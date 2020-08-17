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الرئيسية | مجتمع | وزير الصحة: المغرب يعمل على نيل لقاح كوفيد-19

وزير الصحة: المغرب يعمل على نيل لقاح كوفيد-19

وزير الصحة: المغرب يعمل على نيل لقاح كوفيد-19
هسبريس - و.م .ع
الاثنين 17 غشت 2020 - 12:35

أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين في الرباط، أن المغرب سيشارك في التجارب السريرية المتعلقة بـ"كوفيد 19" للحصول على الكمية الكافية من اللقاح المضاد للفيروس في آجال مناسبة.

وأوضح آيت الطالب، في تصريح للصحافة، أن "المملكة ستنخرط، على غرار عدد من الدول ومع عدة بلدان، في تجارب سريرية لهذا اللقاح، نظرا لتوفرها على الترسانة القانونية الكافية لتأطير هذا اللقاح".

الوزير أضاف أن ذلك سيجري من أجل تمكين المغرب من تحقيق الاكتفاء الذاتي، أولا، والتموقع للحصول على الكمية الكافية من اللقاح في الوقت المناسب، ثانيا، وأيضا لتحويل الخبرة حتى يتمكن في المستقبل العاجل القريب من تصنيع اللقاح.

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