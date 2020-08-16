24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4613:3717:1320:1821:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تكليف المراكز الصحية بتحليلات كورونا "يؤزم" وضعية بقية المرضى (5.00)

  2. ارتفاع الحالات الحرجة لـ"كورونا" يعقد مهام أطباء الإنعاش بالمغرب (5.00)

  3. الدخول المدرسي يجمع أمزازي بمديري الأكاديميات (5.00)

  4. كورونا التعليم.. السرعة الثالثة؟ (5.00)

  5. ممرضون يستأنفون الاحتجاج للمطالبة بالتعويض عن "مخاطر كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية الوطنية تنظم "امتحان الأحرار" في الابتدائي والإعدادي

وزارة التربية الوطنية تنظم "امتحان الأحرار" في الابتدائي والإعدادي

وزارة التربية الوطنية تنظم "امتحان الأحرار" في الابتدائي والإعدادي
هسبريس من الرباط
الأحد 16 غشت 2020 - 07:00

صدر في الجريدة قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يسن أحكاماً خاصة تتعلق بتنظيم امتحانات سلكي الابتدائي والإعدادي بالنسبة لفئة المرشحين الأحرار، والامتحان الجهوي الموحد برسم السنة الدراسة 2019-2020 بصفة استثنائية.

وجاء في القرار، المؤرخ بـ7 يوليوز المنصرم، والذي يحمل رقم 1738.20، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6908، الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، أن تنظيم هذه الامتحانات يستند إلى المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، والذي بموجبه توقفت الدراسة الحضورية في 14 مارس المنصرم.

وبخصوص امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية، أوضح القرار أنه لحساب المعدل السنوي بالنسبة للمرشحين الرسميين يتم الاعتماد فقط على معدل نقط المراقبة المستمرة المنجزة إلى غاية 14 مارس المنصرم، ونقط الامتحان الكتابي الموحد على صعيد المدرسة الابتدائية.

وستُجرى الاختبارات الكتابية الموحدة لامتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية الخاصة بالمرشحين الأحرار من فئتي الصغار والكبار، بصفة استثنائية، يومي 25 و26 شتنبر المقبل.

ويعد ناجحاً في شهادة الدروس الابتدائية برسم السنة الدراسية 2019-2020 كل مرشح رسمي حصل في مجموع نقط اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على صعيد المدرسة، وفي مجموع نقط المراقبة المستمرة، إلى غاية 14 مارس، على معدل يساوي 5 من 10 على الأقل.

ولحساب المعدل يخصص بصفة استثنائية المعامل 1/3، أي 33 في المائة لمعدل الامتحان الموحد والمعامل 3/2، أي بنسبة 67 في المائة لمعدل المراقبة المستمرة.

ويوضح القرار أنه بالنسبة للمرشحين الرسميين، يتم الاعتماد فقط على نقط المراقبة المستمرة إلى غاية 14 مارس، ونقط الامتحان الكتابي على صعيد الثانوية الإعدادية من أجل حساب المعدل السنوي. ويعد ناجحاً كل من حصل على معدل يساوي 10 من 20 على الأقل بتخصيص نسبة متساوية كمعامل للمراقبة المستمرة والامتحان الكتابي الموحد.

وبالنسبة للمرشحين الأحرار، ستجرى اختبارات امتحان نيل شهادة السلك الإعدادي الخاص بهم أيام 25 و26 و28 شتنبر المقبل برسم السنة الدراسية 2019-2020.

وفيما يخص الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا الخاص بالمرشحين الرسميين برسم السنة الدراسية 2019-2020، أشار القرار إلى أنه سينظم بصفة استثنائية بداية السنة الدراسية 2020-2021.

وسيُلغى بصفة استثنائية اختبار مادة "التربية البدنية"، ولن يتم احتساب النقطة المتعلقة بها بالنسبة لجميع المرشحين الأحرار.

ويعد ناجحاً في البكالوريا كل مرشح رسمي حصل في مجموع اختبارات الامتحان الوطني الموحد والامتحان الجهوي الموحد والمراقبة المستمرة على 10 من أصل 20 على الأقل.

ولحساب هذا المعدل، يخصص المعامل 2، أي بنسبة 50 في المائة لمعدل الامتحان الوطني، والمعامل 1، أي بنسبة 25 في المائة لمعدل الامتحان الجهوي الموحد، والمعامل 1، أي بنسبة 25 في المائة لمعدل المراقبة المستمرة المنجزة حتى 14 مارس 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مغربييييييييييييييييي الأحد 16 غشت 2020 - 07:32
نتمنى أن يكون التعليم حضوري و ايس عن بعد الذي أبان عن فشله الدريع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
2 - احمد الأحد 16 غشت 2020 - 07:52
منتهى التخبط والهروب من المسؤولية. قرار لا يراعي نفسية أبنائنا الدين قضوا صيفا بلا لون ولا طعم. كان الأجدر برمجة الامتحانات الجهوية في يوليو أو إعلانها سنة بيضاء عوض كل هدا العداب. تعبنا من عشوائيتكم والله ياخد الحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
3 - احمد الأحد 16 غشت 2020 - 07:52
منتهى التخبط والهروب من المسؤولية. قرار لا يراعي نفسية أبنائنا الدين قضوا صيفا بلا لون ولا طعم. كان الأجدر برمجة الامتحانات الجهوية في يوليو أو إعلانها سنة بيضاء عوض كل هدا العداب. تعبنا من عشوائيتكم والله ياخد الحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - متضرر الأحد 16 غشت 2020 - 08:34
قبل ذلك على الوزارة تنظيم امتحان الكفاءة للمتعاقدين ذوي المستوى الهزيل والضعيف والذين اصبحوا سخرية لدى التلاميذ والآباء .نحن المتضررين من المتعاقدين غيابات تتلوها غيابات ومستوى ضعيف ،ماذا تنتظر الوزارة صحيح الاقتطاعات تؤلمهم ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - ملاحظ الأحد 16 غشت 2020 - 09:10
سكت ألفا و نطق خلفا
امتحان الباكالوريا جهوي اصبح أكثر ضبابية من حيث تاريخه
بما انها سنة استثنائيةما المانع من الغائه اراديا قبل ان يصبح الغائه اضطراريا ايه ياودي على الاستشراف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - Enseignant الأحد 16 غشت 2020 - 09:30
التعليم الحضوري هو الناجع ومناسب لكل التلاميذ أما التعليم عن بعد فليس في متناول جميع التلاميذ ولن يعطي النتائج المرغوبة.التعليم الحضوري من إيجابيات مراقبة التلميذ وتشجيعه على العمل ومراقبه ذاتها القسم وخرج القسم بواسطة التمارين المنزلية والاحتجاج معه يوميا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.