحلول المطروحة لتجاوز مشكل نقص الموارد المائية بسبب توالي سنوات الجفاف، مبرزا أن المغرب بإمكانه أن يلجأ إلى هذا الخيار باعتماد الطاقة النظيفة لتقليص كلفة الإنتاج، "أسوة بالمملكة العربية السعودية التي تُعتبر نموذجا لا يستهان به في هذا المجال".

وفيما يشاع بأن تكلفة إنتاج تحليل مياه البحر مكلّفة جدا، قال لخويط إن هذا غير صحيح، مشيرا إلى أن هذه التقنية يمكن أن تكون مربحة إذا تم الاعتماد على الطاقات النظيفة في عملية تصفية المياه.

وبخصوص إعادة استعمال المياه العادمة، أوضح الخبير المغربي أن هذا الخيار أيضا مهم، وأن بإمكان المغرب أن يستفيد من هذه المياه، ليس فقط في سقي المساحات الخضراء، بل في استعمالات أخرى، بعد صدور فتوى فقهية تبيح استعمال هذه المياه في الوضوء.

وتابع قائلا إن المياه العادمة يمكن استعمالها أيضا في السقي الفلاحي، بعد إخضاعها لمعالجة تقنية حسب المعايير الدولية ووفق شروط معينة، مشيرا إلى أن أغلب الدول تدعو إلى التوقف عن استعمال المياه العادمة في الريّ بحوالي أربعين يوما قبل جني المحصول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - ابو تائل الاثنين 17 غشت 2020 - 11:06
اللهم لطف بعبادك اللهم اسقنا غيثا نافعا وأرفع عنا الوباء يارب
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26
2 - يوسسسسسسسسسف الاثنين 17 غشت 2020 - 11:07
اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك، ولا تجعلنا من القانطين.
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25
3 - مواطنة حرة الاثنين 17 غشت 2020 - 11:12
الله ارحمنا وصافي.الا مطاحتش الشتا هاد العام مشينا فيها.الماء اساس الحياة.
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20
4 - م روان الاثنين 17 غشت 2020 - 11:15
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت
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17
5 - Salaka الاثنين 17 غشت 2020 - 11:16
"بإمكان المغرب أن يستفيد من هذه المياه، ليس فقط في سقي المساحات الخضراء، بل في استعمالات أخرى، بعد صدور فتوى فقهية تبيح استعمال هذه المياه في الوضوء." هل الوضوء هو سبب انخفاض مستوى المياه في السدود؟
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-6
6 - عاقل الاثنين 17 غشت 2020 - 11:17
مياه السدود لا يستفيد منها المواطنون إلا نادرا. وإنما هي مخصصة لري الضيعات الضخمة للخواص من أصحاب الكروش. ومحصولها يوجه للتصدير. أما المواطن فلا هو استفاد من ماء السدود ولا من منتوجات الضيعات الفلاحية الخاصة. وإنما أي نقص في الماء يتحمله المواطن المسكين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وهذه هي سياسة الماء. واسألوا أهل الاختصاص المحايدين إن اردتم الحقيقة.
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28
7 - زكرياء أيت الطالبي الاثنين 17 غشت 2020 - 11:18
ندرة المياه في بلدنا المغرب سببها هو الجفاف الذي تعاقب لسنوات عديدة وكذى الإستغلال الكبير للفرشة الماءية من طرف الفلاحين الكبار الذين لا يفكرون في مستقبل وطننا العزيز.يجب على الدولة أن تقوم بتشييد محطات لتحلية مياه البحر مثل المحطة التي تشيدها في إقليم أشتوكة أيت باها والتي ستمكن المنطقة وكذى مدينة أكادير من التزود بالماء الشروب وكذى تغطية حاجية القطاع الفلاحي.وفي نفس الوقت يجب تحويل الأموال التي تصرف على تنظيم المهرجانات والحفلات والمؤتمرات و بناء المساجد مثل المسجد الذي سيبنى في مدينة أكادير بخمسة ملايير سنتيم إلى تشييد سدود جديدة و القيام بمشاريع تهدف إلى معالجة المياه العادمة وإستعمالها في سقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف .
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12
8 - Hassan الاثنين 17 غشت 2020 - 11:26
على الدولة أن تتوقف عن إنشاء السود وتعويضهابإنشاء محطات تحلية مياه البحر لأن مشكل قلة التساقطات أصبح مستفحلا في العقود الأخيرة
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7
9 - Max الاثنين 17 غشت 2020 - 11:29
حان الآجال في المغرب لتحلية مياه البحر و بناء مراكز لتصفية في مدن قبل الكارثة لأن جل مياه الآبار بدأت تتقلص أو تنزل إلى أعماق الأرض أو اختفت.
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7
10 - م روان الاثنين 17 غشت 2020 - 11:30
المغرب من الدول المهددة بالعطش نضرا لكثرة الطلب وقلة التساقطات المطرية ان لم يتدارك الأمر و يطور آليات البحث عن موارد المياه بما يناسب ونحن في القرن 21 اعتقد ان انتضار سقوط الامطار وملء السدود مهم جدا لكن الرهان على هذه المقاربة لم يعد مجديا بما فيه الكفاية .
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5
11 - الحقيقة الاثنين 17 غشت 2020 - 11:34
حنا الى بغينا نغسلو كاس كانضيعو سطل ديال الماء، الناس فاوروبا رغم وجود المياه كايستعملو الماء بحكمة ماشي حيت ماعندوش باش يخلص ولكن حيت ترباو على حسن التدبير.
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3
12 - Adam الاثنين 17 غشت 2020 - 11:46
وماذا عن فواتير الماء والكهرباء الملتهبة التي تكتوي به جيوب العديد من المواطنين منذ اقرار الحجر الصحي ...ألا يدخل ذلك في سياسة العصى والجزرة ..أي ان ما ساهمت به المؤسسات العمومية لصالح صندوق كورونا تحاول ان تسترده بيد اخرى
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1
13 - عمر الاثنين 17 غشت 2020 - 11:48
مع الاسف السبب ليس في قلة التساقطات. السبب هو التبذير و الذليل هو الفواتير المرتفعة
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1
14 - عبد الحكيم الاثنين 17 غشت 2020 - 12:09
...... لكن هناك عاملا آخر لا يقل أهمية في تناقص مياه السدود، هو تبخّر المياه المخزنة في أحواضها بفعل ارتفاع درجة الحرارة، يضيف لخويط.....

أضف إلى ذلك أن الدولة لا تقوم بتنضيف السدود، أي أن تزيل الوحل أو الطين الذي تجرفه الاودية نحو السد، فهذه الترسبات تجعل من السد بعد التساقطات كأنه مملوؤ، ونعرف أن هذا الطين لزج وملتصق مما يحول دون نفوذ الماء الى الفرشة المائية لتغديتها. ويبقى الماء في السدود في تبخر...... هذه العملية التنضيفية مكلفة جدا
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1
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