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الرئيسية | مجتمع | كورونا بجهات المغرب .. الشفاء 69,64% و11819 تحت العلاج

كورونا بجهات المغرب .. الشفاء 69,64% و11819 تحت العلاج

كورونا بجهات المغرب .. الشفاء 69,64% و11819 تحت العلاج
هسبريس من الرباط
السبت 15 غشت 2020 - 19:00

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن معدل الإصابة التراكمي بكورونا يساوي 113 حالات لكل مائة ألف نسمة في المغرب، حتى الآن، وأن الساعات الـ24 الماضية شهدت تسجيل 1776 حالات إصابة جديدة بالجائحة.

ووفق المصدر الرسمي نفسه فإن الحالات الجديدة المؤكدة سُجل أغلبها في خمس جهات؛ هي الدار البيضاء سطات وبني ملال خنيفرة، وفاس مكناس ومراكش اسفي، إضافة إلى طنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة.

في التصريح اليومي قالت الوزارة إن 1554 حالة، اَي 87,5 بالمائة من الإصابات الجديدة، تم تسجيلها بالجهات الخمس المذكورة،و 64 بالمائة من النتائج الإيجابية للفحوصات ترتبط بخمس مدن؛ ويتعلق الامر بكل من الدار البيضاء ومراكش، وبني ملال وفاس وطنجة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 802 حالة، منها 651 بالبيضاء و41 برشيد، و40 مديونة و33 بالمحمدية، و8 في نواصر و6 بالجديدة، و5 بسيدي بنور ومثلها في بن سليمان.

وبالنسبة لجهة مراكش اسفي فقد سجلت ضمنها 265 حالة، من بينها 229 حالة بمدينة مراكش و10 بالصويرة، و8 بالحوز و4 في الرحامنة، و3 على مستوى أسفي و2 باليوسفية.

أما جهة بني مزال خنيفرة فقد تم رصد 180 حالة ضمن النفوذ الترابي الخاص بها، من بينها 98 في بني ملال و51 بأزيلال، زيادة على 15 حالة بالفقيه بنصالح و8 وسط خريبكة.

أما جهة فاس مكناس فقد شهدت اكتشاف 159 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها 69 في فاس و33 بمكناس، و26 في بولمان و15 بالحاجب، و9 في تاونات و6 في صفرو و1 بتازة.

وسجلت 157 حالة مؤكدة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، من بينها 86 حالة بطنجة و36 بتطوان، و20 العرائش و13 بالحسيمة، و2 في الفحص أنجرة و1 على صعيد المضيق الفنيدق.

أما جهة الرباط سلا القنيطرة فقد سجلت بها 69 حالة من بينها 30 بتمارة و25 بالقنيطرة، و6 حالات بالعاصمة الرباط و4 في سلا، وحالتين بالخمسيات والعدد نفسه في سيدي سليمان.

تحليل المعطيات الرسمية على Covid.Hespress.com يكشف أن نسبة التعافي من الجائحة تعادل 69,64% في المملكة، بعد تعافي 922 اليوم و28566 في المجموع، بينما نسبة الفتك 1,54% بـ632 وفاة، ويبقى 11.819 يتلقون العلاجات من "كورونا".

وبالنسبة للحالات الخطيرة، أشارت الوزارة إلى تسجيل 154 حالة تحت الانعاش، تتوزع بين 74 بجهة الدار البيضاء سطات و30 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم 29 في جهة مراكش اسفي و17 حالة بجهة فاس مكناس، ثم 11 بجهة درعة تافيلالت،و10 بجهة الرباط سلا القنيطرة، و5 بجهة سوس ماسة، و4 بجهة الشرق.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - خيرالدين السبت 15 غشت 2020 - 19:04
الحمد لله يا رب على كل حال الوقاية والمزيد من الصبر إن الله مع الصابرين
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18
2 - أين الحكومة السبت 15 غشت 2020 - 19:05
اختفت الحكومة وتركت وزارة الصحة تواجه الاصابات، احتراما لمشاعرنا قدموا استقالاتهم، نريد حكومة تدبير المرحلة
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36
3 - Khalid السبت 15 غشت 2020 - 19:06
نحلفليكوم بالله من نهار جات هاذ كورونا ما بقيت حاس راسي عايش فدولة ... وراه غي المراهقين أو شباب عاد تخرجو إسيرو هاذ الأزمة ديال كورونا أفضل من حكومة العثماني ...
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26
4 - المهدي السبت 15 غشت 2020 - 19:06
الناس لا يخافون الفيروس استأنسوا به وبخطره...تائهين هائمين هم وأولادهم في الأزقة بلا هذف بلا وقاية. أناس لا يخافون المرض ولا الموت ولا الآلام . يتبجحون بكلام لا يفهمونه من قبيل الحافظ الله واللي مكتاب...والله أعلم أنهم لم يكتبوا خيرا و لا يحفظون حدود الله وحدودهم لكي يحفظهم. هم نفسهم أناس غافلين لا يخيفهم شئ ولا يستحظرون الله في شئ. أناس لا يعلمون أو يعلمون ولا يأبهون بأن تعريض النفس والآخرين للأدى ذنب لا يغفر. أناس يواجهون الفيروس بالإختراعات كمن يقول هو ليس موجود أصلا أو من يقول هي مؤامرة أو شنو غادي يوقع مللي نمرضو نمشيو للسبيطار نداواو نكالو ونشربو...آشمن سبيطار!؟
لن يتعظ الناس بشئ حتى لو أُخبرواعن إقتراب يوم القيامة!هي نتيجة سنوات من التكليخ الممنهج.
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39
5 - عابر سبيل السبت 15 غشت 2020 - 19:08
يجب عزل المدن النبوءة بأقصى سرعة
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6
6 - Sabrina السبت 15 غشت 2020 - 19:08
هل صحيح ان الحكومة قدمت استقالتها لفشلها في مواجهة الجاىحة.ناري امساكن اشحال وطنيبن هاد الناس.
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13
7 - Badr-Eddine السبت 15 غشت 2020 - 19:09
المرجو من كل المغاربة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي و لبس الكمامة و التعقيم ! المرض خطير و الوضعية الحالية حرجة تحتاج منا المزيد من الجهود و التضحية و تغليب الصالح العام
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9
8 - Yahoo السبت 15 غشت 2020 - 19:10
أقيمو الصلاة وأصلحو أنفسكم الأمارة بالسوء...فأن ملك الموت يأتي في غفلة من الأنسان... و تعددت الأسباب والموت واحد
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10
9 - كمال السبت 15 غشت 2020 - 19:10
ارقام كبيرة ومخيفة مقارنة بنظام الصحي في المغرب اما النسب الموءية التي تصرح بها وزارة الصحة فهي تخص الدول المتقدمة اما نحن في المغرب الواقع شكل والكلام في التلفزة و التصريح شكل اخر الله يرفع البلاء هذا هو تحسن تصريح لليوم 1700 غداً اله وعلم يقدر يكن 2000 ًالوزارة تقليك نسبة الشفاء 1600شفاء
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6
10 - Khalid السبت 15 غشت 2020 - 19:10
إلى أصحاب الديسلايك اللي ماعاجبهمش الكمامة هل أنتم معي الآن في الصرامة والضرب بيد من حديد لهؤلاء المستهترين اللي مادايرينش الكمامة أم ماذا تنتظرون؟
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2
11 - عاديلينهو السبت 15 غشت 2020 - 19:11
سيندم المغاربة كثيرا على هذا الاسثهتار، و قسما ثم قسما سيفقدون الكثيرين من احبائهم ...لا المستسفيات قادرة على استقبال المزيد و لا علاج لهءا الوباء هو موجود...
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10
12 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي السبت 15 غشت 2020 - 19:13
ولاية الدارالبيضاء وحدها سجلت 732 حالة وهذا رقم قياسي
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8
13 - مغربي السبت 15 غشت 2020 - 19:14
الرباط 6 حالات و الدار البيضاء 651 حالة ؟ الازدحام في المعامل و في الطرامواي و الطوبيس و في الأسواق و زيد عليها العيد الكبير تسبب في هذا الإنفجار، نرجو رحمتك يا رب
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12
14 - ؟؟!! السبت 15 غشت 2020 - 19:14
الوضعية أصبحت تتطلب حكومة إنقاذ
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6
15 - يعقوب السبت 15 غشت 2020 - 19:15
ماذا تنتظر الوزارة لاغلاق الدارالبيضاء !!!
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1
16 - متتبع السبت 15 غشت 2020 - 19:15
لننسى كورونا ونفكر في المستقبل .. إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها
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17 - amine السبت 15 غشت 2020 - 19:15
الحجر الصحي يا عباد الله....................
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18 - حميدة السبت 15 غشت 2020 - 19:17
طلب للسيد العثماني العودة للاغلاق الكلي او الفتح الكامل لجميع المرافق ، لا يعقل السماح للكل الا الحانات والبيران هذي حكرة في حق سكايرية
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-11
19 - مواطن السبت 15 غشت 2020 - 19:18
غلق مدينة الدار البيضاء بات غاية ملحة نظرا للكثافة السكانية الهائلة.
ماذا تنتظر السلطات المعنية الهلاك الجماعي
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2
20 - سعيد ناصري سلا السبت 15 غشت 2020 - 19:19
ايه المواطن الحر مايسعنا الا لخروج بتباعد ونطلب الله ان يزيل عنى كل مكروه بتسبيح وبالطيف ياحنان ويامنان بعد عنا هد لوباء وشفي مرضنا ورحم موثنا يارب ياعاثق رقاب رسالتي لكل مغربي له ايمان في قلبه...نحن نتحمل المسؤليه ختارو مابين الفقر لبطاله ولجوع وطلاق ولنتحار او الحذر ونظافه والكمامه ال ان يستجيب الله دعاء مع لوضوء نستعد كلنا من صلاة الفجر ال صلات العشا وخين نريد تصرع لله نكون فيخشوع ثان حافي لقدمين . لعل الله يرحمن ويغفر لنا ويعفو عنا من كل بلاد فرصتك فرصتي ايه المواطن المغربي
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2
21 - Saad السبت 15 غشت 2020 - 19:19
هذه نتائج العيد في الدار البيضاء: 74 تحت الإنعاش والحالات في ازدياد. أليس في هذه الأرقام عبرة لمن يريد أن يتعظ. الحالة خطيرة في الدار البيضاء وعلى المواطن أن يعي هذا وأن يرجع إلى وعيه فلا انتقاد الحكومة ينفعه ولا "التحرميات" مع السلطة ستنقذه.مضى وقت " التمقليع" . الآن نحن في إما أن تعيش أو مصيرك آلات التنفس والقبر من بعد. هذه ليست صورة تشاؤمية وإنما هو الواقع الذي يعيشه الناس الآن في المستشفيات.الأطر الصحية ليس لها عصا سحرية ول"فرط.... . وحسبي الله ونعم الوكيل.
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5
22 - يوسف السبت 15 غشت 2020 - 19:24
على المغاربة الاستعداد لمواجهة تحالف كورونا مع الانفلونزا الشهور المقبلة
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0
23 - عبد الحفيظ السبت 15 غشت 2020 - 19:24
اللهم الطف بنا
لماذا بعض المدن محرم الدخول و الخروج منها إلا بترخيص هل الترخيص يمنع من انتشار الوباء ام هي إظهار عضلات بعض المسؤولين في المقاطعات و الباشويات
كان من المعقول الادلاء بشهادة سلبية للتحاليل هي التي تخول للشخص التنقل
فكثير من المحظوظين سافروا و غادروا مدنهم و آخرون حرموا من زيارة اهلهم و آبائهم و من العودة إلى عملهم
هذا الاجراء يجانب الصواب
لقد اصبحنا نعيش في سجن كبير و اصبح الكثير منا على أعصابه لكونه محبوس ولا يحق له التنقل بدعوى نشر العدوى والحكومة تتخبط في قراراتها اللامنطقية للحد من تفشي الظاهرة
لك الله يا وطني
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24 - أمين لحريزي السبت 15 غشت 2020 - 19:24
صافي دابا الحالة اللي وصلنا ليها ما ينفع معاها لا حجر صحي ولا عزل مدن ولا تباعد ولا غسيل يدّين بالمعقم ..!!!! اللقاح هو الحل الوحيد .. ياربّي تلطف .
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