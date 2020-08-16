وزارة التربية الوطنية تنظم "امتحان الأحرار" في الابتدائي والإعدادي

هسبريس من الرباط

صدر في الجريدة قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يسن أحكاماً خاصة تتعلق بتنظيم امتحانات سلكي الابتدائي والإعدادي بالنسبة لفئة المرشحين الأحرار، والامتحان الجهوي الموحد برسم السنة الدراسة 2019-2020 بصفة استثنائية.

وجاء في القرار، المؤرخ بـ7 يوليوز المنصرم، والذي يحمل رقم 1738.20، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6908، الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، أن تنظيم هذه الامتحانات يستند إلى المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، والذي بموجبه توقفت الدراسة الحضورية في 14 مارس المنصرم.

وبخصوص امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية، أوضح القرار أنه لحساب المعدل السنوي بالنسبة للمرشحين الرسميين يتم الاعتماد فقط على معدل نقط المراقبة المستمرة المنجزة إلى غاية 14 مارس المنصرم، ونقط الامتحان الكتابي الموحد على صعيد المدرسة الابتدائية.

وستُجرى الاختبارات الكتابية الموحدة لامتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية الخاصة بالمرشحين الأحرار من فئتي الصغار والكبار، بصفة استثنائية، يومي 25 و26 شتنبر المقبل.

ويعد ناجحاً في شهادة الدروس الابتدائية برسم السنة الدراسية 2019-2020 كل مرشح رسمي حصل في مجموع نقط اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على صعيد المدرسة، وفي مجموع نقط المراقبة المستمرة، إلى غاية 14 مارس، على معدل يساوي 5 من 10 على الأقل.

ولحساب المعدل يخصص بصفة استثنائية المعامل 1/3، أي 33 في المائة لمعدل الامتحان الموحد والمعامل 3/2، أي بنسبة 67 في المائة لمعدل المراقبة المستمرة.

ويوضح القرار أنه بالنسبة للمرشحين الرسميين، يتم الاعتماد فقط على نقط المراقبة المستمرة إلى غاية 14 مارس، ونقط الامتحان الكتابي على صعيد الثانوية الإعدادية من أجل حساب المعدل السنوي. ويعد ناجحاً كل من حصل على معدل يساوي 10 من 20 على الأقل بتخصيص نسبة متساوية كمعامل للمراقبة المستمرة والامتحان الكتابي الموحد.

وبالنسبة للمرشحين الأحرار، ستجرى اختبارات امتحان نيل شهادة السلك الإعدادي الخاص بهم أيام 25 و26 و28 شتنبر المقبل برسم السنة الدراسية 2019-2020.

وفيما يخص الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا الخاص بالمرشحين الرسميين برسم السنة الدراسية 2019-2020، أشار القرار إلى أنه سينظم بصفة استثنائية بداية السنة الدراسية 2020-2021.

وسيُلغى بصفة استثنائية اختبار مادة "التربية البدنية"، ولن يتم احتساب النقطة المتعلقة بها بالنسبة لجميع المرشحين الأحرار.

ويعد ناجحاً في البكالوريا كل مرشح رسمي حصل في مجموع اختبارات الامتحان الوطني الموحد والامتحان الجهوي الموحد والمراقبة المستمرة على 10 من أصل 20 على الأقل.

ولحساب هذا المعدل، يخصص المعامل 2، أي بنسبة 50 في المائة لمعدل الامتحان الوطني، والمعامل 1، أي بنسبة 25 في المائة لمعدل الامتحان الجهوي الموحد، والمعامل 1، أي بنسبة 25 في المائة لمعدل المراقبة المستمرة المنجزة حتى 14 مارس 2020.