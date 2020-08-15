حقوقي يدعو إلى متابعة "قنوات التشهير والقذف"

هسبريس من الرباط

وجه عبد الحميد ابن احساين، رئيس هيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان والأمين العام للمنظمة الوطنية الاجتماعية الحرة، شكاية مستعجلة إلى رئيس النيابة العامة بالرباط ضد قنوات "غير قانونية" على "يوتوب".

واعتبر الحقوقي المشتكي أن هذه القنوات تقوم بنشر أخبار ودعايات كاذبة تتمثل في "تحريض المواطنين على الإرهاب، التحريض على الملكية والتشكيك، إشهار صور ملكية في الشاشة الأمامية ونشر أخبار زائفة من أجل رفع نسب المشاهدة، إشهار صور المدير العام للأمن الوطني، الانفصال وتحريض المواطنين، التشهير والابتزاز والسب والقذف"، وفق تعبير الشكاية.

ويتعلق الأمر بقنوات "كمال شو، فوق الشواية، Weld Chaoui، بوز بالدارجة، بلا حدود، عيساوية حرة، مول الطورنوفيس، مرايا 24، ومن معهم، وبعض قنوات أخرى". ودعت الشكاية إلى متابعة هذه القنوات بالمنسوب إليها، مع ترتيب كافة الآثار القانونية الناتجة عن ذلك.