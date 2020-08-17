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الرئيسية | مجتمع | هل ترفع حكومة العثماني "الرّاية البيضاء" أمام "الجائحة السوداء"؟

هل ترفع حكومة العثماني "الرّاية البيضاء" أمام "الجائحة السوداء"؟

هل ترفع حكومة العثماني "الرّاية البيضاء" أمام "الجائحة السوداء"؟
هسبريس من الرباط
الاثنين 17 غشت 2020 - 10:00

كلّ المؤشّرات المتوفّرة تُظهر بأنّ المغرب في قلبِ كارثة "صحّية"، فعدّادُ الإصابات بفيروس "كورونا" ماضٍ في تسجيل أرقامٍ قياسية، وعددُ الوفيات في ارتفاعٍ متواصلٍ، بينما لم تقدّم الحكومة أيّ تصوّر للخروج من هذا الوضع المعقّد، الذي يقتضي إعلان حالة طوارئ صحيّة قصوى والعودة إلى إجراءات التّشديد.

ومنذ أسابيع يسجّل المغرب أرقاماً "قياسية" في عدد الإصابات المؤكّدة، حيث أصبحت تتجاوزُ معدل الألف إصابة خلال اليوم الواحد، بينما يؤكّد خبراء أنّ المملكة مقبلة على مرحلة "صعبة"، وأن وتيرة انتشار الفيروس الحالية لا يمكن التّنبؤ بتداعياتها على المنظومة الصّحية.

وفي خضمّ هذه الأجواء الصّحية الصّعبة، انزوت الحكومة إلى "الصّمت" دون أن تقدّم أيّ توضيحات بشأنِ تطوّر منحى انتشار الفيروس وسطَ المغاربة، بينما يرفضُ قطاعٌ كبير من المواطنين العودة إلى إجراءات "الإغلاق" التّام، الذي تلوّح بهِ الحكومة كورقة أخيرة لمواجهة الفيروس.

وعلى الرّغم من أنّ الأمر أصبح جدّياً ويستدعي تدخلاً على أعلى مستوى للتّحكم في منحى تطوّر الفيروس، فإنّ مظاهر الاستهتار ما زالت تملأ شوارع مدن المملكة، حيث يشتدّ الزّحام بين المغاربة، الذين يبدو أنّ الفيروس لم يعد يخيفهم، ولم تعد تدابير الوقاية، التي ما فتئت وزارة الصّحة توصي بها، تجدُ طريقها إلى التطبيق.

ويبدو أنّ الحكومة، التي يستفيدُ غالبية وزرائها خلال هذه الفترة من العطلة الصّيفية، لم تعد تتوفّر على أيّ استراتيجية لمواجهة تفشّي الفيروس، ذلك أنّ المقاربة الأمنيّة والزّجرية لمعاقبة المخالفين لتدابير الوقاية لم تعدْ مجدية، وفقاً لعدد من المتتبّعين، وهو ما يقتضي سنّ إجراءات حكومية جديدة لمواجهة الفيروس.

وستكون حكومة العثماني بعد انقضاءِ العطلة الصّيفية أمامَ امتحانٍ شاقٌّ مرتبطٌ أوّلاً بتقديم معطيات دقيقة حول الحالة الوبائية، التي باتت تقلق العديد من المواطنين، وكذا سنّ إجراءات جديدة للخروج من الوضع الحالي.

وعلى الرّغم من أن وزارة الدّاخلية فرضت إجراءات احترازية متشدّدة من أجل منع انتشار الفيروس، فإنّ الوباء ما زالَ يتربّصُ بمدن المملكة، مسجّلاً في الآونة الأخيرة عدد إصابات قياسيا في صفوف المغاربة، وهو ما يؤرق بال السّلطات التي يبدو أنّها ستكون أمام خيارات متعدّدة لمواجهة الوضع الحالي، من بينها فرض الإغلاق التّام.

وإلى حدود اللحظة، لم تقدم وزارة الصحة التفسيرات الكافية بخصوص ظهور العديد من البؤر في مناطق متفرقة من المغرب.

وتؤكد وزارة الصحة على ضرورة احترام تدابير الوقاية من "كوفيد- 19"، ومواصلة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، ووضع الكمامات، والحرص على نظافة اليد، غير أنّ هذه الإرشادات لا تجد لها أثرا على مستوى سلوك غالبية المواطنين المغاربة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - Bachir bln الاثنين 17 غشت 2020 - 10:06
اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
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52
2 - مغربي قح الاثنين 17 غشت 2020 - 10:09
اين الاستراتيجية والرؤيا الثاقبة ؟!الحكومة كلشي يتمسح فيها لانه من مسؤوليتها الى ماكانتش تقدر على المسؤولية تقولها وتستقل .
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36
3 - المتتبع الاثنين 17 غشت 2020 - 10:09
المغرب هو هذا حكومة عاجزة عن مواجهة الجايحة ومواطن مستهتر ولم يبق كما قال رييس الوزراء الايطالي سابقا الا قضاء السماء
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29
4 - مواجهة المرض الاثنين 17 غشت 2020 - 10:11
شريحة كبيرة من المغاربة تعاني من أمراض خطيرة و مزمنة لا تقل خطورتها على الحياة من كورونا، يجب الالتفات إلى هاته الفئة، فليس كورونا هو المرض الوحيد القاتل، لكن يبدو أن الإعلام العالمي لا تُطربه إلا كورونا.
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63
5 - جواد الاثنين 17 غشت 2020 - 10:11
القرارات السودا مكيتعطلش فيها العتماني داكشي باش كيعجبني معزيجش عليه العسل عزيز عليه القطران
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22
6 - MOUISSA الاثنين 17 غشت 2020 - 10:11
الحكومة رفعت الراية البيضاء أمام الجاىحة حين سمحت بالإحتفال بعيد الأضحى و سمحت بالنقل تم تراجعت عن ذلك لتنطلق ليلة الهروب الكبرى
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31
7 - mago الاثنين 17 غشت 2020 - 10:11
حنايا أصلا رفاعنا راية البيضاء مع هاد الحكومة
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19
8 - عاقل عبدو الاثنين 17 غشت 2020 - 10:12
للأسف الشديد عرف عدد الاصابات في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا آن الأوان للعودة إلى الحجز المنزلي رغم تكلفته الاقتصادية والنفسية الكبيرة. فمنظوماتنا الصحية لا تستوعب الكم الهائل من المصابين...
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-3
9 - Max الاثنين 17 غشت 2020 - 10:12
في العالم الثالث لا يجب رفع الراية البيضاء بل رفع العصى و تشديد بالمخالفات و الدعاءر حتى يلتزم المواطنيين بالقوانيين و الوقاية .

عالم الثالث.
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9
10 - Ibrahim الاثنين 17 غشت 2020 - 10:14
شحال ما تعطلو فرفع الراية البيضاء،غادي تزيد تكفاس على الناس اوشحال ديال الارواح غادي تموت بكورونا،ماقادرينش على الوضعية يخلليو الناس اللي عارفة تدخل.
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10
11 - ترفع ام رفعت ؟ الاثنين 17 غشت 2020 - 10:14
ترفع ام رفعت؟...مند مدة......
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7
12 - MAROC MON COEUR الاثنين 17 غشت 2020 - 10:14
عدم الغاء عيد الاحضى كان خطأ فادحا ، في نظري، و الل أعلم ، اللهم انظر الينا بعين الرحمة و الشفقة ، نحن عبادك الضعفاء.
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23
13 - Aminecasa الاثنين 17 غشت 2020 - 10:15
ولكن واقعيين الامور خرجت عن السيطرة... 1500حالة يومية،ادا افترضنا لكل مصاب 10مخالطين،يعني 15.000 مخالط يوميا مستحيل عمليا تتبعها..كل واحد يحمي نفسو ويحمي خاصة المسنين...مع الاستهتار البعض وصلنا لهاته النتيجة.
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13
14 - visiteur الاثنين 17 غشت 2020 - 10:15
لا أفهم عبارة الدولة لم تعطي أية تبريرات لتفشي الوباء. الجواب لا يشترط الكثير من الذكاء. الجواب هو استهتار الغالبية من الشعب بشروط السلامة.
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6
15 - محمد الاثنين 17 غشت 2020 - 10:16
بالله عليكم هل هدا وقت العطلة للحكومة .هل لا يهمهم ما يحدت .و الله انها حكومة الفشل الدريع .وزير الصحة فشل فشلا لا بعده فشل يجب اقالته حالا .اما الوزراء الدين في عطلة فيجب اقالتهم ايضا و تركهم في عطلة دائمة واما رئيس الحكومة الدي رخص لهم بالعطلة فلا اعرف مادا يجب فعله في حقه
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19
16 - مروان الاثنين 17 غشت 2020 - 10:16
طاحت الصمعة علقو الحجام، الحكومات ديال العالم واحلين ونتوما مزومين على الحكومة المغربية التي هي بالأساس نتاج لأبناء الشعب المغربي...وروحو تحشموا.
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-7
17 - 888 الاثنين 17 غشت 2020 - 10:17
علاه باقي ما رفعاتها انا كيبان لي لبلاد غاديا غير بالتوجيهات ديال الملك اما الحكومة غير كتفرج
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9
18 - الوطنية الاثنين 17 غشت 2020 - 10:18
وزارة الصحة ضاقت درعا من ارتفاع الاعداد يوما عن يوم بما فيهم المصابون والأموات الذين ارتفع عددهم أمام استهتار المواطنين الذي يخرقون كل توصيات وزارة الصحة حيث الازدحام في كل الأماكن ولم يعد للحكومة اي تدخل أمام اصرار المواطن على عدم العودة للحجر السابق اذن من المتضرر الأول والأخير المواطن الذي خرج في العيد الذي تتحمل فيه الحكومة اكبر المسؤوليات المواطن الذي يتجول ولا يضع الكمامة المواطن الذي لا يحترم المسافة القانونية للتباعد فلا نتباكى على تصرف صادر منا ولا نحمل وزارة الصحة المسؤولية لأنها قامت بالواجب في بداية انتشار الوباء ولنترك الأمور لمسؤوليتنا والقدر
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1
19 - خالد الاثنين 17 غشت 2020 - 10:18
عدم الغاء العيد هو القشة التي قصمت ظهر المغرب ليس من المعقول ان المساجد مغلقة بينما العيد يتم اقامته فقط من اجل حسابات سياسوية و ارضاء اصحاب المصالح يجب تقديم وزير الفلاحة و رئيس الحكومة للمحاكمة.
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8
20 - wald cha3b الاثنين 17 غشت 2020 - 10:18
أنا من رأي ديالي هي سبب هاد الأرقام أو هاد الحالة لي حنا فيها ف من الأحسن تشرفنا بالستقالة ديالها أو تريحنا مشي غي تستسلم لكررونا أو صافي
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2
21 - رأي الاثنين 17 غشت 2020 - 10:19
عندما كان الحجر الصحي و تطبيق الصرامة ،الكل يشتكي و بعضهم شكك حتى في وجود كرونا..... اليوم نحصد نتائج تهور بعض المواطنين، مقاهي لا تحترم التباعد و شواطئ و أسواق لا تحترم أدنى شروط السلامة.... يجب محاربة الجهل أولا بعدها سننتصر على الفيروس
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5
22 - النقد الذاتي الاثنين 17 غشت 2020 - 10:20
تمنيت لو ان وزيرا في تلك الحكومة وكان شجاعا وخرج أمام الإعلام وأخبر الشعب عن الجهة الحقيقية التي تدير ملف كورونا...
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4
23 - كربم الاثنين 17 غشت 2020 - 10:21
سلام؛ :الحكومة والبرلمان الحاضرون الخائبون.....!
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1
24 - Mr POPO الاثنين 17 غشت 2020 - 10:23
الحكومة هي المسؤولة الأولى و الأخيرة على ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، و ذلك لأسباب:
أولا، تناسل البؤر الصناعية و المهنية هو السبب الأول لتفشي الوباء، ففي المعامل يجلس العمال قرب بعضهم البعض لثمان ساعات يوميا، في مكان مغلق لا تبلغه أشعة الشمس، تشتغل فيه المكيفات لتحافظ على درجة حرارة منخفضة و رطوبة عالية، و كلها ظروف مثالية لانتشار الفيروس.
ثانيا، سلوك المواطنين و تراخيهم نتيجة طبيعية لسلوك الحكومة، فهي تطلب منا فعل الأمر و نقيضه معا. علينا دعم قطاع السياحة و الخدمات، و في نفس الوقت يجب علينا التباعد الاجتماعي. علينا الاحتفال بعيد الأضحى، و في نفس الوقت نتجنب السفر.
ثالثا، عدم الاستثمار في الصحة و التعليم، من الصعب محاربة الوباء بشعب 10% منه فقط حصل على الباكالوريا (إحصاء 2014).
رابعا، صناعة مدن المبيت ville-dortoir، و هي مدن كبيرة من حيث عدد السكان لكن لا أنشطة اقتصادية فيها تذكر، يذهب رجالها للعمل في مدن قريبة أو بعيدة، و يرسلون المال لأسرهم. تجد الرجل مثلا يكسب 5000 درهم في طنجة، يعيش على 2000 درهم عيشة فقر، و يرسل 3000 درهم لأهله في سيدي قاسم أو سوق الأربعاء.
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3
25 - مقال جميل الاثنين 17 غشت 2020 - 10:23
مقال جميل لكنه لم يتطرق ألى البطالة التي أزدادت أضعاف مضاعفة والقطاع الغير المهيكل حيت أن المياومين لم يعد يجدو ما يشتغلون فيه والحكومة تنعم بعطلة صيفية مرتاحين البال

من أين أتيتم براحة البال يا حكومة ؟؟ والفيروس ينتشر بوتيرة سريعة بين الناس والكل يشتكي من أنقطاعه عن العمل ولم يجد عملا أخر

هذا أمتحان لكم من رب العباد يا حكومة الأسلاميين يوم السؤال عندما يسألكم الله مذا فعلتم للفقير عندما وصلتم لسلطة بمذا ستكون أجابتكم ؟
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3
26 - مواطن الاثنين 17 غشت 2020 - 10:23
مقال في محله، يجب على الحكومة ان تتحرك والا تلتزم الصمت، بل يجب وضع خطة للحد من انتشار الوباء الذي ينذر بكارثة صحية في ظل ارتفاع الاصابات اليومية ويزداد الضغط على المنظومة الصحية مما يؤدي الى فشل في الخدمات المقدمة للمرضى والعناية بهم. الاجراءات الوقائية كالكمامات غير كافية، يجب توقيف الحركة والاختلاط
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1
27 - أمين الاثنين 17 غشت 2020 - 10:23
حكومة لا فائدة منها كيف يعقل ان يستمتع اعضاؤها بعطلتهم و البلاد في هذا الوضع و كيف يعقل ان يسفيد العديد من الوزراء من العطلة و حرمان العديد من الاطر الصحية منها علما انهم اول من عانى. اللهم ان هذا منكر
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7
28 - simo الاثنين 17 غشت 2020 - 10:23
الحكومة مشغولة بالتعيينات في المناصب العليا ، آخرها مجلس ضبط الكهرباء.
في عز الازمة المالية ، مناصب بأكثر من ستة ملايين شهريا .
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3
29 - تلميذة مقهورة الاثنين 17 غشت 2020 - 10:24
مخليين الامتحان الجهوي لشهر شتنبر زعما غايتحسن الوضع الوبائي بحال الا كتعلمو الغيب شوفو فين وصلنا دابا كون غي دوزنا الامتحان فوقتو على الاقل كانو اصابات قلال و كان بنادم مزال خايف دابا الاصابات عل الجهد و حتى واحد مامسوق و كون راحنا مرتاحين دابا ماشي امتحان ف 4و 5 و دخل تقرا ف 7 الله ياخذ الحق و صافي قرارات ارتجالية....
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10
30 - [email protected] الاثنين 17 غشت 2020 - 10:26
البلد فيها طاعون كورونا والناس مع ذلك أصروا على ذبح الأضاحي في العيد، ناس تهتم بالزردة أكثر من اهتمامها بصحتها.
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31 - شيفور الاثنين 17 غشت 2020 - 10:27
تتعامل حكومة المغرب وبعض اادول مع الوباء كلعبة تلهي الشعب وتتخذه سببا لاستحماره وسببا لتكريس القهر باسم حالة طوارئ التي لا تفبد ولن تفبد في شي فيما يتعلق بالوباء.
لا يمكن لدولة حكومنها تفكر بهذه الطريقة إلا أن تكون تابعة. فمتى يستقل اانمغرب في قراراته؟
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2
32 - هشام متسائل الاثنين 17 غشت 2020 - 10:28
الاعتراف بالأخطاء
تحمل المسؤولية
الاعتذار من الشعب المغربي
تقديم استقالة جماعية
تكليف حكومة كفاءات حقيقية
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1
33 - هيركيلانوا طنجاوي الاثنين 17 غشت 2020 - 10:31
يجب التعايش مع المرض و قيام ببرتوكول صحي جديد لا يرهق المنظومة الصحية بتوفير مستوصفات الأحياء بتجهيزات الكشف و الأدوية التي تستعمل للعلاج كوفيد 19 والمكوث في البيت وعليه السلام، من أجل استمرار حياة عادية، لان فرض حجر صحي جديد سوف تكون له عواقب كارثية، ولم نجني منها شيء إذا أقفلت البلد 3 أشهر اخر ثم العودة إلى تخفيف سوف يرتفع معدل الإصابات كذالك ونضل في حلقة مفرغة بين الافتتاح والغلق.
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34 - السلام الاثنين 17 غشت 2020 - 10:31
حان الوقت لرد الاعتبار للأطباء والممرضين لا إلى الحكومة. والبندير والكمانجة
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0
35 - 004 الاثنين 17 غشت 2020 - 10:31
كورونا انتشرت في المغرب كلنا أصبحنا من المخالطين بلا ما تسوق الأرقام لكتعطيها وزارة الصحة الله يحفظ الجميع
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36 - Abdelghani الاثنين 17 غشت 2020 - 10:32
حكومة العثماني رافعة الراية البيضاء اومحازما بيها منذ ان فازت بالرئاسة, العثماني واصدقاءه من الوزراء اختلطت عليهم الامور,ولكثرة الكذب التي تتوصل بها حكومة العثماني من عدة مديريات عبر الاقاليم وخصوصا مديرية الصحة التي تفتخر بان لديها مراكز للتحاليل في الوقت الذي نرئ انه لاشيء من هذا سوئ الاسم اي ان مركز التحاليل يستقبل عينات من المرضئ ويرسلها مباشرة الئ ماماتهوم فرنسا وتقنيوا المركز هم فقط اشخاص لملئء مراكز التحاليل وهم لايقدرون علئ معرفة نتيجة التحاليل فما بالك بالتوصل الئ اختراع مضاد فعال ضد كورونا,هذا من جهة ومن جهة ثانية وزارة حفيظ العلمي الذي اصبح يصرح في كل خرجاته بان المغرب بدئء فعلا في التصنيع,انا لا اعرف كيف المغرب بدئء في التصنيع بدون اطلاع مجلس الشعب وكذا توفير ميزانية كبرئ يوافق عليها البرلمان? ثم اين هم المهندسون والتقنيون الذي سيباشرون البدئء في التصنيع? لاشيء من هذا ابدا,يعني صفر اي zero,,والحكومة لكثرة تصديقها لاشياء خيالية بالنسبة للمغرب فتراهم الان قد اختلطت اوراقهم ولايعرفون البداية ولا النهاية وكل ما تسمعه منهم وهو الله اصوب الاحوال. انتظروا حلا من اسيادكم العمالقة
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1
37 - haroun الاثنين 17 غشت 2020 - 10:32
الحكومة كلها في عطلة والمواطن يعاني من كرونا ومن لامبالاة العثماني الذي فرع لنا رأسنا بالكذوب والكلام الفارغ. المقاهي ممتلئة الخمر يباع في المتاجر الكبرى السلطات تراخت في تطبيق الطوارئ الصحية. الله يرفع عنا هذا الوباء. أما الحكومة راها كتفرق الوزيعة بين الأحزاب من ضباط الكهرباء بما بقارب 7 ملايين للضبط... واوووووو
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38 - فيلالي الاثنين 17 غشت 2020 - 10:32
بحت حناجرنا قبل عيد الأضحى على أن تلغى هذه الشعيرة الدينية ولكن لم نجد اذانا صاغية والان نجني ثمار القرارات الخاطئة.
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39 - عبد الله الاثنين 17 غشت 2020 - 10:33
لا حل لهذه الأزمة إلا التعايش مع الفيروس، مع الإلتزام بوسائل الوقاية. ربما يكون شراء اللقاح الروسي حلا حقيقيا. أما عودة الحجر الصحي فهو كارثة قد تعصف بالبلاد وباقتصادها، فالكثير من المغاربة يعيشون أزمة مالية خانقة. إن عاد الحجر الصحي ستحدث مظاهرات واحتجاجات قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. اللهم احفظنا يارب من كورونا، آمين يارب العالمين.
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40 - Youness الاثنين 17 غشت 2020 - 10:35
العيد الكبير ...........................حكومة فاشلة مسؤولون فاشلون
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41 - بنت لبلاد الاثنين 17 غشت 2020 - 10:35
الحكومة رمات كاع الحمولة ديالها على وزارة الصحة التي لم تستفد قط من سياسة التقشف على الشعب
ميزانيتها بقت هي هي جد هزيلة امام الجاءحة وقبلها.الحكومة حائرة دبا فالانتخابات اما لي بغا يموت يموت هما كاع ممسوقين .منين كنا 2حالات البلاد كانت مغلقة والان لما اصبحنا على عتبة الالفين كلشي محلول.اصبح لزاما علينا أن نحجر انفسنا بانفسنا .الخروج للضرورة للعمل وتبضع الاكل.هاد الحكومة راها ديانا للهاوية بالتملص من المسؤولية
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42 - salamat الاثنين 17 غشت 2020 - 10:36
"وإلى حدود اللحظة، لم تقدم وزارة الصحة التفسيرات الكافية بخصوص ظهور العديد من البؤر في مناطق متفرقة من المغرب."
التفسير واضح يا أخي،فعندما يسمح لعشرات الالاف من العمال والتجار...ليتنقلوا من المدن الكبيرة كالدار البيضاء وطنجة الى مناطق متفرقة من المغرب للاحتفال بالعيد،من المنطقي أن تظهر الاف البؤر في المناطق التي كانت امنة وبالتالي سهولة انتشار الفيروس خاصة وان السكان لا يستطيعون وقاية انفسهم ولا يؤمنون بوجود شىء لا يستطيعون رؤيته
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0
43 - chtioui الاثنين 17 غشت 2020 - 10:37
قولوا لنا الحقيقة و لو لمرة واحدة بالله عليكم هل للحكومة نصيب مما يقع اليوم في هذا الوطن الحبيب انتم تعرفون كل المعرفة ان كل القرارات يتخذونها العمال والولات و انتم تعرفون ممن تاتبهم القرارات
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44 - marjane الاثنين 17 غشت 2020 - 10:39
انا غي من جهتي غي ارفو الحجر حيت كورونا مرض عاد او خاص نتعيشو معاه اوهاحنا مزيانين او كلي ارجع كيفماكان او للي مات ( كل نفس داءقت الموت)
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-1
45 - mouatine الاثنين 17 غشت 2020 - 10:39
لا حكومة لنا في هذا البلد العزيز ليس هناك اي استراتيجية حكومة اغلقت فمها بالمملكة لانها لا تعرف ما تقول
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46 - محمد الاثنين 17 غشت 2020 - 10:42
صحيح الوضعية مقلقة عموما لكنها لا تتناسب مع هذا الخطاب التهويلي...يجب الانتباه للعبارات المستخدمة والالتزام بالدقة. فالواجب هو التوعية ورفع المعنويات وليس إحداث هستيريا.

من جهة أخرى هناك إصرار دائم على تحميل المواطن المسؤولية..بينما تضربون صفحا على البروتوكولات الصحية ولا تناقشون نوعية التحاليل المعتمدة pcr ودقتها، ولا عقلانية نتائج التحاليل السريعة وتوجيه المشكوك في حملهم الفيروس للمراكز الصحية للقرب وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر. ناهيك عن أن تزايد الوفيات ناتج كذلك عن إهمال المرضى بأمراض أخرى...فهل يجوز الموت بكل الأمراض الأخرى إلا كورونا؟

المواطن خاضع لسياسات الدولة اليوم كما في الأمس، ولا يتم تذكر وجوده إلا في حالات الأزمات لتحميله المسؤولية والثمن. المواطنون ليس مجرمين...إنهم فقط يحاولون العيش، والتغييرات الكبيرة في نمط سلوكهم والتضحيات التي تفرض عليهم لا يمكن أن يتكيفوا معها بين يوم وليلة.
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47 - tanjawi الاثنين 17 غشت 2020 - 10:42
كيف سيرفع الراية البيضاء وهو نجح بشهادة العالم، وبشهادة التاريخ ، وبشهادة الأعداء قبل الأصدقاء في تدبير الجائحة.
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48 - Marocain الاثنين 17 غشت 2020 - 10:43
Sérieusement les amis, on est très mal, je sens la grosse manipulation. Plus on teste plus on trouvera de cas, donc c’est donc normal que le chiffres augmentent.

La seule action que le gouvernement a fait : fermer les frontières. Le confinement interne, on s’est bien, qu’il n’a pas été efficace vu que nos concitoyens sont indisciplinés.

La fermeture des frontières c’est une grosse erreur, mais le gouvernement l’a appliqué tout simplement pas qu’elle est simple à mettre en place.
Il faut faire comme tout le monde, imposé le port de
masque, et ouvrir les frontières et vivre avec le virus.

D’un autre côté, j’ai vraiment peur, que le Maroc
fasse partie des rares pays (dictatures) qui imposeront le vaccin à tout le monde. L’Europe ne vaccinera que les personnes exposées et malades.
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49 - abdelah الاثنين 17 غشت 2020 - 10:46
لا تحملوا الحكومة استهتار المواطن
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50 - Dino fatima الاثنين 17 غشت 2020 - 10:49
أودي مكاين والو ، واش سنوات والدولة كتعول على الدكاكين السياسية وكتشبعهوم بالريع وفتحاليهوم أبواب النهب والسرقة زائد قوانين مالية على مقاس أخناتون ورباعتو وبغيتوهوم يلاقاو الحلول .المهم تيطانيك كتغراق والفرقة الموسيقية دايرة خدمتها ( الصحافة)
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51 - بلاحدود... الاثنين 17 غشت 2020 - 10:51
القرارات  التدبيرية الكارثية الفاشلة للجائحة من طرف محكومة خدام الدولة العاجزة هي السبب في التفشي السريع و الارتفاع الصاروخي المهول لعداد المصابين بالفيروس متمثلة في الإغلاق الكامل ليلة الهروب الكبير مع قرب عيد الأضحى و فتح المقاهي والمطاعم و مرافق الكورنيشات و الازدحام الشديد للمصطافين و استمرار العمل بالوحدات السياحية و الصناعية و التجارية و الفلاحية المملوكة للأليغارشية المالية الاحتكارية المتغولة النافذة على مقاليد تدبير الشأن العام المغربي و التي لا يهمها سوى الربح و تكديس و جني الأموال و الإثراء الغير المشروع على حساب صحة المواطنين و الضرب بها عرض الحائط مما ينذر بكارثة صحية و اجتماعية و اقتصادية في بلادنا إذا لم تتخد إجراءات عاجلة لمصلحة الشرائح الاجتماعية العريضة و محاسبة كل من ساهم في هاته الحالة الوبائية اللامسبوقة..
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52 - ليلى الاثنين 17 غشت 2020 - 10:52
راه رفعات الراية البيضاء عاد غترفعها الدولة لم يعد عليها الا ان تصرح انها اصبحت تنهج سياسة مناعة القطيع بشكل ضمني ..في المدينة التي اقطن بها تقام الاعراس حتا الصباح
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53 - koka الاثنين 17 غشت 2020 - 10:53
اللهم ارحمنا برحمتك يا الله ،راه خصنا دايمن نديرو الاحتياطات
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54 - ملاحظ الاثنين 17 غشت 2020 - 10:55
بحال الشعب بحال العثماني.كلاهما ارتكبا اخطاء فادحة.
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