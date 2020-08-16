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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1472 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1472 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 42.489 في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.563.124 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 658، وتم التأكد من 778 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 29.344 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (89)
لن يتعظ الناس بشئ حتى لو أُخبرواعن إقتراب يوم القيامة! يسيرون نحو التهلكة ! هي نتيجة سنوات من الغفلة والتكليخ الممنهج ." وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (9) " يس.
شكرآ هسبريس
الم يقل الله (امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء) نسينا الله فانسانا انفسنا
علينا بالفرار الى الله بالتوبة والبكاء والانابة والدعاء في جوف الليل والصدقة والاستغفار
عافانا الله ورفع عنا هذا الوباء انه على كل شيء قدير
سنجد أنفسنا أمام تحديات صعبة و مستقبل غامض ( حتى و إن كان مستقبلا قريبا) من شبه المؤكد الآن انه ستكون هناك سنة دراسية بيضاء ناصعة . ناهيك عن سنة فلاحية جافة. الجانب الوحيد الذي سيزدهر هو جانب الزيادات في الاسعار و المخالفات و العقوبات و الاقتطاعات و كل ما يمكن أن يدر المال على شكَّارة الدولة.
عدد حالات الاصابات 1472
عدد الوفيات 26
حالات الخطيرة 161
عدد حالات الشفاء 778
نحن في حالة حرب مع خصم مجهول مزيد من الحذر واليقضة
كل واحد أصبح مسؤولا عن سلامته وسلامة أحبابه
أبناؤنا خط أحمر
لا شيء مما قلته صحيح .....ليست الغفلة و لا الجهل و لا التهور و لا الاستخفاف بالفيروس هو من يدفع الناس للخروج .....بل هي ضرورة الحياة ....و لكل ضرورته ....ضرورة العمل.. ضرورة اللعب ...ضرورة السفر
...ضرورة صلة الرحم .....
نعم الناس تلبي هذه الضرورات في ظل وجود الموت سواء بكورونا او غيره.
حكومة فاشلة وزير واحد بغا العيد كلشي قال ليه امين.
طبنا وعيينا من هاد الفيلم ديال كورونا الموت الى بغاها ربي وبغانا الله مرحبا بلقاء سيدي ربي ، الفيروس ما نيقتلش الاجل هو اللي كاي سالي .
طيبتنا بهاذ الهضرا الخاوية هضرو على الماكلة الملوثة
والمناعة الهشة والسبيطارات المفقودة ، وخليونا تعيشو الحياة راه قصيرة كان نضيعوهاش فالتشاوم
لكن على كل مواطن مغربي أن يتخذ الحيطة والحذر وأن يلتزم إلى الأوامر المطلوبة النظافة والتباعد الإجتماعي والتعقيم والكمامة ولا ننسى الدعاء إلى الله أن يرفع عنا هذا الوباء وينشر رحمته التي وسعت كل شيء. كما نرجو من السلطات أن تكثف جهودها حتى تتمكن من التغلب على الناس الذين يتخذون الأمور باستهزاء واستهتار. العقوبة الصارمة في حق كل من هو فوق القانون ولا يبالي بما يقع ولا تهمه صحة الآخرين .والله المستعان إنه على كل شيء قدير
الموضوع هو الاحياء التي قالو عنها موبوؤة بحي الشيخ المفضل وسوق الثوب وووو هناك حواجز بدون رقيب على الجدران والناس طبعا خارجة عادي
فين هي الرقابة فين هي المحاسبة وكيقولو سلا مسدودة راه درنا حواجز عن اي حواجز تتكلمون انتم تتلاعبون بحياة الناس فعلا والناس لا تتقبل واقع كورونا المهم نطلب من الله تعالى يشوف من حالنا ويرفع عنا الوباء ويقينا شر الداء
الحالات .،الناس تازمت الله يحسن العون فاللقاح هو الخلاص.
فقط نتمى ان نستوعب الدرس بعدالكرونا ان الصحة و التعليم تحتاج النهوض و الاقلاع و العمل بجد لمواجهة الامراض فالمستقبل و تكوين جيل وااااعي يستوعب الإرشادات و التنبيهات.
فاللهم ارفع عنا الوباء فالقريب العاجل.
الفضل يرجع للاخوان ديال العدالة والتنمية لي خدامين من نيتهم .. الله يجزبهم بالخير .. كون مكانوش هوما كون المغرب غرق بالامراض والموتى . شكرا لسي العثماني
المسؤلية للحكومة و بعض المواطنين .
اللهم أرفع عنا البلاء و الوباء وأنزل الدواء رحمة بعبادك
كان عليها تلقى الحل قبل ميوقع المشكيل .واخيرا هاهي اعترفة بيفشلها گال راءيسها معندنا حل سحري باش نحلو المشاكيل .اقول لهد الحكومة حنا الشعب عندنا الحل السيحري وهو قدمو استيقلتكم فورا
ما لا يعرفه الكثير أن الفيروس كورونا كوفيد 19 يبدء بمرحلتين الاولى هي الأصعب وما حدث ب إيطاليا اسبانيا كيف انتشر والمرحلة الثانية طبيعي انتشار الفيروس ووصوله لذروة
المغرب الآن دخل مرحلة الثانية مرحلة الذروة متأخرة وكنا سنصل لها لا محاله لأن الحجر المنزلي أصبح متجاوز ومعضم الدول استغنت عنه..
وصول عدد الإصابات إلى 1700 حتى 2000 أو أقل من 3000 إصابة وحصر الوفيات حد أقصي لا قدر الله 50 بعد اسبوعين ستنخفض عدد الإصابات حتى أقل من 200 و الوفيات أقل من 20..حسب دول مثل مصر وصلت حتى 2000 إصابة وعشرات وفيات منهم أطباء والآن لا تتجاوز 200 بعد اسبوعين من الذروة..
الآن الأغلبية بدأت تمتلك مناعة القطيع بدون شعور. .
الاحتياطات الاهتمام بالعجزة و ناس أصحاب أمراض المزمنة مثل القلب والسكرى وغيرها..
لا أطيل عليكم
الله لطف بنا وشافي مرضانا وارحم موتانا..
هذا كلو سبابو التعليم الناس ماواعياش وماعارفين حتى مصلحتهم فين
وكذالك فقدان الثقة في المسؤولين لعدة تراكمات وعدة أخطاء وعدة تمويهات والوعود الكاذبة هاذا هو السبب وهاذي هي النتيجة الله يلطف ويحد الباس
الله يرفع عنا هاذ الوباء.
اما عن سبب ارتفاع أعداد الموتى فالمرجو البحث عن مستوى العناية المقدمة في المستشفيات والرجوع إلى شهادات من مر من هذه المستشفيات والاهوال التي شوهدت في عين المكان....اذا كانت في بعض المستشفيات العناية تقدم عن بعد ومن خلال الشاشات فانتظروا الأسوء