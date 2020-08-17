24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1306:4713:3717:1320:1621:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الغلوسي: تعويضات "الريع السياسي" تستنزف المال العام في المغرب (5.00)

  2. هل ترفع حكومة العثماني "الرّاية البيضاء" أمام "الجائحة السوداء"؟ (5.00)

  3. مصابون بكورونا يبحثون عن الأدوية وسط المضيق (5.00)

  4. تسديد نصف الفاتورة يجذب البريطانيين إلى المطاعم (5.00)

  5. طلبة يخشون انتشار "جائحة كورونا" ويطالبون بتأجيل الامتحانات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1069 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1069 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1069 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 17 غشت 2020 - 18:10

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1069 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 43.558 في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.583.252 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 681.

وتم التأكد من 597 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 29.941 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (66)

1 - MOHAMMED الاثنين 17 غشت 2020 - 18:17
الكثير من التعليقات تتحدت وتتحدت عن أن عيد الأضحى هو سبب ارتفاع عدد الإصابات. وهذه شيطنة لعبادة الله عز وجل ؟! وتطاول على سنة مؤكدة إختص بها سيدنا إبراهيم قبل أي شخص آخرغير ملزم بها .......بل كان لزاما عليه قبل كل هذا أن يهذب نفسه ورعيته على مايليق وما لايليق به لحفظ النفس من التهلكة. بعيدا عن أن إحترام الشرائع الدينية من إحترام الله عز وجل، هناك من يخاف الفيروس ولا يخاف رب الفيروس! وأصبحت كل من سولت له نفسه أن يلعب دور "محامي الشيطان " يفتي بإلغاء العيد وبأنه هو سبب البلاء والله أعلم أن الكبش كذبح العظيم كان ضحية له ولأفكاره ولطقوسه ! وليس غريبا إن إقتص منه يوم القيامة.
أرأيتم أي دولة "إسلامية" ألغت شعائر العيد !؟ أليس عيبا أن يتقدم المغرب ب %99 من "المسلمين" الحفاظ على إقامة كان حفاظا على ماء الوجه وإلغاءه كان سيكون ضربة قاضية لسمعة المغرب التي عول ويوعول عليها !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-98
2 - hassan الاثنين 17 غشت 2020 - 18:17
انشري يا هسبريس مشكورة وبدون إقصاء،

عدد الإصابات والوفيات في ارتفاع ملحوظ، والحكومة انزوت جانبا والتزمت الصمت، و مظاهر الإستهتار من لدن المواطنين هي السائدة على امتداد ربوع المملكة، إنها معادلة صعبة تحتاج من يفككها!!!!!!!! الأمر على ما يبدو يستدعي تدخلا من مستوى أعلى كما اعتدنا على ذلك في كل الأمور ببلادنا !!!!!!!!!!!!!! لأن الحالة الوبائية إذا استمرت بهذا الشكل فسنتجه لا قدر الله في الأيام القادمة إلى كارثة صحية لن تستطيع الإمكانيات المتوفرة تحملها وسنصير أضحوكة أمام العالم...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - قراءة اللطيف الاثنين 17 غشت 2020 - 18:18
إلى السيد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية. أطلب من معاليكم إعطاء أوامركم لقراءة اللطيف طيلة يوم الجمعة المقبل في كل مساجد المملكة الشريفة بعد كل صلاة، لمدة 3 دقائق وحسب ما تقررونه، عسى أن يرفع الله عنا الوباء، وهذا الامر يشهد به تاريخ المملكة الشريفة. فإذا كنا نقوم بصلاة الاستسقاء، فلنقم بطلبه سبحانه ليرفع عنا الوباء، ويحفظ مغربنا بقيادة أمير المؤمنين الملك محمد السادس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-32
4 - لاجئ الاثنين 17 غشت 2020 - 18:19
أين هي التحاليل التي يتشدق بها وزير الصحة و من والاه ، مراكش تندر بكارثة و سبب ضعف الرقم هو عدد التحاليل ،و اتحدى الجميع ان كانوا يعملون التحاليل بشكل كلي للمخالطين ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
5 - فاسي مغترب الاثنين 17 غشت 2020 - 18:20
نعم يا مغاربة لقد أبنتم عن نسبة وعيكم بهذه الارقام المهولة، شكرا لكم دمرتم إقتصادكم وعائلاتكم و أنفسكم و،و،و،و .... شكرا مرة أخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
6 - Mehdi Tizniti الاثنين 17 غشت 2020 - 18:20
شكون مسوق مزال لكورونا هههههه دير كمامتك و بعد من الزحام و يكون خيير...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
7 - said الاثنين 17 غشت 2020 - 18:20
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارفع عنا هذا الوباء والطف بنا يارحيم التفاؤل والأمل مفتاح الحياة السعيدة والتزموا بقواعد النظافة وعدم الاختلاط واحترام المسافة المسموح بها وإنشاء الله سنجتاز هذه المحنة العصبية وترجع الأمور إلى طبيعتها العادية والمزيد من الحيطة والحذر حتى نخرج بأقل الخسائر الممكنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
8 - فرنسا الاثنين 17 غشت 2020 - 18:22
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الواحد القهار . أين أنت يا سيد العثماني عندما قلت سابقا أن المغرب الحبيب بعيدا عن الفيروس مع العلم أنت طبيب نفساني et tu était en même temps médecin généraliste bref sans commentaire !! حسبي الله ونعم الوكيل merci infiniment hespress
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
9 - مسؤولية من الاثنين 17 غشت 2020 - 18:22
اقف امام محل تجاري بالدار البيضاء احس من ورائي بشخص بشرئب بعنقه ويسال البقال عن سلعة ما حتى اكاد احس برذاذه على عنقي التفت واذا به من الاشخاص الذين من المفروض عليهم وضع الكمامة حتى في الاوقات العادية فكيف ونحن زمن الوباء اقفز مبتعدا واترك له مكاني اثرت ان لا اكلمه فاليوم جميل ولا اريد ان اعكر صفوه.
وانا بالحافلة رقم 23 الرابطة بين
سبدي البرنوصي ووسط المدينة ارى ان غالبية الركاب لا يضعون الكمامة ومن يضعها منهم يضعها على ذقنه رغم ان الحافلة من الاماكن المغلقة . في محطة صعد الى الحافلة ست او سبع يافعين لم يكثرتوا للسائق وهو يمد يده اليهم بالتذاكر تسابق السبعة الى المقاعد الاخيرة وسط صخب عارم دون ادنى احترام لبقية خلق الله ودون كمامات بطبيعة عقلية من هو في مستوى وعيهم .
وانا في طريقي الى المركز الاستشفائي ابن رشد لزيارة احد اقاربي ما رايته من استهثار في وضع الكمامة بالطرقة الصحيحة وعدم وضعها اصلا يدمي القلب ولله المشتكى.
باالله عليكم اين تتجلى مسؤولية الحكومة في مختلف الصور التي نراها في مختلف شوارعنا وازقتنا واسواقنا ........ الخ .التعليق لكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
10 - بشير الاثنين 17 غشت 2020 - 18:23
الأرقام يوميا بين الف والفين والوفيات انتقلت من الوحدات إلى العشرات ومن العشرات إلى العشرينات. فاليتحمل كل مواطن مسؤوليته في الاحتياط من هذا الوباء. والجميع على علم بكل الاحتياطات. والاستخفاف والتهور والشجاعة الزائدة تجعل من اصحابها فريسة سهلة لكرونا. اللهم احفظ كل من احتاط من هذا المرض.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
11 - Penseur الاثنين 17 غشت 2020 - 18:23
Et pour les milliers qui sont rester devant les hopitaux sans etre depister, vous les compter pas?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
12 - مغربي الاثنين 17 غشت 2020 - 18:23
نريد فقط معرفة عدد التحاليل التي تاخد في اليوم هناك تلخبط وتضارب في المعلومات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
13 - salamat الاثنين 17 غشت 2020 - 18:23
لم نعد نرى، كما كان في السابق، الأطباء والممرضون يصطفون امام أبواب المستشفيات يصفقون ويرفعون شارة الانتصار على الفيروس التاجي ويودعون المتعافين بالورود ويأخذون صورا تذكارية معهم، فمن كان صاحب تلك الفكرة؟ وماذا تغير يا ترى بين الأمس واليوم؟؟ فهل كان الهدف من هذه الاحتفالات إيصال رسالة الى المغاربة باننا نستطيع دحر الفيروس بسهولة، فلا خوف منه بعد الان.؟ وهل من المفيد اليوم الاصطفاف لتوديع الموتى رحمهم الله لتحسيس المواطنين بخطورة الوضع؟ انها مجرد تساؤلات، والسلام عليكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
14 - المجلي الاثنين 17 غشت 2020 - 18:24
منين طلع المؤشر فوق 1000 مصاب يوميا دليل على ان الفرانات تقطعوا و مابقا الا الخوف المضاعف الخوف من المرض و الخوف من دخول المستشفيات
لي تصاب بالعدوى جابها في راسو
لي تصاب بالعدوى ودخل المستشفى جابها في راسو 2 مرات. الحذر ثم الحذر
الله يحفظ الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
15 - محمد الاثنين 17 غشت 2020 - 18:24
صعب ان تلعب لوطو مع كرونا كل يوم تتغير الارقام 180 درجة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - حسين الاثنين 17 غشت 2020 - 18:25
هل هاته أرقام حقيقية أم العكس ؟
إلى متى ستدوم هاته الأرقام في الارتفاع؟
ألم يحين وقت فرض حجر صحي شامل من أجل القضاء على هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
17 - شامة الغنيمي الاثنين 17 غشت 2020 - 18:26
كوفيد-19- يتنتشر بسرعة في المغرب و يتسلل الى اجسام الكثيرين و المستشفيات عامرة مملوءة و الطاقم الطبي متجاوز و الوضع خطير و العفريت انفلت من القمقم و من المراقبة و صار يتجول بسرعة - ما هو الحل؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
18 - khadija الاثنين 17 غشت 2020 - 18:26
العودة إلى الحجر الصحي خيار صعب جدا خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة اللتي يمر بها المغرب و المغاربة الإلتزام بالتدابير الاحترازية و الوقاية مسؤولية الجميع والسلطات يجب أن تضرب بيد من حديد على كل المخالفين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
19 - ابن ايت اورير الاثنين 17 غشت 2020 - 18:27
ماعليش الدواء دابا راه موجود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
20 - عبدالله الاثنين 17 غشت 2020 - 18:27
الحالة الوبائية جد مقلقة الدخول المدرسي سيكون صعبا. هذا ما جنته علينا الحكومة وما جنيناه على أنفسنا المسؤولية مشتركة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
21 - Doc الاثنين 17 غشت 2020 - 18:27
J espère que vous allez publier mon commentaire
Il faut que le ROI AGISSE C TROP IL FAUT UN CONFINEMENT DE 15 jours total pour baisser les cas à moins de 100
Pas d hôpitaux pas de médecins
PERSONNEL MÉDICAL EN BURN-OUT !!!
C la cata
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
22 - stop الاثنين 17 غشت 2020 - 18:27
مزيان ينقص بنادم راه كتر بلا فايدة,الا ماتت شي مليون او 2 را البلاد هترخف وهتنقص المصاريف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-22
23 - samuel الاثنين 17 غشت 2020 - 18:28
تحسن طفيف مقارنة بأمس و قبل أمس إن شاء الله نهاية الشهر سنعود للأرقام التي اعتدنا عليها 200 حالة يوميا و حالة وفاة في أسوأ الأحوال و هدا شريطة أن ينضبط المواطن فهو السبب فيما وصلنا إليه و لا داعي لرمي كل شيئ على الحكومة و كأننا مواطنون واعيون يقارنون بالصين و اليابان فبعض الأحيان وجب الإعتراف أننا شعب متأخر في كل المجالات و غالبيتنا يلزمهم سنوات من التربية و التعليم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
24 - amir الاثنين 17 غشت 2020 - 18:28
الحالات تتفاقم، في هذه الوضعية أفضل التعليم عن بعد لأولادي لا أريد المجازفة بهم في المدرسة!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
25 - الحسين الاثنين 17 غشت 2020 - 18:29
لابد من تكثيف الحملات التوعوية بالفنوات التلفزية بدلا من المسلسلات التافهة اللهم اشف كل مريض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
26 - mounir الاثنين 17 غشت 2020 - 18:29
هذه الكارثة سببها الاحتفالات بالعيد الاضىحى ىستكون هناك خسائر في الارواح كثيرة, اين الذين كانو يطالبون بالاحتفالات العيد االاضحى اذهبو عند الوزير الفلاحة والكسابة لكي يلقحونكم من كورونا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
27 - الطنز البنفسجي الاثنين 17 غشت 2020 - 18:30
عدد حالات الشفاء في انخفاض حاد..
التعافي المنزلي ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
28 - مواطن الاثنين 17 غشت 2020 - 18:30
الحجر أو سنصاب جميعنا لقدر الله اللهم إرحم أمواتنا وأموات المسلمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
29 - لا حول ولاقوة إلا بالله الاثنين 17 غشت 2020 - 18:30
سبحان مبدل الاحوال .فينك ايامات 200 حالة و سي اليوبي تقولها و حشمان دابا را الف حالة ولات تتبان لينا عادية.الله يدير شي تاويل الخير وصافي .والله يرحم الناس لي ماتو و يجعلهم من الشهداء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
30 - Lahcrn الاثنين 17 غشت 2020 - 18:30
ان شاء الله الفرج قريب
ان شاء الله الفرج قريب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
31 - Samir الاثنين 17 غشت 2020 - 18:30
هذه هي نتيجة السياسة الارتجالية للحكومة ما بعد المجهودات السابقة خصوصا عند رفع حظر التنقل بين المدن و اعلانها من واجب المغاربة الاحتفال بعيد الاضحى وهي تعرف انها مناسبة كبيرة لكثير من المواطنين وتعرف ان المواطنين يتنقلون للمدن للاحتفال مع ذويهم وعائلاتهم بهذه المناسبة الدينية،وتعرف كذلك ان اغلب المواطنين المغاربة غير واعيين بخطورة المرض.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
32 - حبيبة الاثنين 17 غشت 2020 - 18:30
نسأل الله العظيم ان يرحمنا برحمته ربي يشوف من حالنا عينا مرضنا نفسانيا بلا هذا الوباء نتألم لحال بلدنا والشعب المغربي ناس للان لايحسون بخطورة الوضع الذي وصلنا إليه من مراكش المدينة التي لاتنام أصبحت مثل صحراء قاحلة مدينة ميتة كل شيئ فيها ميت المدينة القديمة صارت كئيبة فارغة الوجوم والحزن يخيم على أصحاب الحلات التجارية السكون القاتل يطبع المدينة بأحيائها وفنادقها ودور الضيافة الخالية الازقة التي كانت بالامس تعج بالسياح من مختلف الاجناس والمغاربة الذين يتسارعون العمل اليوم جمود وفراغ لطفك يارب لطفك يارب لطفك يارب مات كل شيئ ببلدي المرض يخطف الارواح بكل سهولة والمستشفيات تئن من ازدحام المرضى والمصابون يتألمون ويعانون من المرض ومن الوضع المعاش بهذه المستشفيات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
33 - شكرا آسي العثماني الاثنين 17 غشت 2020 - 18:32
الحمد لله المرض نقص والمواطنين حسو بالخطر
هذا الفضل كلو يرجع لسي العثماني والناس لي معاه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
34 - Mohamed الاثنين 17 غشت 2020 - 18:32
hamdoulilah vos prières pout qu'à partir d'aujourd'hui les chiffres continuent à baisser. Soyons optimistes c'est bon pour l'immunité.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
35 - Abdo الاثنين 17 غشت 2020 - 18:32
دول العالم التي طبقت الحجر الصحي .لما بدأت في التخفيف منه عرفت كلها أعدادا أقل مما كانت عليه في الاول باستثناء المغرب الذي بدأت أعداد المرضى ترتفع يوميا وبشكل مخيف. لم أفهم لماذا؟ لأن إذا استمر الحال على ما هو عليه سيعرف المغرب كارثة. إذن يجب على المسؤولين إيجاد الحلول للتصدي لتفشي الفيروس بهذه الحدة. أين أنت السيد رئيس الحكومة الذي كنت تقول ان الوضع متحكم فيه .كبف؟. هل اللمنظومة الصحية بالمغرب قادرة على استيعاب أكثر من المرضى ام انها ستنهار؟ سؤال لوزير الصحة الذي لم نعد نشاهده في وسائل الإعلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - الوجدي1 الاثنين 17 غشت 2020 - 18:33
الحمد لله الحالات بدأت تنخفض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
37 - ={{أَبُو إِسْحَاق آلوَسَطي}}= الاثنين 17 غشت 2020 - 18:33
يظهر جليا أننا طبعنا وتعودنا على الألف حالة يومية، وتقبلناها ولا مفر منها، لكن السؤال الذي لا جواب له، هو. ما هو مستقبل أطفالنا الدراسي !؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
38 - HÃMŽÃ⁹⁹⁹ الاثنين 17 غشت 2020 - 18:34
هذا الشهر ولا كل يوم 1000 إصابة لفوق حتال الوفيات كثرو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
39 - رشيد الاثنين 17 غشت 2020 - 18:34
لا تنسوا أن عدد التحاليل ازداد كثيرا مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات و عدد الوفيات، لأن حتى بالنسبو للوفيات، في السابق كان الشخص يموت بالفيروس دون علم أهله بذلك..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
40 - ملاحظ الاثنين 17 غشت 2020 - 18:35
دبا غادي يبداو التعاليق ديال هادي مسؤولية الحكومة لا ديال المواطن الجاهل لا تبيعات العيد الكبير او لا داك الفئة ديال باقي تشوفو سيناريو ديال إيطاليا عندنا اولا لوخرين اللي باغيين نرجعو الحجر الكامل ههه الله يلطف بينا و خلاص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
41 - طارق الاثنين 17 غشت 2020 - 18:35
ما عرفتش واش كولشي أو غير أنا. في بداية كورونا كانت أرقام ديال 20 و 30 و 40 حالة تثير الهلع في النفوس أما دابا ولا 1000 حالة و ما يزيد عادية عندنا واش حيث ولات تتكرر كل نهار أو لسبب آخر الله أعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
42 - مغربي الاثنين 17 غشت 2020 - 18:35
لا زالت الامور تحت السيطرة و لازلنا نتحكم في انتشار الوباء كوفيد19 من الناحية مرافق الدولة اما من الجانب المواطنين هناك هلع و خوف خاصة بعد ارتفاع حصيلة الوفيات إلى أن الأمور تتطلب مزيد من التضحيات و التظافر الجهود خاصة و أن خطاب العرش المجيد لملكنا المفدى أعزه الله و نصره و ادام عليه الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الرائد بالجميع المقاييس في خدمة المغاربة الأحرار بشتى المجالات دون ملل أو كلل و نكران الذات يتحدث عن ما بعد كورونا يعني سنتجاوز كورونا وباء الفتاك بامن و استقرار و ازدهار كما كان و سيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لكن يجب أن تكون حصيلة النهائية ما بعد كورونا هي خروج بأقل الخسائر ممكنة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
43 - الحمد لله الاثنين 17 غشت 2020 - 18:36
متخافوش راه غادي كينقص ايوا هنيءا لكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
44 - محمد المغبر الاثنين 17 غشت 2020 - 18:38
التراخي و انعدام النظافة و التعقيم و التجمعات و الزيارات العائلية و السلام بالايادي كان سببا في تفشي الوباء و الزيادة في عدد الحالات المصابة ..
يجب فرض حالة طوارئ صارمة و فرض حضر التجول و إغلاق المقاهي قبل العاشرة ليلا و منع التجمعات و الالتزام بالتباعد الاجتماعي لتطويق الوباء و الحد من انتشاره ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
45 - karim الاثنين 17 غشت 2020 - 18:38
أستيقضوا قبل فوات الأوان، الشتاء على الأبواب.فاعتبروا يااولي ألالباب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
46 - آمال الاثنين 17 غشت 2020 - 18:38
أنا سعيدة نقص العدد قليلا
يارب ينقص الأيام القادمة حتى يصبح أقل من مائة ثم يختفي نهائيا والله على كل شيء قدير
من يقولون ان الفيروس باق معنا للأبد اقول لهم انتم مثل الذين كانوا يقولون في مارس أن الفيروس سيختفي في الصيف بسبب الحرارة
وطلع كلامكم مجرد تخمينات بشرية لا تقدم ولا تؤخر
العلم عند الله وحده وحتى أعتى العلماء في العالم لم يفيدوا البشرية لحد الساعة في القضاء على فيروس كورونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
47 - Hakim الاثنين 17 غشت 2020 - 18:39
بعدما كنا في بؤر عائلية ثم شبه عائلية ثم صناعية انتقلنا بفضل حكامتنا في التيسير الى بؤر رقصية يختية فوسفاطية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
48 - فكرة الاثنين 17 غشت 2020 - 18:39
الحمد لله الارقام بدات تنزل اتمنى ان تستمر في الانخفاض في الايام القادمة ولكن مزيدا من اخذ الحيطة و الحذر و الالتزام بقواعد الاحتراز ضد هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
49 - المسكين الاثنين 17 غشت 2020 - 18:40
ياربي السلام يارب
يارب خد الباس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
50 - جميلة الاثنين 17 غشت 2020 - 18:40
اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. .اللهم ارحم الموتى واجعل مثواهم الجنة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
51 - ابراهيم الاثنين 17 غشت 2020 - 18:40
ان ارتفاع عدد الإصابات كان مقصودا من الأول و مدروسا له من قبل و ذلك لكي تصبح فئران التجارب كما سرح السيد الوزير هذا الصباح حيث تكلم عن التجارب السريرية و لم يبين كيف سيتم ذلك.
اللهم أرفع عنا هذا البلاء و قنا شر الداء فإنك قوي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - visiteur الاثنين 17 غشت 2020 - 18:41
حسبي الله ونعم الوكيل واش هادشي بصح مبقينا فاهمين والو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
53 - هشام الاثنين 17 غشت 2020 - 18:42
هذا عدد الحالات التي تم احصائها، يعني عدد الاشخلص الذين تقدموا لإجراء تحليلة كورونا وجائت نتيجتهم ايجابية.

وهذا يعني انهم وجدو طبيبا عاينهم وشك في حتلتهم، وانه كتب لهم ورقة للقيام بالتحليلة، وكذلك وجدو من يقوم لهم بالتحليلة. وبعد ذلك لم يضيعو عينة المصاب ولم يضيعو النتيجة.. السؤال الباقي هو متى تم اخذ عيناتهم هل قبل 48ساعة من اعلان النتائج ام اكثر بكثير. انا كنت من الم٨الطين و ما لاحظته هو احتمال انهيار النظام الصحي تماما في الايام المقبلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
54 - هيثم الاثنين 17 غشت 2020 - 18:44
الحكومة فشلت فشلا ذريعا في تدبير جائحة كورونا.

# الشعب يريد استقالة الحكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
55 - عين بني مطهر الاثنين 17 غشت 2020 - 18:48
إن شاء الله من اليوم فصاعدا سيهبط المنحنى حتى يلامس الصفر. آمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
56 - رضوان الاثنين 17 غشت 2020 - 18:50
خلال الموجة الأولى للجائحة، كنا نلزم بيوتنا، ولا نخرج إلا للضرورة، ونرتدي ملابس خاصة بالخروج، إما أننا نضعها في زاوية لنستعملها عند الخروج إلى السوق أو أننا نغسلها عند كل مرة نستعملها، وكنا نترك الحذاء خارج المنزل.
أما بعد الحجر، وخصوصا أثناء العطلة، فإننا نخرج باستمرار ونلتقي العديد من الناس، وندخل إلى المنزل، نحن وأبناؤنا وأقاربنا وأصدقاؤنا، بالأحذية وباللباس الذي استعملناه خارج المنزل، ونجلس على الفراش بنفس اللباس؛ لقد فرطنا كثيرا مع حلول العطلة الصيفية، وهكذا أصبحنا نسمع عن إصابة أحد من معارفنا وربما كنا من مخالطيه أو من خالط أحد مخالطيه.
أسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء، وأن يجزي خير الجزاء كل الذين يسهرون على حمايتنا من أطباء وممرضين ورجال سلطة على اختلاف أنواعهم ومنظفين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
57 - nai الاثنين 17 غشت 2020 - 18:52
شكون مسوق مزال لكورونا هههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
58 - الامبراطور كوفيد التاسع عشر الاثنين 17 غشت 2020 - 18:53
إن شاء الله بقوة القدير العليم الحكيم سبحانه سينجلي الفايروس ويرفع البلاء، فلا كاشف لضر الا هو ولا شافي إلا هو، فادعوه يستجب لكم، إنه قريب مجيب الدعوات...يا الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
59 - أبو بكر الاثنين 17 غشت 2020 - 18:54
ما يجب أن تصرح به الوزارة هو عدد الحالات الحميدة ( البسيطة ) و عدد الحالات الخبيثة ( الخطيرة ) من بين هذا العدد الهائل الذي يبعث الرعب و الهلع في نفوس الكثير من المواطنين المتتبعين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
60 - وشن مصطفى.ولد جرادة الاثنين 17 غشت 2020 - 18:54
حسبي الله ونعم الوكيل.الله ياخد فيك الحق السي العثماني .خرجتي على بلادنا الحبيبة بقراراتك العشوائية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
61 - Rachid الاثنين 17 غشت 2020 - 18:56
تسجيل رقم قياسي وخطير بالمقارنة مع دول الجوار مصر والجزائر و تونس ومع دلك هناك قرار قد يساهم فى إرتفاع الإصابات و الوفيات بهدا الوباء كطلب حتى من المسنين تجديد بطاقة التعريف الوطنية المنتهية الصلاحية.
ألم يكن من الأجدر و الضروري إعفاء المسنين فوق سبعين سنة و اصحاب الأمراض المزمنة من قرار تجديد بطاقة التعريف الوطنية لما يشكل خطرا على صحتهم في الظروف الحالية بسبب الانتشار الكبير الوباء .
هدا القرار يتناقض ويتنافى مع الخطاب الرسمي والتعليمات الطبية على الصعيد العالمي اللتي توصي وتحث كبار السن و اصحاب الأمراض المزمنة و الهشة بالمكوت وعدم الخروج من منازلهم لأنهم أكثر عرضة للوفاة بهذا الوباء.
مما سبق وحفاظا على هذه الفئة المسنة ، ألم يكن منطقيا تمديد صلاحيات العمل بالبطاقة التعريف الوطنية القديمة لهذه الفئة المسنة حتى يمر هدا الوباء أن شاء الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
62 - OBSERVATEUR الاثنين 17 غشت 2020 - 18:58
عدد الإصابات والوفيات في ارتفاع ملحوظ، والحكومة انزوت جانبا والتزمت الصمت، و مظاهر الإستهتار من لدن المواطنين هي السائدة على امتداد ربوع المملكة، إنها معادلة صعبة تحتاج من يفككها!!!!!!!! الأمر على ما يبدو يستدعي تدخلا من مستوى أعلى كما اعتدنا على ذلك في كل الأمور ببلادنا !!!!!!!!!!!!!! لأن الحالة الوبائية إذا استمرت بهذا الشكل فسنتجه لا قدر الله في الأيام القادمة إلى كارثة صحية لن تستطيع الإمكانيات المتوفرة تحملها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
63 - ام سارة الاثنين 17 غشت 2020 - 19:00
عندما تحين هذه الساعة من اليوم يبدأ قلبي بالخفقان وانا اترقب الحصيلة...الحمد لله تراجع العدد قليلا ولو إن تباثه غير مضمون ومرهون باللي خارجين واللي فعطلة واللي غير دايعيين واللي طالقين ولادهم للزنقة معرفتش واش ساخيين بيهم واللي واللي...الله يلطف بينا وخلاص...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
64 - chms. rabat الاثنين 17 غشت 2020 - 19:01
Il faudrait que le citoyen marocain devienne responsable de lui même et que dans chaque famille expliquer ce qu est Covid 19..? La distanciation et se laver les mains autant que possible..porter masque pour se protéger...mais ne pas ignorer la dangerosité de ce virus..ceux qui disent qu il n existe pas ..n ´ont qu à aller voir devant les hôpitaux et comprendre ce qui se passe ..même les responsables médecins n en peuvent plus et sont dépassés donc a nous tous citoyens marocains de réfléchir et d être responsables de notre vie et notre santé..un confinement total et global de 15 jours peut-être sera bon pour atténuer les conséquences et les contaminations...que nos responsables prennent une bonne décision pour sauver le pays confinement de 15 jours serait peut-être la solution...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
65 - مرحبا الاثنين 17 غشت 2020 - 19:07
مرحبا مستحيل هادي غير الاكاديب المرجو التوقف بركة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
66 - المهاجر الاثنين 17 غشت 2020 - 19:08
أنا لا اصدق الأخبار والأمر مبالغ فيه هناك مؤامرة وحتى الشعب الأسباني خرج بمضاهاة بالامس في مدريد يكذب الأخبار وكذلك خرجت مصاهرة أخرى في المانيا خلاصة الدولة هي التي تشرف عن التحاليل والأرقام والوفيات وكل ما يتعلق بالوباء إلكوروني ولا توجد جهة مستقلة تشرف عن هذا الوباء في كل العالم وزارة الداخلية والصحة هي المسؤولة عن قتل الناس وبث الرعب في الناس والأيام القادمة تكشف عن المؤامرة ولا داعي للنقض حول تعليقي انا لست مع القطيع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 66 | عرض: 1 - 66

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.