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الرئيسية | مجتمع | السّلطات تفرضُ "غرامات" على مصطافين قادمين من مدنٍ "موبوءة"

السّلطات تفرضُ "غرامات" على مصطافين قادمين من مدنٍ "موبوءة"

السّلطات تفرضُ "غرامات" على مصطافين قادمين من مدنٍ "موبوءة"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 17 غشت 2020 - 23:00

دفعَ بروز "بؤر" وبائية في عدد من المدنِ التي لمْ يشملها قرارُ المنعِ والإغلاق السّلطات المغربية إلى اتخاذِ إجراءاتٍ احترازية جديدة، بحيث أصبح التّنقل إلى هذه المدنِ مرهوناً بالتوفّر على ترخيص استثنائي، وفقاً لما تنصّ عليه القوانين المتعلّقة بتدبير حالة الطّوارئ الصّحية في البلاد.

ووفقاً لشهادات اطّلعت عليها جريدة هسبريس، فقد عمدت السّلطات المكوّنة من الأمن الوطني والدّرك الملكي إلى تشديد المراقبة بالسّدود الأمنية لمنعِ توافد المواطنين القادمين من المدن "الموبوءة"؛ إذ تُظهر مخالفات تمّ نشرها على مواقع التّواصل الاجتماعي دَفْعَ مواطنين لغرامات تقدّر بـ 300 درهم لعدمِ توفّرهم على رخصة التنقل.

ويعمدُ كثير من المغاربة الذين يأتون غالباً من المدنِ "الموبوءة" كفاس والدار البيضاء ومكناس إلى تجاوز السّدود الأمنية لولوج المدن السّياحية في الشّمال، دون أن يتوفّروا على رخص التّنقل الاستثنائية، بينما شدّدت السّلطات المغربية مراقبتها على مستوى "الباراجات"، كما عمدت إلى تحرير مخالفات وغرامات في حقّ المخالفين.

وأدّى التّنقل الجماعي لبعض المواطنين من المدن الموبوءة إلى انتقال "الفيروس" بشكلٍ كبير صوب بعض المدن التي كانت خالية منه، مثل الشّاون ومارتيل والمضيق، وهو ما دفعَ السّلطات إلى تكثيف تواجدها في مداخل المدنِ ومخارجها تفادياً لموجة جديدة للفيروس.

ومكّن التّدخل الأمني، خاصة على مستوى مدينة تطوان، من ضبط عشرات المواطنين لا يتوفّرون على رخص التّنقل التي تبرّر "غايات السّفر"، غالبيتهم قدموا من مدن موبوءة كالدار البيضاء وفاس والقنيطرة. كما تمّ تشكيلُ وحدات أمنية إضافية لمراقبة تحرّك المواطنين على مستوى إقليم تطوان.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في مدينة تطوان والمدنِ المجاورة لها بشكلٍ قياسيّ، وهو ما فسّره البعض بموجات النّزوح الجماعية التي شهدها الإقليم الشّمالي تزامناً مع عطلة الصّيف.

وتشدد السلطات، حسب الشهادات ذاتها، المراقبة على الخروج انطلاقا من مدينة القنيطرة وإن كانت الوجهة المقصودة ليست المدن المعنية بالقرارات الجديدة مثل العرائش؛ إذ تشك السلطات في المدينة المقصودة وتعتمد على الوثيقة والبطاقة الوطنية وترقيم السيارة أحيانا.

وفي تحدٍّ لقرار السّلطات بمنعِ التّنقل من وإلى المدنِ "الموبوءةِ"، يصرُّ مواطنون مغاربة على تجاوُز الحواجز والسّدود الأمنية المكوّنة في الغالب من رجال الأمن والدّرك الملكي، وذلك بالاعتماد على خدمات المهرّبين أو السّير على الأقدام لتفادي "الحراسة" المشدّدة في "الباراجات".

ويعتمدُ هؤلاء المواطنون في تنقّلهم على عاملين في "النّقل السّري" لتهريبهم إلى وجهتهم الرّئيسة مقابل عائدات مالية مهمّة، كما هو الحال في مدن الشّمال التي تشهد تطويقاً أمنيا مشدّداً، لا سيما على مستوى محور طنجة-العرائش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - marg الاثنين 17 غشت 2020 - 23:09
هاد البلاد السعيدة ولات تقلب غي فين تشد فالمواطن
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53
2 - فاطمة الزهراء الاثنين 17 غشت 2020 - 23:13
منذ مدة و ليست بالهينة و أنا اسجل أكثر الكلمات استعمالا و تداولا لتدبير الجائحة هي :
فرض
حجز
غرامات
قبض
اغلاق
مخالفات

أهكذا سيتم الحد من الوباء!!!!,لقد ثم اغفال أو تجاهل مشاركة المجتمع المدني,فرجة ممتعة.
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68
3 - نادية الاثنين 17 غشت 2020 - 23:16
انا ماعرفتش هاد الناس كيف كيعملوا يسافروا .انا مابغاوش يعطيوني رخصة السفر من تمارة الى القصر الكبير علما انني قضيت اشهر ملتزمة بالحجر ومن شهر يناير ما زرت الوالدة ودابا هي مريضة بوحدها فالدار ماعندها حتى اللي يديها للطبيب وكنبكيوا انا وياها فالتليفون وفالمقابل كنشوف الناس مسافرين سياحة يتبرعوا وكل مرة فمدينة هاذي قمة الظلم .
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36
4 - Sohaib xd الاثنين 17 غشت 2020 - 23:17
بعض المعلقين سيقولون لماذا هذا التشديد ولماذا هاته المراقبة المشددة ولماذا ولماذا إلخ ولكن لأننا لانعرف مالنا وما علينا وهذا هو الخطب. لأن كل ماتفعله السلطات المعنية فهو في صالح المواطن وليس ضذه لكي لا ينتشر الوباء كما هو عليه الآن حيث أصبحنا نسجل الإصابات بالآلاف وليس بالمئات كما كانت من قبل. لكن للأسف المواطنين لايفهمون هذا التشديد حيث يظنون انه ضذهم ويشرعون في لعبة القط والفأر وهذا عدم الفهم والوعي والاستهتار. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يارب لكي لا يتأدى جميع المغاربة لأن هناك فئات كثيرة تظن بأن لا وجود لهذا الفيروس وانه مجرد كذبة هذا ماجعلنا نفقد مااعز علينا حيث وصل بنا الحد للوفيات إلى ازيد من 700 حالة اللهم ارحم جميع موتانا وموتى المسلمين يارب.
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0
5 - joe الاثنين 17 غشت 2020 - 23:18
كلام جميل ولكن غير ملموس على ارض الواقع تطوان ونواحيها مليئة عن آخرها بمصطافين من كل المدن المغربية ولا مكان في الشواطئ . عند العيد كانت الحالات صفر في عمالة المضيق الفنيدق ولا تتعدى خمسة بتطوان اليوم ارتفع العدد الى خمسين حالة يوميا وهي في تصاعد.
كلما طالت الأزمة كلما بدا للعيان الصعيد الهش للسياسات العمومية
النية وحدها لا تكفي
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8
6 - Sabrina الاثنين 17 غشت 2020 - 23:19
قلنا ليهم حللوا لينا المطار انتاعة اصويرة امع اوروبا اندخلوا اشوية انتاع الدوفيز حلول لينا الطريق امع المدن الموبوءة حتى اتجدمنا.لا رواج لا صحة.
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2
7 - كبور الاثنين 17 غشت 2020 - 23:20
يجب فرض الحجر الصحي على بعض العقول لانها اخطر من فيروس كورونا
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9
8 - الرشوة بالعلالي الاثنين 17 غشت 2020 - 23:21
او الاعتماد على الاوراق الزرقاء و القرفية هادي ماقدرتوش تقولوها.. هادشي كامل من سعد المخزن حيت ماكاين غير الرشوة واخا يكون فيك الطاعون يدوزوك
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7
9 - جمال الاثنين 17 غشت 2020 - 23:22
منذ متى اصبحت مدينة القنيطرة موبوؤة
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10 - زهير الاثنين 17 غشت 2020 - 23:22
والله حتى حشومة عليكم القنيطرة ليست مدينة موبؤة وعدد الاصابات قليل جداً بالمقارنة مع مدن توجد في المنطقة 1 وتتمتع ب امتيازات كثيره اولها الشاطئ
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8
11 - عبد الخالق صدور الاثنين 17 غشت 2020 - 23:24
الناس جاءوا إلى شواطيء الشمال من كل فج موبوء فاين هي البراجات شواطيء وادي لاو اغلب المصطافين من القنيطرة طنجة سلا الرباط وطنجة لاوجود للسدود الا في الاخبار اما الواقع فانر اخر
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12 - حسن الاثنين 17 غشت 2020 - 23:26
هل مدينه مكناس موبوأه ؟اكثر الاصابات هي من فاس
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13 - DRG الاثنين 17 غشت 2020 - 23:28
الغاية من اتخاذ القرارات الارتجالية هي جمع الأموال، ها انتما كتشجعو السياحة الداخلية و تعا قبون ماديا من يطبق تشجيعاتكم (طلع تكل الكرموس انزل شكون كالها ليك)
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14 - Amine الاثنين 17 غشت 2020 - 23:30
وزيد عليهم حتى مدينة السعيدية اللي عمرات غي بالناس ديال الدارالبيضاء،مراكش وفاس.بغينا غي نعرفو هاد الناس واش عندهوم شي مسؤولية ولا طغات على الانانية وكيدارو قطعو كتر من 600 km بدون اي مشكل
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15 - المخزن الاثنين 17 غشت 2020 - 23:30
هذا هو المخزن الغرامات الاحتجاز الاعتقال المنع الزجر الباراجات التشديد تقييد الحركة، هو عدو مبين للشعب، لا يرحم و لا يترك الرحمة تتنزل، لن ينفعكم ذلك الفيروس لا يعترف بالمخزن و لا يعرفه أصلا.
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16 - خالد مكناس الاثنين 17 غشت 2020 - 23:30
راه المغرب ولا كامل موبوء بلاما اديروا استثناءات و تختلقوا حجج واهية باش تفرضوا الجزية و الضعائر و الغرامات
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17 - immad الاثنين 17 غشت 2020 - 23:33
القضية لم تعد قضية فيروس ...بل قضية مواطنين ضعفاء استغلت الدولة ظروفهم لفرض اتاوات عليهم
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18 - ملاحظ الاثنين 17 غشت 2020 - 23:36
يجب تطبيق القانون بصرامة. لان المواطن بدوره مسؤول عن محاربة الوباء. فالناس تنتقل وتنشر الصور مما يخلق مشاكل عديدة للأسر التي تلتزم بالإجراءات الصحية.
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19 - abdallah marrakech الاثنين 17 غشت 2020 - 23:38
قرارات ارتجالية تشجيع السياحة الداخلية عند الرجوع العقاب فهم تسطا
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20 - Adil de taza الاثنين 17 غشت 2020 - 23:40
الغريب والعجيب أتكلم عن مدينتي السويقات وسط المدينة تعج بالفوضى والإزدحام وعربات الخضر والفواكه تقطع الطريق ورائحة الأوساخ والنفيات في وسط المدينة ولكن السلطات تركز فقط على المقاهي وعلى عدد الكراسي. شيء غريب وعجيب.
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21 - زكرياء أيت الطالبي الاثنين 17 غشت 2020 - 23:40
لمواجهة فيروس كورونا فالحل بسيط وهو العودة للحجر الصحي مع توزيع مساعدات مالية على كل المواطنين المتوقفين عن العمل وعلى الأسر المعوزة . ويجب أن تحصل كل أسرة على مبلغ 2000 درهم أما المواطنون العزب فيجب أن يحصلوا على 1500 درهم وفي نفس الوقت يجب على الدولة أداء واجبات الكراء والماء والكهرباء لهذه الأسر الفقيرة والمتضررة من الجاءحة. أعتقد أن هذا هو الحل الوحيد لأن المغاربة أغلبهم بعد رفع الحجر الصحي عاد لعاداته القديمة و لم يعد يلبس الكمامات و لم يعد يطبق قاعدة التباعد الإجتماعي بل بالعكس أصبح يكتض بالألاف في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى والشواطئ وهذا ما أدى إلى تزايد عدد الحالات و كذى وفاة العديد من المصابين بكوفيد 19.
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22 - rachida الاثنين 17 غشت 2020 - 23:41
السلام عليكم.إلى marg لي قال هاد البلاد السعيدة كاتقلب غير فين تشد المواطن.نقول ليك كون كان المواطن كايطبق التعليمات الصحية تفاديا لانتشار الفيروس كون كاع ماغاتلقا هاد البلاد السعيدة منين تشدوا ولكن ملي المواطن كايتمرد على القانون وعلى التعليمات الصحية ومابغاش إديرهم راه بسيف تلقا الدولة فين تشدوا أولا كانفضلوا نشروا الفيروس في جميع أنحاء المغرب على أننا تطبقوا التعليمات. إمكن بغيتوها تولي غابة بدل دولة وكل واحد إيدير لي بغا والقوي فيها يأكل الضعيف.كاتعجبوني غير ملي كاطالبو بالحقوق وأنتما ما بغيتوش ديروا الواجبات وملي انتشر الفيروس كثر ترجعوا تهموا عاوتاني السلطات كما العادة بلي هي السبب وخا أنتما لي مامطبقينش التعليمات.العجب
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