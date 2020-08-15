كورونا بجهات المغرب .. الشفاء 69,64% و11819 تحت العلاج

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن معدل الإصابة التراكمي بكورونا يساوي 113 حالات لكل مائة ألف نسمة في المغرب، حتى الآن، وأن الساعات الـ24 الماضية شهدت تسجيل 1776 حالات إصابة جديدة بالجائحة.

ووفق المصدر الرسمي نفسه فإن الحالات الجديدة المؤكدة سُجل أغلبها في خمس جهات؛ هي الدار البيضاء سطات وبني ملال خنيفرة، وفاس مكناس ومراكش اسفي، إضافة إلى طنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة.

في التصريح اليومي قالت الوزارة إن 1554 حالة، اَي 87,5 بالمائة من الإصابات الجديدة، تم تسجيلها بالجهات الخمس المذكورة،و 64 بالمائة من النتائج الإيجابية للفحوصات ترتبط بخمس مدن؛ ويتعلق الامر بكل من الدار البيضاء ومراكش، وبني ملال وفاس وطنجة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 802 حالة، منها 651 بالبيضاء و41 برشيد، و40 مديونة و33 بالمحمدية، و8 في نواصر و6 بالجديدة، و5 بسيدي بنور ومثلها في بن سليمان.

وبالنسبة لجهة مراكش اسفي فقد سجلت ضمنها 265 حالة، من بينها 229 حالة بمدينة مراكش و10 بالصويرة، و8 بالحوز و4 في الرحامنة، و3 على مستوى أسفي و2 باليوسفية.

أما جهة بني مزال خنيفرة فقد تم رصد 180 حالة ضمن النفوذ الترابي الخاص بها، من بينها 98 في بني ملال و51 بأزيلال، زيادة على 15 حالة بالفقيه بنصالح و8 وسط خريبكة.

أما جهة فاس مكناس فقد شهدت اكتشاف 159 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها 69 في فاس و33 بمكناس، و26 في بولمان و15 بالحاجب، و9 في تاونات و6 في صفرو و1 بتازة.

وسجلت 157 حالة مؤكدة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، من بينها 86 حالة بطنجة و36 بتطوان، و20 العرائش و13 بالحسيمة، و2 في الفحص أنجرة و1 على صعيد المضيق الفنيدق.

أما جهة الرباط سلا القنيطرة فقد سجلت بها 69 حالة من بينها 30 بتمارة و25 بالقنيطرة، و6 حالات بالعاصمة الرباط و4 في سلا، وحالتين بالخمسيات والعدد نفسه في سيدي سليمان.

تحليل المعطيات الرسمية على Covid.Hespress.com يكشف أن نسبة التعافي من الجائحة تعادل 69,64% في المملكة، بعد تعافي 922 اليوم و28566 في المجموع، بينما نسبة الفتك 1,54% بـ632 وفاة، ويبقى 11.819 يتلقون العلاجات من "كورونا".

وبالنسبة للحالات الخطيرة، أشارت الوزارة إلى تسجيل 154 حالة تحت الانعاش، تتوزع بين 74 بجهة الدار البيضاء سطات و30 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم 29 في جهة مراكش اسفي و17 حالة بجهة فاس مكناس، ثم 11 بجهة درعة تافيلالت،و10 بجهة الرباط سلا القنيطرة، و5 بجهة سوس ماسة، و4 بجهة الشرق.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.