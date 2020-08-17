24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1306:4713:3717:1320:1621:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. باريس تعطي اللبنانيين "فيزا" على أساس التضامن (5.00)

  2. الغلوسي: تعويضات "الريع السياسي" تستنزف المال العام في المغرب (5.00)

  3. إقليم تاونات يشهد 16 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" (5.00)

  4. طلبة يخشون انتشار "جائحة كورونا" ويطالبون بتأجيل الامتحانات (5.00)

  5. ورزازات تسابق الزمن لمواجهة موجة ثانية من انتشار "كوفيد-19" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | شفيق: مدارس خاصة تحابي التلاميذ بـ"نفخ النقط" لأسباب تجارية

شفيق: مدارس خاصة تحابي التلاميذ بـ"نفخ النقط" لأسباب تجارية

شفيق: مدارس خاصة تحابي التلاميذ بـ"نفخ النقط" لأسباب تجارية
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 17 غشت 2020 - 08:00

في كتابه الموسوم بعنوان: "آراء في قضايا التربية والثقافة"، الصادر ضمن مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، خصص المفكر المغربي محمد شفيق فصلا لأخلاقيات مهنة التدريس، أكّد في مستهله الترابط الوثيق بين منظومة أخلاقيات المهنة ومنظومة طرائق التدريس.

وهاتان المنظومتان، كما يوضّح المدير الأسبق للمدرسة المولوية في كتابه الذي تناول فيه مختلف إشكاليات قضية التربية والثقافة بالمغرب، هما اللتان تولّدت منهما ما يسمّى في تاريخ التربية بالمدرسة الحديثة، أو "المدرسة النشيطة".

وشرح شفيق منظومة أخلاقيات المهنة ومنظومة طرائق التدريس اللتين ولدتا المدرسة الحديثة، بأنها الطرائق "التي تعتمد التشويق والترغيب بدلا من الترهيب والتعذيب، اللذين كانا سائديْن في التعليم الكنسي بأوروبا، قبل أن تتبلور فكرة تجديد طرائق التدريس القديمة، ابتداء من القرن السابع عشر إلى أن تبنتها جميع الدول الأوروبية، وتبعتها دول أخرى مثل اليابان وكوريا وغيرهما".

وأوضح أن المقصود من أخلاقيات مهنة التدريس هو منظومة القواعد التي يجب على كل معلم وكل أستاذ أن يلتزم بها في ممارسة مهنته وفي جميع تصرفاته مع تلاميذه وزملائه، مبرزا أن هذه المنظومة مرتبطة مع منظومة أخرى، هي مجموعة الطرائق المعتمدة في التلقين.

ويرى المفكر المغربي أن عدم الالتزام بأخلاقيات مهنة التدريس "يدل على عدم القدرة المهنية والعكس بالعكس... لكن يُعتبر عدم العمل بالطرائق دليلا قاطعا على جهل منظومات الأخلاقيات أو الاستهتار بها، ولا يمكن لمن دُرب على العمل بالطرائق أن يكون جاهلا بوجود المنظومة الأخرى".

وعلى رأس قواعد السلوك التي ينبغي للمعلّم أو الأستاذ أن يلتزم بها، كما يوضح شفيق، "ما هو معروف بالخصال الحميدة الضرورية في كل سلوك بشري كأن يصدُق الإنسان، وأن يكون رؤوفا رحيما"، وفيما يتعلق بالقواعد الخاصة بممارسة التدريس، ذكَر "حُبّ المهنة والإخلاص لها".

ويرى شفيق أن الذي يرشح نفسه لممارسة مهنة التدريس مطلوب منه، إضافة إلى الالتزام بقواعد السلوك والقواعد الخاصة بممارسة التدريس، "أن يعقد العزيمة من أجل تحصيل جميع المؤهلات الضرورية، من ثقافة عامة، وثقافة خاصة، وتأهيل للتطبيق...".

ومن الخصال الحميدة التي دعا المفكر المغربي المدرّسين إلى التحلي بها، "الوقار في غير تزمّت مع القدرة على المداعبة"، و"الشجاعة الأدبية الكافية لمواجهة الجهل والشعوذة والفكر الخرافي"، والتحفظ في الحديث عن النفس"، و"لزوم التؤدّة والتمرّن الدائم عند تركيز الفكر"، لافتا إلى أن التؤدة ضرورية في العمل بالطرائق التربوية الناجعة.

ومقابل هذه الخصال الحميدة، دعا شفيق المدرّسين إلى تجنب خصال شائنة من قبيل "التهاون في العمل، كالتغيب وعدم ضبط الوقت"، و"إهانة التلاميذ بدلا من الأخذ بأيدي الضعاف منهم"، موضحا في هذا الصدد أنه لا ينبغي للأستاذ أن يجعل أي تلميذ من تلاميذه في موقف يشعر فيه بالدونية.

وختم شفيق "الخصال الشائنة" التي دعا المدرسين إلى تجنبها في حرص كبير، بمسألة المحسوبية والمحاباة، سواء المحاباة الصريحة أو المبطنة وغير المقصودة، "ولا ينبغي أن يُشم في تصرفات المدرّس أو الأستاذ أدنى رائحة للميل إلى المحاباة والمحسوبية".

وأردف أن هذه الخصلة الشائنة التي ترتكب إما في تنظيم الامتحانات قبل إجرائها، وإما أثناء إجرائها، وإما عند معالجة نتائجها أو إعلان النتائج، "مظهر متوارث في ثقافتنا التربوية والتعليمية، ولها انعكاسات خطيرة على أخلاق المجتمع ككل نظرا لما تتركه من آثار شائنة في ضمائر الشباب، رجال ونساء الغد"، لافتا إلى أن "المشهور في المدارس الخصوصية أنها تحابي تلاميذها في منحهم النقاط لأسباب تجارية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مغرب الغد الاثنين 17 غشت 2020 - 08:17
عادي في بلاد ضباط الكهرباء و مجالس المنافسة و السمعي البصري و الاقتصاد و الصحراوي و الأمازيغي و تننية الشمال و الجنوب وووووو.....حلب حلب..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - رحمان علي الاثنين 17 غشت 2020 - 08:18
مدارس خاصة تحابي التلاميذ بـ"نفخ النقط" لأسباب تجارية
هذا دليل على ان الدولة غير موجودة حسب معايير القواعد العصرية لوجود دولة في بلد !!
بسبب سنوات من التدمير الممنهج والفساد وحالة السيبة وفراغ مهول في اعلى السلط وتسلط مختلف اللوبيات الفاسدة وتحكمها في الباد وتواطء ممن بيدهم الامر صارت الأوضاع تنحوا منحى انعدام وجود دولة في المغرب حسب القواعد الدولية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
3 - musse الاثنين 17 غشت 2020 - 08:22
اصل المشكل هو من زكى تركيبة معدل الباكالوريا باعتبار 25في الماءة ضمن معدل النجاح .اما المدارس الخصوصية فهي مجرد مقاولات تجارية لا يهمها تكوين مواطن صالح او طالح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
4 - THÉ KING الاثنين 17 غشت 2020 - 08:23
بحالك اللي خلاوا هذا الأشخاص والمؤسسات يديروا حالة في التلاميذ..
منضومة التعليم كلها فاسدة سواء الخاص أو العمومي .
لو ان المعلم او الاستاذ بقي في التعليم العمومي لما كان مكان للتعليم الخاص في البلاد .
ولكن الكل يبيع ويشتري زيد الفلوس نزيدك الشرح .
TROP TARD فات الاوان ضاع الوقت .
خصنا جيل آخر باش العقلية ديال المعلم والأستاذ تتغير .
خَص واحد 50!سنة أخرى وَيا ترى شي تغيير .
الذنب والمسؤولية على رجال التعليم لأنهم هم أصحاب المدارس الخاصة .
من جد وجد ومن زرع حصد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - ابو سلمى الاثنين 17 غشت 2020 - 08:26
ليس محاباة التلاميد بالنقط. بل ان في بعض المدارس وخصوصا في مستوى الباكالوريا فالنقطة مرتبطة بالثمن الدي سجل به التلميد.فاخر نقطة هي18ولا من رقيب والفروض جلها عبارة عن فرض منزلي محروس اي ان الفروض المحروسة تنجز في المنزل ولا من رقيب.
واخيرا بالنسبة للباكالوريا ارددها ادا حدفت الوزارة المراقبة المستمرة فان اغلب المدارس الخصوصية ستقفل ابوابها لان لا احد سيجل ابنائه في هده المدارس. كما اضيف ان المواد الغير المدرجة في الامتحان لا تدرس في الدورة الثانية ورغم دلك توضع نقطها . ولا مراقبة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - anabigha الاثنين 17 غشت 2020 - 08:32
وأردف أن هذه الخصلة الشائنة التي ترتكب إما في تنظيم الامتحانات قبل إجرائها، وإما أثناء إجرائها، وإما عند معالجة نتائجها أو إعلان النتائج، "مظهر متوارث في ثقافتنا التربوية والتعليمية، ولها انعكاسات خطيرة على أخلاق المجتمع ككل نظرا لما تتركه من آثار شائنة في ضمائر الشباب، رجال ونساء الغد"، لافتا إلى أن "المشهور في المدارس الخصوصية أنها تحابي تلاميذها في منحهم النقاط " هنا لا يصع البعميم يا أستاذي الكريمجارية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - مول عين الفكرون الاثنين 17 غشت 2020 - 08:33
يشتكي أساتذة التعليم الخاص من تدني رواتبهم لأن أغلب الأموال تدخل عند (مول الكرش ،) وبعضهم يتاخر في صرف رواتبهم بحيث بعتبرهم خدمت يستغلون تحت امرته. كما أنه لا يعرف شيئا في ادب المعلمون المتعلم. همه ملء جيوبه بالمال لشراء سيارة رباعية الدفع .اما المعلم المسكين و المعلم فعليه ان يصوم شهرين متتابعين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - said الاثنين 17 غشت 2020 - 08:44
افكار و مقترحات السيد شفيق رائعة و خلاقة ،لاكن للاسف لا يمكن تنزيلها على الواقع في التعليم العمومي .بسبب الميزانية المرصودة له .ففي اليابان و سنغفورة و كوريا الجنوبية المدارس ،كلها بدون استثناء مهاهد مولوية ،و اجور المدرس لا تفرق كثيرا عن اجور الطبيب او المهندس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
9 - مكلخ مغربي قح الاثنين 17 غشت 2020 - 08:44
وسيلة نفخ النقط الغرض منها هو تمويه اباء واولياء التلاميذ بطريقة فاضحة الان للمستوي والصورة للتعليم الذي وصل الان .ونتاءج الباكالوريا بنسبة تقارب 80 في الماءية بتعليم عن بعد ،تعطي مثالا حيا.
يجب ان يعلم الكل ان المنظومة التعليمية في موت سريري.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - مواطن2 الاثنين 17 غشت 2020 - 08:44
قد يطول الحديث عن التعليم بنوعيه في بلادنا.والذي زاد الوضع تازما هو التعليم الخاص بدون الحاجة الى الدخول في التفاصيل . فالمقال تطرق الى مجموعة من الامور التي يجب ان يكون عليها التعليم ورجال التعليم بصفة عامة. البارحة وانا في محل للبقالة سال احدهم " استاذا " بالثانوي التاهيلي عن مصير التعليم مع الجائحة وهو في سن الخمسين او اكثر فكان الجواب =
= احنا ماشي سوقنا ... غير يخلصونا كل شهر = لم اتدخل لان الجواب يعكس نوع الاستاذ بكل وضوح. وخلاصة القول ما ذا ينتظر المغرب من تعليم يقوم به مثل هذا الشخص.وبكل وضوع تعليم بلادنا يسير بنوعيه الى المجهول .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
11 - كاري حنكو الاثنين 17 غشت 2020 - 08:52
والله لقد أصبح التطرق لموضوع المدارس الخاصة هو في حد ذاته عملية تجارية...كل من أراد الربح السريع والعدد الأكبر من القراءات يكتب موضوعا عن المدارس الخاصة؟
إن أكبر تحدي وأكبر مفنّد لما بدايه مثل هذا الشخص هو حصول تلاميذ الخصوصي على معدلات عالية في الإمتحان الموحد الوطني الذي لا بحريه أساتذة الخصوصي ولا يصححه كذلك أساتذة الخصوصي فكيف الأستاذ في العمومي أن يجدد ورقة امتحان ليس فيها ما هو قابل للتصحيح ويعطيك التلميذ نقطة مميزة ؟ هل نقول هو أيضا حابى تلميذ الخصوصي ؟ وهل من يصحح يعلم مسبقا من هو صاحب الورقة ولأي صنف ينتمي هل الخصوصي أم العمومي ؟
كفى استخفافا بعقول الناس.
لا أحد يكره أحدا من أراد الخصوصي فله عناوين معروفة ومن أراد العمومي فعناوينه معروفة كذلك فلا يزايدنّ أحد على المدارس الخصوصية واتركوا الناس تختار بحرية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - قُل كلمتَك و امضي.... الاثنين 17 غشت 2020 - 08:53
لا ينبغي أن يُشم في المدرسة أو الأستاذ أدنى رائحة المحسوبية أو المحابات. هذا ما يجب أن يتجلى في أدبيات و أخلاقيات التعليم أو التدريس الراقي و المقصود به تهيئ وبناء الأجيال الصاعدة على أسس صلبة. العكس هو الصحيح في واقع منظومة التعليم بالمغرب، من الإبتدائي إلى الجامعي بدون استثناء. حيث تجد إبتزاز التلميذ و أوليائه. فمقابل النقط، تجد ساعات الدعم المدفوع لها أو شراء مطبوع الأستاذ. هناك كذلك الجنس أو دفع المال بسخاء مقابل التسجيل في سلك الماستر أو الدكتوراه بالجامعات المغربية. و على إثر هذا التصرف الأخير كانت هناك مقاضات بعض الأساتذة و المسؤولين الجامعيين. أيُّ تعليم و أيُّ تلقين و أيُّ تدريس و أيُّ طُرق، نحن بصددها بهذا البلد العزيز ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - التخريب مع عصر العولمة الاثنين 17 غشت 2020 - 08:57
نعم متفق معاك المدارس الخاصة تقوم بنفس النقاط لان المدرسين في للقطاع الخاص دون مستوى لتغطية عن مستواهم والوضع الغشاوة على الوباء لان أبنائهم عندهم نقاط جيد فكيف يحتج على المدرسة بمستواها الضعيف في أطرها اما المدارس العمومية نفس الشىء النقاط مقبل الدروس الخصوصية او الجنس الجنس الجنس والجرائد المغربية تثحدث عنها طوال العام هههههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.