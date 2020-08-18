24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1406:4813:3617:1220:1521:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شركات ترفضُ إجراء تحاليل كورونا رغم تفشي الوباء بين العمال (5.00)

  2. "كورونا المغرب" يتجاوز أوروبا .. و"سيناريو مخيف" ينذر بكارثة (5.00)

  3. "قرارات فجائية" تسائل مدى ضمان الحكومة احترام الحقوق الفردية (5.00)

  4. هل ترفع حكومة العثماني "الرّاية البيضاء" أمام "الجائحة السوداء"؟ (5.00)

  5. مصابون بكورونا يبحثون عن الأدوية وسط المضيق (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | أزمة البحث العلمي تُخرج الجامعات المغربية من التصنيفات العالمية

أزمة البحث العلمي تُخرج الجامعات المغربية من التصنيفات العالمية

أزمة البحث العلمي تُخرج الجامعات المغربية من التصنيفات العالمية
هسبريس - مصطفى شاكري
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 08:00

واقع أكاديمي متأزم يطرح تساؤلات ملحة بشأن أفق البحث العلمي في الجامعات المغربية، بعدما عجزت مختلف الحكومات المتعاقبة عن تطوير الأداء الجامعي ليُساير التطورات العلمية والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

فقد غاب المغرب عن تصنيف "شنغهاي" الشهير خلال سنة 2020، حيث لم تستطع أي جامعة وطنية، عمومية كانت أم خاصة، التموقع فيه، الأمر الذي يكشف عن الأزمة العميقة التي تعانيها الجامعة المغربية، لا سيما ما يتصل بجودة البحث العلمي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسن بنعبو، مدير مختبر القيم والمجتمع والتنمية بجامعة ابن زهر في أكادير، إن "إشكالية البحث العلمي في الجامعات والمعاهد العليا المغربية غدت عميقة وبنيوية، نظرا لإهماله وغياب سياسة جادة وناجعة للدفع به قدما، فضلا عن غياب دعم حقيقي للبحث العلمي، ورعاية الباحثين وتحفيزهم معنويا وماديا".

وأضاف بنعبو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هناك غياباً لهيكلة علمية على مستوى الجامعات، تدفع في اتجاه تجميع جهود بنيات البحث نحو تشكيل مراكز ومختبرات وأقطاب كبرى متعددة التخصصات، تشتغل على محاور بحثية تحظى بالأولوية في خدمة تنمية المجتمع".

وأوضح الكاتب الجهوي للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير أن "ذلك خلاف ما هو واقع من وجود بنيات بحث ضعيفة في جل الجامعات المغربية التي لا تملك الإمكانات المادية والتحفيزية للإنتاج العلمي والاستمرار، نظرا لضعف ميزانياتها؛ وإن وجدت على هزالتها، فهي تخضع لمساطر معقدة في الصرف، لا تلبي حاجيات البحث العلمي وأهدافه".

وتابع مسترسلا: "في ظل غياب إرادة حقيقية من المسؤولين وطنيا وجهويا لدعم البحث العلمي، وانعدام استراتيجية واضحة، ومراجعة السياسة المتبعة، بدءاً من مراجعة نظام الدراسات العليا وتكوينات الدكتوراه إلى هيكلة بنيات البحث وتجميعها ودعمها، وربط البحث العلمي والتعليم الجامعي بالمحيط السوسيو-اقتصادي للجامعات والحاجيات الوطنية والجهوية ذات الأولية، زيادة على تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص بين الباحثين، (دون هذا كله) فإنه يبقى إدماج البحث العلمي في تنمية المجتمع أمرا صعب المنال".

تبعا لذلك، لفت المتحدث إلى أن العوامل السابقة تجعل من "احتلال مواقع محترمة في الترتيب العالمي للجامعات من الأماني المعسولة بعيدة المنال"، مضيفا أن "من أسباب الضعف أيضا، نجد أن البحث العلمي مازال حبيس الاشتغال الفرداني لدى كثير من الباحثين؛ إذ لم نستطع التأسيس لعمل تشاركي بين الباحثين أنفسهم بتجاوز العقليات والذهنيات الأنانية في البحث العلمي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مغربييييييييييييييييي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 08:07
لماذا تنتظرون تصيفا من ضمن ألف الجامعة حول العالم ونحن نعلم أن الجامعات المغربية تنتشر فيها ظاهرة النقلة و المستوى الهزيل و أغلب الشواهد لا قيمة لها حتى في السوق الشغل المغربية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - توتو مول البشكليط الثلاثاء 18 غشت 2020 - 08:11
بل تخريب التعليم عمدا متعمدا هو الذي أخرج الجامعات المغربية من أي تصنيف، و مازال المغرب يخرج كله من التاريخ، و يبقى وحده في ذيل الأمم.
و أين وصلنا في تصنيف الشطيح و المهرجانات؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - Truth الثلاثاء 18 غشت 2020 - 08:13
هناك ميزانية فقط للمهرجانات و أفلام و سينيما و للمستشارين و نواب و الحفلات الموسيقيه كموازين و غيريها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
4 - زائر الثلاثاء 18 غشت 2020 - 08:16
ناس طور في البحت العلمي ونحن نطور في هدرة خاوية،مفهمتش هاد مسؤولين واش معندهم ميدار يبقو ينتفو في الفقراء راه حشومة عيب وعار اللهم إنا هذا المنكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
5 - امير الشعراء الثلاثاء 18 غشت 2020 - 08:20
لا يوجد بحث علمي بالمغرب
لا يوجد الا كيف تصنع البغرير في 05 دقائق وروتيني اليومي.
بالاضافة الى برلمان منتفخ ومجلس مستشارين زائد في هذا العالم عالة على المجتمع.

البحث العلمي موجود في الدول الحقيقية وليس الدول الوهمية او اشباه الدول

يقول الشاعر:
يا دار مية بالعلياء فالسند...
اقوت ودار عليها سالف الابد
وقفت عليها اصيلالا اساءلها...
عيت جوابا وما بالربع من احد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
6 - كسول الثلاثاء 18 غشت 2020 - 08:28
كاين شي شباب كي يقول انا عندي المستر
جامعي عندي الباك
مستواهم ضعيف جدًا
لا يتقنون حتى لغة اجنبية تانية من بعد اللهجة المغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
7 - marocain drouich الثلاثاء 18 غشت 2020 - 08:33
عندنا ٱهتمام كبير بالفنانات و الراقصات و أنصاف الرجال و المهرجانات....أما البحث العلمي و الثقافة و الدين فقد عبَّر عنها معروف الرصافي: ناموا ولا تستيقظـوا ما فــاز إلاَّ النُّـوَّمُ
وتأخَّروا عن كلِّ مـا يَقضي بـأن تتقدَّموا
ودَعُـوا التفهُّم جانبـاً فالخير ألاَّ تَفهـمـوا
وتَثبتُّوا في جـهـلكم فالشرُّ أن تتعلَّــموا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - said 2020 الثلاثاء 18 غشت 2020 - 08:43
و متى كان هناك البحث العالمى في الجامعات المغربية. لان اغلب "الأساتذة" كوبي كولي. الا القليل القليل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
9 - Covid - 32 الثلاثاء 18 غشت 2020 - 08:44
ماذا قلت البحث العلمي؟ ههههه هل أنت جدي فيما تقول؟ أصلا الجامعة اصبحت مجرد حضانة كبيرة للكبار يقوم فيها ما يسمون الأساتذة الجامعين بقراءة كراسة في المدرجات سنة بعد سنة ....المصيبة أن الجامعة أصبحت مرتعا للفساد ...الاستاذ الجامعي لي بغا ادخل ولدو للكلية كيدير ليه مبارة شكلية وكيدخل وخا اكون زليجة ...والزليجة ميمكنش تعطيك غي الزليج ..لي بغا ادخل خالتو جداه الوالدة ديالو للماستر ما كاين مشكل ...حتى اصبح منصب أستاذ جامعي يورث في المغرب الاب كيدخل ولدو الام كدخل ولدها ....الجامعة لم تعد حاضنة للبحث العلمي وانما للفساد واقتصاد الريع ....لهذا حينما يتحدث أحد عن البحث العلمي في الجامعة المغربية تنبقا غي حال فمي فيه ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
10 - الشبح الثلاثاء 18 غشت 2020 - 08:49
إبنتي في السنة الأخيرة مستر ميكاترونيك فهي تشتكي لي بأن الأساتدة عبارة عن أناس ليسوا على كفائة إنما تغلق بهم الحفر أو يتعلقون إلى مستوى لا يستحقونه و أما المختبر فلا يوجد إلا على السبورة و الطبشور و أتحدى الجامعات بأن تقدم الأبواب المفتوحة لمختبراتها و لو مرة في السنة للمسائلة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - عادي في بلادي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 08:50
البحث العلمي ضيعه المتطفلون الجرابيع على التعليم الجامعي ،الذين ولجوا اليه بالمحسوبية و لحيس الكابا ، كيف يعقل ان يسمى استاذ باحث وهو لا يقدم حتى موضوعا واحدا للبحث في العام ) même pas un seul article !!!!!
اصبح أساتذة التعليم العالي )عذرا الشرفاء) مجرد عصابة تفرض على الطلبة ان يشتروا عنوة الدرس وكل عام يغيرون حتى لا يتمكن الطلبة من اقتناء القديم ،
ولا اتكلم عن الخنازير الذين يريدون اصطياد الفتيات مقابل النقط في كثير من الأحيان تكون الطالبة اصغر من إبنته !!!!!!!!!!!
وتسألون لماذا ضاع العلم ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.