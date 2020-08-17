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الرئيسية | مجتمع | تقرير رسمي: "تداعيات كورونا" تهدّد أكثر من مليون مغربي بالفقر

تقرير رسمي: "تداعيات كورونا" تهدّد أكثر من مليون مغربي بالفقر

تقرير رسمي: "تداعيات كورونا" تهدّد أكثر من مليون مغربي بالفقر
هسبريس - يوسف لخضر
الاثنين 17 غشت 2020 - 13:00

قال تقرير رسمي، صدر اليوم الاثنين، إن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن فيروس "كورونا" المستجد تُهدد بدفع مليون و58 ألف مغربي نحو الفقر.

جاء ذلك في مُذكرة إستراتيجية صادرة بشكل مُشترك عن المندوبية السامية للتخطيط ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي حول "الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجائحة كوفيد-19".

وذكرت مُعطيات التقرير أن المغرب "نجح في العشرين سنة الماضية في خفض الفقر النقدي بشكل كبير، حيث انتقل من 15,3 في المائة سنة 2001 إلى حوالي 4,8 في المائة سنة 2014".

ويُقصد بالفقر النقدي، حسب البنك الدولي، قُدرة الأسرة على تلبية الاحتياجات الأساسية الضرورية من الغذاء، والمأوى، والملبس، والسلع الأخرى التي يمكن الحصول عليها عادة عن طريق الشراء من الأسواق أو توفيرها ذاتيًا.

وأشارت المُذكرة الإستراتيجية إلى أن التقديرات الجديدة للبنك الدولي المعتمدة على الدخل الفردي تُشير إلى معدل انتشار الفقر بالمغرب يُمكن أن يصل إلى 6,6 في المائة خلال السنة الجارية.

وأخذاً بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن كورونا، يتوقع التقرير أن ترتفع نسبة الأشخاص "المُعرضين للفقر" أو/و الفقراء من 17,1 في المائة من الساكنة سنة 2019 إلى 19,87 في المائة خلال السنة الجارية، ما يَعني 1,058 مليون شخص إضافي.

ويُقاس التعرض للفقر، وفق تعريف البنك الدولي، بخطر وُقوع الفرد في براثن الفقر إذا كانت شبكات الأمان لا تُتيح له مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية أو حالات بالغة السوء وغير مواتية.

ويؤكد التقرير "أن التأثير الاجتماعي والاقتصادي للأزمة سيكون محسوساً أكثر لدى العاملين في القطاع غير المُهيكَل الذين يمثلون الغالبية العُظمى من المغاربة النشيطين والسكان الأجانب من مُهاجرين ولاجئين".

وأوردت المؤسسات الثلاث إلى أن الفئة سالفة الذكر تعمل بشكل عام في قطاعات مُعرضة بشكل خاص للأزمة، مثل قطاع السياحة والنقل والبيع بالتقسيط والمشتغلين على أساس عقود قصيرة بناءً على الطلب، وأولئك الذين لا يمكنهم القيام بعملهم عن بُعد.

وذكرت المذكرة الإستراتيجية أن الأزمة ستؤثر سلباً على اليد العاملة في قطاعات اقتصادية متعددة بسبب ترابطها، مثل السياحة والفلاحة، مع ما ينتج عن ذلك من آثار على الأمن الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والبيئة والاستقرار الماكرو اقتصادي.

ودعت المؤسسات الثلاث إلى "اغتنام الفُرص التي تتيحها الأزمة لتحقيق تعافٍ اقتصادي مُتناغم مع أهداف التنمية المستدامة، على أساس المعلومة الجيدة وإدماج الجميع حتى لا يُترَك أحد خلف الركب".

ودعت المذكرة أيضاً إلى إيلاء الاهتمام برصد الفقر متعدد الأبعاد، والابتكار في جمع وتحليل البيانات، والاستثمار في استمرارية الخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة أثناء وبعد الأزمة، كما شددت على دعم الجهوية وتثمين دور المجتمع المدني.

وفي نظر المذكرة، فإن "القرارات المتخذة في الأشهر المقبلة ستكون حاسمةً في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، كما تعتبر أن "الأزمة تتطلب تعافياً يكون أكثر إنصافاً وشموليةً واحتراماً للبيئة نحو اقتصادات مُستدامة ومجتمعات أكثر مرونةً وصلابةً، لاسيما في مواجهة الأوبئة والتغير المناخي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - Imane usa الاثنين 17 غشت 2020 - 13:05
للقضاء على كورونا يجب القضاء على التلفزة. و العيش بشكل عادي
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65
2 - انا الاثنين 17 غشت 2020 - 13:11
لولا المساعدات التي تأتي من الخارج من طرف الجالية لعاءلاتهم لوقعت الكارثة في المغرب. هذا يعني أنه رغم القروض الكثيرة التي تاخذها الدولة من صندوق النقد الدولي فالفقير لا يستفيد منها شيءا.
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95
3 - محمد زهير الاثنين 17 غشت 2020 - 13:15
هده كارثة اقتصادية واجتماعية ونفسية كبيرة ..ناس كاتبيع رزقها باش تاكل هي و اولادها
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54
4 - مول الهندية الاثنين 17 غشت 2020 - 13:17
الفقر راه كاين قبل كورونا راه المغاربة اكثر من نصفهم فقراء الا من رحم ربي انا كايبان ليا هاد المليون غادة تنقارض اما بالانتحار او الحريك او الموت البطيء المهم الاغلبية اصبحت مكتؤبة اللهم ارحمنا و ابعد عنا هذا الوباء
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40
5 - مواطنة الاثنين 17 غشت 2020 - 13:17
هذا العدد قليل جدا بل نصف من المغربة معرضون الفقر والبطالة
اين هو الدعم نحن لم نتوصل بالدعم اطلاقا إلي حد الان
انا تعرضت الطرد التعسفي من بعد سبع سنتوات من الخدمة
وهناك امثال كثيرة
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37
6 - علي الاثنين 17 غشت 2020 - 13:18
واش المغرب يا لاه عاد غادي يبان فيه الفقر راه حياتنا كاملا وحنا عايشين التهميش وقلة الشي هذا ميساج لمحمد السادس والناس المسؤولين ليعايشين بيخير ماخاصهم خير ليبغاوها تجي تلعندهم واش تعيشو غير بوحدكم كولو أو وكلو الله ياخد فيكم الحق
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35
7 - مستغرب الاثنين 17 غشت 2020 - 13:19
تهدد!!!!
راه الفقر نخر جيوب الجميع باستتناء طبعا صحاب شكارة.
والحمد لله على كل حال
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21
8 - حمد الاثنين 17 غشت 2020 - 13:19
الله تعالى يعلم كيف تعيش شريحة واسعة من القطاع الغير مهيكل . كان الله في عونهم. وان تد عمهم الدولة ولو بالقليل.
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19
9 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 17 غشت 2020 - 13:19
بالله عليكم هل تعتقدون أن المغاربة يسبحون ضد التيار لاء والف لاء المسؤولين هم السبب في تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بسبب سياسة الريع التي تنهجها الحكومة تفائلنا خيرا سنة 2011 بالدستور الجديد لكن لإحيات لمن تنادي لكون الدستور بقي حبرا على ورق . جاء في العرض أن مندوبية التخطيط حدرت من الخ التبدير هو السبب في تردي الأوضاع الرواتب الخيالية لايتحدث عنها أحد والمناصب الريعية التي تحدث بين الفينة والأخرى لك الله ياوطني الغالي
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18
10 - حسونا الاثنين 17 غشت 2020 - 13:19
المجتمع المغربي اصلا تأقلم مع الفقر والفاقة ،90./. من المغاربة يعانون من ظروف اقتصادية مزرية منذ الاستقلال وهذا ليس بجديد .المغاربة لم يكونوا يوما اغنياء .
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22
11 - حزن الاثنين 17 غشت 2020 - 13:22
لو تجولت في المدينة القديمة لفاس لاجاشت بالبكاء دكاكين فارغة واغلبها مغلقة فعلا ترى الفقر يزحف إلينا نسأل الله أن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن
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7
12 - essadki الاثنين 17 غشت 2020 - 13:25
صندوق الزكاة يحل المعضلة و كم من الأغنياء في المغرب اغتنوا من جيوب الفقراء
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7
13 - ملاحظ الاثنين 17 غشت 2020 - 13:26
وهل توقعوا غير هذا وقد أصيب المغرب بجائحتين : جائحة البيجيدي منذ 2012 وجائحة كورونا في 2019 ؟
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7
14 - abdo x الاثنين 17 غشت 2020 - 13:27
المرض ينخر الجسم الضعيف ويتمكن من الجسم الدي عنده مناعة ضعيفة اما الجسم السليم والقوي وعنده مناعة قوية فإنه يتصضى للمرض ويتغلب عليه
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3
15 - حسن إسكران الاثنين 17 غشت 2020 - 13:29
لما اتخذ العرب الكافرين أولياء، واعتنقوا الماديات معرضين عن الدين ومبادئه، صاروا أحق بالأزمات لعلهم يرجعون
والله قد عاقب الكافرين بعد نقضهم للعهد وأحاط بهم
ولقد أنذر الله الأجيال المقبلة من بني آدم وأخبر سبحانه أن نفس الشيء ينتظر كل معرض عن ذكره فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
وندعو العرب للعودة والرجوع بصدق إلى الله قبل حلول العقابات الأليمة التي نشهد أنها من اليقين اللازم
شكري الخالص بصدق لطاقم هسبريس بدون استثناء. فهسبريس نقر بفضلها ونترك من يجحد ويخالف
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-3
16 - ZAK الاثنين 17 غشت 2020 - 13:30
على أساس أنه قبل تفشي كورونا كان الشعب في رفاهية، كورونا الأكبر هم الحكومات الفاشلة.
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5
17 - mustaphaibrahimi الاثنين 17 غشت 2020 - 13:31
إذا كان الشفافية المغرب يتوفر على أكثر من 30مليون فقير
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8
18 - الى متى؟ الاثنين 17 غشت 2020 - 13:33
اغلبية ساكنة المغرب تحت عتبة الفقر .لان ثروة البلاد. موزعة بشكل غير عادل .فالطبقة المتوسطة و هى القاطرة لاي بلد متقدم منعدمة بتاتا في المغرب .اما فقر مذقع هي اغلبية الساكنة او غنى فاحش .وهي الاقلية .الى متى سيبقى الحال على ماهو عليه؟؟؟
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7
19 - عبد الحق الاثنين 17 غشت 2020 - 13:42
أنا من أول الفقراء في هذه القائمة المعلنة
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4
20 - مهاجر وافتخر الاثنين 17 غشت 2020 - 13:47
عدد ضئيل بل أظن هذا الرقم مضروب في ثلاثين يعني اربعة ملايين تعيش في الرفاهية والباقي يتصارع مع قوته اليومي.
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7
21 - وفاء1 الاثنين 17 غشت 2020 - 13:47
بدل ماتكون البطالة في صفوف المواطنين العاديين ودوي دخل المحدود نقصو من قوة البرلمانيين والوزارء والكتاب والعمال وما الى ذالك من هادوك لي كيستنزفو الصندوق الدولة وماميدرو حتى حاجة
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7
22 - Ali الاثنين 17 غشت 2020 - 13:48
تعايشنا مع الفقر و الحرمان و نتعايش معهما الآن و عند ربكم تختصمون !
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4
23 - Mounir usa الاثنين 17 غشت 2020 - 13:51
يجب تحديد نوعية الفقر . لأننا نرى العكس حينما تحتاج الى حرفي أو عاملة منزل لن تجده لأن الكل يريدها موجودة . في أمريكا و كندا نقوم باكرا مع الساعة 5صباحا نجري لكي نعيش و نعمل . في المغرب حتى الساعة 9 صباحا يقوم تم يدهب الى المقهى يقضي يومه في الويفي . و البقية تعرفونها
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1
24 - ribak الاثنين 17 غشت 2020 - 13:52
je travaille dans un hotel plus que 6 ans ..avec corona on a été de d'arrêter le travail..actuellement l’hôtel a commencé son travail mais avec peu d'employés sachant que parmi ces derniers y'a des gens qui n'ont même pas passé une année dans Hotel mais à cause des relations familiales ou..je sais pas quoi faire?
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2
25 - lahbil الاثنين 17 غشت 2020 - 13:52
الأغنياء في المغرب هم من يحكمون لأن الكلمة دائما للمال ولرجال الأعمال وأصحاب الشكارة هم من يتحكمون في الإقتصاد ولهم أرصدة خيالية داخل وخارج الوطن فالكلمة لهم لالغيرهم أما الفقير فهو يعيش على الفتات
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1
26 - مسلمة الاثنين 17 غشت 2020 - 13:54
خليوني نقوليكوم واحد الحاجة انا وخا مقارياش السياسة و غير امرأة عادية ولكن كانشوف بان المسؤولين عندنا معارفين والو كل مرة قرار مفاجىء مكاينش استراتيجية حلو سدو حلو سدو سافرو ممنوع السفر مكاينش تخطيط تدريجي نقولو فيه بهاد التاريخ نحلو كذا و كذا هوما حلو كولشي فدقة تنشر الفيروس و دبا تاني كايسدو و من بعد يحلو و من بعد يسدو شهرين ديال الحجر الصحي مانفعاتنت بوالو غير زادت الناس فقر على فقر و حتى منين حلو بقى اثر الفقر ...
كانقارن المغرب مع دولة كالسعودية مثلا من البداية حطو خطة بالتاريخ اشنو غادي يتحل و دبا عندهوم العدد في تناقص و نسبة الشفاء اكثر من ٢٠٠٠ في اليوم ووصلو للشفاء ٩٠%

فاش كانو الناس كايهتامو بالصحة حنا كنا كانبنيو المسارح و موازين و المولات و الجرادي المزوق من برا اش خبارك من الداخل
ديا وخا يسدو علينا عام نهار يحلو يرجع العدد
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1
27 - خالد من المانيا الاثنين 17 غشت 2020 - 13:58
يعجز اللسان عن التعليق عندما ترى ان الغالبية العظمى او بالاحرى 90% تعيش الفقر و 10% تتصرف في ثروات البلاد و تاتي على الاخضر و اليابس،اللهم ان هذا لمنكر.
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3
28 - الاسبقية للراجلين الاثنين 17 غشت 2020 - 13:58
اغلب المغاربة حاسبين راسهم فقراء وخا عندهم رزقهم,ماكاين هي البكا والشكا,باغين "حقوق" بلا ما يدفعو واجبات.20 في المئة فقط تيخلصو ضريبة النظافة مثلا
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-1
29 - BC yes الاثنين 17 غشت 2020 - 14:00
للأسف حكومتنا ومن يسيرها تقترض من المؤسسات المالية الدولية بأسم الشعب وتصرف القروض في مصلحتها بكل أنانية والنتيجة ان حال الفقير هو هو بعكس الدوال التي تقودها حكومات وطنية خالصة تقدمت وازدهرت كتركيا ماليزيا....
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2
30 - العلمي هشام الاثنين 17 غشت 2020 - 14:01
ان ما نراه اليوم إلا نتيجة رفع الحجر بطريقة غير ممنهجة و أخد بعض القرارات ( فتح اسواق الاضاحي دون الحرص على تطبيق التباعد الجسدي ) والدليل على ما اقول هو نقل الفيروس الى مناطق كبني ملال .خنيفرة عن طريق الباعة الدين اثو الى مدن موبوؤة لبيع اااكباش حيث اصبحنا نرى معدلات في هذه المذن نفوق المدن الموبؤة
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1
31 - كريم الاثنين 17 غشت 2020 - 14:02
وتبعو كورونا وقتلو الناس بالجوع. للقضاء على كورونا يجب تتبيت anti virus في جميع هواتف و شاشات التلفاز.
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