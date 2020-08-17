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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1069 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1069 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 43.558 في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.583.252 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 681.
وتم التأكد من 597 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 29.941 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (66)
أرأيتم أي دولة "إسلامية" ألغت شعائر العيد !؟ أليس عيبا أن يتقدم المغرب ب %99 من "المسلمين" الحفاظ على إقامة كان حفاظا على ماء الوجه وإلغاءه كان سيكون ضربة قاضية لسمعة المغرب التي عول ويوعول عليها !
عدد الإصابات والوفيات في ارتفاع ملحوظ، والحكومة انزوت جانبا والتزمت الصمت، و مظاهر الإستهتار من لدن المواطنين هي السائدة على امتداد ربوع المملكة، إنها معادلة صعبة تحتاج من يفككها!!!!!!!! الأمر على ما يبدو يستدعي تدخلا من مستوى أعلى كما اعتدنا على ذلك في كل الأمور ببلادنا !!!!!!!!!!!!!! لأن الحالة الوبائية إذا استمرت بهذا الشكل فسنتجه لا قدر الله في الأيام القادمة إلى كارثة صحية لن تستطيع الإمكانيات المتوفرة تحملها وسنصير أضحوكة أمام العالم...
وانا بالحافلة رقم 23 الرابطة بين
سبدي البرنوصي ووسط المدينة ارى ان غالبية الركاب لا يضعون الكمامة ومن يضعها منهم يضعها على ذقنه رغم ان الحافلة من الاماكن المغلقة . في محطة صعد الى الحافلة ست او سبع يافعين لم يكثرتوا للسائق وهو يمد يده اليهم بالتذاكر تسابق السبعة الى المقاعد الاخيرة وسط صخب عارم دون ادنى احترام لبقية خلق الله ودون كمامات بطبيعة عقلية من هو في مستوى وعيهم .
وانا في طريقي الى المركز الاستشفائي ابن رشد لزيارة احد اقاربي ما رايته من استهثار في وضع الكمامة بالطرقة الصحيحة وعدم وضعها اصلا يدمي القلب ولله المشتكى.
باالله عليكم اين تتجلى مسؤولية الحكومة في مختلف الصور التي نراها في مختلف شوارعنا وازقتنا واسواقنا ........ الخ .التعليق لكم
لي تصاب بالعدوى جابها في راسو
لي تصاب بالعدوى ودخل المستشفى جابها في راسو 2 مرات. الحذر ثم الحذر
الله يحفظ الجميع
إلى متى ستدوم هاته الأرقام في الارتفاع؟
ألم يحين وقت فرض حجر صحي شامل من أجل القضاء على هذا الوباء
Il faut que le ROI AGISSE C TROP IL FAUT UN CONFINEMENT DE 15 jours total pour baisser les cas à moins de 100
Pas d hôpitaux pas de médecins
PERSONNEL MÉDICAL EN BURN-OUT !!!
C la cata
التعافي المنزلي ؟؟؟
ان شاء الله الفرج قريب
هذا الفضل كلو يرجع لسي العثماني والناس لي معاه
يجب فرض حالة طوارئ صارمة و فرض حضر التجول و إغلاق المقاهي قبل العاشرة ليلا و منع التجمعات و الالتزام بالتباعد الاجتماعي لتطويق الوباء و الحد من انتشاره ...
يارب ينقص الأيام القادمة حتى يصبح أقل من مائة ثم يختفي نهائيا والله على كل شيء قدير
من يقولون ان الفيروس باق معنا للأبد اقول لهم انتم مثل الذين كانوا يقولون في مارس أن الفيروس سيختفي في الصيف بسبب الحرارة
وطلع كلامكم مجرد تخمينات بشرية لا تقدم ولا تؤخر
العلم عند الله وحده وحتى أعتى العلماء في العالم لم يفيدوا البشرية لحد الساعة في القضاء على فيروس كورونا
اللهم أرفع عنا هذا البلاء و قنا شر الداء فإنك قوي
وهذا يعني انهم وجدو طبيبا عاينهم وشك في حتلتهم، وانه كتب لهم ورقة للقيام بالتحليلة، وكذلك وجدو من يقوم لهم بالتحليلة. وبعد ذلك لم يضيعو عينة المصاب ولم يضيعو النتيجة.. السؤال الباقي هو متى تم اخذ عيناتهم هل قبل 48ساعة من اعلان النتائج ام اكثر بكثير. انا كنت من الم٨الطين و ما لاحظته هو احتمال انهيار النظام الصحي تماما في الايام المقبلة.
# الشعب يريد استقالة الحكومة
أما بعد الحجر، وخصوصا أثناء العطلة، فإننا نخرج باستمرار ونلتقي العديد من الناس، وندخل إلى المنزل، نحن وأبناؤنا وأقاربنا وأصدقاؤنا، بالأحذية وباللباس الذي استعملناه خارج المنزل، ونجلس على الفراش بنفس اللباس؛ لقد فرطنا كثيرا مع حلول العطلة الصيفية، وهكذا أصبحنا نسمع عن إصابة أحد من معارفنا وربما كنا من مخالطيه أو من خالط أحد مخالطيه.
أسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء، وأن يجزي خير الجزاء كل الذين يسهرون على حمايتنا من أطباء وممرضين ورجال سلطة على اختلاف أنواعهم ومنظفين.
ألم يكن من الأجدر و الضروري إعفاء المسنين فوق سبعين سنة و اصحاب الأمراض المزمنة من قرار تجديد بطاقة التعريف الوطنية لما يشكل خطرا على صحتهم في الظروف الحالية بسبب الانتشار الكبير الوباء .
هدا القرار يتناقض ويتنافى مع الخطاب الرسمي والتعليمات الطبية على الصعيد العالمي اللتي توصي وتحث كبار السن و اصحاب الأمراض المزمنة و الهشة بالمكوت وعدم الخروج من منازلهم لأنهم أكثر عرضة للوفاة بهذا الوباء.
مما سبق وحفاظا على هذه الفئة المسنة ، ألم يكن منطقيا تمديد صلاحيات العمل بالبطاقة التعريف الوطنية القديمة لهذه الفئة المسنة حتى يمر هدا الوباء أن شاء الله.