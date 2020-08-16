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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1472 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1472 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1472 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 16 غشت 2020 - 18:05

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1472 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 42.489 في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.563.124 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 658، وتم التأكد من 778 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 29.344 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (89)

1 - المهدي الأحد 16 غشت 2020 - 18:09
الناس لا يخافون شيئا ، لا يخافون الفيروس استأنسوا به وبخطره...تائهين هائمين هم وأولادهم في الأزقة بلا هذف بلا وقاية… الأطفال في الشوارع بؤر وبائية من 8 صباحا إلى 1 ليلا ولا أحد من الأبوين يأبه. الناس أصبحوا لا يخافون المرض ولا الموت ولا العذاب و لا الألم على فقد عزيز. يتبجحون بكلام لا يفهمونه من قبيل الحافظ الله واللي مكتاب…....والله أعلم أنهم لم يكتبوا خيرا و لا يحفظون حدود الله وحدودهم لكي يحفظهم. هم نفسهم أناس غافلين لا يخيفهم شئ ولا يستحظرون الله في شئ ! أناس لا يعلمون أو يعلمون ولا يأبهون بأن تعريض النفس والآخرين للأدى ذنب لا يغفر. أناس يواجهون الفيروس بالإختراعات الغريبة العجيبة كمن يقول هو ليس موجود أصلا أو من يقول هي مؤامرة أو شنو غادي يوقع مللي نمرضو نمشيو للسبيطار نداواو نكالو ونشربو...آشمن سبيطار الله أعلم!؟
لن يتعظ الناس بشئ حتى لو أُخبرواعن إقتراب يوم القيامة! يسيرون نحو التهلكة ! هي نتيجة سنوات من الغفلة والتكليخ الممنهج ." وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (9) " يس.
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627
2 - مواطن الأحد 16 غشت 2020 - 18:11
يا رب هاذ الشي ولى تيخلع النفس و القلب،ولينا خايفين حتى من الخروج للشمس.
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38
3 - mowatin الأحد 16 غشت 2020 - 18:11
الله إحد الباس، أظن أن التعليم عن بعد في هذا الظرف هو الحل مؤقتا كيف سنرسل أولادنا إلى المدرسة والمرض كاين!!!
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99
4 - مشكلة الأحد 16 غشت 2020 - 18:11
حكومة العثماني تغامر بأرواح المواطنين، نعلم جميعا هشاشة المنظومة الصحية، ونعلم مدى تجدر الامية في المجتمع، ماذا تنتظرون والوضع كذلك لوضع خطة بديلة تنقد أرواح المغاربة، من خطر انتشار الفيروس. الله يرحم والديكم الا مقدموا استقالاتكوم، وخليو ناس اخرين أكثر حركية وأكثر فعالية اخدموا. بغينا ناس ممحزبين السياسة خرجات علينا
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60
5 - عقلاني الأحد 16 غشت 2020 - 18:11
الكمامة فالنيف ماشي الفم و العنق، النيف النيف.
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73
6 - بوحة صباح الأحد 16 غشت 2020 - 18:11
تسيير عشوائي للحكومة فين وصلنا وحنا من يدفع تمن العالم يبحت عن دواء والمغرب يجتمع على المصادقة على الغرامات واش 300درهم ولا400درهم تمن المخالفين وزارة صحة تحسب المصابين والداخلية تحصي المخالفين الله يدير لينا تاويل ديال الخير ياربي هاد2020تجعلها لينا من غفرة ذنوب يااارب
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67
7 - المررروكي الأحد 16 غشت 2020 - 18:12
هذه الأعداد منذ أيام تدل على أن الحكومة فقدت ااسيطرة و لم تعد ناجحةبشهادة العالم كما تبجح يها سابقا رئيس الحكومة الفاشل.
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60
8 - محمد الأحد 16 غشت 2020 - 18:12
الكل يتحمل المسوؤلية من مجتمع مدني و الحكومة
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66
9 - حيدري الأحد 16 غشت 2020 - 18:12
تدبير الجاءحة في المغرب مر في مرحلتين الاولى كان في بدايته وتمكن المغرب من السيطرة علية والثانية بعد الحجر الصحي عرف ترأسها كبيرا الأساس في كل شيء يجب استخلاص الدروس والاستفادة من الأخطاء وانشاء الله سناغلب عليه باذن الله وتدعوا من الله ان يبعد عنا كل مكروه ويشفي مرضانا ويرحم موتانا اننا ضعفاء يا ارحم الراحمين
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16
10 - مول الرأي الأحد 16 غشت 2020 - 18:13
لازال تأتير عيد الاضحى يظهر في ارتفاع الحالات ..نسأل الله اللطف يار رب ...فالنتوجه كلنا الى العلي القدير ان يرفع عنا هدا الوباء
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59
11 - مهدي الأحد 16 غشت 2020 - 18:13
اللهم ياسميع الدعاء لقد انتشر هدا الوباء وعجز الاطباء فسخر الدواء وارفع عنا هدا البلاء واكشف عنا هدا الكرب يامن وسعت رحمته بالخلائق والعباد انك على كل شيء قدير
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64
12 - رشدي الأحد 16 غشت 2020 - 18:14
أتمنى العودة إلى الحجر الصحي ومنع تنقلات إلا لضرورة قصوى
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29
13 - Aspro10g الأحد 16 غشت 2020 - 18:14
نطلبو الله السلامة المغرب بهاد الارقام كل يوم بدا كيدخل لمنطقة الخطر الله احفظ كنطالبوا من الجميع بدون استثناء ادير لي عليه فهاد الازمة.
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24
14 - مهدي الأحد 16 غشت 2020 - 18:14
وكما العادة الحالات تتعدا الألف
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14
15 - kamal الأحد 16 غشت 2020 - 18:15
الحمد لله انخفاضعلى البارح ، المهم لا للحجر الاقتصاد اهم من كل شيء ، الموضفين الكسلاء عديمي المردودية وحدهم من سيطالب بالحجر ، لا للحجر لا للحجر مهما يحدت الاقتصاد يجب ان يكون غايتنا لان فيه حياة لنا ، لا للفقر لا للفقر الدي يسببه الحجر لا للحجر مهما يحدت
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-68
16 - عاديلينهو الأحد 16 غشت 2020 - 18:15
الارقام سترتفع بشكل كبير في الاسابيع المقبلة...وعدد الوفيات سيرتفع ...كل هذا بسبب الاستهثار و التراخي لا من طرف الحكومة و لا من المواطنين...ندفع ضريبة الاجهاز على القطاع التعليمي و الصحي و تفشي الغش و الفساد و الجهل و الامية
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61
17 - souad الأحد 16 غشت 2020 - 18:15
يارب تلطف بنا يارب اعف عناواغفر لنا وارفع عنا هذا الوباء الذي لا اطرنا الصحية ولا حكومتنا الموقرة قادرون على ابعاد تبعاته على المواطنين .انت القادر وانت المدبر وخلاصنا بيدك يارب ياكريم
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19
18 - مثقف مقهى بوشلاغم الأحد 16 غشت 2020 - 18:15
الكمامة ثم الكمامة ثم الكمامة و التعقيم و البعد عن الزحام . و ابتعاد المصطافين عن بعضهم. هل مازال الناس يقولون ان المرض غير موجود ?!!
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23
19 - استاذ الأحد 16 غشت 2020 - 18:15
أقترح على وزارة التربية الوطنية إعادة إنتاج وتوزيع الكراسة المتميزة الموحدة للقراءة والكتابة (من جزئين) كما فعلت قبل ثلاث سنوات ولم تعد إنتاجها فهذه الكراسة قد تساعد تلاميذ القسم الأول إلى حد ما في هذه الظروف الصعبة
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6
20 - zembla الأحد 16 غشت 2020 - 18:17
2020سنة إتجهت فيها الأعناق إلى المختبرات وليس إلى أكوام الحجارة
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0
21 - said الأحد 16 غشت 2020 - 18:18
مايقلقنا هو كثرة الوفيات ولكن الأعمار بيد الله ومشيئة الله فوق كل شيء تغمدهم الله سبحانه وتعالى برحمته الواسعة التزموا بيوتكم وظبقوا قواعد النظافة وعدم الاختلاط واحترام المسافة المسموح بها ولا تخرجوا الا لضرورة والكمال على الله
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13
22 - مواطن الأحد 16 غشت 2020 - 18:18
ناقوس الخطر ينذر باتخاذ اجراءات عاجلة لتفادي الاسوا. ان الحالة الوبائية الحالية مقلقة والشعب يجهل خطورة الوباء وكيفية انتشاره، ومن اسباب هذه الحالة هو التنقل والزيارات وبؤر الصناعية.
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17
23 - مغربي الأحد 16 غشت 2020 - 18:18
نحصد نتائج قرارات ليلة الهروب و عيد الاضحي للأسف.
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32
24 - Med الأحد 16 غشت 2020 - 18:18
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه
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14
25 - hamid الأحد 16 غشت 2020 - 18:18
المرجو العودة إلى التضامن لأنه الوحيد الدي يعيد للمواطن الإحساس بالمسءولية
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9
26 - بشرى الأحد 16 غشت 2020 - 18:18
السيد المهدي صاحب التعليق الأول لا كلمات تقال بعد تعليقك. تقبل مني كل احترام
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31
27 - حسين عمري الأحد 16 غشت 2020 - 18:18
الحل في نظري إعادة حجر صحي15يوما للسيطرة على الوباء..وإلا ستزداد الأعداء وتسقط المنظومة الصحية الله يلطلف وصافي
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8
28 - ذ. التيجيني الخضير الأحد 16 غشت 2020 - 18:20
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك.. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير يا نعم المولى ويا نعم النصير.. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء.. والغباء ! اللهم احفظ الجميع بجاه سيدنا محمد النبي الشفيع.
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11
29 - ساكنة الرباط الأحد 16 غشت 2020 - 18:20
والله لعظيم إلى الناس مخيفاش من المرض كلشي خارج... و جيرانا دايرين السبوع و الموسيقى وشي تيبوس شي....قمة العبث :( كان الله في عون الأطباء ورجال الأمن كلاو العصى بمعنى الكلمة هذه السنة .
شكرآ هسبريس
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31
30 - محمد الأحد 16 غشت 2020 - 18:20
دابا شنو الحل؟ جميع المسؤولين ضارين الطم. خاصهم يشرحو لنا علاش وصلنا لهذه الأرقام. يكما خصنا نمشيو نتعالج في لبنان؟
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18
31 - حسين بريطانيا الأحد 16 غشت 2020 - 18:21
اذا كنا ننصح ونتكلم في الاعلام لنوعيالمواطنين على اسباب النظافة والتباعد والوقاية فهذا لاباس به ولكن نحن المسلمين نرجو من الله ما لايرجوه غيرنا
الم يقل الله (امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء) نسينا الله فانسانا انفسنا
علينا بالفرار الى الله بالتوبة والبكاء والانابة والدعاء في جوف الليل والصدقة والاستغفار
عافانا الله ورفع عنا هذا الوباء انه على كل شيء قدير
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24
32 - Omar fido الأحد 16 غشت 2020 - 18:21
هذا لا يبشر بالخير :
سنجد أنفسنا أمام تحديات صعبة و مستقبل غامض ( حتى و إن كان مستقبلا قريبا) من شبه المؤكد الآن انه ستكون هناك سنة دراسية بيضاء ناصعة . ناهيك عن سنة فلاحية جافة. الجانب الوحيد الذي سيزدهر هو جانب الزيادات في الاسعار و المخالفات و العقوبات و الاقتطاعات و كل ما يمكن أن يدر المال على شكَّارة الدولة.
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6
33 - معلق حذر الأحد 16 غشت 2020 - 18:22
خلال 24 ساعة :
عدد حالات الاصابات 1472
عدد الوفيات 26
حالات الخطيرة 161
عدد حالات الشفاء 778
نحن في حالة حرب مع خصم مجهول مزيد من الحذر واليقضة
كل واحد أصبح مسؤولا عن سلامته وسلامة أحبابه
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10
34 - حميد فاس الأحد 16 غشت 2020 - 18:22
لا للتعليم الحضوري في ظل هذه الأرقام القياسية المهولة.
أبناؤنا خط أحمر
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37
35 - يوسف الأحد 16 غشت 2020 - 18:22
يارب حد البأس وبعد علينا هد الجائحة
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9
36 - Moroccan الأحد 16 غشت 2020 - 18:22
أفضل التعليم عن بعد بدل إرسال أولادي إلى المدرسة والمرض
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31
37 - Moi الأحد 16 غشت 2020 - 18:23
الى التعليق الاول انا منتفق معك في كل كلمة قلتها لكن هدا التعليق كتبته امس اعطينا الجديد
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-10
38 - youssef الأحد 16 غشت 2020 - 18:23
سيناريو ايطاليا واسبانيا سيتكرر في المغرب كل يوم يرتفع عدد الوفيات 26 حالة وفاة جديدة والشعب يموت والمسؤولين ذهبو للعطلة والسياحة في الشواطئ الشمالية , االحكومة تسببت في كارثة بسبب سماحها في احتفالات العيد الاضحى .
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30
39 - فاقد الشيء لايعطيه الأحد 16 غشت 2020 - 18:23
هاد الاسطوانة المشروخة ديال تحميل المواطن المسؤولية في تفشي الوباء ،بدينا كنعيقو بها ،الدولة كدير سياسة الهروب الى الامام ،فعلا مغاربة مستهترين وقُصّر،لكن الدولة كتحمل نصيب الاسد من المسؤولية،دولة فاشلة بكل المقاييس ،اهملت قطاع الصحة والتعليم واليوم كتحصد الثمار،
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37
40 - شنو هادا الأحد 16 غشت 2020 - 18:24
حسبنا الله ونعم الوكيل كورونا كورونا كورونا بعثرت أوراق الجميع وغيرت العالم كله اللهم إنك على كل شيء قدير ابعد علينا كووووووورونا
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6
41 - salamat الأحد 16 غشت 2020 - 18:24
انها ضريبة حرية ايام عيد الأضحى،فمن يمثلوننا غير قادرين على تحمل المسؤولية. انتهى الكلام
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17
42 - حسن بن علي الأحد 16 غشت 2020 - 18:25
الى 1 المهدي
لا شيء مما قلته صحيح .....ليست الغفلة و لا الجهل و لا التهور و لا الاستخفاف بالفيروس هو من يدفع الناس للخروج .....بل هي ضرورة الحياة ....و لكل ضرورته ....ضرورة العمل.. ضرورة اللعب ...ضرورة السفر
...ضرورة صلة الرحم .....
نعم الناس تلبي هذه الضرورات في ظل وجود الموت سواء بكورونا او غيره.
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-6
43 - Yoyo الأحد 16 غشت 2020 - 18:25
اتمنى ان تنخفض الاصابات بكل الجهات بنفس الوتيرة التي انخفضت بها جهة الدأر البيضاء التي انخفضت من حوالى800 اصابة امس الى حوالى 200 اصابة اليوم
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1
44 - ADAM الأحد 16 غشت 2020 - 18:25
المشكل كاين في السلطة كيف ديما، تيخرجوا القوانين وتيشوفوها كتخرق ولا ردة فعل وكأن الشأن لا يعنيها.
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8
45 - امال الأحد 16 غشت 2020 - 18:26
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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1
46 - Bilal الأحد 16 غشت 2020 - 18:26
الحمد لله على كل شيء!! منظمة الصحة العالمية طلبت من سكان العالم يتعايشوا مع الفيروس لأنه عيطول معنا عليها كخصنا نلتزمو. نعملو الكمامة ونبعدو على بعضنا حتا يفرجا الله.. وإن بعد العسر يسرا..
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5
47 - جواد الأحد 16 غشت 2020 - 18:27
لقد أسميت تعليقي الاستهتار فعلا الناس اصبحوا لايبالون بشيء ولا يخيفهم شيءا هو اعتقاد بان المرض غير موجود اعجب لهولاء الين يفكرون هكذا وأمامهم أشياء بسيطة ان هم التزموا بها صار الامر عاديا اخواني ان الامر ليس كيف يتصور هؤلاء فالخطر محدق بنا ولابد ان نعمل له الف حساب فالاستهتار قد يفقدنا اعز الناس علينا في رمشة ولانستطيع فعل أي شيء لازال الوقت بيدنا رغم ان الخطر يداهمنا التزموا اخواني بالاحترازات الضرورية لتلافي كل خطر وتجنبه كفى من الاستهتار فكلنا مسوءولون أمام الله على أنفسنا فلايحق لنا ان نرمي بها إلى التهلكة اتوسل إليكم فالأمر لم يعد عاديا والوضع اصبح يسير من اسوء إلى اسوء ونحن لانبالي ارفعوا اكف الذراعة إلى الله ان يرفع عنا هذا الوباء
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6
48 - Nabil tanger الأحد 16 غشت 2020 - 18:28
الكلخ و الجهل هو اكبر فيروس ينخر جسد المغاربة منذ زمن وجا فيروس كورونا و عرا على المستور زرعوا فأكلنا و نزرع ليأكلوا هم زرعوا الجهل ونحن علينا زرع الوعي كل واحد باش ما قدروا الله .
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17
49 - Youssra الأحد 16 غشت 2020 - 18:29
الناس كتهظر معاهم كيجوبوك "الستار الله راه الى مكتب ليك الله هو اللي كاين" نعم هذا صحيح ولكن انت اشنو درتي باش تحمي نفسك وتحمي الاخرين؟...
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8
50 - يا الهي رحمتك الأحد 16 غشت 2020 - 18:29
تجمد القلم...وخرس الكلم...وضعفت الهمم...ضاع وطني بين قرار وقرار ..فارغ المحتوى عديم المنطق ولا من يتحرك ويغير من هذا العدم ...حكومة الصمت اضحكت فينا الامم...تتغنى بأمجاد أكل الدهر عليها وشرب..حلولها كانت رأس النقم...صدقت كذبتها..فانتشر الوباء وازداد القهر والألم...شعب تغلغل فيه الجهل والاستهتار فاحتل اعلى رتب اللاوعي وحصد النقم ...ألم يحن الوقت لمواجهة النفس وإيجاد الحلول وهي اقرب الينا من خطوة قدم (والذكي من فهم).اين الشعب المغربي المقدام الحر عمي بصره وبصيرته يرمي في خطواته موتا دون ندم...ثم كطفل قاصر كسر لعبته يبكي ويشتكي أمام المصائب الا اللمم..اين حكومة وعدت وأدت القسم ..ويح قلبي هل سنستفيق يوما على دمار ..ام ان رحمة الله الواسعة هي الملاذ ..تنقذنا من هذه الحمم ؟؟؟؟
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9
51 - abdel الأحد 16 غشت 2020 - 18:30
شفتو العيد اشنو دار فينا
حكومة فاشلة وزير واحد بغا العيد كلشي قال ليه امين.
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12
52 - نوالدين الأحد 16 غشت 2020 - 18:30
لاحول ولا قوة إلا بالله... أهل البادية يظنون أن كورونا ذهبت ...لا كمامات ...لاتباعد ....التحية بالوجه والمصافحة باليد
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5
53 - ولد القرية - سلا - الأحد 16 غشت 2020 - 18:30
من فضلكم اتمنى ان تنشروا تعليقي هذا حبا لهذه الارض . وجب اتخاذ اجراءات صارمة جدا كما اتخذتها دول اسيوية ليس باغلاق وتدمير الاقتصاد بل بجزر وفرض الغرامة على المواطنين وكل من يتهاون في احترام الاجراءات لحماية نفسه وعائلته والمجتمع . والمشاكل وعدم الوعي والجهل ليس فقط بالمدن والاحياء المهمشة والشعبية بل حتى باحياء وشواطئ يؤمها اناس بلباس ثمين وهاتف اخر طراز حيث يضعون الكمامات هم ايضا بعنقهم او اسفل الفم او كسوار من الذهب على العنق وايضا يبحثون عن الزحام لوضع واقيات الشمس وايضا للسباحة . لن ننتصر على الفيروس الا بوعي المواطن او بلقاح حاليا . لان اذا استمرت الحالة على ما نلاحظه الان ومعى قرب فصل الخريف والشتاء .فالاشياء ستصبح جد جد معقدة وربما ستكون الكارثة الكبرى
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4
54 - الى المعلق المهدي الأحد 16 غشت 2020 - 18:31
العذاب هو الي عشناه 3اشهور وباقي المخلفات ديالو
طبنا وعيينا من هاد الفيلم ديال كورونا الموت الى بغاها ربي وبغانا الله مرحبا بلقاء سيدي ربي ، الفيروس ما نيقتلش الاجل هو اللي كاي سالي .
طيبتنا بهاذ الهضرا الخاوية هضرو على الماكلة الملوثة
والمناعة الهشة والسبيطارات المفقودة ، وخليونا تعيشو الحياة راه قصيرة كان نضيعوهاش فالتشاوم
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55 - الله أكبر الأحد 16 غشت 2020 - 18:31
التزموا بوضع الكمامة وغسل اليدين وبعد نسأل الله السلامة، والعافية ودوام الصحة، يارب بأسمائك العظمى تجاوز عنا وعفوا عنا وارحمنا برحمتك، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم اننا عبادك نعوذ بك من شر ماصنعنا ونبوء لك بذنوبنا فغفر لنا وارحمنا....
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56 - DRG الأحد 16 غشت 2020 - 18:32
عباد الله، لقد اجتاح المرض صفوف الأطقم الطبية، وعدد لا يستهان به من الممرضين، ليس بسبب تهورهم وإنما بسبب اغلاط الآخرين، ومن هم الآخرون؟ هم من نزع الكمامة واقترب اكثر من اللازم من الاخر، ولم ينتبه لتنضيف، وخالط الناس في المعامل، وفي الشاحنات، وفي الأسواق، ،اتنتضرون أن تمنع القوات الأمنية انتشار الوباء، إن الأمر ليس بالهين انتبهوا عباد الله
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57 - مواطن الأحد 16 غشت 2020 - 18:32
إن بعد العسر يسرا. هذا كلام الله سبحانه و تعالى.
لكن على كل مواطن مغربي أن يتخذ الحيطة والحذر وأن يلتزم إلى الأوامر المطلوبة النظافة والتباعد الإجتماعي والتعقيم والكمامة ولا ننسى الدعاء إلى الله أن يرفع عنا هذا الوباء وينشر رحمته التي وسعت كل شيء. كما نرجو من السلطات أن تكثف جهودها حتى تتمكن من التغلب على الناس الذين يتخذون الأمور باستهزاء واستهتار. العقوبة الصارمة في حق كل من هو فوق القانون ولا يبالي بما يقع ولا تهمه صحة الآخرين .والله المستعان إنه على كل شيء قدير
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58 - نادية الأحد 16 غشت 2020 - 18:32
في صباح ههذا اليوم خرجت لقضاء غرض عاجل حيث لم ابرح المنزل لمدة 5اشهر ويزيد كنا قد قصدنا المصور جهة حي كريمة الذي للاسف وجدناه مغغلق ولكن هذا لا يهم
الموضوع هو الاحياء التي قالو عنها موبوؤة بحي الشيخ المفضل وسوق الثوب وووو هناك حواجز بدون رقيب على الجدران والناس طبعا خارجة عادي
فين هي الرقابة فين هي المحاسبة وكيقولو سلا مسدودة راه درنا حواجز عن اي حواجز تتكلمون انتم تتلاعبون بحياة الناس فعلا والناس لا تتقبل واقع كورونا المهم نطلب من الله تعالى يشوف من حالنا ويرفع عنا الوباء ويقينا شر الداء
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8
59 - امين لحريزي الأحد 16 غشت 2020 - 18:33
هادشي كله واقع والصين مولات البلا ضارباها بسكتة .. صافي غير نوضات لعجاجة فالعالم كامل وقضات هي على المرض عندها واحتافلات وضربتها بسكتة .. فين منظمات حقوق الانسان ? ما كاين لا عدل لا ستة حمص !!! لازم على الصين تصرف ولو اقتضى الحال ثروتها كاملة لاجل اكتشاف وصناعة اللقاح لهذا الوباء الذي تسببت في نشره وذلك في اسرع وقت .. الله ياخذ فيهم الحق .
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60 - Jaouad الأحد 16 غشت 2020 - 18:34
....الحل النهائي للحد من الوباء هو تواجد اللقاح في المغرب،للأسف لن يمكن اغلاق الشركات و محلات الرزق و الأسواق و .... لتخفيض عدد
الحالات .،الناس تازمت الله يحسن العون فاللقاح هو الخلاص.
فقط نتمى ان نستوعب الدرس بعدالكرونا ان الصحة و التعليم تحتاج النهوض و الاقلاع و العمل بجد لمواجهة الامراض فالمستقبل و تكوين جيل وااااعي يستوعب الإرشادات و التنبيهات.
فاللهم ارفع عنا الوباء فالقريب العاجل.
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61 - تلميد ههه الأحد 16 غشت 2020 - 18:34
1400حاله ليوم او ايلا درتو التعليم الحضوري غادا تولي 4000 حاله فنهار فكرو مزيان لي معايا ادير لايك
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62 - زائر الأحد 16 غشت 2020 - 18:36
الأرقام من اين يأتون بها،إذا كانت صح يجب اغلاق المصانع كلها مدة شهر ويعوض كل أسرة ب2000درهم اعمل حجر صحي عام مدة شهر،ترى النتيجة ولا غير ارقام بدون إحصاء،اشكك في هذه الأرقام،لو كانت صح الكل مصاب ويعني الفيروس في الهواء وليس في البشر لكي ينتقل
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63 - مواطن الأحد 16 غشت 2020 - 18:37
الحكومة هي صاحبة القرار وفشلت في التحكم في انتشار الوباء.
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64 - Abdo الأحد 16 غشت 2020 - 18:37
اعداد المرضى بكوفيد 19 في ارتفاع وعدد الموتى رحمهم الله هو الآخر في ارتفاع وغياب تام من طرف الحكومة للتواصل مع المغاربة كأن الوضع الوبائي عادي. حكومة فاشلة في تدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي هو السبب في هذا الارتفاع المخيف الذي إذا استمر على هذا المنوال سيؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية في المغرب لأنها ستصبح غير قادرة لاستيعاب مزيد من المرضى. الحكومة هي المسؤولة على تردي الوضع وازدياد اعداد المرضى والموتى لأنها لم تقم بواجبها وتمنع جميع التجمعات العشوائية ومنها أسواق عيد الأضحى والأسواق العشوائية بالأحياء الشعبية التى ساعدت في تفاقم الوباء وانتشار الفيروس بين المخالطين وكما انها لحد الساعة لم تقم باي إجراءات قانونية لرذع الأشخاص الذين لا يحملون الكمامات بحيث لا زلنا نلاحظ أشخاصا دون كمامات .وكمثال مدينة طنجة كل أحيائها الشعبية أصبحت اسواقا عشوائية مزدحمة والسلطة غائبة والناس دون كمامات ودون احترام التباعد الجسدي وبالتالي انتشار الفيروس بسرعة بين المخالطين الذين يصعب تتبعهم. الأمر موكول للحكومة للتصدي للفيروس وعليها أن تجد الآليات.
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65 - طالب الأحد 16 غشت 2020 - 18:38
واش مابغوش ارجعو للحجر الصحي؟ را الحالة كاتخوف بهاد الاستهتار كن طرف الدولة و الشعب
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66 - hamdaoui الأحد 16 غشت 2020 - 18:38
ان الدولة دورها هو تأطير الناس و السهر على تطبيق الاجراءات الاحترازية. فطبيعي الا يحس المواطن بأي تخوف مادام يتجول بحرية في الشوارع و الاسواق و يجلس في المقاهي المكتضة و لا يضع الكمامة بالشكل الصحيح و لا يحترم مسافة الامان دون ان يلقى اي رد من السلطات
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67 - farissrabia الأحد 16 غشت 2020 - 18:41
بما ان لا يمكن الرجوع الى الحجر الصحي .. على السلطات ان ترفع درجة التضييق تم التضييق على جميع المستويات للذين لايحترمون الظروف الحالية
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68 - عزوز الأحد 16 غشت 2020 - 18:41
السلام عليكم مازال 50% من الناس تقريبا هما الطبقة الفقيرة لم التزموا بالوقاية أما الطبقة الوسطى 30% نصف منهم التزموا بالوقاية يعني 15% أما الطبقة البرجوازية 30% كلهم التزموا بالوقاية الانهم كولشي مفرليهم ادا قمت بعملية حسابية فهده هي النتيجة التي تصاب في اليوم أغلبهم فقراء وقليل منهم الوسطى الانهم لما يقوم في الصباح الباكر لم يفكر في كورونا بل يفكر في القوت اليومي أما الموت تيقول انا بحال مت بحال حي هادا الكلام أنتجته من منهم نطلب من الله انيرفع٥ عنا هادا البلاء هادا هو الحل
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69 - مغربي الأحد 16 غشت 2020 - 18:43
يجب تطبيق الحجر من جديد. مستحيل الاستمرار على هذا الحال. لم يبق سوى اقل من اسبوعين عن الدخول المدرسي و لا الاباء و لا الأساتذة يعلمون ما ينتظرهم. السير على هذه الحالة يضر، بالاقتصاد، بقطاع الصحة و اطقمه و عائلاتهم و كذلك المصابين بالولاء و بأمراض أخرى مزمنة او غير مزمنة يخافون اتجاه المستشفيات لتلقي العلاج ضد امراضهم. ان لم تتغير الاستراتيجية سوف تكون هناك عواقب و خيمة على الجميع.
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70 - kamal الأحد 16 غشت 2020 - 18:44
تهور بعض المواطنين هو الذي اوصلنا إلى هذه الحالة، الله يلطف بنا
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71 - الامور نبشر بالخير الأحد 16 غشت 2020 - 18:45
الحمد لله ابيوم الثضية ناقصة
الفضل يرجع للاخوان ديال العدالة والتنمية لي خدامين من نيتهم .. الله يجزبهم بالخير .. كون مكانوش هوما كون المغرب غرق بالامراض والموتى . شكرا لسي العثماني
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72 - قديم وغشيم الأحد 16 غشت 2020 - 18:45
بقى فيا صلاح الدين الغماري مجهودو مشا مع الواد
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73 - Observateur الأحد 16 غشت 2020 - 18:45
للأسف ضيعنا فرصة كبير يوم 5 يونيو الماضي عندما هبط عدد الحالات التي تتلقى العلاج إلى 595 .. كان خصنا انزيدو انزايرو واحد شويية وانتغلبو على الفيروس المسخوط .. رغم لك أبقى متفائلا بالنسبة للأسابيع المقبلة
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74 - عيد الأضحى الأحد 16 غشت 2020 - 18:46
هذا ما جنينها في عيد الأضحى رغم منع صلاة العيد و الجمعة والحج لماذا لم يتم إلغاء في ايام الوباء المغرب شهد تنقل عدد من المواطنين من الشمال الى الجنوب و من الشرق الى الغرب حتى عم الوباء جميع تراب المملكة .
المسؤلية للحكومة و بعض المواطنين .
اللهم أرفع عنا البلاء و الوباء وأنزل الدواء رحمة بعبادك
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75 - لا حول ولا قوة الا بالله الأحد 16 غشت 2020 - 18:48
هادوك لي تقولو بغينا حجر صحي اياه مرحيا تصرفو علينا نتوما واحد واصل فيه حتا لعظم هاز مسؤولية ديال 7 النفوس فدار، الى جلس انص نهار تبان فيه .تجي الحكومة تقوليه غادي نسدو عليك صافي را كنا بغيناك فالعيد ااكبير نروجو بيك الوقت و تجبد داك ربعة دريال لي كان جامع .دابا سير نتحر ولا شوف اش دير. وا من اللخر معندناش الناس لي كانو تصلحو فبلادهم وتقريو ولادهم على حسب هاد نهار را غادين مززططين روسهم ,وحنا لي كانو تشفرو فالبلاد وتكلخو فالشعب يقريوهم غريبة و مسمنة و محنشة .وا فكوها دابا.
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76 - مهاجر الأحد 16 غشت 2020 - 18:49
الشعب هو الذي بحث عن كرونا وليس العكس ، إذن فليتحمل المسؤولية !
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77 - amin sidi الأحد 16 غشت 2020 - 18:50
سلام. كورونا شجرة دارة جدورها في ارض المغرب واغصنها تفرعة في مدونه .والسبب ايرضاء وانعاش فيءة قليلة من الكسابة والشناقة .هالبطاين تلاحو في مطاريح النفايات او رعين مليون نتع البشر .كتموت فالسبيطارات .هد الحكومة نتعنا كتقلب على الحل حتى ايوقع المشكيل .
كان عليها تلقى الحل قبل ميوقع المشكيل .واخيرا هاهي اعترفة بيفشلها گال راءيسها معندنا حل سحري باش نحلو المشاكيل .اقول لهد الحكومة حنا الشعب عندنا الحل السيحري وهو قدمو استيقلتكم فورا
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78 - مواطن مغربي الأحد 16 غشت 2020 - 18:54
السي مهدي كلامك في الصميم، الكل يتحمل المسؤولية خاصة المسؤولين في هذا البلد السعيد ، أنا شخصيا تنبأت قبل العيد بحدوث هذه الطامة الكبرى، لاحظت في مدبنة سلا سيارات تجوب شوارع حي السلام حيث أقطن تحمل ترقيمات من مناطق مختلفة ، 6 25 , 4 52 32 وارقام اخرى لا أتذكرها زد على سيارات تحمل ترقيم من ايطاليا ٥رنسا اسبانيا حينها لم تسجل سلا ولو اصابة لمدة ثلاثة ايام بعد العيد مباشرة بدات ترتفع الاعداد اليوم تجاوزنا رقم 50 . وذلك اليوم قلت لابنتي التي كنت اتجه بها الى الطبيب الله يحفظ المغرب الامور لا تبشر بخير وهنا اوجه السؤال من سمح بحدوث هذه الكارثة، نحن في وضع خطير فالحذر ثم الحدر. اللهم ارفع عنا هذا البلاء.
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79 - maroc الأحد 16 غشت 2020 - 18:54
المرحلة الأولى التى انتشر فيها الفيروس كان المغرب سباق إلى الحجر المنزلي والحمد لله أعطى نتائج جيدة حتى البعض وإذا رجعنا إلى أرشيف هيسبريس سنجد أشخاص وبكثرة يطالبون الحكومة والسلطات برفع الحجر وان الناس تقهرت وهناك من قال لماذا هذا الخوف فدول فيها إصابات كبيرة ورفعت الحجر..
ما لا يعرفه الكثير أن الفيروس كورونا كوفيد 19 يبدء بمرحلتين الاولى هي الأصعب وما حدث ب إيطاليا اسبانيا كيف انتشر والمرحلة الثانية طبيعي انتشار الفيروس ووصوله لذروة
المغرب الآن دخل مرحلة الثانية مرحلة الذروة متأخرة وكنا سنصل لها لا محاله لأن الحجر المنزلي أصبح متجاوز ومعضم الدول استغنت عنه..
وصول عدد الإصابات إلى 1700 حتى 2000 أو أقل من 3000 إصابة وحصر الوفيات حد أقصي لا قدر الله 50 بعد اسبوعين ستنخفض عدد الإصابات حتى أقل من 200 و الوفيات أقل من 20..حسب دول مثل مصر وصلت حتى 2000 إصابة وعشرات وفيات منهم أطباء والآن لا تتجاوز 200 بعد اسبوعين من الذروة..
الآن الأغلبية بدأت تمتلك مناعة القطيع بدون شعور. .
الاحتياطات الاهتمام بالعجزة و ناس أصحاب أمراض المزمنة مثل القلب والسكرى وغيرها..
لا أطيل عليكم
الله لطف بنا وشافي مرضانا وارحم موتانا..
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80 - Brunete الأحد 16 غشت 2020 - 18:56
اين دواء لكروروكين!!!!!!!!!! الذي تتبجحون به انه فعال
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81 - عبدالله الأحد 16 غشت 2020 - 18:58
يجب إجراء تحقيق لمعرفة من الذي أفتى بإقرار عيد الأضحى في هذه الظروف لمحاكمته و لكي لا يتكرر هذا مرة أخرى.
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82 - لا بد من التقاط الانفاس الأحد 16 غشت 2020 - 19:06
رحم الله موتانا وأسكنهم فسيح الجنان وألهم ذويهم الصبر والسلوان ..وشفى بعنايته ولطفه مرضانا ...ووقانا واياكم شر هذا البلاء...اللهم ارفع عنا البلاء وعجل لنا بالدواء انك على كل شيء قدير ...مهولة هذه النتائج ...وما زالت دون شك في ارتفاع...لا بد من ايجاد خطط بديلة لمحاصرته...اثبت الواقع المر عدم فعالية اغلب الاجراءات المتخذة في الاسابيع الاخيرة رغم صرامتها .لأن المنظومة الصحية بالمقابل لم تعد تساير وتيرة الاصابات...الاطر الصحية تعرض نفسها للاخطار كل يوم ..قلة الاسرة ..عدم صلاحية امكنة الحجر الصحي...قلة الاطر وعياؤها الشديد..نقص النظافة والتعقيم ...زد على ذلك تجاوز البلاء الغامض لفهم اغلبية الناس ..فهربوا من الخوف والتساؤلات الى الامام يوزعون الفيروس دون ضمير ..ما العمل امام صمت المسؤولين عن شرح هذه الوضعية الكارثية ؟ رغم صعوبته وتداعياته السلبية..تبدو ضرورة فرض حجر صحي مدة اسبوعين على الاقل لالتقاط الانفاس وتقييم الوضع وايجاد حلول بديلة ..لا بد من اعطاء الاطر الصحية فرصة لتناقص الاصابات ووفود اصحابها على مستشفيات عاجزة
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83 - محمد الأحد 16 غشت 2020 - 19:10
كنا مزيانين في بداية الوباء ولاكنها غلطة عيد الأضحى قالو إلى لغينا العيد غادي يتكرفص الفلاح هانتما عيتو والفلاح كايتشكا والمواطن كايكل لعصا اللي خارج واللي جالس في الدار.
هذا كلو سبابو التعليم الناس ماواعياش وماعارفين حتى مصلحتهم فين
وكذالك فقدان الثقة في المسؤولين لعدة تراكمات وعدة أخطاء وعدة تمويهات والوعود الكاذبة هاذا هو السبب وهاذي هي النتيجة الله يلطف ويحد الباس
الله يرفع عنا هاذ الوباء.
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84 - متتبع الأحد 16 غشت 2020 - 19:27
هذه الاعداد ليست غريبة فهي كانت منتظرة مع رفع عدد الاختبارات .
اما عن سبب ارتفاع أعداد الموتى فالمرجو البحث عن مستوى العناية المقدمة في المستشفيات والرجوع إلى شهادات من مر من هذه المستشفيات والاهوال التي شوهدت في عين المكان....اذا كانت في بعض المستشفيات العناية تقدم عن بعد ومن خلال الشاشات فانتظروا الأسوء
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85 - متتبع الأحد 16 غشت 2020 - 19:29
15يوم حجر شامل ومشدد والا ستتدهور الامور اكثر واكثر واكثر
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86 - هل العدد 1472 حقيقي الأحد 16 غشت 2020 - 19:37
نظرا لإرتفاع عدد الإصابات في الأسبوعين الأخيرين، يئس بعض المصابون(عليهم علامات كورونا من فقدان الشم وعياء شديد ،إسهال، حرارة 39،5) من الإنتظار من 8:00 صباحا الى 16:00 عصرا لإجراء التحاليل ،لكن دون جدوى،لطول الصف،مما إضطره للتوجه هو وأمثاله عند طبيب خاص،فأكد له هذا الأخير بأنه مصاب،ووصف له الدواء (كلوروكين، پراصيتامول وزنك) وعاد الى ببته. هل هؤلاء ومخالطيهم يدخولون ضمن لائحة المصابين المعلن عنها علما أنهم لم يستقبلوا من طرف مركز او مستشفى عام ؟ إذا كان الجواب بالنفي، فالعدد المعلن عنه أكبر بكثيييييير من1472 مصاب.
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87 - عماري عبدالحميد الأحد 16 غشت 2020 - 19:42
السلام يا صديقي هذا التخلف والجهل تتحمله الدولة لأنها هيا من ربة شعب بهذا الشكل لم تبني شعب تتكئ عليه لحظة الازمات الكل فقد الثقة في المسؤولين لم يعودو يثيقون حتى في أنه هناك مرض الكل يعيش لنفسه وليس للجميع.
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88 - Nour الأحد 16 غشت 2020 - 19:45
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هاد الشي ولا كيخلع والناس ممسوقينش ملي كانو 6 او7 الحالات فالنهار كان كلشي مخلوع وملتازم ودابا ملي ولينا بالألاف حتى حد نبقا مخلوع وحتى الوزارة بانت دابا على حقيقتها الله يدير تاويل الخير ويشافي المريض ولي مات الله يرحموا
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89 - fahd الأحد 16 غشت 2020 - 20:03
يوجد تناقد كبير جدا بين بداية والوباء وحتى والآن، كانت في البداية 5حالات من المرضى في المغرب وكان الحجر وكان رجال السلطة يقومون بدورهم وكانت ورقة الخروج وكانت المراقبة صارمة وووووالى اخره، الآن اصبحنا نرى ارقام تفوق 1776في كل يوم ولا من يحرك ساكنا، الامر يطرح تساؤل طويل وعريض اصبحنا لا نفهم شيء وماهو المصير
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