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الخوف وكورونا يدخلان أجساد الأطقم الصحية في غياب للحماية الكافية

الخوف وكورونا يدخلان أجساد الأطقم الصحية في غياب للحماية الكافية
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 16 غشت 2020 - 16:00

تعيش الأطقم الصحية بالمستشفيات العمومية، من ممرضين وأطباء، وسط خوف متنام من تزايد الإصابة بفيروس كورونا في صفوفهم، مع استمرار انتشار الجائحة بشكل تصاعدي في المغرب، وتوافد المشكوك في إصابتهم على المراكز الصحية لإجراء التحليلات السريعة الخاصة بالكشف عن الفيروس، واحتكاكهم المباشر مع الأطقم الصحية.

وبلغ عدد الممرضين المصابين بفيروس كورونا، إلى حد الآن، 235 ممرضة وممرضا، بحسب المعطيات التي قدمتها حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، لكنّ الحركة ترجح أن يكون عدد المصابين أكبر "في ظل تكتم وزارة الصحة عن الحالات الإجمالية".

وإذا كان الممرضون والأطباء الذين يعملون في المصالح الخاصة بعزل المصابين بمرض "كوفيد-19" يزوّدَون بوسائل تحميهم، بنسبة أكبر، من خطر الإصابة بالعدوى، مثل اللباس الخاص المانع لتسرب الفيروس، فإن نظراءهم العاملين في باقي المصالح الاستشفائية يواجهون الخطر بوسائل حماية ضعيفة.

م مكتعرفش واش فيه الفيروس ولا لا، وكتعامل معاه عادي، ويلا كان مريض كاين احتمال كبير يعاديك"، يقول ممرض يعمل في مستشفى بجنوب المملكة، مضيفا: "حنا كنحاولو نحميوْ راسنا بالتعقيم والكمامة، ولكن كاينين مواطنين مكيلتازموش بالإجراءات ديال الوقاية".

وأضاف المتحدث أن بعض المراكز الصحية يدخل إليها المرضى بدون أن يخضعوا لبعض الإجراءات الضرورية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا من شخص إلى آخر، مثل قياس درجة الحرارة، "وكاين شي وحدين كيدخلو بلا ما يديرو تا الكمامة، ومع الضغط فاش خدامين صعيب تحْضي مع كلشي"، على حد تعبيره.

مصدر آخر يعمل ضمن الأطقم التمريضية المكلفة بتقديم الرعاية الطبية للمصابين بفيروس كورونا، قال في تصريح لهسبريس إنه لا يمكن الجزم ما إذا كانت الممرضات والممرضون المصابون بفيروس كورونا قد أصيبوا داخل المستشفيات، لكنه رجّح إصابة غالبيتهم داخلها، "لأنهم يخالطون عددا كبيرا من الأشخاص المصابين أو الذين لديهم احتمال كبير بالإصابة".

وإضافة إلى ضعف وسائل الحماية، تطرح بنية المستشفيات العمومية مشكلا كبيرا بالنسبة للأطقم الصحية، ذلك أنها تساهم في تعريضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا، لكونها لا تتيح إمكانية تفادي الاختلاط أثناء حركية التنقل داخل فضاءاتها، وبالتالي انتفاء أبسط شروط الوقاية، وفي مقدمتها التباعد الجسدي.

ووضح المصدر نفسه أن إصابة أي فرد من الطاقم الصحي العامل داخل المستشفى تعني بشكل تلقائي إصابة باقي زملائه العاملين معه من الممرضين والأطباء، لأنهم يجلسون في مكان واحد، ويتناولون وجبات غذائهم، بالنسبة للمكلفين بالحراسة، داخل قاعة واحدة، وإصابة عمال النظافة أيضا.

ويتخوف العاملون في المستشفيات العمومية من ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا في صفوفهم، بعد أن أصبحت تُجرى التحليلات السريعة لكشف الفيروس داخل المراكز الصحية الصغيرة بدون أن يتم تخصيص مصالح خاصة لهذه العملية.

هذا التخوف عبر عنه أحد الممرضين الذين تحدثوا إلى هسبريس بقوله إن "الأطر الصحية في هذه المراكز لا تتوفر على أي وسائل للحماية سوى الكمامات والمعقمات، ولا يمكن أن ترتدي اللباس الخاص الذي يرتديه العاملون في مصالح كوفيد-19. وبالتالي، فإن انتقال الفيروس إليهم من مريض مصاب أمر وارد في أي لحظة".

وفي الوقت الذي تسعى فيه وزارة الصحة إلى تخفيف الاكتظاظ عن المستشفيات الكبيرة، بتكليف المراكز الصحية بإجراء التحليلات السريعة، فإن هذا الإجراء قد يزيد من عدد المصابين بالفيروس في صفوف المواطنين أيضا، لكون "المراكز الصحية غير مهيّأة للعب هذا الدور"، بحسب المصدر نفسه.

وتابع المصدر قائلا: "الممرضين كيحاوْلو يحميو راسهم بلّي كاين، ولكن الشعب مهدد أكثر، حيت البنية ديال المراكز الصحية غير مهيأة، ثم إن هذه المراكز كيجيو ليها المرضى المسنين اللي عندهم أمراض مزمنة بحال السكري والضغط الدموي، والأطفال باش يديرو الجلبة"، مضيفا: "هاد الناس دبا بحالّا تْعطاو لكورونا مباشرة".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن التحليلات السريعة لكشف فيروس كورونا تكون دائما في البداية سلبية، وإذا كان المريض مصابا، فإنّ نتيجة الاختبار الإيجابية لا تظهر إلا بعد مرور عشرة أيام، بعد أن يتكاثر الفيروس في جسد المصاب، ما يعني احتمال أن يُعادي أشخاصا آخرين خلال هذه المدة، ذاهبا إلى القول إن "تدبير مواجهة جائحة كورونا في المستشفيات فيه بزاف ديال الارتجالية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - عماد الأحد 16 غشت 2020 - 16:11
لقد دخلنا في منعرج صعب .. نرجوا من المولى عز و جل أن يرحمنا .. أمامنا فصل الخريف و الدخول المدرسي .. بيئة خصبة للفيروس للانتشار بشراسة أكبر
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2 - زكرياء الأحد 16 غشت 2020 - 16:11
يجب فرض تدابير الوقاية والسلامة فالباب و يديروها حراس الأمن الخاص بكل صرامة... ممنوع الدخول بدون كمامة والالتزام بعدم خلعها بعد الدخول.. تعقيم اليدين واسفل القدمين.. احترام التباعد بين الاشخاص.. واخص بالذكر تقسيم المهام بين الاطقم الصحية .. انطلاقا من عملية فرز المرضى وتوجيههم منذ البداية وعدم السماح بتجمعهم و تجمهرهم سواء بقاعة الانتظار او امام باب المستشفى.
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3 - زائر الأحد 16 غشت 2020 - 16:18
المسؤولين للحكومة خصها الحبس 20 سنة،لا يفعلون خدمتهم كما يجب،ناس تخدم ليل نهار باش تلقا لقاح هما يفرضوا عليك غرامات وزيادات فقط،الى كانت حكومة قوية تغلق المصانع شهر تعوض جل المغاربة 2000درهم،على طول الشهر حجر صحي عام نرى نتيجة
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9
4 - Ahmed الأحد 16 غشت 2020 - 16:21
اين تذهب اطقم الوقاية التي يصنعها المغرب ويصدرها ويعين بها العديد من دول العالم. لا يعقل ان تشتغل الاطقم الصحية في غياب اطقم الوقاية والحماية . مثل ارسال جنود الى معركة بدون سلاح.
يجب فتح تحقيق في الامر.
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5 - MOUISSA الأحد 16 غشت 2020 - 16:23
أقول للأطباء و الممرضين هذا حضكم في هذه الأرض السعيدة المسكينة فيها قوم لا شى يرضيهم مهما قدمنم لهم من خدمات العلاج في أخر المطاف ستسمعون من منهم سوى السب و الشتم فيكم لأن التخلف و الجهل و الأمية تعشش في أدمغتهم لهاذا عليكم مطالبة وزاة الصحة بتوفير لوازم الحماية الخاصة بكم
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6 - عمر الأحد 16 غشت 2020 - 16:28
الإهمال بالمستشفيات له تاريخ مجيد.شكايات متواترة للمرضى بكوفيد و المصابين حول الإهمال الذي يعانون منه بباب المستشفيات و داخل حجرات المستشفى. هذا التعامل هو الذي ينشر كورونا بعدالة و دون تمييز بين المشكوك في إصابتهم و الممرض و الطبيب و الوزير. كوفيد عدو للجميع و يجب على كل عنصر منا أن يحكم إغلاق ثقوب وجهه و إتقان عمله في حربه للعدو المشترك
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7 - عندما تمرض الممرضة الأحد 16 غشت 2020 - 16:29
من يسعفها ياثرى، سيداويها الدي انزل الداء، هو الله، انهم نخبة من الذين كتب الله عليهم هذا البلاء، ليس ببلاء كرونا وإنما بتحملهم مهمة التطبيب، بالأمس قبل وقوع الكارثة، كانت الأطقم الطبية تعمل بهناء وموضوعية ،لأن الأمور كانت عادية، افي اليلة الضلماء
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8 - Yassin الأحد 16 غشت 2020 - 16:34
أطقم المؤسسات الصحية يعانون بسبب:
عدم التزام المواطنين بشروط السلامة الصحية
تخبط الحكومة والمسؤولين في تدبير المرحلة
محدودية الموارد البشرية
نقص في وسائل الوقاية داخل المستشفيات
عدم توفر بنية استشفائية في المستوى
غياب الدعم والتحفيز المعنوي
إلغاء العطل السنوية
عدم توفر أماكن إقامة بديلة بالنسبة للعاملين بأقسام كوفيد
..
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9 - khalidov الأحد 16 غشت 2020 - 16:37
لتفادي الإصابة بكورونا يتعبن أن تكون تهوية فضاءات المستشفيات بشكل جبد وهو عكس ما نراه في المستشفيات جميع الممرات بدون تهوية ولا تدخلها أشعة الشمس فكيف يمكن أن نحمي أنفسنا في ممراتها خاصة إذا عطس فيها شخص مصاب فإن لعابه يبقى في الممرات لفترة معينة هل أنا على صواب؟
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10 - رحيم الأحد 16 غشت 2020 - 16:42
هذا يعني المغرب كله سيصاب لامحالة لطفك يارب
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11 - كلام في الصميم الأحد 16 غشت 2020 - 16:44
سبحان الله المغرب الذي يستقبل اكثر من 10 ملايين سائح باكلهم ومبيتهم لمدة أشهر لم يتمكن الآن من تجميع 11 ألف مصاب في فناديقه التي خلت من السياح الأجانب وأيضا المغاربة.
الصين الشعبية عندما انتشر الفيروس في مقاطعاته قام ببناء مستشفيات كبرى وقام بعزل المصابين وتم تزويد رجال الشرطة بالوسائل الحماية من البسة خاصة وكمامات لجلب المرضى من مناؤلهم نحوى المستشفيات ولو تطلب ذلك القوة القاهرة وهكذا تمكنت الصين من حصر الفيروس واصبحت تسجل إصابات منخفظة جدا
على عكس الدول الغربية التي اتجهت نحو الأستشفاء بالمنازل فأصبحت تسجل اعلى إصابات اكثر من الصين نفسها ومن المنتظر ان يسجل المغرب أيضا مزيدا من الإصابات بهذا الإجراء الأسود الغير محسوب العواقب خصوصا وان الكثير من المراكز غير مؤهلة وغير مجهزة رغم ان المغرب يقدم وبكل سخاء مساعدات لدول أفريقية وعربية فلنا الله وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله
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12 - ابواسيل الأحد 16 غشت 2020 - 16:50
لقد لمسنا داك الشعار المتمثل في " الصحة مسؤولية الجميع " و في ظل الجاءحة فالجميع ملزم بانخراطه في الخطة الوطنية لدحر الوباء: إدارات و كافة طبقات المجتمع !!! و عن قطاع الصحة فالاستراتيجية الممنهجة عليه توضيحها على كل المستويات للمهنيين و الشركاء!!!! اما عن وساءل الحماية فلا مجال للتضخيم فالمهنيين على علم بالتدابير و على الإدارة توفير الإمكانيات و اللوجستيك
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13 - خطة الأحد 16 غشت 2020 - 17:06
يجب على الدولة الشروع في البحث العلمي من أجل لقاح كرونا ادا أرادت أن تنجو من تكاليف استراد اللقاح الدي سيكلفها مليارات دولارات.
وبهده المبالغ يمكن للمغرب انشاء الألاف من مراكز البحث العلمي في كل المجالات.
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