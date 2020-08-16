"السلامة الطرقية" تمدد مهلة إنجاز المراقبة التقنية

هسبريس من الرباط

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، في بلاغ لها، أنه تقرر تمكين أصحاب المركبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.5 طن من مهلة إضافية إلى غاية 31 غشت الجاري، من أجل تجديد أو إنجاز المراقبة التقنية.

وأوضح البلاغ أن هذه المهلة تهم المركبات الحاصلة على محاضر للمراقبة التقنية الدورية المنتهية صلاحيتها ابتداء من تاريخ 18 مارس الماضي أو أصبحت خاضعة للمراقبة التقنية للمرة الأولى ابتداء من هذا التاريخ، مضيفا أن الاستفادة من هذه المهلة الإضافية "مشروطة بتوفر صاحب المركبة على وصل حجز موعد لإخضاع مركبته للمراقبة التقنية قبل 31 غشت 2020 مؤشر عليه من طرف أحد مراكز المراقبة التقنية للمركبات المرخصة أو متحصل عليه من خلال البوابة الإلكترونية https://khadamat.narsa.gov.ma، مع تأكيده من لدن المركز المعني، وذلك للإدلاء به عند الاقتضاء".

وأكدت الوكالة أن إقرار هذه المهلة الإضافية "جاء بهدف إعطاء الوقت الكافي للمرتفقين الذين لم يتمكنوا من إخضاع مركباتهم للمراقبة التقنية في الوقت المحدد سابقا"، داعية المرتفقين المعنيين إلى الإسراع بحجز مواعيدهم لإجراء المراقبة التقنية لمركباتهم قبل 31 غشت 2020.