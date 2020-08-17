24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:13
|06:47
|13:37
|17:13
|20:16
|21:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لا بديل عن خيار السلام مع إسرائيل
- صرف تعويضات مؤلفين ومبدعين يطرح إشكالية "معايير الاستفادة"
- إقليم أزيلال يعزز التدابير الاحترازية ضد "كورونا"
- وطن لأحلام اليقظة، مدرسة للحلم الوطني
- تقنية جديدة تتيح لروبوتات متناهية الصغر علاج قرح المعدة
الغلوسي: تعويضات "الريع السياسي" تستنزف المال العام في المغرب (5.00)
طلبة يخشون انتشار "جائحة كورونا" ويطالبون بتأجيل الامتحانات (5.00)
ورزازات تسابق الزمن لمواجهة موجة ثانية من انتشار "كوفيد-19" (5.00)
- المغرب يغيب عن قائمة "أفضل 1000 جامعة" بالعالم في 2020 - (113)
- المغرب يسجل 1472 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (101)
- السلطة تقوم بإغلاق شواطئ .. الازدحام وغياب الإجراءات الاحتياطية - (83)
- المئات يتظاهرون وسط مدريد احتجاجا على إلزامية "الأقنعة الواقية" - (72)
- بركة يتهم الحكومة بسوء تدبير الجائحة وخفض الثقة لدى المغاربة - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هل ترفع حكومة العثماني "الرّاية البيضاء" أمام "الجائحة السوداء"؟
كلّ المؤشّرات المتوفّرة تُظهر بأنّ المغرب في قلبِ كارثة "صحّية"، فعدّادُ الإصابات بفيروس "كورونا" ماضٍ في تسجيل أرقامٍ قياسية، وعددُ الوفيات في ارتفاعٍ متواصلٍ، بينما لم تقدّم الحكومة أيّ تصوّر للخروج من هذا الوضع المعقّد، الذي يقتضي إعلان حالة طوارئ صحيّة قصوى والعودة إلى إجراءات التّشديد.
ومنذ أسابيع يسجّل المغرب أرقاماً "قياسية" في عدد الإصابات المؤكّدة، حيث أصبحت تتجاوزُ معدل الألف إصابة خلال اليوم الواحد، بينما يؤكّد خبراء أنّ المملكة مقبلة على مرحلة "صعبة"، وأن وتيرة انتشار الفيروس الحالية لا يمكن التّنبؤ بتداعياتها على المنظومة الصّحية.
وفي خضمّ هذه الأجواء الصّحية الصّعبة، انزوت الحكومة إلى "الصّمت" دون أن تقدّم أيّ توضيحات بشأنِ تطوّر منحى انتشار الفيروس وسطَ المغاربة، بينما يرفضُ قطاعٌ كبير من المواطنين العودة إلى إجراءات "الإغلاق" التّام، الذي تلوّح بهِ الحكومة كورقة أخيرة لمواجهة الفيروس.
وعلى الرّغم من أنّ الأمر أصبح جدّياً ويستدعي تدخلاً على أعلى مستوى للتّحكم في منحى تطوّر الفيروس، فإنّ مظاهر الاستهتار ما زالت تملأ شوارع مدن المملكة، حيث يشتدّ الزّحام بين المغاربة، الذين يبدو أنّ الفيروس لم يعد يخيفهم، ولم تعد تدابير الوقاية، التي ما فتئت وزارة الصّحة توصي بها، تجدُ طريقها إلى التطبيق.
ويبدو أنّ الحكومة، التي يستفيدُ غالبية وزرائها خلال هذه الفترة من العطلة الصّيفية، لم تعد تتوفّر على أيّ استراتيجية لمواجهة تفشّي الفيروس، ذلك أنّ المقاربة الأمنيّة والزّجرية لمعاقبة المخالفين لتدابير الوقاية لم تعدْ مجدية، وفقاً لعدد من المتتبّعين، وهو ما يقتضي سنّ إجراءات حكومية جديدة لمواجهة الفيروس.
وستكون حكومة العثماني بعد انقضاءِ العطلة الصّيفية أمامَ امتحانٍ شاقٌّ مرتبطٌ أوّلاً بتقديم معطيات دقيقة حول الحالة الوبائية، التي باتت تقلق العديد من المواطنين، وكذا سنّ إجراءات جديدة للخروج من الوضع الحالي.
وعلى الرّغم من أن وزارة الدّاخلية فرضت إجراءات احترازية متشدّدة من أجل منع انتشار الفيروس، فإنّ الوباء ما زالَ يتربّصُ بمدن المملكة، مسجّلاً في الآونة الأخيرة عدد إصابات قياسيا في صفوف المغاربة، وهو ما يؤرق بال السّلطات التي يبدو أنّها ستكون أمام خيارات متعدّدة لمواجهة الوضع الحالي، من بينها فرض الإغلاق التّام.
وإلى حدود اللحظة، لم تقدم وزارة الصحة التفسيرات الكافية بخصوص ظهور العديد من البؤر في مناطق متفرقة من المغرب.
وتؤكد وزارة الصحة على ضرورة احترام تدابير الوقاية من "كوفيد- 19"، ومواصلة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، ووضع الكمامات، والحرص على نظافة اليد، غير أنّ هذه الإرشادات لا تجد لها أثرا على مستوى سلوك غالبية المواطنين المغاربة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
عالم الثالث.
أولا، تناسل البؤر الصناعية و المهنية هو السبب الأول لتفشي الوباء، ففي المعامل يجلس العمال قرب بعضهم البعض لثمان ساعات يوميا، في مكان مغلق لا تبلغه أشعة الشمس، تشتغل فيه المكيفات لتحافظ على درجة حرارة منخفضة و رطوبة عالية، و كلها ظروف مثالية لانتشار الفيروس.
ثانيا، سلوك المواطنين و تراخيهم نتيجة طبيعية لسلوك الحكومة، فهي تطلب منا فعل الأمر و نقيضه معا. علينا دعم قطاع السياحة و الخدمات، و في نفس الوقت يجب علينا التباعد الاجتماعي. علينا الاحتفال بعيد الأضحى، و في نفس الوقت نتجنب السفر.
ثالثا، عدم الاستثمار في الصحة و التعليم، من الصعب محاربة الوباء بشعب 10% منه فقط حصل على الباكالوريا (إحصاء 2014).
رابعا، صناعة مدن المبيت ville-dortoir، و هي مدن كبيرة من حيث عدد السكان لكن لا أنشطة اقتصادية فيها تذكر، يذهب رجالها للعمل في مدن قريبة أو بعيدة، و يرسلون المال لأسرهم. تجد الرجل مثلا يكسب 5000 درهم في طنجة، يعيش على 2000 درهم عيشة فقر، و يرسل 3000 درهم لأهله في سيدي قاسم أو سوق الأربعاء.
من أين أتيتم براحة البال يا حكومة ؟؟ والفيروس ينتشر بوتيرة سريعة بين الناس والكل يشتكي من أنقطاعه عن العمل ولم يجد عملا أخر
هذا أمتحان لكم من رب العباد يا حكومة الأسلاميين يوم السؤال عندما يسألكم الله مذا فعلتم للفقير عندما وصلتم لسلطة بمذا ستكون أجابتكم ؟
في عز الازمة المالية ، مناصب بأكثر من ستة ملايين شهريا .
لا يمكن لدولة حكومنها تفكر بهذه الطريقة إلا أن تكون تابعة. فمتى يستقل اانمغرب في قراراته؟
تحمل المسؤولية
الاعتذار من الشعب المغربي
تقديم استقالة جماعية
تكليف حكومة كفاءات حقيقية
ميزانيتها بقت هي هي جد هزيلة امام الجاءحة وقبلها.الحكومة حائرة دبا فالانتخابات اما لي بغا يموت يموت هما كاع ممسوقين .منين كنا 2حالات البلاد كانت مغلقة والان لما اصبحنا على عتبة الالفين كلشي محلول.اصبح لزاما علينا أن نحجر انفسنا بانفسنا .الخروج للضرورة للعمل وتبضع الاكل.هاد الحكومة راها ديانا للهاوية بالتملص من المسؤولية
التفسير واضح يا أخي،فعندما يسمح لعشرات الالاف من العمال والتجار...ليتنقلوا من المدن الكبيرة كالدار البيضاء وطنجة الى مناطق متفرقة من المغرب للاحتفال بالعيد،من المنطقي أن تظهر الاف البؤر في المناطق التي كانت امنة وبالتالي سهولة انتشار الفيروس خاصة وان السكان لا يستطيعون وقاية انفسهم ولا يؤمنون بوجود شىء لا يستطيعون رؤيته
من جهة أخرى هناك إصرار دائم على تحميل المواطن المسؤولية..بينما تضربون صفحا على البروتوكولات الصحية ولا تناقشون نوعية التحاليل المعتمدة pcr ودقتها، ولا عقلانية نتائج التحاليل السريعة وتوجيه المشكوك في حملهم الفيروس للمراكز الصحية للقرب وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر. ناهيك عن أن تزايد الوفيات ناتج كذلك عن إهمال المرضى بأمراض أخرى...فهل يجوز الموت بكل الأمراض الأخرى إلا كورونا؟
المواطن خاضع لسياسات الدولة اليوم كما في الأمس، ولا يتم تذكر وجوده إلا في حالات الأزمات لتحميله المسؤولية والثمن. المواطنون ليس مجرمين...إنهم فقط يحاولون العيش، والتغييرات الكبيرة في نمط سلوكهم والتضحيات التي تفرض عليهم لا يمكن أن يتكيفوا معها بين يوم وليلة.
La seule action que le gouvernement a fait : fermer les frontières. Le confinement interne, on s’est bien, qu’il n’a pas été efficace vu que nos concitoyens sont indisciplinés.
La fermeture des frontières c’est une grosse erreur, mais le gouvernement l’a appliqué tout simplement pas qu’elle est simple à mettre en place.
Il faut faire comme tout le monde, imposé le port de
masque, et ouvrir les frontières et vivre avec le virus.
D’un autre côté, j’ai vraiment peur, que le Maroc
fasse partie des rares pays (dictatures) qui imposeront le vaccin à tout le monde. L’Europe ne vaccinera que les personnes exposées et malades.