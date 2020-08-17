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كُتّاب وآراء
شفيق: مدارس خاصة تحابي التلاميذ بـ"نفخ النقط" لأسباب تجارية
في كتابه الموسوم بعنوان: "آراء في قضايا التربية والثقافة"، الصادر ضمن مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، خصص المفكر المغربي محمد شفيق فصلا لأخلاقيات مهنة التدريس، أكّد في مستهله الترابط الوثيق بين منظومة أخلاقيات المهنة ومنظومة طرائق التدريس.
وهاتان المنظومتان، كما يوضّح المدير الأسبق للمدرسة المولوية في كتابه الذي تناول فيه مختلف إشكاليات قضية التربية والثقافة بالمغرب، هما اللتان تولّدت منهما ما يسمّى في تاريخ التربية بالمدرسة الحديثة، أو "المدرسة النشيطة".
وشرح شفيق منظومة أخلاقيات المهنة ومنظومة طرائق التدريس اللتين ولدتا المدرسة الحديثة، بأنها الطرائق "التي تعتمد التشويق والترغيب بدلا من الترهيب والتعذيب، اللذين كانا سائديْن في التعليم الكنسي بأوروبا، قبل أن تتبلور فكرة تجديد طرائق التدريس القديمة، ابتداء من القرن السابع عشر إلى أن تبنتها جميع الدول الأوروبية، وتبعتها دول أخرى مثل اليابان وكوريا وغيرهما".
وأوضح أن المقصود من أخلاقيات مهنة التدريس هو منظومة القواعد التي يجب على كل معلم وكل أستاذ أن يلتزم بها في ممارسة مهنته وفي جميع تصرفاته مع تلاميذه وزملائه، مبرزا أن هذه المنظومة مرتبطة مع منظومة أخرى، هي مجموعة الطرائق المعتمدة في التلقين.
ويرى المفكر المغربي أن عدم الالتزام بأخلاقيات مهنة التدريس "يدل على عدم القدرة المهنية والعكس بالعكس... لكن يُعتبر عدم العمل بالطرائق دليلا قاطعا على جهل منظومات الأخلاقيات أو الاستهتار بها، ولا يمكن لمن دُرب على العمل بالطرائق أن يكون جاهلا بوجود المنظومة الأخرى".
وعلى رأس قواعد السلوك التي ينبغي للمعلّم أو الأستاذ أن يلتزم بها، كما يوضح شفيق، "ما هو معروف بالخصال الحميدة الضرورية في كل سلوك بشري كأن يصدُق الإنسان، وأن يكون رؤوفا رحيما"، وفيما يتعلق بالقواعد الخاصة بممارسة التدريس، ذكَر "حُبّ المهنة والإخلاص لها".
ويرى شفيق أن الذي يرشح نفسه لممارسة مهنة التدريس مطلوب منه، إضافة إلى الالتزام بقواعد السلوك والقواعد الخاصة بممارسة التدريس، "أن يعقد العزيمة من أجل تحصيل جميع المؤهلات الضرورية، من ثقافة عامة، وثقافة خاصة، وتأهيل للتطبيق...".
ومن الخصال الحميدة التي دعا المفكر المغربي المدرّسين إلى التحلي بها، "الوقار في غير تزمّت مع القدرة على المداعبة"، و"الشجاعة الأدبية الكافية لمواجهة الجهل والشعوذة والفكر الخرافي"، والتحفظ في الحديث عن النفس"، و"لزوم التؤدّة والتمرّن الدائم عند تركيز الفكر"، لافتا إلى أن التؤدة ضرورية في العمل بالطرائق التربوية الناجعة.
ومقابل هذه الخصال الحميدة، دعا شفيق المدرّسين إلى تجنب خصال شائنة من قبيل "التهاون في العمل، كالتغيب وعدم ضبط الوقت"، و"إهانة التلاميذ بدلا من الأخذ بأيدي الضعاف منهم"، موضحا في هذا الصدد أنه لا ينبغي للأستاذ أن يجعل أي تلميذ من تلاميذه في موقف يشعر فيه بالدونية.
وختم شفيق "الخصال الشائنة" التي دعا المدرسين إلى تجنبها في حرص كبير، بمسألة المحسوبية والمحاباة، سواء المحاباة الصريحة أو المبطنة وغير المقصودة، "ولا ينبغي أن يُشم في تصرفات المدرّس أو الأستاذ أدنى رائحة للميل إلى المحاباة والمحسوبية".
وأردف أن هذه الخصلة الشائنة التي ترتكب إما في تنظيم الامتحانات قبل إجرائها، وإما أثناء إجرائها، وإما عند معالجة نتائجها أو إعلان النتائج، "مظهر متوارث في ثقافتنا التربوية والتعليمية، ولها انعكاسات خطيرة على أخلاق المجتمع ككل نظرا لما تتركه من آثار شائنة في ضمائر الشباب، رجال ونساء الغد"، لافتا إلى أن "المشهور في المدارس الخصوصية أنها تحابي تلاميذها في منحهم النقاط لأسباب تجارية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
هذا دليل على ان الدولة غير موجودة حسب معايير القواعد العصرية لوجود دولة في بلد !!
بسبب سنوات من التدمير الممنهج والفساد وحالة السيبة وفراغ مهول في اعلى السلط وتسلط مختلف اللوبيات الفاسدة وتحكمها في الباد وتواطء ممن بيدهم الامر صارت الأوضاع تنحوا منحى انعدام وجود دولة في المغرب حسب القواعد الدولية
منضومة التعليم كلها فاسدة سواء الخاص أو العمومي .
لو ان المعلم او الاستاذ بقي في التعليم العمومي لما كان مكان للتعليم الخاص في البلاد .
ولكن الكل يبيع ويشتري زيد الفلوس نزيدك الشرح .
TROP TARD فات الاوان ضاع الوقت .
خصنا جيل آخر باش العقلية ديال المعلم والأستاذ تتغير .
خَص واحد 50!سنة أخرى وَيا ترى شي تغيير .
الذنب والمسؤولية على رجال التعليم لأنهم هم أصحاب المدارس الخاصة .
من جد وجد ومن زرع حصد .
واخيرا بالنسبة للباكالوريا ارددها ادا حدفت الوزارة المراقبة المستمرة فان اغلب المدارس الخصوصية ستقفل ابوابها لان لا احد سيجل ابنائه في هده المدارس. كما اضيف ان المواد الغير المدرجة في الامتحان لا تدرس في الدورة الثانية ورغم دلك توضع نقطها . ولا مراقبة.
يجب ان يعلم الكل ان المنظومة التعليمية في موت سريري.
= احنا ماشي سوقنا ... غير يخلصونا كل شهر = لم اتدخل لان الجواب يعكس نوع الاستاذ بكل وضوح. وخلاصة القول ما ذا ينتظر المغرب من تعليم يقوم به مثل هذا الشخص.وبكل وضوع تعليم بلادنا يسير بنوعيه الى المجهول .
إن أكبر تحدي وأكبر مفنّد لما بدايه مثل هذا الشخص هو حصول تلاميذ الخصوصي على معدلات عالية في الإمتحان الموحد الوطني الذي لا بحريه أساتذة الخصوصي ولا يصححه كذلك أساتذة الخصوصي فكيف الأستاذ في العمومي أن يجدد ورقة امتحان ليس فيها ما هو قابل للتصحيح ويعطيك التلميذ نقطة مميزة ؟ هل نقول هو أيضا حابى تلميذ الخصوصي ؟ وهل من يصحح يعلم مسبقا من هو صاحب الورقة ولأي صنف ينتمي هل الخصوصي أم العمومي ؟
كفى استخفافا بعقول الناس.
لا أحد يكره أحدا من أراد الخصوصي فله عناوين معروفة ومن أراد العمومي فعناوينه معروفة كذلك فلا يزايدنّ أحد على المدارس الخصوصية واتركوا الناس تختار بحرية